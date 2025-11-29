Vous avez accepté de rédiger une lettre de recommandation, ce qui signifie que vous pensez sincèrement que cette personne mérite d'être mise en avant. Le problème est de traduire ce que vous savez de son travail en une lettre qui ait du poids.

ChatGPT peut accélérer le processus sans donner à votre lettre un ton générique.

Vous fournissez les réalisations et observations spécifiques, et l'IA vous aide à leur donner une forme convaincante que les responsables du recrutement et les comités d'admission prendront au sérieux.

Dans cet article, nous vous expliquons comment rédiger une lettre de recommandation avec ChatGPT.

Pour vous permettre d'explorer toutes les options possibles, nous examinerons également comment ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, peut vous aider.

Pourquoi utiliser l'IA pour les lettres de recommandation ?

Les outils d'IA tels que ChatGPT offrent un moyen pratique de créer des lettres de recommandation bien structurées qui mettent efficacement en valeur les points forts d'un candidat.

Voyons pourquoi vous devriez utiliser ces outils :

Gagnez un temps précieux : générez un premier jet solide en quelques minutes, afin de ne pas avoir à fixer une feuille blanche pendant des heures.

Fournit des conseils structurels : organise vos idées dans un format de lettre approprié en les mettant en forme avec une introduction, un corps et une conclusion adaptés.

Utilise un langage percutant : aide à exprimer vos réalisations et vos qualités de manière convaincante, ce qui ne vous viendrait peut-être pas immédiatement à l'esprit.

Élimine le syndrome du bloc : vous donne un point de départ que vous pouvez affiner et personnaliser avec des anecdotes spécifiques.

La clé est d'utiliser l'IA comme assistant de rédaction, et non comme substitut. Vous devrez toujours ajouter des détails authentiques et des observations personnelles que vous seul connaissez.

37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails.

Comment rédiger une lettre de recommandation avec ChatGPT (étape par étape)

Rédiger une lettre de recommandation peut sembler être une tâche supplémentaire à accomplir dans une journée déjà bien remplie.

Si vous utilisez ChatGPT correctement, vous obtiendrez un brouillon sans erreur, qui restera personnel, crédible et en accord avec votre style. Voyons comment rédiger une lettre de recommandation avec ChatGPT. ⚓

Avant de saisir des invites dans ChatGPT, rassemblez les informations qui détermineront la forme et l'orientation de la lettre. Cette étape est déterminante pour la qualité du résultat, car le modèle rédige en fonction du contexte que vous lui fournissez.

Voici ce qu'il faut rassembler :

Qui est le candidat : son nom complet, son rôle actuel et le rôle auquel il postule.

Votre relation : depuis combien de temps vous les connaissez et à quel titre (manager, professeur, chef d'équipe)

Qualités uniques : leurs points forts, leur style de travail et les traits professionnels ou académiques que vous souhaitez mettre en avant.

Réalisations : nombres, résultats ou exemples qui montrent leur impact réel.

Préférence de ton : vous pouvez choisir un ton formel, amical, concis ou persuasif pour votre lettre.

📌 Exemple : J'ai travaillé avec Carrie pendant 2 ans après qu'elle ait changé de carrière. Elle a amélioré notre programme d'intégration, réduisant le temps de mise en route de 22 %. Elle excelle dans la communication, le leadership et la résolution de problèmes.

Étape n° 2 : rédigez des invites efficaces

C'est ici que vous transformez les informations que vous avez recueillies en une invite claire et structurée. Plus vos instructions seront précises, plus la lettre générée par ChatGPT sera exacte et utile.

Vos instructions doivent inclure :

Une brève description de votre relation avec le candidat

À quoi sert cette lettre ?

Quelques réalisations ou qualités notables

Tout scénario ou histoire que vous souhaitez mentionner

Le ton et la longueur que vous préférez

Invitez ChatGPT à rédiger une lettre de recommandation

📌 Exemple : Rédigez une lettre de recommandation d'une page pour mon ancienne analyste de projet, Carrie Adams, qui postule à un programme de master en analyse de données. Je l'ai encadrée pendant trois ans. Mettez en avant ses compétences remarquables en matière de résolution de problèmes et de technologie, ainsi que son initiative dans la création d'un tableau de bord hebdomadaire qui a réduit le travail manuel de 40 %. Utilisez un ton professionnel et chaleureux.

