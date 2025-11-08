Stratégies marketing pour les universités : comment augmenter les inscriptions en 2025

Avec des taux d'inscription en constante baisse, vous savez à quel point il est difficile d'atteindre les cibles de votre université en matière d'inscriptions.

Entre la diminution du nombre de candidats, l'augmentation des risques financiers et le scepticisme croissant quant à la valeur d'un diplôme, le marketing dans l'enseignement supérieur devient plus difficile que jamais.

Si vous travaillez dans le marketing de l'enseignement supérieur et que vous cherchez des moyens de transformer ce défi en avantage concurrentiel, cet article est fait pour vous.

Nous partageons des stratégies marketing pratiques destinées aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur afin de générer des inscriptions et de fournir une exposition plus grande à leur marque.

Vous avez du mal à suivre toutes vos initiatives marketing pour votre établissement ? Utilisez un modèle de plan marketing pour centraliser vos stratégies marketing en un seul endroit.

Pourquoi le marketing est-il important pour les universités ?

Tous les établissements d'enseignement supérieur sont en concurrence pour les mêmes opportunités.

Si les étudiants potentiels ne se souviennent pas de votre établissement d'enseignement supérieur ou ne l'envisagent même pas lors de leurs recherches, vous perdez déjà des inscriptions.

Voici pourquoi vous avez besoin à la fois de stratégies marketing traditionnelles et numériques pour votre établissement d'enseignement supérieur :

Cycles de décision plus longs : lorsqu'il choisit une université (ce qui prend généralement entre 6 et 18 mois), un étudiant potentiel compare les programmes, visite les campus, discute avec les étudiants actuels et se renseigne sur les débouchés professionnels. Vous devez maintenir un contact régulier tout au long de son parcours afin de rester présent dans son esprit.

Une image de marque cohérente chez les concurrents : toutes les universités et écoles supérieures consacrent des efforts pour construire une identité de marque fiable sur les plateformes numériques (vous devriez en faire autant) grâce à des publicités payantes, du contenu organique, une présence sur les réseaux sociaux et des campagnes ciblées.

Évolution des comportements de recherche : les prospects se forgent une opinion à partir des fils de discussion Reddit, des vidéos TikTok, des podcasts, de votre présence sur les réseaux sociaux et même des campagnes marketing traditionnelles avant même de contacter le service des admissions ou de télécharger votre brochure.

Impact direct sur le nombre d'inscriptions : les étudiants choisissent les universités auxquelles ils font confiance et avec lesquelles ils ont une connexion émotionnelle. Le marketing permet d'instaurer cette confiance grâce à des récits authentiques et à des messages cohérents sur tous les canaux.

Une fenêtre limite pour faire bonne impression : les prospects présélectionnent 5 à 8 universités dès le début de leur phase de recherche. Si vous n'avez pas de visibilité pendant cette période critique, vous ne figurerez même pas sur leur liste de candidature.

👀 Le saviez-vous ? Le budget marketing moyen des établissements d'enseignement en ligne et professionnel est de 1,18 million de dollars, mais la médiane n'est que de 644 000 dollars, ce qui témoigne clairement de l'aggravation des inégalités entre les établissements. Dans le domaine du marketing de l'enseignement supérieur, les plus riches s'enrichissent encore davantage, tandis que les petits établissements peinent à se faire remarquer.

Les meilleures stratégies marketing pour les universités

Que vous soyez responsable marketing dans l'enseignement supérieur pour un établissement public, une université privée ou une division d'apprentissage en ligne, votre objectif reste le même : attirer, engager et convertir des étudiants potentiels dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Ces stratégies de marketing numérique destinées aux établissements d'enseignement vous aideront à renforcer la notoriété de votre marque et, en retour, à attirer des étudiants, ce qui stimulera les inscriptions.

1. Créez un site web informatif

Vos étudiants potentiels peuvent entendre parler de votre établissement universitaire par le biais de recommandations de leurs pairs. Ou bien ils vous découvrent grâce à une recherche Google ou à une campagne de marketing sur les réseaux sociaux.

Lorsque les visiteurs arrivent sur votre site web, quel que soit le moyen utilisé, celui-ci doit leur donner une excellente première impression.

Qu'est-ce que cela signifie ? Pour commencer, il doit communiquer le message de la marque. Un autre élément essentiel est la manière dont vous vous démarquez des autres établissements d'enseignement supérieur.

Pour faire de votre site web un canal numérique décisif pour les étudiants potentiels, voici ce que vous devez mettre en place dans le cadre du marketing de l'enseignement supérieur :

Conception et architecture de sites web

Votre site web est consulté simultanément par différents publics.

Instance, les lycéens font défiler les pages pour trouver des informations sur les programmes de premier cycle, les professionnels en travail recherchent des cours du soir de deuxième cycle, tandis que les étudiants internationaux souhaitent obtenir des précisions sur les critères d'admission.

L'architecture de votre site doit clairement segmenter ces chemins d'accès depuis la page d'accueil.

Exemple concret : l'université d'État de l'Arizona, qui vous permet de choisir votre programme d'études.

Au-delà d'une navigation claire, voici les éléments indispensables (bon à avoir) de votre site web :

Conception axée sur les appareils mobiles : créez un design qui permet à vos prospects d'effectuer des recherches pendant leurs trajets, entre les cours ou lorsqu'ils consultent leur téléphone tard le soir.

Outils de recherche de programmes : posez à vos prospects 3 ou 4 questions rapides sur leurs intérêts, leurs objectifs de carrière et leurs préférences en matière d'études, puis suggérez-leur des programmes pertinents.

Chatbots IA : déployez des chatbots capables de répondre 24 h/24 et 7 j/7 aux requêtes courantes concernant les dates limites, les conditions d'admission, les installations du campus et le statut des candidatures.

Créez des pages d'accueil spécifiques à chaque programme

Ils recherchent des requêtes spécifiques, telles que « meilleurs programmes de master en finance aux États-Unis », et accèdent directement aux pages des programmes via les moteurs de recherche ou des publicités ciblées. Ces pages de programmes fonctionnent comme un outil de conversion autonome, avec les éléments clés suivants :

Critères d'éligibilité : disposez d'une section précisant les conditions requises pour les étudiants nationaux et internationaux, les résultats aux tests standardisés, les cours préalables et les notes minimales requises.

Appels à l'action clairs : proposez des appels à l'action clairs aux prospects à différentes étapes de leur processus de décision, par exemple remplir le formulaire de candidature, prendre rendez-vous avec un conseiller d'admission, télécharger la brochure.

Brochures téléchargeables : créez des fichiers PDF à télécharger contenant des informations détaillées sur la structure des programmes, les frais de scolarité, les bourses disponibles, les crédits requis, les qualifications du corps enseignant et les débouchés professionnels.

Témoignages d'étudiants : brèves citations ou extraits de vidéo d'étudiants actuels et de jeunes diplômés.

Prochaines dates d'admission : des dates limites et des échéanciers de candidature avec visibilité pour créer un sentiment d'urgence.

Autres pages web

Lorsque vos prospects visitent votre site web, ils sont peut-être encore en train de comparer les universités ou de finaliser leur choix. Créez des pages web attrayantes qui offrent à votre cible des informations détaillées telles que :

À propos de nous : la fondation de l'université, son histoire, ses accréditations et classements, ses anciens élèves célèbres, sa diversité culturelle, ses valeurs fondamentales et toute autre information susceptible d'améliorer l'engagement des étudiants et de les aider à mieux comprendre votre établissement.

Mentions dans la presse et actualités : couverture médiatique récente, avancées dans la recherche, réalisations notables d'anciens élèves et jalons pour l'établissement.

Installations du campus : visites virtuelles, détails sur les résidences universitaires, ressources de la bibliothèque, laboratoires, complexes sportifs, espaces d'étude et vie étudiante sur le campus.

Services d'assistance aux étudiants : orientation professionnelle, ressources en matière de santé mentale, tutorat scolaire et aménagements pour les étudiants handicapés.

Centralisez le contenu de votre site web et les informations sur vos programmes grâce à ClickUp Document.

Votre équipe peut rédiger le contenu des brochures, des directives des programmes, des critères d'éligibilité, de la page « À propos de nous » et d'autres pages web à l'aide de l'assistant IA intégré.

Plusieurs collaborateurs (rédacteurs marketing, doyens, équipes chargées des affaires étudiantes) peuvent effectuer une modification en cours simultanément, laisser des commentaires en ligne et apposer des étiquettes aux relecteurs avant la mise en ligne des pages.

Simplifiez la gestion de votre contenu avec ClickUp Document.

Chaque document enregistre automatiquement les différentes versions, vous ne perdrez donc jamais les anciennes versions des pages de cours ou les détails relatifs à l'accréditation.

Vous pouvez également stocker les guides de style et les directives d'identité visuelle dans un document de partage afin de garantir la cohérence de tous les contenus web entre les différents départements.

👀 Le saviez-vous ? Près de 79 % des étudiants préfèrent obtenir des informations sur les établissements d'enseignement supérieur à partir du site web officiel de l'université, tandis que 26 % utilisent un chatbot universitaire ou ChatGPT pour améliorer leur recherche d'informations.

2. Développez votre marque sur les réseaux sociaux

Toutes les universités n'ont pas besoin d'être présentes sur TikTok.

Mais si vous ignorez les réseaux sociaux, vous passez à côté d'une opportunité de créer une communauté et de partager les valeurs et la mission de votre établissement.

De plus, les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans l'établissement, la maintenance et le renforcement des relations tout au long du cycle de vie des étudiants.

En termes simples, c'est là que les étudiants potentiels formulent leur première impression, que les étudiants actuels trouvent un sentiment d'appartenance et que les anciens élèves restent en connexion longtemps après l'obtention de leur diplôme.

Vous devez également savoir que le contenu généré par les utilisateurs pour le public cible inspire davantage confiance que tout autre support marketing ou stratégie promotionnelle.

Chaque plateforme vous offre une étape différente :

Instagram, Facebook et TikTok vous permettent de présenter la vie sur le campus, les expériences des étudiants et la culture quotidienne.

LinkedIn met en avant l'excellence académique, la recherche universitaire et les réalisations des anciens élèves.

YouTube sert de moteur narratif pour les visites de campus, les webinaires et les témoignages de réussite des étudiants.

Pour trouver l'inspiration, consultez la page Instagram de l'université du Michigan. Elle publie tout, des sessions d'étude tardives aux traditions des matchs de football américain.

Étant donné que 73 % des futurs étudiants utilisent les réseaux sociaux pour rechercher des établissements, votre présence sur ces réseaux leur permet d'imaginer plus facilement leur avenir dans votre université.

Plusieurs autres universités ont également réussi à atteindre cet objectif sur d'autres plateformes de réseaux sociaux.

En exemple, la chaîne YouTube de la Northeastern University propose de nombreuses vidéos sur le campus, les sujets d'actualité, etc. Cela montre que votre stratégie de communication marketing ne doit pas nécessairement se limiter à des visites du campus ou à des vidéos promotion sur papier glacé.

via Northeastern University

D'autre part, la page LinkedIn de la Harvard Business School Executive Education s'adresse à plusieurs publics (participants potentiels, entreprises clientes, professeurs, anciens élèves).

via Harvard Enterprise School

Le point essentiel de ces exemples est que vos stratégies sur les réseaux sociaux s'appuieront sur un large intervalle de sujets, d'activités, d'intérêts et d'expériences.

En plus d'une stratégie solide sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas d'utiliser le bon canal pour cibler votre public. Cela signifie que votre public comprendra :

Étudiants et étudiants potentiels

Parents

Partenaires commerciaux

Autres établissements

Personnel et enseignants potentiels

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

Utilisez un modèle de plan marketing pour les admissions universitaires sur les réseaux sociaux pour le suivi de vos efforts sur les différents canaux marketing.

Grâce à ce modèle, vous pouvez planifier, attribuer et programmer vos tâches liées aux réseaux sociaux à partir d'un seul et même endroit.

Vous pouvez également utiliser ce modèle pour visualiser les dates limites des différentes publications (dans une vue calendrier), gérer les tâches à l'aide d'un tableau Kanban glisser-déposer et suivre la progression de chaque tâche (à l'aide de statuts personnalisés).

Obtenez un modèle gratuit Gérez vos publications sur les réseaux sociaux grâce au modèle de plan marketing pour les admissions universitaires sur les réseaux sociaux de ClickUp.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Centralisez toutes vos campagnes dans un tableau organisé avec des vues personnalisées pour chaque plateforme à afficher.

Suivez les dates limites des cycles d'admission, des évènements et des jours fériés grâce à des statuts et des rappels codés par couleur.

Ajoutez des champs personnalisés pour des indicateurs tels que le taux d'engagement, la portée et les clics afin de suivre ce qui intéresse le plus les étudiants potentiels.

La gestion de projet marketing rassemble tous vos efforts de marketing sur les réseaux sociaux sous un même toit. De l'idée à l'analyse post-lancement, chaque étape de votre campagne se déroule dans un espace collaboratif unique.

Les équipes commerciales, marketing, conception, logistique, ingénierie et assistance doivent accomplir leurs tâches dans un ordre précis pour que le projet du client soit une réussite. Avant ClickUp, cela représentait un véritable casse-tête. Sans la possibilité de suivre l'échéancier du projet, les objectifs et les tâches des équipes internationales en un seul endroit, nous avions du mal à rassembler tous les éléments nécessaires à la bonne organisation des évènements.

Les équipes commerciales, marketing, conception, logistique, ingénierie et assistance doivent accomplir leurs tâches dans un ordre précis pour que le projet du client soit une réussite – cela représentait un véritable casse-tête avant ClickUp. Sans la possibilité de suivre l’échéancier du projet, les objectifs et les tâches des équipes internationales en un seul endroit, nous avions du mal à rassembler tous les éléments nécessaires à la bonne organisation des évènements.

3. Investissez dans le marketing de contenu

Investissez dans la création de contenu de haute qualité, au-delà des simples informations sur les admissions. Lorsque vous publiez régulièrement des ressources utiles, les étudiants potentiels commencent à afficher votre établissement comme une source d'information de référence.

Voici ce qui est à faire pour constituer des actifs précieux :

Créez des groupes de contenu autour des principaux points de décision.

Les futurs étudiants se posent des questions complexes et multidirectionnelles lorsqu'ils choisissent leur parcours professionnel. Analysez ce qu'ils recherchent réellement et créez des groupes de contenu interconnectés qui répondent de manière exhaustive à ces requêtes.

Instance, lorsqu'un étudiant recherche « l'informatique en vaut-elle la peine », il a besoin de plusieurs points de vue avant de prendre une décision. Pour répondre à ce type de requêtes, vous pouvez créer une série d'articles de blog tels que :

Un diplôme en informatique est-il nécessaire pour travailler dans le secteur technologique ?

Les carrières en informatique au-delà du génie logiciel

Quel est le salaire moyen d'un diplômé en informatique ?

Quelles sont les compétences nécessaires pour obtenir un diplôme en informatique ?

Il ne s'agit là que d'un exemple parmi d'autres que vous pouvez ajouter à votre forfait marketing. Votre établissement peut créer du contenu fiable autour de nombreux aspects essentiels à la prise de décision :

Catégorie de contenu Sujets à aborder Processus de candidature Comment rédiger des lettres de motivation convaincantes Lettres de recommandation : à qui s'adresser et quand ? Erreurs courantes à éviter dans les candidatures Préparation aux entretiens d'admission à l'université Perspectives de carrière Salaire des diplômés par filière après 5 ans Secteurs qui recrutent dans des filières spécifiques Compétences recherchées par les employeurs chez les diplômés universitaires Taux de conversion des stages en emplois Aide financière Combien coûte un programme de master en finance aux États-Unis ? Quel est le coût de la vie aux États-Unis pour un étudiant international ? Quelles sont les options de prêt étudiant disponibles pour un étudiant international ? Quelles sont les bourses et subventions disponibles pour un candidat diplômé en finance ? Inclusion culturelle Quelle est la composition ethnique de l'université XYZ ? Boston est-elle une ville sûre pour les étudiants asiatiques ?

Tirez parti de l'expertise du corps enseignant pour asseoir votre leadership éclairé.

Les universités disposent d'une des ressources marketing les plus sous-utilisées : des experts certifiés.

Toutes les réflexions novatrices ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'un article évalué par des pairs ou d'un long essai universitaire.

Même des publications courtes et accessibles telles que « Trois leçons tirées du projet de développement durable de nos étudiants en MBA » peuvent renforcer considérablement votre crédibilité.

Encouragez les enseignants au partage d'explications succinctes sur des sujets d'actualité, en tant que fournisseur d'un aperçu des coulisses des projets en classe et en collaborant avec les étudiants ou les anciens élèves sur les résultats d'apprentissage.

En fait, MIT Labs proposent une série de podcasts. Selon le site officiel, l'objectif de ces podcasts est de partager le travail du MIT avec un public international. Ils couvrent généralement les discussions du président du MIT avec des personnes travaillant dans ses laboratoires.

via MIT Open Podcasts

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

L'IA démontre l'utilisation avant-gardiste de la technologie par votre établissement, tant pour les étudiants que pour le personnel.

L'IA vous aide à créer des introductions, à réécrire des paragraphes ou à résumer de longs blocs de contenu directement là où votre équipe travaille.

Brain vous aide à créer des introductions, à réécrire des paragraphes ou à résumer de longs blocs de contenu directement là où votre équipe travaille. Il garantit un ton cohérent et une clarté optimale, deux éléments essentiels pour les documents destinés aux étudiants, tels que les guides d'admission, les e-mails de newsletter ou les FAQ sur les carrières.

Créez votre contenu à l'aide de ClickUp Brain.

Vous pouvez même utiliser ClickUp Brain pour réutiliser le contenu existant dans de nouveaux formats. Un webinaire d'une heure sur les admissions peut devenir un résumé de blog, une publication carrousel et une foire aux questions avec le corps enseignant dans votre environnement de travail ClickUp.

Si un membre du corps enseignant a publié un article de recherche, il peut inviter Brain à le transformer en infographie et en carrousel pour les réseaux sociaux.

Voici comment vous pouvez générer une image à l'aide de ClickUp Brain.

Et comme l'inspiration ne vient pas toujours lorsque vous êtes à votre bureau de travail, la fonction Talk-to-Texte de ClickUp Brain MAX vous permet de noter vos idées où que vous soyez.

Les membres du corps professoral peuvent dicter leurs réflexions sur leurs cours, les étudiants peuvent enregistrer leurs réflexions sur leurs projets et les spécialistes du marketing peuvent exprimer rapidement leurs idées de contenu. ClickUp Brain transcrit, organise et transforme ensuite ces informations en notes exploitables ou en brouillons prêts à l'édition dans ClickUp Docs.

💡 Conseil de pro : utilisez un modèle de plan marketing pour planifier et suivre vos stratégies marketing dans l'enseignement supérieur en un seul endroit.

Classez vos tâches par priorité, par exemple « élevée », « modérée » et « faible ».

Créez des tâches ClickUp avec des dépendances et attribuez-les aux membres de votre équipe.

Ajoutez des informations détaillées sur chaque stratégie de marketing de contenu grâce aux champs personnalisés.

4. Utilisez le marketing par e-mail

L'e-mail reste le canal de communication le plus fiable, 77 % des étudiants potentiels le préférant pour recevoir des informations et des mises à jour sur les universités.

En tant que responsable marketing d'université, vous disposez d'innombrables points de contact pour recueillir les adresses e-mail des étudiants potentiels. Par exemple, lorsque les étudiants soumettent des formulaires de demande de renseignements, téléchargeant des brochures, s'inscrivent à des visites du campus, participent à des webinaires ou interagissent avec votre site web.

Utilisez les informations recueillies auprès des prospects pour les segmenter par âge, emplacement, intérêt pour le programme, statut de candidature et étape de décision. Créez des séquences d'e-mail personnalisées qui guident les destinataires vers l'inscription tout en agissant comme un fournisseur de ressources utiles à chaque étape.

Voici comment vous pouvez utiliser les e-mails pour organiser des réunions avec les étudiants à différents moments :

Étape de prospection Type de contenu Notoriété Aperçu des programmes, temps forts de la vie sur le campus, témoignages de réussite des étudiants, annonces de bourses d'études. Considération Présentation détaillée des programmes, présentation du corps enseignant, guides d'aide financière et rappels des dates limites d'inscription. Décision Lettres d'acceptation personnalisées, checklist des prochaines étapes, informations sur le logement, dates limites d'inscription Inscription Calendriers d'orientation, guides d'inscription aux cours, ressources du campus, dossiers de bienvenue Fidélisation Invitations à des évènements, ressources d'assistance scolaire, opportunités de stages, accès au réseau des anciens élèves

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

En plus d'orchestrer vos campagnes e-mail via des intégrations, ClickUp vous permet désormais de gérer vos e-mails dans le cadre des flux de travail de vos projets.

Grâce à ClickUp pour la gestion de projet par e-mail, vous pouvez envoyer et recevoir des messages directement dans ClickUp, les lier à des tâches, déclencher des automatisations et transformer des fils de discussion par e-mail en éléments de travail structurés.

Prenons un exemple.

L'e-mail d'un étudiant potentiel demandant des informations sur les dates limites pour les bourses peut être automatiquement converti en une tâche pour l'équipe des admissions, planifié et attribué.

À l'aide de points d'information courants, vous pouvez développer des séquences d'e-mails qui se déclenchent lorsqu'un prospect soumet un formulaire ou passe à une autre étape. Définissez des automatisations basées sur des règles qui se déclenchent lorsque certaines conditions sont remplies.

Définissez des déclencheurs basés sur des règles avec ClickUp Automatisations.

Par exemple, l'instance :

Déclencher : lorsque le prospect soumet le formulaire pour demander un appel de consultation.

Condition : le champ d'intérêt du programme correspond à « Programmes d'études supérieures en entreprise ».

Action : envoyer un e-mail avec un lien vers le calendrier pour planifier un appel et attribuer une tâche au conseiller aux admissions.

L'automatisation des flux de travail nécessite un certain temps d'installation, mais vous permet de gagner plus de 5 heures de travail par semaine.

⭐ Bonus : utilisez des agents IA pour gérer les communications répétitives à grande échelle. Ces assistants alimentés par l'IA peuvent répondre automatiquement aux demandes des étudiants, acheminer les e-mail vers le bon conseiller et déclencher les actions suivantes.

5. Organisez des évènements en présentiel

Les étudiants veulent voir le campus où ils passeront les prochaines années. Donnez-leur l'occasion de le découvrir en leur ouvrant les portes de vos évènements universitaires existants.

Organisez des journées portes ouvertes sur inscription lors des week-ends de retrouvailles, des fêtes annuelles, des grands événements sportifs ou même des conférences d'invités. Les visites du campus leur permettent de découvrir l'énergie et la culture de votre établissement.

Pour les prospects locaux et régionaux, organisez des visites guidées du campus en groupe le week-end. Cela vous permettra de gagner du temps sur les visites individuelles, et vos prospects auront également l'occasion de participer à une réunion avec d'autres personnes intéressées par les mêmes programmes.

Lors des visites du campus, les étudiants ambassadeurs peuvent partager leurs expériences tout en répondant aux questions qui se posent au fur et à mesure.

Pour les prospects à travers le pays ou à l'international, enregistrez des visites virtuelles du campus et intégrez-les à votre site web. Créez des expériences interactives à 360 degrés qui permettent aux utilisateurs de naviguer à leur rythme dans les bâtiments du campus.

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

Le modèle de marketing d'évènement de ClickUp permet d'organiser chaque détail, de la planification et la programmation des bénévoles au suivi des réponses et au suivi post-évènement.

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de marketing d'évènement de ClickUp pour forfait et organiser des évènements.

Vous pouvez mapper chaque étape de votre journée portes ouvertes ou de votre visite du campus, suivre les inscriptions grâce aux champs personnalisés et attribuer des tâches de préparation à différents services.

Une fois le flux de travail de l'évènement mis en place, un calendrier numérique ajoute un niveau de contrôle supplémentaire. Chaque élément de l'évènement sur le campus devient un calendrier précis.

Vous pouvez également synchroniser le Calendrier avec vos outils externes, tels que Google Agenda ou Outlook, afin de coordonner les enseignants, les bénévoles et le personnel.

Planifiez la préparation et le suivi des évènements avec ClickUp Calendrier.

📚 En savoir plus : Comment créer une stratégie de marketing champ (+ exemple)

6. Investissez dans le référencement local et la gestion de votre réputation en ligne

Pour les établissements d'enseignement supérieur, la visibilité commence bien avant qu'un étudiant ne visite votre site web. Lorsque des étudiants potentiels (et leurs parents) recherchent « les meilleures écoles de commerce près de chez moi » ou « les meilleurs programmes de soins infirmiers à Boston », c'est la présence en ligne de votre établissement qui détermine si vous apparaissez dans leurs résultats de recherche.

L'optimisation du référencement local et la gestion de la réputation en ligne sont deux des piliers les plus importants du marketing universitaire aujourd'hui. Ensemble, ils vous aident à atteindre les bons étudiants, dans les bonnes régions, avec le bon message.

Commencez par optimiser votre profil Google Business (GBP). Considérez-le comme la première impression que donne votre établissement. Assurez-vous que chaque emplacement dispose d'un profil à jour contenant des informations précises, notamment l'adresse, le numéro de téléphone, les heures d'ouverture et des photos de haute qualité du campus.

Ajoutez des publications sur les journées portes ouvertes, les dates limites d'admission à venir et les évènements sur le campus. Encouragez les étudiants actuels et les anciens élèves à laisser des avis honnêtes et détaillés sur leurs expériences. Ceux-ci ont plus de poids auprès des étudiants potentiels que n'importe quelle publicité payante.

Au-delà des listes de résultats de recherche, la gestion de la réputation s'étend à la manière dont votre établissement interagit sur les canaux numériques.

Répondez rapidement aux avis positifs et négatifs avec empathie et transparence. Considérez cela comme un miroir qui montre aux étudiants à quelle valeur votre établissement attache aux commentaires.

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

Commencez par créer des tâches pour chaque indicateur clé de performance (KPI) en matière de réputation ou de marketing que vous souhaitez améliorer, par exemple augmenter le nombre d'avis Google, améliorer les notes par étoiles ou renforcer votre présence dans les annuaires locaux.

Un système de gestion de tâches facilite le travail d'équipe : définissez les priorités, attribuez des propriétaires, ajoutez des détails et assurez la coordination de tous grâce à des commentaires et des mises à jour, le tout en un seul endroit.

Chaque tâche peut être décomposée en sous-tâches ou en éléments de checklist, ce qui rend même les efforts intangibles, tels que la réputation et la visibilité, mesurables et gérables.

Les tâches peuvent être regroupées par équipe, service ou initiative, comme « Référencement local », « Gestion de la réputation » ou « Commentaires des étudiants », afin que chacun sache sur quoi se concentrer et comment son travail contribue à l'ensemble.

Avec les tâches ClickUp, vous transformez vos idées et vos objectifs en actions concrètes, ce qui facilite la mesure des résultats et permet à votre équipe de rester sur la même longueur d'onde.

55 % des managers expliquent le « pourquoi » des projets en reliant les tâches à des défis ou des objectifs plus larges. Cela signifie que le fait que 45 % des membres privilégient les processus plutôt que les objectifs peut entraîner un manque de motivation et d'enthousiasme parmi les membres de l'équipe. Reliez les tâches individuelles aux Objectifs généraux dans votre système de gestion. Utilisez les relations et les dépendances pour montrer comment chaque effort contribue à la vision d'ensemble.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils logiciels de gestion de campus

7. Publicité numérique basée sur les données

La publicité numérique basée sur les données utilise les informations sur l'audience, l'analyse du comportement et les indicateurs de conversion pour déterminer comment, où et quand votre université doit mener ses campagnes en ligne.

Grâce à Google Ads, Meta (Facebook + Instagram), LinkedIn et YouTube, vous pouvez promouvoir vos journées portes ouvertes, vos lancements de programmes, vos bourses et vos dates limites d'inscription auprès d'un public qualifié.

Mais pourquoi est-ce important ?

En suivant le suivi des impressions, les clics et les conversions, vous pouvez déterminer quelles campagnes attirent les prospects les plus qualifiés et lesquelles ne sont pas à la hauteur.

Idéalement, vous souhaitez savoir combien de prospects sont effectivement devenus des candidats. Lorsque vous pouvez lier les données au niveau de la campagne (clics sur les publicités, visites sur la page d'accueil et envois de formulaires) aux résultats réels en matière d'inscriptions, votre publicité devient une stratégie de marketing de croissance.

Commencez par connecter vos sources de données. Synchronisez vos plateformes publicitaires, votre CRM, vos logiciels de marketing d'entreprise et vos outils d'analyse afin que les flux d'activités des prospects soient centralisés dans un système unique.

Ensuite, créez des segments d'étudiants qui reflètent votre entonnoir d'inscription. Il peut s'agir de lycéens en dernière année qui explorent les options de premier cycle. Ou d'étudiants internationaux qui recherchent des informations sur les visas et le logement. Ou toute autre chose.

Personnalisez le contenu de vos publicités afin de refléter les motivations de chaque segment. Un lycéen sera peut-être sensible à des images illustrant la vie animée du campus. Un apprenant professionnel sera peut-être plus réceptif à des messages axés sur le retour sur investissement, évoquant les perspectives salariales ou la flexibilité.

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

Les tableaux de bord ClickUp vous offrent une vue claire des performances de votre campagne marketing. Surveillez les indicateurs de productivité marketing pertinents pour vous assurer que vous atteignez vos objectifs.

Suivez les performances de vos campagnes marketing à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

⭐ Bonus : Connectez vos outils publicitaires et analytiques directement à votre système de gestion à l'aide d'intégrations. Liez des plateformes telles que Google Ads, Meta, HubSpot et Google Analytics pour extraire automatiquement les données de campagne et les indicateurs de performance.

8. Transformez vos étudiants en ambassadeurs de votre marque

Vos étudiants constituent votre équipe marketing la plus efficace.

La question est : les laissez-vous faire ?

Lorsqu'un étudiant partage son vlog sur son emménagement dans une résidence universitaire, une photo de la fête annuelle ou un court message sur la façon dont un professeur l'a aidé à décrocher un stage, c'est du marketing que l'argent ne peut acheter.

Ces récits authentiques et spontanés créent des connexions émotionnelles qu'aucune publicité payante ne peut reproduire. Ils montrent à quoi ressemble vraiment la vie sur votre campus, aidant ainsi les étudiants potentiels à s'imaginer y étudier.

De nombreuses universités et écoles supérieures l'intègrent également dans leur forfait marketing.

L'Université de Californie du Sud (USC) gère l'un des programmes d'ambassadeurs étudiants les plus structurés et les plus réussis dans l'enseignement supérieur.

Chaque ambassadeur est sélectionné à l'issue d'un processus de candidature rigoureux et formé à l'étiquette numérique, à la voix de la marque et aux principes fondamentaux de la création de contenu, notamment la photographie, les vidéos courtes et le storytelling.

Vos ambassadeurs partagent des points de vue variés, issus de divers horizons, notamment des étudiants internationaux, des étudiants transférés, des athlètes et des artistes. Les candidats potentiels découvrent ainsi différentes versions de l'expérience universitaire.

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

Créez un environnement de travail dédié aux ambassadeurs, où votre équipe marketing gère le recrutement, la formation, la planification du contenu et le suivi des performances.

Créez un environnement de travail dédié aux ambassadeurs dans ClickUp, où votre équipe marketing gère le recrutement, la formation, la planification du contenu et le suivi des performances.

Votre équipe marketing peut ajouter chaque ambassadeur en tant qu'invité qui peut soumettre des publications pour approbation ou suivre les échéances des campagnes.

Les ressources d'intégration, telles que les directives relatives à la marque et les politiques en matière de réseaux sociaux, sont stockées dans ClickUp Documents.

La vue Calendrier de ClickUp vous aide à planifier le contenu des ambassadeurs autour des moments clés de l'année universitaire, tels que l'orientation, les évènements sportifs, le recrutement des étudiants et la semaine de remise des diplômes.

Les défis courants du marketing universitaire et comment les surmonter

Même avec les meilleures stratégies en place, le marketing dans l'enseignement supérieur présente ses propres défis. Parmi ceux-ci, on peut citer :

❗Se démarquer dans un marché saturé

Le ministère américain de l'Éducation liste près de 4 000 établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes aux États-Unis. Ce nombre n'inclut même pas les écoles professionnelles ou non traditionnelles.

Le marché est plus concurrentiel que jamais et la perception qu'ont les étudiants de l'enseignement traditionnel a considérablement évolué.

✅ Solution : évitez les positions génériques que tout le monde utilise.

Au lieu de parler d'« opportunités mondiales », définissez des messages ciblés. Vous pourriez par exemple mettre en avant votre taux de placement à 6 mois après l'obtention du diplôme.

Au lieu de mettre en avant la « recherche de niveau mondial », soulignez la contribution de vos étudiants à des projets financés dès leur deuxième année.

⚡ Archive de modèles : Modèles gratuits de campagnes marketing pour atteindre vos objectifs marketing

❗Aligner les différents départements

Demandez à n'importe quel établissement d'enseignement supérieur, et il vous répondra qu'il utilise une multitude d'outils différents. Un CRM pour les admissions, une plateforme de e-mail pour le marketing, un ERP hérité pour les enseignants et des tableurs pour communiquer avec les anciens élèves.

Résultat, les services marketing, admissions, anciens élèves et académiques effectuent chacun leur travail en vase clos.

Le résultat est un manque de coordination entre ces départements. Sans stratégie marketing, cela se traduit par une expérience étudiante fragmentée.

✅ Solution : encouragez la planification interfonctionnelle grâce à des calendriers de partage, le fait de synchroniser régulièrement la stratégie et des briefs de campagne unifiés. Établissez des directives et des flux de travail clairs pour que chaque département contribue à un discours unique et cohérent.

📚 En savoir plus : Comment utiliser ClickUp pour les étudiants

❗Budgets marketing limite

Si vous êtes une petite université ou un petit établissement d'enseignement supérieur disposant d'un budget et de ressources marketing limite, vous ne pouvez tout simplement pas faire 10 choses à la fois.

Vous êtes également en concurrence avec des établissements qui disposent de budgets marketing de plusieurs millions de dollars, d'agences offrant des services complets et d'un personnel interne pour gérer tout cela.

✅ Solution : ne vous dispersez pas. Concentrez-vous sur 2 ou 3 canaux où se trouve votre public. Faites un partage régulier de votre contenu. Il n'y a aucun mal à utiliser l'IA pour développer vos activités de marketing numérique. Par exemple, lors de la création de contenu, de sa réutilisation, de brainstorming, etc.

💡 Conseil de pro : lorsque votre équipe manque de ressources, utilisez des outils de recherche intelligente pour mettre chaque idée en contexte avant de passer à l'action. En exemple, lors d'une séance de brainstorming sur les concepts de campagne, un système peut automatiquement extraire des informations pertinentes à partir des rapports d'admission, des publications sur les réseaux sociaux ou des résumés d'évènements passés.

Centralisez vos efforts de marketing universitaire avec ClickUp

Un marketing holistique sur l'ensemble des canaux de marketing numérique permettra d'augmenter le nombre d'inscriptions. Mais vous ne voulez pas que votre équipe soit débordée par la gestion du chaos, surtout lorsque son temps est déjà réparti entre mille tâches différentes.

ClickUp vous fait gagner du temps dans ce domaine.

Un système de gestion de projet centralise vos tâches. Vous disposez d'un espace de travail où le contenu cohabite avec une IA contextuelle, une automatisation qui gère les tâches répétitives, des modèles conçus pour le marketing éducatif et des fonctionnalités de collaboration qui permettent à votre équipe de rester coordonnée.

En bref, tout ce qui vous aide à concrétiser vos idées marketing, de la conception à la mise en œuvre, sans quitter une seule plateforme.

Inscrivez-vous sur ClickUp de manière gratuite pour commencer à planifier vos stratégies marketing pour les universités.