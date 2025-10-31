La méthode du chunking : comment mémoriser et se souvenir davantage

Comment un pigeon se souvient-il de revenir chaque fois sur votre balcon ?

Comment un rat sait-il quel levier actionner pour sortir de sa cage ? Ou comment un maître d'échecs mémorise-t-il plus de 50 000 combinaisons de pièces sur l'échiquier ?

Réponse simple (fondée sur des recherches en psychologie) : le chunking.

Il y a 70 ans, le psychologue américain George A. Miller a popularisé le concept du chunking comme moyen de comprendre et d'étendre la mémoire à court terme.

Passons maintenant à aujourd'hui.

Vos systèmes sensoriels, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, etc., recueillent actuellement environ 1 milliard de bits de données par seconde. Le chunking pourrait donc être exactement ce dont nous avons besoin pour faire le tri dans nos pensées.

Qu'est-ce que la méthode du chunking ?

Le chunking est le processus qui consiste à regrouper des informations individuelles en une séquence ou un modèle qui facilite leur capture dans notre mémoire de travail et leur stockage dans la mémoire à long terme pour pouvoir les rappeler plus tard.

Même si vous n'avez jamais entendu parler du chunking, vous l'avez certainement déjà terminé.

Pensez à la façon dont votre nombre de sécurité est représenté : XXX-XX-XXXX, avec des blocs de trois, deux et quatre chiffres. Pour me souvenir des noms de mes sept chats, je les regroupe par portée : trois duos et un enfant unique, ce qui est plus facile à retenir.

Cela se produit également dans la sphère professionnelle.

Un bibliothécaire classe les livres par ordre alphabétique. Les bébés utilisent le chunking pour se souvenir de leurs poupées ! La gestion de projet, le time blocking et la technique Pomodoro sont autant de méthodes de chunking.

Le chunking est extrêmement populaire dans divers aspects de la vie quotidienne, ce qui soulève la question suivante : pourquoi ?

Quel problème la méthode du chunking permet-elle de résoudre ?

La mémoire de travail humaine a une limite.

Il ne peut stocker que quelques informations, environ sept, et les rappeler avec précision plus tard.

Cependant, l'ambition humaine est immense. Le chunking comble ce fossé.

Transport for London, instance, a pour ambition de s'assurer que tous ses « chauffeurs de taxi connaissent les itinéraires les plus rapides à travers le réseau routier complexe de Londres ».

Le test, appelé « The Knowledge », évalue la mémoire des chauffeurs sur un rayon de six miles autour de Charing Cross, qui comprend 25 000 rues, leurs directions, les rues à sens unique, les impasses, les restaurants, les pubs, les magasins et les points de repère.

Ce qu'un chauffeur de taxi londonien doit savoir, illustré à l'aide de Google Maps

Les « Knowledge boys », terme familier désignant les candidats chauffeurs de taxi, utilisent plusieurs techniques de mémorisation, dont l'une est un système qu'ils appellent « satelliting », qui consiste à segmenter les emplacements situés dans un rayon de 400 mètres autour du point de départ et d'arrivée d'une course afin de les valider.

Chacun de ces morceaux s'ajoute à des morceaux plus grands, formant une hiérarchie de la mémoire du paysage londonien.

Lorsque Eleanor Maguire, neuroscientifique à l'University College London, a étudié les chauffeurs de taxi londoniens, elle a découvert que leur hippocampe postérieur, une partie du cerveau importante pour la mémoire, était plus grand que la moyenne. Elle a également prouvé que les parties du cerveau qui contrôlent la mémoire sont malléables et peuvent changer même à l'âge adulte. 👀

En substance, le chunking et la méthode des lieux, également connue sous le nom de palais de mémoire, aident les individus à surmonter les limites de leur mémoire. Avec une pratique continue sur le long terme, cette méthode remodèle également le cerveau physique afin d'étendre les capacités humaines et de les rapprocher de leurs ambitions.

Concept du palais de mémoire illustré via ClickUp Brain

Bien que le chunking soit incroyablement puissant, vous n'avez pas besoin de gravir l'Everest mental pour l'utiliser.

Je l'utilise pour diviser en phases gérables la routine de soins de la peau coréenne en 14 étapes. Au travail, nous sommes nombreux à planifier les tâches exigeant une grande concentration le matin et à regrouper les réunions l'après-midi afin de simplifier la gestion du temps.

En fait, j'ai moi-même divisé cet article en sections, sous-sections, paragraphes et phrases. C'est quelque chose que les écrivains font tout le temps !

Histoire et origines du chunking

Bien qu'il y ait eu auparavant des études sur la mémoire, la mémorisation et les groupes d'informations, l'article de George A. Miller publié en 1956 et intitulé « The Magical Number Seven ± Two: Some Limites On Our Capacity For Processing Information » ( Le nombre magique sept ± deux : quelques limites de notre capacité à traiter l'information ) marque un tournant dans l'étude du chunking.

En plus de présenter le concept de chunking comme un moyen de surmonter le goulot d'étranglement de la mémoire de travail, il postule également que sept (± 2) est le nombre de chunks qu'une personne peut mémoriser confortablement. Il écrit :

Qu'en est-il des sept merveilles du monde, des sept mers, des sept péchés capitaux, des sept filles d'Atlas dans les Pléiades, des sept âges de l'homme, des sept niveaux de l'enfer, des sept couleurs primaires, des sept notes de la gamme musicale et des sept jours de la semaine ?

Depuis lors, le chunking a fait l'objet de nombreuses études et a considérablement évolué dans divers domaines.

