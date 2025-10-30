Modèle de barème des valeurs : organiser, facturer, répéter.

Suivi de ce qui est terminé. Connaître les coûts. S'assurer que tout le monde est payé. Cela semble simple, mais c'est rarement le cas.

Entre les délais changeants, les commandes de modification et les factures interminables, il peut sembler impossible de tout garder en ordre. C'est comme essayer de monter des meubles IKEA sans le manuel ni la petite clé Allen.

C'est là qu'intervient un modèle de barème de valeurs. Il permet d'organiser votre facturation et de garantir la transparence de la progression. Grâce à lui, les propriétaires de projets ont l'assurance que tout se déroule comme prévu.

Examinons de plus près les meilleurs modèles de barèmes de valeurs !

Que sont les modèles de barèmes de valeurs ?

Un modèle de barème des valeurs (SOV) est un document utilisé dans la gestion de projet de construction pour ventiler la valeur totale du contrat en éléments spécifiques, en attribuant une valeur totale à chaque phase ou segment de l'ensemble du projet. Ce document structuré est clé pour le suivi des travaux achevés, la facturation aux jalons et la garantie d'un flux de trésorerie précis dans le cadre du budget du projet.

Principalement utilisé par les entrepreneurs généraux, les chefs de chantier et les équipes financières, il présente le travail réalisé, les coûts associés et les matériaux stockés afin de calculer la valeur des paiements de progression.

Les calendriers de valeurs sont obligatoires dans la plupart des calendriers de construction et aident les parties prenantes du projet à suivre l'avancement du projet de manière cohérente et en temps opportun. Considérez-le comme un plan financier qui tient compte de chaque élément de travail et de chaque dollar dépensé.

Aperçu des meilleurs modèles de barème de valeurs

Voici un bref résumé des meilleurs modèles de barèmes de valeurs :

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de barème des valeurs ?

Un modèle de barème de valeurs de haute qualité simplifie la facturation et fournit une assistance financière tout au long du projet de construction. Voici ce qu'un modèle fiable doit inclure :

Description détaillée de chaque élément

Définition claire du nom du projet, du nombre de tâche et du nombre de projet

Répartition précise des coûts par phase

Mises à jour sur le statut d'avancement des travaux achevés, des travaux non achevés et des matériaux stockés

Champ pour saisir les coûts estimés, la valeur planifiée et le pourcentage d'achevé

Résumés des coûts du projet, y compris les coûts des matériaux et la marge bénéficiaire

Segmentation du travail achevé par phase actuelle

Suivi historique des demandes de paiement précédentes

Une mise en forme qui garantit que toutes les équipes restent sur la même page

Un bon modèle permet d'éviter les dépassements budgétaires, de respecter les obligations contractuelles et de renforcer la gestion financière.

13 modèles de barèmes de valeurs

1. Modèle ClickUp pour la gestion de la construction

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, suivez et gérez facilement les tâches de construction à l'aide du modèle de gestion de construction ClickUp.

Le modèle de gestion de construction ClickUp est une solution tout-en-un conçue pour gérer des projets de construction de toute taille. De la planification de la portée du projet au suivi des aspects financiers, il prend en charge le suivi du projet, attribue les tâches par travail ou par élément et s'intègre directement aux fonctionnalités des logiciels de gestion de projet, telles que les diagrammes de Gantt et les échéanciers.

Vous pouvez suivre les coûts du projet, gérer les matériaux stockés et même automatiser les cycles de facturation à l'aide des automatisations intégrées de ClickUp. Les champs personnalisés vous permettent de saisir des informations telles que le nom du projet, le numéro du projet et la valeur totale prévue. Vous disposez également de tableaux de bord de haut niveau qui affichent les travaux achevés, les travaux inachevés et l'état actuel de la phase.

Suivez les tâches, les éléments et le pourcentage d'achevé dans la liste, le diagramme de Gantt et l'échéancier.

Ajoutez des champs personnalisés pour le nom du projet, le nombre du projet et la valeur prévue.

Automatisez les changements de statut et les rappels pour les applications de paiement et les révisions.

✨ Idéal pour : les chefs de chantier qui jonglent avec des projets complexes et ont besoin d'un contrôle financier rigoureux.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez rationaliser votre processus d'appel d'offres ? Personnalisez votre modèle d'appel d'offres de construction afin d'inclure des imprévus pour les coûts inattendus et d'éviter les dépassements de budget.

2. Modèle de facture pour entrepreneur indépendant ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Automatisez la facturation, gérez les éléments individuels et rationalisez les phases de paiement grâce au modèle de facture pour entrepreneur indépendant ClickUp.

Le modèle de facture pour entrepreneur indépendant de ClickUp est idéal pour les sous-traitants ou les pigistes travaillant dans le cadre d'un calendrier de construction plus important. Ce modèle permet aux utilisateurs de détailler chaque élément, d'étiqueter le travail effectué et d'inclure des informations pertinentes spécifiques au projet, telles que le nom du projet, le numéro de travail et la valeur du contrat associé.

Vous pouvez également calculer la marge bénéficiaire, prendre en compte les coûts des matériaux et classer les matériaux stockés en quelques clics. Que vous facturiez à l'heure ou par jalon, ce modèle vous permet de facturer sans stress grâce à des informations détaillées sur la structure des coûts.

Détaillez le travail effectué par élément et par jalon.

Calculez automatiquement les totaux, les taxes et la marge bénéficiaire.

Exportez des fichiers PDF propres et consignez l'historique de facturation.

✨ Idéal pour : les entrepreneurs indépendants qui gèrent plusieurs projets et ont besoin d'une facturation détaillée.

💡 Conseil de pro : simplifiez votre facturation ! Automatisez votre processus de facturation à l'aide d'un modèle de barème des valeurs pour vous assurer que les paiements échelonnés sont effectués à temps, à chaque fois.

📮 ClickUp Insight : 45 % des travailleurs déclarent avoir envisagé d'utiliser l'automatisation, mais ne pas avoir franchi le pas. Pourquoi ? Trop d'outils, trop peu de temps et ne sachant pas par où commencer. ClickUp change la donne. Grâce à des commandes en langage naturel et à des agents IA faciles à créer, l'automatisation ressemble moins à un projet technologique qu'à un gain de temps. Attribuez automatiquement des tâches, résumer des projets ou créez votre propre agent, le tout en quelques minutes, sans aucune expérience requise. Un client de ClickUp a révélé avoir réduit son temps de rapports de 40 % en transformant le travail manuel en informations instantanées grâce aux tableaux de bord automatisés de ClickUp.

3. Modèle de budget de construction ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez en temps réel les phases budgétaires, l'avancement et la santé financière grâce au modèle de budget de construction ClickUp.

Conçu pour aider les professionnels de la construction à maîtriser les finances de leurs projets, le modèle de budget de construction ClickUp est l'outil idéal pour le suivi des coûts du projet et du travail achevé. Ce modèle propose des champs pour la valeur prévue, les éléments et la valeur totale par phase, garantissant ainsi que tous les aspects financiers de votre projet de construction soient enregistrés de manière claire et concise.

Ce modèle est particulièrement puissant grâce à son intégration à la suite de gestion de projet ClickUp. Lorsque vous suivez les coûts des matériaux, les coûts estimés et les matériaux stockés, le modèle se synchronise automatiquement avec l'ensemble des tâches de votre projet.

Suivez la valeur prévue, les coûts estimés, les matériaux stockés et les coûts réels pour garder une bonne visibilité sur le budget.

Synchroniser les champs de coûts avec les tâches et les phases afin que les propriétaires et les gestionnaires de projet aient accès aux mêmes nombres.

Affichez les tableaux de bord et les diagrammes de Gantt pour détecter rapidement les dépassements et ajuster clairement la portée ou le calendrier.

✨ Idéal pour : les équipes de projet et financières qui travaillent de manière transversale sur plusieurs projets.

4. Budget de projet ClickUp avec modèle WBS

Obtenir un modèle gratuit Répartissez votre budget par tâches et par phases à l'aide du modèle WBS de budget de projet ClickUp.

Le modèle ClickUp Project Budget With WBS est un modèle puissant qui apporte structure et détails à votre processus de budgétisation grâce à la méthode WBS, parfait pour les projets de construction à grande échelle. Chaque tâche est attribuée à une catégorie parent, ce qui rend vos valeurs à la fois évolutives et intuitives.

Le modèle propose des champs pour la valeur prévue, la valeur totale, les coûts estimés et le pourcentage d'achever afin de donner aux chefs de projet un aperçu en temps réel des performances financières et opérationnelles. Grâce aux vues chronologique, diagramme de Gantt et calendrier de ClickUp, vous pouvez suivre l'avancement au niveau des tâches, des phases et des jalons.

Répartissez les coûts par lots de travail et par phases.

Saisissez la valeur planifiée, la valeur totale et le pourcentage d'achevé par nœud.

Passez de la vue Liste des commutateurs à la vue Échéancier et Calendrier pour planifier les révisions et les périodes de paiement.

✨ Idéal pour : les équipes qui gèrent des projets de construction complets comportant plusieurs phases de facturation.

💡 Conseil de pro : suivez chaque minute ! Utilisez un logiciel de facturation au temps passé pour définir des blocs de temps pour chaque tâche et vous assurer que vos clients ne sont facturés que pour le travail réellement effectué.

📣 L'avantage ClickUp : le calendrier ClickUp change la donne en matière de gestion des échéanciers et des détails des tâches d'un projet de construction, le tout en un seul endroit ! Il vous permet de mapper chaque phase de votre projet de construction, de la pose de la première pierre à l'inspection finale, en veillant à ce que les délais, les jalons et les dépendances soient clairs pour toutes les personnes impliquées. Chaque tâche, qu'il s'agisse de la préparation du site, de la livraison des matériaux ou des inspections, peut être planifiée, attribuée et suivie directement sur le calendrier, ce qui permet de repérer facilement les chevauchements, d'éviter les goulots d'étranglement et de maintenir la cohésion de votre équipe. De plus, vous pouvez passer du calendrier à la vue Gantt et à l'échéancier pour une planification flexible, et joindre des documents, des photos ou des checklist à chaque tâche pour une transparence totale du projet.

5. Modèle ClickUp pour la gestion de projet de construction

Obtenir un modèle gratuit Gérez les échéanciers, les tâches et les coûts en un seul endroit grâce au modèle de gestion de projet de construction ClickUp.

Le modèle de gestion de projet de construction ClickUp est conçu pour offrir aux chefs de projet une vue d'ensemble complète de leur projet. Ce modèle est votre quartier général tactique pour gérer chaque élément en mouvement.

Il combine des tableaux de bord ClickUp de haut niveau avec des vues détaillées des tâches pour vous permettre de toujours rester informé.

Utilisez-le pour décomposer votre projet de construction par élément, suivre la valeur prévue et documenter le travail achevé en temps réel. Ce modèle prend en charge les coûts des matériaux, les matériaux stockés et plusieurs vues de la phase actuelle afin de mieux s'adapter au mode de travail de vos équipes. Il s'intègre également à ClickUp Docs et ClickUp Chat pour une collaboration fluide entre les services et les parties prenantes.

Des outils visuels tels que les diagrammes de Gantt et l'affichage du calendrier vous offrent une vue d'ensemble du calendrier du projet, tandis que les diagrammes de charge de travail vous aident à équilibrer les équipes et à éviter le surmenage.

Centralisez la portée, les champs de coûts et les échéanciers pour harmoniser les tâches, les budgets et la facturation.

Utilisez la charge de travail et les alertes pour équilibrer les équipes et atteindre les jalons déclencheurs du paiement avant qu'ils ne soient dépassés.

Joignez des documents, des dessins et des autorisations aux tâches afin de conserver les mises à jour du champ et les dossiers administratifs mappeurs.

✨ Idéal pour : les gestionnaires de projet supervisant des constructions en plusieurs phases qui ont besoin d'une visibilité approfondie sur les coûts, les tâches et les échéanciers.

💡 Conseil de pro : Conservez les commentaires des clients au même endroit ! Utilisez un logiciel de collaboration client pour centraliser la communication et permettre à toutes les parties prenantes du projet de rester sur la même page.

6. Modèle ClickUp pour la gestion de la construction (alternative)

Obtenir un modèle gratuit Harmonisez clairement les rôles, le champ d'application et les conditions de paiement grâce au modèle de contrat d'entrepreneur ClickUp.

Si votre équipe est souvent sur le terrain, ce modèle alternatif offre flexibilité et structure sans complexité. Le modèle de gestion de construction ClickUp fournit aux contremaîtres et aux superviseurs de chantier tout ce dont ils ont besoin pour suivre la progression du projet et le travail achevé.

Enregistrez quotidiennement le travail effectué, mettez à jour les matériaux stockés et signalez en temps réel les travaux non achevés. Chaque tâche est liée au nom et à la phase du projet dans son ensemble, avec des champs de coûts spécifiques pour la valeur prévue, les coûts estimés et la valeur totale.

Enregistrez quotidiennement le travail à effectuer, les matériaux stockés et les éléments non achevés.

Étiquette chaque entrée avec la phase, l'élément et la valeur prévue.

Ajoutez des checklist et des photos à des fins de vérification afin d'accélérer les processus d'approbation.

✨ Idéal pour : les équipes sur site qui doivent enregistrer et gérer les opérations quotidiennes tout en synchronisant avec les données financières centrales.

7. Modèle de contrat d'entrepreneur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Vous avez besoin de faire le lien entre les aspects juridiques et l'exécution ? Utilisez cet outil pour harmoniser les périmètres, les tâches et les contrats en un seul endroit.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un modèle de barème de valeurs classique, il joue un rôle essentiel dans la gestion de projet. Le modèle de contrat d'entrepreneur ClickUp permet de définir clairement les obligations contractuelles et d'aligner tous les collaborateurs du projet sur les livrables, les attentes en matière de facturation et la portée du projet dès le premier jour.

Vous pouvez joindre ce modèle directement à vos flux de travail de facturation et à vos vues de tâches. Vous avez également la fonctionnalité d'ajouter des notes, de définir des déclencheurs de paiement en fonction des jalons du projet et de définir les conditions relatives au matériel stocké, au travail effectué et à l'échéancier.

Définissez les livrables, les déclencheurs de paiement et la portée dans un seul document.

Associez les clauses aux tâches et aux phases afin que la conformité et l'exécution restent connectées.

Enregistrez les signatures, les rôles et les dates pour vous assurer que les audits et les transferts se déroulent sans encombre.

✨ Idéal pour : les entrepreneurs qui souhaitent intégrer la transparence juridique et la transparence de facturation à chaque étape du cycle de vie de la construction.

8. Template. net Modèle de barème des valeurs

Vous recherchez une option simple mais fonctionnelle ? Ce modèle de barème des valeurs Excel téléchargeable sur Template.net SOV Template répond à tous vos besoins fondamentaux. Grâce à ses lignes structurées autour des éléments individuels, vous pouvez saisir la valeur prévue, le pourcentage d'achevé et les totaux calculés du travail achevé.

Il est particulièrement adapté aux petites équipes ou aux constructions ponctuelles pour lesquelles un outil numérique pourrait sembler excessif. Ce modèle gratuit de calendrier des valeurs vous permet d'enregistrer l'activité de la période de facturation en cours et de mettre à jour manuellement les coûts du projet pour chaque tâche.

Saisissez la valeur prévue, le pourcentage d'achevé et le total des travaux achevés.

Ajoutez des colonnes pour les matériaux stockés et les applications précédentes.

Personnalisez les en-têtes avec le nom du projet et le numéro de tâche.

✨ Idéal pour : les professionnels de la construction à la recherche d'une solution imprimable, basée sur un tableur, pour documenter rapidement la répartition de la valeur.

👀 Anecdote : le concept de « valeur prévisionnelle » remonte au début des années 1900, lorsque les entrepreneurs ont commencé à formaliser les coûts afin d'obtenir des prêts bancaires. Il s'avère que les feuilles de calcul ont des origines plus anciennes qu'Excel.

9. Modèle. net Barème des valeurs pour entrepreneurs généraux

Conçu pour les entrepreneurs généraux qui gèrent plusieurs fournisseurs et sous-traitants, ce modèle gratuit de calendrier des valeurs facilite le suivi de l'avancement des projets et l'alignement de la facturation. Chaque ligne offre un espace pour les éléments, les coûts associés au projet et des détails tels que la valeur prévue et les travaux terminés.

Il est idéal pour communiquer directement avec les propriétaires de projets, car il permet de fournir des mises à jour transparentes sur chaque phase en cours et d'avoir une visibilité sur le travail achevé. Les colonnes consacrées aux matériaux stockés, à la main-d'œuvre et aux notes sur les demandes de paiement précédentes garantissent que chaque élément du travail est compté.

Suivez les éléments, les coûts et les notes des sous-traitants afin de garantir la transparence des mises à jour destinées aux parties prenantes.

Segmentez par phase et par main-d'œuvre/matériaux afin que les révisions se concentrent sur ce qui a changé.

Enregistrez les demandes de paiement précédentes afin de vous assurer que les prélèvements actuels font référence à un historique vérifié.

✨ Idéal pour : les entrepreneurs qui ont besoin d'un format structuré mais flexible pour s'aligner avec les parties prenantes en matière de facturation.

Les champs IA de ClickUp peuvent transformer la façon dont vous saisissez et gérez les valeurs dans un modèle de barème des valeurs pour les projets de construction. En tirant parti des champs personnalisés avec IA, tels que ceux disponibles dans les champs personnalisés « Texte court », « Texte long » et « menu déroulant », vous pouvez automatiser l'extraction, la catégorisation et la synthèse des données clés telles que les éléments de ligne, les coûts et les mises à jour de l'avancement. Par exemple, les champs IA peuvent automatiquement résumer les détails des tâches, générer des mises à jour sur l'avancement en fonction des activités récentes ou classer les entrées selon vos instructions personnalisées. Cela permet non seulement de réduire la saisie manuelle des données et le risque d'erreurs, mais aussi de garantir que votre calendrier des valeurs reste à jour et exploitable, ce qui libère votre équipe pour qu'elle puisse se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

10. Modèle. net Builder Schedule des valeurs

Le modèle de barème de valeurs pour constructeurs est votre allié léger pour organiser les valeurs par élément et suivre le travail.

Ce modèle de valeur simple facilite la gestion des constructions et des rénovations de taille moyenne. Suivez le travail en divisant les tâches en éléments individuels et en documentant les coûts du projet à chaque étape.

Bien qu'il ne soit pas intégré à aucun logiciel de gestion de projet, il est idéal pour les envois manuels. Vous pouvez inclure des données sur le travail achevé, les matériaux stockés et même effectuer un suivi manuel de la marge bénéficiaire par rapport aux coûts estimés initiaux.

Listez les éléments individuels et les totaux par phase pour aider les constructeurs à mapper rapidement la valeur contre la progression.

Enregistrez le travail achevé et les matériaux stockés afin que les réunions avec les clients s'appuient sur des nombres clairs.

Dupliquez les onglets par phase et imprimez des copies propres pour faciliter les envois.

✨ Idéal pour : les constructeurs indépendants à la recherche d'un modèle papier pour mapper la valeur contre l'avancement des travaux.

👀 Anecdote : le plus grand projet de construction au monde, la ville NEOM en Arabie saoudite, d'une valeur de 500 milliards de dollars, nécessitera des milliers de documents de barème des valeurs rien que pour le suivi de qui est payé pour quoi !

11. Modèle Excel de calendrier des valeurs CrewCost

Via CrewCost

Le modèle CrewCost SO V est un modèle de barème de valeurs basé sur Excel, conçu dans un souci de précision financière. Spécialement conçu pour le suivi des coûts, ce formulaire comprend des formules intégrées qui calculent automatiquement la valeur totale, le pourcentage achevé et le budget restant.

Documentez chaque élément, de la plomberie à la menuiserie de finition, et incluez les totaux cumulés des travaux achevés et des matériaux stockés. La structure est idéale pour la facturation mensuelle et s'aligne sur les pratiques standard de calcul des paiements progressifs.

Utilisez les formules intégrées pour calculer les totaux, le pourcentage d'achevé et le budget restant.

Conservez les totaux cumulés pour chaque élément et chaque mois afin de garantir la cohérence de la facturation mensuelle.

Ajoutez des onglets pour les applications précédentes et les jalons afin que les révisions suivent un cheminement clair.

✨ Idéal pour : les responsables financiers et les équipes administrateurs qui ont besoin d'un tableur pré-établi pour le suivi du calendrier des valeurs.

12. Formulaire PDFfiller pour le barème des valeurs

Via PDFfiller

Ce formulaire de valeurs en ligne est idéal pour les équipes qui ont besoin de passer au numérique sans installer d'outils supplémentaires. Le formulaire PDFfiller SOV peut être rempli en ligne, signé électroniquement et exporté sous forme de calendrier des valeurs achevé.

Utilisez-le pour documenter les éléments, ajouter le nom du projet, ajouter la valeur prévue et suivre le travail achevé et les matériaux stockés. Bien qu'il ne dispose pas de fonctionnalités dynamiques de suivi ou de rapports, son point fort réside dans son accessibilité.

