Modèles gratuits de fils Twitter pour les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing

Chaque publication sur Twitter a un rythme, une pulsation qui détermine si elle suscitera une discussion parmi vos abonnés ou si elle se fondra dans le bruit ambiant. Et nous savons que les utilisateurs de Twitter font défiler rapidement leur fil d'actualité. Un seul tweet a donc rarement l'impact dont vous avez besoin.

Avec autant de voix déjà présentes sur la plateforme, se démarquer signifie maîtriser l'art du fil de discussion : une histoire racontée dans des tweets connectés qui incitent les lecteurs à continuer à faire défiler. Mais pour être cohérent, vous avez besoin d'outils qui s'alignent sur votre plan dès le premier tweet.

Par exemple, les modèles Twitter et réseaux sociaux peuvent s'intégrer à votre flux de travail pour planifier et publier des fils Twitter. Vous pouvez les utiliser pour créer des fils, programmer vos publications et susciter suffisamment l'intérêt des lecteurs pour établir des relations à long terme.

Découvrons ensemble les modèles gratuits de fils Twitter qui peuvent vous faciliter la tâche.

Les meilleurs modèles de fils Twitter en un coup d'œil

Voici un résumé des modèles ClickUp gratuits et autres modèles disponibles dans le blog :

Que sont les modèles de fils Twitter ?

Les modèles de fils Twitter sont des structures préétablies et réutilisables qui vous aident à rédiger des fils de plusieurs tweets de manière claire et cohérente. Ils vous fournissent un format prédéfini pour la structure de chaque tweet, avec des accroches, des points clés, des exemples, des transitions et des appels à l'action.

Ils comprennent souvent :

Un format accrocheur pour capter l'attention dès le premier tweet

Une structure séquentielle pour décomposer vos idées en tweets faciles à assimiler.

Invites pour raconter des histoires, exemples, conseils ou données

Un modèle de tweet de clôture pour les résumés ou les CTA

Conseils sur la longueur des caractères pour respecter les limites imposées par Twitter.

🧠 Anecdote amusante : une petite expérience menée par Buffer comparant 10 fils basés sur des articles de blog a révélé qu'ils généraient 63 % d'impressions en plus et 54 % d'engagement en plus que les tweets contenant un seul lien.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de fil Twitter ?

Si vous souhaitez transformer vos idées en récits fluides et captivants, vous avez besoin d'un modèle de fil Twitter qui :

Vous aide à planifier et programmer vos fils de discussion , à surveiller l'engagement et à affiner ce qui résonne le plus auprès de votre audience.

Vous offre une formule d'accroche pour commencer votre fil de discussion avec clarté, curiosité, contradiction ou même une opinion controversée qui attire l'attention.

Permet l'utilisation de blocs de tweets modulaires afin que chaque tweet soit indépendant, tout en contribuant à la conclusion de l'ensemble du fil de discussion en créant une dynamique sans répétition.

Fonctionne comme un outil de suivi de la cohérence qui vous permet d'enregistrer les performances, l'heure de publication ou la catégorie du fil de discussion pour une itération plus rapide.

Vous permet de garder un œil sur le nombre de caractères, afin que chaque tweet reste concis (moins de 260 caractères environ).

💡 Conseil de pro : utilisez l' agent IA de gestion Twitter de ClickUp pour automatiser l'engagement, programmer des publications et surveiller les tendances, mais n'oubliez pas de vérifier régulièrement ses réponses afin de garantir que votre marque reste cohérente et humaine.

Modèles de fils Twitter

Vous reconnaissez un excellent fil Twitter dès que vous le voyez : la première phrase vous accroche, chaque tweet crée un élan, et vous arrivez à la fin avec le sentiment d'avoir appris quelque chose de précieux. Mais comment créer des fils performants ? C'est là que la plupart des créateurs de contenu se heurtent à un mur. Lorsque vos idées de fils sont consignées dans des applications de prise de notes, que vos brouillons restent sur Twitter et que les données de performance sont cachées dans des outils d'analyse, vous passez constamment d'un contexte à l'autre au lieu de créer.

ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail en un seul endroit grâce au premier environnement de travail IA convergent au monde.

Cela signifie que vous pouvez :

Planifiez les sujets de vos fils de discussion dans votre calendrier de contenu à l'aide de l'IA.

Rédigez et structurez vos tweets en tenant compte du contexte global.

Collaborez avec votre équipe pour apporter des modifications en cours et suivre les performances.

