Les 10 meilleurs logiciels de gestion des stocks dans le secteur de la construction en 2025

Derrière chaque structure, des gratte-ciel imposants aux maisons confortables, se cache une histoire de planification minutieuse et de gestion des ressources.

Qu'il s'agisse de garantir la livraison des matériaux dans les délais ou de respecter le budget, le moindre retard peut compromettre un projet dans le secteur de la construction. Les enjeux sont importants, tout comme la complexité de la gestion de tous les aspects, des niveaux de stock aux calendriers d'approvisionnement.

Aujourd'hui, les professionnels de la construction sont confrontés à des défis tels que la fluctuation des coûts des matériaux, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et le besoin croissant de suivre les ressources sur plusieurs sites.

Le secteur exige une gestion méticuleuse et efficace, qui ne peut être obtenue qu'avec un logiciel de gestion des stocks adapté.

Voici donc un tour d'horizon des 10 meilleurs logiciels de gestion des stocks dans le secteur de la construction pour vous aider à optimiser vos opérations, réduire le gaspillage et garder vos rêves sur la bonne voie.

Que rechercher dans un logiciel de gestion des stocks dans le secteur de la construction ?

Les entreprises ont soif du suivi des stocks en temps réel, et pour cause.

Selon les perspectives du secteur de l'ingénierie et de la construction de Deloitte, certaines organisations ont même testé l'utilisation de drones pour inspecter des sites, surveiller la progression des travaux et gérer les stocks en temps réel. Impressionnant ? Oui. Pratique pour tout le monde ? Pas vraiment.

Pour la plupart des entreprises de construction, un logiciel fiable de suivi des stocks permet de suivre les stocks et d'évaluer les actifs de construction. Vous souhaitez suivre les équipements de grande valeur ou gérer vos stocks ? Le logiciel idéal vous aidera également à gérer cela.

🧠 Le saviez-vous ? Les casques de chantier ont été utilisés pour la première fois en 1919 et ont été l'un des premiers équipements de sécurité de l'ère moderne. Ils étaient initialement fabriqués à partir de toile, de colle et de peinture noire. Imaginez essayer le suivi des équipements de sécurité à l'époque !

Tout ce que vous avez à faire, c'est hiérarchiser quelques fonctionnalités. Voici ce qu'il faut rechercher dans un logiciel d'optimisation des stocks:

Mises à jour en direct des stocks : évitez les ruptures de stock ou les surstockages coûteux grâce à un logiciel qui agit en tant que fournisseur de mises à jour en temps réel sur les niveaux de matériaux et d'équipements.

Outils de planification des matériaux : simplifiez la planification de la chaîne d'approvisionnement en alignant les besoins en matériaux sur votre calendrier de construction pour un échéancier du projet sans heurts.

Conception simple et conviviale : garantissez que tous les utilisateurs de l'équipe puissent gérer efficacement les stocks sans avoir besoin de suivre une formation technique de plusieurs heures.

Accès mobile et cloud : gardez vos données d'inventaire à portée de main, que vous soyez sur site ou au bureau, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.

Suivi multisite : gérez facilement le matériel et l'équipement sur plusieurs chantiers afin d'assurer une allocation et des transferts appropriés.

Options personnalisables et évolutives : choisissez un logiciel qui évolue avec votre entreprise et s'adapte à vos besoins changeants en matière de gestion des stocks.

Rapports détaillés et analyses : obtenez des informations exploitables grâce à des rapports sur les tendances, l'utilisation et les coûts des stocks afin de prendre des décisions d'achat plus éclairées.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des stocks dans le secteur de la construction

ClickUp (Idéal pour rationaliser et gérer les opérations d'inventaire)

Tous ceux qui travaillent dans le secteur de la construction connaissent bien les difficultés liées à la gestion des stocks :

Retards dans les projets et gaspillage de ressources dus à un mauvais suivi des stocks

Les éléments en surplus occupent de l'espace et coûtent de l'argent, tandis que les ruptures de stock entraînent des occasions manquées.

Des processus manuels chronophages qui ralentissent tout

Des stocks obsolètes oubliés s'accumulent dans les entrepôts

En général, la résolution de ces problèmes nécessite l'utilisation de plusieurs outils (tableaux de bord, automatisation, notifications) pour effectuer le travail.

Mais pourquoi compliquer les choses ? ClickUp simplifie tout grâce à sa solution tout-en-un pour la gestion des stocks, la collaboration entre équipes et la productivité.

Modèle de gestion des stocks ClickUp

Commencez avec le modèle de gestion des stocks de ClickUp. Il centralise les niveaux de stock, les commandes, les fournisseurs et les coûts, et permet de garder toutes vos données d'inventaire organisées et accessibles.

En savoir plus Suivez les niveaux de stock, les commandes renouvelées, le statut des commandes, les fournisseurs et les coûts en un seul endroit grâce au modèle de gestion des stocks de ClickUp.

Le suivi des tendances et des mouvements vous aide également à éviter les surstockages ou les ruptures de stock de fournitures essentielles.

Afficher ClickUp

Les projets de construction sont dynamiques, et chaque rôle (chefs de chantier, responsables des achats ou entrepreneurs) nécessite des connaissances différentes.

La polyvalence de ClickUp est particulièrement évidente dans les vues ClickUp, qui s'adaptent aux différents besoins des projets. ClickUp propose plus de 15 vues entièrement personnalisables pour s'adapter à votre flux de travail.

Avec la vue Tableur de ClickUp, vous pouvez personnaliser les colonnes pour les références, les quantités et les emplacements, ce qui facilite l'identification des lacunes et le transfert des fournitures là où elles sont nécessaires. Imaginez pouvoir savoir en quelques secondes exactement combien de sacs de béton se trouvent sur le site A par rapport au site B.

Structurez votre inventaire pour détecter immédiatement les anomalies grâce à la vue Tableur de ClickUp

Utilisez la vue Liste de ClickUp pour hiérarchiser les bons de commande, la vue Tableau pour suivre les quantités et la logistique, et la vue Calendrier pour aligner les livraisons de matériel sur le calendrier du projet. Pour les équipes sur site, la vue Tableau simplifie le suivi des tâches pour les expéditions ou les transferts d'équipement.

Il va encore plus loin pour les équipes de construction avec son modèle ClickUp Construction Management Template. Il s'agit d'un guichet unique pour organiser les projets, gérer les calendriers et coordonner les équipes.

Imaginez ceci : votre contremaître vous appelle pour vous demander si vous disposez d'équipements de haute valeur pour un nouveau chantier. Au lieu de parcourir d'interminables registres, vous affichez la vue Tableau de bord, qui regroupe toutes les données d'inventaire essentielles dans une interface unique et facile à lire. Voici une vidéo qui explique cela en détail :

Tableaux de bord ClickUp

Obtenez une vue à 360 degrés des informations relatives à vos produits grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez :

Affichez les données d'inventaire sur des widgets pour accéder rapidement aux niveaux de stock critiques et aux tendances.

Automatisez des tâches telles que les alertes de stock faible ou les déclencheurs de réapprovisionnement pour gagner du temps.

Vous avez besoin de notifications en cas de stock faible ? Les automatisations ClickUp s'en chargent de manière transparente, en déclenchant des tâches de réapprovisionnement avant que les pénuries ne surviennent.

🗣️Témoignage client :

Auparavant, nous passions des heures supplémentaires à effectuer manuellement des tâches routinières, telles que la livraison de projets à notre équipe, la création de tâches et le collage de liens. Désormais, nous utilisons ce temps pour planifier à l'avance et transférer davantage de flux de travail de l'équipe vers ClickUp.

Il a également souligné qu'avant l'automatisation, informer les membres de l'équipe qu'une tâche était achevée pouvait prendre jusqu'à 36 heures. Aujourd'hui, grâce à ClickUp, ces mises à jour sont instantanées, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur leurs priorités et de respecter efficacement leurs délais.

ClickUp Brain

Lorsque le temps presse, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, analyse les tendances, rédige des appels d'offres et crée des mises à jour rapides, vous permettant ainsi de vous concentrer sur des tâches de priorité plus élevée.

En savoir plus Rédigez rapidement des appels d'offres à partir des données disponibles dans votre écosystème grâce à ClickUp Brain.

📌 Exemple : Supposons que vous vous prépariez à un coulage de béton massif demain à l'aube et que vous réalisiez soudainement que vous n'êtes pas sûr que toutes les commandes aient été passées. Au lieu de fouiller dans vos e-mails ou vos journaux, vous demandez à ClickUp Brain d'analyser les bons de commande récents et de confirmer les niveaux de stock. En quelques instants, il génère un résumé indiquant les articles en stock, signale les éléments manquants et rédige même une demande de devis pour votre fournisseur, ce qui vous fait gagner du temps et garantit que votre équipe respecte le calendrier prévu.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tableaux de bord personnalisés : analysez la disponibilité des stocks, suivez les ruptures de stock et surveillez les tendances dans un affichage personnalisé.

Modèle de gestion des stocks : centralisez toutes les données relatives aux stocks afin de suivre en temps réel les niveaux de stock, les commandes et les informations sur les fournisseurs à l'aide de : centralisez toutes les données relatives aux stocks afin de suivre en temps réel les niveaux de stock, les commandes et les informations sur les fournisseurs à l'aide de modèles de gestion des stocks

Vue tableau ClickUp : créez des dispositions structurées pour gérer les budgets, les stocks et les données clients à l'aide de lignes et de colonnes.

Calendriers et échéanciers : planifiez les livraisons et les tâches en temps réel grâce à des échéanciers collaboratifs et des calendriers de ressources.

Outils de rapports : générez des rapports d'inventaire détaillés afin d'identifier les lacunes en matière d'efficacité, les contraintes et les tendances pour une prise de décision plus éclairée.

Limites de ClickUp

Les performances peuvent être ralenties sur certains appareils mobiles.

Les fonctionnalités complexes peuvent présenter une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître nos tarifs

ClickUp Brain : ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois.

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

J'adore les modèles, le créateur de tableau de bord et tout le contenu de formation disponible. J'ai essayé d'autres outils comme Asana, Monday.com et Trello, mais ClickUp est sans aucun doute celui qui convient le mieux à notre entreprise de construction.

2. Buildertrend (Idéal pour simplifier la gestion de projet de construction)

via Buildertrend

La gestion de projet de construction n'est pas une mince affaire. Entre les délais serrés, le suivi des finances et la communication régulière avec les clients, il est facile de se sentir dépassé.

Buildertrend simplifie cette confusion en combinant la gestion de projet, le suivi financier et la collaboration avec les clients dans un seul outil puissant.

Imaginez ceci : votre équipe est sur place et attend la livraison des matériaux tandis que votre équipe administrative s'efforce de mettre à jour les budgets et les calendriers. Grâce à la plateforme tout-en-un de Buildertrend, vous pouvez gérer les calendriers, suivre les coûts et même communiquer avec vos clients en temps réel via le portail client.

Les meilleures fonctionnalités de Buildertrend

Assurez-vous que votre équipe respecte les calendriers, les listes à faire, les listes d'inventaire et les journaux quotidiens.

Comparez les coûts estimés aux coûts réels, suivez les flux de trésorerie et intégrez QuickBooks et Xero.

Fournir aux clients des mises à jour en temps réel, la signature des contrats et la visibilité des projets grâce à un tableau de bord centralisé.

Demandez, approuvez et effectuez le suivi des modifications sans perturber les flux de travail.

Partagez des fichiers, des messages et des mises à jour avec les membres de votre équipe et vos sous-traitants.

Limites de Buildertrend

Les outils financiers avancés ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs.

Courbe d'apprentissage plus raide pour certaines fonctionnalités par rapport à la concurrence

Les performances des applications mobiles pourraient être améliorées.

Tarifs Buildertrend

Essentiel : 399 $/mois

Avancé : 699 $/mois

Achevé : 999 $/mois

Évaluations et avis sur Buildertrend

G2 : 4,2/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Buildertrend ?