Les psychiatres utilisent le chunking pour aider la mémoire de travail verbale chez les patients atteints d'Alzheimer à un stade précoce. Les enseignants et les éducateurs trouvent le chunking utile pour les élèves et les étudiants, en particulier pour l'apprentissage des langues. Les étudiants en médecine utilisent le chunking et d'autres techniques mnémotechniques pour mémoriser les noms de centaines de médicaments.

Les pilotes experts, tout comme les chauffeurs de taxi londoniens, l'utilisent pour leur mémoire spatiale afin de garder un suivi des différentes parties mobiles d'un avion. Les musiciens, chanteurs, guitaristes, batteurs, etc. utilisent le chunking pour apprendre des notes, des chansons ou même lire des partitions.

Dans Music Practice : le guide du musicien pour pratiquer et maîtriser son instrument comme un professionnel, David Dumais écrit :

Divisez votre musique en morceaux pour la simplifier. Décomposez-la en phrases et sous-phrases. Faites tout ce qui est à faire pour la simplifier !

🤔 À découvrir : Si les hommes des cavernes avaient eu une liste à faire à l'époque, qu'y aurait-il eu dessus ?

Pourquoi la méthode du chunking fonctionne-t-elle ?

Dans tous les types de tâches mémorielles, le chunking travaille grâce à sa simplicité.

Considérez cela comme le fait de transporter un sac à dos plutôt qu'un ordinateur portable, un chargeur, un téléphone, deux chemises, deux pantalons, deux paires de chaussettes, des chaussures, des articles de toilette, vous voyez l'idée.

Cette simplicité cache habilement le travail complexe du cerveau humain.

Pour expliquer le concept de la mémoire, Mallika Marshall, MD, rédactrice en chef adjointe de Harvard Health Publishing, liste les différentes parties du cerveau qui interviennent dans le stockage et la récupération des informations.

Parties du cerveau en connexion avec la mémoire (via Discovering the Brain )

Elle écrit que la mémoire est cataloguée dans l'hippocampe. Lorsque le souvenir est émotionnellement fort, l'amygdale le signale. Certains composants sont soumis à la distribution au cortex cérébral. Pour nous souvenir, nous activons les lobes frontaux, qui apportent ensuite des informations provenant de différentes parties du cerveau.

En exemple, pour vous souvenir d'une scène de votre film placé dans les favoris, vous pouvez faire appel à la région visuelle de votre cerveau pour vous rappeler le décor et les visages des acteurs, mais aussi à la région linguistique pour vous souvenir des dialogues, et peut-être même à la région auditive pour vous souvenir de la bande sonore ou des effets sonores. Ensemble, ces composants forment un schéma neuronal unique qui reste en sommeil jusqu'à ce que vous vous mettiez à vous en souvenir, moment auquel il est réactivé.

Le chunking résume cette complexité, réduisant ainsi la charge cognitive que représentent le traitement, la mémorisation et le stockage de ces informations dans le cerveau. En résultat, le cerveau est libéré pour accomplir davantage de tâches et renforcer son expertise.

Même dans les sports de vitesse, traditionnellement considérés comme une tâche physique, des recherches montrent que le chunking peut être extrêmement utile aux coureurs pour gérer les informations sensorielles disparates qu'ils reçoivent dans des environnements très stressants.

Le chunking vous aide à trouver un sens et rend le désordre gérable !

Nous avons tous des jours où nous nous demandons : « Mais qu'est-ce que je fais ici avec cette tâche ? »

Le chunking aide ici en organisant les informations d'une manière qui a du sens pour la personne à faire.

Imaginez qu'on vous demande de mémoriser une douzaine d'animaux : chat, chimpanzé, koala, kangourou, tigre, chat du Bengale, loup, souris, lapin, renard, pingouin et dalmatien.

Un découpage simple consisterait à les organiser comme suit :

Animaux domestiques : chat, chat Bengal, lapin, souris, dalmatien

Animaux sauvages : chimpanzé, vipère, tigre, renard, loup

Australiens : koala et kangourou

Dans ce cas, le chunking s'appuie sur des idées qui nous sont déjà familières (animaux de compagnie, forêts, Australie) pour aider à replacer les choses dans leur contexte en créant des associations. De cette manière, il vous aide à exploiter les connexions synaptiques existantes et à développer la neuroplasticité.

Par extension, que se passe-t-il si la mémoire n'est pas l'objectif ultime ? Le chunking peut également vous aider dans ce domaine.

Vous pouvez regrouper des tâches (ou des habitudes, si vous regroupez des habitudes), en regroupant des tâches similaires, afin que votre cerveau puisse rester dans le contexte et se concentrer sur les informations pertinentes.

Le morcellement temporel consiste à diviser votre journée de travail (généralement 8 heures) en plusieurs parties plus courtes avec des tâches spécifiques, ce qui vous permet d'être plus productif . La planification agile consiste à diviser les feuilles de route à long terme des produits en morceaux gérables et réalisables pour chaque sprint, un processus également appelé « hiérarchisation impitoyable ».

Dans tous ces exemples, le chunking est du travail parce qu'il permet de gérer le désordre.

Elle aide les individus à absorber davantage d'informations sans se donner mal à la tête. Comme l'écrit David Epstein dans son livre, intervalle : pourquoi les généralistes triomphent dans un monde spécialisé)

Le chunking aide à expliquer certaines instances de mémoire apparemment miraculeuse et spécifique à un domaine, comme les musiciens qui jouent de longs morceaux de mémoire ou les quarterbacks qui reconnaissent les schémas de jeu des joueurs en une fraction de seconde et prennent la décision de lancer.

