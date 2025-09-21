Qu'est-ce que la personnalisation marketing ? Stratégies, exemples et outils

Les suggestions de films de Netflix, les recommandations de produits d'Amazon, les tailles recommandées par H&M en fonction des achats passés, les noms imprimés sur les canettes de Coca-Cola et les rapports Wrapped de fin d'année de Spotify. Qu'ont-ils tous en commun ?

Ce sont tous d'excellents exemples de la manière dont la personnalisation marketing transforme les interactions quotidiennes en moments mémorables pour la marque.

Le marketing est indéniablement l'un des facteurs les plus importants pour la réussite d'une entreprise. Mais comme toutes les marques connaissent la recette secrète, la concurrence est intense. Pour rester en tête, les marques doivent offrir une expérience personnalisée qui correspond aux difficultés et au parcours de chaque client.

Dans cet article, nous verrons comment vous pouvez commencer à mettre en œuvre la personnalisation marketing dans vos efforts quotidiens pour engager votre public cible.

👀 Anecdote amusante : la marque d'articles pour animaux Chewy prend le marketing personnalisé très au sérieux. Lorsqu'un client cesse de commander de la nourriture pour animaux, l'équipe vérifie parfois et découvre que l'animal est décédé. En réponse, Chewy est connu pour envoyer des lettres de condoléances manuscrites, voire des fleurs.

Qu'est-ce que la personnalisation marketing ?

La personnalisation marketing est une stratégie qui utilise les données personnalisées et les technologies appropriées pour cibler ou reciblé les prospects. Elle garantit que le contenu, l'offre ou l'expérience semble directement pertinent pour l'individu.

Une stratégie marketing personnalisée réussie donne aux clients l'impression que le message de la marque a été conçu spécialement pour eux, ce qui renforce leur fidélité.

C'est pourquoi le marketing personnalisé est également connu sous le nom de marketing individualisé ou diffusion de contenu individualisé.

💡 Conseil utile : Vous souhaitez établir des relations clients plus solides et durables ? Le marketing du cycle de vie client vous montre comment interagir à chaque étape du parcours à l'aide de stratégies basées sur des données qui s'adaptent réellement.

Pourquoi la personnalisation marketing est-elle importante ?

via Indigo Digital

Il y a quelques années, Starbucks a cherché à augmenter son chiffre d'affaires en misant sur l'hyper-personnalisation.

Au lieu de se contenter de créer une application de commande mobile, Starbucks a créé ce qui ressemble à un barista personnel dans votre poche. À partir de l'historique des achats personnalisés, des préférences en matière de boissons personnalisées et des données clients, l'application vous suggère des boissons que vous êtes susceptible d'aimer au moment où vous en avez envie.

Ils ont ensuite gamifié l'expérience avec les « Star Challenges », transformant la fidélité en un jeu gratifiant. Ce mélange d'expérience personnalisée et de gamification a incité les clients à revenir.

Ces efforts ont porté leurs fruits. L'application génère désormais 31 % des ventes de Starbucks aux États-Unis, ce qui montre qu'une stratégie marketing personnalisée de réussite peut influencer directement le comportement d'achat.

La personnalisation marketing réduit également la pression liée à la recherche constante de nouveaux prospects. Lorsque vous proposez un marketing pertinent et personnalisé à vos clients existants, cela crée également un attrait naturel pour les clients potentiels.

en effet, McKinsey rapporte que la personnalisation peut apporter les avantages suivants :*

Réduisez vos coûts d'acquisition de clients jusqu'à 50 %

Augmentez vos revenus de 5 % à 15 %

Augmentez le retour sur investissement marketing de 10 % à 30 %

💡Conseil utile : Commencez à créer des campagnes plus intelligentes en définissant clairement à qui vous vendez réellement. Maîtriser le marketing ICP : un guide achevé pour les spécialistes du marketing B2B vous montre comment créer des profils clients ciblés et percutants qui génèrent des résultats concrets.

Avantages du marketing personnalisé

La fidélisation à long terme des clients est une conséquence de la personnalisation, qui peut également stimuler l'engagement. Voici quelques avantages à tester le marketing personnalisé :

✅ Réduisez les dépenses inutiles en ciblant uniquement les audiences les plus pertinentes, améliorant ainsi le retour sur investissement marketing

✅ Augmentez l'engagement des clients sur les réseaux sociaux, les sites web et l'e-mail en proposant du contenu qui correspond à leurs intérêts en temps réel

✅ Réduisez les coûts d'acquisition de clients en vous concentrant sur des expériences personnalisées pour les clients existants, qui sont plus susceptibles de revenir

✅ Améliorez la fidélisation de la clientèle personnalisée et encouragez les achats répétés grâce à des interactions sur mesure

📖 À lire également : Stratégies de gestion de la clientèle

Types de personnalisation marketing (avec exemples)

88 % des acheteurs affirment que l'expérience est tout aussi importante que le produit lui-même. La personnalisation vous aide à répondre à cette attente en rendant chaque interaction plus utile grâce à la diffusion de contenu pertinent.

Voici donc les différents types de marketing qui permettront de promouvoir votre marque de manière significative :

1. Personnalisation des e-mails

L'e-mail reste l'un des canaux les plus efficaces pour appliquer la personnalisation. En utilisant les données clients, telles que les noms, l'historique des achats ou l'activité de navigation, vous pouvez envoyer des messages qui semblent adaptés à chaque destinataire.

📌 Exemple : une marque de bien-être segmente ses utilisateurs en fonction de leurs objectifs de remise en forme. Une personne intéressée par le yoga reçoit une liste d'équipements et de contenus sélectionnés, tandis qu'un nouvel abonné qui n'a encore rien acheté reçoit un e-mail de bienvenue avec une offre à durée limitée. À l'occasion de leur anniversaire, les clients fidèles bénéficient de réductions personnalisées et de recommandations de produits basées sur leurs commandes précédentes. Le marketing par e-mail personnalisé est donc efficace pour cibler des groupes de clients spécifiques.

Le saviez-vous ? Il a été démontré que les objets personnalisés améliorent à eux seuls les taux d'ouverture de plus de 20 %, tandis que les taux de clics peuvent augmenter de plus de 140 % lorsque le corps de l'e-mail est également personnalisé.

2. Personnalisation de sites web

Votre site web est souvent le premier endroit où les clients découvrent votre marque, ce qui rend la personnalisation personnalisée extrêmement efficace. Elle consiste à personnaliser ce que les utilisateurs voient en fonction de facteurs tels que leur emplacement, le type d'appareil utilisé, leur comportement et leur engagement passé.

📌 Exemple : une plateforme de voyage détecte un utilisateur qui navigue depuis Boston par une journée enneigée. Au lieu de lui présenter toutes les destinations, elle lui propose des escapades à la plage avec des réductions locales. Un autre visiteur utilisant un smartphone voit s'afficher une disposition simple avec de gros boutons et un $$$cta de réservation rapide pour sa destination préférée.

Les marques peuvent utiliser ces données pour afficher différents appels à l'action, contenu pertinent ou offres à différents utilisateurs. Un client fidèle peut voir un coupon de fidélité spécial, tandis qu'un nouveau visiteur peut être invité à s'inscrire pour un essai gratuit.

👀 Anecdote amusante : votre nom est un déclencheur cérébral. Les gens sont psychologiquement programmés pour réagir positivement lorsqu'ils entendent ou lisent leur nom, c'est pourquoi les objets personnalisés fonctionnent si bien.

💡 Conseil de pro : l'IA a changé la donne en matière de marketing. Découvrez comment ClickUp utilise l'IA pour mener à bien des campagnes marketing de bout en bout et à grande échelle. Et si vous souhaitez une démonstration, écoutez Mike, l'un de nos ingénieurs en solutions stratégiques. 👇🏼

3. Recommandations de produits

Recommander les bons produits est l'une des utilisations les plus courantes et les plus efficaces de la personnalisation. Cette approche analyse le comportement passé de chaque utilisateur afin de lui suggérer les éléments qu'il est le plus susceptible d'acheter. Elle peut s'appuyer sur l'historique des achats, les habitudes d'affichage, les préférences ou même les commentaires des clients

📌 Exemple : un site de vêtements remarque qu'un utilisateur achète fréquemment des vêtements de travail et lui présente les nouveautés en matière de tenues formelles, dans sa taille habituelle achevée. Parallèlement, un client fidèle qui a laissé un manteau d'hiver dans son panier reçoit un e-mail lui suggérant des accessoires assortis. Une plateforme de streaming recommande des thrillers policiers à une personne qui a récemment regardé une série policière.