« J'utilise Buildertrend pour gérer notre entreprise de construction résidentielle qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 10 millions de dollars. Je trouve cet outil très utile, en particulier pour la documentation. Nous l'utilisons pour les sélections, les journaux quotidiens, les estimations et la tenue des registres. Il est vraiment génial. » – Utilisateur Reddit

3. Procore (Idéal pour la gestion de projets de construction à grande échelle)

via Procore

La gestion d'un projet de construction à grande échelle implique trop de variables : calendriers, budgets, conformité et une montagne de documents. Conçu pour les projets complexes, Procore aide les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés à faciliter les flux de travail, de la préconstruction à la clôture.

Grâce à la plateforme centralisée de Procore, vous bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur tous les aspects de votre projet, ce qui vous permet de prendre de meilleures décisions et d'améliorer la collaboration entre les parties prenantes.

Les meilleures fonctionnalités de Procore

Logiciel centralisé de gestion de projet et de tâches qui établit la connexion entre les équipes sur le terrain et au bureau pour des mises à jour en temps réel et le suivi des tâches.

La gestion des documents simplifie l'organisation des fichiers grâce au contrôle des versions et au stockage sécurisé.

La gestion financière s'intègre à QuickBooks et Sage, garantissant un suivi précis des coûts et une budgétisation rigoureuse.

Les outils de préconstruction rationalisent les appels d'offres, les devis et la gestion de la conception.

Des outils efficaces de gestion des stocks permettent de garantir la conformité aux inspections, aux checklist et au suivi des incidents dans les opérations d'entreposage.

Limites de Procore

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs et les petites équipes

La fonction hors ligne est limitée et dépend fortement des données mises en cache.

Les tarifs personnalisés peuvent être coûteux pour les entreprises de petite ou de moyenne taille.

Tarification Procore

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Procore

G2 : 4,6/5 (plus de 3 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Procore ?

J'ai intitulé mon avis « L'Instagram de la gestion de chantier », car Procore est vraiment très facile à utiliser. Je suis comptable de projet pour une entreprise de construction dans le New Jersey et je m'occupe de tout ce qui concerne la facturation. J'apprécie particulièrement les fonctions de planification de la valeur et de facturation des sous-traitants sur les projets.

4. Contremaître entrepreneur (idéal pour les entrepreneurs de petite à moyenne taille)

Les contraintes budgétaires ne doivent pas rimer avec perte d'efficacité. Contractor Foreman offre de puissantes fonctionnalités de gestion de chantier à un prix abordable, s'adressant tout particulièrement aux petits entrepreneurs qui ont besoin d'outils complets sans se ruiner.

Sa large gamme de fonctions, allant du suivi financier à la planification de projets, est regroupée dans une plateforme intuitive qui évolue au rythme de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Contractor Foreman

Simplifie la gestion de projet grâce à des diagrammes de Gantt, des calendriers et des journaux quotidiens.

Offre des outils financiers intégrés, notamment la facturation de type AIA et le suivi des coûts en temps réel.

Comprend des formulaires et des checklist personnalisables pour les inspections, les réunions sur la sécurité et les soumissions.

Fournisseur de géorepérage et de suivi du temps par GPS pour une surveillance précise du personnel.

Prend en charge l'intégration QuickBooks et l'accès API pour des flux de travail fluides.

Limites du contremaître entrepreneur

Les fonctionnalités de planification peuvent sembler dispersées et nécessitent d'être affinées.

Intégrations tierces limitées par rapport à d'autres plateformes

Problèmes de performances des applications mobiles, en particulier lors du téléchargement de photos

Pas de mode hors ligne pour l'accès aux données dans les emplacements éloignés

Tarifs des chefs d'équipe sous-traitants

Basique : 49 $/mois

Standard : 79 $/mois

Plus : 125 $/mois

Pro : 166 $/mois

Unlimited : 249 $/mois

Évaluations et avis sur les contremaîtres entrepreneurs

G2 : 4,5/5 (plus de 260 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 690 avis)

5. Xero (Idéal pour les petites entreprises qui ont besoin de solutions de compte évolutives)

via Xero

La gestion des finances dans le secteur de la construction n'est pas une mince affaire : équilibrer les coûts des chantiers, suivre les dépenses et rapprocher les factures relève souvent d'un projet. Xero intervient en tant que solution comptable basée sur le cloud, spécialement conçue pour aider les entreprises de construction à rationaliser ces tâches.

