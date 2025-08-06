Tarifs d'Otter IA : forfaits, fonctionnalités et alternatives

La transcription instantanée et les annotations en temps réel alimentées par l'IA d'Otter AI lui ont valu une clientèle fidèle parmi les équipes, les étudiants et les professionnels indépendants. Il est facile et intuitif à utiliser. De plus, il offre des notes de réunion consultables.

Toutefois, si vous devez transcrire quotidiennement des conférences et des réunions, ses limites, telles que les plafonds de transcription et l'absence d'intégrations appropriées dans les forfaits inférieurs, peuvent s'avérer frustrantes.

Vous devez choisir un forfait qui correspond à vos besoins et à votre budget pour tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités.

Dans cet article, nous allons détailler les forfaits d'Otter AI, du forfait gratuit aux forfaits Business et Enterprise, et vous présenter une alternative plus puissante pour intégrer vos réunions et vos flux de travail dans un seul outil. Oui, il s'agit bien de ClickUp, l'application qui offre tout pour le travail

🧠 Anecdote : la transcription remonte à l'Égypte antique, où les scribes consignaient les évènements sur des tablettes et des murs. Ces scribes étaient des personnages estimés, exemptés de travail physique et d'impôts.

ClickUp vs Otter AI pour l'automatisation des réunions

Voici une comparaison directe des capacités d'Otter AI et de l'outil de prise de notes IA de ClickUp avant d'examiner les tarifs de chaque outil.

Fonctionnalité Otter. ai ClickUp Transcription de réunion ✅ Transcription en temps réel via OtterPilot sur Zoom, Google Meet et Teams avec une précision pouvant atteindre 95 % ; libellé des intervenants ; capture des diapositives ✅ Transcription automatique des notes et enregistrements de vos réunions Zoom, Google Meet et Teams dans ClickUp Docs via l'outil de prise de notes IA de ClickUp Extraction d'éléments d'action ✅ « Takeaways » détecte automatiquement les décisions, les thèmes clés et les éléments nécessitant une action ; met en évidence les éléments qui méritent d'être traités ✅ ClickUp AI Notetaker résume les réunions, identifie les éléments d'action et crée automatiquement des tâches à partir des réunions à l'aide de l'IA Intégration des tâches ❌ Pas de système de gestion des tâches natif ✅ Natif : convertissez les éléments d'action des transcriptions/résumés directs en tâches ClickUp et joignez-les instantanément aux flux de travail Environnement de travail centralisé ❌ Principalement une plateforme de transcription et de résumé ; ne dispose pas d'une gestion complète du travail (documents, tableaux de bord, tâches) ✅ Plateforme de travail entièrement intégrée (tâches, documents, tableaux de bord, Brain, réunions) tout en un l'application pour tout le travail Contexte de la réunion dans les tâches ❌ Les transcriptions et les résumés se trouvent dans l'environnement de travail Otter.ai ; ils doivent être exportés manuellement pour être associés aux tâches ✅ Créez des relations bidirectionnelles pour lier les tâches ClickUp aux notes de réunion directement dans ClickUp Base de connaissances consultable ✅ Recherche robuste : par mot-clé, locuteur, date ; assistance pour les dossiers et les canaux d'équipe ✅ Recherche d'entreprise unifiée et alimentée par l'IA dans vos tâches, vos documents, vos notes et vos enregistrements dans ClickUp (même dans les applications externes connectées) Résumés générés par IA ✅ Génère des résumés en direct et après la réunion ; synchronise les diapositives ; crée des nuages de mots et extrait des mots-clés ✅ Résumés dans les tâches, étapes suivantes, commentaires et réponses tenant compte du fil de discussion via ClickUp Brain et Autopilot Agents Idéal pour Équipes qui ont besoin d'une transcription en direct fiable, de transcriptions consultables, de résumés et d'une intelligence de réunion autonome Les équipes qui souhaitent disposer de réunions, de tâches et d'exécution sur une seule plateforme avec une IA qui relie les résultats des réunions au travail dans un emplacement unifié

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Qu'est-ce qu'Otter IA ?

via Otter IA

Otter AI est un outil intelligent de transcription et de prise de notes qui transforme les discussions de vos réunions en texte consultable en temps réel. Il est largement utilisé par les professionnels, les étudiants, les journalistes et les équipes qui souhaitent se concentrer sur la discussion sans avoir à prendre frénétiquement des notes.

