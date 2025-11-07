Les meilleures stratégies marketing pour les salles de sport afin d'attirer plus de membres

Si vous gérez une salle de sport, vous savez déjà que le secteur du fitness est très concurrentiel et bruyant. Les experts projettent que le marché mondial des clubs de santé et de fitness atteindra 202,78 milliards de dollars d'ici 2030.

Lorsque vous savez qu'il y a tant de potentiel, cela fait mal de voir des tapis de course vides aux heures de pointe. Peut-être avez-vous diffusé une publicité sur les réseaux sociaux qui n'a pas généré de clics, ce qui vous a laissé frustré et vous a amené à remettre en question l'efficacité de votre budget marketing.

C'est pourquoi les meilleures stratégies marketing pour les salles de sport ne reposent pas sur une seule tactique. Elles combinent des actions modestes mais efficaces, telles qu'un programme de parrainage qui récompense la fidélité, des partenariats locaux avec des magasins d'alimentation bio ou des boutiques de vêtements de sport, et des publicités sur les réseaux sociaux.

Dans cet article, nous explorerons les stratégies marketing que vous pouvez mettre en œuvre pour transformer votre entreprise de fitness et la faire passer du statut de « simple salle de sport » à celui d'endroit incontournable !

⭐ Fonctionnalité présentée Le modèle de plan marketing ClickUp pour salles de sport agit comme un guide qui vous aide à structurer votre stratégie au lieu de la disperser. Il vous offre un espace où vous pouvez établir la connexion entre toutes vos idées, campagnes et indicateurs de performance en un seul endroit. Plus important encore, cela vous aide à rester cohérent, ce qui fait la différence entre un pic d'intérêt à court terme et une fidélité à long terme. Obtenez un modèle gratuit Découvrez précisément comment chaque effort s'inscrit dans la stratégie globale de croissance du nombre de membres grâce au modèle de plan marketing pour salles de sport de ClickUp.

Pourquoi le marketing est-il important pour les salles de sport ?

Vous avez probablement entendu parler du multivers de Spider-Man, où chaque choix ouvre un nouveau monde. Ce concept fonctionne si bien parce que notre monde actuel regorge d'options.

Choisir une série Netflix à regarder pendant le déjeuner ou décider dans quel restaurant commander son repas n'est qu'un exemple parmi d'autres. Chaque action est un choix.

Il en va de même pour les salles de sport. Les options sont nombreuses, et le seul moyen de se démarquer est de promouvoir votre salle auprès du bon public.

Un propriétaire de salle de sport sur Reddit l'a parfaitement résumé :

Il est important de cibler précisément le créneau que vous souhaitez servir. Planet Fitness s'adresse aux personnes qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent dans une salle de sport et qui ne se sentent pas à l'aise d'y aller parce qu'elles ont peur d'être ridiculisées. Gold's Gym s'adresse aux adeptes du bodybuilding. Curves est une salle de sport réservée aux femmes, afin qu'elles puissent travailler sans être dérangées par les hommes.

Voyez les choses ainsi : le marketing de votre salle de sport est le pont qui établit la connexion entre vos offres uniques et les personnes qui y verront le plus de valeur.

Aidez-vous à vous démarquer dans un secteur du fitness très concurrentiel en montrant ce qui rend votre salle de sport unique.

Attirez de nouveaux membres grâce à des efforts simples et ciblés tels que le référencement local, les programmes de parrainage et les publicités sur les réseaux sociaux.

Fidélisez vos membres actuels en leur rappelant qu'ils font partie d'une communauté, et ne sont pas simplement un nom sur une liste d'inscription.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA dans le marketing numérique

Les meilleures stratégies marketing pour les salles de sport

Toutes les salles de sport disposent d'équipements, mais toutes n'ont pas une histoire qui marque les esprits. Les meilleures stratégies marketing pour les salles de sport transforment de simples espaces en communautés auxquelles les gens veulent adhérer et dont ils veulent faire partie.