📖 À lire également : Comment mettre en œuvre le marketing basé sur les comptes

4. Personnalisation des publicités

La personnalisation des publicités aide les marques à diffuser des publicités plus pertinentes en utilisant les informations sur les clients pour personnaliser les messages. Cette méthode s'appuie sur des données telles que l'activité de navigation, les achats passés, les données démographiques et même l'emplacement pour former ce à quoi une personne verra une publicité

Au lieu de diffuser la même publicité générique à tout le monde, les marques créent du contenu qui correspond aux intérêts et au comportement des utilisateurs. Ces publicités sont moins intrusives, car elles font référence à quelque chose qui intéresse déjà l'utilisateur.

De plus, des plateformes telles que Google et Meta permettent également une personnalisation en temps réel grâce à des mises en forme publicitaires dynamiques. Les équipes de marketing sur les réseaux sociaux utilisent souvent ces plateformes pour diffuser des publicités très ciblées.

📌 Exemple : un acheteur recherche des chaussures de randonnée et voit ensuite sur Instagram une publicité pour ce même modèle avec une offre de livraison gratuite. Un utilisateur qui a téléchargé un livre blanc d'une marque de logiciels reçoit une publicité de suivi l'invitant à réserver une démonstration. Une personne qui recherche des vacances en Espagne se voit proposer une offre de vol au départ de l'aéroport le plus proche.

Avertissement : bien que la personnalisation soit essentielle pour établir une connexion avec vos utilisateurs principaux, veillez à ne pas porter atteinte à leur confidentialité. Les utilisateurs sont de plus en plus méfiants quant à l'utilisation de leurs données, alors assurez-vous de leur faire savoir que leurs données sont en sécurité sur votre site web. Respectez toujours toutes les réglementations, directives et lois locales applicables.

5. Chatbots et / IA

Les chatbots alimentés par l'IA sont désormais bien plus que de simples répondeurs scriptés. Ils analysent désormais les comportements, le contexte et les modèles d'engagement afin de recommander du contenu, de répondre aux questions et de guider les utilisateurs vers la conversion

Ils sont également disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui en fait un outil efficace tant pour le service client que pour le marketing automatisé.

📌 Exemple : un chatbot sur un site de fitness suit l'intérêt d'un utilisateur pour le yoga matinal et lui envoie chaque lundi des rappels de cours, ainsi que des articles sur les routines de pleine conscience. Un autre utilisateur qui préfère les séances HIIT reçoit des offres en soirée sur des cours et des équipements pertinents. Dans le domaine du commerce électronique, un chatbot aide les utilisateurs fidèles à choisir la bonne taille ou à réapprovisionner instantanément leurs commandes précédentes.

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez des tâches marketing répétitives qui vous font perdre un temps précieux ? « Comment utiliser l'IA pour l'automatisation du marketing » vous montre comment rationaliser vos campagnes et vous concentrer sur ce qui fait vraiment la différence.

📮ClickUp Insight : alors que 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent déjà l'IA pour leurs tâches personnelles, plus de la moitié hésitent à l'intégrer dans leur quotidien professionnel. Pourquoi ? Le manque de connaissances, les préoccupations en matière de sécurité et les intégrations peu pratiques figurent en tête de liste. ClickUp Brain résout ces trois problèmes. Il fait déjà partie de votre espace de travail, comprend le langage courant et établit la connexion entre vos discuter, vos tâches, vos documents et vos connaissances, afin que vous puissiez trouver des réponses, agir et travailler plus intelligemment en un seul endroit.

Stratégie de personnalisation : par où commencer ?

