Comment utiliser ChatGPT comme générateur de cartes mentales (avec invites et outils)

Vous avez, avec une probabilité, déjà utilisé ChatGPT pour vos tâches quotidiennes.

Vous lui avez peut-être demandé de résumer un article de recherche ou de réfléchir à des idées de campagne sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être créé un forfait de cours complet pour votre classe à l'aide de ChatGPT.

Mais voici ce que la plupart des gens ignorent : au lieu d'obtenir un résultat qui se résume essentiellement à un long mur de texte, vous pouvez demander à ChatGPT d'organiser les mêmes informations de manière visuelle (c'est-à-dire sous forme de cartes mentales) !

Dans cet article, nous vous montrerons comment utiliser ChatGPT comme générateur de cartes mentales / IA. Restez avec nous pour obtenir des invites détaillées et découvrir quelques alternatives fiables à ChatGPT.

Qu'est-ce qu'une carte mentale et pourquoi l'utiliser ?

Une carte mentale est un outil de réflexion visuelle qui met en forme les informations sous forme de réseau, plutôt que sous forme de liste ou de texte simple. C'est l'une des techniques de brainstorming les plus simples.

Vous placez une idée centrale au milieu et construisez le réseau vers l'extérieur à l'aide de lignes ou de courbes pour couvrir les sujets connexes.

Par exemple, si vous planifiez une campagne marketing, « Lancement » peut être au centre de la carte. À partir de là, vous pouvez créer des branches « Contenu », « Budget », « Canaux » et « Échéancier ». chacun de ces sous-thèmes peut être divisé en éléments plus petits, par exemple « Contenu » peut inclure « Publications sur les réseaux sociaux », « Blogs » et « Newsletters »

🧠 Anecdote : Le terme « mind mapping » (cartographie mentale) a été inventé et popularisé par un psychologue et auteur britannique nommé Tony Buzan dans les années 1970. Cependant, cette forme de pensée visuelle est utilisée depuis des siècles ! En effet, des documents historiques montrent que des philosophes du IIIe siècle, tels que Porphyre de Tyr, utilisaient les cartes mentales comme technique de brainstorming.

Les cartes mentales sont-elles vraiment utiles ?

La réponse courte est oui, et voici pourquoi vous devriez en utiliser un :

Accélérez le brainstorming : Vous est-il déjà arrivé de fixer un document vierge pendant 20 minutes, ne sachant pas par où commencer ? Les cartes mentales éliminent ce blocage en donnant à votre cerveau un point de départ clair et une progression logique. Chaque branche que vous ajoutez devient une invitation à développer davantage vos idées, ce qui permet de maintenir votre élan créatif

Boostez votre apprentissage et votre mémorisation : notre cerveau est programmé pour les images. Grâce à l'utilisation de couleurs, de lignes et d'agencements spatiaux, les cartes mentales fournissent à votre cerveau des « crochets » auxquels s'accrocher. Ainsi, au lieu d'engorger votre mémoire d'informations, vous créez en réalité des raccourcis mentaux qui resteront gravés dans votre mémoire à long terme

Simplifiez les sujets complexes : le mind mapping décompose les sujets complexes en éléments faciles à assimiler, ce qui permet de mieux comprendre comment les différentes parties s'articulent entre elles

Améliorez votre prise de décision : lorsque vous devez prendre une décision difficile, une carte mentale vous permet de présenter visuellement tous les avantages, les inconvénients et les résultats potentiels. Cette vue d'ensemble achevée vous aide à évaluer vos options de manière logique et à faire un choix plus sûr

⚡ Archive de modèles : lorsque vous avez du mal à mener une session de brainstorming avec une productivité élevée, ces modèles gratuits vous donnent une longueur d'avance. Ils vous permettent de capturer chaque pensée, de regrouper les idées et de vous assurer que vos meilleures idées ne tombent pas à l'eau.

ChatGPT peut-il créer des cartes mentales avec des images ?

ChatGPT (y compris les GPT personnalisés) excelle dans la génération de structures et de contenu en texte pour les cartes mentales. Cependant, il atteint ses limites lorsqu'il s'agit de créer des images interactives et personnalisables.

C'est pourquoi l'approche gagnante pour utiliser le générateur de cartes mentales ChatGPT consiste en un processus en deux étapes :

Utilisez ChatGPT pour générer le contenu et la structure de votre carte mentale

Copiez-coller ou importez cette structure dans un outil dédié à la création de cartes mentales IA afin de créer le visuel

Passons maintenant à la première étape de ce processus, à savoir donner des invitations à ChatGPT pour préparer les grandes lignes d'une carte mentale.

Comment générer des cartes mentales avec ChatGPT (+ invites, instructions)

Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape pour générer des plans de cartes mentales dans ChatGPT :

*Remarque : nous avons utilisé le générateur de cartes mentales ChatGPT pour les étapes 1 et 2.

1. Définissez votre idée centrale

Si votre point de départ est flou, vous vous retrouverez avec un tas d'idées aléatoires et le mapper ne sera pas suffisamment utile.

Avant d'ouvrir ChatGPT, prenez un moment pour mieux comprendre l'idée centrale de votre carte mentale.

Posez-vous la question suivante : « Quel problème est-ce que j'essaie de résoudre, ou quel résultat est-ce que j'essaie d'obtenir avec cette carte mentale ? » Plus votre idée centrale est précise, mieux c'est.

Voici, par exemple, une idée de carte mentale pour la cartographie du parcours client terminée dans ChatGPT.

Utilisation du générateur de cartes mentales ChatGPT pour créer une carte mentale

2. Choisissez le type de carte mentale que vous souhaitez créer

Vous n'essaieriez pas de serrer une petite vis avec un énorme tournevis plat, n'est-ce pas ? Tout comme il existe différents outils pour différents usages, il existe différents types de cartes mentales.

Le type que vous choisirez dépendra de ce que vous essayez d'accomplir. Voici les types les plus courants à prendre en considération :

*cartes araignées : les cartes mentales classiques que vous connaissez probablement déjà. Elles commencent par une idée centrale au milieu, avec des thèmes principaux qui se branchent, puis des sous-thèmes qui se branchent à leur tour. Elles sont particulièrement utiles pour trouver de nouvelles idées ou organiser de grandes quantités d'informations

cartes de flux :* contrairement aux cartes araignées, qui sont non linéaires, les cartes de flux ont un début, un milieu et une fin clairs. Elles sont parfaites pour cartographier des séquences et visualiser des processus

Cartes multi-flux : elles fonctionnent avec un évènement ou un sujet central, avec les causes répertoriées dans la liste à gauche et les effets dans la liste à droite. Les cartes multi-flux sont idéales pour analyser des événements historiques, comprendre les résultats de l'entreprise, ou identifier la cause profonde d'un problème

Cartes à bulles : dans une carte à bulles, le sujet principal se trouve au centre, entouré d'une série de « bulles » contenant des mots et des phrases descriptifs. Utilisez-les lorsque vous souhaitez décrire une personne, un produit ou tout autre concept

Cartes Brace : elles commencent par un seul élément à gauche et utilisent des crochets pour décomposer l'idée principale en ses différents composants. Elles sont souvent utilisées pour montrer une relation entre le tout et les parties et pour déconstruire des sujets complexes

Voici, par exemple, à quoi ressemble une carte de flux pour la même carte mentale générée ci-dessus :

Diagramme de flux pour la carte du parcours client générée à l'aide de ChatGPT

👀 Le saviez-vous : en 2002, 50 étudiants en médecine de l'université de Londres ont participé à une étude visant à tester l'efficacité des cartes mentales. On leur a donné un passage de 600 mots à étudier, puis ils ont été divisés en deux groupes : l'un a utilisé ses habitudes d'étude habituelles, tandis que l'autre (groupe expérimental) a appris la technique des cartes mentales. Si les deux groupes ont obtenu de meilleurs résultats après le test, le groupe ayant utilisé les cartes mentales a obtenu des résultats supérieurs d'environ 10 % lors du nouveau test effectué une semaine plus tard. Les chercheurs ont noté qu'avec des niveaux de motivation équivalents, l'avantage aurait probablement été plus proche de 15 %. Qu'est-ce que cela signifie ? Le mind mapping n'est pas seulement efficace pour l'apprentissage immédiat, mais aussi pour la mémorisation à long terme.

3. Créez votre invite, instructions

La qualité de votre carte mentale ChatGPT dépend entièrement des invites de texte que vous lui donnez. Voici quelques conseils pour bien faire les choses :

Ancrage sur les résultats : formulez des invites en fonction des objectifs (génération de prospects, fidélisation, notoriété) afin que les cartes soient exploitables

définissez les niveaux de profondeur* : demandez 3 à 4 niveaux (branches principales → sous-branches → exemples/outils) pour obtenir des détails plus riches

Contextualisez pour votre niche : précisez votre secteur d'activité, votre public et votre budget afin que les résultats correspondent à votre réalité

Itérez branche par branche : développez uniquement les zones pour lesquelles vous avez besoin de plus de détails, au lieu de tout remapper

4. Effectuez la modification en cours de la structure de la carte mentale en fonction de vos besoins

Une fois que ChatGPT a fourni le résultat initial, voici comment vous pouvez l'affiner comme un pro :

Éliminez le superflu : ChatGPT peut parfois ajouter des branches inutiles. Vous pouvez demander à l'IA de supprimer tout ce qui vous semble hors de propos ou répétitif. Par exemple, vous pouvez combiner deux branches distinctes et similaires en une seule

*réorganisez la structure : demandez à l'IA de modifier la hiérarchie ou le flux existant si celui-ci ne répond pas à vos attentes. Par exemple, vous pourriez trouver qu'un sous-thème est si important qu'il mérite en fait d'être une branche principale

ajoutez les détails manquants : *bien que ChatGPT soit très efficace pour générer une structure de base, il peut encore manquer des détails cruciaux qui ne se trouvent que dans votre tête. Vous devrez passer en revue la structure et identifier les éléments spécifiques qui peuvent rendre votre carte mentale plus informative

📚 En savoir plus : Comment utiliser ChatGPT comme assistant virtuel

ChatGPT propose des cartes mentales détaillées

Ci-dessous, nous avons sélectionné les cinq meilleures invites ChatGPT que vous pouvez utiliser pour créer des cartes mentales détaillées :

1. Stratégie de campagne marketing

« En tant que stratège marketing, générez un plan de carte mentale pour une campagne sur les réseaux sociaux au quatrième trimestre visant à lancer un nouveau produit écologique. La carte mentale doit se concentrer sur les thèmes du contenu, les cibles, les indicateurs clés et l'échéancier promotionnel. Structurez le résultat sous forme de liste à puces avec des retraits pour les sous-points. »

2. Recrutement et intégration

« Générez une structure de carte mentale pour l'ensemble du processus de recrutement et d'intégration d'un nouvel ingénieur logiciel. Incluez les branches principales pour la description du poste, les étapes de l'entretien, l'offre et les 30 premiers jours. Pour la branche « étapes de l'entretien », incluez des sous-points pour une évaluation technique et un entretien sur l'adéquation culturelle. »

3. Ordre du jour de la réunion d'équipe

*« Créez une carte mentale pour structurer l'agenda d'une réunion d'équipe hebdomadaire de 60 minutes. Le thème central est « Synchroniser la réunion hebdomadaire », avec des branches pour les mises à jour du projet, les obstacles et les mesures à prendre. Pour la branche « mises à jour du projet », incluez une sous-branche pour chaque membre de l'équipe. »

4. Étudier pour un examen

Générez une structure de carte mentale pour un étudiant qui prépare un examen sur la biologie cellulaire. La carte mentale doit se concentrer sur les organites clés, leurs fonctions et les différences entre les cellules végétales et animales. Incluez des définitions brèves et faciles à comprendre pour chaque terme clé, comme si vous l'expliquiez à un étudiant, et mettez en forme le résultat sous forme de liste claire et indentée. »

5. Préparation à un entretien

Générez une carte mentale pour un entretien d'embauche. Le thème central est l'entreprise, et les branches principales doivent être l'histoire de l'entreprise, les produits clés, l'actualité récente et les questions que je souhaite poser lors de l'entretien. »

Transformer les résultats de ChatGPT en cartes mentales visuelles

ChatGPT est un outil convivial pour les débutants si vous préférez la méthode de prise de notes par carte mentale. Mais comme il ne peut pas générer de diagramme visuel approprié, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes :

1. Copiez et collez dans un outil de cartographie mentale

Vous avez besoin de créer rapidement un visuel en quelques secondes ? Des outils tels que MindMeister, XMind et Lucidchart sont suffisamment intelligents pour lire le plan de ChatGPT et le transformer instantanément en carte mentale.

Il s'agit d'un processus simple en trois étapes :

Copiez le texte que ChatGPT vous a fourni. Assurez-vous de lui avoir donné l'invite pour un plan clair et indenté (à l'aide de puces et de sous-puces)

Collez-le dans votre outil de cartographie mentale

Et voilà ! L'outil convertit automatiquement vos retraits en branches et sous-branches de la carte mentale

2. Utilisez les exportations Markdown ou OPML

Pour les cartes mentales complexes où la précision est clé, vous devrez aller au-delà d'un simple copier-coller.

Vous pouvez demander à ChatGPT de générer le résultat au format Markdown ou OPML. De nombreux outils, notamment MindNode et FreeMind, permettent d'importer directement ces formats.

Voici comment procéder :

Demandez à ChatGPT d'utiliser les titres Markdown ou la mise en forme OPML (selon votre préférence)

Enregistrez le texte sous forme de fichier .md ou .opml, respectivement

Ouvrez un outil tel que XMind et importez votre fichier enregistré pour obtenir instantanément la carte mentale visuelle

👀 Le saviez-vous ? Des chercheurs ont mis au point des modèles capables de convertir du texte simple (comme des documents ou des articles longs) en cartes mentales structurées. L'un de ces modèles utilise une méthode de séquence-graphique + raffinement graphique renforcé pour y parvenir efficacement.

📚 En savoir plus : Outils d'IA pour la cartographie mentale

De nombreux outils de cartographie mentale s'intègrent directement à ChatGPT, vous évitant ainsi l'étape intermédiaire fastidieuse qui consiste à changer de plateforme.

Grâce à ces outils, vous pouvez planifier la structure de vos cartes mentales à l'aide de l'IA et générer des visuels sans lever le petit doigt.

Voici nos trois principales recommandations :

1. ClickUp

La structure, la flexibilité et la clarté sont les piliers de toute carte mentale efficace.

ClickUp, un logiciel de gestion de projet basé sur l'IA, réunit ces trois outils dans un espace de travail unique et fluide.

Avec ClickUp cartes mentales, qui intègre l'IA, vous pouvez :

Mappez des sujets complexes grâce à la simplicité du glisser-déposer

Utilisez des codes de couleur et des indicateurs de statut pour une clarté immédiate

Collaborez en temps réel, en vous assurant que les idées de chacun soient capturées et qu'elles soient reliées entre elles par une connexion

Liez, référencez et personnalisez chaque élément de votre carte mentale comme vous le souhaitez

Générez des idées et développez automatiquement des branches à l'aide de l'IA

Résumez en quelques secondes des cartes mentales et des discussions complexes

Cartes mentales ClickUp

Contrairement aux générateurs de cartes mentales basiques, cartes mentales est profondément intégré à d'autres fonctionnalités clés de ClickUp, notamment les tâches, les tableaux blancs, les documents, l'IA, etc. Vous pouvez ainsi transformer instantanément vos idées en tâches ou sous-tâches réalisables, directement à partir de votre carte mentale.

Comme vous pouvez le constater, ClickUp est une alternative polyvalente à ChatGPT pour la création de cartes mentales basées sur l'IA. Que vous utilisiez des cartes mentales pour réfléchir, planifier un projet ou organiser vos recherches, ClickUp vous permet de passer de l'idéation à l'exécution dans votre environnement de travail.

⭐ Bonus : grâce aux agents autopilotes prédéfinis de ClickUp, vous pouvez configurer des automatisations basiques (mais utiles) dans vos cartes mentales. En exemple, lorsqu'une personne ajoute un élément à la carte mentale de votre projet, ces agents peuvent automatiquement créer des tâches pertinentes, assigner des membres de l'équipe et même publier des mises à jour en temps opportun afin que tous les utilisateurs de la carte mentale soient sur la même page. Les agents personnalisés poussent cette automatisation encore plus loin en vous permettant d'automatiser des flux de travail spécifiques. En exemple, les équipes marketing peuvent configurer des agents personnalisés qui se mettent en action et commencent à assigner des rédacteurs dès que de nouveaux sujets de blog sont ajoutés à la carte mentale de la campagne. Pour configurer votre premier agent, regardez cette vidéo.

2. Whimsical /IA

Via Whimsical IA

Whimsical AI est un outil de création de diagrammes minimaliste qui donne vie à vos idées instantanément. Sa fonctionnalité principale est sa capacité à générer une carte mentale complète directement à partir d'une invite textuelle.

Il vous suffit de saisir une description de votre idée centrale, et la plateforme créera automatiquement une carte mentale détaillée.

De plus, Whimsical AI est alimenté par ChatGPT. En fait, ils proposent également un GPT personnalisé capable de générer des cartes mentales complexes avec des images en quelques secondes.

3. XMind

Via XMind

XMind est un outil de cartographie mentale qui propose un intervalle de modèles de cartes mentales professionnels. Il dispose d'options d'importation/exportation robustes qui vous permettent d'importer directement des fichiers Markdown et OPML, ce qui vous permet de conserver vos cartes mentales intactes lorsque vous passez de ChatGPT à XMind.

Récemment, XMind a également introduit le brainstorming alimenté par l'IA. Grâce à cette fonctionnalité, il vous suffit de saisir votre idée centrale et de demander à l'IA d'y ajouter des branches/sous-branches pertinentes. Vous pouvez ensuite sélectionner n'importe quel sujet/sous-sujet et le développer, ou restructurer la carte mentale à l'aide de l'IA.

📮ClickUp Insight : 30 % des travailleurs estiment que l'automatisation pourrait leur faire gagner 1 à 2 heures par semaine, tandis que 19 % pensent qu'elle pourrait leur permettre de débloquer 3 à 5 heures pour se consacrer à un travail approfondi et concentré. Même ces petits gains de temps s'additionnent : deux heures gagnées par semaine équivalent à plus de 100 heures par an, du temps qui pourrait être consacré à la créativité, à la réflexion stratégique ou au développement personnel. 💯 Avec les agents IA et ClickUp Brain de ClickUp, vous pouvez automatiser vos flux de travail, générer des mises à jour de projet et transformer vos notes de réunion en étapes concrètes, le tout sur la même plateforme. Pas besoin d'outils ou d'intégrations supplémentaires : ClickUp rassemble tout ce dont vous avez besoin pour automatiser et optimiser votre journée de travail en un seul endroit. 💫 Résultats concrets : RevPartners a réduit de 50 % ses coûts SaaS en consolidant trois outils dans ClickUp, obtenant ainsi une plateforme unifiée avec plus de fonctionnalités, une collaboration plus étroite et une source unique d'informations plus facile à gérer et à adapter.

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour la création de cartes mentales

Bien que ChatGPT soit un bon outil pour générer une carte mentale (par opposition au processus manuel), il ne s'agit pas d'une solution achevée.

Voici un aperçu réaliste de ce que ChatGPT ne peut pas faire en matière de cartes mentales :

Résultats visuels médiocres : bien que ChatGPT puisse vous fournir un plan structuré ou même un code Markdown, il n'est pas fiable pour créer des cartes visuelles. Vous devrez effectuer un travail supplémentaire en copiant-collant le plan dans un bien que ChatGPT puisse vous fournir un plan structuré ou même un code Markdown, il n'est pas fiable pour créer des cartes visuelles. Vous devrez effectuer un travail supplémentaire en copiant-collant le plan dans un outil de cartographie mentale ou en utilisant des GPT personnalisés de très bonne qualité comme Whimsical AI (le hic : ils n'offrent qu'un seul essai gratuit par utilisateur)

Interactivité nulle : la structure de la carte mentale générée par ChatGPT est statique. Vous ne pouvez pas cliquer sur un sujet ou un sous-sujet pour le développer, ni faire glisser des sections pour les restructurer. Pour apporter des modifications, vous devez saisir une nouvelle invite spécifique, ce qui rend le processus long et inefficace

pas de collaboration en temps réel : *Il n'est pas possible pour plusieurs utilisateurs de travailler ensemble sur la même carte mentale dans ChatGPT. Ainsi, si vous êtes un chef d'équipe qui souhaite organiser une session de brainstorming, vous devrez gérer un seul chat. Cela va à l'encontre de l'objectif de la conceptualisation collaborative

👀 Le saviez-vous ? Le concept de pensée latérale est une approche créative de la résolution de problèmes. Il s'agit d'étape hors des sentiers battus pour découvrir des idées originales qui dépassent le cadre de la pensée conventionnelle. Introduit en 1967 par Edward de Bono dans son livre The Use of Lateral Thinking, ce concept est aujourd'hui utilisé par des entreprises telles qu'Apple, Netflix et Uber.

Utilisation de ClickUp pour la création de cartes mentales et bien plus encore

Si vous recherchez un outil qui combine cartographie mentale et IA, ClickUp est celui qu'il vous faut.

Application tout-en-un pour le travail, ClickUp vous permet de mapper vos idées et de leur donner vie.

Concevez facilement des cartes mentales convaincantes

Avec la fonctionnalité ClickUp cartes mentales, vous n'êtes plus limité à des listes linéaires ou à des notes statiques. Vous pouvez désormais organiser vos pensées de manière visuelle, en voyant d'un seul coup d'œil les connexions et les hiérarchies.

Attribuez des codes de couleur personnalisés aux nœuds, connecteurs et autres éléments de la carte mentale

Voici ce que vous offre ClickUp cartes mentales :

Mode vierge : offre une toile vierge pour le brainstorming gratuit et la cartographie d'idées. Si vous souhaitez bénéficier d'une liberté créative pour créer votre carte mentale à partir de zéro (de manière simple et conviviale), essayez offre une toile vierge pour le brainstorming gratuit et la cartographie d'idées. Si vous souhaitez bénéficier d'une liberté créative pour créer votre carte mentale à partir de zéro (de manière simple et conviviale), essayez le modèle de tableau blanc vierge pour carte mentale de ClickUp

Mode tâche : Visualisez la gestion de projet dans ClickUp à l'aide de cartes mentales. Vous pouvez glisser-déposer des branches pour réorganiser votre flux de travail, ajouter ou supprimer des tâches directement à partir de la carte, etc.

statut et code couleur : *Chaque branche et chaque nœud de votre carte reflète le statut de la tâche ClickUp qui lui est associée. Vous pouvez ainsi avoir une vue d'ensemble de votre projet et repérer immédiatement ce qui avance et ce qui nécessite votre attention. Vous pouvez également ajouter des codes couleur personnalisés pour mettre en évidence les branches ou les idées clés

réorganisation automatique : *rangez votre carte mentale en un seul clic ! ClickUp réorganisera automatiquement votre carte en respectant les espacements et la disposition appropriés

Réorganisez automatiquement la disposition de votre carte mentale en un seul clic

⚡ Archive de modèles : Modèles de flux de travail gratuits dans Excel et ClickUp

Faites de l'IA votre partenaire de brainstorming

Parfois, le plus difficile dans le brainstorming, c'est de se lancer.

Mais ne vous inquiétez pas. ClickUp Brain, notre assistant alimenté par l'IA, peut accélérer votre processus de réflexion de manière exponentielle :

Génération d'idées : Vous êtes bloqué sur un nœud ? Demandez à ClickUp Brain de développer n'importe quelle branche. Il peut fournir des analyses détaillées, suggérer des sous-tâches et proposer des approches alternatives pour aider à développer chaque idée au maximum

résumé instantané : *Vous venez de terminer une session de brainstorming avec votre équipe ? Demandez à l'IA de résumer votre carte avec des aperçus et des points clés que vous pouvez partager avec l'équipe

*actions à entreprendre basées sur l'IA : l'IA peut également analyser votre carte mentale et générer automatiquement une liste d'éléments à entreprendre, d'étapes suivantes ou de questions complémentaires

Intégration des notes de réunion : grâce à l'outil grâce à l'outil AI Notetaker de ClickUp , vous pouvez non seulement enregistrer les discussions de vos réunions, mais aussi transformer vos notes de réunion en cartes mentales pour une analyse rapide

Recherche approfondie et extraction de connaissances : Brain's Deep Search peut extraire des informations de l'ensemble de votre espace de travail et les intégrer directement dans votre carte mentale. Vous pouvez intégrer la carte mentale dans Brain's Deep Search peut extraire des informations de l'ensemble de votre espace de travail et les intégrer directement dans votre carte mentale. Vous pouvez intégrer la carte mentale dans ClickUp Docs , où les membres de votre équipe peuvent collaborer et ajouter des suggestions

Utilisez des tableaux blancs pour favoriser la collaboration créative

Les tableaux blancs ClickUp sont des canevas numériques interactifs destinés à la collaboration visuelle et au brainstorming. Ils vous permettent, à vous et à votre équipe, d'ajouter librement des formes, des notes autocollantes, du texte, des images, des connecteurs et même d'intégrer des tâches ou des documents, le tout en temps réel.

ClickUp Tableaux blancs est une toile infinie sur laquelle vous pouvez mapper vos idées à l'aide de notes autocollantes et de diagrammes

Voici quatre façons dont notre logiciel de tableau blanc vous permet de passer au niveau supérieur en matière de cartographie mentale :

une toile infinie pour des idées illimitées :* utilisez autant d'espace que vous le souhaitez pour capturer, organiser et relier toutes vos idées, branche et connexion. Peu importe la taille de votre carte mentale, vous ne serez jamais à court d'espace

collaboration en temps réel : *invitez vos collègues à rejoindre votre tableau blanc et observez comment chacun contribue simultanément à la carte mentale. Visualisez les curseurs de chacun, ajoutez des commentaires et développez des idées ensemble

Plusieurs utilisateurs peuvent effectuer une modification en cours simultanée des tableaux blancs ClickUp pour une productivité maximale

*organisation visuelle par glisser-déposer : déplacez, regroupez et connectez sans effort des formes, des notes autocollantes et du texte pour créer une carte mentale qui évolue au gré de vos réflexions. Réorganiser vos idées est aussi simple que de les faire glisser sur la toile

génération d'images par IA : *Générez des images dans le tableau blanc à l'aide de simples invites textuelles

Dessinez des formes, ajoutez du texte, faites glisser des éléments, générez des images et bien plus encore dans nos tableaux blancs ClickUp sans code

création instantanée de tâches et de documents : *transformez n'importe quelle forme, note autocollante ou texte en tâche ou document ClickUp en un seul clic ! Réfléchissez, planifiez et exécutez sans jamais quitter votre tableau blanc

assistance tactile : *Utilisez des gestes intuitifs pour esquisser, dessiner et construire votre vision d'un simple effleurement du doigt

Convertissez vos idées de cartes mentales en tâches, titres, formes, documents, etc. à l'aide des tableaux blancs ClickUp

⚡ Archive de modèles : Transformez vos réunions virtuelles grâce à ces modèles de tableau blanc interactif gratuits. Vous pouvez même les intégrer à Zoom et ClickUp pour que les membres de votre équipe soient sur la même page et fassent du travail plus productif.

Commencez rapidement avec le modèle de carte mentale simple de ClickUp

Le modèle de carte mentale simple de ClickUp rend la cartographie mentale IA accessible à tous. Il vous suffit d'entrer vos informations dans ce modèle. Inutile de créer un modèle fonctionnel à partir de zéro.

Il vous offre une structure claire et intuitive pour décomposer visuellement des sujets/processus complexes en coordination avec plusieurs membres de l'équipe.

Obtenez un modèle gratuit Explorez des idées avec le modèle de carte mentale simple de ClickUp et transformez-les en stratégies prêtes à être mises en œuvre

Principales fonctionnalités :

Créez rapidement des thèmes centraux, ajoutez des branches pour les sous-thèmes et assurez la connexion des idées connexes

Utilisez la fonction glisser-déposer pour réorganiser facilement les nœuds à mesure que vos idées évoluent

Des options de personnalisation personnalisées telles que le code couleur, les icônes et les libellés sont disponibles

Intégration avec les outils de gestion de projet plus larges de ClickUp

Assistance pour les modes tâche et vierge

Si vous souhaitez un guide visuel, regardez cette vidéo étape par étape pour voir comment créer et personnaliser des cartes mentales dans ClickUp.

Où utiliser la cartographie mentale IA dans votre flux de travail

Voici quelques-uns des flux de travail et processus les plus courants qui ressortent particulièrement bien lorsqu'ils sont représentés visuellement à l'aide de cartes mentales.

🧠 Planification et stratégie

Lorsque vous fixez des objectifs ou structurez une initiative d'envergure, les cartes mentales vous aident à décomposer chaque partie tout en conservant la visibilité de l'ensemble.

*planification de projet : commencez par l'objectif de votre projet, puis branchez-vous en jalons, livrables et dépendances

*développement de stratégies d'entreprise : mappez vos connaissances du marché, vos opportunités et vos initiatives clés en un seul endroit

*cartographie OKR : reliez les objectifs à l'échelle de l'entreprise aux résultats clés des équipes et des individus afin d'assurer leur alignement

💡 Conseil de pro : parfois, votre « idée centrale » n'est pas encore tout à fait formulée dans votre tête ; elle rebondit sous forme de fragments. Au lieu de vous efforcer de tout taper, utilisez Talk to Text dans ClickUp Brain MAX pour capturer instantanément ces pensées brutes. Il vous suffit d'exprimer votre idée à voix haute et ClickUp la transcrit en notes structurées. Brain les organise en nœuds que vous pouvez ensuite développer en une map visuelle. Lorsque vous utilisez Talk to Text dans ClickUp Brain MAX, adoptez la « règle des 3 à 5 secondes ». Parlez par petites phrases de 3 à 5 secondes, en marquant une légère pause entre chacune d'elles. Laissez au moteur de reconnaissance du texte le temps de traiter vos données avec plus de précision.

✍🏼 Flux de travail créatif et d'idéation

Les cartes mentales sont conçues pour favoriser la créativité. Elles vous permettent de capturer librement vos idées avant de les structurer en un processus.

*création de contenu : définissez les thèmes principaux, les sous-thèmes connexes, les mises en forme de contenu et les canaux de distribution

*brainstorming sur les produits : partez du produit principal et développez les fonctionnalités, les avantages et les commentaires des utilisateurs

*planification de campagne : visualisez les objectifs de la campagne, les segments d'audience, les messages et les indicateurs de réussite

Avec ClickUp Brain, vous pouvez aller plus loin dans la cartographie mentale basée sur l'IA en joignant des références, des notes ou même des résumés directement sous chaque branche. Ce qui commence comme une carte mentale approximative devient rapidement une feuille de route de contenu reliée aux tâches et aux livrables de votre environnement de travail.

📚 Apprentissage et recherche

Que vous étudiez un nouveau concept ou meniez des recherches, les cartes mentales vous aident à organiser des informations complexes en un ensemble clair et connecté.

Processus de recherche : centralisez votre sujet, vos sources, vos idées et vos hypothèses

Étude et prise de notes : créez la connexion entre les idées, les exemples et les sous-thèmes pour une meilleure mémorisation

*cartographie des connaissances : créez une vue d'ensemble de haut niveau d'un champ ou d'un projet que vous explorez

⚙️ Opérations et flux de travail

Une carte mentale permet de visualiser facilement les transferts, les responsabilités et les résultats pour les processus comportant plusieurs éléments mobiles.

Intégration des employés : mappez chaque étape, de la documentation à la formation et à l'évaluation

*cartographie du parcours client : suivez le parcours des clients, de la prise de conscience à la recommandation

*gestion des incidents : visualisez les étapes de détection, de triage, de résolution et de prévention

🧭 Prise de décision et résolution de problèmes

Lorsque vous prenez des décisions ou analysez des problèmes, les cartes mentales vous aident à voir clairement tous les angles.

Analyse des causes profondes : utilisez utilisez la technique des 5 pourquoi pour remonter à la source d'un problème

Arbres de décision : comparez les options, les résultats et les critères pour faire des choix éclairés

*amélioration des processus : mappez votre flux de travail actuel, identifiez les goulots d'étranglement et concevez un meilleur état futur

💡 Conseil de pro : demandez à Brain de générer des tâches ou des sous-tâches directement à partir des nœuds de votre carte mentale. Cela permet de faire le lien entre l'idéation et l'exécution.

Map It Out et concrétisez vos projets avec ClickUp

Si ChatGPT est un excellent partenaire pour le brainstorming, il montre ses limites lorsqu'il s'agit de mettre les idées en pratique.

L'IA intégrée de ClickUp vous permet de passer de l'idée à l'exécution et à la compréhension en toute transparence. Travaillez avec ClickUp Brain pour générer des idées, les transformer en cartes mentales et en flux sur des tableaux blancs, puis demandez à l'IA de convertir les sections en documents et en tâches en un seul clic.

Avec vos tâches, vos tableaux blancs, vos documents, vos discussions d'équipe et vos idées réunis en un seul endroit, l'environnement de travail Converged AI de ClickUp est tout ce dont vous avez besoin.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour créer votre toute première carte mentale IA.