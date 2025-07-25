Modèles gratuits d'atelier de design thinking pour des sessions collaboratives

Avez-vous déjà organisé une session de brainstorming qui ressemblait davantage à une foire d'empoigne qu'à un atelier productif ? De nombreuses équipes ont du mal à transformer des idées créatives en solutions concrètes en raison d'un manque de structure et de collaboration.

🔎 Le saviez-vous ? 60 % des employés déclarent se sentir plus innovants lorsque les équipes collaborent et restent alignées.

C'est là que les modèles d'atelier de design thinking entrent en jeu. Ces cadres prédéfinis aident les organisateurs à guider les équipes tout au long du processus de design thinking de manière orientée vers les objectifs. Considérez-les comme votre feuille de route vers une résolution innovante et collaborative des problèmes.

Que vous cherchiez à résoudre un problème client, à améliorer un produit ou à repenser un service, un modèle solide garantit que tous les membres de l'équipe sont alignés, engagés et concentrés.

Découvrez ce que sont les modèles d'atelier de design thinking, comment en choisir un et les meilleurs modèles à explorer pour esquisser votre forfait d'atelier de design thinking.

Que sont les modèles d'atelier de réflexion conceptuelle ?

Les modèles d'atelier de design thinking sont des guides préstructurés qui aident les équipes à organiser des sessions collaboratives axées sur les solutions à l'aide de la méthodologie du design thinking.

Ils décomposent le processus en étapes gérables, permettant aux équipes de comprendre les problèmes en profondeur, de trouver des idées efficacement et de créer des prototypes ciblés.

Les éléments standard comprennent :

Cartographie de l'empathie : comprenez les besoins, les émotions et les points faibles des utilisateurs afin de mieux cerner leur expérience. La cartographie de l'empathie aide à centrer l'atelier sur les défis des clients

Définition du problème : définissez le problème central que vous souhaitez résoudre. Cela vous aidera à orienter votre stratégie dans la bonne direction

Outils d'idéation : utilisez des invites structurées et des exercices créatifs pour générer des idées et encourager l'innovation

Section Prototypage : Visualisez et construisez des modèles simples et testables. Le prototypage donne vie à votre vision et vous aide à identifier les améliorations possibles

Boucle de rétroaction : Recueillez des informations grâce à des évaluations et des discussions afin d'apporter des améliorations et des perfectionnements

Timeboxes : allouez un temps spécifique à chaque activité. Cela permet de concentrer et d'aligner les efforts de l'équipe

🔎 Le saviez-vous ? 30 % des travailleurs estiment que l'automatisation peut leur faire gagner 1 à 2 heures par semaine, tandis que 19 % estiment qu'elle pourrait leur libérer 3 à 5 heures pour un travail approfondi et concentré. Même ces petits gains de temps s'additionnent : deux heures récupérées par semaine équivalent à plus de 100 heures par an, un temps qui pourrait être consacré à la créativité, à la réflexion stratégique ou au développement personnel.

18 Exemples gratuits de modèles d'atelier de design thinking pour l'innovation

Les modèles d'atelier de design thinking permettent à l'équipe de rester concentrée, engagée et productive, transformant les discussions désordonnées en innovations structurées.

Voici quelques-uns des meilleurs exemples de modèles d'atelier de design thinking pour aider votre équipe à trouver des idées créatives, résoudre des problèmes concrets et mieux comprendre les besoins des clients :

1. Modèle d'agenda d'atelier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des résultats mesurables et incluez les tâches associées grâce au modèle d'agenda d'atelier ClickUp

Pour organiser un atelier de design thinking réussi, il faut planifier et organiser tout dans les moindres détails, des objectifs aux documents de référence en passant par les participants.

Le modèle d'agenda d'atelier ClickUp vous aide à structurer votre agenda et à planifier plus facilement un atelier de design thinking efficace.