Étape n° 3 : relisez et personnalisez votre lettre pour plus d'authenticité

ChatGPT vous fournit les bases, mais c'est la personnalisation qui rend le contenu crédible. Voici quelques conseils pour effectuer des modifications en cours sur le contenu généré par l'IA afin qu'il corresponde à votre style :

Remplacez toutes les expressions que vous n'utiliseriez jamais (par exemple, « exceptionnellement exemplaire »).

Ajoutez une ou deux phrases de votre cru.

Reformulez la phrase de conclusion pour qu'elle corresponde à votre style naturel.

Assurez-vous que l'anecdote semble authentique et qu'elle est placée dans le bon paragraphe.

Supprimez les phrases trop formelles qui semblent trop dramatiques.

Étape n° 4 : mettre en forme et finaliser

Une fois le contenu peaufiné, la dernière étape consiste à ajouter une touche personnelle. Mettez en forme la lettre de manière professionnelle et rendez-la facile à lire, afin que le lecteur comprenne immédiatement votre relation avec le candidat.

Finalisez la lettre générée par l'IA en :

Incluez votre nom, votre titre et vos coordonnées.

Rédigez des paragraphes courts et faciles à lire.

Vérifiez que les dates, les noms et les faits sont corrects.

Utilisez une disposition cohérente avec un espacement approprié.

Terminez par une conclusion claire et assurée.

Utilisez cette dernière révision pour repérer les incohérences factuelles ou les problèmes de ton avant l'envoi.

🧠 Anecdote amusante : Dans la Rome antique, les lettres de recommandation étaient appelées litterae commendaticiae. Cicéron, Pline et d'autres écrivains de renom utilisaient ce format pour recommander des jeunes à des mécènes potentiels. Il est intéressant de noter que dans ces lettres anciennes, l'auteur se concentrait souvent davantage sur ses propres louanges que sur la personne recommandée.

Exemples d’explications pour les lettres de recommandation ChatGPT

Pour obtenir le résultat souhaité, il faut commencer par rédiger des instructions claires et détaillées.

Plus vous fournirez d'informations spécifiques au grand modèle linguistique, plus votre lettre de recommandation sera personnalisée et efficace. Essayez ces invites ChatGPT:

Recommandation professionnelle de base

Rédigez une lettre de recommandation pour [Nom], qui a occupé le poste de [Poste] chez [Entreprise] du [dates]. Mettez en avant ses compétences dans [Domaines spécifiques tels que la gestion de projet, la communication, l'expertise technique], ses principales réalisations, notamment [Résultats quantifiables], et ses traits de caractère tels que [Fiabilité, créativité, leadership]. La lettre est destinée à une [Candidature/promotion] dans le secteur [Secteur d'activité].

Recommandation académique pour les études supérieures

Rédigez une lettre de recommandation pour mon étudiant [Nom] qui postule à [Programme spécifique] à [Université]. Il a excellé dans [Noms des cours], a démontré de solides compétences [Analytique/recherche/rédaction] et a achevé [Thèse/projet de recherche/étude indépendante]. Indiquez sa moyenne générale [Nombre], son leadership dans [Organisations étudiantes], ses publications ou présentations, et son potentiel de réussite dans [Champ d'études].

🔍 Le saviez-vous ? En Allemagne, il existe un système très formel et codifié pour les lettres de recommandation professionnelle (appelées Arbeitszeugnis). Même les évaluations négatives sont formulées dans un langage soigneusement diplomatique (ou euphémique).

Recommandation pour une bourse

Rédigez une lettre de recommandation pour [Nom] qui postule à [Nom de la bourse]. Mettez l'accent sur son excellence académique (moyenne générale : [Nombre], classement dans la classe : [Position]), ses besoins financiers, son engagement communautaire, notamment [Activités spécifiques], ses rôles de leadership dans [Organisations], et en quoi cette bourse l'aidera à atteindre [Objectifs].