Ce logiciel de transcription et de gestion des réunions capture automatiquement les mots prononcés, les noms des intervenants et les points clés, ce qui facilite la consultation des détails essentiels. Il génère également des résumés avec des éléments d'action, afin que vous passiez plus de temps à faire votre travail plutôt qu'à chercher ce que quelqu'un a dit lors de votre dernière réunion.

L'outil s'intègre à des plateformes de réunion telles que Zoom et Google Meet, ce qui en fait un compagnon pratique pour le télétravail et la collaboration virtuelle.

Les fonctionnalités clés comprennent :

Transcription en temps réel avec identification des locuteurs : Transcrivez des interviews, des réunions et des conférences avec une grande précision et l'identification des locuteurs

Résumés de réunion alimentés par l'IA : Accédez à un Accédez à un outil de résumé de documents alimenté par l'IA pour vos notes de réunion

Synchronisation voix-texte : Suivez la lecture des fichiers audio et vidéo en direct synchronisés avec la transcription afin de ne perdre aucun mot dans son contexte

Notes collaboratives : surlignez, commentez et partagez des transcriptions avec votre équipe, transformant ainsi les discussions en documents exploitables

Intégrations : connectez Otter à Zoom, Google Meet, Dropbox et d'autres outils pour rationaliser votre flux de travail

Accès multiplateforme : utilisez Otter sur le Web, iOS ou Android pour enregistrer et accéder à vos transcriptions où que vous soyez

👀 Le saviez-vous ? Pour maximiser l'engagement, les réunions en personne doivent être courtes, moins de 45 minutes, ou idéalement une demi-heure. Les intervenants qui font des présentations succinctes (environ 15 minutes) ont plus de chances de retenir l'attention de leur public.

Forfaits Otter IA

Les forfaits Otter IA offrent différents avantages, et savoir ce pour quoi vous payez fait toute la différence. Avez-vous besoin de toutes les fonctionnalités, ou la version gratuite de base vous suffit-elle ? Existe-t-il des modules complémentaires pour vous aider à tirer le meilleur parti d'Otter IA sans vous ruiner avec un forfait coûteux ?

Décomposons tout cela pour que vous puissiez bénéficier de la meilleure valeur sans mauvaise surprise.

Forfait de base

Otter IA propose un forfait de base gratuit avec transcriptions multilingues, identification des locuteurs et bien plus encore.

Fonctionnalités clés

Transcrivez les discussions de vos réunions en anglais, français et espagnol

Identifiez les locuteurs, leur temps de parole et les mots-clés dans les discussions

Prenez des notes en direct pendant les réunions dans Google Meet

Accédez à l'historique des discussions, au vocabulaire personnalisé partagé et à la recherche avancée

Limites

Ce forfait ne permet qu'un maximum de cinq membres par environnement de travail

Vous ne pouvez transcrire qu'une seule réunion à la fois et accéder à seulement 20 discussions Otter IA

Vous ne pouvez accéder qu'à 25 de vos discussions les plus récentes dans l'historique

La limite de 300 minutes pour les transcriptions mensuelles n'est pas reportable et comprend un maximum de 30 minutes de transcription par discussion

La recherche avancée dans les transcriptions et la prise de notes en direct intégrée pour les réunions virtuelles sur Zoom ne sont pas disponibles

Vous ne pouvez pas régler la vitesse de lecture des enregistrements de réunion

Tarifs

Gratuit pour toujours

🔑 À qui s'adresse-t-il ? Les étudiants, les freelances et les entrepreneurs individuels qui organisent occasionnellement des réunions et ont uniquement besoin de services de transcription fiables trouveront cette solution utile.