De plus, grâce à la puissante suite d'outils de conception de ClickUp spécialement conçue pour les équipes créatives, vous pouvez améliorer la collaboration et stimuler la productivité créative globale, le tout en un seul endroit. Ainsi, votre équipe peut se concentrer moins sur la logistique et davantage sur la fourniture de solutions innovantes et centrées sur l'utilisateur.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Répertoriez les détails pertinents concernant l'atelier sous forme de tableau

Visualisez l'échéancier des activités de l'atelier grâce à la vue Tableau

Mentionnez l'animateur et les participants pour les informer et tenir l'équipe au courant

Notez si la réunion doit être enregistrée et dressez une liste des sources d'informations clés

Créez un échéancier avec les activités à réaliser, accompagné d'une brève explication

Suivez facilement la progression grâce aux notifications, aux dépendances entre les tâches, à l'automatisation, à l'IA et plus encore

🔑Idéal pour : les animateurs, les concepteurs UX, les équipes produit et les formateurs à la recherche d'une méthode structurée pour organiser des ateliers de design thinking.

💡Conseil de pro : Vous voulez garantir un brainstorming efficace à chaque étape du processus de design thinking ? Découvrez ces outils de design thinking pour conceptualiser et mettre en œuvre vos idées efficacement.

2. Modèle d'inscription à l'atelier virtuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Recueillez les informations sur les participants et organisez-vous grâce au modèle d'inscription à l'atelier virtuel ClickUp

Vous recherchez une méthode structurée pour gérer les informations des participants à vos ateliers et planifier efficacement vos sessions ? Le modèle d'inscription à un atelier virtuel ClickUp simplifie la planification et l'organisation grâce à des champs personnalisables et un format structuré.

Vous pouvez créer des formulaires d'inscription personnalisés avec des questions telles que les questions des participants, les problèmes spécifiques, etc. afin de recueillir toutes les informations nécessaires auprès de chaque participant.

Grâce à ce modèle, vous pouvez également envoyer des sondages après l'atelier et analyser les réponses afin d'identifier les points à améliorer et ce qui a bien fonctionné.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Personnalisez les formulaires d'inscription pour recueillir des informations spécifiques sur les participants

Envoyez automatiquement des e-mails de confirmation à tous les participants dès qu'ils soumettent le formulaire

Organisez les coordonnées et les adresses des participants en un seul endroit pour faciliter leur consultation

Ajoutez les détails du formulaire d'inscription à côté du participant dans l'onglet Description

Mentionnez les questions de l'équipe à côté de la liste afin que rien ne soit oublié

Classez les entrées du formulaire en nouvelles inscriptions, participants et non-participants

🔑Idéal pour : les organisateurs qui souhaitent rassembler facilement les coordonnées des participants à un atelier virtuel.

➡️ À lire également : Exemples d'OKR pour atteindre vos objectifs en matière de conception

3. Modèle de formulaire d'inscription à l'atelier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des formulaires et suivez la progression grâce au modèle de formulaire de candidature à l'atelier ClickUp

Le modèle de formulaire d'inscription à l'atelier ClickUp garantit la cohérence des informations recueillies auprès des participants à l'atelier.

Il vous permet de créer des formulaires adaptés aux exigences de l'évènement, tels que le titre du poste, l'e-mail professionnel et toute idée ou question pertinente, garantissant ainsi que toutes les informations requises sont collectées auprès des membres de l'équipe.

Les détails seront automatiquement remplis dans les champs appropriés, éliminant ainsi le travail manuel et les erreurs.

Un tel processus de candidature basé sur l'approche du design thinking garantit que la bonne équipe, composée de personnes partageant les mêmes idées, est réunie pour la session de brainstorming.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez tous les candidats et leur statut actuel grâce à la vue Liste des participants

Classez les participants par phase de l'atelier, par exemple idéation, prototypage, etc

Recueillez des informations telles que le titre, l'entreprise et les coordonnées des participants à l'aide du formulaire d'inscription à l'atelier affiché

Suivez la progression des idées discutées grâce aux commentaires, à l'IA et à l'automatisation

Marquez le statut des candidats comme nouvelle candidature, en cours d'examen, paiement, rejeté et approuvé

🔑Idéal pour : les animateurs et les équipes qui souhaitent organiser les détails d'un atelier de design thinking.

