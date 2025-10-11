les 13 meilleures alternatives à Timetap pour une prise de rendez-vous facile

Il n'y a pas si longtemps, la prise de rendez-vous impliquait d'innombrables échanges d'e-mails, des lignes téléphoniques saturées et des notes griffonnées sur des post-it. Ce système était à la fois chronophage et source de nombreuses confusions.

Puis sont apparus des outils tels que TimeTap, qui ont simplifié le processus de planification grâce à l'automatisation et à la facilité de réservation en ligne. Pour de nombreuses petites entreprises et fournisseurs, cela a remplacé le chaos par la clarté.

Mais à mesure que les attentes des clients évoluaient, le besoin de solutions plus flexibles et riches en fonctionnalités s'est également fait sentir. Bien que TimeTap reste fiable, il présente certaines limites, telles que des options de personnalisation restreintes et un manque de fonctionnalités avancées de gestion du travail.

Si vous recherchez une expérience de planification plus fluide et plus intelligente, cette liste d'alternatives à TimeTap vous aidera à trouver une plateforme qui s'adapte parfaitement au flux de travail de votre entreprise.

13 alternatives à TimeTap en un coup d'œil

Jetons un coup d'œil à chaque outil pour voir ce qui les rend intéressants.

Nom de l'outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Flux de travail automatisés, gestion intégrée des tâches et de la gestion de projet, collaboration en temps réel, rappels, calendriers de partage Équipes de toutes tailles à la recherche d'une application tout-en-un de gestion du travail et de planification avec des agents IA et des automatisations Forfait Free disponible ; tarifs personnalisés pour les entreprises Calendly Planification automatisée, intégrations de calendrier, types de réunions (individuelles, en groupe, collectives, à tour de rôle) Freelances et petites équipes qui souhaitent simplifier la planification de leurs réunions Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois Acuity Scheduling Page de réservation personnalisée, rappels et suivis automatisés, formulaires d'admission, gestion des clients Entreprises de services à la recherche d'une application de réservation conviviale pour leurs clients Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Setmore Page de réservation en ligne, planification des cours et des groupes, confirmations automatisées, gestion du calendrier du personnel, intégrations avec Zoom Petites entreprises et start-ups proposant des cours ou des services qui ont besoin d'une solution de planification simple et gratuite Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois SimplyBook. me Site web de réservation personnalisé, gestion des adhésions et des forfaits, paiements en ligne, rappels par SMS/e-mail Entreprises à la recherche d'un système de réservation personnalisé, orienté client et à l'image de leur marque Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 9,90 $/mois TidyCal Liens de réunion simples, synchroniser le calendrier, réservations ponctuelles et récurrentes, paiements intégrés Entrepreneurs indépendants et petites équipes à la recherche d'un outil efficace pour organiser leur calendrier Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29 $ Doodle Planification de groupe, sondages, pages de réservation individuelles, intégrations de calendrier Équipes et professionnels qui ont besoin de coordonner efficacement des réunions ou des évènements Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 14,95 $/mois Square Appointments Système de point de vente intégré, réservation en ligne, rappels automatisés, planification du personnel Salons, spas et fournisseurs de services qui ont besoin de fonctionnalités de planification avec paiements intégrés Forfaits gratuits disponibles ; forfaits payants à partir de 29 $/mois vCita Planification de rendez-vous, CRM client, facturation et paiements, rappels d'automatisation Petites entreprises et consultants qui souhaitent combiner la planification avec des outils de gestion de la clientèle Les forfaits payants commencent à 35 $ par mois Vagaro Planification de rendez-vous, point de vente et traitement du paiement, outils marketing, gestion des clients Salons, spas, studios de fitness et professionnels du bien-être à la recherche d'une plateforme de réservation Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 23,99 $/mois Mindbody Réservation en ligne, gestion des clients, planification des cours, adhésions, automatisation du marketing Entreprises de santé, de remise en forme et de bien-être qui gèrent des cours, des adhésions et des rendez-vous récurrents Tarification personnalisée Connexion Planification Rappels automatiques par SMS/e-mail, page de réservation en ligne, gestion des clients, planification des équipes Teams et organisations qui ont besoin d'une planification fiable avec une communication et une gestion des présences efficaces Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 600 $/site (facturation annuelle) YouCanBookMe Page de réservation personnalisée, synchroniser le calendrier, détection du fuseau horaire, notifications automatisées Professionnels et équipes à distance qui planifient des réunions dans différents fuseaux horaires Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 9 $/mois

Pourquoi choisir des alternatives à TimeTap ?

Vous vous demandez s'il est temps d'aller au-delà de ce que propose TimeTap ? Voici des raisons honnêtes et concrètes d'envisager un changement, afin de vous aider à identifier rapidement les limites qui pourraient avoir un impact sur votre flux de travail.

Nécessite plus de temps et d'effort pour la configuration, car il est plus gourmand en ressources

Vous permet de personnaliser en profondeur les formulaires, les flux de travail et les règles de planification, mais cette flexibilité peut impliquer une courbe d'apprentissage abrupte

L'expérience mobile est lente et peu pratique , ce qui rend la gestion des rendez-vous en déplacement moins efficace

La couverture de l'intégration est insuffisante si votre installation dépend de plateformes de niche ou de flux de travail d'automatisation avancés

Limite les reports ; il y a peu de place pour des politiques nuancées qui s'adaptent aux besoins spécifiques des clients ou des entreprises

difficultés à suivre* la charge de travail du personnel, les performances par type de rendez-vous ou les tendances en matière de revenus

Effectue des sauvegardes toutes les heures, mais celles-ci ne sont pas toujours disponibles pour les utilisateurs. Sans un processus de sauvegarde manuel fiable, vous risquez des lacunes dans la récupération des données

Manque de profondeur pour les besoins de planification complexes tels que les hiérarchies clients à plusieurs niveaux, le balisage avancé ou l'intégration avec les CRM

Les meilleures alternatives à TimeTap

Examinons maintenant de plus près les fonctionnalités, les limites et les avis des utilisateurs de chaque outil.

1. ClickUp (idéal pour les flux de travail de rendez-vous hautement personnalisables)

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, réduit la dispersion des tâches en regroupant vos formulaires d'inscription, vos réservations, vos calendriers d'équipe, la gestion de la charge de travail et les rappels automatisés dans une interface facile à utiliser.

Personnalisez votre processus d'admission grâce aux fonctionnalités robustes des formulaires ClickUp

Grâce aux formulaires ClickUp, vous pouvez obtenir des informations telles que le nom, l'information de contact, la date et l'heure souhaitées, le type de service, l'emplacement de la branche, etc. La disposition, les couleurs, les thèmes, les champs et les boutons du formulaire sont entièrement personnalisables pour répondre aux besoins de vos services professionnels.

De plus, les réponses au formulaire peuvent être converties en tâches individuelles dans la tâche ClickUp afin de garantir que toutes les informations soient stockées dans votre système sans entrée manuelle.

Planifiez le calendrier idéal en fonction de vos réservations et de la disponibilité de votre équipe grâce au calendrier ClickUp

ClickUp Calendar permet à votre équipe de consulter les réservations dans des vues quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles codées par couleur. Grâce à la vue côte à côte des emplois du temps de chaque membre, il devient facile de réaliser la distribution des rendez-vous de manière uniforme et d'identifier rapidement les créneaux disponibles pour de nouveaux rendez-vous.

Vous pouvez définir vos disponibilités et bloquer vos heures de non-travail, puis partager le lien vers votre calendrier avec vos clients afin de les aider à trouver un créneau qui leur convient.

ClickUp Brain, entièrement intégré au Calendrier, recommande les créneaux horaires optimaux, automatise le bloc des horaires, attribue les réservations aux membres de l'équipe et veille à ce que votre emploi du temps reste équilibré, sans double réservation ni rendez-vous manqué.

Pour réduire au minimum les absences, ClickUp Reminders envoie des rappels aux clients et aux membres de l'équipe à des moments précis avant la réservation.

Utilisez les rappels ClickUp pour être sûr de ne jamais manquer un rendez-vous ou une réunion d'équipe

Par exemple, vous pouvez définir un rappel 30 minutes avant une consultation ou 1 heure avant une réunion d'équipe. Ces rappels peuvent être personnalisés pour inclure des messages spécifiques, des pièces jointes ou des liens afin de garantir que toutes les informations relatives au rendez-vous sont transmises.

Vous avez besoin de réponses rapides concernant votre emploi du temps sans avoir à consulter votre calendrier ? Il vous suffit de demander à ClickUp Brain ou à votre agent de réponses prédéfini.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp limitations

Pour les nouveaux utilisateurs, l'installation et le processus d'intégration peuvent prendre du temps avant que tout ne fonctionne correctement

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un avis publié sur G2:

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa personnalisation et sa flexibilité. Je peux le configurer exactement comme je le souhaite, que ce soit en utilisant de simples listes de tâches ou en créant des flux de travail détaillés avec des automatisations, des dépendances et des tableaux de bord. Tout est regroupé au même endroit (projets, documents, communications et même suivi du temps), ce qui m'évite d'avoir à passer d'un outil à l'autre. J'apprécie également beaucoup l'interface intuitive et les mises à jour constantes qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités sans compliquer les choses. Il est suffisamment puissant pour les projets complexes, tout en restant facile à adopter par mon équipe.

2. Calendly (idéal pour une planification facile à partir d'un lien lié)

via Calendly

Calendly est une plateforme de planification qui vous permet de définir exactement quand et comment les gens peuvent prendre rendez-vous avec vous. Vous choisissez vos horaires, décidez de la durée de chaque réunion et pouvez même intégrer des marges de manœuvre. Avant d'afficher vos disponibilités, l'application vérifie tous vos calendriers en connexion : Google, Outlook, iCloud et Exchange.

Vous pouvez configurer différents types de rendez-vous, comme un rendez-vous rapide de 15 minutes, une session de discuter de 45 minutes avec un client ou une session stratégique en équipe. Vous prévoyez d'organiser un évènement de groupe ? Calendly gère les inscriptions et limite le nombre de participants.

Cet outil vous permet de créer différents calendriers pour différents types d'évènements, comme les appels clients en semaine et les réunions d'équipe le matin uniquement. Grâce à l'automatisation intégrée, vous pouvez envoyer des rappels (par e-mail ou SMS) avant la réunion et envoyer des remerciements ou des demandes de commentaires après celle-ci.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Utilisez les « sondages de réunion » pour permettre aux participants de voter sur les créneaux horaires préférés avant de confirmer

Intégrez « Calendly Routing » pour rediriger les visiteurs vers des pages spécifiques en fonction des réponses au formulaire ou des liens sources

Accédez à l'outil où que vous soyez grâce à l'extension du navigateur Calendly

Regroupez les disponibilités de votre équipe pour offrir davantage d'options de réservation

Gérez votre agenda et modifiez vos disponibilités où que vous soyez grâce à une application dédiée pour appareils mobiles

Limites de Calendly

Nécessite un outil tiers pour la réunion proprement dite, car il ne dispose pas d'une fonction de conférence intégrée

Tarifs Calendly

Free

Standard : 12 $/mois par utilisateur

équipes : *20 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Calendly

G2 : 4,7/5 (plus de 2 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Calendly ?

Voici un avis publié sur G2:

Incroyablement convivial, cet outil vous permet de configurer et de gérer facilement votre agenda. Vous pouvez personnaliser vos disponibilités, les types de réunions et même ajouter des plages horaires entre les réunions.

3. Acuity Scheduling (idéal pour les entreprises de services ayant des besoins complexes en matière de réservation)

via Acuity Scheduling

En matière de gestion des réservations, Acuity Scheduling vous permet d'ajuster la disponibilité à un niveau très précis en tenant compte des fuseaux horaires, en attribuant des sessions à des membres spécifiques du personnel ou en bloquant des plages horaires pour certains types de rendez-vous.

En plus d'ajouter la disponibilité par type de rendez-vous, vous pouvez également définir des contrôles pour déterminer à combien de temps à l'avance les clients peuvent réserver ou à quel moment ils peuvent annuler/reprogrammer.

Pour les entreprises du secteur du bien-être ou de la santé, la planification conforme à la norme HIPAA garantit un traitement sécurisé des informations sensibles. Les formulaires d'admission personnalisables vous permettent de recueillir exactement les informations dont vous avez besoin, des antécédents médicaux aux questions, avant le début de la session.

Les meilleures fonctionnalités d'Acuity Scheduling

Permettez à vos clients de réserver plusieurs sessions en une seule fois

Intégrez un widget de réservation directement dans votre site web ou votre page Facebook

Acceptez les paiements au moment de la réservation grâce aux intégrations Stripe, Square ou PayPal

Générez des rapports détaillés sur les revenus et la planification pour le suivi des performances

Gérez vos clients, suivez votre calendrier et acceptez les paiements grâce à une application mobile

Limites d'Acuity Scheduling

Bien qu'il existe des processus de réservation standard et des rapports sur les revenus, les analyses avancées telles que le suivi des cohortes ou les indicateurs de conversion approfondis font défaut

Tarifs d'Acuity Scheduling

Essai gratuit

Starter : 20 $/mois

Standard : 34 $/mois

Premium : 61 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Acuity Scheduling

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 5 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Acuity Scheduling ?

Voici un avis publié sur G2:

L'interface client est facile à utiliser et permet aux clients de choisir eux-mêmes leurs horaires de rendez-vous. J'apprécie la fonctionnalité d'Acuity qui permet de regrouper les rendez-vous. Elle nous permet également de définir le nombre maximal de rendez-vous d'un certain type par semaine (exemple, pas plus de 4 consultations avec de nouveaux clients par semaine).

4. Setmore (idéal pour les petites entreprises qui souhaitent disposer d'un système de paiement intégré)

via Setmore

Setmore vous offre une interface glisser-déposer pour organiser vos sessions, les regrouper en catégories claires et les réorganiser à tout moment en cas de changement. Chaque membre de l'équipe dispose de son propre calendrier et d'un lien de réservation où il peut liste toutes ses offres de services avec des détails tels que la durée, le prix, etc.

Pour faciliter les réservations en ligne, vous pouvez ajouter un bouton « Réserver maintenant » à vos pages sur les réseaux sociaux ou générer des codes QR pour vos flyers, affiches ou reçus.

Cet outil peut être utilisé dans divers paramètres d'entreprise : les organismes de formation peuvent planifier des cours collectifs et des ateliers, tandis que les consultants privés peuvent réserver des sessions individuelles en ligne ou en personne.

Les meilleures fonctionnalités de Setmore

Organisez instantanément des réunions vidéo en effectuant une connexion avec Zoom, Teleport ou Google Meet

Vendez des cours et des ateliers en ligne avec une assistance aux réservations de groupe pour plusieurs participants

Bénéficiez d'une assistance multi-sites pour les franchises ou les entreprises disposant de plusieurs branches

Acceptez les paiements en ligne grâce à l'intégration de Square, Stripe et PayPal

Synchronisez avec Google Agenda pour obtenir des mises à jour en temps réel sur votre appareil mobile

Limites de Setmore

L'affectation du personnel et des ressources à des branches spécifiques peut prendre beaucoup de temps pour les grandes organisations

Tarifs Setmore

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Setmore

G2 : 4,5/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 950 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Setmore ?

Voici un avis publié sur Capterra:

J'apprécie de pouvoir envoyer un lien simple à mes clients pour qu'ils puissent prendre rendez-vous. Cela me permet de conserver toutes leurs données et d'envoyer des rappels à mes clients et à moi-même pour la planification. Les tarifs de Setmore sont très raisonnables pour un propriétaire d'entreprise.

Avec SimplyBook.me, vous pouvez héberger votre propre site web de réservation optimisé pour les mobiles ou intégrer des widgets de réservation à votre site existant.

Il dispose d'outils marketing intégrés qui vous aident à fidéliser vos clients et à augmenter vos revenus au-delà des simples rendez-vous grâce à des coupons, des cartes, des abonnements et des systèmes de fidélité.

Vous bénéficiez également d'une fonctionnalité pratique « Approuver la réservation » qui vous permet de vérifier et d'approuver manuellement les réservations avant de les confirmer. Lorsqu'un service nécessite du matériel, du personnel et des salles, il ne confirme les rendez-vous que lorsque toutes les ressources requises sont disponibles.

SimplyBook. me : les meilleures fonctionnalités

Automatisez les e-mails, les rappels par SMS, les annulations et les messages de reprogrammation pour réduire le nombre de rendez-vous manqués

Acceptez les paiements et les acomptes en ligne pour assurer la sécurité de vos réservations

Bénéficiez d'une intégration native avec des outils de compte tels que QuickBooks, FreshBooks et Xero pour synchroniser vos transactions

Activez les réservations de groupe (cours ou évènements) où plusieurs clients peuvent réserver le même créneau, avec contrôle de la capacité

Limitations de SimplyBook.me

Il manque une intégration native avec les outils de conférence en ligne, ce qui pourrait être un inconvénient pour les entreprises qui ont besoin de fonctionnalités de réunion virtuelle

Tarifs SimplyBook.me

Free

Basique : 11,5 $/mois par utilisateur

Standard : 34,75 $/mois par utilisateur

Premium : 69 $ par mois et par utilisateur

(Prix convertis de l'euro en dollar américain)

Évaluations et avis sur SimplyBook.me

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SimplyBook.me ?

Voici un avis publié sur Capterra:

Je suis très satisfait de Simplybook.me. C'est une plateforme de réservation simple, exactement ce que je recherchais. Elle offre également la plupart des fonctionnalités que je souhaitais.

6. TidyCal (idéal pour une planification abordable et un accès à vie)

via TidyCal

Si vous recherchez un logiciel de planification en ligne convivial, simple d'utilisation et dépourvu de fonctionnalités superflues, TidyCal peut être un bon choix.

Le principe est simple : définissez vos disponibilités, partagez votre lien et laissez vos clients ou collègues choisir un créneau. Cette plateforme peut connecter jusqu'à 10 calendriers (Google Agenda, Outlook, Apple). Sa flexibilité vous permet de créer différents types de réunions, comme des rendez-vous rapides ou des consultations plus longues, et de leur attribuer des durées personnalisées.

Vous pouvez également générer des liens de réunion pour Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Si vous travaillez avec des clients internationaux, la détection intelligente du fuseau horaire de TidyCal vous sera très utile.

Les meilleures fonctionnalités de TidyCal

Ajoutez des marges entre les réunions et fixez des limites de réservation quotidiennes pour éviter les surcharges

Utilisez la méthode du tour de rôle pour répartir automatiquement les réunions entrantes entre les commerciaux ou les agents d'assistance

Créez différents types d'évènements (consultation de 15 minutes, appel stratégique d'une heure), chacun avec sa propre durée, ses marges de manœuvre, ses limites, etc.

Proposez différents emplacements de réunion par type de réservation

Exportez les données de réservation dans des fichiers CSV pour les utiliser dans vos autres outils

Limites de TidyCal

Certains utilisateurs signalent des problèmes pour synchroniser le calendrier, en particulier lorsque les évènements se chevauchent

Tarifs TidyCal

Free

Forfait individuel : 29 $ (paiement unique)

Forfait Agence : 79 $ (paiement unique)

Évaluations et avis sur TidyCal

G2 : Avis insuffisants

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de TidyCal ?

Voici un avis publié sur Capterra:

TidyCal a été facile à configurer. Il a également été très facile d'intégrer un processeur de paiement pour pouvoir organiser des réunions payantes. Dans l'ensemble, c'est un excellent outil.

7. Doodle (idéal pour la coordination de réunions de groupe et les sondages)

via Doodle

Doodle aide à coordonner les réunions, qu'il s'agisse d'appels individuels rapides ou de sessions en groupe plus importantes. La plateforme vous permet de définir vos disponibilités et de partager un lien simple afin que les invités puissent choisir un horaire qui convient au travail.

Cet outil de réunion en ligne synchronise votre calendrier, de sorte qu'une fois un créneau réservé, votre disponibilité est automatiquement mise à jour. Il permet d'éviter les conflits et la confusion, même pour les réunions récurrentes ou les organisations très occupées réparties sur différents fuseaux horaires.

Il existe également une fonctionnalité « Réserver pour le compte de » qui permet aux assistants et aux recruteurs de planifier des réunions pour quelqu'un d'autre sans attendre sa confirmation.

Les meilleures fonctionnalités de Doodle

Ajustez automatiquement les horaires pour les participants situés dans différents fuseaux horaires, éliminant ainsi les erreurs de conversion manuelle

Ajoutez des éléments personnalisés, tels que votre logo, un arrière-plan, des couleurs, etc., à vos pages de réservation et à vos sondages

Synchronisez avec Google Agenda, Microsoft Outlook / Office 365, iCloud, etc. pour garantir l'exactitude des disponibilités et éviter les doubles réservations

Simplifiez la planification de groupe en permettant aux participants de voter pour leurs horaires de réunion préférés

Limites de Doodle

Pas de CRM intégré ni d'automatisation approfondie des flux de travail par rapport à certaines alternatives à Doodle

Tarifs Doodle

Free

Pro : 14,95 $/mois par utilisateur

Équipe : 19,95 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Doodle

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Doodle ?

Voici un avis publié sur G2:

J'apprécie le fait que Doodle permette à de nombreuses personnes de collaborer et de se réunir, quels que soient leurs emplois du temps.

8. Square Appointments (idéal pour les entreprises qui ont également besoin d'une intégration POS)

via Square Appointments

Square Appointments est un logiciel de planification conçu pour les entreprises qui recherchent un outil simple et fiable pour gérer leurs opérations. La plateforme synchronise vos calendriers, les horaires de votre personnel et les informations sur vos clients. Chaque employé dispose de son propre calendrier, mais tout reste synchronisé automatiquement.

Vous bénéficiez également d'une vue claire qui affiche vos clients, ce qui vous permet de toujours savoir qui vient et quels services ils ont utilisés, facilitant ainsi la planification du personnel, des tarifs et des promotions.

Lorsqu'une personne annule ou manque un rendez-vous, vous pouvez configurer des listes d'attente pour remplir rapidement le créneau vacant.

Les meilleures fonctionnalités de Square Appointments

Combinez la planification et le traitement du paiement pour gérer vos rendez-vous et vos transactions en un seul endroit

Permettez à vos clients de réserver directement depuis votre site web grâce à un widget de réservation

Automatisez les rappels par e-mail et texte pour réduire les absences et améliorer le respect des rendez-vous

Définissez des permissions spécifiques pour les membres du personnel afin d'autoriser/restreindre l'accès aux fonctionnalités et aux informations de la plateforme

Gérez les plannings sur plusieurs emplacements, calendriers et fuseaux horaires

Limites de Square Appointments

Bien que Square Appointments s'intègre bien avec les autres services Square, son intégration avec des applications tierces en dehors de l'écosystème Square présente une limite

Tarifs de Square Appointments

Free

Plus : 49 $/mois par emplacement

Premium : 149 $/mois par emplacement

Pro : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Square Appointments

G2 : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 230 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Square Appointments ?

Voici un avis publié sur Capterra:

Mon expérience globale avec Square Appointments a été très agréable, car mes clients ont pu facilement prendre rendez-vous directement sur Google. Si vous êtes un nouveau propriétaire d'entreprise, utilisez Square Appointments pour vous faciliter la vie.

9. vCita (idéal pour combiner la planification et la gestion des clients)

via vcita

Si vous communiquez régulièrement avec vos clients, vcita vous aide à centraliser vos communications, vos rendez-vous, vos documents et votre historique de paiement.

Ce logiciel pour petites entreprises permet d'automatiser les confirmations de rendez-vous, les rappels, les suivis, ainsi que les rappels de paiement pour les factures impayées. Il est également facile de paramétrer des automatisations basées sur des déclencheurs (par exemple, des offres d'anniversaire) afin de fidéliser les clients et de les inciter à renouveler leurs achats.

Les analyses intégrées vont plus loin que les rapports de planification de base. Vous pouvez voir quels services sont les plus souvent réservés, quels clients reviennent et comment les flux de revenus évoluent au fil du temps.

Pour les entreprises des secteurs réglementés, l'outil offre la conformité HIPAA et des accords de partenariat commercial (BAA), qui sont essentiels pour la confidentialité et la conformité légale.

les meilleures fonctionnalités de vcita

Créez des listes d'attente pour les agendas complets et utilisez les fonctionnalités RSVP pour les évènements très demandés

Ajoutez le widget de planification en ligne à votre site web pour faciliter la prise de rendez-vous et les paiements

Téléchargez et partagez des fichiers, des contrats, des questionnaires ou des documents avec vos clients via le portail client

Créez plusieurs comptes pour vos employés, chacun avec ses propres plannings, rendez-vous, messages et permission

Capturez des prospects directement depuis Facebook Messenger et intégrez-les à votre CRM

limites de vcita

Manque de fonctionnalités avancées de gestion de calendrier pour les plannings complexes

tarifs vcita

Basique : 35 $/mois par utilisateur

Entreprise : 65 $/mois par utilisateur

Platinum : 110 $/mois par utilisateur

évaluations et avis sur vcita

G2 : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 270 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de vcita ?

Voici un avis publié sur G2:

En tant que personne qui porte plusieurs casquettes dans la gestion de mon entreprise, il m'est extrêmement utile de disposer d'outils de planification, de gestion des clients, de facturation et de marketing en un seul endroit. Les nouvelles fonctionnalités d'IA m'ont vraiment surpris par leur intuitivité. J'apprécie particulièrement la façon dont elles suggèrent des réponses et m'aident à rédiger rapidement du contenu marketing attrayant.

10. Vagaro (idéal pour les entreprises de beauté, de bien-être et de remise en forme)

via Vagaro

Vagaro est une plateforme de gestion d'entreprise qui combine la prise de rendez-vous, la gestion du calendrier, les bases de données clients, les paiements, le suivi des stocks et le marketing dans une seule interface.

Pour les entreprises disposant de plusieurs points de vente, les données clients, les adhésions, les cartes-cadeaux et les forfaits peuvent être partagés entre les différents emplacements afin d'offrir une expérience fluide aux clients. Les propriétaires peuvent également suivre facilement les performances, les commissions et les horaires du personnel dans toutes les branches.

L'outil dispose également d'un point de vente intégré pour accepter les paiements et d'une infrastructure de paiement qui offre l'assistance aux paiements fractionnés et aux options « achetez maintenant, payez plus tard ».

Les meilleures fonctionnalités de Vagaro

Accédez à des outils marketing tels que des campagnes d'automatisation par e-mail et SMS, des promotions personnalisées, des offres quotidiennes, des codes de réduction, etc.

Intégrez des widgets de réservation directement dans vos sites web ou vos pages de réseaux sociaux pour une planification en ligne

Intégrez QuickBooks, Xero et Gusto pour une gestion du compte et salariale fluide

Envoyez des rappels à votre équipe et à vos clients pour réduire le nombre de rendez-vous manqués

Limites de Vagaro

L'outil n'offre pas d'assistance multilingue et l'interface utilisateur peut être assez déroutante pour les débutants

Tarifs Vagaro

Free

un seul emplacement : *23,99 $/mois par utilisateur

Plusieurs emplacements : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Vagaro

G2 : 4,6/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Vagaro ?

Voici un avis publié sur G2:

J'adore la façon dont Vagaro allie fonction et flux : il regroupe la planification, les notes SOAP et les dossiers clients en un seul endroit sans paraître encombrant.

11. Mindbody (idéal pour gérer les cours et les adhésions)

via Mindbody

Spécialement conçu pour les services de bien-être, de remise en forme et de beauté, Mindbody gère tout, des volumes élevés de rendez-vous aux horaires de cours complexes, en passant par les adhésions, les ateliers et les évènements.

Il aide également votre entreprise à se faire connaître grâce à l'application Mindbody, aux widgets de site web, à ClassPass et aux réseaux partenaires tels que Google et les réseaux sociaux, afin que les nouveaux clients puissent vous trouver facilement.

L'assistant alimenté par l'IA de l'outil traite les appels manqués, les demandes de rendez-vous et les demandes des clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela garantit qu'aucune réservation ou piste potentielle n'est perdue, même en dehors des heures de bureau.

Les meilleures fonctionnalités de Mindbody

Téléchargez des sessions de bien-être sécurisées et préenregistrées, puis partagez-les directement avec vos clients à l'aide des outils Virtual Wellness de Mindbody

Permettez à vos clients de réserver leurs cours selon le principe du premier arrivé, premier servi grâce à Pick-a-Spot, qui leur permet de choisir leur placer dans les favoris dans les sessions de fitness en groupe

Automatisez votre marketing grâce aux SMS et aux e-mails groupés

Bénéficiez de contrôles de type franchise pour les entreprises opérant sur plusieurs sites

Obtenez des informations précieuses sur votre entreprise grâce à des rapports et des analyses complets

Limites de Mindbody

Options de personnalisation limite pour les réservations en contact avec la clientèle sans assistance avancée des développeurs

Tarifs Mindbody

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mindbody

G2 : 3,6/5 (plus de 440 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 2 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Mindbody ?

Voici un avis publié sur G2:

Tout est organisé et il est très facile d'effectuer des mises à jour rapidement et efficacement. Il est facile d'ajouter de nouveaux clients et de mettre à jour leurs emplois du temps selon les besoins. C'est tout simplement un outil très efficace qui répond à mes besoins et à ceux de mes clients.

12. Sign In Application (idéal pour réduire les absences grâce à des rappels automatisés)

via Sign In Application

Pour les entreprises qui recherchent un logiciel complet de prise de rendez-vous afin d'automatiser les réservations et d'améliorer la communication avec leurs clients, Sign In App est une bonne option.

La messagerie intelligente, optimisée par l'IA de type ChatGPT, peut répondre automatiquement aux questions des clients, envoyer des liens de modification de réservation et même gérer les annulations.

La plateforme accorde également la priorité à l'accessibilité : les pages de réservation sont conformes aux normes WCAG, prennent en charge l'assistance des lecteurs d'écran et intègrent un système de réservation vocale automatisé, ce qui permet à tous les clients de prendre facilement rendez-vous.

Les rapports personnalisés vous permettent de suivre les services les plus populaires, la disponibilité du personnel et les performances par emplacement, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées en matière de planification et de dotation en personnel.

Sign In Application : meilleures fonctionnalités

Créez des pages de réservation personnalisées à l'image de votre marque et adaptées à vos besoins

Obtenez des informations précieuses sur les tendances en matière de rendez-vous afin de prendre des décisions fondées sur des données

Mettez en place des flux de travail de prise de rendez-vous avec une logique de condition, comme l'envoi d'alertes différentes en fonction du type de rendez-vous ou du statut du client

Offrez un accès API aux développeurs afin qu'ils puissent créer des intégrations personnalisées ou automatiser des processus au-delà des options standard

Connexion Limites de l'application

Nécessite des intégrations tierces pour les rendez-vous virtuels, car il n'y a pas d'outils de vidéo-conférence intégrés

Tarifs de l'application Sign In

Free

Core : 600 $/site (facturé annuellement)

Amélioré : 1 200 $/site (facturé annuellement)

Pro : 1 800 $/site (facturé annuellement)

Connexion Évaluations et avis sur l'application

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sign In Application ?

Voici un avis publié sur G2:

J'adore utiliser ce système, car il est très simple et rend l'entreprise facile et agréable. Je peux me concentrer sur d'autres tâches importantes en sachant que mes besoins en matière de planification et mes rendez-vous sont toujours pris en charge avec précision !

13. YouCanBookMe (idéal pour l'intégration avec les calendriers Google et Microsoft)

via YouCanBookMe

Grâce à son interface conviviale et à ses fonctions avancées, YouCanBookMe vous offre la visibilité dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées sur la manière dont vous utilisez votre temps et vos ressources.

La fonctionnalité Disponibilité dynamique de la plateforme vous permet de définir des horaires différents pour chaque type de service, afin que les clients voient toujours les options exactes. Le tableau de bord analytique amélioré fournit des informations sur vos réservations, vous permettant de suivre les tendances et de mesurer les performances de vos sessions au fil du temps.

L'expérience client est personnalisable grâce à des messages hors ligne et de date de fin personnalisés, afin que toute personne visitant votre page de réservation sache pourquoi un créneau horaire n'est pas disponible.

Les meilleures fonctionnalités de YouCanBookMe

Définissez des périodes minimales et maximales pour contrôler quand les clients peuvent prendre rendez-vous

Intégrez votre site de réservation directement dans votre site web à l'aide de l'option d'intégration en ligne

Créez des plannings et des réservations ajustables grâce à une interface glisser-déposer

Ajoutez un bouton flottant « Prendre rendez-vous » qui reste visible pendant que les clients naviguent sur votre site

Intégrez des milliers d'outils via Zapier pour automatiser vos flux de travail

Limites de YouCanBookMe

Il n'est pas possible de modifier le libellé des rendez-vous différemment, par exemple « Deuxième rendez-vous » ou « Rendez-vous personnel », afin d'assurer l'assistance à l'analyse précise des données

Tarifs YouCanBookMe

Free

Particuliers : 9 $/mois par utilisateur

Professionnel : 13 $/mois par utilisateur

Équipes : 18 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur YouCanBookMe

G2 : 4,7/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de YouCanBookMe ?

Voici un avis publié sur G2:

La page de réservation est hautement personnalisable et dispose d'une interface facile à utiliser pour modifier les disponibilités. La notification par e-mail des nouvelles réunions est également très pratique.

💡 Conseil de pro : Ajouter un statut « Vérification réussie, en attente de confirmation » permet à vos clients de savoir que leur réservation a été enregistrée et sera bientôt confirmée, ce qui renforce leur confiance dans votre processus.