En gros, tout cela et bien plus encore peut être fait sans passer d'une application à l'autre ! Dites adieu à la dispersion du travail en effectuant la connexion entre la conceptualisation, la création, les calendriers de publication et l'analyse des performances dans un seul environnement de travail.

Si vous cherchez à dynamiser votre activité sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux, ces modèles ClickUp vous mettront sur la voie de la réussite :

1. Modèle de calendrier de contenu Twitter ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, programmez et suivez tous vos fils de discussion et campagnes Twitter dans un environnement de travail organisé grâce au modèle de calendrier de contenu Twitter de ClickUp.

Le modèle de calendrier de contenu Twitter ClickUp transforme la façon dont vous planifiez et gérez vos tweets. Au lieu de notes éparpillées ou de brouillons à moitié rédigés, vous disposez d'un environnement de travail clair et prêt à l'emploi, conçu pour garantir la cohérence.

Les champs personnalisés vous permettent d'enregistrer l'objectif derrière chaque tweet (comme la notoriété de la marque, l'engagement ou les conversions) et de suivre les dépenses par rapport à l'impact. La vue Liste vous donne un aperçu rapide du statut des tweets en attente et des performances de ceux déjà publiés. Les fiches de tâches détaillées vous permettent de voir l'activité de chaque fil de discussion et son évolution, de l'idée à la publication.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez, planifiez et ajustez votre pipeline Twitter avec une visibilité totale.

Suivez les objectifs de vos campagnes, les indicateurs de performance et l'impact budgétaire directement depuis votre environnement de travail dédié aux tweets.

Collaborez avec votre équipe en temps réel en attribuant, effectuant des modifications en cours et approuvant le contenu des fils de discussion sans quitter le modèle.

✅ Idéal pour : les équipes chargées des réseaux sociaux, les créateurs et les fondateurs qui gèrent plusieurs comptes Twitter.

2. Modèle avancé ClickUp pour les réseaux sociaux

Obtenir un modèle gratuit Regroupez toutes vos plateformes sociales dans un flux de travail clair grâce au modèle avancé ClickUp Social Media.

Le modèle avancé ClickUp Social Media est conçu pour les spécialistes du marketing et les créateurs qui souhaitent transformer les fils Twitter, jusqu'alors utilisés à titre expérimental, en un canal de croissance reproductible.

Suivez les indicateurs de performance des fils de discussion, testez différents accroches, gérez plusieurs piliers de contenu et identifiez les formats de fils de discussion qui suscitent le plus d'engagement. Chaque publication peut être convertie en tâche en ajoutant des personnes assignées, des visuels, des délais et des liens.

La vue Tableau de style Kanban est idéale pour le suivi du flux de chaque fil de discussion, car vous pouvez simplement faire glisser les cartes de tweet lorsqu'elles passent de l'état Idée → Rédaction → Planifié → Publié.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez ClickUp Docs pour rédiger l'intégralité de votre brouillon de fil de discussion et intégrer des ressources pertinentes (images, liens de référence).

Consultez tous vos fils de discussion à venir et passés dans la vue Liste , avec tous les détails présentés clairement.

Passez à la vue Calendrier pour voir quand chaque fil de discussion est prévu d'être mis en ligne.

✅ Idéal pour : les agences qui gèrent du contenu multicanal et les équipes internes qui mènent des campagnes de lancement sans avoir besoin de feuilles de calcul.

📮 ClickUp Insight : Saviez-vous que 45 % des gens consultent leur téléphone toutes les quelques minutes, souvent pour trouver des réponses rapides ou faire une pause mentale ? Cependant, ces vérifications constantes de votre téléphone, comme jeter un œil à vos e-mails pendant que vous rédigez un rapport, fragmentent en réalité votre attention et nuisent à votre concentration. 🖤C'est là que ClickUp Brain MAX entre en jeu. En tant que compagnon de bureau alimenté par l'IA, Brain MAX vous permet de discuter, de planifier, de créer des tâches et de rechercher des applications tierces sans quitter votre environnement de travail ni toucher à votre téléphone. Besoin d'un déclic créatif ? Utilisez votre voix pour écrire un haïku, générer du contenu à l'aide de plusieurs modèles d'IA ou gérer des tâches administratives, et offrez ainsi à vos yeux (et à votre concentration) une pause bien méritée.

3. Modèle de publication sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de publication sur les réseaux sociaux ClickUp pour créer, réviser et programmer des publications sur les réseaux sociaux avec une visibilité totale, de la rédaction à la publication.

Grâce au modèle de publication sur les réseaux sociaux ClickUp, vous offrez à vos équipes un espace pour mener des campagnes multi-plateformes sans avoir à passer au crible une douzaine de feuilles et d'approbations.