4. Modèle de cadre de formation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des objectifs, organisez le matériel des ateliers et suivez la progression grâce au modèle de cadre de formation ClickUp

La planification, la structuration et la gestion des ateliers de réflexion conceptuelle ne seront plus jamais complexes grâce au modèle de cadre de formation ClickUp

Une fois que vous avez déterminé l'objectif de l'atelier de réflexion conceptuelle, le modèle vous aide à organiser le matériel, les membres de l'équipe et l'échéancier de l'atelier de manière transparente.

Suivez la progression et évaluez l'efficacité à l'aide de tâches récurrentes, et planifiez l'échéancier de l'atelier, du brainstorming et de la conceptualisation à l'exécution et aux tests.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Classez chaque idée de l'atelier en fonction de son statut, notamment À faire, En cours, À revoir, Actif et Achevé

Regroupez le matériel de l'atelier par type de fichier, par exemple document et feuille de travail

Attribuez les tâches de l'atelier aux membres de votre équipe ou envoyez une invitation par e-mail

Joignez les documents pertinents pour chaque activité à réaliser

Organisez et suivez la progression de chaque tâche de formation grâce à la vue Liste des formations

🔑Idéal pour : les équipes et les formateurs à la recherche d'un format structuré pour organiser les participants, les activités et les ressources d'un atelier de design thinking.

➡️ À lire également : Meilleurs logiciels de formation en ligne pour les employés

5. Modèle de notes pour formateurs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez des sessions de design thinking et documentez les points clés avec le modèle de notes du formateur ClickUp

Assurez la cohérence de la planification et de l'organisation de vos ateliers de réflexion conceptuelle grâce au modèle de notes du formateur ClickUp. Avec des sections dédiées à chaque activité et un échéancier de l'atelier, ce modèle garantit que tous les détails nécessaires sont regroupés au même endroit, afin que rien ne soit oublié.

Ajoutez des attributs personnalisés pour gérer vos notes de formation et visualiser facilement la progression de chaque session. De plus, l'intégration d'images et d'icônes améliore l'attrait visuel du document et garantit une mise en forme impeccable.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Liste des activités, de la conception à la mise à l'essai, avec une brève description et la durée

Définissez les objectifs, la conclusion et le résumé de l'atelier pour une consultation rapide

Organisez et visualisez les différents sujets que vous aborderez à l'aide de la vue Tableau

Incluez les enseignements tirés de l'atelier et expliquez en quoi ils ont contribué à améliorer le produit

Donnez des commentaires constructifs aux organisateurs et aux animateurs afin d'améliorer l'atelier

🔑Idéal pour : les formateurs et les éducateurs qui souhaitent disposer d'un document structuré pour lister l'échéancier, les objectifs, les apprentissages et les commentaires de l'atelier.

➡️ À lire également : Les meilleurs outils de feedback de conception pour les équipes créatives

6. Modèle ClickUp pour l'idéation de conception

Obtenez un modèle gratuit Réunissez des idées, organisez-les et suivez leur progression grâce au modèle ClickUp Design Ideation

Il est essentiel de s'assurer que l'idée du produit correspond à tous les membres de l'équipe afin de garantir une collaboration et un travail fluides. Le modèle ClickUp Design Ideation facilite le brainstorming collaboratif et la structuration des idées au sein de votre équipe.

Collaborez avec les membres de votre équipe pour trouver des idées et créer du contenu à l'aide de ce modèle de tableau blanc. Ce modèle garantit une idéation efficace, de la génération de concepts à la sélection des idées pour atteindre le résultat souhaité.

Définissez les estimations pour l'échéancier et utilisez l'automatisation pour vous assurer que chaque activité est achevée dans les délais.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Classez les idées en trois catégories : produit, processus et personnes, et mentionnez le propriétaire de l'idée

Représentez visuellement les différents aspects de votre conception à l'aide du diagramme de conception

Organisez vos idées à l'aide de notes autocollantes et de codes couleurs par catégorie pour faciliter la navigation

Utilisez des connecteurs et des organigrammes pour mapper les processus et les relations entre les idées

Ajoutez des images et des cartes de sites Web pour contextualiser les idées

Transformez les idées sélectionnées en tâches et attribuez-les à l'équipe

🔑Idéal pour : les équipes qui souhaitent réfléchir ensemble et organiser leurs idées.

➡️ À lire également : Modèles et techniques de brainstorming

7. Modèle de brainstorming ClickUp Squad

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos idées, définissez les priorités et harmonisez les équipes grâce au modèle de brainstorming ClickUp Squad

Vous êtes confronté au chaos, à la confusion et à de nombreuses allers-retours lors de l'organisation d'ateliers de design thinking ? Envisagez le modèle ClickUp Squad Brainstorm, conçu pour éliminer la complexité et faciliter la collaboration au sein de l'équipe.

Le format tableau blanc du modèle permet à l'équipe de présenter facilement toutes les idées qui lui viennent à l'esprit et de les discuter avec ses collègues.

Grâce à des notes autocollantes, des images, des cartes de sites Web, des formes et des champs de texte, vous pouvez créer des catégories pour chaque idée. De plus, les boîtes et les notes codées par couleur facilitent la navigation, et les connecteurs simplifient la définition des relations.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez la vue Canva Team Work pour collaborer avec votre équipe et trouver des idées

Convertissez les idées en tâches pour garantir leur achèvement dans les délais impartis

Ajoutez des sous-tâches et des checklists avec des dépendances pour un flux de travail fluide

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe et fixez des échéances pour que tout soit sous contrôle

Intégrez des outils tels que Google Sheets, Docs, Figma et des sites web pour un accès aux données sans erreur

🔑Idéal pour : les chefs d'équipe et les créatifs qui souhaitent organiser les tâches de toute l'équipe et garantir la réalisation des objectifs dans les délais impartis.

➡️ À lire également : Comment rédiger un brief de conception

8. Modèle de tableau blanc « Empathy Map » de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Recueillez les avis des clients et organisez vos recherches grâce au modèle de tableau blanc « Empathy Map » de ClickUp

Comprendre les besoins des clients et aligner les idées et les processus peut être compliqué, mais pas avec un format organisé comme le modèle de tableau blanc Empathy Map de ClickUp.

Le modèle aide les équipes à réfléchir aux points faibles des clients et à les classer pour une analyse transparente. De plus, utilisez des notes autocollantes et des champs de texte pour ajouter toutes les informations pertinentes et les recherches sur l'expérience client.

Préparez les questions à poser aux utilisateurs, analysez les tendances et discutez des idées avec l'équipe pour trouver la bonne solution, le tout au même endroit.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un profil client à partir des questions posées et des tendances analysées

Listez les réponses et les idées dans la vue Tableau pour identifier les tendances

Classez et ajoutez des attributs pour gérer vos informations clients et visualiser facilement les données clients

Générez des solutions et transformez-les en tâches afin que rien ne soit oublié

Définissez des libellés de priorité, attribuez des tâches et ajoutez des commentaires pour une planification efficace

🔑Idéal pour : les concepteurs UX et les équipes produit à la recherche d'un outil pour évaluer les points faibles des clients et imaginer des solutions.

9. Modèle de persona utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos données de recherche et créez un public cible avec le modèle de persona utilisateur ClickUp

Pour développer des solutions innovantes, vous devez comprendre les préférences de votre client idéal. Le modèle de persona utilisateur ClickUp vous aide à créer ce persona idéal.

Que vous lanciez un nouveau produit ou que vous essayiez d'améliorer un produit existant, ce modèle vous permet de définir facilement les besoins des clients.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Listez les récits, les motivations, les défis, les attentes et autres détails clés sur les clients, puis enrichissez-les avec une image

Incluez des faits et des informations à l'appui pour identifier des solutions

Créez des catégories codées par couleur pour faciliter la compréhension et la consultation des informations

Réfléchissez à des solutions et dressez une liste de réponses en fonction du persona

Intégrez la gestion des tâches pour garantir la mise en œuvre efficace des idées

🔑Idéal pour : les spécialistes du marketing et les équipes produit à la recherche d'une approche structurée pour créer des personas clients.

10. Modèle de flux utilisateur ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Identifiez les points faibles et créez une expérience utilisateur intuitive grâce au modèle de flux utilisateur ClickUp

Visualisez les flux d'utilisateurs en toute simplicité grâce au modèle de flux d'utilisateurs ClickUp.

Le modèle vous aide à comprendre comment les utilisateurs interagissent avec votre produit ou votre site Web, et à identifier les points à améliorer.

Les équipes peuvent utiliser ce modèle pour que tout le monde soit sur la même page lorsqu'il s'agit de visualiser les parcours des utilisateurs et d'optimiser l'expérience client.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez des connecteurs pour définir chaque étape du flux utilisateur sur le tableau blanc

Ajoutez des images et des icônes pour créer une carte du parcours utilisateur

Créez un parcours utilisateur adapté à vos besoins

Définissez des tâches récurrentes pour mettre régulièrement à jour le flux des utilisateurs

Ajoutez des étapes sous forme de tâches et attribuez-les au membre de l'équipe concerné

🔑Idéal pour : les concepteurs UX, les spécialistes du marketing et les équipes produit qui souhaitent améliorer le parcours utilisateur.

🧠 Fait amusant : le cerveau humain ne met que 13 millisecondes pour traiter une image, soit 60 000 fois plus vite qu'un texte.

11. Modèle d'études utilisateur ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Recueillez des commentaires et appliquez des idées de design thinking grâce au modèle d'études utilisateur ClickUp

Le moyen le plus efficace d'améliorer les services consiste à recueillir les commentaires des clients et à identifier les points à améliorer. Cependant, l'organisation des commentaires est complexe et ceux-ci peuvent facilement se perdre dans de nombreuses discussions.

Le modèle d'études utilisateur ClickUp offre une structure fluide pour chaque étape, de la collecte des commentaires à leur organisation et à la recherche de solutions.

Ainsi, votre équipe pourra transformer les commentaires bruts en améliorations concrètes, hiérarchiser les problèmes les plus urgents et améliorer en permanence l'expérience utilisateur avec clarté et efficacité.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Listez la source (sondage ou entretien) ainsi que les coordonnées du client

Classez les types d'utilisateurs par profession et par tranche d'âge pour faciliter le suivi

Définissez les étapes de recherche comme Nouvelle entrée, Validation, Analyse, Recommandation, Rejeté et Fermé

Suivez la progression des études utilisateur grâce à la vue Processus de recherche

Hiérarchisez les problèmes et créez des tâches exploitables grâce à la vue Actions requises

Définissez la marche à suivre pour chaque problème valide identifié

🔑Idéal pour : les concepteurs UX et les équipes produit qui cherchent à obtenir des informations sur l'expérience client et à réfléchir à des solutions.

12. Modèle de test d'utilisabilité ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez des sessions de test utilisateur et suivez leur progression grâce au modèle de test d'utilisabilité ClickUp

Vous souhaitez réaliser des tests d'utilisabilité ? Utilisez le modèle de test d'utilisabilité ClickUp, qui vous aide à gérer l'ensemble du processus de manière transparente et à organiser les commentaires afin de trouver des solutions efficaces.

Définissez les étapes que les utilisateurs doivent suivre pour tester l'ergonomie de la fonctionnalité requise de manière efficace et demandez-leur de fournir des commentaires ou d'ajouter des captures d'écran. Incluez une section « À propos de moi » et des sections de commentaires pour chaque étape.

Ce modèle de tableau blanc vous permet de recueillir des commentaires importants pour concevoir des offres qui raviront véritablement vos clients.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez les commentaires des utilisateurs en un seul endroit pour faire émerger des idées

Ajoutez des flux, des connecteurs, des diagrammes et des images pour améliorer le processus et les détails

Analysez les commentaires des clients et réfléchissez à des solutions en fonction des points faibles identifiés

Créez des tâches et définissez des priorités et des dépendances afin de planifier et de suivre vos activités en conséquence

🔑Idéal pour : les équipes produit qui souhaitent obtenir les commentaires des clients sur les nouveaux développements et apporter des améliorations supplémentaires.

13. Modèle de forfait de test d'utilisabilité ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Testez et évaluez les performances de vos produits grâce au modèle de forfait de test d'utilisabilité ClickUp

Les tests d'utilisabilité impliquent une série d'étapes soigneusement planifiées, depuis la définition du public cible et l'identification de l'échantillon idéal de personnes jusqu'à la collecte des commentaires, leur analyse, etc.

Cela vous semble compliqué ? Ce n'est pourtant pas le cas lorsque vous disposez d'une approche structurée, telle que le modèle de plan de test d'utilisabilité ClickUp

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez des checklists avec les différentes étapes : planification, identification des échantillons, obtention du matériel et réalisation des tests

Créez des sous-tâches telles que le recrutement des participants, l'analyse, etc

Définissez les priorités et attribuez des tâches aux membres de l'équipe, tels que les analystes, les recruteurs et autres

Appliquez des attributs personnalisés pour saisir des détails tels que le nom et la description du projet, la méthode de test, le nom du responsable du test, etc

Suivez automatiquement la progression à mesure que vous marquez les tests comme achevés

🔑Idéal pour : les concepteurs UX et les équipes qui cherchent à élaborer efficacement un plan de test d'utilisabilité.

💡Pro Conseil : vous recherchez une approche structurée pour identifier les points faibles, simplifier la conception, générer des idées et les tester ? Envisagez ces modèles de tests d'utilisabilité et rendez vos tests plus productifs et efficaces.

14. Modèle de problématique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Comprenez le comportement des clients et analysez leurs besoins grâce au modèle de description du problème ClickUp

Comprendre vos clients est plus facile avec le modèle de description du problème ClickUp. Il vous aide à rédiger le sondage afin de recueillir des informations sur les clients, leurs objectifs, les problèmes auxquels ils sont confrontés et leurs sentiments.

Il vous permet d'envoyer des sondages automatisés à vos clients pour obtenir leur avis sur la conception et, une fois le sondage rempli, il classe les problèmes par catégorie pour faciliter l'analyse.

Le modèle vous aide également à organiser les contributions et à trouver les solutions idéales.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Identifiez le public cible et créez un profil client

Créez un résumé de tous les problèmes, exigences et obstacles identifiés

Organisez toutes les réponses dans des documents afin de ne jamais manquer aucun commentaire important

Classez les problèmes des clients par catégories pour suivre leur progression

Analysez les problèmes et dressez une liste de solutions

🔑Idéal pour : les chercheurs qui ont besoin d'une méthode structurée pour collecter, analyser et exploiter les commentaires des clients afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

15. Modèle ClickUp Design Sprint

Obtenir un modèle gratuit Définissez des objectifs, planifiez des tâches et coordonnez-vous avec l'équipe grâce au modèle ClickUp Design Sprint

Avant de vous lancer dans un sprint de conception, vous devez disposer d'un document complet qui décrit le forfait. Toute omission dans le forfait peut entraîner des confusions et des erreurs. Le modèle ClickUp Design Sprint vous aide à éviter ces erreurs.

Le modèle Dossier vous permet de créer des documents distincts répertoriant tous les détails nécessaires pour chaque étape du processus de réflexion conceptuelle. Il définit également clairement les rôles de chaque membre, des preneurs de notes aux experts en marketing et en technologie.

Configurez des déclencheurs pour déplacer les tâches vers différentes listes, notamment mapper, esquisser, décider, prototyper et tester.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Mappez le processus de sprint de conception dans une vue Tableau , y compris les étapes du sprint telles que le brainstorming, le prototypage, les tests utilisateurs, etc

Listez les étapes dans la liste du plan, ajoutez des notes et mappez des fichiers

Incluez des notes de solutions, des idées et des fichiers de croquis dans la liste

Utilisez la vue Calendrier pour planifier l'échéancier et les tâches du sprint de conception

Réalisez des tests et listez les évaluations et les commentaires des utilisateurs dans la liste des tests

🔑Idéal pour : les équipes de conception de produits qui cherchent à trouver des idées créatives et à les mettre en œuvre dans un sprint efficace.

