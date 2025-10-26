Les meilleurs modèles d'échéancier Miro gratuits pour visualiser votre travail en 2025

Si votre équipe est toujours occupée mais manque encore des délais, le problème pourrait venir d'un manque de visibilité.

Sans échéancier clair, il est difficile de suivre la progression, d'identifier les problèmes ou même de savoir ce qui va se passer ensuite. Les équipes finissent par travailler en vase clos, les priorités changent à la dernière minute et les projets s'éternisent plus longtemps que prévu.

C'est là que les modèles d'échéancier Miro entrent en jeu. Ils transforment des tâches dispersées en une feuille de route claire et visuelle que toute votre équipe peut suivre.

Mais trouver un modèle d'échéancier qui correspond réellement à votre flux de travail est plus facile à dire qu'à faire.

Cet article répertorie les meilleurs modèles d'échéancier Miro gratuits que vous pouvez immédiatement intégrer à votre environnement de travail pour apporter la clarté et la structure dont vous avez tant besoin.

👀 Le saviez-vous ? Les diagrammes à barres de William Playfair (1786) ont été l'une des premières visualisations de type échéancier. Playfair a introduit le diagramme à barres dans son ouvrage « The Commercial and Political Atlas » afin de représenter visuellement des données économiques, en particulier les échanges commerciaux de l'Angleterre avec d'autres pays.

Aperçu des meilleurs modèles d'échéancier Miro

Voici un tableau de résumé des meilleurs modèles d'échéancier Miro et ClickUp :

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'échéancier Miro ?

Voici ce qu'il faut rechercher lorsque vous choisissez un modèle d'échéancier Miro qui vous aidera réellement à rester sur la bonne voie :

Marqueurs de jalons clairs : vous aident à identifier instantanément les dates clés, les objectifs ou les points de contrôle, afin que l'équipe reste alignée sur ce qui est important

structure et disposition logiques : *flux de gauche à droite ou de haut en bas, reflétant la manière dont votre équipe traite les tâches

Facile à mettre à jour et à effectuer la modification en cours : Effectuez des mises à jour rapides et sans effort sans tout refaire grâce aux éléments glisser-déposer, au texte modifiable et au redimensionnement flexible

Espace pour les tâches de l'équipe : Comprend des moyens d'attribuer ou d'étiqueter des tâches, à l'aide de couleurs, de libellés ou d'avatars, afin de clarifier la propriété

Des intervalles de temps adaptées à votre travail : S'adapte à votre style de planification, qu'il s'agisse de sprints hebdomadaires ou de feuilles de route annuelles

libellés ou légendes intégrées : *Aide tout le monde à interpréter rapidement l'échéancier sans avoir à demander des précisions

Visualisation des tâches et des dépendances : montre comment les tâches sont liées entre elles, de sorte que si l'une d'entre elles change, vous saurez instantanément quelles autres tâches sont affectées

Fonctionnalités de suivi de la progression : comprend des barres de progression ou des étiquettes de pourcentage pour donner un aperçu rapide de ce qui est terminé, de ce qui est en cours et de ce qui est en retard

installation prête pour la collaboration :* permet l'utilisation de notes autocollantes, de commentaires ou de réactions emoji pour faciliter la communication directement sur l'échéancier

⚙️ Événements historiques : À la fin des années 1950, les ingénieurs Morgan R. Walker et James E. Kelley ont introduit le concept de méthode du chemin critique (CPM) pour gérer la planification de projets complexes dans des paramètres industriels. Ce concept consiste à identifier la plus longue séquence de tâches dépendantes, c'est-à-dire le « chemin critique », afin de garantir le respect du calendrier des projets. Aujourd'hui, la CPM est un principe fondamental à la base de la plupart des outils d'échéancier de projet, aidant les équipes à prévoir les retards et à mieux hiérarchiser les priorités.

Modèles d'échéancier Miro

Miro propose une gamme de modèles d'infographies d'échéancier pour aider les équipes à visualiser les tâches, les échéances et les dépendances dans un format clair et collaboratif.

Voici les meilleurs modèles d'échéancier Miro pour vous aider à démarrer :

1. Échéancier de projet

via Miro. com

Sans échéancier, certaines tâches sont oubliées, les dépendances entrent en conflit et les équipes perdent de vue les échéances.

Le modèle d'échéancier de projet Miro vous aide à éviter cela en transformant votre plan en une carte visuelle structurée des tâches, des jalons et des livrables sur un échéancier de type calendrier. Il permet à tous les membres de l'équipe de savoir ce qui doit être fait, dans quels délais et dans quel ordre.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Cliquez directement dans n'importe quelle cellule pour ajouter des tâches ou des jalons par date

Étendez l'échéancier horizontalement ou verticalement en le faisant glisser pour adapter les projets longs ou complexes

Ajoutez des documents, des images ou des liens directement sur l'échéancier pour une planification riche en contexte

Partagez votre échéancier avec les membres de votre équipe ou les parties prenantes pour obtenir des commentaires et des modifications en temps réel

idéal pour : *Les gestionnaires de projet qui ont besoin d'un échéancier clair, collaboratif et dynamique pour le suivi des tâches et pour maintenir la cohésion entre les parties prenantes

2. Échéancier de lancement de produit

via Miro. com

Le modèle d'échéancier de lancement de produit Miro vous aide à mapper chaque étape du lancement d'un produit, depuis les premières recherches jusqu'aux retours d'expérience après le lancement. Il divise l'ensemble du processus de lancement en phases concrètes afin que vous puissiez respecter le calendrier, éviter le chaos de dernière minute et vous assurer que toutes les équipes sont alignées.

Cette feuille de route visuelle permet à vos équipes marketing, commerciales, produit et direction de rester sur la même page tout au long du cycle de lancement.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Bénéficiez d'étapes prédéfinies telles que l'étude de marché, la stratégie marketing, les tâches de lancement et la boucle de rétroaction

Identifiez et surveillez les activités critiques pour éviter les retards et les chevauchements

Permettez aux équipes interfonctionnelles d'ajouter des informations, des mises à jour et des ressources en temps réel

Définissez des indicateurs clés de performance et recueillez des informations après le lancement afin d'améliorer les déploiements futurs

✅ Idéal pour : Les chefs de produit et les équipes marketing qui planifient des stratégies de commercialisation structurées pour le lancement de nouveaux produits

⭐ Bonus : Vous avez du mal à faire en sorte que votre équipe respecte les échéanciers et les délais des projets ? ClickUp Brain, un assistant contextuel alimenté par l'IA, vous aide à transformer des objectifs généraux en échéanciers clairs et assortis de délais. Il définit automatiquement les priorités, signale les tâches qui se chevauchent et suggère des jalons réalistes pour que tout reste sur la bonne voie. Invitez-le à : « Générer un échéancier de lancement de produit de 6 semaines pour notre nouvelle application mobile. Inclure la planification, la conception, le développement, les tests, la préparation marketing et le déploiement final. Attribuer des tâches aux équipes de conception, de développement, d'assurance qualité et de marketing avec des délais, des dépendances et des marges de manœuvre. « Générez un échéancier de lancement de produit avec des échéances et des dépendances à l'aide de ClickUp Brain

3. Échéancier de planification d'évènements

via Miro. com

56 % des spécialistes du marketing affirment qu'il faut entre 2 et 4 semaines pour planifier un petit évènement virtuel. Imaginez maintenant le travail de planification nécessaire pour un sommet annuel ou une conférence de plusieurs jours.

Le modèle d'échéancier de planification d'évènements Miro vous aide à planifier, organiser et exécuter toutes les activités nécessaires à la réussite d'un évènement, qu'il s'agisse d'un atelier, d'une conférence ou d'une réunion d'entreprise. Grâce à une vue d'ensemble claire des tâches et des échéances, il minimise le risque de confusion et permet à toute votre équipe de rester alignée tout au long du processus de planification.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Ajoutez toutes les tâches essentielles (réservation du lieu, invitations, restauration, etc.) et classez-les en fonction des étapes de l'évènement

Définissez des délais clairs pour chaque tâche afin de ne jamais manquer une étape préparatoire cruciale

Faites glisser, effectuez une modification en cours ou réorganisez les tâches à mesure que les forfaits évoluent ou que les circonstances changent

Voyez instantanément ce qui est terminé et ce qui reste à faire pour améliorer vos rapports de statut

✅ Idéal pour : les organisateurs d'évènements, les équipes RH ou les coordinateurs qui organisent des évènements internes ou externes comportant de nombreux éléments mobiles

4. Échéancier du processus de recrutement

via Miro. com

Le modèle d'échéancier du processus de recrutement Miro aide les équipes RH et les recruteurs à visualiser et à gérer chaque étape du processus de recrutement, de la recherche de candidats à leur intégration. Ce tableau interactif Miro utilise des couloirs, des avatars de candidats et des cartes de tâches pour apporter transparence et structure à votre processus de recrutement, ce qui facilite le suivi, la collaboration et la prise de décisions rapides.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilisez des étapes telles que « Publication de l'offre d'emploi », « Sélection », « Entretiens » et « Offre » pour visualiser la progression

Déplacez les icônes d'avatar tout au long du processus ou marquez-les comme terminées pour gérer le flux de recrutement

Créez trois tâches vérifiables pour le suivi de la progression de chaque tâche

Ajoutez/supprimez des couloirs et adaptez les tâches à votre processus de recrutement interne

✅ Idéal pour : Les équipes de recrutement à la recherche d'un moyen visuel et interactif de rationaliser leur flux de travail de recrutement et de synchroniser toutes les parties prenantes

5. Échéancier pour campagne marketing

via Miro. com

Les campagnes marketing impliquent souvent plusieurs équipes pour planifier le contenu, lancer les publicités et suivre les performances.

Le calendrier de campagne marketing Miro, structuré comme un diagramme de Gantt, vous aide à planifier, exécuter et évaluer vos campagnes étape par étape. Avec des ventilations claires, de la planification à l'analyse post-campagne, ce modèle vous permet de garder le contrôle sur tout.

Il comprend même un exemple prêt à l'emploi de campagne marketing sur les réseaux sociaux pour vous aider à démarrer plus rapidement.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Couvrez tout, de la planification à l'analyse post-campagne, grâce à des sous-tâches intégrées pour chaque étape

Aidez vos équipes à mettre à jour, surveiller et rester alignées au fur et à mesure que la campagne se déroule

Personnalisez les échéanciers, les étapes et les points d'action en fonction du type de campagne.

idéal pour : *les équipes marketing qui gèrent des campagnes multicanales complexes nécessitant des échéanciers, des responsabilités et des points de contrôle clairs

6. Échéancier pour projet de recherche

via Miro. com

Le modèle d'échéancier de projet de recherche Miro est un guide visuel étape par étape qui vous aide à gérer un projet de recherche, de la conception à la publication. Conçu pour les universitaires, les étudiants et les professionnels, ce modèle divise le cycle de vie de la recherche en sept phases distinctes, identifiées par des codes couleur, qui vous aident à rester concentré et à respecter les échéances importantes.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Bénéficiez de sept phases de recherche structurées, telles que la planification, la revue de la littérature, la conception, la collecte de données, l'analyse, la rédaction de rapports et la publication

Alignez votre échéancier sur les dates d'envoi, les calendriers de subvention ou les dates limites des conférences grâce à des indicateurs de jalons et de dates limites

Permettez aux membres de l'équipe de commenter, de mettre à jour les tâches et de cogérer le projet facilement

✅ Idéal pour : les chercheurs, les doctorants et les professionnels des études de marché qui gèrent des projets de bout en bout avec des flux de travail et des résultats définis

📮 ClickUp Insight : Les travailleurs du savoir envoient en moyenne 25 messages par jour, à la recherche d'informations et de contexte. Cela indique une perte de temps considérable à faire défiler, rechercher et déchiffrer des discussions fragmentées dans des e-mail et des chats pour discuter. 😱 Si seulement vous disposiez d'une plateforme intelligente qui établit la connexion entre les tâches, les projets, les discussions et les e-mails (sans oublier l'IA !) en un seul endroit. Mais c'est le cas : essayez ClickUp!

7. Modèle d'échéancier de production

via Miro. com

Dans les flux de travail à forte intensité de production, tels que la gestion du lancement d'un produit, le tournage d'une vidéo ou un cycle de fabrication physique, la clarté de la séquence est tout. Une seule étape manquée ou un malentendu entre les services peut entraîner des retards coûteux et des problèmes de qualité. Le modèle d'échéancier de production Miro permet d'éviter cela en transformant des opérations complexes en une feuille de route claire et visuelle.

Il s'agit d'un point de référence partagé qui permet à toutes les parties prenantes de rester alignées sur les tâches, les dépendances et les échéances. Ce modèle simplifie la planification, l'ajustement et la livraison, en particulier lorsque plusieurs équipes ou ressources sont impliquées.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilisez la structure des tâches axée sur les jalons pour marquer clairement les moments clés et les livrables tout au long du projet

Ajoutez des lignes ou des blocs d'échéancier à mesure que votre projet évolue, sans avoir à tout recommencer

Glissez-déposez les documents ou fichiers importants sur le tableau afin que toutes les ressources restent au même endroit

Modifiez les couleurs, les polices de caractère et les styles pour les adapter aux préférences de votre équipe ou de vos clients pour les présentations

✅ Idéal pour : les équipes créatives, les responsables de production et les responsables des opérations qui ont besoin d'une feuille de route claire et personnalisable pour assurer le bon déroulement de projets complexes.

8. Modèle de flux de travail d'échéancier

via Miro. com

Souvent, les projets échouent non pas à cause de mauvaises idées, mais à cause d'une mauvaise exécution. Le modèle de flux de travail chronologique Miro résout ce problème en offrant un moyen visuel et linéaire de mapper chaque phase d'un processus, du début à la fin.

