Les meilleurs générateurs de campagnes IA à essayer en 2025

Mener une campagne marketing performante ne devrait pas être une tâche chaotique. Mais pour de nombreuses équipes, c'est encore le cas. Voici pourquoi : les briefs créatifs sont noyés dans des documents, les ressources de campagne sont dispersées dans différents outils et les mises à jour de statut sont éparpillées dans des discussions cloisonnées. Tout est ralenti et les résultats en pâtissent.

Les générateurs de campagnes IA changent la donne. Des marques leaders telles que Coca-Cola et Nestlé utilisent déjà l'IA pour accélérer la production créative, tester plus rapidement différentes variantes et lancer des campagnes en quelques jours au lieu de plusieurs semaines. Ces outils combinent rapidité, automatisation et suggestions intelligentes pour vous aider à créer des textes publicitaires, concevoir des ressources et mapper des campagnes complètes en quelques clics seulement.

*Le résultat ? Des flux de travail plus clairs, des lancements plus rapides et des campagnes plus performantes sur tous les canaux.

Dans ce guide, nous vous présentons les meilleurs générateurs de campagnes IA disponibles aujourd'hui, comparons leurs fonctionnalités et vous aidons à choisir celui qui correspond le mieux aux besoins de votre équipe.

🔎 Le saviez-vous ? L'IA devient très performante dans la rédaction publicitaire et sa rapidité est inégalée. JPMorgan Chase a vu son taux de clics augmenter de 450 % après être passé à des textes publicitaires rédigés par l'IA.

Les meilleurs générateurs de campagnes IA en un coup d'œil

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour *Tarifs ClickUp • Briefs de campagne, textes publicitaires et concepts créatifs générés par l'IA • IA pour la planification complète de campagnes et la génération de stratégies • Agents pour automatiser les flux de travail, la publication et les rapports Les équipes marketing qui souhaitent planifier, créer et exécuter des campagnes sur une seule plateforme Gratuit ; personnalisation disponible pour les entreprises Assistant de campagne HubSpot • Générez des textes publicitaires, des e-mails et des pages de destination en quelques minutes • Connexion intégrée à HubSpot CRM Les spécialistes du marketing qui utilisent déjà HubSpot CRM et qui souhaitent créer rapidement du contenu adapté à leur marque Free ActiveCampaign Les entreprises veulent des campagnes marketing personnalisées, basées sur les données et automatisées Les entreprises qui souhaitent des campagnes marketing personnalisées, basées sur les données et automatisées Forfaits payants à partir de 15 $/mois AdCreative. ai • Créations publicitaires, bannières et publications générées par l'IA en quelques secondes • Notation prédictive pour des publicités hautement performantes Équipes qui ont besoin de visuels et de textes publicitaires axés sur la conversion à grande échelle Forfaits payants à partir de 25 $/mois StoryLab. ai • Textes publicitaires, articles de blog et contenu social générés par l'IA • Réutilisez vos idées dans plusieurs formats Petites équipes ou spécialistes du marketing indépendants qui souhaitent créer rapidement du contenu multicanal Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/mois Creatify • Publicités vidéo générées par IA à partir d'invitations, d'instructions • Modèles intégrés pour différents formats Les marques qui souhaitent lancer rapidement des publicités vidéo sur les réseaux sociaux sans coûts de production élevés Forfaits payants à partir de 19 $/mois Quickads • Textes publicitaires et créations en moins de 60 secondes • Options d'exportation multi-plateformes Les spécialistes du marketing qui ont besoin de créations publicitaires rapides et prêtes à l'emploi pour plusieurs plateformes Forfaits payants à partir de 79 $/mois Pencil AI • Textes publicitaires et créations adaptés à votre marque • Notation prédictive des performances Équipes menant des campagnes publicitaires continues et souhaitant faire des choix créatifs basés sur des données Forfaits payants à partir de 15 $/mois Intelligemment • Tests et optimisation automatisés des créations • Intégration avec les principales plateformes publicitaires Équipes de niveau entreprise gérant des campagnes à grande échelle sur les réseaux sociaux Tarification personnalisée Predis. ai • Publicités, vidéos et publications générées par IA • Suggestions de légendes et de hashtags Les marques axées sur les réseaux sociaux qui ont besoin de créations rapides et spécifiques à chaque plateforme Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 23 $/mois

Qu'est-ce qu'un générateur de campagne IA ?

Un générateur de campagnes d'IA est un outil marketing qui utilise l'intelligence artificielle pour planifier, créer et optimiser des campagnes multicanales, souvent en une fraction du temps nécessaire avec les méthodes traditionnelles.

Intrigué ? Voici les réponses à certaines questions que vous pourriez vous poser en tant que novice en matière de marketing axé sur l'IA.

⭐️ Comment l'IA change-t-elle la manière dont les spécialistes du marketing élaborent et gèrent leurs campagnes ? L'IA transforme la création de campagnes, qui passe d'un processus manuel et séquentiel à un flux de travail automatisé et dynamique. Elle permet notamment :

Générez en quelques secondes plusieurs variantes d'annonces adaptées à différents publics

Suggérez des textes publicitaires et des concepts graphiques à fort taux de conversion

Optimisez le timing et le placement de vos campagnes sur les différentes plateformes de réseaux sociaux

Apprenez en continu à partir des données de performance pour affiner vos stratégies

Exemple concret : 75 % des spécialistes du marketing estiment que l'IA leur confère un avantage concurrentiel.

⭐️ Pourquoi automatisation + personnalisation = meilleurs résultats ? L'IA se chargeant de la création et de la planification des publicités, les spécialistes du marketing peuvent se concentrer sur la stratégie et le storytelling. L'automatisation accélère l'exécution, tandis que la personnalisation basée sur l'IA garantit que chaque élément de contenu trouve un écho auprès du bon public, ce qui stimule l'engagement et les taux de conversion.

⭐️ IA vs méthodes traditionnelles : quelle est la différence/valeur ajoutée ? La génération traditionnelle de campagnes nécessite des recherches manuelles, la création de contenu et une coordination entre les différentes plateformes. Les outils d'IA intègrent ces étapes, offrant une intégration transparente entre la planification des campagnes, la création de contenu et le suivi des performances. Cela réduit la complexité et donne aux équipes plus de temps pour se concentrer sur les stratégies marketing globales. Pas moins de 79 % des spécialistes du marketing soulignent le rôle de l'IA dans la rationalisation des processus et l'augmentation de la productivité.

🧠 Vérification des faits : de nombreux générateurs de campagnes IA utilisent l'apprentissage automatique pour tirer des enseignements de chaque campagne, ce qui signifie que votre prochaine campagne sera toujours plus intelligente que la précédente.

Que rechercher dans un générateur de campagnes IA ?

Choisir le bon générateur de campagne d'IA revient à trouver un outil qui correspond à vos objectifs, à votre flux de travail et à votre budget. Recherchez au minimum les éléments suivants :

Assistance multicanal pour créer des publicités, des publicités vidéo et des publications sur les réseaux sociaux pour plusieurs plateformes à partir d'un seul endroit

Capacités de personnalisation pour adapter les créations publicitaires et les messages à des audiences cibles spécifiques

Fonctionnalités d'automatisation telles que la planification, les tests A/B et l'optimisation basée sur des indicateurs clés

Outils de collaboration pour aligner les équipes marketing, conception et contenu

Modèles publicitaires et ressources créatives pour accélérer la création de contenu sans sacrifier la qualité

Analyses et rapports pour suivre les performances et mesurer le retour sur investissement par rapport aux objectifs de la campagne

💡 Conseil de pro : si vous menez des campagnes à grande échelle, choisissez un générateur de campagnes marketing basé sur l'IA qui s'intègre parfaitement à votre pile marketing existante afin que votre équipe passe moins de temps à changer d'outil et plus de temps à optimiser les campagnes.

De la création de publicités et de vidéos à la planification de publications sur les réseaux sociaux, les générateurs de campagnes IA actuels permettent de créer des publicités et de lancer des campagnes marketing multicanales en quelques clics seulement.

Voici les meilleurs outils qui peuvent booster les performances de vos campagnes :

1. ClickUp (idéal pour rationaliser l'exécution des campagnes et la collaboration)

Essayez ClickUp pour le marketing dès maintenant Accélérez vos campagnes marketing et la création de contenu avec ClickUp

Si vous avez toujours rêvé de pouvoir gérer l'intégralité de votre campagne marketing depuis un seul endroit, avec l'IA qui se charge du plus gros du travail, ClickUp est fait pour vous.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui réunit la gestion de projet, la collaboration sur des documents, le chat d'équipe et l'IA de nouvelle génération dans une plateforme unique et unifiée. Cela signifie que vos briefs de campagne, vos ressources créatives, vos discussions et vos analyses sont tous regroupés au même endroit, grâce à l'IA.

De la conception à l'exécution et à l'optimisation, les fonctionnalités basées sur l'IA de ClickUp vous permettent d'aller plus vite, de mieux collaborer et d'obtenir des résultats mesurables, ce qui en fait une solution complète pour les équipes marketing.

Pourquoi l'IA de ClickUp change la donne en matière de création de campagnes

La plupart des équipes marketing croulent sous des outils déconnectés et des informations éparpillées. ClickUp résout ce problème grâce à une véritable convergence qui rassemble tout votre travail, vos connaissances et vos communications, et les optimise à l'aide d'une IA puissante et pratique.

Découvrez ClickUp Brain , votre partenaire de campagne

Briefings et idées de campagne instantanés : il vous suffit de saisir l'objectif ou les instructions de votre campagne, et ClickUp Brain génère un briefing détaillé, un plan ou des idées de contenu adaptés à votre audience et à vos canaux

Des suggestions intelligentes, partout : Vous avez besoin d'un objet accrocheur, d'un nouvel angle publicitaire ou d'un résumé rapide d'une réunion ? ClickUp Brain est toujours là pour vous aider, là où vous travaillez, avec un accès à plusieurs modèles d'IA avancés, tels que ChatGPT, Claude et Gemini

Un flux de travail complet pour vos campagnes : Demandez à ClickUp Brain d'apprendre des campagnes précédentes et de créer des tâches contextuelles, des sous-tâches et d'étiqueter les personnes assignées à vos dernières campagnes marketing

📌 Exemple : Vous planifiez une campagne de rentrée scolaire ? Il vous suffit d'entrer votre invite dans ClickUp Brain, qui créera instantanément un brief de campagne complet, prêt à être transformé en tâches et partagé avec votre équipe.

Voici un échantillon de ClickUp Brain au travail👇

multipliez vos campagnes par 10 avec ClickUp Brain MAX : le compagnon IA idéal pour les spécialistes du marketing sur leur bureau

Automatisation complète des campagnes : générez des forfaits de campagne, du contenu et même des analyses post-campagne en quelques clics. Plus besoin de passer d'un outil d'IA à l'autre pour répondre à différents besoins

Recommandations exploitables : Brain MAX ne se contente pas de créer, il vous aide à optimiser. Obtenez des suggestions pour améliorer votre campagne, du timing au message en passant par la combinaison des canaux

Création de tâches vocales : Utilisez votre voix pour enregistrer vos notes, créer des tâches (et des sous-tâches) pour vos campagnes, effectuer des recherches dans votre environnement de travail connecté, et bien plus encore, dans 40 langues ! Avec Utilisez votre voix pour enregistrer vos notes, créer des tâches (et des sous-tâches) pour vos campagnes, effectuer des recherches dans votre environnement de travail connecté, et bien plus encore, dans 40 langues ! Avec la fonctionnal ité « Parler vers le texte », créer des campagnes, trouver des idées (sans mot-clé) et accomplir votre travail n'a jamais été aussi simple

Capturez des idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches 4 fois plus rapidement avec Talk to Text dans ClickUp Brain MAX

📌 Exemple : Vous lancez une campagne multicanale pour le Black Friday ? Avec Brain MAX, vous pouvez générer un plan de campagne détaillé, attribuer des tâches à votre équipe, rédiger des e-mails promotionnels et des publications sur les réseaux sociaux, et même recevoir des recommandations basées sur l'IA concernant les meilleurs moments pour lancer votre campagne et les canaux à privilégier, le tout dans un flux de travail fluide.

Regardez cette vidéo pour découvrir une façon plus intelligente et plus rapide de faire avancer les choses. 🧠✨

Agents IA : vos assistants de campagne toujours disponibles

Automatisez les tâches fastidieuses : les agents IA se chargent des tâches répétitives telles que l'attribution des tâches, l'envoi de rappels, la mise à jour des statuts et la génération de résumés

Gardez vos campagnes sur la bonne voie : les agents envoient des rappels de délais, établissent des rapports de performance et veillent à ce que rien ne passe entre les mailles du filet

Obtenez un forfait complet avec tâches et sous-tâches : Les agents IA peuvent élaborer un cadre et un flux de travail complets pour votre campagne.

📌 Exemple : approuvez un brief de campagne, et un agent IA attribue instantanément des tâches à votre équipe, planifie des réunions de révision et configure des rappels, sans aucun suivi manuel nécessaire. Découvrez comment cela fonctionne. 👇🏼

Contenu, flux de travail et planification alimentés par l'IA

Calendrier ClickUp. Il optimise les échéanciers et envoie des rappels intelligents pour que rien ne soit oublié Planifiez automatiquement les tâches, les réunions et les échéances de vos campagnes avecIl optimise les échéanciers et envoie des rappels intelligents pour que rien ne soit oublié

Capturez et résumez les réunions de campagne, puis créez automatiquement des tâches exploitables pour faire avancer les projets avec ClickUp AI Notetaker

Laissez l'IA s'occuper des tâches routinières (attributions, mises à jour de statut et notifications) avec ClickUp Automations , afin que votre équipe puisse se concentrer sur la stratégie et la créativité

Récupérez instantanément les ressources de campagne, les variantes publicitaires gagnantes ou la dernière version provisoire : plus besoin de fouiller dans les dossiers ou les e-mails grâce à Enterprise AI Search

Analyses, rapports et optimisation, grâce à l'IA

ClickUp Dashboards Suivez les performances de vos campagnes en temps réel grâce aux tableaux de bord personnalisables et optimisés par l'IA

Analyses basées sur l'IA : mesurez le retour sur investissement, suivez les indicateurs clés de performance et obtenez des informations exploitables pour une amélioration continue

Un environnement de travail unifié pour la réussite de vos campagnes

Plateforme convergente : gestion de projet, documents, discussion et IA fonctionnent ensemble pour vous permettre de créer, lancer et optimiser vos campagnes plus rapidement, avec moins de frictions et un impact accru

Collaboration en temps réel : ClickUp Chat , le chat intégré, les commentaires et les documents ClickUp partagés permettent à tout le monde de rester aligné et engagé, que votre équipe soit au bureau ou à distance

Grâce à l'IA et à la gestion centralisée de toutes les données, ClickUp transforme l'exécution des campagnes en un processus stratégique et rationalisé qui génère des résultats.

Modèles, intégrations et évolutivité

Le modèle de forfait de campagne ClickUp est un modèle complet et prêt à l'emploi qui vous permet d'organiser, de planifier et de suivre tous les aspects de votre campagne, du début à la fin.

Obtenez un modèle gratuit Restez organisé et obtenez les résultats dont vous avez besoin grâce au modèle de planification de campagne ClickUp

Les fonctionnalités de ClickUp telles que les statuts personnalisés, les champs personnalisés et les vues personnalisées vous permettent de suivre la progression des campagnes, d'organiser les détails essentiels tels que le budget et la propriété, et de visualiser l'ensemble de votre flux de travail sous différentes formes (liste, diagramme de Gantt, charge de travail et calendrier).

Des modèles tels que le modèle de gestion de campagne marketing ClickUp et le modèle de brief de campagne ClickUp vous aident à planifier, lancer et suivre facilement vos campagnes, tout en garantissant que chaque brief est clair, cohérent et exploitable par les équipes et les parties prenantes.

Connectez ClickUp à Google Ads, aux plateformes d'e-mail, aux CRM et bien plus encore pour bénéficier d'une pile marketing unifiée, grâce aux intégrations ClickUp

Contrôles de confidentialité robustes et évolutivité pour les équipes de toutes tailles grâce à la sécurité de niveau entreprise de ClickUp

Sarah Lively, directrice des réseaux sociaux chez Cartoon Network, dit ceci à propos de ClickUp, la source unique de vérité de son équipe :

Nous pouvons agir très rapidement, car nous disposons d'une source unique contenant toutes les informations dont nous avons besoin. Nous pouvons également être très précis dans ce que nous publions sur les réseaux sociaux, car nous disposons d'un statut des tâches qui permet d'éviter les erreurs.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Briefings de campagne, textes publicitaires et concepts créatifs générés par l'IA à partir des meilleurs modèles d'IA au monde

Agents IA pour les tâches, les approbations, la planification et les rapports sans intervention humaine

Calendrier IA pour une planification intelligente et une gestion des échéances

Tableaux de bord et analyses en temps réel directement liés aux objectifs de la campagne

Plateforme convergente pour la gestion des campagnes, la collaboration sur le contenu et la communication

AI Notetaker pour les résumés de réunion et la création instantanée de tâches

Modèles, statuts, champs et affichages personnalisables

Intégrations approfondies avec les outils marketing et les CRM

Limitations de ClickUp

La richesse des fonctionnalités peut entraîner une courbe d'apprentissage plus longue pour les équipes qui découvrent les plateformes complètes

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur G2 remarque :

Le nouveau Brain MAX a considérablement amélioré ma productivité. La possibilité d'utiliser plusieurs modèles d'IA, y compris des modèles de raisonnement avancés, à un prix abordable, facilite la centralisation de tout sur une seule plateforme. Des fonctionnalités telles que la conversion de la voix en texte, l'automatisation des tâches et l'intégration avec d'autres applications rendent le flux de travail beaucoup plus fluide et intelligent.

📚 Bonus : Vous souhaitez en savoir plus sur la manière de générer rapidement des revenus marketing grâce à ClickUp et à l'IA ? Obtenez le guide dès maintenant ! 👇🏼

2. HubSpot Campaign Assistant (Idéal pour générer des ressources de campagne dans un écosystème CRM)

via HubSpot

HubSpot Campaign Assistant est un outil alimenté par l'IA intégré directement à la plateforme HubSpot qui aide les équipes marketing à créer des textes pour les publicités, les pages de destination et les e-mails marketing. Il vous suffit d'entrer quelques informations, telles que votre produit, votre audience et le ton à adopter, et il génère en quelques minutes un texte personnalisé et prêt à l'emploi.

Il fonctionne avec les annonces Google Search, Facebook et LinkedIn, ainsi qu'avec le contenu des e-mails et des pages de destination, ce qui vous permet de préparer plusieurs ressources de campagne en un seul endroit. Cet outil vous évite de vous retrouver face à une page blanche et accélère la création de ressources pour les campagnes multicanales.

L'un de ses principaux avantages réside dans son intégration poussée avec les outils CRM et marketing de HubSpot. Vous pouvez envoyer le contenu généré directement dans vos campagnes, le connecter à vos données clients et suivre les performances sans changer de plateforme.

Cela le rend idéal pour les équipes qui utilisent déjà HubSpot pour la gestion des leads et l'automatisation, en conservant la création, l'exécution et les rapports des campagnes dans un environnement de travail connecté. Pour plus de flexibilité, vous pouvez également copier le contenu pour l'utiliser en dehors de HubSpot.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Campaign Assistant

Générez du contenu pour vos pages d'atterrissage, vos e-mails marketing et vos publicités en quelques minutes

Créez plusieurs variantes d'annonces adaptées à différentes plateformes ou audiences cibles

Conservez et revisitez vos brouillons précédents pour les comparer et les perfectionner

Interface facile à utiliser avec une installation minimale et aucune expérience en IA ou en codage requise

Limitations de HubSpot Campaign Assistant

Convient particulièrement aux spécialistes du marketing qui utilisent déjà le CRM et le Marketing Hub de HubSpot

Principalement axés sur le texte, ils peuvent nécessiter des modifications manuelles pour obtenir un résultat créatif parfait

Tarifs de HubSpot Campaign Assistant

Free

Évaluations et avis sur HubSpot Campaign Assistant

G2 : 4,4/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot Campaign Assistant

Un évaluateur G2 partage son avis :

De l'e-mail marketing à la création de pages de destination, en passant par la planification des publications sur les réseaux sociaux, l'optimisation SEO et l'intégration CRM, HubSpot fournit une solution complète qui couvre toutes les étapes du parcours client.

📚 À lire également : Voici une checklist pour vos campagnes marketing qui vous permettra de vous assurer que vous avez bien couvert toutes les étapes, de la conception à l'exécution, avant de vous lancer.

3. ActiveCampaign (Idéal pour les campagnes d'e-mails automatisées et les parcours clients)

via ActiveCampaign

ActiveCampaign associe la génération de contenu alimentée par l'IA à sa solide plateforme d'automatisation du marketing, facilitant ainsi la conception de campagnes ciblées par e-mail, sur les réseaux sociaux et dans les publicités. Vous pouvez générer des lignes d'objet, du corps de texte et du texte publicitaire tout en adaptant les messages à différents segments de votre audience.

Il prend en charge les campagnes multicanales, en exploitant les données sur le comportement des clients pour personnaliser les offres et les appels à l'action. L'IA aide à affiner le contenu pour favoriser l'engagement, tandis que l'automatisation garantit que les messages parviennent aux bonnes personnes au bon moment.

La force d'ActiveCampaign réside dans sa capacité à relier directement la création de campagnes au mappage du parcours client. Vous pouvez créer des séquences, déclencher des communications en fonction des interactions et suivre les performances, le tout sur la même plateforme.

Cette combinaison de génération de contenu IA et d'automatisation en fait un outil idéal pour les équipes qui souhaitent mener des campagnes plus intelligentes et basées sur des données sans avoir à jongler entre différents outils de rédaction, de segmentation et de diffusion.

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais qu'en est-il de l'utilisation d'une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte pendant que l'IA s'occupe du reste.

Meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Contenu prédictif alimenté par l'IA et optimisation du moment d'envoi

Automatisation multicanale pour les e-mails, les réseaux sociaux et les publicités

Segmentation avancée pour des campagnes marketing personnalisées

CRM intégré pour une coordination parfaite entre les équipes commerciales et marketing

Limitations d'ActiveCampaign

L'automatisation complète nécessite des forfaits supérieurs

Les coûts augmentent rapidement à mesure que votre liste de contacts s'allonge

Tarifs ActiveCampaign

Démarrage : 15 $/mois

En plus : 49 $/mois

Professionnel : 79 $/mois

Enterprise : 145 $/mois

Évaluations et avis sur ActiveCampaign

G2 : 4,5/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'ActiveCampaign

Un évaluateur G2 partage son avis :

Il est très facile de configurer mes contacts, mes campagnes par e-mail et mes automatisations dans ActiveCampaign afin d'atteindre efficacement mon public. Je peux facilement voir les performances de mes campagnes et les modifier si nécessaire.

📚 À lire également : Vous avez besoin d'une option prête à l'emploi pour lancer votre prochaine campagne publicitaire ? Ces modèles publicitaires sont faits pour vous.

4. AdCreative. ai (Idéal pour créer des publicités à fort taux de conversion grâce à l'IA)

via AdCreative

AdCreative.ai est une plateforme alimentée par l'IA qui aide les spécialistes du marketing à produire rapidement des créations publicitaires axées sur la conversion et des visuels pour les réseaux sociaux. Vous pouvez générer plusieurs variantes de publicités en quelques minutes en saisissant les détails de votre produit, votre public cible et les atouts de votre marque.

Cet outil utilise un apprentissage automatique basé sur des millions de publicités très performantes pour suggérer des dispositions, des titres et des appels à l'action optimisés pour les clics et les conversions.

Il prend en charge les canaux populaires tels que Facebook, Instagram, Google et LinkedIn, ce qui facilite la création de contenus spécifiques à chaque plateforme sans avoir à repartir de zéro à chaque fois. Vous pouvez également télécharger votre propre kit de marque, y compris les couleurs, les polices de caractères et les logos, afin que chaque résultat reste conforme à votre image de marque.

AdCreative. ai s'intègre à des outils tels que Google Ads et Facebook Ads Manager, vous permettant d'envoyer des créations directement dans vos campagnes publicitaires à des fins de test et de suivi des performances.

Cela rend cet outil particulièrement utile pour les équipes qui gèrent des campagnes publicitaires à grand volume et qui souhaitent gagner du temps sur les tâches de conception répétitives tout en améliorant les performances créatives grâce à des recommandations basées sur des données.

Les meilleures fonctionnalités d'AdCreative.ai

Créations publicitaires, bannières et publications sur les réseaux sociaux générées par IA en quelques secondes

Notation prédictive pour hiérarchiser les variantes publicitaires les plus performantes

Plusieurs variantes d'annonces pour les tests A/B et l'optimisation

Intégrations avec les principales plateformes publicitaires pour une publication fluide

Limitations d'AdCreative.ai

Les options de personnalisation sont limitées pour les besoins avancés en matière de marque ou de disposition

Les meilleurs résultats dépendent de la connexion à des comptes publicitaires actifs pour obtenir des commentaires sur les performances

Tarifs AdCreative. ai

Starter : 39 $/mois

Professionnel : 249 $/mois

Ultimate : 599 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AdCreative.ai

G2 : 4,3/5 (782 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'AdCreative. ai

Un évaluateur G2 partage son avis :

Ce que j'apprécie le plus chez AdCreative.ai, c'est le gain de temps considérable. Grâce à cet outil, je peux générer des dizaines de bannières publicitaires d'aspect professionnel en quelques clics seulement.

📚 À lire également : Découvrez comment les équipes qui évoluent rapidement obtiennent de meilleurs résultats grâce à ce guide sur l'exécution de campagnes à grande vitesse.

5. StoryLab. ai (Idéal pour les textes publicitaires et les invites de contenu social générés par IA)

StoryLab.ai est un outil de création de contenu alimenté par l'IA, conçu pour aider les spécialistes du marketing à générer des textes de campagne pour plusieurs canaux à partir d'un seul endroit. Il prend en charge des formats tels que les légendes pour les réseaux sociaux, les textes publicitaires, les séquences d'e-mails, les plans de blog et les scripts vidéo, ce qui facilite la cohérence des messages sur toutes les plateformes.

Commencez par saisir une brève description de votre campagne ou de votre produit, choisissez votre style et sélectionnez un type de contenu. StoryLab.ai génère alors un contenu provisoire que vous pouvez modifier ou affiner.

La force de la plateforme réside dans son intervalle de modèles, qui couvrent tout, des publicités Facebook et LinkedIn aux descriptions YouTube et aux titres de pages de destination. Elle comprend également une fonctionnalité de « régénération » qui vous offre plusieurs variations d'une même idée, afin que vous puissiez rapidement tester vos messages par A/B testing. Pour les campagnes en cours, vous pouvez enregistrer et organiser vos invites ou vos résultats favoris, ce qui facilite la maintenance d'une bibliothèque d'idées de contenu réutilisables.

Les meilleures fonctionnalités de StoryLab.ai

Textes publicitaires, articles de blog et contenu pour les réseaux sociaux générés par l'IA

Réutilisation de contenu pour le marketing multicanal

Invitations créatives pour inspirer des idées de campagne

Interface simple et collaborative

Limites de StoryLab.ai

Fonctionnalités avancées de mise en forme ou de conception limitées

Fonctionne mieux pour les contenus textuels, pas pour les visuels

Tarifs StoryLab. ai

Forfait Free

Pro : 15 $/mois

Unlimited : 19 $/mois

Évaluations et avis sur StoryLab.ai

G2 : Aucun avis

Capterra : Aucun avis

🔎 Le saviez-vous ? La gestion des campagnes en silos vous ralentit. Découvrez comment centraliser l'exécution des campagnes et tout aligner en un seul endroit.

6. Creatify (Idéal pour transformer des informations sur les produits en publicités vidéo prêtes à l'emploi)

via Creatify

Creatify est une plateforme basée sur l'IA qui se concentre sur la création de publicités vidéo courtes pouvant être utilisées sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Vous fournissez des détails sur votre produit ou votre campagne, tels que les arguments de vente clés, le public cible et le style souhaité, et Creatify génère automatiquement des publicités vidéo complètes avec des visuels, des superpositions de texte et de la musique.

L'un de ses principaux avantages est la possibilité de créer rapidement plusieurs variantes d'une publicité, ce qui facilite le test de différents angles créatifs et permet de voir ce qui résonne le mieux auprès de votre audience. L'outil prend également en charge la modification en cours, vous pouvez donc modifier le texte, remplacer les visuels ou ajuster le timing sans repartir de zéro.

Comme Creatify prend en charge l'ensemble du processus, de la génération de concepts publicitaires à la production de vidéos prêtes à l'emploi, il est particulièrement adapté aux petites entreprises, aux équipes marketing ou aux marques de commerce électronique qui souhaitent créer des publicités vidéo de qualité professionnelle sans investir dans des logiciels de modification complexes ou des équipes de production vidéo dédiées.

Meilleures fonctionnalités de Creatify

Publicités vidéo générées par IA à partir d'instructions simples

Modèles intégrés pour différents formats publicitaires et différentes plateformes

Options personnalisables pour la marque et les messages

Exportation rapide vers des plateformes telles que Facebook, Instagram et TikTok

Limitations de Creatify

Fonctionnalités de modification avancées limitées par rapport aux logiciels vidéo professionnels

Idéal pour les contenus marketing courts

Tarifs Creatify

Free

Starter : 39 $/mois

Pro : 99 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Creatify

G2 : 4,5/5 (plus de 485 avis)

Capterra : Aucun avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Creatify

Un utilisateur G2 partage son avis :

J'apprécie vraiment la facilité d'utilisation de Creatify AI. La plateforme est intuitive, même si vous n'êtes pas un expert en technologie, ce qui rend tout le processus de création vidéo très simple.

📚 À lire également : De la rédaction de textes convaincants à la planification des lancements, ce guide de gestion des campagnes par e-mail vous aide à tout rationaliser.

7. Quickads (Idéal pour générer automatiquement des variantes d'annonces pour les réseaux sociaux)

via Quickads

Quickads est une plateforme de création publicitaire alimentée par l'IA, conçue pour aider les spécialistes du marketing et les propriétaires de petites entreprises à produire des publicités pour plusieurs canaux en quelques minutes. Vous commencez par saisir des informations de base sur votre produit, votre public cible et les objectifs de votre campagne, puis la plateforme génère des créations publicitaires, des textes et des variantes adaptés à vos données.

Il prend en charge un large intervalle de formats publicitaires, notamment les publications sur les réseaux sociaux, les bannières publicitaires et les scripts vidéo, ce qui le rend polyvalent pour les équipes qui mènent des campagnes multicanales. L'outil permet également une personnalisation rapide afin que vous puissiez ajuster le texte, les couleurs et les visuels en fonction du style de votre marque avant la publication.

Mettant l'accent sur la rapidité et la simplicité, Quickads est particulièrement utile pour les entreprises qui ont besoin de créer et de tester de nombreuses versions d'annonces sans passer des jours à concevoir ou à rédiger. C'est une option pratique pour les équipes qui souhaitent lancer des campagnes plus rapidement tout en conservant la production créative en interne.

Les meilleures fonctionnalités de Quickads

Textes publicitaires et créations générés par IA en moins de 60 secondes

Options d'exportation multi-plateformes pour Facebook, Instagram, Google, etc

Variantes publicitaires automatiques pour les tests A/B

Interface simple pour les non-designers

Limitations de Quickads

Moins d'options de personnalisation par rapport aux outils de conception avancés

Idéal pour les campagnes à court terme ou à délai d'exécution rapide

Tarifs Quickads

Starter : 79 $/mois

Pro : 99 $/mois

Agence : 149 $/mois

Évaluations et avis Quickads

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Quickads

Un évaluateur G2 partage son avis :

La fonctionnalité de création d'annonces illustrées en un clic de QuickAds.ai change la donne. Elle est incroyablement efficace et fournit des résultats professionnels en quelques secondes. J'ai économisé beaucoup de temps et d'argent en matière de conception depuis que j'utilise cet outil. Les annonces sont accrocheuses et efficaces, ce qui permet à mes campagnes de se démarquer.

📚 À lire également : Élaborez plus rapidement des stratégies plus intelligentes grâce à des générateurs de forfaits marketing basés sur l'IA qui réduisent de moitié le temps de planification.

8. Pencil AI (Idéal pour tester et optimiser les créations publicitaires grâce à des informations issues de l'IA)

via Pencil

Pencil AI utilise l'IA pour aider les équipes marketing à créer des publicités pour des plateformes telles que Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Vous commencez par télécharger les ressources de votre marque (logos, images de produits et vidéos existantes), puis Pencil génère plusieurs variantes de publicités conçues pour correspondre à votre ton et à votre style.

Ce qui distingue Pencil, c'est son approche « prédictive ». L'IA ne se contente pas de créer des publicités, elle analyse les données de performance des campagnes passées afin de suggérer les créations les plus susceptibles de réussir. Au fil du temps, elle apprend quels visuels, titres et appels à l'action fonctionnent le mieux pour votre marque, afin que les futures publicités soient encore plus ciblées.

Toutes vos campagnes et tous vos actifs sont stockés dans un tableau de bord unique, ce qui facilite le test des variations et le suivi des résultats. Cela rend Pencil particulièrement utile pour les équipes qui mènent fréquemment des campagnes publicitaires et qui souhaitent réduire le temps de production tout en conservant les données de performance au cœur de leurs décisions créatives.

Les meilleures fonctionnalités de Pencil AI

Textes publicitaires et ressources créatives générés par IA et adaptés à votre marque

Évaluation prédictive des performances pour les variantes publicitaires

Intégration d'un kit de marque pour des visuels cohérents

Plusieurs variantes pour les tests A/B

Limites de Pencil AI

Nécessite des comptes publicitaires connectés pour obtenir les meilleurs résultats prédictifs

Idéal pour les équipes qui gèrent des campagnes publicitaires continues

Tarifs Pencil AI

Base : 14 $/mois

Croissance : 55 $/mois

Avantage : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Pencil AI

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pencil AI

Un évaluateur G2 partage son avis :

Il s'agit d'une plateforme révolutionnaire. À noter en particulier : tous les meilleurs modèles GenAI en un seul endroit, des données de performance intégrées pour optimiser la production publicitaire, des variations de flux pour adapter le contenu, une bibliothèque de marques intégrée et la possibilité de discuter directement dans les publicités !

📚 À lire également : Ces exemples de briefs créatifs montrent comment mettre tout le monde sur la même page avant même de commencer à créer.

9. Smartly (Idéal pour l'automatisation publicitaire à grande échelle et multi-plateforme)

via Smartly

Smartly est une plateforme d'automatisation créative et d'achat média conçue pour aider les marques à mener des campagnes payantes sur les principales plateformes de réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest et Snapchat. Elle combine la création, le test et l'optimisation des publicités dans un seul environnement de travail, permettant ainsi aux équipes de concevoir des créations publicitaires, de définir le ciblage et de lancer des campagnes sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Les fonctionnalités d'automatisation de la plateforme permettent aux spécialistes du marketing de mettre à jour de manière dynamique les créations publicitaires et le ciblage en fonction des flux de produits, des segments d'audience ou des données de performance. Cela permet de garantir la pertinence et l'actualité des publicités, que vous meniez des promotions saisonnières ou que vous mettiez à jour des messages basés sur les stocks. Les équipes peuvent également tester des créations à grande échelle afin de déterminer les variantes les plus performantes avant de valider le budget.

Comme Smartly. io s'intègre directement aux plateformes publicitaires sociales, les données de performance sont renvoyées vers l'outil pour générer des rapports en temps réel. Il est ainsi plus facile de repérer les tendances, d'ajuster les dépenses et de reproduire les campagnes les plus performantes. Les grandes marques utilisent souvent Smartly. io pour gérer plusieurs campagnes et marchés à la fois, ce qui rationalise les flux de travail et réduit la gestion manuelle des publicités.

Les meilleures fonctionnalités intelligentes

Test et optimisation automatisés des créations sur toutes les plateformes

Intégration avec tous les principaux réseaux publicitaires sur les réseaux sociaux

Allocation budgétaire optimisée par l'IA pour un meilleur retour sur investissement

Outils de collaboration pour les équipes créatives et marketing

Limitations intelligentes

Tarification plus élevée destinée aux clients entreprises

Ne convient pas aux petites entreprises dont le budget publicitaire est limité

Tarification intelligente

Tarification personnalisée en fonction des dépenses publicitaires et des besoins de la campagne

Évaluations et avis intelligents

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Smartly

Un utilisateur G2 partage son avis :

Ils prennent en charge presque toutes les fonctionnalités natives de Meta Ads : DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, personnalisation des emplacements, etc. L'ensemble de la structure de nos campagnes peut être géré à partir de flux d'automatisation Google Sheets faciles à utiliser. Budget, création, copie, ciblage, etc. : tout est géré en direct depuis Google Sheets !

📚 À lire également : Trouvez les meilleurs outils de gestion de campagne pour planifier, lancer et optimiser vos campagnes de A à Z.

10. Predis. ai (Idéal pour la génération de publications sur les réseaux sociaux et la planification d'idées)

Predis.ai est un outil basé sur l'IA qui aide les entreprises à créer des publications complètes pour les réseaux sociaux, y compris des visuels, des légendes et des hashtags, à partir d'une simple invite de texte. Vous pouvez entrer une brève description de votre produit, offre ou campagne, et Predis génère automatiquement du contenu prêt à être publié et adapté à des plateformes telles qu'Instagram, Facebook, LinkedIn, etc.

Cet outil comprend un générateur d'images IA, des modèles personnalisables et un planificateur qui vous permettent de concevoir et de publier du contenu sans avoir à passer d'une application à l'autre. Il offre également une analyse de la concurrence et des informations sur les performances, vous fournissant ainsi des données pour affiner votre stratégie sociale.

Predis convient particulièrement aux petites et moyennes entreprises et aux agences qui souhaitent maintenir une présence active et professionnelle sur les réseaux sociaux sans investir massivement dans des ressources de conception ou de rédaction. En combinant l'idéation, la création et la planification en un seul endroit, il aide les équipes à garantir la cohérence et le bon déroulement des campagnes.

Les meilleures fonctionnalités de Predis.ai

Textes publicitaires, vidéos et publications statiques sur les réseaux sociaux générés par l'IA

Recommandations créatives spécifiques à chaque plateforme pour différents canaux

Suggestions de légendes et de hashtags pour booster la visibilité

Assistance multilingue pour les campagnes internationales

Limitations de Predis. ai

Fonctionnalités avancées de modification en cours de vidéo limitées

Fonctionne mieux pour les stratégies marketing axées sur les réseaux sociaux

Tarifs Predis. ai

Free

En plus : 39 $/mois

Edge : 79 $/mois

Enterprise : 249 $/mois

Predis. ai évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Predis. ai

Un évaluateur G2 partage son avis :

Une application pratique pour tous les types de création de contenu, tels que les vidéos, les images et les carrousels.

📚 À lire également : De la rédaction de textes publicitaires à la sélection des meilleures créations, l'IA dans la publicité change le travail des spécialistes du marketing.

Avantages de l'utilisation de l'IA pour la génération de campagnes

🔎 Le saviez-vous ? Une grande majorité des spécialistes du marketing (pas moins de 85 %) utilisent des outils d'écriture IA ou de création de contenu pour améliorer leur marketing.

Les générateurs de campagnes IA vous déchargent d'une grande partie du travail : ils vous font gagner du temps, affinent votre ciblage et vous fournissent des idées créatives que vous pouvez utiliser sur tous les canaux. Grâce à l'automatisation et aux données, la planification, la création et l'optimisation des campagnes deviennent beaucoup plus faciles et beaucoup plus efficaces.

1. Création de campagnes plus rapideL'IA peut générer des textes publicitaires, des publicités vidéo, des publications sur les réseaux sociaux et des modèles publicitaires en quelques minutes, réduisant ainsi le temps entre la conception et le lancement.

⭐ Ce que cela signifie : Les spécialistes du marketing constatent des avantages directs en termes d'efficacité et de productivité grâce à la mise en œuvre de la technologie IA. 83,82 % des personnes interrogées ont déclaré avoir constaté une augmentation de leur productivité depuis l'adoption de l'IA.

2. Messages cohérentsLes directives de marque et les contrôles de style intégrés garantissent que toutes les créations publicitaires sont en phase avec l'identité de votre marque, quelle que soit la plateforme.

3. Optimisation basée sur les donnéesL'IA analyse les données historiques sur les performances et le comportement de l'audience afin d'affiner les stratégies publicitaires, d'améliorer les taux de clics et d'optimiser le retour sur investissement.

4. Personnalisation à grande échelleLa personnalisation automatisée du contenu permet d'adapter les messages à différentes audiences cibles sans avoir à créer manuellement plusieurs variantes d'annonces.

5. Exécution multicanale fluideDe nombreux générateurs de campagnes marketing basés sur l'IA s'intègrent aux plateformes de réseaux sociaux, aux réseaux publicitaires et aux outils CRM, ce qui facilite la coordination des campagnes sur tous les canaux.

6. RentabilitéEn réduisant la dépendance vis-à-vis des ressources créatives externes et en minimisant les essais et les erreurs, les outils basés sur l'IA peuvent contribuer à réduire les coûts de production des campagnes.

📚 À lire également : Réduisez le temps d'installation de vos campagnes grâce à ces modèles de campagnes marketing conçus pour la rapidité et la collaboration.

Les défis liés à l'utilisation de l'IA pour la génération de campagnes

Si les générateurs de campagnes IA peuvent rationaliser la création publicitaire et améliorer les performances, ils posent également des défis que les spécialistes du marketing doivent relever.

1. Contrôle qualitéLes créations et textes publicitaires générés par IA peuvent nécessiter une révision humaine avant leur publication afin de garantir leur exactitude, leur pertinence et leur conformité avec la marque.

📊 Fait concret : 39 % des spécialistes du marketing déclarent ne pas savoir comment utiliser l'IA générative en toute sécurité. Ils s'inquiètent de sa précision et signalent un besoin de supervision humaine, ainsi que d'une formation adéquate et de données clients fiables, afin de tirer efficacement parti de cette technologie dans leur travail.

2. Surdépendance à l'automatisationSe fier uniquement à l'IA pour la création de contenu peut donner lieu à des messages génériques ou répétitifs, ce qui peut réduire l'engagement de l'audience au fil du temps.

3. Contexte créatif limitéLes outils d'IA fonctionnent mieux lorsqu'ils sont fournis avec des briefs et des données détaillés. Sans entrées appropriées, le résultat peut manquer des nuances nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques de la campagne.

4. Confidentialité et conformité des donnéesL'utilisation des données clients pour la personnalisation par IA nécessite le respect strict des réglementations en matière de confidentialité telles que le RGPD et le CCPA, que tous les outils ne gèrent pas automatiquement.

🔍 Une étude montre que 40,44 % des spécialistes du marketing ont souligné les préoccupations relatives à la confidentialité des données comme un défi majeur dans l'intégration et l'optimisation complètes de l'IA. Cela reflète une sensibilité croissante à l'égard du traitement des données et des considérations éthiques dans les applications d'IA.

5. Complexité de l'intégrationCertains générateurs de campagnes marketing IA peuvent ne pas s'intégrer de manière transparente à votre infrastructure technologique existante, ce qui nécessite une installation supplémentaire ou des processus manuels.

6. Coûts d'abonnement et d'évolutivitéSi les outils d'IA permettent de gagner du temps, les fonctionnalités avancées, les niveaux d'utilisation supérieurs ou l'assistance multimarque peuvent augmenter les coûts, en particulier pour les grandes équipes.

📚 À lire également : Définissez vos budgets, surveillez vos dépenses et ajustez vos stratégies en temps réel grâce à ce guide sur les budgets marketing.

Comment choisir le bon générateur de campagnes IA ?

Le choix du générateur de campagnes marketing IA adapté dépend des objectifs, du budget et du flux de travail de votre équipe. Le bon choix doit correspondre aux objectifs de votre campagne et s'intégrer facilement à votre pile marketing.

1. Définissez les objectifs de votre campagneDéterminez si votre priorité est de créer des publicités, d'optimiser le ciblage, de générer des publicités vidéo, de produire des publications sur les réseaux sociaux ou de gérer vos campagnes de bout en bout.

2. Vérifiez les capacités de l'IARecherchez des fonctionnalités telles que des modèles d'annonces, plusieurs variantes d'annonces, des analyses prédictives et la personnalisation afin de répondre aux besoins de votre campagne.

3. Évaluez les options d'intégrationChoisissez un outil qui fonctionne de manière transparente avec vos plateformes de réseaux sociaux, votre CRM et vos outils d'analyse afin de rationaliser les flux de travail.

4. Évaluez la facilité d'utilisationAssurez-vous que la plateforme dispose d'une interface intuitive afin que votre équipe puisse commencer à créer rapidement des publicités et des créations publicitaires sans avoir à passer par une longue phase d'apprentissage.

5. Comparez les niveaux de prixConsultez tous les forfaits disponibles et tenez compte des coûts d'évolutivité potentiels si vos campagnes ou votre équipe s'agrandissent.

6. Lisez les avis d'utilisateurs réelsConsultez les avis sur G2 et Capterra pour comprendre les performances, la qualité du service client et les limites potentielles du point de vue des utilisateurs.

🔎 Le saviez-vous ? Une stratégie de promotion solide est ce qui distingue les campagnes exceptionnelles de celles qui tombent dans l'oubli.

Accélérez vos campagnes grâce à l'IA

Les générateurs de campagnes d'IA changent la donne pour les spécialistes du marketing. Ils vous aident à planifier, créer et optimiser plus rapidement vos campagnes publicitaires, à cibler plus intelligemment et à réduire vos dépenses. Vous avez besoin de nouvelles créations publicitaires ? De multiples variantes ? D'ajustements spécifiques à certaines plateformes sociales ? Ces outils vous libèrent des tâches fastidieuses liées à la création publicitaire afin que vous puissiez vous concentrer sur les gains importants.

Et si vous souhaitez tout gérer depuis un seul endroit, ClickUp est fait pour vous. C'est l'application qui offre tout ce dont vous avez besoin pour votre travail : gestion de projet, création de contenu, collaboration et IA, le tout sur une seule plateforme. Avec ClickUp Brain, Brain MAX et AI Agents, vous pouvez mener votre campagne marketing du brief au lancement sans jamais changer d'onglet.

Essayez ClickUp gratuitement dès maintenant et commencez à gérer vos campagnes de manière plus intelligente.

FAQ

L'IA peut accélérer considérablement la création de campagnes en générant des textes publicitaires, des publicités vidéo, des publications sur les réseaux sociaux et des modèles publicitaires en quelques minutes. Elle utilise également des informations basées sur les données pour optimiser le ciblage, personnaliser les créations publicitaires et améliorer les taux de clics au fil du temps.

Contrairement aux outils traditionnels qui reposent largement sur la saisie manuelle, les générateurs de campagnes marketing basés sur l'IA automatisent la création de contenu, suggèrent plusieurs variantes d'annonces et utilisent les données de performance pour affiner les campagnes sur toutes les plateformes.

L'IA peut prendre en charge différents types de campagnes, notamment les publicités sur les réseaux sociaux, les publicités display, les campagnes d'e-mail marketing, les publicités vidéo et les promotions multicanales pour les lancements de produits ou les soldes saisonniers.

Vous obtiendrez les meilleurs résultats en fournissant un brief clair sur la campagne, des détails sur le public cible, les directives de la marque et toutes les données pertinentes sur les performances des campagnes précédentes.

Suivez des indicateurs tels que les taux de conversion, les taux de clics, le coût par acquisition et les niveaux d'engagement avant et après l'adoption de l'outil d'IA afin de mesurer son impact sur les performances de la campagne.