Explorons quelques-unes des meilleures stratégies marketing pour la croissance.

1. Connaissez votre niche et parlez comme un fan, pas comme un vendeur.

Si votre salle de sport était une émission de télévision, quel serait son public cible et qu'est-ce qui la rendrait incontournable à ses yeux ?

Considérez la stratégie marketing de votre salle de sport comme une playlist qui correspond parfaitement à une ambiance. Les débutants écoutent une musique différente de celle des haltérophiles. Les nouveaux parents écoutent une musique différente de celle des athlètes universitaires.

Lorsque vous affinez votre message, vos efforts marketing semblent plus personnels et moins génériques, ce qui facilite la conversion des membres potentiels en membres effectifs. Faites en sorte que vos réseaux sociaux, vos horaires de cours et vos supports marketing reflètent le même créneau afin que les gens reconnaissent votre ambiance partout où ils vous voient.

📌 Exemple : un studio axé sur la musculation qui cible les femmes de plus de 40 ans diffuse chaque semaine une vidéo intitulée « Strong At Any Age » (Forte à tout âge) et propose une petite session d'entraînement personnel en groupe qui aborde la santé osseuse, l'équilibre et la confiance en soi, puis invite les spectateurs à un cours d'essai gratuit pour deux personnes le samedi.

📮 ClickUp Insight : La santé et la forme physique sont les principaux objectifs personnels des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage, mais 38 % d'entre elles admettent ne pas effectuer de suivi régulier de leur progression. 🤦 Il y a un fossé entre l'intention et l'action ! ClickUp peut vous aider à franchir une étape dans votre jeu sportif grâce à ses modèles dédiés au suivi des habitudes et aux tâches récurrentes. Imaginez pouvoir facilement mettre en place ces routines, enregistrer chaque entraînement et maintenir votre série de méditations. 💫 Résultats concrets : les utilisateurs de ClickUp rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité, car pour rester sur la bonne voie, il faut d'abord voir où l'on va.

2. Remportez les recherches locales grâce à votre profil Google Business

Votre profil Google Business est la première porte d'entrée que la plupart des gens consultent.

Veillez à ce que les photos soient récentes, les horaires corrects et les services clairs. Demandez des avis après les moments forts, tels que les remises de diplômes et les sessions d'entraînement personnel.

Les gens consultent les avis avant de se rendre dans un club, c'est pourquoi ces informations sont si importantes pour le marketing des salles de sport. Selon certains rapports, les avis des utilisateurs ont amélioré l'image des entreprises, et cette tendance ne cesse de s'accentuer. Il s'agit là d'une véritable preuve sociale pour le secteur du fitness. Associez vos avis à de légères mises à jour de votre site web afin que vos pages correspondent à ce que Google affiche.

📌 Exemple : Une salle de sport de quartier publie deux nouvelles photos chaque mois, répond aux questions courantes sur le stationnement, épingle une offre « première semaine pour les habitants du quartier » et répond à chaque avis par une note aimable qui mentionne le nom du membre.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels d'automatisation du marketing d'entreprise

3. Mettez en place un programme de parrainage qui donne l'impression d'une victoire d'équipe.

Pensez à la scène finale du film Remember the Titans, lorsque toute l'équipe remporte la victoire. C'est l'ambiance que vous recherchez. Votre communauté de fitness partagera cette expérience si la récompense est agréable, simple et personnelle.

Fournissez à vos membres actuels un lien d'invitation facile pour le partage, sans qu'ils aient à trop réfléchir ou à donner trop d'explications.

Proposez à leurs amis une prochaine étape claire, comme un essai gratuit ou un formulaire d'inscription simple qui prend moins d'une minute à remplir.

Célébrez ces deux événements sur vos réseaux sociaux afin que le parrainage soit perçu comme une victoire pour la communauté, et non comme une simple transaction.

Associez les récompenses aux offres uniques de votre salle de sport, telles qu'une session d'entraînement personnel gratuite, un kit de récupération ou des équipements de marque, plutôt que de vous contenter d'offrir des réductions génériques.

Utilisez un langage chaleureux et concis afin que vos membres lisent réellement le message et se sentent à l'aise de le transmettre.

📌 Exemple : « La semaine du parrainage » offre aux deux personnes une session d'entraînement personnalisée, une mention sur le mur et un accès anticipé au calendrier des prochains défis sportifs.

📖 À lire également : Comment créer un guide marketing

4. Utilisez des vidéos courtes que vos membres peuvent facilement visionner

Pensez à la dernière fois où vous vous êtes laissé happer par TikTok ou Instagram Reels. Une vidéo en entraîne une autre, et avant même de vous en rendre compte, vous avez trouvé une nouvelle idée d'entraînement.

GymTok est une réalité, et il forme la manière dont les gens découvrent où ils veulent s'entraîner. Des tendances telles que l'entraînement sur tapis roulant « 12-3-30 » ou la « Hot Girl Walk » ne sont pas devenues virales uniquement pour le plaisir : elles font désormais partie des routines quotidiennes, car elles sont simples et reproductibles.

Les plateformes misent également beaucoup sur ce créneau. À lui seul, YouTube Shorts affiche désormais plus de 200 milliards de vues par jour, ce qui prouve à quel point votre cible y passe du temps. Alors, investissez dans ce domaine.

Vous n'avez pas besoin d'un éclairage sophistiqué ni d'une équipe de production complète. Un coach partage un conseil rapide après le cours ou un membre qui célèbre une victoire personnelle peut toucher plus de membres potentiels qu'une pile entière de prospectus.

Lorsque vous publiez, concentrez-vous sur un seul objectif et adressez-vous à une seule personne. Restez dans une taille appropriée, ajoutez des légendes qui guident les spectateurs vers une prochaine étape claire, comme la réservation d'un cours, et soyez présent de manière régulière.

✅ N'oubliez pas : privilégiez la connexion à la perfection.

🧠 Le saviez-vous ? Oura, déjà connu pour son anneau de suivi du sommeil, s'est associé à Gucci en 2022 pour créer un anneau en édition spéciale. Cela a permis à leur produit de passer du statut de technologie de niche pour biohackers à celui d'objet de luxe dans l'espace lifestyle. Cela a renforcé leur attrait auprès de nouveaux clients soucieux à la fois de leur bien-être et de leur style.

5. Diffusez des publicités intelligentes et ciblées qui correspondent à votre quartier.

Un propriétaire de salle de sport sur Reddit l'a dit sans détour :

Facebook est le moyen le moins cher et le plus simple de faire passer le message. Vous aurez également besoin d'un bon référencement et de publicités Google pour attirer des clients.

Si votre quartier compte beaucoup de jeunes professionnels, les publicités TikTok et Instagram ont une probabilité élevée d'avoir un impact plus fort. Si vous proposez des entraînements virtuels, les publicités YouTube peuvent mettre en avant à la fois vos séances d'entraînement et votre personnalité.

Pour accroître votre notoriété locale, une simple campagne Facebook associée à des annonces Google Search Ads peut faire apparaître votre nom devant les yeux des personnes qui recherchent précisément une nouvelle entreprise de fitness.

Mais la clé est de considérer les publicités comme faisant partie d'un flux plutôt que comme une action ponctuelle. Créez un entonnoir qui commence par la notoriété de la marque et travaille jusqu'aux offres d'essai et aux inscriptions.

Et n'oubliez pas que cela ne se fait généralement pas du jour au lendemain. La plupart des stratégies de marketing de contenu pour les salles de sport nécessitent deux ou trois mois d'exposition constante avant que les résultat ne commencent à se multiplier.

📌Exemple : un nouveau studio de spinning a mapper un plan marketing de trois mois comprenant des publicités Instagram Reels pour attirer l'attention, des publicités Google pour capter les recherches à forte intention d'achat et du reciblage Facebook pour nourrir les prospects. À la fin de la campagne, le nombre d'essais de cours a doublé, car toutes les publicités ont travaillé ensemble au lieu d'essayer de tout faire en même temps.

📖 À lire également : Meilleur logiciel de gestion de salle de sport

6. Racontez les réussites de vos membres comme dans un montage sportif spectaculaire.

Les gens se souviennent davantage des émotions que des nombres. 💪🏻

Partagez des témoignages qui ressemblent à ceux de vos membres potentiels. Montrez ce qui a changé dans leur vie quotidienne, pas seulement sur la balance. Utilisez la voix des membres. Restez respectueux et authentique.

Publiez-les sur votre site, vos réseaux sociaux et votre profil Google afin que vos preuves soient visibles partout. Encouragez les lecteurs à faire le premier petit pas qui a profité à ce membre.

7. Organisez des défis à durée limitée qui ressemblent à un arc narratif saisonnier.

Pensez à une série limitée sur Netflix qui captive les spectateurs épisode après épisode.

Un défi à durée limitée crée la même dynamique au sein de votre salle de sport. Voici comment en créer un qui soit travail :

Choisissez une durée simple, comme 14 ou 21 jours , afin que cela semble réalisable, en particulier pour les prospects timides qui ont simplement besoin d'un point de départ clair.

Définissez un objectif principal, tel que « Bouger tous les jours » ou « Renforcer son tronc », car les gens se rallient autour d'indicateurs clés de performance marketing faciles à comprendre et à mesurer.

Ajoutez des points d'habitude légers au-delà des séances d'entraînement, comme le suivi des étapes, du sommeil ou de la consommation d'eau, ce qui rend le défi plus holistique et ne se limite pas au temps passé à la salle de sport.

Partagez les classements dans votre application et sur le mur afin que la progression soit visible, conviviale et motivante pour les nouveaux membres comme pour les membres existants.

Célébrez chaque semaine les petites victoires avec des messages d'encouragement ou des publications amusantes, qui maintiennent l'énergie et encouragent les membres à persévérer jusqu'au bout.

Terminez par un moment de remise des diplômes, comme une fête de classe, un mur de photos ou une remise de prix, afin que les participants se sentent reconnus et prêts à passer à l'étape suivante.

Proposez une suite logique, comme un abonnement de deux mois ou une session d'entraînement personnalisée, qui transforme les courtes poussées d'énergie en engagement à long terme.

📌 Exemple : une salle de sport locale a organisé un défi « 21-Day Reset Challenge » dans le cadre duquel les participants devaient enregistrer quotidiennement le nombre d'étapes effectués et les entraînements réalisés. Chaque vendredi, les « mini-gagnants » étaient annoncés sur Instagram Stories et, à la fin du défi, tous les participants recevaient un certificat et une invitation à rejoindre le programme suivant de huit semaines.

8. Établissez des partenariats avec des entreprises locales comme si vous construisiez l'épisode crossover qui se trouve placer dans les favoris de la ville.

Vous vous souvenez quand Ed Sheeran est apparu dans Game of Thrones ? Tout le monde en parlait.

C'est exactement le même type d'étincelle que vous souhaitez créer lorsque vous vous équipez avec des entreprises locales. Une collaboration positive donne à votre marque une dimension qui dépasse les murs de votre salle de sport et incite les gens à s'y intéresser.

Au lieu de vous contenter d'échanger des coupons, recherchez des partenaires que les membres apprécient déjà. Les cafés où ils font la queue le matin, les magasins d'alimentation bio qu'ils fréquentent le week-end ou les magasins d'articles de sport auxquels ils font confiance pour leur équipement.

Allez au-delà de la promotion et concentrez-vous sur les expériences. Imaginez un studio de yoga co-organisant une soirée de récupération avec vos entraîneurs, un magasin de smoothies lançant un « mélange post-entraînement des jambes » ou une clinique de bien-être offrant des consultations gratuites après l'un de vos défis fitness communautaires.

📌 Exemple : Un samedi, « Train and Treat » associe votre cours de circuit training du matin à un smoothie en édition limitée dans une barre à jus locale. Votre code QR est affiché sur leur comptoir pour permettre aux clients de s'inscrire à un essai gratuit. Vous étiquetez leur personnel dans les photos prises après le cours, ils republient les sourires en sueur de vos membres, et ensemble, vous avez créé un petit moment de rencontre unique dans la ville.

🧠 Le saviez-vous ? CeraVe a connu une croissance fulgurante lorsque ses produits de soin de la peau abordables et scientifiquement prouvés ont attiré l'attention sur TikTok. La marque combine les recommandations de dermatologues et le contenu d'influenceurs qui semble authentique et éducatif. La combinaison « éduquer + montrer les résultats » a bien travaillé pour elle.

9. Travaillez avec des créateurs qui influencent déjà votre ville

Vous n'avez pas besoin d'une célébrité abonnée par des millions de personnes pour attirer de nouveaux clients dans votre établissement.

Pensez aux studios de bien-être ou aux salles de sport boutique qui ont travaillé avec des créateurs de contenu fitness. Lorsque le créateur est déjà connu localement ou que son public se sent proche de lui, l'impact est réel.

Un exemple frappant est celui de Gymshark, qui s'est associé à des créateurs de contenu fitness tels que Whitney Simmons. Le public de Whitney fait confiance à son style d'entraînement et à son opinion. Lorsqu'elle lance une collection Gymshark, les gens l'achètent non seulement pour les vêtements, mais aussi parce que son contenu correspond à leurs objectifs.

Voici comment vous pourriez faire un tel évènement dans votre salle de sport ou votre entreprise de fitness : Invitez un créateur qui publie déjà des routines d'entraînement ou des conseils bien-être dans votre ville. Proposez-lui d'essayer l'un de vos cours afin qu'il découvre votre espace.

Encouragez-les à partager ce qui les a marqués, que ce soit la communauté, l'encadrement ou l'ambiance.

Demandez-leur d'inclure un appel à l'action simple, comme un pass gratuit pour un cours ou une offre d'essai, afin que les gens sachent exactement quoi faire ensuite.

Utilisez un lien ou un code unique afin de pouvoir suivre le nombre de personnes qui viennent grâce à leur publication. Cela vous aide à savoir ce qui a fonctionné, sans avoir à deviner.

📖 À lire également : Modèles de suivi d'entraînement pour planifier et surveiller vos objectifs de remise en forme

10. Proposez des options hybrides qui étendent votre coaching au-delà de votre salle de sport.

Les personnes qui ont fait leur validation en travail ne veulent pas s'arrêter lorsqu'elles voyagent ou déménagent.

Anytime Fitness est un exemple clair de la façon dont cela fonctionne. Un membre a partagé son expérience sur Reddit:

Je m'étais inscrit à Anytime dans mon pays d'origine avant de déménager au Japon. Quand je suis arrivé ici, j'ai simplement utilisé ma clé pour ouvrir la porte, comme dans n'importe quel autre club Anytime. Je continue également à payer mon abonnement via ma banque dans mon pays d'origine. Rien n'a changé en ce qui concerne mon paiement ou mon abonnement.

Vous pouvez continuer à fournir la même assistance même si votre salle de sport compte moins d'emplacements. Une option simple, telle qu'un forfait « mois de voyage » comprenant quelques sessions en personne et une série d'entraînements basés sur une application, peut aider les gens à rester constants.

🌟 Lorsque les membres savent que vous vous souciez de leur vie au-delà de votre établissement, ils sont plus enclins à vous rester fidèles.

Les défis courants du marketing dans le secteur des salles de sport et comment les surmonter

Vous savez ce qui est plus difficile que de soulever des poids lourds ? Convaincre quelqu'un de franchir la porte de votre salle de sport. C'est en relevant et en résolvant les défis marketing des salles de sport que vous transformerez le « peut-être un jour » en « aujourd'hui, je me suis inscrit ».