Que vous coordonniez un transfert entre services, gériez des opérations internes ou lanciez une nouvelle initiative, ce modèle aide votre équipe à avoir une vue d'ensemble, à rester alignée et à maintenir son élan sans confusion.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Visualisez les séquences de tâches du début à la fin dans un flux linéaire et clair.

Attribuez les rôles et les responsabilités directement dans l'échéancier pour garantir la responsabilité de chacun.

Suivez ce qui est achevé, en cours ou en attente grâce à des étiquettes visuelles.

Adaptés à toutes les tailles d'équipe et à tous les flux de travail, du développement de produits aux opérations marketing.

✅ Idéal pour : les équipes qui recherchent un moyen simple mais efficace de visualiser les flux de travail, d'attribuer la propriété et d'améliorer la coordination entre les services.

9. Modèle de réunion d'échéancier

via Miro. com

Le modèle de réunion chronologique Miro aide les équipes à réfléchir aux évènements, décisions et enseignements importants en co-créant une chronologie visuelle. Il s'agit d'un outil collaboratif particulièrement utile lors des rétrospectives, des revues d'innovation ou des synthèses de projet, où l'alignement et le partage des connaissances sont essentiels.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Permettez à chacun de contribuer à mapper les évènements ou les jalons du projet en temps réel.

Encouragez une réflexion structurée sur ce qui s'est passé, quand et pourquoi.

Permettez l'alignement des parties prenantes pour les groupes interfonctions afin de recueillir des informations et d'identifier les tendances ou les opportunités manquées.

Appliquez la disposition flexible pour les rétrospectives, les analyses rétrospectives, les revues d'innovation ou même les sessions de narration.

✅ Idéal pour : les équipes d'innovation, les chefs de projet ou les animateurs qui organisent des rétrospectives ou des sessions de débriefing afin d'en tirer des enseignements et des conclusions exploitables.

👋🏾 Vous souhaitez créer un calendrier de projet simple et visuel que toute votre équipe pourra suivre ? Regardez cette vidéo !

10. Modèle d'échéancier annuel

via Miro. com

Le modèle d'échéancier annuel Miro est conçu pour la planification à long terme. Il aide les équipes et les dirigeants à mapper les jalons clés de l'année, ce qui facilite la communication des priorités, l'estimation de la faisabilité et la coordination à tous les niveaux. Sa disposition simple offre une vue d'ensemble claire et précise, idéale lorsque vous vous concentrez sur la situation dans son ensemble plutôt que sur les petits détails.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez vos principaux objectifs, points de contrôle ou évènements mois par mois.

Encouragez la réflexion de haut niveau et maintenez votre équipe concentrée sur les résultats stratégiques.

Divisez les initiatives complexes en tranches annuelles gérables pour une meilleure exécution.

Alignez les dirigeants, les responsables et les équipes autour d'une feuille de route stratégique unique.

✅ Idéal pour : les cadres supérieurs, les chefs de service ou les planificateurs qui définissent des stratégies annuelles, des feuilles de route d'entreprise ou des projets en plusieurs phases.

🎉 Anecdote amusante : les échéanciers de projet ne sont pas une invention moderne. Certaines des plus grandes réalisations mondiales, comme la grande pyramide de Gizeh (vers 2570 avant J.-C.) et la Grande Muraille de Chine (à partir de 208 avant J.-C. environ), ont été gérées à l'aide des premières formes de planification de projet.

Limites de Miro

Bien qu'il s'agisse d'une puissante plateforme de collaboration visuelle, Miro n'est pas parfait. Les utilisateurs de G2, Capterra et d'autres sites d'avis soulignent régulièrement quelques inconvénients majeurs qui ont souvent un impact sur la productivité et les décisions budgétaires :

Les tableaux deviennent encombrés et lents : les sessions de grande envergure avec de nombreux collaborateurs peuvent encombrer le canevas et entraîner des ralentissements notables.

La qualité d'exportation est médiocre avec les forfaits gratuits : les utilisateurs signalent des exportations floues, sauf s'ils passent à un forfait supérieur.

Contrôles limite de la gestion des tableaux : à mesure que les tableaux s'agrandissent, il devient difficile d'organiser et de contrôler l'accès des utilisateurs.

Courbe d'apprentissage abrupte pour les tâches avancées : la gestion de grands tableaux et l'utilisation de fonctionnalités complexes peuvent décourager les nouveaux utilisateurs.

Les délais d'expiration des sessions peuvent entraîner une perte de données : l'expiration inattendue d'une session a entraîné la perte de travail.

🔍 Le saviez-vous ? Miro, initialement lancé sous le nom de RealtimeBoard en 2011, a commencé comme un simple outil de tableau blanc numérique destiné aux équipes dispersées. En 2019, il a été rebaptisé Miro, un nom inspiré de la créativité abstraite de l'artiste espagnol Joan Miró, reflétant la vision de la plateforme en matière de collaboration visuelle libre.