Remplissez, signez et partagez le calendrier des valeurs en ligne pour permettre aux équipes de le soumettre sans logiciel supplémentaire.

Saisissez les éléments, la valeur prévue et les matériaux stockés afin de répondre aux exigences.

Exportez une copie finalisée pour vos archives afin de faciliter la vérification de la conformité.

✨ Idéal pour : les équipes qui ont besoin d'un format de calendrier des valeurs conforme à la législation, accessible et ne nécessitant aucune formation.

13. Modèle de barème des valeurs TemplateLab

Via TemplateLab

Le modèle SOV de TemplateLab est un modèle de barème des valeurs à télécharger gratuitement au format Excel, conçu pour être clair et simple. Il permet un suivi facile des coûts du projet, d'enregistrer le travail effectué et de visualiser votre marge bénéficiaire sans avoir à vous plonger dans des logiciels complexes.

Chaque ligne vous permet de définir un élément, sa valeur prévue et le pourcentage achevé. Vous pouvez y noter les travaux non terminés, calculer la valeur totale et indiquer les matériaux stockés pour chaque phase en cours. Vous pouvez également indiquer le nom du projet, la référence du travail et la valeur du contrat en haut du document.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Suivez les éléments avec la valeur prévue et le pourcentage d'achever.

Notez le travail non achevé et les matériaux stockés.

Réutilisez et adaptez la feuille à chaque projet pour démarrer rapidement de nouveaux projets.

✨ Idéal pour : les constructeurs et les coordinateurs qui gèrent des chantiers de petite envergure et qui recherchent un formulaire de suivi Excel clair et facile à utiliser.

Construire la réussite, un modèle à la fois

Selon une étude réalisée par McKinsey, 98 % des mégaprojets connaissent des dépassements de coûts supérieurs à 30 % et 77 % d'entre eux accusent un retard d'au moins 40 %. Ces difficultés sont souvent dues à un manque de supervision financière structurée, à un suivi inefficace des coûts et au recours à des processus manuels.

Des modèles de gestion de la construction de ClickUp aux solutions basées sur Excel, il existe un modèle pour chaque besoin, que vous supervisiez des projets à grande échelle ou des tâches sous-traitées de moindre envergure. Chaque outil améliore le suivi de l'avancement du projet, renforce la transparence pour les parties prenantes du projet et vous permet de garder le contrôle financier entre vos mains.

Prêt à prendre en charge votre prochain projet de construction ? Inscrivez-vous sur ClickUp et rationalisez la gestion de vos paiements, vos valeurs prévisionnelles et l'étendue du travail pour une réussite maximale.

Foire aux questions

Pour créer un calendrier des valeurs, vous devez commencer par dresser une liste de tous les principaux éléments, phases ou tâches impliqués dans un projet de construction. Une valeur monétaire spécifique est attribuée à chaque élément en fonction du montant total du contrat et de l'étendue des travaux. Cette ventilation permet d'assurer un suivi clair de la progression et des paiements au fur et à mesure de l'évolution du projet, garantissant ainsi que chaque partie du travail soit comptabilisée et facturée de manière appropriée.

Un modèle de barème des valeurs (SOV) est un formulaire ou un tableur standardisé conçu pour organiser la ventilation du coût total d'un projet en postes individuels. Le modèle fournit un format structuré pour saisir chaque élément de travail, sa valeur attribuée et d'autres détails pertinents, ce qui facilite l'examen, la mise à jour et la gestion des aspects financiers d'un projet de construction.

Le calendrier des valeurs est généralement préparé par l'entrepreneur général ou le directeur de la construction qui supervise le projet. Dans de nombreux cas, ce processus implique une collaboration avec les sous-traitants et le propriétaire afin de garantir que la répartition des coûts est exacte et acceptée par toutes les parties concernées.

Le diagramme de répartition des valeurs est une représentation visuelle ou tabulaire de la répartition des coûts du projet. Il affiche chaque élément de travail, sa valeur correspondante et les totaux cumulés, offrant ainsi un aperçu clair de la distribution du montant du contrat. Ce diagramme aide les parties prenantes à surveiller la facturation du projet, à suivre l'état d'achevement et à gérer efficacement les paiements tout au long du processus de construction.