Maintenant que vous connaissez les différentes façons d'atteindre votre cible grâce à une communication personnalisée, voici comment vous lancer : collectez les bonnes données et créez un référentiel de contenu fiable que vous pouvez personnaliser à grande échelle.

Étape 1 : collecter et centraliser les données clients (CRM/CDP)

Pour élaborer une stratégie marketing personnalisée solide, commencez par collecter des données pertinentes provenant de plusieurs sources, telles que :

Paramètres de préférences par e-mail qui indiquent comment les clients souhaitent être contactés et quels sujets suscitent leur intérêt

Des quiz ou des sondages sur site qui permettent de découvrir les besoins, les préférences ou les défis

Suivi basé sur les cookies qui surveille le comportement de navigation et les vues des produits populaires à afficher

Discussions en direct ou via chatbot qui révèlent l'intention ou l'étape d'achat

Tickets d'assistance et commentaires qui mettent en évidence les points faibles ou les questions récurrentes

Respectez la confidentialité et communiquez clairement lorsque vous collectez des données. Informez vos clients des informations que vous collectez et de la manière dont elles seront utilisées, et donnez-leur le contrôle grâce à des options d'adhésion ou des paramètres de compte.

Une fois collectées, rassemblez toutes ces données dans un système centralisé. Un outil de gestion de la relation client (CRM) permet d'organiser les informations utilisateur provenant de différents canaux, tels que les e-mails, les appels de l'équipe commerciale et le chat en direct.

ClickUp propose une solution tout-en-un robuste : le logiciel CRM ClickUp. Grâce à un système complet de gestion des tâches, des ressources et de la base de données clients, ClickUp CRM facilite et optimise l'optimisation des capacités de l'équipe et la gestion des pipelines de vente.

Visualisez vos relations clients en un clin d'œil grâce au logiciel CRM ClickUp

Il offre plus de 1 000 intégrations natives et tierces, y compris l'API ClickUp, pour vous permettre de créer votre propre CRM dans ClickUp.

Les équipes CRM qui utilisent les vues personnalisables de ClickUp peuvent suivre les points de contact des prospects parallèlement aux tâches et aux flux de travail des campagnes. Par exemple, créez une vue Liste filtrée par source de prospects, puis liez chaque contact à des tâches e-mail pertinentes ou à des séquences de nurturing.

Étape 2 : Segmentez votre audience

Une fois que vous avez collecté les données client appropriées, l'étape suivante consiste à transformer ces informations en actions.

la segmentation de l'audience vous permet de diviser vos contacts en groupes plus petits et plus ciblés en fonction de caractéristiques, de comportements ou de préférences partagées. *

Il existe plusieurs façons de segmenter votre audience : Utilisez l'historique des achats pour regrouper les utilisateurs afin de saisir des opportunités de ventes croisées ou incitatives

Segmentez en fonction de l'historique de navigation, comme les affichages de produits ou les intérêts par catégorie

Créez des groupes d'audience à partir des réponses à des sondages ou des scores de satisfaction client

Regroupez les utilisateurs par étape du cycle de vie, par exemple les nouveaux prospects, les acheteurs actifs ou les clients perdus

Personnalisez votre communication en fonction du statut de fidélité, de l'emplacement ou du type d'appareil

La segmentation vous aide également à établir des priorités. Un client fidèle peut apprécier un accès anticipé ou des récompenses exclusives, tandis qu'un client insatisfait peut mieux réagir à une approche axée sur l'assistance.

Le modèle CRM simple de ClickUp fournit aux équipes de toutes tailles les outils essentiels pour gérer efficacement les relations clients.

Obtenez un modèle gratuit Gérez les relations clients et suivez la progression grâce au modèle CRM simple de ClickUp

Il simplifie la gestion des clients en centralisant les données, en automatisant les flux de travail et en offrant des informations issues des commentaires des clients afin de stimuler les ventes, d'améliorer les relations et de faciliter la prise de décisions plus intelligentes.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez surpasser les budgets publicitaires plus importants grâce à une cible plus précise et à des créations plus rapides ? Comment utiliser l'IA dans la publicité montre comment l'IA peut vous aider à lancer des campagnes plus intelligentes et personnalisées qui convertissent réellement.

Étape 3 : Choisissez les canaux et définissez le contenu personnalisé

Une fois vos segments prêts, l'étape suivante consiste à choisir où et comment atteindre chaque audience avec un contenu adapté à la manière dont elle consomme l'information.

Voici comment procéder à faire :

Examinez vos données pour comprendre où chaque segment d'audience est le plus actif, que ce soit par e-mail, Instagram, SMS ou votre site web

Concentrez-vous sur les canaux les plus performants pour chaque groupe au lieu de disperser votre effort sur toutes les plateformes

Adaptez les mises en forme de contenu à la plateforme. Utilisez des bobines ou des stories sur les réseaux sociaux, des explications détaillées dans les articles de blog et de brèves mises à jour pour les SMS ou les notifications push

Créez la connexion entre le message et des déclencheurs de données spécifiques. Utilisez les données relatives aux paniers abandonnés pour envoyer des e-mails de suivi ou les données météorologiques pour adapter le contenu des bannières à des offres basées sur l'emplacement

Reliez le contenu à l'intention du client. Demandez-vous ce que le client souhaite voir et pourquoi cette mise en forme l'aide à passer à l'action

📌 Exemple : une marque de voyage constate que les voyageurs seuls sont plus actifs sur Pinterest et les moteurs de recherche mobiles, tandis que les familles préfèrent les newsletters envoyées par e-mail sur bureau. Elle crée donc du contenu personnalisé en envoyant par e-mail des offres spéciales pour les voyages en famille et en créant des épingles Pinterest avec des guides locaux et des conseils pour préparer ses bagages destinés aux voyageurs seuls, en fonction de leurs recherches récentes et de leur comportement de navigation.

Étape 4 : Utilisez l'IA et l'automatisation pour évoluer

Essayez ClickUp Brain gratuitement Automatisez le contenu des e-mail personnalisés en fonction du comportement des utilisateurs et de leur historique d'achat à l'aide de ClickUp Brain

L'assistant IA personnel de ClickUp, ClickUp Brain, peut vous aider à réagir en temps réel au comportement des clients. Vous pouvez envoyer un message d'anniversaire, recommander des produits en fonction de l'historique de navigation ou adapter vos messages en fonction des interactions passées du client. De nombreux outils disposent également de fonctionnalités d'automatisation qui envoient ces messages lorsque certaines actions du client sont déclenchées.

Une fois paramétrées, ces actions d'automatisation s'exécutent en arrière-plan, garantissant la pertinence et la rapidité de chaque point de contact.

💡 Bonus : si vous souhaitez donner vie à vos flux de travail marketing ET : Effectuez des recherches instantanées et intuitives dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications de connexion + le Web pour trouver le contexte de travail

Utilisez Talk to Text pour demander, dicter et exécuter du travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez

Tirez parti des outils d'IA tels que ChatGPT, Claude et DeepSeek directement depuis Brain MAX, avec le contexte complet de votre travail, pour créer du contenu et des stratégies marketing personnalisés.. Essayez ClickUp Brain MAX, un assistant IA ultra-puissant pour bureau qui vous comprend vraiment, car il connaît votre travail. Oubliez la multiplication des outils IA, utilisez votre voix pour créer des flux de travail personnalisés, rédiger des documents, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore. Passez d'un modèle d'IA à l'autre depuis ClickUp grâce à Brain MAX

Étape 5 : Testez et optimisez

La personnalisation doit être une stratégie continue. Une fois vos campagnes lancées, il est essentiel de suivre ce qui travaille et ce qui doit être amélioré

Commencez par mesurer les performances de votre contenu personnalisé. Examinez les taux d'ouverture, les clics, les conversions ou le temps passé sur les pages d'accueil personnalisées

Si vous adaptez les images principales en fonction de l'emplacement, observez quelles versions suscitent le plus d'intérêt et comprenez les raisons qui expliquent ce phénomène

Utilisez les tests A/B pour comparer différentes versions d'un même message. Il peut s'agir d'une opération aussi simple que de tester deux lignes d'objet ou aussi spécifique que de personnaliser l'appel à l'action sur une page

Même de petits ajustements peuvent entraîner une augmentation considérable de l'engagement 🏆.

🧠 Le saviez-vous ? 73 % des clients utilisent plusieurs canaux avant d'effectuer un achat. « Outils et stratégies d'automatisation du marketing d'entreprise » explique comment maintenir et développer des expériences personnalisées à chaque point de contact.

📖 À lire également : Modèles gratuits de forfaits marketing pour élaborer une stratégie marketing

💜 Voici comment ClickUp peut vous aider

Visualisez la réussite de votre campagne marketing en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp. Vous pouvez ajouter des widgets pour suivre des indicateurs clés de performance tels que l'engagement, le CTR et les conversions.

Suivez et évaluez votre progression grâce aux campagnes marketing et aux tâches avec les tableaux de bord ClickUp

Voici quelques-unes des meilleures plateformes qui vous aident à créer des expériences personnalisées qui intéressent réellement vos clients.

1. ClickUp

Planifier une campagne multicanal est une chose. La gérer tout en personnalisant chaque message et en respectant les délais pour chaque élément ? Cela semble compliqué.

ClickUp aide les équipes marketing à centraliser la planification des campagnes, la gestion des tâches et la création de contenu afin d'éviter toute confusion.

Commencez par planifier votre campagne. Que vous lanciez une campagne par e-mail, sur les réseaux sociaux payants, par vidéo ou dans une application, vous pouvez mapper chaque élément de la campagne dans ClickUp Tasks, les échéanciers et les calendriers de contenu.

Décomposez les campagnes multicanaux en tâches claires et réalisables avec ClickUp Tasks

créez des tâches de campagne, affectez des équipes et déclenchez des flux de travail avec ClickUp Brain*

ClickUp Brain reprend ce flux de travail et y ajoute une assistance IA en temps réel. Vous pouvez lui demander de rédiger des e-mails personnalisés, de résumer les commentaires d'une campagne précédente ou de suggérer des objets d'e-mail pour les clients fidèles.

Voici une courte vidéo qui vous explique comment utiliser ClickUp AI pour améliorer vos efforts marketing :

ClickUp Brain génère même des concepts visuels pour les ressources de campagne. Il suffit de lui inviter, par exemple, « de créer cinq visuels publicitaires pour une vente de vêtements d'extérieur d'automne ciblant la génération Z » pour obtenir des options prêtes à l'emploi sans quitter votre espace de travail.

De plus, ClickUp Brain comprend votre installation. Cet outil peut vous aider, vous et votre équipe, à choisir les meilleures vues personnalisées si vous menez une campagne multicanal.

*affichez vos campagnes grâce aux vues personnalisées de ClickUp

Les équipes marketing qui utilisent ClickUp peuvent passer d'une vue à l'autre en fonction de leurs besoins, afin de ne voir que ce sur quoi elles doivent travailler.

Vous pouvez utiliser une vue Tableau pour accéder à vos ressources créatives, une vue Échéancier pour votre séquence de lancement et une vue Calendrier pour planifier des appels de suivi avec votre équipe. Voilà un tableau de bord marketing polyvalent !

Utilisez les vues Tableau, Calendrier ou diagramme de Gantt pour vous adapter au rythme de votre sprint et rester synchroniser grâce aux vues personnalisées

Assurez-vous que le bon membre de l'équipe soit averti au bon moment grâce aux automatisations ClickUp

Les campagnes marketing personnalisées comportent souvent de nombreuses variables variables qui peuvent être difficiles à suivre manuellement. C'est là que l'automatisation entre en jeu. Lorsqu'une tâche atteint une certaine étape, ClickUp Automations peut automatiquement mettre à jour les statuts, informer les membres de l'équipe concernés et appliquer des modèles de checklist pour maintenir le flux de travail.

Synchronisez instantanément les mises à jour entre les listes et les équipes lorsqu'une étape de campagne est achevée grâce aux automatisations ClickUp

Par exemple, une fois qu'un brouillon de contenu est approuvé, ClickUp peut instantanément alerter le responsable des réseaux sociaux afin qu'il programme les publications, ce qui réduit les retards et la confusion.

💡 Conseil de pro : utilisez les agents ClickUp AI pour suivre vos campagnes sans avoir à les vérifier constamment. Configurez un agent pour surveiller les dossiers de campagne et signaler les tâches en retard, les approbations manquées ou les goulots d'étranglement. L'agent peut également envoyer des résumés quotidiens à votre équipe via le chat et attribuer automatiquement des suivis. C'est aussi simple que ça !

2. HubSpot

via HubSpot

Les équipes marketing utilisent souvent HubSpot pour créer des parcours personnalisés en fonction de la manière dont les utilisateurs interagissent avec le contenu. Une entreprise de logiciels, par exemple, peut envoyer une série d'e-mails ciblés à une personne qui a téléchargé un livre blanc sur la stratégie de tarification.

Plutôt que d'envoyer un suivi générique, HubSpot agit en tant que fournisseur, prestataire, en offrant au contact des études de cas, des outils de calcul du retour sur investissement et des comparaisons de produits adaptés à son étape spécifique dans le processus de décision.

HubSpot combine les données CRM avec l'activité des utilisateurs pour personnaliser la communication par e-mail, formulaires et pages de destination. Vous pouvez déclencher des actions en fonction des formulaires remplis, des clics sur les e-mails ou des pages visitées, ce qui facilite l'orientation de chaque prospect vers la conversion avec un contenu adapté à son intérêt.

3. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign aide les entreprises à personnaliser leur communication en fonction du comportement détaillé des utilisateurs. Une marque de meubles peut remarquer qu'un utilisateur personnalisé a affiché des ensembles de chambre à coucher, mais n'a pas achevé son achat.

Le système peut ensuite envoyer un e-mail de suivi avec des éléments similaires, une offre de livraison gratuite et un rappel pour revenir au panier.

Grâce à ses outils de suivi comportemental, de stratégie CRM, d'automatisation et de contenu dynamique, ActiveCampaign permet aux équipes marketing d'adapter leurs messages aux préférences individuelles.

Les campagnes peuvent être déclenchées par les vues de produits, l'inactivité ou l'engagement par e-mail, ce qui permet de rester pertinent tout au long du parcours client.

📖 À lire également : Meilleur logiciel de flux de travail marketing

Les défis de la personnalisation marketing

Une étude de McKinsey suggère que 65 % des clients considèrent les promotions ciblées comme l'une des principales raisons qui les poussent à acheter.

Mais pour atteindre ce niveau d'impact, il faut surmonter certains obstacles majeurs : Des données clients incohérentes ou cloisonnées rendent difficile la création d'une vue claire et unifiée du client pour afficher

Les préoccupations en matière de confidentialité et les pratiques de consentement peu claires peuvent entraîner une méfiance, même lorsque la personnalisation est bien intentionnée

De nombreuses équipes ont du mal à intégrer la personnalisation dans leurs systèmes existants ou à la développer sans sacrifier la pertinence

Des messages mal programmés ou trop spécifiques peuvent être perçus comme intrusifs et entraîner un désengagement

Sans les talents ou les outils adéquats, il devient difficile de mettre en œuvre et de mesurer efficacement l'effort de marketing personnalisé

📖 À lire également : Les meilleurs outils logiciels d'automatisation du marketing

ClickUp rend la personnalisation marketing facile et amusante

Le marketing personnalisé est ce qui distingue les campagnes oubliables de celles sur lesquelles les gens cliquent, lisent et se souviennent.

Cependant, la mise en place d'un marketing personnalisé n'est pas chose facile. La plupart des équipes ont du mal à personnaliser leurs campagnes en raison de la dispersion des données, de l'évolution du comportement des clients et de la pression croissante pour obtenir plus de résultats avec moins de ressources.

C'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp vous offre un espace unique pour planifier, gérer et optimiser vos campagnes multicanales grâce à son IA, ses fonctionnalités d'automatisation et ses vues personnalisées.

Commencez à transformer les informations sur vos clients en résultats concrets ; inscrivez-vous à ClickUp!