⚙️ Bonus : maîtrisez la rédaction de recommandations LinkedIn qui mettent en avant votre impact, soulignent clairement vos points forts et rédigent des mentions qui se démarquent.

Recommandation pour une position de recherche

Rédigez une lettre pour [Nom] postulant à [Position de recherche/bourse]. Décrivez en détail son expérience dans le domaine de la recherche [Domaine spécifique], les méthodologies qu'il maîtrise, ses publications (liste des titres), ses présentations lors de conférences, son expérience en matière de rédaction de demandes de subvention, ses compétences en matière de collaboration et ses contributions innovantes dans le champ [Champ].

🧠 Anecdote amusante : En 1534, l'humaniste Juan Luis Vives a publié « De conscribendis epistolis » (« Sur l'écriture des lettres »), qui enseignait comment rédiger différents types de lettres, notamment des pétitions, des félicitations, des consolations, etc.

Recommandation pour un changement de carrière

Rédigez une lettre soutenant la transition de [Nom] de [Champ actuel] vers [Nouveau champ]. Mettez en avant ses compétences transférables telles que [Exemples], ses cours ou certifications pertinents dans [Nouveau champ], sa passion démontrée à travers [Bénévolat/projets] et ses qualités qui lui permettent de s'adapter, telles que [Agilité d'apprentissage, résilience].

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour rédiger des lettres de recommandation

Il est essentiel de comprendre ce que ChatGPT ne peut pas faire lors de la création de lettres de recommandation, afin que vous puissiez contourner cette difficulté.

Principales limites à prendre en compte :

Produit des lettres génériques : sans informations détaillées, l'IA génère un langage stéréotypé qui ressemble à toutes les autres lettres de recommandation, ce qui affaiblit son impact.

Manque d'accès aux données de performance réelles : ChatGPT ne peut pas extraire les notes réelles, les résultats de projets, les nombres de vente ou les réalisations vérifiées ; vous devez tout fournir, et les erreurs dans vos données d'entrée se reflètent dans les résultats.

Manque d'authenticité émotionnelle : l'IA a du mal à saisir l'enthousiasme sincère, l'évaluation nuancée du caractère et la connexion personnelle que les évaluateurs recherchent dans les recommandations solides.

Nécessite des modifications importantes : vous devrez consacrer du temps à ajouter des précisions, à ajuster le ton et à vous assurer que la lettre reflète fidèlement votre relation avec le candidat.

🧠 Anecdote amusante : Au Moyen Âge, il existait une discipline officielle appelée ars dictaminis (latin pour « l'art de dicter des lettres ») qui enseignait aux gens comment rédiger des lettres officielles, notamment des lettres de recommandation, des lettres de présentation et d'autres formes épistolaires. Il s'agissait de règles relatives à la structure, à la formulation et au ton moral, issues des traditions rhétoriques.

Comment ClickUp vous aide à rédiger de meilleures lettres de recommandation

ChatGPT peut vraiment vous aider à rédiger une lettre de recommandation.

Mais avant même de commencer, vous devrez copier-coller les descriptions de poste, les listes de réalisations, les détails des projets et télécharger les notes de performance. Ça fait beaucoup, ouf.

ClickUp est différent. En tant que meilleure alternative à ChatGPT pour les tâches professionnelles, il connaît déjà votre environnement de travail sur le bout des doigts. Après tout, c'est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Voici un aperçu détaillé de la manière dont ClickUp vous aide à rédiger de meilleures lettres de recommandation. ✍️

Commencez votre brouillon sans rester les yeux rivés sur une page blanche

Lorsque vous commencez une lettre, vous essayez de ne rien oublier : réalisations, indicateurs, résultats de projets et traits de personnalité. Vous devez rassembler tout cela au même endroit afin de lui donner une forme convaincante.

Rédigez la lettre de recommandation parfaite dans ClickUp Docs Rédigez le contenu de votre lettre de recommandation en un seul endroit avec ClickUp Docs.