⚡️ Pour en savoir plus : 7 étapes utiles dans le processus décisionnel (avec modèles)

Applications pratiques de la méthode du chunking

Le chunking est avant tout une compétence pratique. Mieux nous regroupons nos chunks, mieux nous nous souvenons.

Instance, je me souviens des paroles d'un bon nombre de chansons que j'écoutais à l'adolescence, car la mélodie de la chanson aide à segmenter le texte en morceaux significatifs.

Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Voici d'autres situations quotidiennes dans lesquelles le chunking peut vraiment vous aider :

Étudier ou apprendre de nouvelles information

Imaginons que vous suiviez un cours de premiers secours. Au lieu d'essayer de mémoriser 15 étapes distinctes, regroupez-les en trois catégories : évaluer la situation, aider la personne et alerter les professionnels. Dans chaque catégorie, vous mémorisez 3 à 5 actions. Les recherches de Sweller (1988) sur la théorie de la charge cognitive montrent que cette approche réduit le sentiment de saturation et améliore la mémorisation. En effet, vous disposez désormais d'un meilleur contexte et d'une meilleure compréhension.

2. Se souvenir des indications

Oubliez le fait de devoir suivre les neuf virages à prendre pour vous rendre à un nouvel emplacement. Divisez votre trajet en plusieurs étapes. « Roulez jusqu'à Main Street » (étape 1), « Prenez la deuxième à gauche et continuez jusqu'à la station-service » (étape 2), « Tournez à droite et garez-vous près du bâtiment rouge » (étape 3).

3. Apprendre une nouvelle recette

Si vous essayez de cuisiner quelque chose de nouveau, ne considérez pas chaque instruction comme une tâche distincte.

Regroupez les étapes en préparation, cuisson et finition. En exemple, « hacher, assaisonner et mariner » constitue votre bloc de préparation. « Saisir, mijoter et remuer » constitue le bloc de cuisson. Le découpage en blocs reflète la manière dont les chefs travaillent et aide à éviter d'oublier des étapes.

4. Faire ses valises pour un voyage

Au lieu d'essayer de vous souvenir de 25 éléments individuels, divisez votre liste de voyage en plusieurs parties : vêtements, articles de toilette, appareils électroniques, documents de voyage et collations. Cela réduit le sentiment de chaos et facilite la vérification que vous avez tout ce qu'il vous faut.

5. Enseigner aux enfants ou les aider à faire leurs devoirs

Les enfants sont souvent submergés par les instructions. Si vous leur dites « Brossez-vous les dents, préparez votre sac, prenez vos chaussures et éteignez les lumières », ils risquent d'en oublier la moitié.

Au lieu de cela, divisez les tâches en plusieurs parties : « Se préparer dans la salle de bain » (dents, visage, cheveux), puis « préparer son sac pour l'école » (sac, déjeuner, eau), puis « sortir de la maison » (chaussures, lumières, veste). Il leur sera plus facile de réussir et vous pourrez rester plus calme.

Organisation du matériel militaire : un exemple concret du chunking en action Les militaires organisent souvent leur équipement d'une manière qui va bien au-delà de la simple propreté. Cette méthode comprend la catégorisation, le libellé et la compartimentation. Ces trois stratégies clés ont un objectif précis : permettre une récupération rapide et précise de l'équipement essentiel en situation de stress. Voyons cela plus en détail : ✅ Catégorisation : les éléments sont regroupés par fonction ou type de mission. Pensez aux fournitures médicales, aux outils de communication, au matériel de survie ou aux kits d'entretien des armes. Au lieu de ranger leur équipement de manière aléatoire, les soldats sont formés à stocker et à récupérer les éléments par groupes logiques. Cela signifie que dans une situation très stressante, ils n'ont pas besoin de se souvenir de chaque élément individuellement, ils doivent simplement savoir dans quelle « catégorie » chercher. → Pourquoi cela fonctionne : cela reflète le découpage en morceaux dans la mémoire. Selon la théorie de la charge cognitive (Sweller, 1988), le regroupement d'informations connexes réduit la fatigue mentale, rendant la mémorisation plus rapide et plus fiable. ✅ Étiquetage : chaque pochette, contenant ou compartiment est clairement étiqueté, parfois par une couleur, un symbole ou un texte. Les étiquettes servent de repères visuels qui déclenchent la reconnaissance, et pas seulement le rappel, ce qui est plus rapide et moins exigeant mentalement. → Pourquoi cela fonctionne : le chunking repose souvent sur des repères et des associations. Les libellés agissent comme des « ancres » qui aident votre cerveau à localiser le bon chunk sans avoir à rechercher toutes les informations à la fois. ✅ Compartimentation : l'équipement est rangé dans des compartiments séparés et dédiés, souvent dans des sacs à dos modulaires ou des gilets tactiques. Cela évite que les éléments ne se mélangent et permet aux soldats d'accéder uniquement à ce dont ils ont besoin à un moment donné, sans avoir à trier les outils inutiles. → Pourquoi cela fonctionne : en psychologie cognitive, cela reflète le chunking spatial, c'est-à-dire le fait de garder les éléments liés physiquement proches les uns des autres, ce qui renforce les associations mentales et accélère la prise de décision.

Le chunking travaille parce qu'il permet à notre cerveau de se sentir moins surchargé. Plus vous l'utilisez, plus il devient automatique.

Que vous appreniez quelque chose de nouveau, que vous gériez votre journée ou que vous aidiez quelqu'un d'autre à s'organiser, le chunking transforme les informations dispersées en quelque chose que votre cerveau peut facilement traiter.

Comment appliquer la méthode du chunking étape par étape

Un bon découpage consiste à décomposer tout ce qui semble complexe ou qui comporte plus de « 7 ± 2 » éléments en parties logiques. Lorsqu'il est bien fait, il peut s'agir d'un outil extraordinaire dans votre arsenal.

Étape 1 : Identifiez votre objectif

Avant de mettre en œuvre le chunking, fixez-vous un objectif.

Choisissez ce que vous souhaitez simplifier. Cela peut être n'importe quoi, du rangement de votre bureau encombré selon la méthode KonMari à la création de la prochaine licorne / IA.

Étape 2 : Mappez le chemin vers cet objectif

À ce stade, ne vous préoccupez pas de l'ordre ou de la taille de chaque étape.

Dressez une liste exhaustive de tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez simplement la noter sur un bout de papier ou utiliser une application de liste à faire. Certains de ces modèles de brainstorming pourraient également vous aider.

Par exemple, si vous deviez désencombrer votre bureau, la liste ressemblerait à ceci :

Jetez les stylos qui n'écrivent plus

Placez les marqueurs près du tableau blanc.

Ne gardez que l'agenda quotidien sur votre bureau.

Essuyez la table

Nettoyez en profondeur votre clavier et votre souris

Vider la corbeille

Archiver des lettres et des documents

Arrosez le plante porte-bonheur

Débarrassez les tasses à café

Déchiquetez les documents indésirables

Jetez les fournitures de bureau usagées

Organisez les fils

Aspirer la chaise

Passez aux notes autocollantes en ligne

💡 Conseil de pro : Faites cette liste. Ne jugez pas. Si vous travaillez en équipe, le chunking avec des tâches ClickUp et la technique des six chapeaux de réflexion sont un excellent moyen de couvrir tous les aspects.

Étape 3 : Créez les morceaux

À partir de tous les éléments que vous avez listés, créez quelques morceaux que vous pouvez gérer.

La liste ci-dessus peut être classée en plusieurs catégories : dépoussiérage, rangement des fournitures de bureau, gestion des documents, etc. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore tout classé. Vous pouvez ajouter des morceaux dans l'étape suivante.

Étape 4 : Ajoutez les informations dans les blocs

Sous chaque morceau, ajoutez les informations ou les tâches que vous avez identifiées. L'ensemble de morceaux ci-dessus pourrait ressembler à ceci.

Dépoussiérage et nettoyage Organisation des fournitures de bureau Gestion des documents Tâches numériques Esthétique des tables Essuyez la table Jetez les stylos qui n'écrivent plus Archiver des lettres et des documents Vider la corbeille Ne gardez que l'agenda quotidien sur votre bureau. Nettoyez en profondeur votre clavier et votre souris Placez les marqueurs près du tableau blanc. Déchiquetez les documents indésirables Numérisez les notes autocollantes Arrosez le plante porte-bonheur Passez l'aspirateur sur la chaise et rangez les fils Jetez les fournitures de bureau usagées Débarrassez les tasses à café

Étape 5 : Concentrez-vous sur un morceau à la fois

Le but du chunking est de simplifier les tâches complexes. Alors, attaquez-vous à la tâche, un chunk à la fois.

Cette technique travaille également comme une technique de mémorisation.

Imaginons que vous souhaitiez mémoriser le tableau périodique. Vous le diviseriez en métaux, non-métaux, métaux de transition, lanthanides, actinides, métalloïdes et gaz nobles.

Commencez par un élément, par exemple les métaux, et mémorisez-les tous. Une fois que vous vous sentez à l'aise, passez au suivant.

Étape 6 : Répétez l'opération

Si le chunking est une excellente technique pour la mémoire et l'organisation, il est également sujet à la courbe de l'oubli.

Réviser et répéter le processus pour garantir une mémorisation à long terme. Lorsque vous découpez en morceaux des tâches que vous souhaitez à faire, mais que vous ne faites généralement pas, comme faire de l'exercice ou méditer, le chunking peut également vous aider à créer des boucles d'habitudes.

Idées de chunking pour les débutants

Si vous n'avez jamais pratiqué activement le chunking, cela peut vous sembler un processus fastidieux. Mais ce n'est pas forcément le cas.

👉🏽 Commencez modestement : essayez d'abord de mémoriser un numéro de carte de crédit pendant que vous faites la queue à la caisse ou des numéros d'immatriculation lorsque vous êtes coincé dans les embouteillages. Si vous vous attaquez à des tâches trop importantes dès le début, vous perdrez la notion du temps et mémoriserez peu de choses.

👉🏽 Essayez le palais de mémoire : popularisé par Sherlock Holmes, le palais de mémoire est une méthode qui consiste à visualiser les informations comme si elles étaient des pièces dans votre cerveau que vous pouvez parcourir. Utilisez cette technique pour organiser les informations dans l'espace.

👉🏽 Créez des moyens mnémotechniques : pour tous les morceaux d'un objectif ou pour les éléments de chaque morceau, créez des systèmes mnémotechniques, comme un acronyme, une histoire ou même une rime.

👉🏽 Définissez des repères mnémotechniques : vous est-il déjà arrivé d'achever les dialogues de votre film préféré dès qu'un personnage commence à parler ? Le début de ce dialogue est un repère mnémotechnique, quelque chose qui déclenche le souvenir du reste. Définissez vos propres repères mnémotechniques pour ce que vous voulez retenir.

🌷Le saviez-vous ? Le chunking était considéré comme une technique de mémorisation permettant de retenir les informations telles quelles. Les musiciens étaient considérés comme des « magnétophones humains » capables de reproduire exactement ce qu'ils entendaient. Cependant, cela ne fonctionnait pas lorsqu'on leur demandait de reproduire de la musique atonale. Cela a montré que le chunking ne concerne pas n'importe quel groupe d'éléments. Les schémas et les structures familières étaient essentiels pour se souvenir, écrit David Epstein.

La méthode du chunking par rapport aux autres techniques d'apprentissage

Bien qu'il soit extrêmement simple et efficace, le chunking n'est pas la seule technique d'apprentissage qui existe.

Voyons comment elle se compare à d'autres méthodes courantes.

Chunking vs répétition espacée

La répétition espacée est le processus qui consiste à réviser les connaissances acquises à différentes périodes.

Instance, si vous avez appris un nouveau concept le matin, la répétition espacée recommande de le réviser une fois toutes les quelques heures, une fois par jour, une fois par semaine, toutes les deux semaines, etc.

Le chunking Répétition d'espace Technique d'encodage Technique de récupération Aide à la mémorisation Aide à la mémorisation Conçu pour surmonter les limites de la capacité de la mémoire à court terme. Conçu pour surmonter les effets de la courbe de l'oubli.

Chunking vs. mind mapping

Un mindmap est exactement ce que son nom indique : une mapper visuelle de vos pensées.

En substance, vous avez utilisé une carte mentale pour organiser les informations de manière hiérarchique et non linéaire.

Le chunking et le mind mapping sont donc tous deux des techniques d'encodage.

Les bonnes cartes mentales utilisent également le chunking, en organisant les informations à travers des nœuds et des sous-nœuds. Combiner le chunking et le mind mapping aide à mieux comprendre les idées complexes.

Le chunking Cartographie mentale Organise les informations en unités indépendantes Organise les informations en unités de connexion Axé sur le regroupement d'informations similaires Axé sur la représentation des associations et des connexions entre les informations Pas toujours hiérarchique Toujours hiérarchique

Chunking vs note résumer

Résumer des notes consiste à sélectionner les points clés d'un cours, d'une présentation ou d'un concept et à les noter pour pouvoir les retrouver plus tard. Lorsque vous résumez vos notes avec vos propres mots, vous avez plus de chances de vous en souvenir et de les retrouver.

Le chunking Résumer les notes Utilisé pour mémoriser toutes les informations Utilisé pour comprendre des concepts et mémoriser des points saillants. Aide à se souvenir tel quel Encourage la prise de note avec vos propres mots Axé sur la précision du rappel Axé sur la compréhension des idées

D'une certaine manière, le chunking est aussi un résumé. Il s'agit d'une liste d'informations de premier niveau. Cependant, tous les résumés ne sont pas du chunking.

Même si vous comprenez bien la méthode du chunking, ne vous inquiétez pas si elle vous semble trop difficile à mettre en pratique. Nous allons la décomposer dans la section suivante.

💡 Conseil de pro : le chunking, la répétition espacée, le mind mapping et le fait de résumer les notes sont des techniques complémentaires qui, utilisées ensemble, peuvent booster l'apprentissage.

L'étape la plus importante pour assurer la réussite de la méthode du chunking consiste à définir un objectif approprié.

Il existe différentes façons de définir et de gérer vos cibles. Par exemple, la méthode SMART est la plus efficace et la plus populaire.

Fixer les bons objectifs

ClickUp Objectifs est un excellent moyen de visualiser et d'assurer la progression de vos objectifs.

Fixez des cibles de tâches (achever la conception de l'interface utilisateur de la page d'accueil d'ici la fin de la semaine), des cibles chiffrées (passer 12 appels commerciaux chaque jour), des cibles de devise (générer 250 000 dollars de revenus provenant de nouveaux clients) ou même des cibles oui/non (avons-nous un score NPS supérieur à 4 ?).

Construire des chunks

Une fois que vous avez défini un objectif, dressez la liste de tout ce que vous devez faire pour l'atteindre.

Si elles sont suffisamment importantes, divisez-les en projets. Sinon, les listes ClickUp et la hiérarchie des projets vous permettent d'ajouter autant de tâches que nécessaire.

Organisez tous vos fichiers sans effort grâce à la hiérarchie de projets ClickUp, qui vous garantit un accès facile à tout moment.

Vous pouvez utiliser les listes ClickUp pour découper les informations comme vous le souhaitez.

Par exemple, créez des jalons ClickUp avec des blocs de tâches. Ajoutez des statuts personnalisés pour les regrouper en fonction de votre progression. Et utilisez des balises personnalisées, telles que la source d'un prospect, pour les regrouper de cette manière. Vous pouvez également créer des évaluations et regrouper tous vos comptes cinq étoiles !

Voici comment j'utilise la vue Liste dans ClickUp pour visualiser ma liste de tâches pour l'organisation d'une fête.

🌷Le saviez-vous ? Un joueur d'échecs professionnel ne voit plus l'échiquier comme 64 cases individuelles. Il apprend plutôt à reconnaître des blocs ou des formations tactiques courants, tels que le « roque fianchetto » ou la « structure de pion isolé ». La reconnaissance de ces quelques formations complexes et préenregistrées lui permet de saisir instantanément la situation stratégique sur l'échiquier.

Afficher des blocs

La vue Liste n'est qu'un début. ClickUp Views offre un large intervalle d'options personnalisables.

Si vous préférez une approche plus visuelle, le tableau Kanban ClickUp vous aide à visualiser une répartition verticale de vos blocs et des éléments qu'ils contiennent.

Les modèles ClickUp Prioritization Matrix et ClickUp Priority Matrix sont d'autres moyens d'aborder le travail à accomplir. En fragmentant le travail en fonction des priorités, vous pouvez désencombrer la liste des tâches et vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Aider à se souvenir

Une fois que vous avez appris un concept, il existe plusieurs façons de mettre en pratique la répétition espacée et la révision pour mieux vous en souvenir.

✅ Révision avec l'IA : configurez votre propre partenaire d'entraînement personnel avec ClickUp Brain. Invitez-le avec les informations que vous essayez d'apprendre et demandez-lui de :

Résumer les points clés.

Paraphrasez les idées complexes

Créez des supports visuels

Générer des tests

✅ Répondez à des quiz : rien ne facilite davantage l'apprentissage que d'avoir à expliquer ce que l'on a appris. Créez des quiz pour vous-même afin de réviser activement vos acquis. Des outils tels que Quizlet sont parfaits pour cela.

✅ Utilisez des cartes mémoire : depuis toujours, les cartes mémoire aident à mémoriser et à se souvenir. Faites-le de manière numérique et emportez-les partout avec vous grâce à des outils tels que Anki, gratuit et open source.

Voici quelques astuces supplémentaires pour vous aider à améliorer votre productivité :

Avantages de la méthode du chunking

Une étude a montré que 230 heures de pratique augmentent la capacité de mémoire de 7 à 79 chiffres.

Avec un système mnémotechnique approprié, il semble n'y avoir aucune limite aux performances de la mémoire avec de la pratique.

Avec un système mnémotechnique approprié, il semble n'y avoir aucune limite aux performances de la mémoire avec de la pratique.

Le chunking est l'un de ces systèmes. Il aide les êtres humains à mémoriser et à organiser n'importe quelle information, aussi complexe soit-elle, et à la restituer intégralement par la suite.

Mais ce n'est pas tout.

Il offre également un moyen de gérer la surcharge d'informations qui vous submerge. Cela consiste notamment à classer des informations disparates dans de petites boîtes bien rangées et dotées d'un libellé afin de pouvoir y accéder quand vous en avez besoin.

Par conséquent, vous pouvez également ranger les choses dont vous n'avez pas besoin pour le moment, ce qui réduit considérablement le stress. En fonction des tâches à faire, vous passerez en revue vos blocs encore et encore. Moins de stress, moins de charge cognitive, moins de sentiment d'accablement.

En combinant le chunking avec la répétition espacée et la révision active, vous pouvez constater par vous-même l'étendue de vos connaissances. Cela renforce naturellement votre confiance en vous.

Au-delà des utilisations individuelles, le chunking aide également à établir des normes pour les choses dans la société. Instance, aux États-Unis, il est courant de diviser les nombres de téléphone en 3-3-4 chiffres. Les menus des sites web sont généralement divisés en services, solutions, industries, ressources, etc.

En ce sens, il n'est pas exagéré de dire qu'un chunking bien pensé crée un monde plus facile à mémoriser et dans lequel il est plus facile de vivre.

Erreurs courantes à éviter

Le chunking fait partie de ces techniques qui semblent infaillibles, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus.

Beaucoup de gens se lancent en pensant simplifier leur travail, mais finissent par se retrouver avec un enchevêtrement de mini-tâches déroutantes ou de « morceaux » surdimensionnés qui semblent toujours impossibles à aborder.

L'astuce ne consiste pas seulement à diviser votre charge de travail, mais à la diviser judicieusement. Voici les erreurs classiques à éviter en matière de chunking.

❌ Trop de morceaux

Miller positionne que 7 ± 2 est le nombre de morceaux que la mémoire humaine peut contenir. Depuis lors, plusieurs chercheurs ont démontré que cette hypothèse est plus ou moins correcte. Par mesure de prudence, ne créez pas plus de sept morceaux pour chaque concept. Si vous êtes débutant, vous pouvez commencer avec beaucoup moins de morceaux.

❌ Trop d'éléments dans chaque chunk

Que se passe-t-il si vous vous souvenez du chunk mais pas des éléments qu'il contient ? Cela ne servirait à rien. Faites donc attention au nombre d'éléments que vous placez dans chaque chunk. Des études montrent que le nombre optimal d'éléments dans chaque chunk est de 3 à 4.

❌ Regroupement arbitraire

Le chunking n'est utile que s'il a un sens pour vous. Instance, si vous regroupez vos éléments d'épicerie sous les libellés A, B, C et D, et que vous y ajoutez des éléments aléatoires, vous aurez peu de chances de vous en souvenir.

Pour une mémorisation et une restitution optimales :

Ajoutez des éléments connexes à un chunk (lait, fromage et yaourt dans un seul chunk).

Donnez-leur un libellé significatif (produits laitiers)

❌ Oublier la vue d'ensemble

Parfois, vous mémorisez des choses juste pour le plaisir, comme les noms de tous les fleuves des États-Unis. Souvent, vous le faites pour atteindre un objectif. Lorsque vous créez des chunks, assurez-vous que vous travaillez dans le sens de cet objectif.

Par exemple, le chunking de la liste de courses sert à faciliter les achats, il est donc judicieux de choisir chaque allée du supermarché comme chunk. Dans le programme scolaire, les chapitres connexes sont regroupés afin que les enfants puissent établir des connexions synaptiques tout en mémorisant leurs leçons.

❌ Pas assez d'avis

Tout le monde est soumis à la courbe de l'oubli. Que vous utilisiez ou non la méthode du chunking, vous finirez par oublier des informations au fil du temps. La seule façon d'éviter cela est de procéder à des révisions systématiques.

Prévoyez des révisions à intervalles réguliers (toutes les quelques heures, tous les jours, tous les quelques jours, toutes les quelques semaines, etc.). S'il s'agit d'informations auxquelles vous n'êtes pas susceptible d'accéder pendant de longues périodes, révisez-les tous les trimestres/tous les ans.

💡 Conseil de pro : si cela vous semble fastidieux, essayez la méthode du bullet journal pour rendre l'exercice plus amusant et moins intimidant.

Si le chunking est étudié depuis longtemps comme un moyen d'aider les humains à améliorer leur mémoire, il peut également transformer les machines. Voici comment.

La méthode du chunking dans l'IA et la science des données

Le chunking est un processus essentiel et très courant dans le cerveau humain.

L'intelligence artificielle, qui, par essence, tente d'imiter les processus de pensée humains, a beaucoup à apprendre du chunking.

✅ Limite de la taille des tokens : l'entraînement d'un modèle d'IA avec le traitement du langage naturel (NLP) implique de fournir des sources d'entrée. Souvent, la taille des tokens de ces entrées est limitée. Par exemple, la longueur maximale du texte d'entrée du modèle Azure OpenAI text-embedding-ada-002 est de 8 000 tokens. Le chunking permet de diviser les documents en morceaux afin que les grands modèles linguistiques (LLM) puissent les traiter efficacement.

✅ Le chunking dans les données chronologiques : Il est facile de découper un texte en morceaux. Il suffit de couper à la fin d'une phrase ou d'un paragraphe pour obtenir un morceau logique. Mais que faire si vous avez un flux continu de données numériques, telles que les cours de la bourse ou les relevés météorologiques ? En général, cela se termine de manière chronologique, c'est-à-dire en créant des morceaux pour « les 30 derniers jours » ou « les relevés quotidiens ».

Chunking d'images TIFF (via Github )

✅ Le chunking dans les données d'images : les images volumineuses sont divisées en morceaux rectangulaires plus petits et uniformes appelés « patches » ou « tiles », une technique couramment utilisée dans les modèles modernes de vision par ordinateur, tels que Vision Transformers (ViT).

✅ Chunking basé sur les objectifs : imaginez que vous êtes en réunion et que vous avez besoin de prendre des notes. Les chunks que vous créez sont inutiles s'ils sont organisés par personne qui a pris la parole ou par heure à laquelle elle a pris la parole. Vous avez besoin ici d'un chunking contextuel, en points saillants, commentaires, décisions, actions à entreprendre, etc. C'est exactement ce que fait l'AI Notetaker de ClickUp Brain.

✅ Taille des blocs : contrairement au cerveau humain, les ordinateurs peuvent avoir une mémoire de travail plus importante. Cela signifie que les modèles d'IA peuvent avoir un nombre illimité de blocs de taille fixe ou variable. Les deux options présentent des avantages et des inconvénients.

Aspects Chunks fixes Chunks variables Définition Divise les données en morceaux de longueur uniforme. Divise les données en morceaux logiques ou significatifs Techniques Longueur des données indépendamment du contexte Division récursive, découpage sémantique, etc. en fonction du contexte Idéal pour Simplicité et rapidité Précision et cohérence Avantages Haute efficacité de calcul et performances prévisibles Haute intégrité sémantique et richesse contextuelle Inconvénients Fragmentation possible du contexte et perte de cohérence Complexité accrue et coût de calcul plus élevé

✅ Chevauchement : le chunking est une technique de compression, et non une technique relationnelle, ce qui signifie qu'il existe un risque de perte de contexte. Dans le domaine de l'apprentissage automatique, cela peut générer des résultats statistiquement précis, mais déconnectés du contexte. Les scientifiques surmontent cette difficulté grâce à un concept appelé « chevauchement ». En partage (partage) d'une partie des données du chunk précédent avec le chunk actuel, le chevauchement permet aux LLM d'identifier et de créer une connexion avec la suite du contexte.

Limites et critiques du chunking

Le chunking est souvent considéré comme le super-héros des techniques de mémorisation, venant à la rescousse lorsque l'on est submergé d'informations.

Mais même si nous aimerions que le chunking soit l'équivalent mémoriel du ruban adhésif (qui répare tout, pour toujours), il ne peut certainement pas supporter le poids de toutes nos lacunes cognitives sur ses épaules compactes et bien groupées.

Avant de confier les clés de notre royaume mental au chunking, examinons de plus près ses points faibles, ses lacunes et ses éventuels écueils :

❗️Difficulté avec les nouvelles données visuelles : le chunking est idéal pour les informations séquentielles, verbales ou très structurées (comme les chiffres). Il est moins efficace pour traiter de grandes quantités d'informations visuelles ou spatiales complexes, telles qu'un mapper de territoires inconnus ou un schéma complexe.

❗️Le débat sur 7±2 : le psychologue cognitif Nelson Cowan positionne que la capacité moyenne de la mémoire centrale n'est que d'environ quatre chunks. Dans le monde actuel, où les distractions sont omniprésentes, elle pourrait même être inférieure.

❗️Spécificité du domaine : même avec le chunking, il n'est pas facile pour un grand maître de mémoriser des centaines de chansons. Il en va de même pour quelqu'un qui souhaite mémoriser tous les fleuves d'un pays qu'il ne connaît pas bien. La réussite du chunking dépend fortement de l'expertise de l'apprenant dans son domaine.

❗️Pas de raccourcis : le chunking est certes un moyen plus simple de traiter de grandes quantités d'informations, mais ce n'est en aucun cas un raccourci. La maîtrise ne s'acquiert qu'à travers une pratique intensive et assidue, ce qui prend du temps.

L'avenir du chunking

Dans un monde marqué par la numérisation, l'IA et l'automatisation, la mémoire n'est plus une compétence aussi précieuse qu'auparavant.

Peu de gens se souviennent d'autres nombres que le leur et celui de leur conjoint. Toutes les informations sont à portée de clic, dans nos poches. Cela ne signifie pas pour autant que le chunking est dépassé.

J'ai remarqué que le travail sur ma mémoire avec la méthode du chunking améliore ma concentration.

Par exemple, j'organise tous mes écrits autour de cinq blocs : quoi, quand/où, pourquoi, qui et comment. Cela m'aide à rester concentré sur le processus et à me concentrer sur l'idée en question. Plus important encore, ces blocs me permettent de me remettre plus facilement au travail après une distraction.

Les chercheurs qui tentent de recréer l'intelligence humaine dans des machines trouvent les recherches sur le chunking extrêmement précieuses. Dans les grands modèles linguistiques (LLM), le chunking permet de traiter plus efficacement de grandes quantités de données. Il garantit que les modèles conservent le contexte et récupèrent des informations précises sans dépasser la limite de tokens, également connu sous le nom de Retrieval-Augmented Generation (RAG). Les neuroscientifiques computationnels explorent le chunking dans le contexte d'un compromis entre vitesse et précision, ouvrant ainsi la voie à un chunking plus efficace en fonction de vos objectifs.

En neurosciences cognitives et en modélisation, le « chunking égocentrique » permet de mieux comprendre le travail d'un cerveau prédictif. En neurosciences, le « chunking d'action » étudie la manière dont le cerveau organise des compétences motrices complexes (comme lacer une chaussure ou jouer une phrase musicale) en séquences neuronales, offrant ainsi des voies pour améliorer l'apprentissage moteur et la rééducation.

Les chercheurs étudient également l'« augmentation synaptique », qui est la capacité du cerveau à supprimer temporairement des groupes d'éléments sans les effacer définitivement de la mémoire de travail.

Les possibilités sont vraiment infinies.

Comment manger un éléphant ? Un morceau à la fois !

Ce vieil aphorisme (souvent attribué à Desmond Tutu) soutient que même les tâches les plus intimidantes et les plus importantes peuvent être achevées si vous les abordez étape par étape.

La méthode du chunking offre une amélioration à cet égard.

À une époque où nous pratiquons le biohacking et recherchons une productivité surhumaine, le chunking offre une manière véritablement humaine d'appréhender le monde à travers la mémoire. Il nous aide à mieux comprendre la psyché humaine, en nous montrant ce qui différencie les grands maîtres et les sportifs de haut niveau du reste de la population.

Ou, comme j'aime à le voir, le chunking nous montre que nous sommes capables de faire les mêmes choses que les grands maîtres et les sportifs de haut niveau.

Bon chunking à tous !

Foire aux questions

Le chunking est une technique de mémorisation qui consiste à diviser une grande quantité d'informations en petits morceaux plus faciles à gérer.

Le chunking est une stratégie d'encodage utilisée pour organiser les nouvelles informations et les préparer à un stockage à long terme. La répétition espacée est une stratégie de récupération utilisée pour renforcer et consolider ces nouveaux chunks au fil du temps. Ce sont des techniques complémentaires.

Le chunking est omniprésent. Voici quelques exemples concrets de chunking : – Mémoriser un numéro de téléphone par blocs de 3-3-4 – Organiser des projets en blocs de tâches réparties sur plusieurs étapes – Apprendre une langue à l'aide de blocs de mots apparentés – Apprendre à piloter un avion en regroupant les instructions par blocs – Mémoriser plus de 100 médicaments à l'aide de blocs de médicaments similaires/complémentaires

Vous n'avez besoin de rien, pas même d'un stylo et d'un papier, pour réussir le chunking. Cependant, il existe de nombreux outils qui peuvent vous aider. Il s'agit notamment de méthodes de prise de notes telles que le système Cornell, d'applications de cartes mémoire numériques comme Anki et d'outils d'IA générative comme ClickUp.

Oui, les outils d'IA modernes tels que ClickUp vous aident de différentes manières, par exemple en créant des structures hiérarchiques qui décomposent les grands objectifs en dossiers, listes et tâches imbriqués, ou en résumant les longs textes en morceaux plus courts et plus faciles à mémoriser. Ils peuvent également vous aider à identifier les points saillants (que vous pouvez utiliser comme morceaux).

Le choix de la méthode appropriée dépend du type d'informations que vous souhaitez mémoriser. Assurez-vous simplement qu'elles ont une signification pour vous et pour la tâche à accomplir. – Si vous dressez une liste, choisissez des catégories logiques (comme les rayons d'un supermarché pour une liste de courses). Lorsque vous étudiez l'histoire ou mémorisez un programme, choisissez la chronologie (comme pour des recherches sur les guerres mondiales ou la planification d'un voyage pour assister à la Coupe du monde). Lorsque vous planifiez un projet, choisissez des blocs ou des phases logiques (comme définir un objectif, planifier les canaux, créer des publicités, lancer des campagnes, rendre compte des rapports, etc. pour une campagne marketing). En rédaction, un modèle de rédaction de contenu peut diviser l'article en sections, sous-sections, paragraphes et phrases.

Le chunking aide à absorber et à retenir efficacement les informations. Il réduit la charge cognitive et le stress lié au fait de devoir se souvenir de choses. Cependant, il n'est efficace que s'il est terminé correctement. Si vous créez trop de chunks ou regroupez des éléments de manière arbitraire, vous pourriez avoir l'impression que la charge est plus importante qu'auparavant.