Voici les défis les plus courants à relever :

🚩 Défi : attirer de nouveaux membres dans un marché saturé

✅ Solution : commencez par déterminer qui vous souhaitez vraiment servir : les débutants, les professionnels très occupés, les parents ou les athlètes. Utilisez cette clarté dans votre message. Montrez ce qui vous différencie.

Vous proposez peut-être des cours tôt le matin, des cours de yoga accompagnés d'une musique apaisante ou des entraînements personnalisés avec des conseils pratiques. Publiez de petites annonces dans votre quartier ou utilisez le référencement local afin que votre salle de sport apparaisse lorsque les gens recherchent « salle de sport près de chez moi ». Utilisez des programmes de parrainage afin que vos membres satisfaits amènent leurs amis.

🚩 Défi : maintenir l'enthousiasme et l'engagement des membres (fidélisation)

✅ Solution : Ne laissez pas l'adhésion être le point culminant. Donnez aux gens des raisons de rester. Utilisez des contenus courts tels que des conseils d'entraînement, des témoignages de réussite ou même des défis (de 14 ou 21 jours) qui leur permettent de remporter de petites victoires tangibles.

🚩 Défi : se démarquer alors que de nombreuses salles de sport proposent des services similaires

✅ Solution : Trouvez la « signature » de votre salle de sport. Il peut s'agir de votre ambiance, du style de vos instructeurs, de votre coaching ou de la façon dont vous accueillez les nouveaux membres. Mettez en avant cet aspect unique dans votre contenu, vos visites et vos réseaux sociaux. Faites appel à des influenceurs locaux qui s'entraînent réellement selon votre style. Montrez aux gens la vie réelle dans votre espace.

🚩 Défi : budget marketing limite

✅ Solution : utilisez des stratégies peu coûteuses et à fort impact. Le contenu provenant de personnes réelles (vos membres) coûte peu mais a beaucoup de poids. Les micro-créateurs et les recommandations coûtent beaucoup moins cher que les grandes publicités.

🚩 Défi : mesurer ce qui fonctionne

✅ Solution : mettez en place des indicateurs de productivité marketing simples que vous pouvez consulter chaque semaine : combien de personnes ont affiché votre page d'essai gratuit, combien se sont inscrites et combien sont revenues après le premier mois. Utilisez des liens ou des codes uniques lorsque vous menez des campagnes ou travaillez avec des créateurs afin de pouvoir voir combien de personnes proviennent de chaque source.

Demandez l'avis de vos membres : organisez un sondage auprès d'eux sur ce qui les a attirés ou sur ce qui les a fait hésiter. Puis apportez des modifications. Au fil du temps, ces petits ajustements s'additionnent.

👀 Anecdote : la culture des salles de sport dans les écoles américaines a pris son essor après la guerre civile grâce aux systèmes d'entraînement allemands et suédois. L'éducation physique s'est alors généralisée.

Comment ClickUp fournit-il une assistance aux efforts de marketing des salles de sport

Le marketing des salles de sport échoue souvent en raison de la multiplication des outils. Les forfaits se trouvent dans un document Google Doc, les légendes dans une conversation WhatsApp, les budgets dans un tableur et les designs dans Canva.

C'est ce qu'on appelle la « prolifération du travail », et cela coûte du temps et de l'énergie aux propriétaires de salles de sport. 😖

ClickUp rassemble tout dans un environnement de travail IA convergent afin que votre équipe dispose du contexte, des processus et de l'exécution dans un seul et même hub.

Au lieu de passer d'un outil à l'autre, vous bénéficiez des fonctionnalités de ClickUp qui travaillent en parallèle pour mettre en œuvre votre stratégie marketing sur le terrain.

Planifiez votre processus de bout en bout avec ClickUp Docs + ClickUp AI.

Utilisez ClickUp Brain dans ClickUp Docs pour résumer, analyser et développer des idées.

ClickUp Docs est l'endroit où vos campagnes prennent vie du début à la fin. Pour une promotion « Nouvelle année, nouveau vous », créez un document avec des échéanciers, des directives de communication et des ébauches créatives.

Les entraîneurs peuvent ajouter des témoignages de réussite avant et après, tandis que les concepteurs peuvent coller des maquettes directement à l'intérieur et générer du contenu ainsi que des idées à l'aide de ClickUp Brain. Une fois examinés, vous pouvez convertir les éléments de checklist en tâches ClickUp en un seul clic, afin que l'exécution ne soit pas retardée.

Voici une courte vidéo explicative sur la manière dont vous pouvez utiliser l'IA de ClickUp AI, ClickUp Brain, pour concevoir des stratégies marketing :

💡 Conseil de pro : établissez la connexion entre Google Drive ou Canva et ClickUp Docs afin que vos publications sur les réseaux sociaux et vos ressources graphiques conservent leur visibilité au même endroit. Cela facilite la collaboration avec les entraîneurs et le personnel d'accueil, car personne n'a besoin de fouiller dans ses e-mails.

Poursuivez vos campagnes grâce aux tâches ClickUp et aux automatisations ClickUp.

Transformez vos objectifs en actions quotidiennes sans avoir à surveiller le processus grâce à la tâche ClickUp

Tâches ClickUp transforme le forfait marketing de votre salle de sport en actions quotidiennes.

Par exemple, une campagne intitulée « Semaine Bring a Friend » (Amenez un ami) se traduit par une liste de tâches : concevoir des flyers, programmer des publications sur Instagram, mettre à jour votre profil Google et suivre les recommandations. Attribuez chaque tâche, fixez des délais et suivez la progression en temps réel.

Automatisez vos tâches marketing courantes grâce à ClickUp Automatisations

Les automatisations et les agents IA de ClickUp vous évitent d'avoir à surveiller le processus. Configurez une règle afin que chaque nouveau formulaire gratuit génère une tâche de suivi pour l'équipe commerciale. Ajoutez une automatisation qui invite le responsable des réseaux sociaux à marquer une publication comme achevée avant vendredi.

💡 Conseil de pro : intégrez ClickUp à Mailchimp ou HubSpot afin que les prospects soient directement ajoutés au flux de votre liste de tâches. Ainsi, aucun membre potentiel ne passera entre les mailles du filet pendant les périodes de forte affluence.

Visualisez le parcours des membres grâce aux tableaux blancs ClickUp.

Mapper le parcours du membre et donner vie à vos idées à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp vous permettent de mapper visualement votre entonnoir marketing.

Commencez par créer un post-it intitulé « Instagram Reel → Essai gratuit → Cours d'intégration → Témoignage de membre satisfait ». Associez chaque étape à une tâche concrète, telle que « Enregistrer la vidéo de présentation du coach » ou « Planifier la visite ».

Lors d'une session de brainstorming, votre équipe marketing peut proposer des idées de défis, d'évènements ou d'incitations au parrainage. Vous pouvez les déplacer, les affiner et transformer instantanément les meilleures en tâches ClickUp.

💡 Conseil de pro : utilisez les tableaux blancs ClickUp lors de la planification de l'engagement communautaire. En exemple, mapper un évènement croisé avec un bar à smoothies local. À partir de là, passez à l'élaboration des sous-tâches pour la signalisation, la co-publication et l'installation du code QR.

Gagnez du temps et restez en phase avec l'IA.

Rédigez, résumer et trouvez des réponses en quelques secondes avec ClickUp Brain

ClickUp Brain vous aide à générer du contenu et à rester au courant des dernières actualités de vos campagnes sans vous noyer dans les tâches administratives.

Demandez à ClickUp Brain de rédiger trois légendes pour votre « Défi de 21 jours pour renforcer vos muscles abdominaux ». Après une réunion hebdomadaire, laissez Brain créer un résumé clair avec des éléments afin que les entraîneurs, la réception et le service marketing restent tous sur la même longueur d'onde.

Quand quelqu'un demande « Où est le dernier rapport sur le programme de parrainage ? », ClickUp Brain peut le trouver instantanément au lieu de perdre quinze minutes à fouiller dans les dossiers. Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour générer des campagnes marketing sur les réseaux sociaux et réfléchir à des designs possibles pour les flyers de votre salle de sport.

💡 Conseil de pro : associez ClickUp Brain Max à ClickUp Talk to Text pour les entraîneurs qui préfèrent dicter des mises à jour rapides plutôt que de les taper. Imaginez un entraîneur qui termine son cours et laisse une note de 30 secondes : « Dix personnes se sont inscrites au défi, mais nous devons imprimer davantage de flyers. Veuillez demander à Karen de s'en occuper avec l'équipe de conception. » ClickUp Brain Max transforme cette note en tâche et l'attribue automatiquement à Karen.

Musclez votre marketing avec ClickUp

Pour développer sa musculature dans une salle de sport, il faut s'y rendre régulièrement. Il en va de même pour le marketing des salles de sport.

Le problème, c'est qu'il est difficile d'être cohérent lorsque les choses ne sont pas organisées. ClickUp met de l'ordre dans vos documents, vos discussions et vos feuilles de calcul en rassemblant tout au même endroit. Vos forfaits, vos tâches, vos idées créatives et même vos suivis sont regroupés, ce qui permet de mener des campagnes moins chaotiques et plus dynamiques.

Lorsque votre stratégie marketing est claire et que vous êtes présent sur les bonnes plateformes de réseaux sociaux, votre message atteint les personnes les plus susceptibles de s'inscrire et de rester.

Si vous souhaitez que votre marketing se développe de manière aussi fiable que la force de vos membres, inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp!

FAQ

Les meilleures stratégies sont souvent les plus simples et terminées. Des publications régulières sur les réseaux sociaux montrant de vrais membres, des programmes de parrainage récompensant la fidélité et des partenariats locaux avec des cafés ou des magasins d'alimentation bio peuvent faire toute la différence. Ajoutez à cela des défis courts ou des évènements communautaires, et vous créerez un engouement authentique et accueillant.

Pas besoin d'un budget colossal pour faire la différence. Partagez des témoignages authentiques de vos membres actuels, organisez de petits concours ou créez des conseils d'entraînement rapides pour les réseaux sociaux. De simples flyers dans les commerces locaux et un profil Google Business clair peuvent également attirer les personnes qui recherchent déjà un espace de fitness à proximité.

Les publicités sur les réseaux sociaux qui communiquent un objectif clair, comme « essayez un cours gratuit cette semaine », fonctionnent souvent mieux que les promotions génériques. De courtes vidéos sur Instagram Reels, TikTok ou YouTube Shorts permettent aux membres potentiels de ressentir instantanément l'énergie de votre salle de sport. Associez cela à des rappels par e-mail ou à un message de suivi amical, et vous resterez dans les esprits sans submerger personne.

La fidélisation passe par le sentiment d'appartenance. Partagez les réussites de votre salle de sport, célébrez les jalons et organisez des défis saisonniers pour renouveler l'intérêt des entraînements. Des messages discrets par e-mail ou sur les réseaux sociaux agissent en rappel pour les membres, leur rappelant que vous suivez leur progression et que vous vous intéressez à leur parcours.

Un espace de travail tout-en-un utile comme ClickUp peut vous sauver la vie. Il vous permet de planifier des campagnes, de programmer des publications, de suivre les recommandations et même de réfléchir à de nouvelles idées avec votre équipe en un seul endroit. Ainsi, votre marketing ne semble pas dispersé et vous pouvez consacrer plus de temps à vos membres plutôt qu'à courir après les mises à jour.