ClickUp Docs vous offre un espace de rédaction naturel et flexible. Il prend en charge le formatage de texte enrichi et les modifications en cours, ce qui est parfait lorsque vous souhaitez que le candidat partage son avis avant d'envoyer la lettre de recommandation.

Imaginons que vous écriviez pour Jordan Mitchell, qui a mené une initiative de fidélisation de la clientèle. Vous créez un document, ajoutez une section avec le titre « Principales réussites », mettez en gras son augmentation de 12 % du taux de fidélisation et insérez une légende pour un exemple marquant. Vous pouvez même ajouter un petit tableau répertoriant les noms des projets, les indicateurs et les liens à l'appui.

ClickUp Brain est intégré directement dans ce document. Il agit comme votre partenaire de rédaction, lisant tout ce qui est lié au travail de Jordan, y compris les tâches, les commentaires, les pièces jointes et les notes de projet précédentes. En extrayant ces détails de leur contexte, il rédige tout ce dont il a besoin sans ingénierie supplémentaire.

Utilisez ClickUp Brain dans Docs pour rédiger des lettres de recommandation personnalisées

Vous pouvez mettre en évidence des points importants, tels que « Refonte du tableau de bord de fidélisation », « Réduction du temps consacré aux rapports manuels » et « Identification des segments de désabonnement au cours du deuxième trimestre », puis demander à ClickUp Brain de les transformer en un paragraphe clair. Un clic suffit pour l'insérer directement dans le document. Un autre clic permet de le réécrire pour assurer la cohérence du ton.

📌 Exemple d'invite : Transformez ces points en un paragraphe de recommandation de cinq phrases qui met l'accent sur des réalisations mesurables et adopte un ton favorable à l'admission.

Organisez toutes vos demandes de lettres afin que rien ne vous échappe

Pendant la période de pointe des admissions, les demandes de recommandation apparaissent dans les e-mails, les messages, les rappels par texte des étudiants, les formulaires envoyés de manière aléatoire et les brèves discussions dans les couloirs.

Pour rationaliser ces demandes, vous pouvez créer un formulaire ClickUp. Ainsi, les étudiants peuvent soumettre toutes les informations pertinentes dont vous avez besoin en un seul endroit. ClickUp Automatisations peut alors prendre en charge la charge administrative.

Définissez un déclencheur qui fait avancer une demande de lettre de recommandation à l'aide des automatisations ClickUp

Imaginons qu'Emily envoie sa demande de lettre de recommandation pour son MBA via votre formulaire ClickUp.

Dès que l’envoi est effectué, une automatisation :

Crée une tâche intitulée « Emily LOR – Wharton MBA ».

Ajoute la date d'échéance du 15 janvier comme date butoir pour la tâche.

Étiquette « MBA » et « Leadership Focus »

Remplissez une checklist qui comprend la rédaction, la révision interne et la relecture finale.

Affecte votre réviseur lorsque le brouillon passe à l'état « À réviser ».

Vous envoie un rappel ClickUp 48 heures avant la date limite.

Vous pouvez également ajouter un agent IA Email Drafter à votre flux de travail à ce stade, qui générera déjà un premier brouillon pour vous !

Parfois, vous souhaitez utiliser différentes fonctionnalités de l'IA pour différentes parties de votre lettre.

ChatGPT pour un ton clair, Claude pour les structures longues et Gemini pour l'interprétation des données techniques. Normalement, vous passeriez d'un outil à l'autre jusqu'à ce que votre navigateur devienne un véritable chaos, également connu sous le nom d'« AI Sprawl ».

Mais avec ClickUp Brain, vous n'avez plus besoin de le faire.

Utilisez plusieurs LLM à partir d'une seule interface !

Par exemple, Ava vient d'achever un projet de fin d'études sur l'apprentissage automatique. Son dossier Drive contient son notebook Jupyter et son rapport final. Son dossier SharePoint contient les notes de sprint de l'équipe. Brain rassemble les deux dans un seul fil de discussion.

Vous pouvez choisir Claude pour analyser le long rapport, passer à Gemini pour obtenir une analyse technique de la précision de son modèle, puis passer à ChatGPT pour affiner le ton de votre dernier paragraphe.

Exprimez vos idées à voix haute

ClickUp Brain MAX rassemble toutes ces fonctionnalités dans une seule application de bureau autonome et la dynamise grâce à une productivité axée sur la voix.

Parce que certaines de vos pensées les plus claires apparaissent lorsque vous racontez l'histoire à haute voix. Vous repensez à cette fois où Marcus Hill a géré un incident sur un serveur en direct à 2 heures du matin, a guidé un ingénieur junior étape par étape dans son processus de débogage et a su garder toute l'équipe calme pendant la restauration du système.

Taper l'explication dans son intégralité ralentit votre élan, vide votre discours de toute émotion et transforme un souvenir vivant en phrases plates qui ne rendent pas compte de ce qui a rendu la réponse de Marcus si impressionnante.

Utilisez ClickUp Talk to Text pour noter les points forts de l'étudiant avant que les détails ne vous échappent.

Talk to Text dans ClickUp Brain MAX résout ce problème en vous permettant de parler naturellement et en convertissant instantanément votre voix en texte.

Appuyez sur la touche de raccourci et commencez à parler comme si vous expliquiez l'histoire de Marcus à un collègue autour d'un café. La transcription apparaît instantanément et est copiée dans votre bloc-notes. Vous pouvez la coller dans votre document, mettre en évidence l'idée principale et demander à ClickUp Brain de lui donner une forme qui correspond aux attentes d'un responsable des admissions.

Un critique G2 partage son avis :

ClickUp Brain MAX a été un ajout incroyable à mon flux de travail. La façon dont il combine plusieurs LLM dans une seule plateforme rend les réponses plus rapides et plus fiables, et la fonction de conversion de la parole en texte sur toute la plateforme permet de gagner énormément de temps. J'apprécie également beaucoup la sécurité de niveau entreprise, qui me permet de traiter des informations sensibles en toute tranquillité. Ce qui ressort le plus, c'est la façon dont il m'aide à faire le tri et à penser plus clairement, que ce soit pour résumer des réunions, rédiger du contenu ou réfléchir à de nouvelles idées. C'est comme avoir un assistant IA tout-en-un qui s'adapte à tous mes besoins.

🔍 Le saviez-vous ? L'une des plus anciennes lettres importantes qui nous soient parvenues est De litteris colendis, adressée par (ou au nom de) l'empereur Charlemagne à l'abbé Baugulf, vers le VIIIe-IXe siècle. Elle encourageait l'éducation du clergé, car beaucoup de ses membres étaient analphabètes, montrant ainsi comment les lettres étaient utilisées pour donner une forme à la politique et aux réformes.

Structure des lettres de recommandation

Une lettre de recommandation bien organisée suit une structure prévisible qui permet aux lecteurs d'évaluer rapidement le candidat.

Voici à quoi cela ressemble généralement :

Paragraphe d'introduction : Précisez votre relation avec le candidat, depuis combien de temps vous le connaissez et à quel titre. Vous devez également inclure une recommandation immédiate qui établit votre niveau d'enthousiasme. Paragraphes (2-3) : chaque paragraphe doit se concentrer sur un point fort ou une qualification spécifique. Utilisez des exemples concrets avec des résultats mesurables lorsque cela est possible. Mentionnez les compétences pertinentes pour le rôle auquel ils postulent (compétences académiques pour les études supérieures, leadership pour chaque paragraphe doit se concentrer sur un point fort ou une qualification spécifique. Utilisez des exemples concrets avec des résultats mesurables lorsque cela est possible. Mentionnez les compétences pertinentes pour le rôle auquel ils postulent (compétences académiques pour les études supérieures, leadership pour les rôles de direction , compétences techniques pour les positions spécialisées). Évaluation du caractère : consacrez de l'espace aux qualités personnelles telles que l'intégrité, l'éthique du travail, les compétences en matière de collaboration ou la résilience. Ces compétences non techniques permettent souvent de différencier des candidats ayant des qualifications similaires. Déclaration comparative : si cela est approprié, indiquez où cette personne se classe parmi les autres personnes avec lesquelles vous avez travaillé (« parmi les 5 % des meilleurs étudiants que j'ai enseignés » ou « l'un des meilleurs chefs de projet de mon équipe »). Paragraphe de conclusion : Renforcez votre recommandation en exprimant clairement votre soutien et proposez de fournir des informations supplémentaires en ajoutant vos coordonnées. Signature professionnelle : indiquez votre titre, votre institution/entreprise, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail afin d'établir votre crédibilité.

🔍 Le saviez-vous ? Dans certains endroits (en particulier aux États-Unis), les lois sur la transparence permettent aux personnes d'accéder aux lettres de recommandation qui ont été soumises dans le cadre d'un recrutement, d'une titularisation ou d'une admission universitaire.

Modèles pour les scénarios courants de lettres de recommandation

Disposer d'un modèle de lettre de recommandation adapté à votre situation spécifique facilite le processus de rédaction et vous permet d'inclure tous les éléments nécessaires.

Voici des modèles éprouvés pour les scénarios les plus courants. 📝

1. Lettre de recommandation pour un programme universitaire fonctionnelle et simple par Canva

via Canva

Ce modèle comprend l'en-tête de votre institution en haut, suivi de la date et des coordonnées du destinataire. Le corps du texte suit une structure claire en trois parties.

Commencez par une introduction qui établit votre relation avec l'étudiant et le programme auquel il postule, suivie de deux ou trois paragraphes qui mettent en avant ses atouts académiques et ses qualités personnelles, accompagnés d'exemples précis. La conclusion renforce votre soutien tout en proposant de fournir des informations supplémentaires.

🧠 Anecdote amusante : Cicéron, le célèbre orateur romain, écrivait des lettres recommandant de jeunes clients à ses amis. Cependant, il soulignait souvent à quel point le fait d'être associé à lui (Cicéron) serait bénéfique pour lui, et pas seulement pour la personne qu'il recommandait.

2. Modèle de lettre de recommandation pour une promotion par AIHR

via AIHR

Le format de recommandation interne commence par votre nom, votre titre et les informations relatives à votre entreprise, suivis d'une adresse directe au décideur. Le premier paragraphe indique clairement le nom de l'employé, sa position actuelle et la promotion que vous recommandez, ainsi que votre relation de travail.

Ce qui rend ce modèle efficace, c'est qu'il met l'accent sur le potentiel de leadership et la capacité à assumer des responsabilités accrues. Le paragraphe de conclusion fournit une recommandation forte et inclut vos coordonnées pour toute question complémentaire, tout en conservant un ton chaleureux mais professionnel.

3. Modèle de lettre de recommandation pour une bourse d'études par Template.net

Ce modèle de lettre de recommandation pour une bourse d'études comporte un logo professionnel en haut, suivi d'un titre clair et de la date. L'introduction attire immédiatement l'attention, s'adressant au comité des bourses d'études avec un langage fort et enthousiaste pour expliquer pourquoi cet étudiant mérite d'être pris en considération.

Il passe ensuite en revue leur parcours scolaire, en mettant en avant les résultats et les notes spécifiques qui prouvent leurs capacités intellectuelles. Ce modèle est un bon choix, car il allie professionnalisme et sincérité, vous aidant ainsi à présenter des arguments émotionnels en plus des arguments factuels.

🔍 Le saviez-vous ? L'American Historical Association (AHA) recommande aux comités de recrutement de ne pas demander de lettres de recommandation avant la fin de la première phase de sélection. Cela permet de réduire la charge de travail des rédacteurs de lettres et de faire gagner du temps et de l'argent aux candidats.

4. Lettre de recommandation pour une demande de visa par modèle de Template.net

Ce modèle de recommandation pour une demande de visa va droit au but : vous recommandez cette personne pour son visa et expliquez votre relation avec elle. Ensuite, il passe en revue ses diplômes et son expérience professionnelle, avec des exemples précis de son travail et des réalisations mesurables qui prouvent ses qualifications.

L'essentiel ici est de montrer pourquoi leur expertise est importante et quelle valeur ils apportent. La lettre se termine par un soutien confiant et une offre de réponse aux questions complémentaires.

📖 À lire également : Les meilleurs rédacteurs d'e-mails IA pour les professionnels et les spécialistes du marketing

Conseils et bonnes pratiques pour rédiger des lettres convaincantes

Au-delà de la simple utilisation de l'IA comme outil de rédaction, les lettres de recommandation efficaces nécessitent des approches stratégiques qui permettent aux candidats de se démarquer.

Voici des techniques éprouvées pour améliorer vos lettres. 👇

Utilisez la méthode STAR pour les exemples : structurez vos anecdotes personnelles en utilisant « Situation, Tâche, Action et Résultat » afin de fournir des preuves concrètes des capacités du candidat.

Utilisez le test de spécificité : réécrivez votre phrase si elle pourrait décrire 50 autres étudiants candidats et remplacez-la par des éléments spécifiques (nombres, projets, citations réelles).

Incluez l'histoire « échec-croissance » : ajoutez de brefs exemples illustrant la manière dont le candidat gère les revers afin de mieux révéler son caractère.

Commencez par votre point fort : ouvrez votre lettre par votre observation la plus convaincante ou par la qualité la plus remarquable du candidat afin de capter immédiatement l'attention.

Utilisez des repères de comparaison : comparez-les à des anciens élèves qui ont connu la réussite, à des chercheurs publiés ou à des professionnels du champ afin de fournir aux évaluateurs un point de référence significatif.

🔍 Le saviez-vous ? L'art d'écrire des lettres (appelé épistolographie) était un genre rhétorique très développé à la fin de l'époque romaine et byzantine.

Considérations éthiques, de confidentialité et de politique

L'utilisation de l'IA pour rédiger des lettres de recommandation s'accompagne d'un certain nombre de responsabilités.

Une étude menée par Foundry10 montre que 31 % des enseignants utilisent déjà l'IA générative pour rédiger des lettres de recommandation, principalement pour réfléchir aux clés, améliorer la clarté et ajuster le ton. Cela montre à quel point l'IA fait déjà partie intégrante de la recommandation dans la pratique quotidienne.

Cependant, cette adoption intensifie les risques liés à la confidentialité et au traitement des données. Stanford a constaté que de nombreux fournisseurs d'IA conservent les textes soumis par les utilisateurs, enregistrent les données des discussions et peuvent utiliser ces informations pour former de futurs modèles. Cela rend les informations sur les étudiants, telles que leur moyenne générale, leurs récompenses et leurs histoires personnelles, vulnérables si les enseignants les collent directement dans les systèmes d'IA.

Il existe un besoin évident de règles institutionnelles claires sur les données qui peuvent être téléchargées et les outils qui répondent aux normes de conformité.

Le biais reste une préoccupation parallèle. Un rapport du PMC note que l'IA peut réduire les variations subjectives dans les lettres de recommandation en normalisant le langage, mais que le biais des données d'entraînement peut encore renforcer les inégalités si les enseignants s'appuient sur des formulations types sans les réviser.

L'approche la plus responsable consiste à associer la rédaction assistée par l'IA à une correction humaine pour le contexte, les nuances et l'équité, afin de garantir que la lettre reste précise, personnalisée et éthiquement sûre.

Voici une recommandation : optez pour ClickUp !

Pour rédiger une lettre de recommandation convaincante, il faut commencer par clarifier les exemples, la structure et l'intention.

ChatGPT vous aide à dépasser le stade de la page blanche, mais vous devez tout de même vous charger du travail réel : choisir les anecdotes, ajouter le contexte et rédiger une recommandation honnête qui semble humaine.

ClickUp va encore plus loin dans ce processus. Ici, vous travaillez dans un environnement de travail qui contient déjà les informations dont vous avez besoin. Vous rédigez dans Docs, affinez votre texte avec ClickUp Brain, Brain MAX et Talk to Text, et organisez toutes vos demandes avec des Automatisations sans perdre de temps.