Son intégration avec des applications spécifiques au secteur de la construction, telles que WorkflowMax, facilite le suivi des projets et la gestion des coûts, tandis que son application mobile conviviale vous permet de gérer vos tâches, même depuis le chantier.

Les meilleures fonctionnalités de Xero

Accès illimité pour tous les utilisateurs à tous les forfaits tarifaires

Offre une connexion à plus de 21 000 institutions financières pour faciliter l'importation des transactions bancaires.

Application mobile pour la gestion des dépenses lors de vos déplacements avec capture des reçus

Intégration avec plus de 1 000 applications, dont WorkflowMax et Gusto

Fonctionnalités de rapports financiers telles que les comptes de résultat et les créances échues

Limites de Xero

Le forfait d'entrée limite les factures et les notes de frais (respectivement 20 et 5).

Offre une assistance pour une seule organisation par abonnement.

Les fonctionnalités avancées telles que le suivi de projet et les demandes de remboursement de frais nécessitent le forfait le plus cher.

Pas d'assistance téléphonique directe, uniquement une assistance en ligne

Tarifs Xero

Starter : 29 $/mois

Standard : 46 $/mois

Premium : 69 $/mois

Évaluations et avis sur Xero

G2 : 4,3/5 (plus de 710 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 100 avis)

6. Sortly (Idéal pour les petites entreprises de construction ayant des besoins simples en matière de gestion des stocks)

via Sortly

Le suivi des outils, des équipements et des fournitures est un défi courant pour les entreprises de construction. Qu'il s'agisse d'outils égarés ou d'une pénurie de matériaux essentiels au milieu d'un projet, la gestion des stocks peut rapidement compromettre les échéanciers et les budgets.

Sortly propose une solution de gestion des stocks simple mais puissante, spécialement conçue pour les petites entreprises de construction qui ont besoin de garder le contrôle de leurs actifs sans la complexité des systèmes d'entreprise.

Sortly simplifie la gestion des stocks grâce à des fonctionnalités telles que la génération de codes QR, les alertes de stock et le suivi en temps réel sur tous les appareils.

Les meilleures fonctionnalités de Sortly

Générez des codes QR et des codes-barres pour le suivi facile des outils et des matériaux.

Définissez des alertes de stock minimum pour éviter les retards coûteux ou les ruptures de stock.

Téléchargez des photos haute résolution pour cataloguer visuellement les éléments.

Synchroniser en temps réel entre les appareils pour des mises à jour précises des équipes sur le terrain

Interface mobile conviviale pour gérer les stocks sur site ou en déplacement

Limites de Sortly

Le forfait gratuit limite les entrées à 100 éléments et offre une personnalisation minimale.

Les fonctionnalités avancées telles que l'intégration d'un scanner externe nécessitent des forfaits de niveau supérieur.

Ne convient pas aux opérations à grande échelle avec des besoins complexes en matière de stocks.

Tarification Sortly

Free

Avancé : 24 $/mois

Ultra : 74 $/mois

Premium : 149 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sortly

G2 : 4,4/5 (25 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 720 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sortly ?

Sortly est très facile à utiliser. Il est à portée de main et également disponible sur l'ordinateur pour que mon assistant puisse gérer notre inventaire d'uniformes et d'équipements.

🧠 Le saviez-vous ? La Grande Muraille de Chine, l'un des plus grands projets de construction au monde, a nécessité une gestion minutieuse des ressources pendant des siècles. On estime que plus de 100 millions de tonnes de briques, de pierres et de terre ont été utilisées, sans aucun système d'inventaire moderne !

7. Zoho Inventory (idéal pour les entreprises qui gèrent des commandes multicanaux)

via Zoho Inventory

La gestion des stocks sur plusieurs canaux tout en assurant la maintenance de leur exactitude peut s'avérer difficile, en particulier dans le secteur de la construction, où le suivi des stocks et l'organisation des entrepôts sont essentiels.

Zoho Inventory simplifie ce processus en offrant une plateforme centralisée pour gérer les commandes, suivre les stocks et s'intégrer de manière transparente à des outils tels que Shopify, Amazon et Zoho CRM.

Qu'il s'agisse du suivi des pièces détachées, de la surveillance des stocks dans les entrepôts ou de l'automatisation des factures conformes à la GST, Zoho Inventory est le fournisseur, prestataire des outils nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Inventory

Suivez les stocks dans plusieurs entrepôts grâce à une visibilité centralisée.

Générez sans effort des factures et des bons de livraison conformes à la GST.

Intégration transparente avec les plateformes de commerce électronique telles que Shopify et Etsy

Utilisez la lecture des codes-barres pour rationaliser le suivi des éléments et réduire les erreurs.

Accédez à des rapports d'inventaire en temps réel pour améliorer la prise de décision.

Limites de Zoho Inventory

Les capacités hors ligne limitées peuvent entraver les opérations dans les zones où la connexion Internet est faible.

Le forfait d'entrée de gamme offre des fonctionnalités de base, ce qui limite l'évolutivité pour les entreprises en pleine croissance.

Les fonctionnalités avancées telles que les éléments composites et la gestion multi-entrepôts ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs.

Tarifs Zoho Inventory

Édition gratuite

Édition standard : 29 $/mois

Édition professionnelle : 79 $/mois

Édition Premium : 129 $/mois

Évaluations et avis sur Zoho Inventory

G2 : 4,3/5 (plus de 95 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 400 avis)

8. Sage 50 Accounting (Idéal pour les petites et moyennes entreprises de construction de toutes tailles)

via Sage

La gestion des finances complexes, de la paie et des stocks peut être une tâche fastidieuse pour les entreprises de construction. Sage 50 Accounting offre des fonctionnalités spécifiques à ce secteur, telles que le suivi avancé des stocks et le calcul des coûts par projet, pour les professionnels de la construction qui doivent gérer efficacement leurs ressources et respecter leurs budgets.

Les meilleures fonctionnalités de Sage 50 Accounting

Gérez vos stocks grâce à un suivi avancé, incluant le calcul des coûts FIFO/LIFO et le suivi sérialisé.

Gérez les budgets des projets à l'aide d'outils tels que le calcul avancé des coûts par tâche et les rapports par phase.

Automatisez les rapprochements bancaires et la gestion des factures afin de réduire l'effort manuel.

Intégration transparente avec les systèmes de paie pour rationaliser la gestion des employés

Générez des rapports financiers fiables avec un suivi et des prévisions par service.

Limites de Sage 50 Accounting

Les logiciels de bureau peuvent limite l'accessibilité par rapport aux solutions natives du cloud.

Les fonctionnalités avancées telles que la prise en charge multi-utilisateurs nécessitent des forfaits plus élevés, ce qui augmente les coûts.

L'interface peut sembler obsolète pour les utilisateurs habitués aux plateformes cloud modernes.

Tarifs Sage 50 Comptabilité

Compte professionnel : 61,92 $/mois

Compte Premium : 103,92 $/mois par utilisateur

Quantum Accounting : 177,77 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Sage 50 Accounting

G2 : 3,9/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 3,9/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sage 50 ?

Le logiciel de comptabilité Sage 50 Cloud est très utile pour nous, professionnels de la comptabilité. Il facilite notre travail, est simple à mettre en œuvre et s'intègre facilement au service client, qui offre un nombre de fonctionnalités et une grande fréquence d'utilisation.

9. QuickBooks Online (idéal pour les petites et moyennes entreprises de construction de taille moyenne)

via QuickBooks Online

Les entreprises de construction ont besoin d'outils pour gérer efficacement les coûts des travaux, la rentabilité des projets et la gestion des sous-traitants. QuickBooks Online s'en charge pour elles.

Il offre une solution comptable conçue pour les professionnels de la construction, leur permettant de simplifier leurs opérations, d'automatiser la facturation et d'obtenir des informations financières plus détaillées. Son intégration avec des applications tierces telles que Buildertrend et Knowify améliore encore la gestion de projet et des coûts.

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks Online

Automatisation de la facturation et du recouvrement des paiements afin d'améliorer le flux de trésorerie.

Fournisseur, prestataire d'outils de calcul des coûts par projet permettant le suivi de la rentabilité des projets en temps réel.

Comprend des rapports personnalisables pour obtenir des informations sur les dépenses, les bénéfices et les sources de revenus.

Offre une gestion des sous-traitants avec une préparation simplifiée des formulaires fiscaux et un suivi des dépenses.

Une application garantit l'accès aux données financières depuis n'importe quel emplacement.

Limites de QuickBooks Online

Nécessite des abonnements distincts pour gérer plusieurs entreprises.

Les fonctionnalités avancées telles que la gestion des stocks et la facturation groupée sont limitées aux forfaits supérieurs.

Une intervention manuelle est souvent nécessaire pour l'intégration avec des services de paie non Intuit.

Tarifs QuickBooks Online

Simple Start : 17,50 $/mois

Essentiels : 32,50 $/mois

Plus : 49,50 $/mois

Avancé : 117,50 $/mois

Évaluations et avis sur QuickBooks Online

G2 : 4,0/5 (plus de 3 390 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 7 830 avis)

À lire également : Meilleur logiciel de gestion des stocks pour le commerce électronique

10. AlignBooks (Idéal pour les petites entreprises et les MPME)

via AlignBooks

Que vous gériez les stocks d'une épicerie ou traitiez les salaires d'une entreprise de services, AlignBooks propose un logiciel ERP et comptable évolutif basé sur le cloud, conçu pour les petites et moyennes entreprises (PME) à la recherche d'une solution personnalisable et économique.

Avec des modules couvrant les équipes commerciales, la facturation, les stocks, la paie et bien plus encore, il contribue à simplifier les processus complexes des entreprises dans tous les secteurs, du commerce de détail à la fabrication. Ses versions hors ligne et en ligne garantissent également une grande flexibilité pour les entreprises ayant des besoins variés en matière d'infrastructure.

Les meilleures fonctionnalités d'AlignBooks

Modules intégrés pour l'équipe commerciale, la facturation, les stocks, les finances, les ressources humaines, etc.

Tableaux de bord et rapports personnalisables pour des informations financières

Outils d'automatisation de facturation GST et de conformité fiscale

Assistance multi-entreprises avec options de déploiement hors ligne et en ligne

Intégration transparente avec des outils tiers tels que Razorpay, Shopify et Google Maps

Limites d'AlignBooks

La conception de l'interface utilisateur peut sembler dépassée pour les utilisateurs modernes.

Évolutivité limitée pour les grandes entreprises ayant des besoins complexes

La réactivité du service client et les délais de résolution peuvent être inégaux.

Tarifs AlignBooks

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AlignBooks

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Vous recherchez d'autres outils pour vous aider ? En voici quelques-uns qui ne figurent pas dans la liste du top 10, mais qui possèdent des fonctionnalités uniques qui pourraient vous être utiles :

Fieldwire : établit la connexion entre les équipes sur le terrain et le personnel administratif grâce à une gestion des tâches en temps réel, permettant des mises à jour fluides, des annotations sur les plans et un suivi des matériaux directement sur site.

Knowify : s'intègre à QuickBooks et propose des outils de suivi des coûts de main-d'œuvre, des budgets et de l'avancement des travaux.

Buildxact : simplifie le processus d'estimation pour les entrepreneurs, en intégrant la planification des matériaux, les catalogues des fournisseurs et le suivi des projets dans une plateforme conviviale à l'utilisateur.

Aucun projet n'est trop ambitieux lorsque ClickUp est sur place

ClickUp a eu le privilège de travailler avec la célèbre entreprise de matériaux de construction CEMEX, en automatisant ses opérations et en lui faisant gagner un temps précieux.

Grâce à ses tableaux de bord en temps réel, ses automatisations et ses vues personnalisables, ClickUp élimine les goulots d'étranglement et assure le bon déroulement de vos projets de construction.

Quelle que soit la complexité de vos opérations de construction, ClickUp est l'outil ultime pour organiser, automatiser et évoluer.

Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp et regardez vos projets se construire tout seuls !