Modèles d'échéancier Miro alternatifs

Bien que Miro excelle dans la collaboration visuelle, certaines équipes préfèrent des alternatives à Miro qui combinent la visualisation avec une gestion plus approfondie des tâches, et c'est là que ClickUp se distingue. Ses modèles d'échéancier vous aident non seulement à mapper visuellement vos projets, mais aussi à les relier directement aux flux de travail, aux dates d'échéance et aux tâches assignées à l'équipe.

Si vous recherchez davantage de structure, d'automatisation ou d'intégration dans votre planification, ces modèles ClickUp offrent de solides alternatives aux tableaux d'échéancier de Miro.

1. Échéancier de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et suivez l'avancement d'un projet avec le modèle d'échéancier de projet ClickUp

Le modèle d'échéancier de projet ClickUp offre un espace visuel et interactif, semblable à un tableau blanc numérique, pour planifier votre projet du début à la fin. Les équipes peuvent réfléchir ensemble, organiser les tâches et diviser les grands objectifs en éléments plus petits et plus faciles à gérer.

Grâce à tout ce qui est mis en évidence sur un échéancier partagé, il est facile de repérer les obstacles, d'ajuster les priorités et de coordonner les équipes à distance en temps réel.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Modifiez rapidement les tâches à mesure que les échéanciers ou les priorités changent

Associez les tâches aux obstacles afin de les signaler et d'éviter les retards dès le début

Ajoutez la portée du projet, les objets et les notes de réunion à votre échéancier avec ClickUp Docs

Utilisez des pages imbriquées et des wikis pour centraliser toutes les informations d'assistance

idéal pour : *Les gestionnaires de projet et les équipes à distance qui ont besoin d'un échéancier visuel flexible, directement lié au suivi des tâches et à la collaboration

2. Modèle d'échéancier de projet ClickUp diagramme de Gantt

Obtenir un modèle gratuit Créez un échéancier pour n'importe quel projet avec le modèle d'échéancier de projet ClickUp diagramme de Gantt

Le modèle d'échéancier de projet Gantt ClickUp combine des vues par jour, par mois et par année afin que vous puissiez suivre à la fois les tâches détaillées et les tendances à long terme dans un seul diagramme. Il mappe visuellement les dépendances entre les tâches et les barres de progression, offrant ainsi une vision claire du statut actuel et de la planification future. Ce modèle est particulièrement adapté pour détecter rapidement les goulots d'étranglement et rester agile tout au long des phases du projet.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Passez du mode quotidien au mode hebdomadaire, mensuel ou résumé

Mappez les tâches et les jalons grâce à la fonctionnalité glisser-déposer

Utilisez des barres et des échéances codées par couleur pour repérer les retards et gérer la charge de travail

Activez les changements de statut, les alertes et les reprogrammations pour rationaliser la gestion des tâches et réduire les mises à jour manuelles

✅ Idéal pour : les équipes de projet qui gèrent des initiatives en plusieurs phases ou à long terme et qui ont besoin d'un échéancier affichant à la fois les détails et le contexte général

👀 Le saviez-vous ? Les diagrammes de Gantt ont été inventés vers 1910-1915 par Henry L. Gantt afin de visualiser les calendriers de projet à l'aide de barres horizontales. Gantt a introduit ce diagramme principalement pour améliorer l'efficacité des opérations industrielles, aidant les superviseurs des aciéries et des projets militaires à voir clairement qui était en avance ou en retard sur le calendrier. L'une des premières utilisations majeures de ce diagramme remonte à la Première Guerre mondiale, lorsque le département de l'artillerie de l'armée américaine du général William Crozier l'a utilisé pour coordonner la production de munitions dans plusieurs installations.

3. Échéancier de projet marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et suivez facilement vos campagnes marketing grâce au modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp

Le modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp aide les équipes marketing à structurer leurs flux de travail de campagne en créant des échéanciers visuels reproductibles pour n'importe quel projet. Il centralise toutes les tâches, les jalons et les échéances en un seul endroit, ce qui facilite son adaptation aux lancements de contenu, aux promotions ou aux campagnes stratégiques.

Il prend en charge plusieurs vues, notamment Échéancier, Équipe, Liste et Tableau, afin que les équipes puissent organiser les tâches par trimestre, attribuer les responsabilités et suivre les progrès dans la mise en forme qui leur convient le mieux.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilisez des statuts prédéfinis tels que « Planification », « Exécution » et « Terminé » pour refléter chaque étape de la campagne

Attribuez des tâches, partagez des mises à jour et collaborez en temps réel pour vous assurer qu'aucun détail ne vous échappe

Utilisez des blocs de temps prédéfinis pour organiser vos campagnes par trimestre afin de clarifier votre planning et le suivi des performances

✅ Idéal pour : Les responsables marketing et les équipes à la recherche d'un modèle unifié et flexible qui offre l'assistance aux campagnes multicanales et la collaboration en temps réel

⚡ Archive des modèles : Gagnez du temps et rationalisez votre planification grâce aux modèles d'échéancier de projet. Ces structures prédéfinies vous aident à mapper les tâches, les échéances et les ressources, afin que vous n'ayez pas à repartir de zéro à chaque fois.

4. Modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez sans effort les échéanciers de vos projets grâce au modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Le modèle de calendrier remplissable ClickUp commence par un calendrier de projet vierge que vous pouvez adapter à vos besoins, ce qui le rend parfait pour définir la séquence des activités et les échéances de tout projet. Il est préchargé avec des champs personnalisés détaillés pour aider votre équipe à saisir des informations clés telles que la durée des tâches, les budgets ou l'état d'avancement.

Ainsi, tout le monde a les informations importantes à portée de main et vous pouvez ajuster le calendrier de manière dynamique au fur et à mesure que le projet évolue, sans avoir à manipuler des feuilles de calcul.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Surveillez les échéanciers, les budgets et la progression à l'aide de champs tels que « Jours alloués », « % de la tâche » et « Phase du projet »

Passez de la vue Liste à la vue Gantt et à la vue Charge de travail pour visualiser les dépendances entre les tâches, les échéances et la capacité de l'équipe

Modifiez rapidement les dates ou les détails des tâches et tenez tout le monde informé instantanément lorsque les priorités changent

✅ Idéal pour : *les équipes qui ont besoin d'un modèle d'échéancier flexible et riche en données qui permet de suivre non seulement le temps, mais aussi les coûts, le budget et les phases du projet

💡 Conseil de pro : Vous cherchez à rationaliser la planification de vos projets ? Les logiciels d'échéancier de projet sont la solution moderne qui permet aux équipes de collaborer sans effort en offrant des mises à jour en temps réel, des dépendances entre les tâches et un suivi des jalons, vous garantissant ainsi de ne jamais manquer une échéance.

5. Modèle de tableau blanc pour l'échéancier des projets ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les jalons clés de manière interactive grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Project Timeline

Le modèle de tableau blanc ClickUp Project Timeline offre une approche dynamique et visuelle de la planification et du suivi des projets. Basé sur les tableaux blancs ClickUp, ce modèle permet aux équipes de cartographier les tâches, les jalons et les échéances à l'aide de formes, de lignes et de texte, offrant ainsi une vue d'ensemble claire de l'échéancier du projet.

Sa nature collaborative permet à plusieurs membres de l'équipe de contribuer, d'ajouter des notes ou d'apporter des modifications en temps réel, et garantit que tout le monde reste aligné tout au long du cycle de vie du projet.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez les tâches et les jalons par ordre chronologique afin de visualiser le déroulement du projet du début à la fin

Améliorez le suivi de l'échéancier de vos projets grâce aux étiquettes, aux sous-tâches imbriquées, aux assignés multiples et aux libellés de priorité

Modifiez les statuts, les libellés et les catégories pour les adapter au processus de votre équipe ; utilisez des codes couleur et regroupez les éléments par équipe, phase ou priorité

Ajoutez, mettez à jour ou réattribuez des tâches en direct avec les membres de votre équipe, et laissez des commentaires directement sur le tableau pour rationaliser les retours et l'alignement

✅ Idéal pour : Les équipes à la recherche d'un outil visuel flexible pour planifier et suivre de manière collaborative les échéanciers de projet, en veillant à ce que tous les membres soient alignés et informés.

👀 Le saviez-vous ? Fred Brooks, dans son ouvrage fondateur publié en 1975, The Mythical Man-Month, a introduit un concept qui est devenu une pierre angulaire de la gestion de projet : la loi de Brooks. Ce principe affirme que l'ajout de main-d'œuvre supplémentaire à un projet logiciel en retard ne fait que le retarder davantage. Brooks a observé que le temps nécessaire aux nouveaux membres de l'équipe pour atteindre leur niveau de productivité, passer par la phase d'intégration, comprendre le projet et s'intégrer à l'équipe, l'emporte souvent sur les avantages potentiels.

6. Échéancier de projet créatif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez et suivez des échéanciers détaillés adaptés aux flux de travail créatifs grâce au modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp

Le modèle de chronologie de projet créatif ClickUp est le fournisseur d'un cadre visuel structuré mais flexible pour aider les équipes créatives à organiser et à exécuter des projets de toute taille. Bien que le travail créatif ne suive souvent pas un chemin rectiligne, le modèle aide à décomposer les grandes idées en étapes gérables sans restreindre l'imagination.

En visualisant les jalons et les tâches clés sur un échéancier, toutes les personnes impliquées, des concepteurs aux rédacteurs, peuvent rester informées de l'avancement et des échéances tout au long du projet.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Décrivez chaque phase du projet, de la conception et du brainstorming à la production et à la livraison, dans un échéancier unique et organisé

Utilisez les statuts personnalisés et les étiquettes de priorité pour voir clairement quelles tâches sont achevées, en cours ou à venir

Attribuez des tâches à des personnes et suivez les commentaires à l'aide de sous-tâches et de commentaires afin que chacun sache ce qui est attendu et à quel moment

Réorganisez facilement vos tâches grâce à la fonctionnalité glisser-déposer et utilisez la vue Creative Échéancier pour rester organisé même lorsque vos plans évoluent

✅ Idéal pour : les équipes créatives et les agences qui gèrent des projets de conception, de contenu ou de vidéo et qui souhaitent disposer d'un échéancier permettant de suivre l'avancement du travail sans limiter la créativité.

7. Modèle d'échéancier de projet de déploiement du logiciel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, surveillez et gérez chaque étape du lancement de votre produit logiciel grâce au modèle d'échéancier de projet de déploiement logiciel ClickUp

Le modèle d'échéancier de projet de déploiement de logiciel ClickUp fournit aux équipes de développement un plan collaboratif pour gérer chaque phase d'une sortie de logiciel. Il offre un cadre structuré pour planifier, exécuter et surveiller chaque phase du déploiement, de la planification initiale à la livraison finale, garantissant ainsi l'alignement entre les services et minimisant le risque d'oubli.

En fournissant une représentation visuelle claire des tâches, des dépendances et des jalons, ce modèle facilite la gestion proactive et la livraison dans les délais des projets logiciels.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Tracez chaque phase du déploiement sur un échéancier horizontal, avec un axe vertical pour planifier les tâches et mettre en évidence les étapes clés, du développement au lancement

Utilisez les outils du tableau blanc ClickUp, tels que les blocs codés par couleur, les notes autocollantes et les lignes de dépendance, pour mapper les jalons et réduire le risque de retards

Accédez à des sections intégrées pour les forfaits de sprint, les calendriers de test et les checklist de lancement, afin que rien d'important ne soit oublié lors de la planification

✅ Idéal pour : les équipes informatiques et produits qui préparent le lancement ou la mise à jour d'un nouveau logiciel et qui souhaitent garantir un processus de déploiement fluide et coordonné

8. Modèle de feuille de route ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et pilotez le développement de vos produits en toute simplicité grâce au modèle de feuille de route ClickUp Project Roadmap Template

Le modèle de feuille de route ClickUp sert de hub central pour planifier et suivre tous les échéanciers de vos projets ou produits en un seul endroit. Il fournit une vue d'ensemble macro de la vision et des objectifs de votre projet, ainsi que des jalons clés.

Grâce à ce modèle de feuille de route, les chefs de projet peuvent facilement visualiser le parcours entre la proposition et l'achevement et ajuster les éventuels goulots d'étranglement avant qu'ils ne deviennent des problèmes.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Passez d'une vue Liste, Charge de travail, Calendrier, diagramme de Gantt ou Tableau à l'autre pour surveiller les livrables, la capacité de l'équipe et le statut du projet

Identifiez rapidement les obstacles potentiels en visualisant les livrables et les délais, ce qui vous permet d'apporter des ajustements avant que les problèmes ne surviennent

Organisez vos initiatives par trimestre afin de les aligner sur les cycles de l'entreprise et de garantir que les objectifs stratégiques soient atteints dans les délais impartis

Assurez-vous que tout le monde soit sur la même page grâce à des mises à jour en temps réel et une source unique d'informations fiables pour toutes les autres parties prenantes

✅ Idéal pour : Les chefs de projet et les chefs de produit qui ont besoin d'une solution tout-en-un pour planifier, suivre et communiquer leurs feuilles de route de projet ou de produit à leurs équipes et aux parties prenantes

9. Modèle de feuille de route de l'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos tâches d'entreprise par catégories grâce au modèle de feuille de route d'entreprise ClickUp

Le modèle de feuille de route commerciale ClickUp est conçu pour vous aider à créer une feuille de route stratégique qui décrit les principaux objectifs et initiatives de votre entreprise, vous permettant ainsi de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs commerciaux à long terme. Il offre à la fois une vue d'ensemble et des vues détaillées sous forme de liste pour visualiser ces objectifs de manière organisée, et il est livré avec des champs personnalisés et des statuts prédéfinis afin que vous puissiez facilement suivre la progression réalisée vers chaque objectif.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Tracez les objectifs et les initiatives clés de l'entreprise sur un échéancier clair, en montrant comment ils s'alignent sur votre vision à long terme et vos jalons

Passez de la vue Échéancier pour une vue d'ensemble à la vue Liste pour une analyse plus détaillée par équipe, phase ou priorité

Apportez facilement des modifications à mesure que les priorités de l'entreprise ou la portée des projets évoluent au fil du temps

✅ Idéal pour : Les chefs d'entreprise ou les équipes interfonctionnelles qui développent, exécutent et assurent le suivi d'objectifs stratégiques et de plans de projet sur un intervalle long

10. Modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez vos flux de travail sans effort grâce au modèle ClickUp Simple diagramme de Gantt

Le modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp est un outil remarquablement facile à utiliser pour visualiser l'échéancier de votre projet dans un format de diagramme de Gantt classique. Il extrait automatiquement les tâches de votre liste ClickUp existante et les mappe sur l'échéancier, vous permettant ainsi de gagner du temps et d'économiser vos efforts.

Cette intégration transparente vous offre un aperçu instantané et codé par couleur des étapes clés, des dépendances entre les tâches et des échéances de votre projet, vous aidant ainsi à rester au fait de l'avancement du projet.

💫 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Importez automatiquement les tâches de votre liste ClickUp sélectionnée dans la vue Gantt, afin de maintenir votre échéancier à jour sans saisie manuelle

Passez d'un affichage Gantt, Liste, Tableau, Échéancier ou Calendrier à l'autre, afin que chaque membre de l'équipe puisse travailler dans l'affichage qui lui convient le mieux

Suivez les tâches, les échéanciers et les responsabilités dans tous les services, idéal pour l'ingénierie, les opérations, l'informatique, etc

✅ Idéal pour : *les débutants ou les équipes qui recherchent un moyen simple et direct de suivre les tâches et les échéances à l'aide d'un échéancier visuel, sans la complexité des outils de diagramme de Gantt à grande échelle

📊 diagramme de Gantt ou échéancier : quelle est la différence ? Bien que ces deux outils permettent de visualiser l'avancement d'un projet, ils répondent à des besoins légèrement différents : Les diagrammes de Gantt indiquent la durée des tâches, les dépendances et les chevauchements, ce qui les rend idéaux pour gérer des projets complexes comportant des activités interdépendantes

Les échéanciers offrent une vue d'ensemble chronologique de haut niveau des jalons ou phases clés, ce qui les rend parfaites pour les présentations, les feuilles de route et la planification rapide.

Modèles d'échéancier ClickUp : la clé de la réussite de vos projets

Le choix du bon outil d'échéancier peut faire ou défaire votre projet. Si Miro est un choix solide pour la collaboration visuelle, ClickUp apporte un plus : efficacité, flexibilité et intégration approfondie avec la gestion des tâches.

ClickUp propose des modèles personnalisables qui vous aident à rester sur la bonne voie et à renforcer la collaboration au sein de votre équipe. La possibilité d'ajuster les échéanciers, de gérer les dépendances et de tout regrouper au même endroit est essentielle à la réussite d'un projet.

Si vous recherchez un outil intuitif mais puissant qui évolue en fonction de vos besoins, ClickUp est tout ce qu'il vous faut. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!

Foire aux questions

Oui, Microsoft Word propose des modèles d'échéancier que vous pouvez utiliser pour représenter visuellement des évènements ou des jalons sur une période donnée. Vous pouvez trouver ces modèles en recherchant « échéancier » dans la galerie de modèles de Word ou en visitant le site web des modèles Microsoft Office.

Google Docs ne dispose pas de modèles d'échéancier intégrés, mais vous pouvez créer un échéancier manuellement à l'aide de tableaux, de dessins ou en insérant un Google Drawing. De plus, vous pouvez trouver en ligne des modèles d'échéancier gratuits compatibles avec Google Docs ou utiliser Google Slides pour bénéficier d'options d'échéancier plus visuelles.

Oui, il existe de nombreux modèles pour vous aider à créer un échéancier. Ces modèles sont disponibles dans divers programmes tels que Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Docs et Google Sheets, ainsi que sur des sites web spécialisés. Ils offrent un format structuré qui vous permet de saisir facilement vos évènements et vos jalons.

Oui, Microsoft Excel propose des modèles d'échéancier qui vous permettent de suivre les évènements, les échéances ou les jalons d'un projet. Vous pouvez accéder à ces modèles en recherchant « échéancier » dans la galerie de modèles d'Excel ou en les téléchargeant depuis le site web des modèles Microsoft Office. Les fonctionnalités de création de diagrammes d'Excel facilitent également la personnalisation et la visualisation de votre échéancier.