Chaque publication peut inclure des marqueurs d'étape (Idée → Rédaction du contenu → Conception → Révision → Publication), des liens vers le contenu, des données d'engagement et des hashtags. La vue Bibliothèque de contenu permet de regrouper les publications par canal (comme Twitter ou Instagram) ou par type de campagne (fonctionnalité du produit, sondage, étude de cas ou cadeau promotionnel).

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez votre file d'attente de publications hebdomadaires et mensuelles par canal, campagne ou thème dans un environnement de travail en direct.

Attribuez des tâches, ajoutez des fichiers créatifs et apposez des étiquettes sur les réviseurs pour que chaque élément progresse vers sa publication.

Suivez la portée, les enregistrements, les clics et les commentaires pour identifier le type de contenu qui suscite le plus d'intérêt.

Passez de l'affichage Liste à Tableau et Calendrier pour planifier, effectuer des modifications en cours et programmer vos publications sur tous les canaux.

✅ Idéal pour : les équipes marketing, les créateurs ou les agences qui gèrent plusieurs comptes de marque sur différentes plateformes.

📚 En savoir plus : Les meilleurs modèles gratuits pour les publications, les campagnes et le contenu sur les réseaux sociaux

4. Modèle de calendrier des réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos publications sur les réseaux sociaux avec clarté et cohérence grâce au modèle de calendrier des réseaux sociaux ClickUp.

Le modèle de calendrier des réseaux sociaux de ClickUp est un système tout-en-un qui vous permet de concevoir, planifier et suivre chaque publication sur différents réseaux sociaux. Utilisez-le pour planifier vos fils Twitter afin de savoir exactement quand ils seront publiés, comment ils s'intègrent dans votre stratégie de contenu globale et quels sujets vous abordez chaque semaine. Ce modèle fonctionne bien comme espace collaboratif pour trouver des idées, obtenir des commentaires sur les designs et créer des campagnes planifiées.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez le formulaire de suggestion de contenu pour recueillir des idées de fils auprès des membres de votre équipe ou des parties prenantes.

Créez une bibliothèque de titres accrocheurs et de sujets de fils de discussion réussis dans la vue Bibliothèque de contenu afin de pouvoir réutiliser les formats qui fonctionnent.

Suivez l'avancement de chaque fil de discussion dans la vue Tableau , où vous pouvez également voir d'un seul coup d'œil les libellés, les priorités, les dates d'échéance et les personnes assignées.

Analysez les performances de vos campagnes à partir d'un tableau de bord unique.

✅ Idéal pour : les équipes chargées des réseaux sociaux et les responsables marketing qui planifient des campagnes multicanales et coordonnent le travail des rédacteurs et des designers.

💡 Conseil de pro : lorsque vous concevez un calendrier pour les réseaux sociaux, suivez la règle des 80/20. Cela signifie que 80 % de votre contenu doit apporter de la valeur ajoutée en informant, en divertissant ou en résolvant les problèmes des utilisateurs. Les 20 % restants doivent être utilisés pour promouvoir vos produits ou services.

🎥 Regardez : Vous avez du mal à suivre le rythme de la création de contenu ? Dans cette vidéo, nous vous montrons exactement comment utiliser ChatGPT comme assistant IA pour les réseaux sociaux : ✅ Trouvez rapidement des idées de contenu

✅ Rédigez des légendes, des tweets et des publications

✅ Générez des briefs créatifs pour vos campagnes

5. Modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez et définissez l'ensemble de votre stratégie de contenu à l'aide d'un plan unique en adoptant le modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp.

Le modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux vous offre un cadre clair pour mapper votre stratégie de fils Twitter parallèlement à vos autres contenus sociaux.

Au lieu de traiter les fils comme des publications ponctuelles, vous pouvez les planifier dans le cadre de votre calendrier de contenu plus large, en programmant des fils autour des lancements de produits, des évènements du secteur ou des sujets tendance qui ont du sens pour votre public.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Obtenez un aperçu rapide des tâches, commentaires et rappels qui vous sont assignés, avec leurs dates d'échéance, dans la vue Mon travail .

Connectez-vous à des calendriers externes (tels que Google Agenda ou Outlook) pour voir le travail de la journée, les évènements, les réunions, le calendrier de publication, etc.

Utilisez les champs personnalisés pour vous assurer que chaque fil de discussion contient toutes les métadonnées pertinentes (accroche, longueur, heure, lien) afin de ne manquer aucun détail important.

Utilisez les checklists de tâches dans ClickUp pour gérer vos flux de travail de fils Twitter.

✅ Idéal pour : les équipes qui gèrent des publications ou des campagnes récurrentes sur les réseaux sociaux sur plusieurs plateformes.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain est votre assistant alimenté par l'IA, conçu pour faciliter la planification, la structuration et la publication de fils de Twitter. Voici comment il peut vous aider : Flux de travail fluide : organisez vos idées de fils de discussion, vos brouillons et votre calendrier de publication en un seul endroit.

Griffes instantanées : il vous suffit de partager votre sujet ou votre idée, et Brain générera une grille claire et attrayante pour votre fil Twitter, avec des suggestions d'accroches, de sous-sujets et d'appels à l'action.

Rédaction de contenu : Brain peut rédiger chaque tweet de votre fil, garantissant ainsi que votre message s'écoule naturellement et captive votre audience du début à la fin.

Personnalisation des modèles : que vous souhaitiez un format narratif, un guide étape par étape ou une liste, Brain adapte les modèles à la voix et aux objectifs de votre marque.

Conseils en matière de référencement et d'engagement : bénéficiez de suggestions basées sur l'IA pour les hashtags, les mots-clés et les boosters d'engagement afin de maximiser la portée de votre fil et la croissance de votre audience.

Plusieurs modèles d'IA : accédez à ChatGPT, Gemini 3 et bien d'autres depuis une seule interface avec connexion.

6. Modèle de calendrier promotionnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez une longueur d'avance sur chaque lancement de produit, chaque période de vacances et chaque date limite de campagne grâce à un calendrier dynamique.

Le modèle de calendrier promotionnel ClickUp relie vos fils Twitter à vos campagnes promotionnelles plus importantes. Lorsque vous lancez un produit ou organisez une vente, vos fils d'annonce se synchronisent avec les campagnes par e-mail et les lancements de pages d'accueil. Ainsi, vos messages restent cohérents sur tous les canaux. La vue « Prochaines fêtes ou dates clés » vous permet d'afficher les dates importantes sur un calendrier afin que vous puissiez adapter votre contenu et planifier vos fils en fonction de celles-ci. Tout est rédigé et révisé plusieurs semaines à l'avance, vous n'avez donc pas à rédiger vos fils de discussion à minuit avant leur mise en ligne.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Intégrez les jours fériés et les dates spéciales de votre emplacement cible en synchronisant votre Google Agenda avec ClickUp.

Bénéficiez d'un calendrier centralisé pour toutes vos activités de promotion, avec des vues mensuelles/hebdomadaires et un aperçu de la liste.

Les vues Tableau et Calendrier intégrées vous aident à planifier la publication de chaque fil et à l'aligner sur d'autres campagnes.

Utilisez-les pour suivre les dates clés, attribuer des propriétaires, joindre des codes promotionnels, définir la durée des offres et prévisualiser chacune d'entre elles. lancer

✅ Idéal pour : les équipes chargées des réseaux sociaux et autres équipes marketing qui ont besoin de se coordonner pour les offres saisonnières, les ventes flash et les promotions multicanales de la marque.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour créer et gérer du contenu sur les réseaux sociaux

7. Modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez en vue et développez votre présence sur les réseaux sociaux en publiant régulièrement grâce au modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp.

Offrez à votre équipe chargée des réseaux sociaux un centre de commande complet pour chaque fil de discussion, publication, plateforme et campagne grâce au modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp.

Vous pouvez voir quels fils Twitter sont publiés cette semaine et lesquels sont encore en cours de rédaction. Votre équipe sait exactement qui travaille sur chaque tweet, quels fils doivent être approuvés et où se trouvent les lacunes dans votre calendrier de contenu.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Surveillez tous les détails de vos publications, y compris leur fréquence, leur canal et leur média, dans un tableau de bord unique et organisé.

Déposez votre texte, vos images et vos liens de référence directement dans la tâche afin que le designer, le rédacteur, le réviseur et le responsable restent sur la même longueur d'onde.

Suivez les tendances et intégrez-les dans les jours à venir afin que votre fil d'actualité reste d'actualité sans déroger à votre plan.

✅ Idéal pour : les stratèges en médias sociaux, les agences gérant des comptes multimarques et les équipes ayant un calendrier de publication très chargé.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils logiciels pour créer un calendrier de contenu

8. Modèle de campagne sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp vous permet de gérer sans effort toutes vos campagnes, de la réflexion à l'évaluation des performances.