➡️ À lire également : Étapes et exemples du processus de design thinking

16. Modèle de sondage sur les commentaires relatifs à l'atelier ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Recueillez des commentaires et prenez des décisions éclairées grâce au modèle de sondage sur les commentaires de l'atelier ClickUp

Vous avez organisé votre premier atelier de réflexion conceptuelle et vous avez maintenant besoin de commentaires pour identifier les points forts et les points à améliorer. Essayez le modèle de sondage sur les commentaires de l'atelier ClickUp, conçu pour vous aider à faire exactement cela.

Cela vous permet d'organiser tous les commentaires en un seul endroit, à l'aide de cartes pour garantir l'exhaustivité et la facilité de compréhension. Tirez parti des commentaires reçus pour améliorer vos prochains forfaits d'atelier.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Personnalisez le formulaire de commentaires avec des questions relatives au service et aux fournisseurs de services

Utilisez l'automatisation pour programmer des rappels et tester le sondage avant de l'envoyer

Capturez les données essentielles grâce à des champs personnalisés tels que « Fournisseur, prestataire », « Date d'achat », « Niveau du client » et « Évaluation globale »

Évaluez les services et les fournisseurs de services à l'aide des vues Évaluation des services et Évaluation des fournisseurs , respectivement

Utilisez la vue Recommandation globale pour obtenir un aperçu des commentaires des participants et la vue Commentaires pour examiner les commentaires détaillés

🔑Idéal pour : les organisateurs d'ateliers, les animateurs et les formateurs qui souhaitent recueillir des commentaires après les ateliers et identifier les possibilités d'optimisation.

➡️ À lire également : Comment créer un flux de travail efficace pour la conception graphique

17. Modèle d'atelier de conception créative au format PPT par Slidesgo

via Slidesgo

Le modèle PPT Atelier de réflexion conceptuelle de Slidesgo facilite la planification d'un atelier de réflexion conceptuelle. La mise en forme visuellement attrayante du modèle offre un moyen engageant de réfléchir et d'apprendre.

Ce modèle d'atelier de design thinking téléchargeable peut être enregistré dans Google Slides, PowerPoint ou Canva. Ajoutez autant de diapositives que nécessaire ou modifiez celles existantes en fonction du projet de design thinking afin de garantir une session efficace.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Incluez des idées, des faits et des informations complémentaires afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde

Personnalisez les diapositives à l'aide d'icônes, d'icônes plates, de graphiques, d'images, d'échéanciers et de maquettes

Évaluez les scénarios à l'aide de personas d'utilisateurs, d'idées, de relations de cause à effet et de questions-réponses

🔑Idéal pour : les équipes de conception qui souhaitent organiser un atelier de design thinking productif

18. Modèle d'atelier de réflexion conceptuelle par Miro

via Miro

Vous souhaitez passer du concept à la proposition ? Le modèle d'atelier de design thinking de Miro vous assiste à chaque étape du processus.

Cela vous permet de sélectionner la méthode la plus appropriée parmi les multiples options listées et de procéder à un brainstorming d'idées afin de trouver la solution adaptée à chaque aspect.

Que vous souhaitiez créer un prototype ou une présentation, interviewer des personnes, essayer le mapping d'affinités, construire une matrice Difficulté/Importance, créer des cartes d'empathie ou autres, le modèle vous permet de le faire de manière fluide et structurée.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez des notes autocollantes pour ajouter des informations pertinentes pour chaque idée, technique et étape

Créez des cartes mentales, des cartes utilisateur, des tableaux et des échéanciers pour présenter vos informations

Intégrez des outils pour collecter des données précises, effectuer des calculs, analyser et bien plus encore

Consultez les résumés précédents et discutez de nouvelles idées avec l'équipe dans les commentaires

🔑Idéal pour : les équipes de conception et de produit qui cherchent des solutions innovantes aux préoccupations des clients.

