10 Alternatives et concurrents gratuits de Sunsama en 2024

Sunsama est une outil de planification quotidienne et de gestion des tâches qui existe depuis 2013. Et même si cette application web a plus de 10 ans, elle est toujours populaire et régulièrement mise à jour.

Les fans adorent son application de calendrier, ses fonctions de gestion des tâches et sa capacité à intégrer d'autres outils comme Trello et Asana. Mais il lui manque des intégrations avec des outils essentiels d'automatisation et de.. outils de productivité tels que Zapier, Toggl et TickTick .

Sans mentionner qu'il est trop cher pour certains freelances et petites entreprises, avec un tarif mensuel de $$$a.

Et c'est là que les options gratuites entrent en jeu ! 👀

Ce guide met en évidence nos meilleurs choix pour les meilleures alternatives à Sunsama, achevé avec les fonctionnalités clés, les avantages, les inconvénients et les paliers de prix.

Continuez à lire pour vous faciliter la vie (et respecter votre budget).

Que rechercher dans une alternative à Sunsama ?

Nous comprenons que le choix d'un outil de productivité n'est pas facile, en particulier lorsque vous disposez d'un budget limité. Mais vous pouvez éviter les maux de tête en vous posant quelques questions :

Êtes-vous prêt à payer une mise à niveau si vous adorez la version gratuite d'une application de gestion des tâches ?

À quelles applications, outils et plateformes votre alternative à Sunsama doit-elle s'intégrer ?

Quelles fonctions devez-vous privilégier dans une application gratuite ?

Combien de membres de l'équipe utiliseront votre solution Sunsama ?

Vous pourriez vouloir fixer une courte période de temps pour l'utilisation de l'application Sunsama Chronomètre Pomodoro et notez ce que vous voulez si vous êtes un adepte de la liste. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps pour cela - nous sommes là pour vous aider de toute façon 🙂

Les 10 meilleures alternatives à Sunsama

Prêt à changer la donne ? Consultez notre liste des 10 meilleures alternatives à Sunsama pour voir s'il existe une meilleure option et un meilleur prix pour votre flux de travail.

Choisissez parmi les plus de 15 affichages de ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Oui, nous avons un parti pris pour ClickUp, et vous vous attendiez probablement à ce qu'il figure en tête de notre liste, mais ce n'est pas la seule liste dans laquelle il figure. ClickUp a été élu n°1 en Logiciel de gestion de projet en 2023 sur G2 ! Et pour cause . 🙌

ClickUp affiche plus de 15 vues, dont au moins 10 sont disponibles dans la version gratuite. Ces affichages vous permettent de transformer votre espace de travail pour l'adapter à votre flux. En outre, vous pouvez choisir parmi des milliers de modèles dans notre centre de modèles pour planifier, programmer et organiser vos tâches ou vos documents.

Par exemple, le modèle Modèle d'agenda quotidien ClickUp est comparable au planificateur de Sunsama. Mais il est accessible aux membres gratuits au lieu d'être enfermé derrière un mur payant. Tout le monde peut donc l'utiliser pour planifier des rendez-vous, des tâches ponctuelles, des tâches récurrentes et des jalons pour leurs activités quotidiennes et leurs projets objectifs hebdomadaires .

Il y a aussi le Affichage du Calendrier ClickUp qui fait de un blocus temporel un jeu d'enfant. Il s'agit d'une autre fonctionnalité gratuite que tout le monde peut utiliser pour que tout (et tout le monde) soit sur la même page.

Via TodoistTodoist est présent sur la scène de la gestion de projet depuis 2007 et convient parfaitement pour dresser des listes de choses à faire et se simplifier la vie.

Les fans de Todoist apprécient son interface claire et intuitive. Il permet aux petites équipes de collaborer sur des listes de tâches et des projets simples. Enfin, il permet aux travailleurs indépendants de ne pas perdre de vue leurs nombreuses échéances.

Il convient toutefois de noter que de nombreux utilisateurs ont besoin d'une alternative plus dynamique lorsqu'ils sont confrontés à des projets complexes nécessitant une gestion de tâches plus que basique.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Les fonctionnalités gratuites incluent jusqu'à cinq projets actifs, cinq collaborateurs par projet, le téléchargement de fichiers de 5 Mo, trois filtres et une semaine d'historique d'activité

Facilitez la gestion des tâches grâce à des listes de tâches et à un calendrier pratique,niveaux de prioritédans les favoris, les rappels et les cartes de type Kaban

Déléguez des tâches entre les membres de l'équipe à distance pour faciliter la collaboration et personnalisez les notifications en conséquence

Personnaliser les thèmes, les couleurs et les notifications

S'intégrer à des outils tels qu'Outlook, Chrome, Gmail et Alexa

Limites de Todoist

Il n'y a pas d'accès hors ligne ou de possibilité de suivre le temps dans l'application

Certains utilisateurs ont fait part de leur insatisfaction quant au manque d'options de personnalisation

Le forfait Free est limité en termes de collaborateurs, de projets et d'historique d'activité

Prix de Todoist

Free

Pro: 5 $/mois

5 $/mois Business: 8$/mois par utilisateur

3. nTask

Via nTâche La plateforme nTask sert aux particuliers et aux petites entreprises d'outil de gestion des tâches basé sur le cloud depuis 2015$$a. Il dispose d'outils de collaboration pour unir les membres de l'équipe et d'un espace de travail convivial avec de bonnes fonctionnalités gratuites.

Les membres gratuits peuvent ajouter jusqu'à cinq membres d'équipe avec des tâches et des environnements de travail illimités. Ils recevront également un accès à d'autres fonctionnalités de gestion des tâches conçues pour que chaque journée de travail soit organisée.

Et si vous l'appréciez suffisamment pour passer à la version supérieure, les membres payants de nTask ont également accès aux diagrammes de Gantt, aux tâches récurrentes, aux rapports de progression et à d'autres fonctionnalités intéressantes.

nTask meilleures fonctionnalités

Le forfait Free offre des environnements de travail, des tâches, des réunions, des feuilles de temps et un suivi des problèmes illimités pour un maximum de cinq membres de l'équipe

Gérez vos journées de travail avec des fonctionnalités telles que la planification, les tableaux Kanban par glisser-déposer,modèles de priorisationle suivi des tâches, l'accès hors ligne et les actions de suivi

Collaborez avec les membres de l'équipe en utilisant les commentaires sur les tâches, les pièces jointes, les rôles attribués, les permissions et la gestion d'équipe

Intégration avec Outlook Agenda, Google Agenda, Apple Agenda, Microsoft Teams, Google Meet et Zoom

nTask limitations

Certains membres indiquent que les options de personnalisation et de mise en forme sont limitées

Le forfait Free est limité à cinq membres de l'équipe

Prix de nTask

nTask Basic: Gratuit

Gratuit nTask Premium: 3 $/mois par utilisateur

3 $/mois par utilisateur nTask Business: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur nTask Enterprise: Contacter pour les tarifs

4. Google Agenda

Via Google Agenda Nous adorons un bon Google Agenda ! 🤩

Il est intuitif, pratique et gratuit pour toute personne disposant d'un compte Google. Et il est difficile de croire qu'il existe depuis 2009 tant ses mises à jour sont fréquentes.

Les fonctionnalités de Google Agenda, telles que le blocage intuitif du temps, vous couvrent si vous cherchez une alternative à l'affichage du calendrier de Sunsama. Il vous aidera à passer plus de temps à faire et moins de temps à forfait.

Les adeptes du multitâche apprécieront l'affichage traditionnel des tâches, réunions et évènements de votre journée de travail. Google Agenda facilite la planification des évènements et des réunions, achevée par la synchronisation automatique de tous les membres et appareils. Il est donc idéal pour les collaborations.

Dans l'ensemble, Google Agenda est une solution pratique, quoique simple, pour les projets, les équipes et les entreprises de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de Google Agenda

Gratuit pour tous les utilisateurs de Gmail et de l'environnement de travail Google

Gestion facile de la liste des tâches avec des fonctionnalités telles que les rappels de réunion, les tâches récurrentes, les sous-tâches et les jalons du projet

Plusieurs affichages, couleurs d'évènement, durée par défaut des tâches et arrière-plans

Tout le monde peut rester sur la même page en partageant les tâches, les calendriers, les projets, les réunions et les statuts

Intégrations avec des outils tels que ClickUp, Zoom, Salesforce, Slack,Google Taskset bien d'autres encore

Limites de Google Agenda

Certains utilisateurs signalent des difficultés dans la modification et la création de tâches qui peuvent conduire au partage d'évènements personnels sur des calendriers professionnels

Les fonctionnalités avancées peuvent être difficiles à trouver et à utiliser pour les nouveaux utilisateurs

Les fonctionnalités de gestion des tâches ne font pas le poids face à la polyvalence des outils de gestion des tâches dédiés

Prix de Google Agenda

Standard: Free

Free Business Starter for Google Environnement de travail: 6 $/mois par utilisateur pour toutes les applications Google

Apprenez-en plus sur les meilleures applications Alternatives à Google Agenda dans notre guide achevé!

5. TickTick

Via TickTick TickTick est un outil de gestion des tâches app-first avec une interface simple et flexible pour vous garder sur la bonne voie. Il existe depuis 2013.

Avec tout, des fonctionnalités personnalisées et de la saisie vocale aux rappels basés sur l'emplacement et à la synchronisation des données en temps réel, TickTick est une option idéale pour les petites entreprises. En outre, vous pouvez partager des listes avec votre équipe, hiérarchiser et suivre les tâches, et tenir tout le monde à jour au sein de votre équipe.

TickTick est populaire auprès de ceux qui commencent leur voyage de gestion des tâches et des solopreneurs qui ne veulent pas de fonctionnalités supplémentaires.

TickTick meilleures fonctionnalités

Les utilisateurs gratuits peuvent créer jusqu'à neuf listes avec 99 tâches par liste, plus 19 sous-tâches et deux rappels par tâche

Facilitez-vous la vie avec les dossiers, le partage de listes, les rappels basés sur l'emplacement, les étiquettes, les dates intelligentes, la saisie vocale, les chronomètres Pomodoro, les affichages multiples et les paramètres de durée des tâches

Créez ou choisissez des listes intelligentes, des options de swipe et des thèmes personnalisés

Les intégrations incluent des outils comme Alexa, Gmail, Google Assistant, Zapier et Spark

Les limites de TickTick

La version gratuite a un accès limité aux fonctionnalités

Elle ne s'intègre pas à de nombreuses applications populaires de gestion des tâches

Certains utilisateurs signalent que la navigation dans l'application et l'interface utilisateur sont difficiles

Prix de TickTick

TickTick Free (Gratuit)

(Gratuit) TickTick Premium: 27,99 $/mois par utilisateur

Compare TickTick Vs Todoist !

6. TimeCamp

via TimeCampTimeCamp a pour but de gérer efficacement son temps et de se faciliter la vie. Il est apparu en 2009 et, bien qu'il ait parfois pris de l'âge, il reste l'un des outils de gestion du temps les plus populaires.

Cette application conviviale basée sur le cloud est conçue pour aider les gestionnaires de projet et les organisations à suivre les heures de travail, à surveiller les statuts des projets et à rester informés sur leurs équipes. TimeCamp est également populaire auprès des WFH, qui s'appuient souvent sur TimeCamp pour se tenir au courant de leurs journées de travail.

Il convient de mentionner que les fonctionnalités gratuites de TimeCamp sont quelque peu limitées, mais elles sont suffisantes pour que les équipes de toute taille puissent bénéficier de ses fonctions de base.

Meilleures fonctionnalités de TimeCamp

Les fonctionnalités du forfait Free incluent un nombre illimité d'utilisateurs, de projets et de tâches

Suivi du temps à partir des applications bureau, web et mobile

Intégrations avec des outils d'entreprise populaires comme Asana, ClickUp, Gmail, Airtable et Google Agenda

Rationalisation de la facturation grâce au suivi des heures facturables

Limites de TimeCamp

Des fonctionnalités limitées pour les membres du forfait Free

Certains membres ont noté une interface d'application maladroite et une courbe d'apprentissage abrupte pour les fonctions avancées

Les fonctions de suivi du temps sont sujettes à des erreurs de manipulation

Prix de TimeCamp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Basic: $7.99/mois par utilisateur

$7.99/mois par utilisateur Pro: $10.99/mois par utilisateur

$10.99/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Learn about the best* (Apprenez-en plus sur les meilleurs) Alternatives à TimeCamp dans notre guide achevé!

7. Basecamp

Via BasecampBasecamp est conçu pour être, eh bien, un Basecamp pour les membres de votre équipe, vos projets et vos tâches. Il s'agit d'une application de gestion de projet tout-en-un lancée en 2004.

Depuis, elle a été mise à jour, simplifiée et affinée en fonction des commentaires de centaines de milliers d'équipes. Ce processus a abouti à un ensemble d'outils et de paramètres conçus pour réduire la complexité de la gestion de projet.

Basecamp est conçu pour regrouper tout ce qui concerne la gestion des tâches et la communication au sein de l'équipe sous un même toit. À faire, il vise à réduire la complexité de la gestion de projet et à la rendre moins pénible.

Malheureusement, Basecamp n'a pas de version vraiment gratuite. Vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 30 jours, mais vous devrez vous inscrire si vous souhaitez continuer à utiliser l'application.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Les listes À faire sont faciles à créer, à gérer, à archiver, à affecter et à modifier, et la fonctionnalité de recherche rapide permet de trouver facilement ce que vous cherchez

Les diagrammes en pente uniques de Basecamp offrent une vue d'ensemble de votre projet et de sa progression, en le divisant en phases de montée (idéation) et de descente (exécution) que tout le monde peut afficher et modifier

La collaboration est facilitée par les tableaux d'affichage, les tâches individuelles et la personnalisation des notifications

S'intègre à des outils populaires tels que Jira, Zendesk, HubSpot, Trello, Asana et Wrike

Les limites de Basecamp

Pas de priorité des tâches ni de suivi du temps en mode natif

Personnalisation, suivi de la progression et affichages de projets limités

Prix élevé après la fin de l'essai gratuit

Prix de Basecamp

Basecamp: 15 $/mois par utilisateur

15 $/mois par utilisateur Basecamp Pro Illimité: $299/mois

8. Microsoft Outlook

Via Microsoft Microsoft Outlook est l'outil le plus ancien de cette liste. Il a été lancé en 1997 en tant qu'outil de gestion de l'information et est disponible sous la forme d'un logiciel de gestion de l'information partie de Microsoft Office et Microsoft 365.

Bien que Microsoft Outlook ne soit pas explicitement conçu pour la gestion de projet, il dispose de plusieurs fonctions précieuses. Et s'il s'agit de votre fournisseur d'e-mail principal, il est super pratique.

Vous pouvez créer des tâches à partir des e-mails et utiliser les tableaux et les notes autocollantes en un coup d'œil pour rester organisé. De plus, il s'intègre parfaitement à d'autres applications Microsoft telles que SharePoint, Excel et PowerPoint.

De plus, les membres peuvent utiliser Microsoft Planner - un tableau de base de type Kanban - pour organiser, partager et planifier leurs projets des tâches et des activités.

Notez que ceux qui recherchent un forfait gratuit auront accès à des fonctionnalités limitées par rapport aux forfaits payants de la suite Microsoft.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Outlook

Les utilisateurs gratuits ont accès aux outils de calendrier, à la messagerie électronique, à 5 Go de stockage de fichiers, à 15 Go de stockage d'e-mails et aux fonctionnalités de base de Teams

La collaboration est un jeu d'enfant grâce au partage du calendrier, aux étiquettes, aux @mentions, à la planification des e-mails, à la gestion des messages et aux alertes personnalisables

À l'instar de Gmail, Outlook propose des rappels de pièces jointes si vous mentionnez une pièce jointe dans un e-mail mais oubliez de la joindre

Les mises à jour automatisées du calendrier permettent d'ajouter des évènements, des vols, des réunions, etc. à votre calendrier à partir d'un e-mail

Mon travail avec Microsoft Project, qui donne accès à des échéanciers organisés,des outils de suivi de projet, des rapports de projetla gestion du budget, des modèles de projet préétablis et une communauté d'utilisateurs active

S'intègre à des outils populaires tels que ClickUp, Office 365, Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Wrike et Asana

les limites de Microsoft Outlook

Des problèmes de compatibilité sont possibles si tous les membres de l'équipe n'utilisent pas les mêmes outils et versions

Il peut être coûteux pour les petites équipes

Les options de personnalisation sont limitées par rapport à d'autres outils de gestion de projet

Prix de Microsoft Outlook

Forfait Free

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Premium: 22 $/mois par utilisateur

22 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/mois par utilisateur

9. À faire

Via NotionNotion est une application de prise de notes robuste et interne base de connaissances interne qui existe depuis 2013. Elle est conçue pour vous aider à organiser le travail et les tâches de vos équipes, en créant des documents et en simplifiant la collaboration.

Les gestionnaires de projet peuvent utiliser Notion pour rédiger des forfaits de projet, créer des bases de données d'informations et construire des guides internes et des supports de formation essentiels. En outre, vous pouvez créer des dispositions et des modèles uniques à l'aide d'un système super simple pour organiser l'espace de votre projet.

Notion est également populaire auprès des solopreneurs qui cherchent à se simplifier la vie.

L'inconvénient, c'est que la version gratuite de Notion est limitée, et que même les membres payants peuvent se retrouver privés de certaines fonctionnalités de suivi et de gestion.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Les membres gratuits ont accès à des blocs illimités, à des environnements de travail collaboratifs, à une analyse de base des pages, à un historique des pages sur sept jours et à un maximum de 10 invités

Différents modèles pour différents cas d'utilisation

Options de personnalisation pour divers composants de l'interface utilisateur

La collaboration avec les membres de l'équipe est rendue plus accessible grâce au partage des tâches et à la modification en cours

Limites des Notions * Le système de blocs unique rebute certains utilisateurs

De nombreux utilisateurs éprouvent une courbe d'apprentissage abrupte avec les systèmes uniques de Notion (mais cela peut être résolu grâce à leurs tutoriels et à leur documentation complète)

Prix de Notion

Forfait Free

Plus: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Trouver la meilleure alternative Sunsama pour vous

Vous n'en demandez pas trop si vous voulez une alternative gratuite à Sunsama qui fait tout. Du moins, pas si vous optez pour ClickUp !

Avec de nombreuses fonctionnalités gratuites et des applications mobiles pour tous les appareils, ClickUp est un excellent moyen d'améliorer vos compétences en matière d'organisation et de productivité. Télécharger l'application dès aujourd'hui pour commencer !