Le modèle de campagne sur les réseaux sociaux ClickUp rassemble l'ensemble du flux de travail de votre campagne dans un seul environnement de travail. Chaque campagne dispose de sa propre liste. Chaque fil Twitter devient une tâche. Les tweets individuels de ce fil ? Ce sont des sous-tâches que vous pouvez rédiger, modifier et finaliser séparément avant la mise en ligne de l'ensemble du fil.

De plus, grâce à ClickUp Automations, les tâches sont automatiquement attribuées au bon membre de l'équipe et leur progression est automatiquement mise à jour à mesure que les publications passent de la phase de conception à celle de révision, puis de publication.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez des tâches et des sous-tâches pour chaque tweet/fil de discussion, attribuez un rédacteur, un concepteur et un réviseur avec des dates d'échéance et des dépendances.

Suivez et analysez les performances de vos campagnes grâce aux tableaux de bord ClickUp et affinez votre stratégie en vous appuyant sur des informations précieuses.

Faites évoluer les tâches à travers différentes étapes et statuts, joignez des visuels et utilisez des étiquettes de couleur pour des champs tels que la plateforme et le type de campagne.

✅ Idéal pour : les équipes marketing, les responsables des réseaux sociaux ou les agences menant des campagnes multiplateformes.

📚En savoir plus : Gestion de projet sur les réseaux sociaux : le guide ultime

9. Modèle d'annonce de fil Twitter par Type. IA

Le modèle de fil d'actualité Twitter Announcement Thread de Type. ai vous offre un format structuré pour lancer des produits, des fonctionnalités ou des actualités sur Twitter. Il vous guide à travers les éléments clés : une introduction qui attire l'attention, un contexte qui renforce la crédibilité, des avantages clairs et un appel à l'action percutant.

Téléchargez des fichiers, collez des URL ou ajoutez des sources d'informations directement dans votre environnement de travail afin que chaque brouillon s'appuie sur des références précises et actualisées.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez l'IA pour générer des fils personnalisés et effectuez des modifications en cours pour affiner le ton, améliorer la lisibilité, ajouter des visuels, des hashtags, etc.

Écrivez dans le style de votre marque en enregistrant une seule fois les règles stylistiques et en les appliquant à tous les fils de discussion.

Fournissez des liens vers des communiqués de presse et des articles de blog pour donner à l'IA le contexte nécessaire.

✅ Idéal pour : les créateurs et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux qui sont occupés au partage de mises à jour, de lancements de produits ou de jalons sur Twitter.

📚 En savoir plus : Comment utiliser Trendspotting (avec des exemples)

10. Modèle de maquette de fil Twitter au design plat par Freepik

Le modèle Twitter Interface Concept Template de Freepik est une maquette épurée et modifiable, conçue pour visualiser les fils de discussion, les dispositions de profil et les aperçus d'annonces. Le fichier vectoriel/PSD peut être ouvert dans un outil de conception tel qu'Adobe Illustrator, Photoshop ou Figma.

Les designers et les spécialistes du marketing peuvent les utiliser pour créer des concepts Twitter ou présenter des idées de campagne avant de les tweeter.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Effectuez la modification du texte, ajustez les styles et ajoutez des éléments de marque avant la publication.

Partagez des maquettes modifiées en cours dans d'autres supports marketing pour annoncer vos fils de discussion.

✅ Idéal pour : les concepteurs de réseaux sociaux, les créateurs de maquettes d'interface utilisateur et les spécialistes du marketing qui présentent des visuels ou des vidéos de campagne pour des concepts de fils de discussion.

💡 Conseil de pro : Buffer suggère de retweeter vos anciens tweets les plus performants afin de prolonger leur durée de vie et d'optimiser leurs performances.

Attirez davantage d'utilisateurs Twitter avec ClickUp

La plupart des gens cherchent à publier beaucoup, mais ne savent souvent pas pourquoi, pour qui et comment. Pour cela, vous avez besoin d'outils qui assurent la connexion des idées, suivent un rythme et captivent les lecteurs.

C'est pourquoi nous avons parlé des modèles pour les fils Twitter ! Ils sont là pour vous permettre de tirer le meilleur parti de Twitter et d'une stratégie plus large sur les réseaux sociaux. Utilisez ces modèles comme l'un de vos amis qui vous donne des indications sans ralentir le rythme lorsque vous créez des fils Twitter.

Essayez ClickUp pour créer ce système. Il vous offre un environnement de travail unique où votre stratégie, votre Calendrier et vos analyses cohabitent, afin que chaque publication soit mûrement réfléchie.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et découvrez d'autres modèles pour optimiser vos réseaux sociaux.