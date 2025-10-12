les 15 meilleurs modèles de projet de site web Asana pour des lancements sans accroc

Près de 252 000 sites web sont créés chaque jour, soit environ 10 500 par heure. Et plus d'un quart de toutes les entreprises sont désormais actives en ligne. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'attirer des visiteurs, le taux de clics moyen dans tous les secteurs n'est que de 4,23 %.

Si vous souhaitez que le site web de votre entreprise apparaisse dans les bons résultats de recherche, il ne suffit pas de le mettre en ligne. Vous devez l'organiser et lui fournir une assistance avec du contenu de qualité et bien pensé.

Un site web n'est pas un projet unique, mais une centaine de petits projets tous liés entre eux. Essayer de les suivre tous par vous-même peut s'avérer fastidieux. Mais il existe un système qui peut vous faciliter la tâche : les modèles de projet de site web.

Dans cet article, nous aborderons les différents modèles de projet de site web Asana et d'autres modèles utiles de ClickUp qui peuvent vous guider tout au long du processus, étape par étape.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de projet de site web Asana ?

La création d'un site Web implique de nombreux éléments mobiles, et il est utile de tout regrouper au même endroit. Un bon modèle de projet de site Web Asana permet de voir plus facilement ce qui doit être fait, qui s'en charge et quand chaque partie doit être terminée.

Un bon modèle de planification de projet de site web fournit les avantages suivants :

Définissez des buts et des objectifs clairs pour votre projet, en décrivant ce que le site Web final doit accomplir et comment la réussite sera mesurée

Divisez le travail en tâches et phases plus petites, ajoutez des sous-tâches pour les éléments complexes et regroupez-les de manière logique pour une meilleure organisation

Définissez un échéancier de projet avec des dates de début et de fin, des jalons clés et des dépendances entre les tâches afin que tout se déroule comme prévu

Établissez un plan de communication simple détaillant la manière dont les mises à jour sont partagées, qui s'adresse aux parties prenantes et comment les commentaires sont traités

Suivez le budget, allouez les ressources et surveillez les risques tout en utilisant des champs personnalisés pour enregistrer des détails tels que la phase, le client, le statut et la priorité, garantissant ainsi une allocation transparente et efficace des ressources du début à la fin.

Aperçu des modèles de projet de site web

Voici un tableau de résumé de tous les modèles de projet de site web Asana et ClickUp :

15 modèles de projet Asana pour sites web

Lorsque Airbnb a dévoilé la refonte de son site Web, il ne s'agissait pas seulement d'un rafraîchissement visuel. Les mises à jour ont permis aux invités de trouver plus facilement des logements qui leur convenaient, et des fonctionnalités intégrées telles que Airbnb Rooms ont offert aux voyageurs de nouvelles façons de se connecter.

De tels changements ne se font pas du jour au lendemain. Ils nécessitent une planification minutieuse, des échéanciers clairs et une collaboration étroite entre les équipes. C'est précisément là que le modèle de projet de site web Asana peut vous aider à rationaliser le processus et faire toute la différence.

Pour vous aider à atteindre ce même niveau d'organisation, voici 15 modèles personnalisés d'Asana qui peuvent vous guider à chaque étape, de la planification au lancement.

1. Modèle de carte des processus par Asana

via Asana

Si vous ne définissez pas clairement le processus lors du lancement ou de la refonte d'un site Web, il est facile de passer à côté de certaines étapes. Ce modèle de carte de processus Asana vous affiche une vue d'ensemble de chaque étape, de la première discussion de planification à la checklist finale avant la mise en ligne.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Vous permet de mapper le flux exact de votre projet, de voir comment chaque tâche est connectée à la suivante et d'identifier les goulots d'étranglement potentiels avant qu'ils ne se produisent

Vous aide à garder toutes les étapes dans le bon ordre grâce aux dépendances, afin que l'équipe puisse travailler de manière synchronisée et respecter le calendrier

Travaille bien pour les projets de sites Web qui commencent par la recherche et la planification du contenu, passent à la conception et au développement, puis se terminent par des tests et une validation avant le jour du lancement

✨ Idéal pour : les équipes qui souhaitent afficher une vue claire et étape par étape de leur projet de site web, du début à la fin.

2. Modèle de planification stratégique par Asana

via Asana

Un projet de site web réussi commence par une stratégie claire. Ce modèle de planification stratégique d'Asana vous aide à établir la connexion entre votre vision globale et les étapes qui permettront de la concrétiser. Grâce à ce modèle, vous pouvez planifier le lancement ou la refonte de votre site web, de la planification à la livraison.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Vous permet de définir les objectifs du projet, de déterminer les priorités et de voir comment chaque tâche contribue à la réalisation globale du lancement ou de la refonte de votre site Web

Vous aide à organiser vos recherches, vos analyses de la concurrence, vos jalons de conception et vos activités de lancement dans un forfait de partage afin que rien ne soit oublié

Facilitez le suivi des progrès grâce à des champs personnalisés, des délais et des dépendances, tout en ajustant votre plan si nécessaire pour rester dans la cible

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui souhaitent que leur projet de site web suive une stratégie claire, de la conception à l'achevé.

💜 Bonus : gérer la conception d'un site web implique de jongler avec d'innombrables fichiers, commentaires et tâches sur plusieurs plateformes. Vous souhaitez vous faciliter la tâche ? Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et toutes vos applications connectées, ainsi que sur le Web, pour trouver tous les fichiers, documents ou pièces jointes dont vous avez besoin

Utilisez la fonction Talk to Text pour poser des questions, dicter des notes de projet ou commander votre travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Gemini par une solution unique, contextuelle et adaptée aux entreprises Essayez ClickUp Brain MAX, la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour terminer votre travail, créer des documents, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore.

3. Modèle de demandes créatives par Asana

via Asana

Chaque minute consacrée à l'organisation vous fait gagner une heure.

Chaque minute consacrée à l'organisation vous fait gagner une heure.

Cela est particulièrement vrai lorsque votre projet de site web dépend des ressources créatives de différentes personnes. Si vous ne disposez pas d'une méthode centralisée pour gérer ces demandes, cela peut entraîner une certaine confusion ou des retards. Ce modèle de demandes créatives d'Asana permet de tout organiser et de faire avancer les choses.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Centralisez toutes les demandes créatives entrantes, telles que les bannières de page d'accueil, les illustrations de blog ou les éléments d'interface utilisateur, afin que votre équipe puisse les consulter et les classer par ordre de priorité en un seul endroit

Assurez-vous que chaque demande contient toutes les informations nécessaires, telles que les formats de fichiers, les spécifications de taille ou les directives stylistiques, afin que le travail puisse commencer sans aller-retour pour obtenir des précisions

Suivez la progression, les délais et les validations parallèlement aux ressources créatives elles-mêmes, ce qui vous aide à raccourcir le cycle de rétroaction et à éviter les surprises de dernière minute

✨ Idéal pour : les équipes chargées des sites Web qui demandent et gèrent régulièrement des ressources créatives pendant les phases de conception, de création de contenu et de marketing.

4. Modèle d'échéancier de projet par Asana

via Asana

Les projets de site Web impliquent souvent de nombreux éléments, ce qui rend difficile de rester concentré sur les étapes suivantes. De nombreux responsables affirment que les changements constants liés au télétravail, aux changements d'équipe ou aux congés prolongés rendent encore plus difficile le maintien d'une certaine stabilité.

En fait, 85 % admettent qu'ils se sentent souvent dépassés par la rapidité avec laquelle les projets avancent et la proximité des délais. Ce modèle d'échéancier de projet peut aider à apporter un peu de calme au processus. 🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez chaque phase de votre projet de site web dans l'ordre, de la planification du contenu et de la conception au développement, aux tests et au lancement, afin que chacun connaisse la prochaine étape

Marquez les jalons importants et montrez comment les tâches ont une connexion, ce qui permet de repérer plus facilement les retards avant qu'ils ne deviennent de réels problèmes

Conservez les dates, les propriétaires des tâches et la progression au même endroit afin que toute l'équipe puisse vérifier et voir comment le projet avance

✨ Idéal pour : les équipes chargées des sites Web qui souhaitent disposer d'un échéancier clair et partagé permettant de suivre chaque étape.

📮 ClickUp Insight : passer constamment d'un outil à l'autre, d'un e-mail à l'autre et d'une réunion à l'autre réduit discrètement la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations sur le lieu de travail proviennent de ces changements. Imaginez que vous puissiez éliminer complètement ces interruptions. Avec ClickUp, vos flux de travail et vos discussions sont regroupés en un seul endroit. Lancez et gérez des tâches à partir du chat, des documents, des tableaux blancs et plus encore, tandis que l'IA assure la connexion, la recherche et la gestion de toutes vos données.

5. Modèle de checklist quotidienne par Asana

via Asana

Dans un projet de site web très chargé, les petites tâches s'accumulent rapidement, mais il est important de collaborer efficacement pour rester sur la bonne voie. Un jour, vous examinez la disposition de la page d'accueil, le lendemain, vous recherchez des images de produits manquantes ou corrigez une petite erreur de copie avant la mise en ligne. Ce sont ces petites tâches quotidiennes qui déterminent discrètement si le forfait global reste sur la bonne voie.

Ce modèle de checklist quotidienne Asana vous aide à tout regrouper au même endroit afin que vous puissiez travailler sans oublier la suite.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les tâches récurrentes telles que les révisions de contenu, les commentaires sur la conception et les vérifications SEO afin qu'elles soient faciles à visualiser et à achever dans les délais impartis

Facilite l'attribution des responsabilités quotidiennes aux membres de l'équipe, la définition des dates d'échéance et le suivi de l'avancement des tâches au fur et à mesure de leur réalisation

Vous aide à ne pas négliger les petites étapes importantes, afin que rien ne retarde la prochaine étape de votre projet de site Web

✨ Idéal pour : les équipes chargées des sites Web qui souhaitent adopter un rythme quotidien régulier pour faire avancer le projet.

6. Modèle de stratégie de contenu par Asana

via Asana

Un site web peut être très esthétique, mais sans le contenu adéquat, il peut tout de même échouer. Les mots, les images et la structure doivent tous travailler ensemble pour guider les visiteurs et raconter clairement votre histoire. Cela ne se fait pas par hasard.

Ce modèle de stratégie de contenu Asana vous aide à mettre de l'ordre dans le processus créatif afin que chaque élément de contenu ait un objectif et une place.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Regroupez tous vos besoins en matière de contenu web dans une seule liste, du texte de la page d'accueil aux descriptions de produits, en passant par les articles de blog et les mises à jour d'images

Indique clairement qui est responsable de chaque élément de contenu et permet à tout le monde d'avancer au même rythme

Planifiez la date à laquelle chaque page ou ressource sera prête, afin que tout se déroule sans encombre le jour du lancement

✨ Idéal pour : les équipes de sites web qui souhaitent que leur contenu soit réfléchi, opportun et aligné sur la vision globale.

🧠 Le saviez-vous ? En 2012, Red Bull a sponsorisé le saut en chute libre record de Felix Baumgartner depuis la frontière de l'espace, diffusant l'évènement en direct à des millions de personnes à travers le monde. Cette cascade époustouflante incarnait parfaitement la promesse de la marque Red Bull : « vous donne des ailes ». Sans oublier que cela a fait la une des journaux internationaux et que, plus de dix ans après, on s'en souvient encore comme l'une des stratégies de contenu de marque les plus audacieuses et les plus marquées par la réussite jamais mises en œuvre.

7. Modèle de demandes informatiques par Asana

via Asana

Dans un fil de discussion Reddit sur les problèmes techniques qui ne sont jamais résolus par manque de temps, de budget ou de propriété, une réponse disait simplement : « Tout ce qui précède. » Ce n'était pas une blague, mais il y a une certaine ironie dans la façon dont cela résume parfaitement la réalité de nombreuses équipes.

Le modèle de demande informatique Asana est un fournisseur de plateforme permettant de documenter et de résoudre ces problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Regroupe toutes les demandes informatiques dans une liste claire, des liens rompus et des pages lentes aux intégrations manquantes

Aide l'équipe à décider des problèmes à traiter en priorité tout en assurant le suivi de tout ce qui nécessite encore une attention particulière

Affichez la progression de chaque correction afin que tout le monde sache quand elle a été effectuée et que le travail puisse se poursuivre

✨ Idéal pour : les équipes informatiques et techniques qui souhaitent s'assurer que chaque problème technique sur le site web est identifié, suivi et résolu.

8. Modèle de forfait de test d'utilisabilité par Asana

via Asana

Un site web peut avoir un aspect soigné et professionnel, mais vous ne saurez s'il fait bien son travail que lorsque de vraies personnes l'auront essayé. Les tests d'utilisabilité vous fournissent ces informations, en vous montrant ce qui est intuitif et ce qui prête à confusion avant le lancement.

Ce modèle de plan de test d'utilisabilité Asana vous aide à planifier ces sessions afin qu'elles se déroulent sans encombre et vous fournissent des commentaires réellement exploitables.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Vous guide dans la définition d'objectifs clairs, le choix des bons participants et la préparation de tâches qui reflètent l'utilisation réelle du site Web

Conservez toutes les informations sur les participants, les scripts de test et les notes au même endroit afin que rien ne se perde entre les sessions

Vous aide à transformer les commentaires en éléments clairs afin que des améliorations soient apportées avant la mise en ligne du site

✨ Idéal pour : les équipes chargées des sites web qui veulent être sûres que leur site est facile à naviguer et agréable à utiliser.

9. Modèle de développement de produit par Asana

via Asana

La création d'un nouveau site Web n'est pas très différente de la création d'un produit. Il y a l'étincelle d'une idée, le travail de conception, les tests et enfin le lancement. Sans processus clair, il est facile d'oublier certaines étapes ou de perdre le suivi de ce qui est prévu ensuite.

Ce modèle de développement de produit d'Asana vous aide à maintenir le cap depuis la première séance de brainstorming jusqu'à la mise en ligne du site.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Décrit chaque étape du projet, depuis les concepts initiaux et les maquettes fonctionnelles jusqu'au développement, aux tests et au lancement

Rassemblez tous les fichiers de conception, les commentaires et les mises à jour en un seul endroit afin que chaque membre de l'équipe sache où les trouver

Suivez la progression et les jalons afin que toute l'équipe puisse voir où en est le projet d'achever

✨ Idéal pour : les équipes chargées des sites web qui souhaitent disposer d'un processus structuré et reproductible pour mener un site de l'idée à son lancement.

10. Modèle de plan d'urgence par Asana

via Asana

Ne pas se préparer est le plus grand des crimes ; être préparé à l'avance à toute éventualité est la plus grande des vertus.

Ne pas se préparer est le plus grand des crimes ; être préparé à l'avance à toute éventualité est la plus grande des vertus.

Les projets de site web se déroulent rarement exactement comme prévu. Un développeur peut être indisponible, un plugin peut cesser de fonctionner ou une échéance peut soudainement être modifiée. Ce modèle de plan d'urgence vous aide à vous préparer à ces situations avant qu'elles ne se produisent. Il vous garantit une sauvegarde claire afin que l'équipe puisse réagir rapidement sans perdre son élan, ce qui est particulièrement important pour l'intégration des nouvelles recrues.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Décrivez les risques potentiels et les étapes à suivre s'ils se concrétisent, qu'il s'agisse de défaillances techniques ou de modifications de contenu de dernière minute

Conservez toutes les coordonnées, les fichiers de sauvegarde et les flux de travail alternatifs au même endroit afin de les retrouver facilement lorsque vous en avez besoin

Assurez-vous que toute l'équipe connaît son rôle dans le plan de sauvegarde afin que chacun puisse agir rapidement et en toute confiance

✨ Idéal pour : les équipes techniques, d'administrateurs et marketing qui souhaitent rester préparées et assurer le bon déroulement des projets, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu.

11. Modèle de backlog produit par Asana

via Asana

Les équipes chargées des sites Web recueillent des idées, des corrections et des demandes provenant de partout. Sans un emplacement unique, les priorités deviennent floues et le travail de qualité se perd. Le modèle Product Backlog offre un emplacement fiable pour les nombreux éléments en attente et les tickets. Ainsi, votre équipe peut forfait un nouveau projet ou apporter des améliorations continues de manière claire.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Regroupez toutes les idées, corrections et demandes dans une liste hiérarchisée avec les propriétaires, les dates de début, les dates d'échéance et les champs personnalisés afin que les membres de l'équipe sachent exactement quelle tâche accomplir ensuite

Regroupez le travail à venir pour la prochaine version et ajoutez des liens vers les designs ou les documents, afin que les créateurs puissent accéder aux détails et faire avancer les tâches sans avoir à rechercher les fichiers

Facilitez les révisions régulières, faites passer les éléments du stade d'idée à celui de prêt à construire et suivez la progression jusqu'à ce que chaque tâche soit achevée

✨ Idéal pour : les équipes de sites Web qui souhaitent disposer d'un backlog partagé et facile à gérer pour les fonctionnalités, les bugs, les mises à jour SEO et les modifications de contenu.

12. Modèle de calendrier de production par Asana

via Asana

Une étude McKinsey a révélé que les entreprises disposant d'une feuille de route claire et structurée ont 13 % plus de chances d'atteindre leurs objectifs financiers. Dans le monde de la production, cette feuille de route correspond à votre calendrier. C'est la colonne vertébrale discrète qui permet au travail de rester dans un flux constant.

Le modèle de calendrier de production d'Asana vous offre un moyen simple de regrouper tous ces éléments mobiles dans un plan clair. Vous pouvez voir où en est chaque commande, quand elle doit être livrée et ce qui est nécessaire pour y parvenir. Si quelque chose change, vous pouvez vous adapter rapidement et tenir tout le monde informé.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mapper l'ensemble du processus, de la première commande à la livraison finale, avec des étapes et des dates claires

Suivez la progression afin de repérer rapidement les ralentissements et d'agir avant qu'ils ne s'aggravent

Notez les matériaux et les quantités dont vous aurez besoin afin de ne jamais être pris au dépourvu

Effectuez des mises à jour rapides lorsque les forfaits changent, afin que tout le monde reste sur la même page

✨ Idéal pour : les équipes qui souhaitent disposer d'un plan clair et flexible pour une production plus fluide et plus fiable.

13. Modèle de forfait de projet agile par Asana

via Asana

Parfois, un projet démarre avec enthousiasme et un plan clair, mais au fil du temps, les détails commencent à s'estomper. Agile a été créé pour aider précisément dans ces moments-là, en divisant le travail en étapes plus petites et plus faciles à gérer, afin que la progression semble régulière et utile.

Ce modèle de plan de projet agile d'Asana adopte cette approche et lui donne une structure. Il devient l'endroit où vous pouvez mapper chaque étape, suivre les petites victoires et vous assurer que tout le monde sait ce qui va suivre.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mapper vos sprints et vos tâches dans un format visuel que tout le monde peut suivre

Suivez la progression afin de voir ce qui est en bonne voie et ce qui nécessite une attention particulière

Notez les dépendances afin qu'aucune tâche ne puisse avancer sans les bases nécessaires

Célébrez les jalons tout au long du processus pour maintenir le moral au beau fixe

✨ Idéal pour : les équipes agiles, les chefs de projet et les propriétaires qui ont besoin d'un moyen structuré mais flexible pour planifier les sprints, suivre la progression et maintenir la cohésion des équipes à chaque étape d'un projet.

14. Modèle de planification des capacités par Asana

via Asana

Parfois, les projets ralentissent non pas parce que le travail est difficile, mais parce que l'équipe est trop sollicitée. Lorsque les employés ont plus de tâches à accomplir que d'heures dans la journée, les délais ne sont pas respectés, le stress s'accumule et la qualité du travail en pâtit. Le défi consiste à anticiper cette situation afin de pouvoir apporter des changements à temps.

Le modèle de planification de la capacité d'Asana vous facilite la tâche. Il vous offre une vue d'ensemble claire de la charge de travail de votre équipe, vous aide à identifier les contraintes de temps et vous guide dans l'ajustement des plans afin que personne ne soit débordé.

Au lieu de deviner, vous pouvez prendre des décisions en toute confiance sur qui fait quoi et quand, en assurant un suivi efficace de vos projets sans épuiser votre équipe.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mapper chaque tâche en indiquant le temps nécessaire à sa réalisation et la personne qui s'en chargera

Suivez la disponibilité afin de savoir quand quelqu'un approche de sa limite

Notez d'un seul coup d'œil les excédents ou les déficits de capacité afin de pouvoir vous adapter rapidement

Mettez à jour vos forfaits en temps réel afin que les modifications soient instantanément partagées avec l'équipe

✨ Idéal pour : les chefs de projet qui souhaitent planifier les charges de travail de manière réaliste et maintenir un rythme de travail régulier et sain pour leurs équipes.

15. Modèle d'estimation de projet par Asana

via Asana

Des études ont montré que 81 % des projets informatiques du secteur public prennent du retard, contre 52 % dans le secteur privé. Cela nous rappelle gentiment à quel point les choses peuvent rapidement dérailler lorsque nous nous lançons sans forfait précis.

L'une des premières questions qui se posent dans tout nouveau projet est : « Combien cela va-t-il coûter ? ». Viennent ensuite : « Combien de temps cela va-t-il prendre ? » et « De quoi aurons-nous besoin ? ». Sans réponses à ces questions, vous pouvez avoir l'impression de faire des promesses à l'aveuglette.

Le modèle d'estimation de projet d'Asana structure ces premières discussions. Il vous aide à mapper les délais, les budgets et les ressources afin que chacun sache à quoi s'attendre avant le début du travail.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez l'allocation des ressources en mapant tout ce dont votre projet aura besoin, des personnes aux outils de gestion de projet

Suivez les coûts et les heures estimés afin que les budgets restent réalistes

Notez les échéanciers pour chaque tâche, en indiquant quand le travail doit commencer et se terminer

Mises à jour en temps réel, afin que les modifications soient instantanément partagées avec tout le monde

Conservez toutes les informations relatives à vos projets au même endroit afin de ne rien oublier

✨ Idéal pour : les équipes qui souhaitent définir des budgets, des échéanciers et des attentes réalistes avant de démarrer un projet.

Limites d'Asana

Certaines des fonctionnalités avancées sur lesquelles je m'appuie, comme la cartographie logique ramifiée vers plusieurs champs personnalisés, présentent encore des limites qui nécessitent des solutions de contournement. La création de rapports demande également un effort supplémentaire si j'ai besoin de mesures détaillées et nuancées sans avoir à les exporter vers un tableur. Asana est incroyablement puissant une fois qu'il est mis en place, mais il nécessite beaucoup de plan préalable et de discipline pour être pleinement exploité.

Certaines des fonctionnalités avancées sur lesquelles je m'appuie, comme la cartographie logique ramifiée vers plusieurs champs personnalisés, présentent encore des limites qui nécessitent des solutions de contournement. La création de rapports demande également un effort supplémentaire si j'ai besoin de mesures détaillées et nuancées sans avoir à les exporter vers un tableur. Asana est incroyablement puissant une fois qu'il est mis en place, mais il nécessite beaucoup de planification préalable et de discipline pour être pleinement exploité.

Cet avis publié sur G2 reflète bien les frustrations des utilisateurs d'Asana.

Si Asana peut être un excellent allié pour la planification, il présente également quelques défis qui méritent d'être notés :

Offre une flexibilité limitée pour établir la connexion de certaines fonctionnalités avancées, ce qui peut entraîner des solutions de contournement créatives mais chronophages

Nécessite des étapes supplémentaires pour générer des rapports détaillés et personnalisés sans exporter les données ailleurs

Nécessite une installation initiale considérable pour personnaliser les flux de travail, ce qui peut retarder le moment où il commence à apporter une réelle valeur ajoutée

Laisse peu d'options aux utilisateurs hors ligne, ce qui le rend moins pratique pour les équipes qui ne disposent pas d'une connexion permanente

Certaines de ses fonctionnalités les plus utiles, telles que la gestion avancée de la charge de travail, sont réservées aux forfaits supérieurs

Modèles Asana alternatifs

Pour contourner certaines de ces limites, il est donc utile d'explorer des outils de planification de projet qui offrent un peu plus de flexibilité dès leur mise en place.

Examinons de plus près les modèles de projet web de ClickUp et voyons comment ils peuvent vous aider à planifier plus intelligemment, à suivre plus facilement les progrès et à synchroniser votre équipe du début à la fin.

1. Modèle de plan de projet ClickUp pour site web

Obtenir un modèle gratuit Forme à la fois la première impression et l'expérience durable à l'aide du modèle de forfait de projet de site Web ClickUp

Le consultant en marketing numérique Leland Dieno a déclaré un jour

Votre site web est au cœur de votre écosystème numérique ; tout comme un emplacement physique, l'expérience compte dès qu'une personne personnalisée entre, tout autant que la perception qu'elle a de vous avant de franchir la porte

Votre site web est au cœur de votre écosystème numérique ; tout comme un emplacement physique, l'expérience compte dès qu'une personne personnalisée entre, tout autant que la perception qu'elle a de vous avant de franchir la porte

Cela souligne l'importance de la création dans le marketing numérique. C'est précisément pour cette raison que la planification du lancement ou de la refonte de votre site web n'est pas quelque chose que vous pouvez laisser au hasard.

Le modèle de plan de projet de site web de ClickUp vous aide à former à la fois la première impression et l'expérience durable en guidant votre équipe à chaque étape du processus.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mappez chaque étape du lancement de votre site web à l'aide d'un échéancier clair

Divisez les grands objectifs en tâches plus petites et plus faciles à gérer pour votre équipe

Suivez la progression grâce à une checklist intégrée pour la révision et la validation

✨ Idéal pour : les équipes marketing, les concepteurs web et les gestionnaires de projet qui souhaitent disposer d'un forfait structuré pour un lancement de site web sans accroc.

🎥 Regarder : Comment créer un plan de projet dans ClickUp

2. Modèle de forfait de projet de conception de site Web ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Passez du concept à l'achèvement en toute confiance grâce au modèle de forfait de projet de conception de site web de ClickUp

Des études montrent que 43 % des organisations ne disposent pas de processus clairs pour prendre des décisions en matière d'expérience utilisateur et de conception en fonction des commentaires des utilisateurs. Sans structure, même les équipes les plus talentueuses peuvent manquer leur cible et ne pas parvenir à créer un site qui offre une véritable connexion aux visiteurs.

Le modèle de plan de projet de conception de site web ClickUp vous aide à transformer votre vision créative en un plan structuré et réalisable afin que votre équipe puisse se concentrer sur la conception d'une expérience adaptée à votre public.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Faites un forfait de chaque étape du processus de conception, de la première ébauche à la livraison finale

Divisez chaque tâche en étapes plus petites et réalisables pour faciliter la délégation

Suivez la progression et hiérarchisez les jalons de la conception pour respecter le calendrier

✨ Idéal pour : les concepteurs UX, les équipes créatives et les responsables marketing qui souhaitent disposer d'un plan de conception de site web clair et axé sur l'utilisateur.

3. Modèle ClickUp pour la conception web

Obtenir un modèle gratuit Découvrez un espace structuré pour mapper chaque détail grâce au modèle de conception Web ClickUp

Les beaux sites web ont une certaine force d'attraction. Ils ne se contentent pas de remplir une fonction, ils attirent les visiteurs, les incitent à rester un peu plus longtemps, à cliquer un peu plus et à revenir plus souvent. Cet équilibre entre facilité d'utilisation et attrait visuel n'est pas le fruit du hasard.

Le modèle ClickUp Web Design vous offre un cadre clair pour planifier chaque détail afin que votre équipe puisse créer un site aussi fonctionnel qu'esthétique.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Forfait chaque étape du processus de conception, des maquettes fonctionnelles au lancement

Organisez les tâches, les ressources de conception et les commentaires dans un hub centralisé

Suivez la progression grâce à des affichages personnalisables qui permettent de maintenir les priorités claires

✨ Idéal pour : les équipes de conception, les agences et les propriétaires d'entreprises qui souhaitent rationaliser le processus de conception web tout en conservant leur créativité.

4. Modèle ClickUp pour le développement de sites web

Obtenir un modèle gratuit Organisez chaque étape afin que votre équipe puisse travailler efficacement à l'aide du modèle de développement de site web ClickUp

Aww w ards présente chaque année certaines des fonctionnalités des sites web les plus beaux et les mieux conçus. Les créateurs restent fidèles à un thème tout en expérimentant de nouveaux éléments artistiques. Mais le travail ne s'arrête pas à la conception. Une fois les visuels approuvés, il faut passer au code, aux tests et au déploiement, chacun présentant ses propres défis.

Pour éviter qu'une étape n'en compromette une autre, il est essentiel de disposer d'un plan clair et organisé. Le modèle de développement de site web ClickUp facilite le suivi de chaque phase, de la conception au lancement.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez le suivi des tâches, des délais et des parties prenantes

Visualisez la progression et maintenez la cohésion de votre équipe

Organisez vos ressources pour améliorer l'efficacité du développement

✨ Idéal pour : les équipes de développement web, les agences et les entreprises qui gèrent la création de sites web de bout en bout.

🧠 Le saviez-vous : certains des sites web les plus célèbres de cette année sont autant des travaux d'art que des outils fonctionnels. Gufram.it, récompensé par Awwwards, attire les visiteurs grâce à des visuels audacieux, une navigation intuitive et des interactions ludiques qui reflètent la personnalité de la marque. De même, DavidLangarica.dev a été salué pour ses animations fluides et son design soigné.

5. Modèle de suivi de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Bénéficiez d'un certain niveau de contrôle afin de pouvoir vous concentrer sur l'obtention de résultats grâce au modèle de suivi de projet ClickUp

Il est rassurant de consulter la liste de vos projets et de savoir exactement ce qui est en bonne voie et ce qui nécessite votre attention. Plus besoin de fouiller frénétiquement dans vos anciens e-mails. Plus besoin de deviner quelle échéance approche à grands pas. Vous disposez simplement d'un affichage clair et organisé de chaque élément en mouvement.

C'est précisément ce que vous offre le modèle ClickUp Project Tracker: un moyen de visualiser l'ensemble de votre charge de travail en un seul endroit et de faire avancer les choses sans stress.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mapper des échéanciers pour visualiser la progression de chaque projet

Suivez les tâches et les jalons grâce à des mises à jour en temps réel

Organisez vos projets par priorité, assigné ou catégorie

Identifiez les goulots d'étranglement potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes

Conservez toutes les informations relatives au projet dans un espace de partage pour une collaboration fluide

✨ Idéal pour : les équipes qui gèrent plusieurs projets et qui recherchent clarté, responsabilité et meilleure coordination.

6. Modèle de gestion de projet agile ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Les tableaux Kanban, les sprints ou une combinaison des deux offrent des outils permettant de s'adapter à l'agilité grâce au modèle de gestion de projet agile ClickUp

L'agilité n'est plus réservée aux équipes de développement logiciel. Des études montrent que 47 % des organisations utilisant l'agilité considèrent le respect des délais comme un indicateur clé de réussite, tandis qu'un peu moins d'entre elles évaluent si le projet a atteint ses objectifs commerciaux initiaux.

Le modèle de gestion de projet agile ClickUp vous aide à apporter cette même clarté à votre travail afin que les priorités soient claires, les tâches réalisables et la progression soit visible pour tous.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Simplifiez les demandes entrantes grâce à un backlog clair

Hiérarchisez les tâches en fonction de leur urgence et de leur valeur

Organisez votre travail sous forme de tableaux ou de sprints pour mieux vous concentrer

Organisez des rétrospectives pour identifier les réussites et les améliorations possibles

Assurez la cohésion de l'équipe grâce à un suivi transparent de l'avancement des projets

✨ Idéal pour : les équipes non spécialisées dans les logiciels qui souhaitent adopter des pratiques agiles sans complexité.

7. Exemple de modèle de plan de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Découvrez un point de départ clair pour votre travail grâce au modèle de plan de projet d'exemple ClickUp

La création d'un plan de projet efficace demande du temps et une réflexion approfondie, mais sans cela, les projets peuvent rapidement perdre leur objectif. De la coordination des tâches à la fixation de délais réalistes, un plan structuré permet à tout le monde de rester aligné et de se consacrer au travail vers le même objectif.

Le modèle de plan de projet ClickUp exemple vous offre un cadre personnalisable qui vous permet d'accéder à divers outils pour organiser le travail, suivre la progression et maintenir votre équipe sur la bonne voie du début à la fin.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez des échéanciers détaillés qui décrivent chaque jalon

Organisez les tâches afin que les responsabilités soient claires pour tout le monde

Suivez les progrès par rapport aux objectifs pour respecter le calendrier

Identifiez les dépendances entre les tâches pour éviter les goulots d'étranglement

Partagez vos forfaits avec les parties prenantes pour les tenir informées

✨ Idéal pour : les équipes qui souhaitent disposer d'un plan clair et prêt à l'emploi pour assurer la réussite de leurs projets

👀 Anecdote amusante : La première image jamais téléchargée sur le web n'était pas un diagramme scientifique historique ou une photo d'un moment important de l'histoire. En 1992, Tim Berners-Lee a plutôt choisi de télécharger une photo promotionnelle originale des « Horribles Cernettes », un groupe pop parodique composé d'employés du CERN qui chantaient des chansons humoristiques sur la physique et la vie au laboratoire.

8. Modèle ClickUp pour la planification d'un projet

Obtenir un modèle gratuit Gagnez du temps et économisez vos efforts grâce à un cadre prêt à l'emploi via le modèle de planification de projet ClickUp

Avant de démarrer un nouveau projet, il est utile de se poser une question simple : disposons-nous de l'assistance nécessaire pour le mener à bien ? Des études montrent que 62 % des initiatives couronnées de réussite bénéficiaient de l'assistance de sponsors

Un processus de planification adéquat vous permet de savoir exactement ce dont vous avez besoin, qui est impliqué et comment paramétrer tout le monde pour la réussite. C'est là qu'intervient le modèle de planification de projet ClickUp, qui vous aide à transformer vos grandes idées en plans bien structurés que votre équipe peut réaliser en toute confiance.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Comprenez comment fonctionne la planification de projet et formez un plan adapté à vos besoins

Organisez les tâches en phases et donnez la priorité aux activités à fort impact pour plus d'efficacité

Alignez les membres de l'équipe sur les rôles et les responsabilités qui leur permettront de réussir

✨ Idéal pour : les chefs de projet et les responsables d'équipe qui souhaitent disposer d'un plan clair et réalisable pour guider leurs projets du début à la fin.

9. Modèle de forfait d'exécution de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression et ajustez vos plans lorsque les priorités changent à l'aide du modèle de forfait d'exécution de projet ClickUp

Même les meilleures idées peuvent rester lettre morte sans un plan d'exécution solide. Une fois l'étape de planification terminée, le véritable défi consiste à s'assurer que chaque tâche avance dans les délais, que les risques sont gérés et que l'équipe reste synchronisée.

Le modèle de plan d'exécution de projet ClickUp fournit un cadre pour guider votre équipe à chaque étape.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Assurez-vous que chaque tâche est achevée dans les délais et dans les limites du budget

Identifiez les risques ou les problèmes suffisamment tôt pour pouvoir prendre les mesures nécessaires

Définissez les attentes des membres de l'équipe et des parties prenantes

Suivez la progression et effectuez des mises à jour si nécessaire

✨ Idéal pour : les équipes qui ont besoin d'une approche structurée pour transformer leurs plans de projet en résultats concrets.

🤝 Conseil utile : pour suivre l'avancement d'un projet, les gestionnaires de projet ont souvent besoin d'afficher une vue à 360 degrés de tous les indicateurs et de leur adéquation avec les objectifs de l'entreprise. ClickUp Dashboards rend cette tâche incroyablement simple. Voici un guide de vidéo qui explique comment cela fonctionne :

10. Modèle de forfait de mise en œuvre de projet ClickUp

Obtenez des modèles gratuits Facilitez la communication entre les parties prenantes à l'aide du modèle de plan de mise en œuvre de projet ClickUp

Winston Churchill a dit un jour

La réussite n'est pas définitive, l'échec n'est pas fatal : c'est le courage de continuer qui compte.

La réussite n'est pas définitive, l'échec n'est pas fatal : c'est le courage de continuer qui compte.

Cet état d'esprit est au cœur d'une mise en œuvre de projet exceptionnelle. Une mise en œuvre bien conçue définit ce qui doit être fait, quand et qui en est responsable, afin que votre équipe puisse passer de la vision à la réalité sans confusion ni retard.

Avec le modèle de plan de mise en œuvre de projet ClickUp, vous pouvez :

Créez un forfait étape par étape couvrant la portée, les échéanciers et les livrables

Visualisez les tâches, les délais et les dépendances dans un seul endroit organisé

Suivi des progrès et ajustez les ressources pour une exécution plus fluide

✨ Idéal pour : les équipes qui lancent de nouveaux projets ou améliorent des projets existants.

11. Modèle de tableau blanc pour l'échéancier du projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez les ralentissements avant qu'ils ne deviennent de réels problèmes grâce au modèle de tableau blanc « Project Timeline » (Échéancier du projet) de ClickUp

Les délais ont tendance à vous prendre par surprise. Un instant, vous avez l'impression de tout contrôler, et l'instant d'après, vous vous démenez pour déterminer ce qui doit être fait et quand. Disposer d'un échéancier bien défini peut considérablement améliorer la communication, en permettant à chacun de comprendre le statut actuel et les forfaits futurs.

Le modèle de tableau blanc ClickUp Échéancier du projet est un moyen simple et visuel de vous assurer que votre équipe connaît toujours la prochaine étape.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez l'ensemble de votre projet dans un affichage partagé

Ajoutez des tâches, des échéanciers et des priorités de manière qui convienne à votre équipe

Suivez le suivi des progrès et apportez des modifications lorsque les plans changent

✨ Idéal pour : les chefs de projet, les chefs d'équipe et les professionnels des opérations qui ont besoin d'un moyen clair et visuel pour mapper les délais, suivre la progression et respecter le calendrier des projets.

12. Modèle ClickUp pour les livrables de projet

Obtenir un modèle gratuit Ayez une vision claire de ce qui doit être remis, quand il doit être livré, et par qui grâce au modèle de livrables de projet de ClickUp

Je pense que même en travaillant toute la nuit, je n'y arriverai pas. Une fois de plus, je vais échouer. Je n'arrête pas de penser que je vais bientôt être licencié. Je ne fais que gagner du temps. Quelle est votre expérience en matière de délais ? Comment évaluez-vous le temps qu'il vous faudra pour terminer une fonctionnalité ?

Je pense que même en travaillant toute la nuit, je n'y arriverai pas. Une fois de plus, je vais échouer. Je n'arrête pas de penser que je vais bientôt être licencié. Je ne fais que gagner du temps. Quelle est votre expérience en matière de délais ? Comment évaluez-vous le temps qu'il vous faudra pour terminer une fonctionnalité ?

Ce commentaire d'un utilisateur Reddit stressé est quelque chose auquel de nombreux gestionnaires de projet et membres d'équipe peuvent s'identifier. Les délais peuvent sembler impossibles à respecter lorsque les attentes ne sont pas claires et que les livrables changent constamment.

C'est là qu'un plan clair des livrables peut tout changer. Le modèle de livrables de projet ClickUp aide votre équipe à éviter le chaos de dernière minute.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mapper chaque livrable dans un espace organisé

Attribuez clairement des propriétaires et des dates d'échéance à chaque élément

Suivez la progression afin que rien ne passe inaperçu

✨ Idéal pour : les chefs de projet et les responsables des opérations qui souhaitent garder le contrôle sur les délais, les responsabilités et les résultats.

13. Modèle de planificateur de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Grâce à un plan organisé, restez concentré grâce au modèle de planificateur de projet ClickUp

Certains projets peuvent être fastidieux et complexes. Même si vous avez un objectif clair en tête, le chaos des délais, des ressources et de la communication au sein de l'équipe peut facilement vous submerger.

Le modèle de planificateur de projet ClickUp offre un cadre pour un plan de projet sans faille. Que vous mapperiez le lancement d'un produit ou que vous paramétriez le prochain sprint de votre équipe, il vous aide à garder vos priorités en tête.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Conservez tous vos forfaits, tâches et délais dans un seul endroit organisé

Suivez instantanément la progression des tâches grâce à des tableaux visuels et des échéanciers

Coordonnez les personnes et les ressources afin de respecter les délais sans chaos

✨ Idéal pour : les équipes et les managers de projet qui souhaitent disposer d'un forfait clair et organisé permettant à tous d'avancer dans la même direction.

14. Modèle de plan de gestion de projet de haut niveau ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les délais et les jalons de chaque phase à l'aide du modèle de forfait de gestion de projet de haut niveau ClickUp

Selon le sondage du Project Management Institute, 64 % des équipes de projet très performantes estiment que la maturité en gestion de projet est la clé de leur réussite.

Un plan de haut niveau tel que le modèle de plan de gestion de projet de haut niveau ClickUp permet à chacun de comprendre où il va et pourquoi. Que votre projet dure deux semaines ou deux ans, disposer d'un tel plan vous permet de faire en sorte que tout le monde avance dans la même direction.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez l'ensemble du projet de manière claire pour tous, avec les jalons, les délais et les étapes clés regroupés en un seul endroit

Divisez le travail en phases claires afin de faciliter la gestion du temps, l'attribution des responsabilités et la progression des tâches

Partagez vos objectifs et vos attentes afin que votre équipe sache exactement ce qu'elle doit faire et quand elle doit le faire

✨ Idéal pour : les chefs de projet et les responsables qui souhaitent maintenir les projets sur la bonne voie et assurer une collaboration harmonieuse entre les équipes.

15. Modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez votre enchevêtrement de mises à jour en progression constante et en visibilité grâce au modèle de gestion de projet de ClickUp

Imaginez que vous dirigiez une grande initiative à l'échelle de l'entreprise. Le service marketing attend le design, le service design attend le produit, et le service produit attend l'approbation finale de la direction. Les délais se resserrent, votre boîte de réception déborde et chaque mise à jour semble se cacher dans un fil de discussion ou un tableur différent.

Le modèle de gestion de projet ClickUp rassemble tous ces éléments mobiles dans un espace de partage, afin que vous puissiez voir où en sont les choses.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Conservez toutes les tâches, échéances et mises à jour au même endroit afin que rien ne passe entre les mailles du filet

Donnez à vos équipes la visibilité dont elles ont besoin pour travailler en synchroniser plutôt que de manière cloisonnée

Suivez la progression réalisée dans tous les services sans avoir à organiser d'innombrables réunions de statut

✨ Idéal pour : les managers de projet, de programme et de portfolio qui coordonnent plusieurs équipes sur des initiatives complexes.

Concluez vos projets en toute simplicité grâce aux modèles ClickUp

Chaque projet comporte ses défis, mais les bons outils peuvent rendre le chemin un peu moins difficile. Les modèles sont comme un guide convivial qui vous aide à voir clairement la prochaine étape et donne à votre équipe la confiance nécessaire pour continuer à avancer.

ClickUp rassemble toutes ces informations en un seul endroit, afin que vos idées, vos tâches et vos échéanciers puissent cohabiter au lieu d'être dispersés à différents endroits. C'est un espace où les plans semblent plus légers et où la progression semble plus facile à suivre.

Si vous souhaitez découvrir à quel point votre travail peut être simplifié, inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et commencez à explorer la plateforme. Parfois, il suffit simplement de trouver le bon point de départ.