Comment promouvoir avec réussite un évènement en ligne et hors ligne

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains évènements se vendent en quelques minutes tandis que d'autres ont du mal à écouler leurs billets ? Le secret réside dans un forfait de promotion qui suscite l'enthousiasme et l'urgence bien avant l'ouverture des portes. Un évènement incroyable mérite un public à la hauteur, mais celui-ci ne vous trouvera pas par hasard.

C'est pourquoi il est si important de savoir comment organiser la promotion des évènements. Cela permet de s'assurer que les participants potentiels qui aimeraient être présents ne manquent pas cette occasion.

Dans cet article, nous vous présenterons des moyens réfléchis de faire passer le message et de donner vie à votre évènement, du partage des informations correctes en ligne à la création de petites attentions qui font que les gens se sentent invités.

⭐ Fonctionnalité présentée Le modèle de promotion d'évènement de ClickUp permet de simplifier le chaos de la planification en regroupant tous les détails dans un hub facile à gérer. Qu'il s'agisse de mettre en place des campagnes, de coordonner la communication ou de suivre les résultats, tout se trouve dans un seul et même espace. Obtenez un modèle gratuit Trouvez la structure dont vous avez besoin pour vous concentrer sur la créativité grâce au modèle de promotion d'évènement de ClickUp

Pourquoi la promotion des évènements est-elle importante ?

En octobre 2012, le parachutiste autrichien Felix Baumgartner, sponsorisé par Red Bull, a décidé de sauter depuis la stratosphère, franchissant le mur du son en chute libre.

À première vue, cela aurait pu être un simple exploit sportif extrême parmi tant d'autres. Mais c'est la façon dont Red Bull l'a transformé en un moment mondial de partage qui l'a rendu légendaire. L'évènement a été diffusé en direct sur YouTube, où des millions de personnes se sont connectées pour assister en temps réel à cet évènement historique.

Et la promotion ? Red Bull a suscité l'intérêt pendant des mois en partageant des aperçus des coulisses, des communiqués de presse et des visuels saisissants dans le cadre de la publicité de l'évènement sur diverses plateformes de réseaux sociaux.

Plus de 8 millions de personnes ont regardé le livestream simultanément, établissant un record à l'époque. Et Red Bull est devenu une marque que personne ne pouvait oublier.

le résultat est la puissance d'une promotion positive de l'évènement. *✨

Voici quelques autres moyens efficaces grâce auxquels la promotion d'évènements peut faire la différence :

✅ Créez des souvenirs qui incitent au partage, transformant votre évènement en une histoire qui vivra bien au-delà de la salle ou de l'écran

✅ Vous aide à atteindre votre public cible là où il se trouve, en veillant à ce que les personnes les plus susceptibles d'être intéressées en soient informées à temps pour y participer

✅ Faites connaître votre marque, votre cause ou votre idée en les intégrant dans des discussions qui se poursuivent même après la fin de l'évènement

✅ Encourage les participants potentiels à l'évènement à devenir des participants actifs grâce à du contenu généré par les utilisateurs, suscitant un engouement qui se propage par le bouche-à-oreille et les partages sur les réseaux sociaux

✅ Créez une dynamique pour votre prochain évènement, car un rassemblement bien promu donne envie aux gens de découvrir la suite

5 stratégies de promotion pré-évènement pour susciter l'intérêt

Comme vous pouvez probablement le constater, les semaines précédant votre évènement sont tout aussi importantes que le jour même.

Les inscriptions ont tendance à arriver tardivement, et convaincre des personnes très occupées de procéder à une validation relève souvent de la gageure. De plus, comme la plupart des fonds sont consacrés à l'évènement lui-même, les budgets sont serrés.

Mais il existe certaines stratégies pour relever ces défis. Voyons comment vous pouvez promouvoir votre évènement dans les semaines et les jours précédant le grand jour.

1. Approfondissez vos connaissances sur les personnes que vous invitez

L'une des erreurs les plus courantes consiste à supposer que votre évènement s'adresse « à tout le monde ». Ce n'est jamais le cas. En ciblant votre audience, vous économisez de l'argent, affinez votre message et incitez les gens à dire oui.

Si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, vous vous retrouverez avec un flyer fade ou une publication LinkedIn générique qui ne fera pas mouche. Ce serait un effort inutile.

Segmentez plutôt votre liste: membres de la communauté locale, anciens participants ou groupe de niche tel que « cadres intermédiaires dans le secteur de la santé ». Communiquez directement avec eux en leur présentant le thème de votre évènement et d'autres détails, et observez la visibilité de votre évènement augmenter.

💡 Conseil de pro : consultez les données passées de votre application ou de vos pages évènementielles. Quel groupe s'est inscrit le plus rapidement ? Lequel a le plus souvent fait défaut ? Connaître ces données vous aide à cibler les personnes les plus susceptibles d'assister à votre prochain évènement.

2. Transformez votre invitation en histoire, et non en simple annonce

Voici une réalité : personne ne se souvient uniquement des dates et des heures. « Vendredi, 18 h, hall B » ne suscitera pas l'intérêt des participants à l'évènement. Les gens se souviennent des histoires : ce qu'ils apprendront, les personnes avec qui ils auront une réunion ou les impressions qu'ils repartiront avec.

Bien sûr, vous devez annoncer les détails clés de l'évènement. Mais pensez également aux défis auxquels votre public est confronté.

Votre évènement leur fait-il gagner du temps ? Fournit-il leur accès à des voix qu'ils n'entendent généralement pas ? Les aidera-t-il à éviter des erreurs ? Votre stratégie de promotion de l'évènement doit mettre en avant le problème que vous résolvez pour eux.

📌 exemple : Une conseillère fiscale avait du mal à obtenir des inscriptions à ses webinaires. Son objet initial était « Séminaire fiscal 2024 ». Elle l'a réécrit comme suit : « Ne perdez plus d'argent : 5 erreurs commises par les petites entreprises au moment des impôts ». Du jour au lendemain, les gens ont commencé à transférer ses e-mails et les inscriptions ont augmenté.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs s'appuient sur des méthodes dispersées pour le suivi des éléments à mener, ce qui entraîne des décisions manquées et un ralentissement de l'exécution. Des notes de suivi aux feuilles de calcul, les détails importants sont souvent perdus en cours de route. Grâce à la gestion des tâches de ClickUp, chaque discussion peut être transformée en une tâche concrète, ce qui permet à votre équipe de rester rapide, concentrée et synchronisée.

3. Structurez vos canaux de manière réfléchie

Votre site web dédié à l'évènement est peut-être très attrayant, mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. Si vous ne misez que sur un seul canal, vous risquez de passer à côté de la majeure partie de votre public.

Le défi réside dans le fait que les gens sont dispersés : certains vivent sur Instagram, d'autres ouvrent religieusement leurs e-mail, tandis que LinkedIn peut être votre seul moyen d'accéder aux acheteurs professionnels.

La clé n'est pas d'être « partout », mais d'utiliser chaque canal pour ce qu'il fait le mieux

E-mails de rappel et comptes à rebours

Des stories Instagram pour un aperçu des coulisses

Publications LinkedIn pour le leadership éclairé

Événements Facebook pour les réponses

4. Encouragez la validation précoces

Tous les organisateurs d'évènements connaissent le sentiment désagréable que procure un tableau de bord d'inscriptions vide trois semaines avant un évènement. Les gens aiment attendre la dernière minute, mais cela a des conséquences désastreuses sur la restauration, les blocs d'hôtels et la confiance des sponsors. La solution consiste à récompenser les personnes qui s'inscrivent tôt.

Si vous ne souhaitez pas réduire vos prix, offrez de l'exclusivité. En exemple, vous pouvez donner aux personnes qui s'inscrivent tôt un accès prioritaire à des ateliers très demandés, à une réunion VIP ou même à un bonus à télécharger.

L'objectif est de faire en sorte que l'attente soit perçue comme risquée.

📌 Exemple : une coach en bien-être proposant un évènement gratuit a promis aux 50 premières personnes inscrites un guide de méditation numérique. Cela ne lui a rien coûté pour la distribution, mais a créé un sentiment d'urgence. En une semaine, elle avait réuni suffisamment de nombre pour approcher les sponsors de l'évènement en toute confiance.

5. Bénéficiez de la confiance de vos partenaires et des personnes déjà abonnées

L'un des aspects les plus difficiles de la promotion est de surmonter le scepticisme. Pourquoi les gens devraient-ils vous faire suffisamment confiance pour vous consacrer leur temps ?

C'est là que les sponsors, partenaires ou influenceurs de l'évènement peuvent vous aider. Leur crédibilité rejaillit sur votre évènement et leur audience devient la vôtre.

Les meilleures collaborations ne sont pas celles avec les plus grands noms, mais celles avec les plus pertinents. Ce qui compte, c'est le recoupement : leur public doit ressembler beaucoup à vos participants potentiels

5 stratégies de marketing d'évènement pour la promotion pendant l'évènement

À la fin des années 1800, Guinness a ouvert les portes de sa brasserie à Dublin et a accueilli les habitants. Les gens pouvaient voir comment la bière était fabriquée et même partager une pinte à la fin.

Cela a fourni aux visiteurs, qui sont devenus des clients, une histoire à emporter et à partager.

D'une certaine manière, il s'agissait de l'un des tout premiers évènements organisés par une entreprise. Cependant, les visites d'usines sont désormais monnaie courante. C'est pourquoi vous avez besoin de nouvelles stratégies. Passons-en quelques-unes en revue :

1. Partagez l'histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule

La promotion en temps réel des évènements sur les réseaux sociaux est ce qui distingue les évènements qui disparaissent le lendemain de ceux qui restent gravés dans les mémoires.

Publiez les moments forts au fur et à mesure qu'ils se produisent. Partagez des extraits des interventions des conférenciers, les réactions du public ou un court extrait d'une annonce clé. Cela donne aux participants un sentiment de reconnaissance et montre aux personnes qui regardent en ligne qu'elles passent à côté de quelque chose d'important.

💡 Conseil de pro : affectez une petite équipe de contenu qui se concentre entièrement sur les mises à jour en temps réel. Si vous comptez sur l'équipe organisatrice principale, la promotion passera toujours au second place par rapport aux opérations.

2. Placez les participants au centre

Les gens font davantage confiance à leurs pairs qu'aux publications soignées des organisateurs. Facilitez le partage pour les participants en leur fournissant des invites, des visuels et des raisons de publier.

Un photomaton à l'effigie de votre marque, un cadeau lié au partage sur les réseaux sociaux ou un appel depuis la scène peuvent faire des merveilles.

📌 Exemple : un festival artistique local a installé des toiles murales sur lesquelles était peint le hashtag unique de l'évènement. Les visiteurs ont fait la queue pour prendre des photos et les publier sur Instagram. Les organisateurs n'ont pas eu besoin de promouvoir activement l'évènement sur les réseaux sociaux, car les participants ont pris en charge la majeure partie du travail.

3. Montrez ce qui se passe en coulisses

Les participants apprécient les produits raffinés, mais les personnes extérieures établissent souvent une connexion plus forte avec le côté brut et humain. Le partage d'aperçus des coulisses permet de créer une intimité et une authenticité.

Montrez un conférencier en train de s'échauffer, discuter rapidement avec un bénévole ou l'équipe en train de se préparer avant l'ouverture des portes.

Pour les évènements hybrides, c'est également ainsi que vous permettez aux participants virtuels de se sentir intégrés à l'ambiance plutôt que comme des spectateurs extérieurs regardant un flux.

📌 Exemple : lors d'un showcase musical hybride, l'équipe a diffusé en direct sur Instagram depuis les coulisses dix minutes avant le premier numéro. Les fans qui regardaient depuis chez eux ont inondé le discuter de commentaires, et beaucoup ont acheté à la dernière minute un accès au livestream. Ce flux spontané a généré plus de ventes de billets que toutes les publicités payantes diffusées au préalable.

4. Créez de petites étapes pour votre public

Les évènements ne se résument pas à ce qui se passe sur la scène principale. Les participants eux-mêmes sont les meilleurs narrateurs.

Recueillez leurs impressions en organisant de brèves sessions de questions-réponses, en enregistrant de courts témoignages ou en réalisant des interviews de type « tapis rouge » à faire pour les réseaux sociaux. Cela transforme les participants en ambassadeurs et multiplie instantanément votre offre de contenu.

5. Maintenez l'intérêt de votre audience en ligne

Les évènements hybrides ne sont plus une rareté. Sans forfait d'engagement pour les participants en ligne, vous risquez de perdre une grande part de votre audience.

Diffusez en direct les sessions clés, créez des sondages interactifs, organisez des concours sur vos réseaux sociaux et partagez des ressources pour discuter dans le chat en temps réel. Lorsque les participants à distance se sentent impliqués, ils restent plus longtemps et sont plus enclins à s'inscrire à de futurs évènements.

5 façons de réussir la promotion post-évènementielle

La meilleure chose à faire après un évènement est de vous assurer que vous disposez d'un système efficace pour prendre des notes et noter les actions à entreprendre au fur et à mesure que les discussions se déroulent, et que vous offrez l'assistance nécessaire à vos commerciaux pour envoyer des suivis hautement personnalisés dès que possible.

La meilleure chose à faire après un évènement est de vous assurer que vous disposez d'un système efficace pour prendre des notes et noter les éléments à entreprendre au fur et à mesure que les discussions se déroulent, et que vous offrez l'assistance nécessaire à vos commerciaux pour envoyer des suivis hautement personnalisés dès que possible.

C'est un conseil judicieux de la part de cet utilisateur de Reddit. Cependant, ce n'est qu'un début.

l'après-évènement consiste essentiellement à prolonger la durée de vie de votre évènement. *

C'est l'occasion pour vous d'approfondir vos connexions avec les participants et de transformer l'élan que vous avez créé en un impact à long terme. Voici donc comment faire en sorte que votre évènement ne se termine pas lorsque les portes sont fermées.

1. Agissez tant que le souvenir est encore frais

Chaque jour où vous retardez le suivi, l'engagement diminue considérablement. Les participants sont occupés, les boîtes de réception restent encombrées et les détails s'estompent rapidement.

Envoyez un message de remerciement dans les 24 heures, en soulignant les moments clés et en partage des ressources utiles. Cela permet de maintenir l'énergie. Si vous attendez une semaine, l'étincelle aura disparu.

2. Créez un hub post-évènement

Votre site web dédié à l'évènement doit devenir un hub de synthèse.

C'est ici que les participants reviennent sur les sessions, que les absents rattrapent leur retard et que les participants potentiels à votre prochain évènement peuvent constater la valeur ajoutée de celui-ci.

Remplissez-le d'enregistrements, de diapositives de présentation, d'une galerie de photos, de statistiques et de citations marquantes. Faites-en une destination qui mérite d'être partagée.

3. Segmentez votre communication

Tous les participants ne sont pas identiques. Une personne qui est restée jusqu'à la fin de la conférence d'ouverture est très différente d'un inscrit qui ne s'est jamais connecté.

Segmentez votre public et adaptez votre communication en conséquence. Envoyez aux personnes qui ne se sont pas présentées un message du type « Nous sommes désolés de vous avoir manqué » avec les moments forts de l'évènement. Proposez aux participants engagés des opportunités pour la suite, comme une démonstration ou une inscription anticipée à de futurs évènements.

💡 Conseil de pro : intégrez des boutons de partage sur les réseaux sociaux afin que les participants puissent publier les moments forts sur leurs propres réseaux en un seul clic.

4. Réutilisez votre contenu

Vous avez déjà accompli la partie la plus difficile : créer des sessions, des visuels et des discussions de qualité. Il ne vous reste plus qu'à mettre ce contenu au travail.

Transformez les vidéos des discours d'ouverture en articles de blog, les sessions en petits groupes en podcasts et les moments forts de l'évènement en carrousels LinkedIn. La réutilisation permet à votre marketing évènementiel d'aller bien au-delà d'une seule date.

📌 Exemple : imaginez qu'une agence de design ait extrait des moments forts de 30 secondes de sa conférence et les ait publiés chaque semaine sur Instagram. La campagne au goutte-à-goutte a prolongé le buzz pendant près de trois mois et a attiré de nouvelles inscriptions à leur liste de diffusion.

5. Maintenez les discussions en cours

Votre évènement est l'occasion de créer une communauté. La promotion post-évènementielle travaille le mieux lorsque vous offrez aux gens un espace pour continuer à entretenir leurs connexions.

Créez un groupe LinkedIn ou Slack, partagez des ressources supplémentaires ou organisez une séance de questions-réponses rapide avec vos intervenants. Lorsque les participants se sentent impliqués dans une discussion continue, ils sont beaucoup plus enclins à assister à vos futurs évènements.

💡 Conseil de pro : demandez aux participants ce qu'ils aimeraient voir ensuite. Cela vous permettra à la fois de les impliquer et de réaliser une étude d'audience gratuite.

Comment ClickUp fournit-il l'assistance aux flux de travail de promotion d'évènements ?

À présent, vous devez avoir compris que l'organisation d'un évènement implique une centaine de petites étapes. Pour ne rien oublier de ce qui est à faire, vous avez besoin d'une plateforme qui rassemble tout cela.

C'est là qu'intervient ClickUp, l'application quotidienne pour le travail.

Gardez un suivi sur chaque détail grâce à la gestion des tâches de ClickUp

Documentez, élaborez des stratégies et mettez en œuvre des programmes marketing pour tout, des campagnes aux évènements, avec ClickUp for Marketing

Imaginez : vous organisez une conférence hybride avec des ateliers, des conférenciers et une grande session de réseautage. Dans ClickUp, vous pouvez créer un dossier dédié à l'évènement et le diviser en listes telles que « Réseaux sociaux », « Relations presse » et « Gestion des conférenciers »

Vous créez des tâches telles que « Concevoir une bannière teaser Instagram », « Envoyer le dossier d'information sur le discours d'ouverture » ou « Publier l'annonce de mise en vente des billets » à l'aide de tâches ClickUp.

Chaque tâche passe par les statuts personnalisés ClickUp tels que « À faire », « En cours », « À réviser » et « Planifié », ce qui facilite le suivi de la gestion de projet évènementiel.

📌 Exemple : imaginez une agence évènementielle chargée d'organiser un festival gastronomique à l'échelle de la ville. Elle pourrait organiser ses tâches par canal : une liste pour les publications sur les réseaux sociaux, une autre pour les relations presse et une autre pour la coordination des fournisseurs. Elle éviterait ainsi des erreurs telles que publier deux fois le même graphique sur Instagram tout en oubliant complètement d'achever son envoi massif d'e-mails.

🌟 Conseil bonus : Vous jonglez avec trop de choses à la fois ? Libérez vos mains avec ClickUp Brain MAX! Utilisez Talk to Text pour demander, dicter et donner des commandes à votre travail à la voix, sans les mains, où que vous soyez. ClickUp Talk to Text dans Brain Max

Centralisez vos ressources avec ClickUp Document

Centralisez les biographies des intervenants, les logos des sponsors et les dossiers de presse en un seul endroit à l'aide de ClickUp Document

Chaque évènement s'accompagne d'une multitude de fichiers : biographies des intervenants, logos des sponsors, communiqués de presse et brouillons de textes destinés aux réseaux sociaux. Au lieu de les perdre dans d'interminables fils de discussion par e-mail, vous pouvez tout stocker dans ClickUp Documents.

Vous pouvez conserver un document contenant le cadre de communication de votre évènement afin que chaque tweet, affiche ou publication LinkedIn soit cohérent. Un autre document peut contenir les FAQ et les modèles de communication pour votre équipe, directement liés aux tâches pertinentes.

📌 Exemple : imaginez une organisation à but non lucratif qui organise un gala de charité. Elle pourrait utiliser Docs pour stocker les coordonnées des sponsors, les directives de la marque et les instructions destinées aux bénévoles en un seul endroit. Ainsi, les bénévoles n'auraient pas à demander constamment « Pouvez-vous renvoyer ce PDF ? » et les organisateurs pourraient consacrer plus de temps à la promotion.

Gagnez du temps grâce à l'automatisation

Faites passer automatiquement les tâches à l'étape suivante lorsqu'elles sont marquées comme achevées via ClickUp Automatisations

Les délais sont serrés dans le marketing d'évènement. Au lieu de relancer manuellement vos collègues, laissez les automatisations de ClickUp s'occuper des transferts pour vous.

Vous pouvez définir des règles telles que « Lorsque le graphiste a terminé un visuel pour les réseaux sociaux, changez la tâche en « Prêt pour révision » et informez le responsable marketing. » Ou encore « Lorsqu'une tâche est étiquetée « campagne par e-mail », attribuez-la automatiquement au rédacteur. »

💡 Conseil de pro : la promotion d'évènements ne ralentit jamais, et ClickUp Brain suit le rythme. Vous avez besoin de rédiger un e-mail de rappel pour les inscriptions tardives, une légende LinkedIn pour annoncer un nouveau conférencier ou un mot de remerciement pour les participants ? Il suffit de demander, et ClickUp Brain générera en quelques secondes des options soignées et adaptées à votre marque.

Les équipes d'évènement qui utilisent ClickUp Brain peuvent également résumer les réunions de planification, extraire les éléments à mener de vos documents et même répondre à des questions rapides telles que « Quelle est la date limite pour les livrables des sponsors ? » ou « Où se trouve la version finale de l'agenda de l'évènement ? »

Les équipes marketing fournissent des rapports indiquant gagner 3 à 5 heures par semaine sur du travail répétitif tel que la rédaction, le résumé et la recherche de réponses. Vous pouvez ainsi consacrer ce temps à l'élaboration d'un évènement plus percutant.

Générez des objets d'e-mail et des légendes pour les réseaux sociaux en quelques secondes à l'aide de ClickUp Brain

Voici comment ClickUp Automatisations et ClickUp Brain s'associent pour vous faciliter la vie :

Concentrez-vous sur l'exécution grâce aux modèles ClickUp

Trouvez la structure dont vous avez besoin pour vous concentrer sur la créativité grâce au modèle de promotion d'évènement de ClickUp

Le modèle de promotion d'évènement ClickUp vous libère du stress lié à la planification en regroupant tous les éléments mobiles dans un espace organisé. Au lieu de jongler avec des notes et des échéances éparpillées, vous pouvez mapper clairement vos objectifs, vos échéanciers et vos campagnes.

🌻Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Fixez des objectifs mesurables qui correspondent à l'objectif de votre évènement

Élaborez un échéancier promotionnel clair avec des tâches et des échéances

Coordonnez les réseaux sociaux, les relations presse et les campagnes d'influenceurs en un seul endroit

Suivez les résultats et affinez votre stratégie de promotion pour les évènements futurs

Bonus : voici une vidéo expliquant comment simplifier la planification d'évènements de grande envergure avec ClickUp

Défis courants liés à la promotion d'évènements et comment les surmonter

La promotion d'évènements vous réserve souvent des surprises. Voici les défis que nous avons rencontrés à maintes reprises, accompagnés de solutions réfléchies pour les surmonter :

🚩 Défi : les budgets limite la portée de vos efforts de promotion

✅ Solution :

Concentrez-vous sur les canaux qui offrent le meilleur retour sur investissement

Réutilisez un contenu sous plusieurs mises en forme

Appuyez-vous sur des partenariats ou des sponsors pour une promotion conjointe afin de rentabiliser chaque dollar

🚩 Défi : pas assez de temps pour planifier les campagnes avant que la date de l'évènement n'approche à grands pas

✅ Solution :

Travaillez à rebours à partir de la date de votre évènement pour établir un échéancier

Création groupée de supports de promotion

Utilisez des outils d'automatisation pour les rappels, les suivis et la planification des publications sur les réseaux sociaux

🚩 Défi : petites équipes ou personnel limité pour gérer plusieurs éléments mobiles

✅ Solution :

Identifiez les rôles les plus importants et déléguez les tâches non essentielles

Préparez une équipe de bénévoles ou de freelances externes en tant que sauvegarde pour pallier les imprévus de dernière minute

🚩 Défi : difficulté de suivi de l'impact réel de votre stratégie de promotion d'évènements

✅ Solution :

Fixez des objectifs clairs et mesurables avant de lancer votre plan évènementiel

Allez au-delà des indicateurs superficiels en mesurant des données significatives telles que les sources d'inscription à l'évènement, le trafic de référence, l'engagement sur les réseaux sociaux et les réponses au sondage post-évènement

🚩 Défi : les promotions risquent de paraître trop insistantes ou exagérées, ce qui réduit la confiance de votre cible

✅ Solution :

Assurez la transparence de vos communications et concentrez-vous sur les participants

Partagez des aperçus authentiques des coulisses

Assurez-vous que toutes les promesses faites dans votre marketing correspondent à l'expérience réelle de l'évènement

Plus de contretemps de dernière minute, il suffit de cliquer sur ClickUp

Lorsque vous réfléchissez à la manière de promouvoir un évènement, n'oubliez pas que la magie opère lorsque votre plan de promotion est aussi réfléchi que l'évènement lui-même.

Il s'agit de créer une connexion avec les bonnes personnes, au bon moment, de manière authentique et mémorable. Les meilleurs évènements ne se contentent pas de remplir des places ; ils suscitent des discussions, créent des communautés et donnent envie aux gens d'attendre avec impatience votre prochaine grande idée.

Que vous planifiiez des évènements en personne, virtuels ou hybrides, la promotion repose autant sur la créativité que sur la coordination. Ce sont les e-mails, les publications, les brainstormings tardifs et les derniers détails de l'évènement qui permettent à vos participants de profiter pleinement de cette grande journée.

Et même si le travail en coulisses n'est pas toujours très glamour, il transforme une réunion ordinaire en un souvenir que les gens garderont longtemps en mémoire.

c'est là que ClickUp brille discrètement. ✨*

Il ne se contente pas de répertorier vos tâches, il vous offre un espace où la vue d'ensemble et les petits détails cohabitent.

Prêt à faire parler tout le monde de vos prochains évènements ? Commencez à planifier, restez organisé et laissez ClickUp gérer le chaos, afin que vous puissiez vous concentrer sur la création d'expériences inoubliables.