✨Comment organiser un atelier de design thinking — Guide étape par étape Définissez le défi : Clarifiez le problème que vous souhaitez résoudre et fixez un objectif clair, centré sur l'utilisateur

Invitez les bons participants : incluez des membres d'équipes interfonctionnelles, des parties prenantes et, idéalement, quelques utilisateurs finaux

Définissez l'agenda et le temps alloué à chaque phase : Allouez du temps à chaque phase du design thinking : empathie, définition, idéation, prototypage et test

Empathiser : Partagez les résultats de vos recherches sur les utilisateurs, menez des entretiens ou créez des cartes d'empathie pour comprendre les besoins des utilisateurs

Définissez le problème : Synthétisez les informations en un énoncé clair du problème ou en un point de vue (POV)

Idéation : Facilitez le brainstorming (par exemple, questions « Comment pourrions-nous... ») et privilégiez la quantité à la qualité

Hiérarchisez les idées : utilisez le vote, une matrice impact-effort ou d'autres techniques pour sélectionner les meilleures idées

Prototype : Créez des maquettes ou des modèles basse fidélité pour donner rapidement vie à vos idées

Testez et recueillez des commentaires : Partagez des prototypes avec les utilisateurs ou les parties prenantes, observez leurs réactions et recueillez leurs commentaires

Conclusion et étapes suivantes : Réfléchissez aux enseignements tirés, attribuez les tâches de suivi et décidez des idées à retenir

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'atelier de design thinking ?

Un modèle d'atelier de réflexion conceptuelle vous aide à atteindre vos objectifs et est facile à suivre pour les participants.

Voici ce que vous devez rechercher lorsque vous choisissez un modèle d'atelier de design thinking :

Alignement sur les objectifs : recherchez un modèle qui correspond à l'objectif de votre atelier, tel que la recherche utilisateur, l'idéation ou le prototypage

Clarté des étapes : choisissez des modèles qui représentent clairement chaque phase de la réflexion conceptuelle (empathie, définition, idéation, prototypage et test) pour un flux fluide. Des espaces dédiés aux différentes sections évitent toute confusion

Suggestions intégrées : optez pour des modèles avec des invites, des instructions ou des exemples pour guider votre équipe dans la bonne direction

Facilite la collaboration : utilisez des modèles qui permettent des contributions en temps réel et le travail d'équipe. Cela permet aux équipes de rester alignées et garantit une collaboration efficace

Personnalisation facile : assurez-vous que le modèle peut être adapté à la taille de votre équipe, à votre secteur d'activité ou à votre calendrier. Un modèle personnalisable facilite la présentation des informations

Automatisation : envisagez des modèles avec automatisation pour les calculs, les rappels et le transfert des tâches vers les étapes suivantes. Cela réduit le travail manuel et garantit un flux de travail fluide et précis

Outils créatifs : choisissez des dispositions qui encouragent la réflexion ouverte, utilisez des notes autocollantes, permettez les croquis et facilitez le partage des commentaires. Cela stimule la pensée créative et garantit une collaboration fluide

Rendez vos sessions de brainstorming plus productives avec ClickUp

Les modèles d'atelier de réflexion conceptuelle constituent un moyen efficace de réfléchir à des idées créatives, d'analyser les besoins des clients, de découvrir des solutions, de les tester et de les affiner.

Que vous lanciez un nouveau produit et souhaitiez évaluer l'expérience client ou que vous recherchiez des idées innovantes pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs, ces modèles rationalisent le processus de réflexion créative.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, facilite la planification et l'organisation d'ateliers de design thinking. Grâce à ses outils collaboratifs et ses modèles personnalisables, ClickUp apporte de la clarté sans limiter la créativité, aidant les équipes à collaborer, à rester alignées et à prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes, fondées sur les insights réels des utilisateurs.

Transformez des idées éparpillées en solutions structurées. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !