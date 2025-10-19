Modèles gratuits de diagrammes Miro pour les organisations

Pour survivre à l'époque moderne, une entreprise doit avoir une structure organisationnelle qui accepte le changement comme principe de base, laisse les coutumes tribales s'épanouir et favorise un pouvoir qui découle du respect, et non des règles.

Pour survivre à l'époque moderne, une entreprise doit avoir une structure organisationnelle qui accepte le changement comme principe de base, laisse les coutumes tribales s'épanouir et favorise un pouvoir qui découle du respect, et non des règles.

La structure organisationnelle joue un rôle essentiel dans la forme de la productivité et de la croissance de l'entreprise. Des études montrent que 82 % des employés sont satisfaits de la structure de leur entreprise, tandis que 18 % ne le sont pas. Des structures claires favorisent une communication efficace, un retour d'information rapide et une bonne coordination entre les équipes.

De bons diagrammes d'organigramme rendent ces structures visibles et aident à mapper les rôles. Mais en créer un à partir de zéro peut prendre beaucoup de temps, en particulier pour les équipes en pleine croissance ou en pleine évolution.

C'est là que les modèles d'organigrammes Miro entrent en jeu. Ces modèles prédéfinis et personnalisables clarifient la structure organisationnelle, garantissant une communication efficace, des décisions plus rapides et une productivité accrue des employés.

Dans cet article, nous explorerons les meilleurs modèles gratuits d'organigrammes Miro et discuterons de certains modèles de ClickUp en bonus.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'organigramme Miro ?

Miro est connu pour son interface intuitive de tableau blanc et ses outils de collaboration flexibles, ce qui en fait un outil idéal pour mapper les structures d'équipe. Mais un bon modèle d'organigramme ne se limite pas à son apparence. Il doit refléter clairement les rôles, les responsabilités et les rapports du projet en un coup d'œil.

*un bon modèle d'organigramme Miro doit être facile à faire évoluer, évolutif pour les équipes en pleine croissance et mis en forme de manière à réduire l'encombrement visuel. Il doit permettre des mises à jour rapides à mesure que l'organisation évolue, tout en restant lisible pour tous les services et tous les niveaux hiérarchiques

Recherchez des modèles qui offrent :

✅ Une disposition claire et hiérarchisée, facile à parcourir

✅ Cartes ou nœuds modifiables pour les titres, les noms et les rôles

✅ Sections codées par couleur pour les départements ou les équipes

✅ Connecteurs flexibles qui fournissent l'assistance aux rapports interfonctionnels ou en ligne pointillée

✅ Modèles qui s'adaptent bien aux structures à distance, hybrides ou multi-équipes

Aperçu des modèles d'organigrammes

Voici un tableau de résumé de tous les modèles d'organigrammes Miro et ClickUp présentés dans cet article :

8 modèles gratuits de diagrammes Miro pour clarifier la structure de votre entreprise

Voici 8 modèles de diagrammes Miro qui peuvent améliorer l'efficacité organisationnelle :

1. Organigramme vertical par Miro

Via Miro

« Qui rend compte à qui ? » est une question qui peut faire dérailler une réunion plus rapidement qu'une mauvaise connexion Wi-Fi. Dans les équipes en pleine croissance, les responsabilités et les lignes de rapports sont souvent floues, ce qui laisse les gens dans l'incertitude quant au flux des décisions. Un diagramme vertical élimine cette confusion en montrant, d'un seul coup d'œil, la chaîne de commandement claire.

Le modèle de diagramme vertical de Miro affiche la hiérarchie dans une vue descendante, en commençant par la direction et en branchant vers chaque rôle.

Ce modèle attribue à chaque membre de l'équipe une place dans la structure tout en mettant en évidence les lignes de communication entre les services. Vous pouvez le personnaliser avec des couleurs, des photos ou des documents pour ajouter du contexte et l'étendre de manière transparente à mesure que votre entreprise se développe.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mapper clairement les rapports, du leadership aux membres de l'équipe

Personnalisez les couleurs et les formes des diagrammes en fonction des services ou de l'image de marque

Joignez des pièces jointes d'assistance, des notes ou des liens liés à chaque rôle

Adaptez facilement le diagramme à la croissance de votre équipe ou de votre organisation

Partagez et effectuez la modification en cours en temps réel avec vos collègues

✨ Idéal pour : les responsables RH, les chefs d'équipe et les cadres qui ont besoin de visualiser les lignes de rapports et les responsabilités dans une organisation en pleine croissance.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez renforcer la coordination entre les différents services ? En vous concentrant sur des stratégies pratiques de collaboration en équipe, vous pouvez améliorer la communication et unifier vos équipes, même à travers différents fuseaux horaires. découvrez les meilleurs outils de collaboration pour les équipes interfonctionnelles :*

2. Modèle d'organigramme de projet

Via Miro

Selon le PMI, 74 % des professionnels définissent la réussite d'un projet comme la livraison dans les délais, dans le respect du budget et l'obtention de résultats significatifs, d'après un sondage mondial mené auprès de 10 000 professionnels de la gestion de projet.

Le modèle d'organigramme de projet de Miro aide les chefs de projet et les parties prenantes à atteindre leurs objectifs en mapper visuellement chaque rôle au sein d'un projet, des sponsors et coordinateurs aux collaborateurs.

Chaque rôle peut être nommé, contextualisé et enrichi avec des fichiers d'assistance tels que des photos ou des documents. Vous pouvez le personnaliser avec des couleurs et des styles et inviter des collaborateurs à travailler ensemble en temps réel, transformant ainsi l'alignement en action avant même que le projet ne commence.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Identifiez les obstacles potentiels avant le lancement d'un projet

Clarifiez les rapports afin que chacun sache à qui s'adresser pour obtenir de l'assistance

Attribuez des tâches en fonction des compétences et de l'expertise réelles des membres de l'équipe

Personnalisez-les avec des photos, des documents et des liens pour plus de contexte

Alignez les parties prenantes grâce à une vision partagée affichant les rôles et les responsabilités

✨ Idéal pour : les gestionnaires de projet, les coordinateurs et les parties prenantes qui mènent des initiatives complexes nécessitant une clarification du rôle et une forte responsabilisation.

📖 À lire également : Comment choisir la structure d'équipe adaptée à votre entreprise

📮 ClickUp Insight : 31 % des managers préfèrent les tableaux visuels, tandis que d'autres s'appuient sur des diagrammes de Gantt, des tableaux de bord ou des vues de ressources. Mais la plupart des outils vous obligent à choisir une seule option. Si la vue ne correspond pas à votre façon de penser, cela devient simplement une source de friction supplémentaire. Avec ClickUp, vous n'avez pas à choisir. Passez d'un diagramme de Gantt alimenté par l'IA à un tableau Kanban, un tableau de bord ClickUp ou une vue Charge de travail en un seul clic. Et avec ClickUp Brain, vous pouvez générer automatiquement des vues ou des résumés personnalisés en fonction de l'utilisateur, qu'il s'agisse de vous, d'un cadre supérieur ou de votre concepteur.

3. Modèle d'organigramme pour l'analyse des lacunes en matière de compétences

Via Miro

De nombreuses organisations attendent de leurs employés qu'ils possèdent toutes les compétences requises dès leur arrivée, mais hésitent à leur fournir un programme de développement structuré. Comme le souligne un utilisateur de Reddit, « l'un des principaux problèmes est que les employeurs veulent des compétences très spécifiques sans investir suffisamment dans le développement de ces compétences chez leurs employés. »

Le résultat ? Des lacunes critiques en matière de capacités qui bloquent les projets et frustrent les équipes. Un diagramme d'analyse des lacunes en matière de compétences s'attaque de front à ce problème en montrant où se trouvent les points forts et où les investissements sont les plus nécessaires.

Le modèle d'organigramme d'analyse des lacunes en compétences de Miro combine le mapping de la hiérarchie et le suivi des compétences. Il vous permet de tracer les structures des équipes tout en étiquetant chaque rôle avec des compétences spécifiques. Il est ainsi facile d'identifier les lacunes, de planifier des forfaits ciblés et de préparer les futurs dirigeants, tout en favorisant la collaboration entre des équipes qui, sans cela, risqueraient de fonctionner en silos.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Plannez les compétences existantes contre les exigences des rôles dans une disposition visuelle unique

Identifiez les lacunes susceptibles d'avoir un impact sur la réalisation des projets ou les forfaits de croissance

Optez pour des forfaits de formation ciblés plutôt que des programmes génériques de taille unique

Offrez l'assistance pour la planification de la relève en repérant tôt les futurs leaders

Utilisez l'édition collaborative pour impliquer les responsables et les membres de l'équipe dans l'évaluation des compétences

✨ Idéal pour : les responsables RH, les équipes de formation et de développement, et les managers qui souhaitent aligner les compétences des employés sur les objectifs de l'organisation tout en préparant l'avenir.

4. Modèle de guide visuel des unités organisationnelles

Via Miro

Chaque minute consacrée à l'organisation vous fait gagner une heure.

Chaque minute consacrée à l'organisation vous fait gagner une heure.

Dans les grandes organisations, les services fonctionnent souvent comme des écosystèmes à part entière, chacun avec ses propres processus, réunions et collaborateurs. Sans moyen clair de documenter tout cela, l'intégration et la collaboration entre les équipes peuvent devenir inutilement complexes.

Le modèle Org Unit Visual Guide Template de Miro permet de transformer ces silos en un parcours visuel interactif à la fois attrayant et facile à naviguer.

Le modèle présente un flux ludique inspiré des jeux de société, ainsi que des modules prêts à l'emploi tels qu'un organigramme, une galerie de photos, une présentation du cadre général, une feuille de route et des calendriers de réunions. Il transforme ce qui pourrait sembler être une documentation aride en un guide visuel dynamique que les gens auront envie d'explorer.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Documentez les rôles des services, les flux de travail et les membres de l'équipe en un seul endroit

Utilisez la navigation visuelle pour faciliter la compréhension des structures complexes

Ajoutez des photos, des cadres et des aperçus de réunions pour plus de contexte

Intégrez directement Google Docs et des liens liés pour enrichir les ressources départementales

Bloquez des sections pour protéger les informations clés tout en permettant à l'équipe de les modifier

✨ Idéal pour : les chefs de service, les responsables de la communication interne et les équipes d'entreprise qui souhaitent partager ce que font leurs unités et comment elles travaillent dans une mise en forme attrayante et accessible.

🤝 Conseil utile : vous vous sentez bloqué à cause de la structure unique de votre organisation ? ClickUp Brain peut créer instantanément des diagrammes détaillés à partir des données réelles de votre espace de travail, vous permettant ainsi de visualiser les liens de rapports et les rôles des équipes au sein de votre entreprise.

📖 À lire également : Comprendre les rôles et les responsabilités dans un projet

5. Modèle d'organigramme de matrice

Via Miro

Dans le célèbre film Matrice (1999), Neo a dû rapidement comprendre que la réalité n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air : il existait des couches, des systèmes et des connexions cachés sous la surface.

Les organisations en matrice peuvent donner la même impression : d'un côté, les responsables par fonction, de l'autre, les chefs de projet, et au milieu, les employés qui jonglent entre les deux. Sans une affiche claire, on a facilement l'impression d'avoir pris la mauvaise pilule.

Le modèle d'organigramme matrice de Miro donne de la visibilité à ces structures invisibles. Il montre les lignes de rapports entre les fonctions et les projets, afin que les employés comprennent leurs doubles responsabilités sans confusion.

Avec des dispositions personnalisables, une collaboration en temps réel et un espace pour les artefacts tels que les documents ou les notes, ce modèle simplifie même les structures les plus complexes, aidant les équipes à s'aligner, à communiquer et à être plus efficaces.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez les doubles lignes de rapports entre les équipes de fonction et les équipes de projet

Clarifiez les responsabilités afin que les employés sachent à qui faire des rapports pour quoi

Améliorez la communication en rendant les structures transparentes et faciles à suivre

Développez ou adaptez le diagramme à mesure que de nouveaux projets et équipes voient le jour

Assistance à la prise de décision rapide grâce à une vue claire des responsabilités

✨ Idéal pour : les entreprises, les organisations basées sur des projets et les dirigeants qui gèrent des équipes interfonctionnelles et qui ont besoin d'un moyen transparent pour équilibrer les responsabilités et maintenir une forte cohésion.

Regarder : Comment créer un diagramme d'organigramme dans ClickUp ?

6. Carte des changements organisationnels

Via Miro

Une analyse de la Harvard Business Review a révélé que seuls 12 % des programmes de changement majeurs produisent des résultats durables. Cela signifie que la plupart des transformations s'enlisent ou s'estompent avant d'avoir tenu leurs promesses. Le chaînon manquant ? Une méthode claire et de partage pour diagrammer la voie à suivre. 🎯

Le modèle de carte des changements organisationnels de Miro agit comme un GPS pour la restructuration de l'entreprise. Il présente toutes les activités et voies possibles que vous pourriez emprunter, en montrant comment elles se connectent et quels sont les risques ou les impacts associés à chacune d'entre elles.

Au lieu de vous imposer une solution unique de taille, cet outil vous permet de concevoir votre propre modèle, de l'adapter au fur et à mesure et d'impliquer les parties prenantes dans le processus.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mapper visuellement les activités de changement et leur connexion avec les objectifs organisationnels

Comprenez les implications de chaque voie possible pour les équipes, le calendrier et les résultats

Concevez ensemble le processus de changement avec les parties prenantes de manière collaborative et interactive

Adaptez et réorientez facilement vos forfaits en fonction des commentaires, des risques ou de l'évolution du contexte

Apportez clarté et compréhension commune à ce qui semble souvent chaotique

✨ Idéal pour : Les responsables du changement, les équipes RH, les PMO de transformation et les professionnels du développement organisationnel qui pilotent des initiatives de changement complexes et qui ont besoin de visualiser les options et d'aligner les parties prenantes sur la meilleure voie à suivre.

7. Organigramme et diagramme des responsabilités

Via Miro

Le modèle d'organigramme et de tableau des responsabilités de Miro combine un diagramme traditionnel avec un cadre de responsabilités clair. Il ne se contente pas d'indiquer qui occupe quel rôle, il précise également les responsabilités de chaque rôle.

Créé par Escala, un cabinet de conseil spécialisé dans l'amélioration des processus et la stratégie organisationnelle, ce modèle est pratique et a fait ses preuves sur le terrain. Grâce à ses conseils de modification en cours intégrés et à sa vidéo explicative, il est prêt à l'emploi dès son installation.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mapper les rôles organisationnels et les lignes de responsabilité dans un seul diagramme

Éliminez toute confusion en liant chaque position à des responsabilités spécifiques

Fournissez un point de référence pour la propriété des projets et le suivi des tâches

Utilisez le format prêt à l'emploi avec des instructions de modification en cours et une assistance vidéo

Standardisez la documentation relative à l'organisation et à la responsabilité dans tous les projets ou équipes

idéal pour : *Les dirigeants, gestionnaires de projet et consultants qui souhaitent clarifier la propriété, éviter les chevauchements et garantir que la transparence des comptes rendus s'applique aux équipes.

8. Modèle « Rencontrez l'équipe »

Via Miro

Dans la célèbre série télévisée The Office, Michael Scott a prononcé cette phrase désormais célèbre : « Est-ce que je préfère être craint ou aimé ? Facile. Les deux. Je veux que les gens aient peur de m'aimer autant. » Bien que cette réplique fasse rire, elle souligne également à quel point la personnalité forme la façon dont les équipes sont perçues.

Dans le monde du travail, mettre en avant ces personnalités est la clé pour instaurer la confiance et créer une première impression authentique. C'est exactement ce que le modèle « Meet the Team » (Rencontrez l'équipe) de Miro est conçu pour faire.

Ce modèle permet de présenter facilement vos collaborateurs au-delà de leurs noms et titres. Il met en avant leurs compétences, leurs réalisations, des anecdotes personnelles amusantes et même des liens vers leurs profils sociaux afin que les nouveaux arrivants ou les clients puissent se faire une idée des personnes qui travaillent derrière le travail.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Présentez les membres de votre équipe avec leurs noms, leurs rôles, leurs biographies et leurs photos.

Ajoutez une touche personnelle en indiquant vos intérêts, vos réalisations ou des anecdotes amusantes.

Ajoutez des liens vers vos profils sociaux pour renforcer votre réseau d'authentification et votre crédibilité.

Utilisez des invites pour briser la glace et des notes sur le style de travail pour établir plus rapidement de bonnes relations.

Personnalisez-les avec les couleurs, les vidéos ou les GIF de votre marque afin de refléter la culture de votre entreprise.

✨ Idéal pour : les équipes RH, les responsables et les groupes en contact avec la clientèle qui souhaitent intégrer de nouveaux collaborateurs, instaurer un climat de confiance et mettre en avant l'expertise de leur équipe avec personnalité.

👀 Anecdote : le concept « la structure suit la stratégie » a été inventé en 1962 par A. D. Chandler et développé par Henry Mintzberg. Il signifie que la structure d'une entreprise doit fournir directement l'assistance à ses objectifs stratégiques.

Limites des modèles d'organigrammes Miro

Miro est connu pour sa flexibilité visuelle, mais lorsqu'il s'agit de créer et de gérer des diagrammes complexes, certaines limites commencent à apparaître.

Ces lacunes apparaissent souvent lorsque les équipes ont besoin de plus de structure, de sécurité ou d'intégration pour faire évoluer leurs diagrammes au-delà d'une simple visualisation. En voici quelques-unes à noter :

Offre une version limitée de contrôle de version intégré ou des restrictions d'accès, ce qui peut soulever des problèmes de sécurité pour les données sensibles de l'organisation.

Il manque des fonctionnalités intégrées spécifiques à l'organisation, telles que le marquage des rôles, les lignes de rapports, ou les répertoires de personnes, ce qui rend les modèles de diagrammes d'organigrammes complexes difficiles à utiliser manuellement.

Ne prend pas en charge les workflows d'approbation ni la vérification des mises à jour, ce qui rend plus difficile la vérification et le suivi des modifications apportées aux modèles de diagrammes.

Nécessite le passage à d'autres outils pour la planification des effectifs, l'analyse ou la gestion des permissions, ce qui fragmente le flux de travail de l'organigramme.

Options limitées pour imprimer ou exporter des diagrammes haute fidélité destinés aux revues de direction ou aux présentations à l'ensemble du personnel.

La collaboration se concentre souvent sur les modifications au niveau du conseil d'administration, avec moins d'options pour la communication basée sur la permission ou les transferts structurés entre les rôles.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de carte mentale pour la pensée visuelle

Modèles alternatifs de diagrammes d'organigrammes Miro

Si vous avez rencontré l'une des limites ci-dessus, comme des difficultés à suivre les changements organisationnels, à maintenir des vues Équipe sécurisées ou à collaborer en temps réel, vous n'êtes pas seul.

Voici quelques modèles ClickUp qui aident les équipes à créer des diagrammes avec plus de contexte, de contrôle et de flexibilité.

1. Modèle d'organigramme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez votre structure organisationnelle grâce au modèle d'organigramme ClickUp.

À mesure que les équipes s'agrandissent ou évoluent rapidement, suivre qui fait quoi peut sembler être un travail à plein temps. Le modèle d'organigramme ClickUp vous aide à créer et à mettre à jour des structures en temps réel et vous permet de visualiser sans effort les structures des équipes au sein de votre organisation.

Ce modèle est particulièrement adapté aux débutants et vous aide à démarrer en quelques secondes seulement.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Personnalisez et mettez à jour rapidement les rôles à mesure que votre entreprise se développe ou se réorganise.

Harmonisez les lignes de rapports grâce à une clarté visuelle et à la simplicité du glisser-déposer.

Facilitez la collaboration asynchrone grâce à des commentaires structurés et au partage en direct.

Centralisez les mises à jour sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

✨ Idéal pour : les chefs d'équipe et les responsables des opérations qui ont besoin de créer des diagrammes évolutifs, sécurisés et facilement modifiables, capables de s'adapter à la croissance de l'entreprise.

👀 Anecdote amusante : la célèbre règle des « équipes deux pizzas » d'Amazon signifie que les groupes doivent être suffisamment petits pour être nourris par deux pizzas (environ 10 personnes). Cette structure favorise l'autonomie et la rapidité. Les membres de l'équipe sont responsables de leurs projets de bout en bout et ne confient pas leur travail à d'autres.

2. Modèle ClickUp « Rencontrez l'équipe »

Obtenir un modèle gratuit Présentez votre équipe et instaurez un climat de confiance grâce au modèle « Rencontrez l'équipe » de ClickUp.

Votre équipe représente votre marque, votre culture et votre image. Le modèle ClickUp Meet the Team vous aide à présenter votre équipe à l'aide de biographies professionnelles, de photos et de mises à jour en temps réel, ce qui est idéal pour l'intégration interne et les répertoires publics.

Vous pouvez également effectuer une modification en cours facile à tout moment sur les sections individuelles qui mettent en avant les compétences et les réalisations particulières de chaque membre de l'équipe.

Ce modèle comprend également des statuts personnalisés, des vues personnalisées et des champs personnalisés, qui vous aideront à établir la connexion entre les informations de votre équipe et le reste de votre environnement de travail ClickUp.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mettez en avant les rôles clés, les biographies et les spécialités grâce aux champs personnalisés et aux visuels.

Gardez vos informations à jour grâce à la mise à jour automatique des données et à l'attribution facile des tâches.

Utilisez les vues Tableau, Table ou Doc en fonction de vos objectifs de présentation

Renforcez la confiance interne et la crédibilité externe grâce à une présentation soignée de votre équipe

✨ Idéal pour : les équipes RH et les responsables des opérations humaines qui souhaitent humaniser leurs diagrammes tout en conservant des informations à jour, précises et faciles à partager.

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion de base de données personnalisées

3. Modèle de répertoire photo de l'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez l'information de votre équipe grâce au modèle de répertoire photo de l'équipe ClickUp

Vous avez du mal à associer les visages aux noms lors des réunions générales ou des appels avec les clients ? Le modèle de répertoire photo de l'équipe ClickUp vous offre un répertoire visuel avec les noms, les rôles, les photos et les coordonnées. Ainsi, les informations relatives à votre équipe sont toujours organisées, consultables et à jour.

Vous pouvez également organiser facilement vos photos en catégories et dossiers, et trouver des photos individuelles en recherchant des mots-clés et des étiquettes.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez des étiquettes et des champs personnalisés pour regrouper les éléments par service, fonction ou emplacement

Stockez des photos haute résolution avec des données sur les rôles dans un emplacement unique et consultable

Exportez ou imprimez facilement des répertoires à usage interne, pour le manager d'équipe et l'intégration des nouveaux employés

✨ Idéal pour : les responsables administratifs, les équipes RH et les cadres qui souhaitent disposer d'un diagramme à jour comprenant les noms, les visages et les fonctions.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est la façon dont il a véritablement transformé notre façon de travailler en équipe.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est la façon dont il a véritablement transformé notre façon de travailler en équipe.

4. Modèle de matrice des capacités de l'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Cartographiez les compétences de votre équipe et identifiez les lacunes en matière de croissance grâce au modèle de matrice des capacités

Avoir les bonnes personnes dans les mauvais rôles nuit silencieusement à la productivité. Le modèle de matrice des capacités de l'équipe ClickUp vous aide à aligner les forces individuelles sur les objectifs de l'équipe en visualisant les capacités, les niveaux de compétence et les besoins en formation dans une seule matrice.

Ce modèle vous permet d'aligner les objectifs individuels et d'équipe sur les objectifs de votre organisation et vous aide au suivi des progrès réalisés afin de vous assurer que tout le monde est performant.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les compétences individuelles et celles de l'équipe à l'aide de champs et d'affichages personnalisables

Identifiez les lacunes en matière de compétences afin d'orienter vos décisions en matière de recrutement, de développement ou de planification des ressources

Attribuez des tâches et des objectifs de formation directement à partir de la matrice pour améliorer les performances

Mettez à jour et partagez la progression en temps réel avec les chefs d'équipe ou les dirigeants

✨ Idéal pour : les équipes RH et L&D qui élaborent des diagrammes basés sur les compétences afin d'aligner les personnes sur les objectifs de l'entreprise et d'améliorer la clarté du rôle dans toute l'entreprise.

📖 À lire également : Exemple de structures organisationnelles matricielles pour une meilleure collaboration interfonctionnelle

5. Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Harmonisez les politiques et les attentes de votre équipe grâce au modèle de manuel de l'employé ClickUp

Un diagramme bien structuré montre « comment les personnes s'intègrent les unes aux autres », mais le manuel montre « comment elles travaillent ensemble ». Le modèle de manuel de l'employé ClickUp rassemble tous les documents, des documents d'intégration aux politiques et aux valeurs de l'entreprise, dans un espace de travail sécurisé et collaboratif.

Cela vous aide également à communiquer des directives claires pour l'intégration et le départ des employés, et à assurer le suivi de tous vos documents importants relatifs au personnel au même endroit.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Documentez les attentes, la culture, les politiques et les directives spécifiques à chaque rôle

Utilisez les documents, les tableaux blancs et les vues des tâches pour faciliter les modifications en cours et en assurer la traçabilité

Réduisez la confusion grâce à des mises à jour centralisées et des niveaux d'accès clairs

Instaurez la confiance grâce à une communication interne cohérente et bien structurée

✨ Idéal pour : les équipes RH et les fondateurs de start-ups qui souhaitent documenter leurs attentes et harmoniser leur culture d'entreprise sans avoir recours à des PDF encombrants ou à des liens éparpillés.

👀 Anecdote : la loi de Conway (1967) stipule que « les organisations conçoivent des systèmes qui reflètent leur propre structure de communication », de sorte que les organisations complexes produisent souvent des systèmes fragmentés.

6. Modèle ClickUp pour l'intégration des nouveaux employés

Obtenir un modèle gratuit Permettez aux nouvelles recrues de se mettre rapidement à niveau grâce au modèle d'intégration des nouvelles recrues ClickUp.

Même le meilleur diagramme ne sera d'aucune utilité si les nouvelles recrues ne savent pas par où commencer. Le modèle d'intégration des nouvelles recrues ClickUp permet à chaque employé de prendre ses marques en toute clarté et en toute confiance.

Il s'agit d'un modèle convivial pour les débutants, avec des champs personnalisés prédéfinis tels que « Propriétaire de la tâche », « Pourcentage d'achèvement » et « Phase d'intégration », qui vous aident à suivre les nouvelles recrues en temps réel.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Personnalisez les étapes d'intégration en fonction du service, du rôle ou de l'ancienneté.

Suivez les progrès grâce à des checklist, des échéanciers et des flux de travail spécifiques à chaque rôle.

Automatisez les mises à jour, les rappels et les tâches de bienvenue afin de réduire les tâches manuelles.

Intégrez des données telles que les avantages sociaux, les contacts clés et l'accès aux outils directement dans chaque tâche.

✨ Idéal pour : les responsables des ressources humaines et les responsables du recrutement qui doivent assurer une intégration cohérente et efficace sans perdre le contact humain.

💡 Conseil de pro : vous avez du mal à trouver le bon rythme pour la collaboration à distance ? Utilisez une cadence de réunion régulière pour éviter que votre diagramme ne se transforme en silence radio.

7. Modèle d'aperçu de l'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez la structure et les objectifs de votre entreprise grâce au modèle d'aperçu ClickUp.

Lorsque votre diagramme doit établir la connexion entre des noms et des objectifs, des projets et des résultats, le modèle ClickUp Company Overview Template est un outil efficace. Il va au-delà de la structure de base et aide les équipes à comprendre comment les personnes, les priorités et les performances s'articulent au sein de l'organisation.

Grâce à ce modèle, vous pouvez rapidement consulter les indicateurs clés, accéder facilement aux informations relatives à votre équipe et à votre entreprise, et faciliter la communication entre les différentes parties prenantes.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez les départements, les projets et les parties prenantes dans un tableau de bord modifiable.

Mettez en évidence les indicateurs clés de performance et la propriété afin de favoriser la coordination et la prise de décision.

Créez une structure évolutive qui permet à tout le monde, des stagiaires aux cadres supérieurs, de rester informé.

Mettez facilement à jour, exportez ou partagez des informations avec vos équipes ou vos partenaires externes.

✨ Idéal pour : les propriétaires d'entreprises et les responsables opérationnels qui souhaitent combiner des modèles d'organigrammes et des informations de haut niveau sur leur entreprise dans un hub unique et accessible.

8. Modèle de culture d'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez et vivez vos valeurs grâce au modèle de culture d'entreprise ClickUp.

La culture forme votre organigramme autant que les titres. Le modèle de culture d'entreprise ClickUp aide les équipes à définir des valeurs de partage, à harmoniser les initiatives et à documenter les normes de comportement qui favorisent une excellente collaboration.

Ce modèle vous aide également à identifier et à hiérarchiser les initiatives favorisant la croissance culturelle, et à aligner votre équipe sur les objectifs de votre entreprise.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez un document évolutif présentant les valeurs fondamentales, les objectifs et les attentes de l'équipe.

Suivez les initiatives telles que la diversité, l'équité et l'inclusion, le bien-être ou la communication interne par propriétaire et échéancier.

Intégrez les cadres de communication et de comportement à votre diagramme.

✨ Idéal pour : les fondateurs, les personnes, les équipes et les responsables culturels qui souhaitent clarifier les valeurs, la collaboration et le travail des équipes.

💡 Conseil de pro : organiser les équipes sur un diagramme est la première étape. Les gérer efficacement à l'aide d'outils de délégation, de feedback et de responsabilisation est ce qui permet à votre structure de fonctionner sans heurts.

Visualisation de Miro, exécution de ClickUp : lequel l'emporte ?

Une bonne réflexion nécessite un support visuel, mais une mise en œuvre efficace nécessite une structure.

Les modèles d'organigrammes Miro sont parfaits pour mapper les équipes, les services et les lignes hiérarchiques dans une disposition flexible et collaborative. Ils vous aident à esquisser des possibilités, à mettre à jour rapidement la structure et à garder la visibilité des personnes lors des réunions ou des sessions de planification.

Cependant, un diagramme doit rester fonction. Les bons diagrammes adhèrent à cette philosophie : ils évoluent, reflètent les relations et offrent l'assistance.

C'est là que ClickUp comble les lacunes. Prêt à transformer votre diagramme d'organe d'un simple dessin en une stratégie ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!