Forfait Pro

Le forfait Pro d'Otter IA offre beaucoup plus de minutes de transcription que le forfait de base. Cependant, il ne dispose pas de la fonction de prise de notes en temps réel Zoom, entre autres fonctionnalités avancées.

Fonctionnalités clés

En plus de bénéficier des fonctionnalités du forfait Basic, vous pouvez :

Automatisez le résumé de la réunion avec des éléments d'action et un plan

Accédez à l'assistance pour les widgets Android ou iOS et les raccourcis Siri

Partagez des notes , définissez un vocabulaire personnalisé, étiquetez les intervenants et attribuez des actions à vos coéquipiers

Transcrivez deux réunions simultanées

Accédez à un historique illimité des discussions

Ajustez la vitesse de lecture et passez les silences lorsque vous revoyez les enregistrements de réunions

Limites

Vous ne disposez toujours que de cinq membres par environnement de travail ou compte, et devez payer séparément pour chaque membre

Vous ne pouvez pas importer et transcrire un nombre illimité de fichiers audio ou vidéo provenant de tiers

Les fonctionnalités d'analyse de l'utilisation et de modification des codes temporels sont manquantes

Bien que la limite mensuelle de transcriptions soit plus élevée que celle du forfait de base, elle reste fixée à 1 200 minutes sans report

Tarifs

16,99 $/mois par utilisateur

🔑 À qui s'adresse-t-il ? Les start-ups, les petites entreprises et les agences disposant d'une équipe réduite et d'un nombre limité de réunions virtuelles trouveront cet abonnement utile.

Forfait Business

Ce forfait est idéal pour les grandes équipes qui organisent souvent des réunions virtuelles et qui ont besoin de fonctionnalités plus avancées que la simple transcription dans leurs outils d'IA pour réunions.

Fonctionnalités clés

En plus de bénéficier de tout ce qui est inclus dans le forfait Pro, vous obtenez :

Importez et transcrivez automatiquement un nombre illimité de fichiers audio ou vidéo depuis Dropbox

Accédez à la transcription en direct via RTMP moyennant un supplément

Accédez à des analyses d'utilisation avec une assistance prioritaire

Synchronisez automatiquement les enregistrements dans le cloud et accédez aux notes et sous-titres intégrés en direct depuis Zoom

Limites

La limite mensuelle maximale de transcription est fixée à 6 000 minutes

Vous ne pouvez enregistrer que trois réunions simultanées

Vous ne pouvez pas renommer l'assistant de réunion Otter IA dans les réunions virtuelles ni accéder à l'authentification unique (SSO)

Tarifs

30 $/mois par utilisateur

🔑 À qui s'adresse-t-il ? Les start-ups et les entreprises de taille moyenne qui organisent des réunions hebdomadaires et des discussions virtuelles avec leurs clients et qui ont besoin d'un assistant de réunion IA plus personnalisable peuvent envisager ce forfait.

Forfait Enterprise

Otter IA propose un forfait personnalisable pour les grandes entreprises. Ce forfait comprend des fonctionnalités avancées telles que l'intégration avec Salesforce et HubSpot, une sécurité de niveau entreprise, la conformité HIPAA, et bien plus encore.

Fonctionnalités clés

Importez et transcrivez un nombre illimité de fichiers audio ou vidéo préenregistrés

Lisez des fichiers vidéo à partir de Zoom, Google Meet et MS Teams

Importez les informations commerciales et synchronisez les notes des appels clients dans Salesforce avec Otter Sales Agent

Utilisez l'authentification unique (SSO) pour plus de sécurité

Exportez des transcriptions au format MP3, TXT, PDF, DOCX et SRT en masse

Accédez à un déploiement à l'échelle de l'organisation et à un responsable de la réussite client dédie

Limites

Vous ne disposez que de 6 000 minutes par mois pour les transcriptions et ne pouvez transcrire que trois réunions simultanées, comme avec le forfait Business

Le vocabulaire personnalisé partagé est également limité

Vous devez disposer d'une licence pour au moins 100 utilisateurs pour accéder à la fonctionnalité d'authentification unique (SSO)

Tarifs

Tarification personnalisée

🔑 À qui s'adresse-t-il ? Les entreprises disposant d'équipes nombreuses et diversifiées qui ont besoin de services de transcription complets avec des outils de collaboration en équipe

📮ClickUp Insight : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, 12 % des personnes interrogées trouvent les réunions surchargées, 17 % les trouvent trop longues et 10 % les jugent pour la plupart inutiles. Dans un autre sondage ClickUp, 70 % des personnes interrogées ont avoué qu'elles enverraient volontiers un remplaçant ou un mandataire aux réunions si elles le pouvaient. Le preneur de notes IA intégré de ClickUp peut être votre parfait assistant de réunion ! Laissez l'IA capturer tous les points clés, les décisions et les éléments d'action pendant que vous vous concentrez sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Grâce aux résumés automatiques des réunions et à la création de tâches assistée par ClickUp Brain, vous ne manquerez jamais d'informations cruciales, même lorsque vous ne pouvez pas assister à une réunion. 💫 Résultats réels : Les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp rapportent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

Otter IA vaut-il son prix ?

Les outils de transcription IA ne manquent pas sur le marché. Alors, Otter IA vaut-il votre temps, votre argent et vos efforts ?

Il offre un bon équilibre entre précision, fonctionnalités de collaboration et intégrations pratiques. Voyons voir ce qu'il vaut vraiment.

Avantages des tarifs Otter IA

Voici les qualités qui font d'Otter IA une plateforme de transcription digne d'intérêt :

Forfait Free disponible : Accédez gratuitement aux fonctionnalités de transcription de base pour les particuliers et les petites équipes (jusqu'à cinq membres)

Plusieurs niveaux de prix : choisissez parmi des forfaits conçus pour les étudiants, les professionnels et les grandes entreprises

Idéal pour la transcription multilingue : Transcrivez vos réunions en anglais, français et espagnol grâce à la fonctionnalité de discussion d'Otter IA

Collaboration en temps réel : commentez, surlignez et partagez des notes dans les transcriptions avec votre équipe

Accessibilité multiplateforme : utilisez Otter sur le Web, iOS et Android avec une application mobile pour un accès nomade

Résumés et éléments d'action automatisés : obtenez instantanément des résumés de réunion, les points clés et les tâches de suivi

Vocabulaire personnalisé : ajoutez des termes et des noms spécifiques à votre secteur d'activité pour une transcription plus précise

Recherche avancée : trouvez les moments clés par locuteur, horodatage ou mot-clé dans vos archives de transcription

📖 À lire également : Modèles gratuits de listes de tâches dans Excel et ClickUp

👀 Le saviez-vous ? La transcription manuelle d'une heure d'audio peut prendre environ trois à huit heures, ce qui souligne les gains d'efficacité offerts par les outils de transcription automatisée.

Inconvénients des tarifs d'Otter IA

Otter IA présente quelques inconvénients importants qui ont un impact sur son rapport qualité-prix. Voici les plus notables :

Limitations du forfait Free : Seulement 300 minutes de transcription par mois et un plafond de 30 minutes par discussion, ce qui est trop restrictif pour les réunions fréquentes ou les conférences quotidiennes ; la précision diminue également dans les environnements bruyants

Temps de transcription limité pour les forfaits supérieurs : même le forfait Enterprise limite l'utilisation à 6 000 minutes par mois et 4 heures par discussion, sans report

Coût plus élevé pour des fonctionnalités améliorées : la transcription en direct Zoom, les téléchargements illimités et les résumés automatisés sont disponibles uniquement dans les forfaits Business ou Enterprise

Manque de contrôle administrateur : les outils d'administration et les options de personnalisation sont limités aux niveaux supérieurs, ce qui oblige les petites équipes à passer à un forfait supérieur pour y accéder

Fonctionnalités avancées manquantes : Les codes temporels modifiables, les outils d'IA pour les équipes commerciales et les intégrations CRM (comme Salesforce et HubSpot) sont réservés au forfait Enterprise

Réunions simultanées limitées : Seules trois réunions peuvent se dérouler simultanément, ce qui peut ne pas convenir aux grandes équipes dont les horaires se chevauchent

📖 À lire également : Les meilleurs générateurs de comptes rendus de réunion basés sur l'IA

Pourquoi envisager des alternatives à Otter IA ?

Otter IA est populaire car il est très facile à utiliser et offre des services de transcription corrects, même dans le forfait Free. Cependant, il présente certains inconvénients, que certaines alternatives à Otter IA peuvent combler.

Voici quatre limitations à prendre en compte avant un déploiement à l'échelle de l'entreprise :

Contraintes budgétaires

Le forfait Free d'Otter IA n'offre pas de transcriptions Zoom intégrées, la synchronisation avec Dropbox ou des analyses d'utilisation. Il n'y a pas non plus d'options complémentaires, vous ne pouvez donc pas choisir les fonctionnalités à ajouter à votre forfait.

Les fonctionnalités premium ont un coût, et même dans ce cas, certaines fonctionnalités avancées telles que les exportations groupées, la capture de domaine et la capture automatisée de diapositives ne sont disponibles que dans les forfaits Business et Enterprise.

Si vous êtes un utilisateur solo ou une petite équipe, vous risquez de payer pour des fonctionnalités que vous utilisez rarement ou de regretter que le forfait Free ne vous offre pas un peu plus de flexibilité.

Comme le dit un utilisateur de G2:

... Sans la version payante, vous êtes limité en termes d'heures d'enregistrement que vous pouvez transcrire.

... Sans la version payante, vous êtes limité en termes d'heures d'enregistrement que vous pouvez transcrire.

Transcription limitée

Les 300 minutes gratuites pour les services de transcription de réunions et la limite de 30 minutes pour discuter sont probablement les principaux obstacles à l'adoption d'Otter IA.

Même les forfaits payants ont une limite. La limite maximale de transcription de 6 000 minutes d'Otter IA pour les forfaits Business et Enterprise uniquement peut également sembler restrictive pour les grandes organisations, en particulier si vous organisez régulièrement plusieurs réunions.

Il n'est pas possible d'étendre cette limite avec un module complémentaire. De plus, vous pouvez enregistrer un maximum de trois réunions simultanément. Vous devez donc vous inscrire à plusieurs comptes payants pour mettre en œuvre le processus de transcription sur plus de trois réunions.

📮ClickUp Insight : Notre sondage sur l'efficacité des réunions montre que 25 % des réunions impliquent en moyenne 8 participants ou plus. Nous avons également constaté qu'une réunion dure en moyenne environ 51 minutes. Ces grandes réunions peuvent se traduire par au moins 6 à 8 heures de temps de réunion collectif par semaine au niveau organisationnel. Et si vous pouviez réduire cela ? ClickUp transforme la façon dont les équipes communiquent ! Au lieu de longues réunions, collaborez directement dans les tâches à l'aide de commentaires, de pièces jointes, de notes vocales, de clips vidéo et plus encore, le tout au même endroit. 💫 Résultats réels : Les équipes mondiales de STANLEY Security ont déjà économisé plus de 8 heures par semaine sur les réunions et les mises à jour grâce à notre application tout-en-un pour le travail !

Fonctionnalités d'authentification médiocres dans les niveaux inférieurs

51 % des entreprises prévoient d'investir davantage dans la sécurité en raison de l'augmentation des incidents liés à la violation des données.

Cet investissement devrait également s'étendre à vos outils de transcription, car vous serez probablement amené à discuter d'informations sensibles lors de réunions virtuelles.

Toutefois, si vous avez souscrit au forfait Basic ou Pro, vous ne bénéficiez que d'une application d'authentification pour sécuriser les données de transcription. Les forfaits Business et Enterprise offrent en plus la sécurité de l'authentification par SMS.

Cependant, le plus gros inconvénient en matière de fonctionnalités de sécurité est que le SSO ou les contrôles administratifs avancés ne sont disponibles que dans le forfait Enterprise. Pour les petites équipes, payer pour une sécurité avancée est presque impossible.

Intégrations limitées dans les forfaits Free et Pro

Otter IA fonctionne bien avec quelques plateformes majeures, telles que Google Meet, Zoom et Dropbox, mais certaines limitations existent. Par exemple, si vous disposez du forfait Basic ou Pro, vous ne pouvez pas accéder au sous-titrage en direct intégré pour les réunions Zoom.

Vous souhaitez connecter Otter à votre CRM comme HubSpot ou Salesforce ? Vous devrez souscrire au forfait Enterprise. Cela peut constituer un véritable obstacle pour les équipes qui souhaitent intégrer Otter à une pile technologique plus importante. Vous finirez par passer manuellement d'un outil à l'autre, ce qui va à l'encontre de l'objectif de la transcription automatique.

Un évaluateur G2 a également souligné son manque d'intégration dans le forfait Business :

J'aimerais que le forfait Business s'intègre à HubSpot.

J'aimerais que le forfait Business s'intègre à HubSpot.

🧠 Fait amusant : en moyenne, les gens parlent à une vitesse de 150 à 170 mots par minute, soit environ quatre fois plus vite que la vitesse moyenne de frappe. Cette disparité souligne la valeur des services de transcription pour capturer efficacement le contenu parlé.

Meilleures alternatives à Otter IA

Pourquoi vous limiter à des plafonds de transcription et à des coûts élevés alors que d'autres outils professionnels offrent plus de flexibilité, de fonctionnalités et de valeur ?

Découvrez ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail. Il s'agit d'une plateforme centralisée qui automatise la transcription des réunions, offre un assistant de réunion IA pour résumer vos notes de réunion et transformer les éléments d'action en tâches, et organise l'agenda et les comptes rendus de vos réunions dans un environnement de travail collaboratif.

Un client explique pourquoi ClickUp est idéal pour gérer vos réunions:

Nous l'utilisons pour faciliter et accélérer nos réunions quotidiennes dans le cadre de notre rituel Scrum. Cela m'aide à connaître la progression de mon sprint, l'avancement de mes tâches et à garder un backlog organisé pour toutes mes tâches.

Nous l'utilisons pour faciliter et accélérer nos réunions quotidiennes dans le cadre de notre rituel Scrum. Cela m'aide à connaître la progression de mon sprint, l'avancement de mes tâches et à garder un backlog organisé pour toutes mes tâches.

Fonctionnalités clés

Alors qu'Otter AI se concentre uniquement sur la transcription et le résumé, ClickUp enrichit l'expérience en transformant vos réunions en résultats organisés et faciles à suivre.

Voici quelques-unes de ses meilleures fonctionnalités :

ClickUp AI Notetaker

Capturez des transcriptions précises avec les libellés des locuteurs, des résumés, des enregistrements et des éléments d'action listés clairement dans un seul document, grâce à ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker est un outil intelligent qui se connecte à vos appels pour enregistrer, transcrire et traiter vos réunions (en fonction de vos permissions, bien sûr !). Que vous soyez un étudiant jonglant entre plusieurs cours ou une équipe gérant plusieurs appels clients, Notetaker vous garantit des notes précises et structurées sans jamais avoir à prendre un stylo.

Il offre l'identification des intervenants, l'horodatage et la détection automatique des éléments d'action et des décisions clés, fournissant des résumés clairs et organisés de vos réunions dans votre boîte de réception ClickUp après chaque session. Vous pouvez facilement rechercher dans ces notes, ajoutées sous forme de documents ClickUp distincts pour chaque réunion, afin de revenir sur les points importants ou de suivre ce qui doit être suivi.

Voici pourquoi ce Redditor recommande l'IA Notetaker de ClickUp :

via Reddit

Contrairement aux outils traditionnels qui nécessitent des efforts manuels ou des mises à niveau payantes pour les fonctionnalités de base, ClickUp AI Notetaker est disponible sous forme de module complémentaire abordable. Il offre une transcription de qualité professionnelle sans prix élevé, rendant la documentation des réunions non seulement facile, mais aussi très abordable.

ClickUp Brain

ClickUp Brain est l'IA de travail la plus complète au monde, au cœur de ClickUp.

Il relie les informations de l'ensemble de votre environnement de travail et transforme les informations dispersées en connaissances exploitables. Considérez-le comme un assistant de rédaction, un assistant de projet, un assistant de connaissances et un assistant de réunion réunis dans une seule plateforme d'IA contextuelle.

Contrairement à Otter IA, où les fonctionnalités avancées telles que les résumés IA et la recherche intelligente sont réservées à des forfaits complexes et coûteux, Brain est un module complémentaire peu coûteux qui s'ajoute à n'importe quel forfait payant, et vous pouvez l'essayer gratuitement.

Extrayez les réponses, les décisions et les éléments d'action de vos notes de réunion avec ClickUp Brain

Il résume automatiquement vos notes de réunion et les fils de discussion asynchrones, identifie les décisions clés et extrait les suivis au sein de la même plateforme où vous gérez votre travail.

Il vous suffit de sélectionner n'importe quel texte dans le compte rendu de votre réunion sur ClickUp Docs, et Brain le transformera instantanément en tâches ClickUp. Vous pouvez même utiliser la fonctionnalité AI Assign pour définir des règles d'automatisation de l'attribution de ces tâches en fonction des points forts et des domaines d'expertise de vos coéquipiers.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans système unifié pour enregistrer et suivre les décisions, les informations commerciales critiques se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

Vous avez besoin de retrouver une décision spécifique prise lors de la réunion de la semaine dernière ? Demandez simplement à ClickUp Brain. Il peut répondre à des questions basées sur le contenu de votre environnement de travail, identifier les lacunes dans vos agendas de réunion et créer une base de connaissances centralisée regroupant les tâches, les documents et les discussions.

Vous n'avez plus besoin de passer au crible de longues transcriptions pour trouver manuellement un seul détail : tout est consultable et accessible en quelques secondes.

De plus, ClickUp Brain peut même analyser les modèles de communication de votre équipe et suggérer des améliorations pour vous aider à collaborer plus efficacement lors de vos prochaines réunions. Cette fonctionnalité unique permet de structurer toutes vos communications, dans le cadre de réunions ou autres, avec un minimum d'efforts et un maximum d'impact.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain n'est pas seulement utile après les réunions. Utilisez-le dans le calendrier ClickUp pour planifier des réunions à l'aide d'invites en langage naturel et rédiger un agenda de réunion. Envie de plus d'aventure ? Essayez de planifier des réunions à l'aide de commandes vocales via l'application de bureau ClickUp Brain MAX! Planifiez des réunions en langage naturel à l'aide du calendrier alimenté par l'IA de ClickUp

Documents ClickUp

Collaborez avec votre équipe en temps réel sur ClickUp Docs

Une fois que l'IA Notetaker a capturé vos notes, vous pouvez planifier, discuter, modifier et exécuter vos plans dans ClickUp Docs.

Les documents offrent un espace dynamique et collaboratif où toute votre équipe peut facilement déchiffrer les discussions des réunions et planifier des stratégies de mise en œuvre. Vous pouvez étiqueter vos coéquipiers avec ClickUp Assign Comments et convertir les décisions en tâches exploitables en quelques clics.

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de compte rendu de réunion ClickUp pour suivre facilement les détails de vos réunions

Vous cherchez un moyen simple de transformer vos transcriptions générées par l'IA en un format utilisable par toute votre équipe ? Le modèle de compte rendu de réunion ClickUp est là pour vous aider.

Il vous offre un espace collaboratif épuré pour noter tout ce dont vous avez besoin, des noms des participants et des agendas aux points clés à retenir et aux éléments d'action, directement dans un document ClickUp.

Le meilleur dans tout ça ? Comme il est intégré à ClickUp, vous pouvez immédiatement attribuer des tâches de suivi, créer des liens vers les documents pertinents et vous assurer que tout le monde connaît ses responsabilités. Plus besoin de vous creuser la tête pour vous rappeler qui a accepté de faire quoi. C'est un moyen simple de rendre vos réunions plus productives et plus responsables.

Clips ClickUp

Les transcriptions ne suffisent pas toujours. Pour les équipes qui ont besoin d'un contexte complet, ClickUp Clips propose un enregistrement vidéo de vos réunions et de l'activité à l'écran directement dans la plateforme. Assurez-vous simplement d'envoyer votre AI Notetaker à la réunion que vous souhaitez enregistrer.

Enregistrez vos réunions avec ClickUp Clips

Ces clips vidéo peuvent être intégrés à vos tâches, documents et discussions ClickUp, offrant ainsi une référence visuelle complète en plus de vos transcriptions, ce que l'IA Otter ne prend pas en charge de manière native.

Intégrations ClickUp

L'un des principaux problèmes d'Otter AI est qu'il offre une intégration limitée, et même celle-ci n'est pas disponible dans les forfaits les moins chers. Avec ClickUp, vous n'aurez pas ce genre de problèmes.

Synchronisez l'ensemble de vos technologies avec les intégrations ClickUp

Les intégrations ClickUp vous permettent de synchroniser votre travail avec plus de 1 000 outils populaires, notamment Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, même si vous utilisez notre forfait gratuit. La plateforme s'intègre également à HubSpot, Salesforce et d'autres CRM afin que les informations issues de vos réunions commerciales soient automatiquement enregistrées dans votre outil commercial.

Vous disposez ainsi d'un hub centralisé pour gérer tout votre flux de travail.

💡 Conseil de pro : utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir les commentaires après chaque réunion afin de comprendre l'opinion de votre équipe sur la pertinence de la réunion et ce qui aurait pu être fait pour la rendre plus efficace.

Pourquoi ClickUp est meilleur qu'Otter AI pour la plupart des équipes

ClickUp est une alternative intéressante à Otter AI, car il centralise les notes de réunion, les tâches et la gestion de projet au sein d'une seule plateforme.

Contrairement à Otter, il vous permet d'enregistrer, de transcrire et de transformer les notes de réunion en tâches exploitables, sans avoir à jongler entre plusieurs outils ni à vous ruiner. Avec des modules complémentaires d'IA à bas prix et un forfait gratuit avec des réunions illimitées et des intégrations, ClickUp offre une valeur imbattable par rapport aux forfaits complexes d'Otter AI.

Aperçu des tarifs

ClickUp propose plusieurs forfaits pour s'adapter à différentes tailles d'équipes et à différents budgets. Voici le détail des abonnements :

Transcrivez vos réunions avec précision et sans limites grâce à ClickUp

Otter IA est idéal pour transcrire et résumer des réunions, mais seulement si vous ne devez pas l'utiliser trop fréquemment. Les limites de durée de transcription, les fonctionnalités avancées cachées derrière des niveaux élevés et les intégrations limitées peuvent vous inciter à rechercher une alternative.

ClickUp dépasse ces limites grâce à des modules complémentaires flexibles, des transcriptions précises et des environnements de travail collaboratifs. C'est une excellente alternative à Otter AI pour les équipes qui souhaitent automatiser les notes de réunion et les intégrer directement dans leur flux de travail.

Ses fonctionnalités AI Notetaker et ClickUp Brain vont au-delà de la simple transcription, offrant des informations exploitables et une gestion transparente des tâches. Il est également hautement personnalisable avec plusieurs modèles et affichages, et offre une intégration transparente avec les outils de réunion et de productivité populaires.

Alors, qu'attendez-vous ? Oubliez les limites de vocabulaire et de transcription et inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !