Modèles gratuits de contrats clients pour des accords clairs et juridiquement valables

Vous pensez que la signature d'un contrat n'est qu'une formalité ? Détrompez-vous.

C'est le moment où votre relation avec votre client commence véritablement. Un contrat bien rédigé pose les bases d'une collaboration harmonieuse, en garantissant que les deux parties sont sur la même page, protégées et prêtes à se lancer.

Mais si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise, vous sentiriez peut-être dépassé par le jargon juridique (et les honoraires exorbitants des avocats).

Vous pourriez être tenté de rédiger le contrat vous-même.

Oui, cela semble faisable à première vue. Mais attention, rédiger soi-même des contrats officiels peut avoir plusieurs conséquences, telles que des termes mal interprétés, des clauses inapplicables ou, pire encore, des litiges juridiques.

Que vous soyez entrepreneur indépendant, freelance, agence ou propriétaire d'une petite entreprise, consultez cette liste de 19 modèles de contrats clients pré-conçus. Utilisez-les et gagnez du temps !

Que sont les modèles de contrats clients ?

Les modèles de contrats clients sont des documents juridiques prêts à l'emploi qui permettent aux entreprises et aux fournisseurs de services de définir clairement leurs attentes et de formaliser leurs conditions de travail. Ils comprennent généralement des sections telles que l'étendue des travaux, l'échéancier du projet, les conditions de paiement, les clauses de confidentialité, etc.

Ces modèles de contrats contribuent à favoriser la cohérence, à éviter les risques juridiques et à garantir que les deux parties acceptent les conditions générales du projet.

Aperçu des meilleurs modèles de contrats clients

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de contrat client ?

Il est facile de trouver un modèle de contrat client valide. Mais si vous voulez vous assurer que votre contrat facilite le processus d'intégration pour les deux parties concernées, voici quelques éléments essentiels à rechercher dans le modèle :

✨ Facilité d'utilisation : recherchez un modèle avec une disposition simple. Vérifiez sa mise en forme, sa structure et sa conception afin de vous assurer qu'il est facile à utiliser et à parcourir pour les deux parties

✨ Solidité juridique : optez pour un modèle qui vous permet de créer des documents juridiquement contraignants. Il doit contenir les clauses pertinentes et respecter toutes les lois et réglementations nécessaires. Cela rend le contrat de service juridiquement exécutoire

✨ Personnalisation : choisissez un modèle dont vous pouvez modifier les sections selon vos besoins. Par exemple, vous devriez pouvoir ajouter/supprimer des éléments tels que des clauses, des dispositions relatives aux frais de retard, etc.

✨ Exhaustivité : choisissez un modèle qui couvre tous les aspects importants d'un contrat de collaboration. Il doit contenir les livrables, les échéanciers, les conditions de paiement, les clauses de confidentialité et les clauses juridiques afin de garantir la clarté et la protection de votre client et de vous-même

✨ Clarté : un bon modèle de contrat client doit utiliser un langage clair et simple afin de réduire le risque d'erreurs ou de malentendus

✨ Attrait professionnel : optez pour un modèle qui dégage un fort attrait professionnel (disposition, conception, style standard, etc.). Cela vous aidera à faire une bonne première impression tout en renforçant la fidélisation et la crédibilité de vos clients

Modèles de contrats clients

Vous avez du mal à créer des contrats à la fois professionnels et faciles à personnaliser ?

Découvrez ces 19 modèles de contrats clients de ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, conçus pour aider les freelances, les agences et les propriétaires de petites entreprises à rationaliser l'intégration des clients grâce à des accords clairs et fiables qui permettent de gagner du temps et d'instaurer la confiance.

1. Modèle de contrat pour prestataires ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez des contrats avec des prestataires sans faire appel à des experts juridiques grâce au modèle de contrat de prestataire ClickUp

Si vous recherchez un modèle de contrat de base, optez pour le modèle de contrat de sous-traitance ClickUp. Il s'agit d'une disposition standard qui décrit les éléments essentiels tels que l'étendue du travail, les délais et les devis.

Ce modèle vous permet également de spécifier des clauses supplémentaires, telles que les informations confidentielles, l'indemnisation, etc. Il est donc adapté à la création d'une large gamme de contrats, tels que les contrats d'achat, les contrats d'entrepreneur indépendant, les accords de non-divulgation, etc.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez clairement les livrables et les modalités de paiement

Personnalisez les clauses des contrats de service ou des contrats de vente de produits

Incluez des sections pour les jalons, les échéances et les pénalités

🔑 Idéal pour : les freelancers, les agences et les entreprises qui souhaitent formaliser des contrats de service avec des clients nouveaux ou existants.

➡️ En savoir plus : Meilleur logiciel de gestion des devis pour conclure des contrats

2. Modèle d'échantillon de contrat commercial ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle d'échantillon de contrat commercial ClickUp pour créer sans effort des contrats commerciaux juridiquement contraignants

Le modèle d'échantillon de contrat commercial ClickUp est un contrat facile à utiliser, conçu pour les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises. Il vous permet de créer et d'organiser vos contrats de manière exhaustive en un seul endroit.

Le modèle comprend également un outil de suivi de la progression qui vous permet de rester informé de l'étape d'achèvement du contrat. Cependant, son principal atout réside dans son langage simple qui facilite grandement la compréhension des clauses mentionnées dans l'accord.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Incluez des clauses de confidentialité et des clauses de non-concurrence

Ajoutez des dispositions relatives au règlement des litiges et à la médiation

Suivez les révisions et les mises à jour des contrats en temps réel

🔑 Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises, les start-ups et les entrepreneurs qui souhaitent définir les conditions de leurs services, la vente de leurs produits ou leurs partenariats.

💡Conseil de pro : utilisez la fonctionnalité Ask AI dans ClickUp Docs pour générer instantanément des contrats et des propositions !

3. Modèle d'avenant à un contrat ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez les modifications apportées à un contrat grâce au modèle d'avenant à un contrat ClickUp

Vous souhaitez renouveler un ancien contrat ou modifier un contrat récemment rédigé ? Simplifiez le processus grâce au modèle d'avenant à un contrat de ClickUp.

Grâce à ce modèle, vous ou l'autre partie pouvez facilement modifier un contrat sans avoir à le réécrire entièrement. Il garantit également la transparence tout au long du processus. Ainsi, si l'une des parties apporte des modifications, l'autre en sera informée.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Permettez aux membres de l'équipe d'ajouter des commentaires ou des suggestions de modifications

Automatisez le suivi des dates pour les modifications de contrat

Assurez-vous de respecter les lois et réglementations locales

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les cabinets d'avocats et les consultants qui souhaitent mettre à jour des contrats existants sans les réécrire.

➡️ En savoir plus : Outils logiciels de fidélisation de la clientèle

4. Modèle de révision de contrat ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Vérifiez l'exactitude des contrats avant de les signer grâce au modèle de révision de contrat ClickUp

Le modèle de révision de contrat ClickUp est idéal pour toute personne souhaitant obtenir des conseils juridiques sur un contrat avant sa validation.

Il offre une vue claire et organisée de toutes les conditions et clauses mentionnées dans un contrat. Cela permet de réviser rapidement les documents avant de les signer. Il offre également un emplacement numérique centralisé pour stocker les contrats et suivre leur statut.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Mettez en évidence les clauses contractuelles clés pour examen et approbation

Intégrez des flux de travail d'approbation pour accélérer les processus de révision

Suivez la progression des révisions pour garantir un retour rapide

🔑 Idéal pour : les conseillers juridiques, les équipes chargées des achats et les propriétaires d'entreprises, qui souhaitent s'assurer que les contrats sont conformes aux normes avant de les signer.

5. Modèle de contrat de travail ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez des contrats de travail professionnels en un clin d'œil grâce au modèle de contrat de travail ClickUp

La création d'un contrat de travail complet nécessite une grande précision, mais pas avec le modèle de contrat de travail ClickUp.

De la description du poste aux conditions générales, il comprend déjà tous les éléments qui doivent figurer dans un contrat de travail juridiquement contraignant. Cela garantit que les parties concernées s'alignent sur les mêmes attentes et que leurs intérêts sont protégés. Le meilleur dans tout ça ? Le modèle est facile à personnaliser et dispose d'une disposition professionnelle.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Personnalisez les conditions pour les employés à temps plein, à temps partiel ou les travailleurs indépendants

Incluez des clauses sur la propriété intellectuelle

Suivez les jalons et la progression de l'achèvement des travaux

🔑 Idéal pour : les responsables RH, les coordinateurs de projet et les sous-traitants qui définissent les attentes en matière de livrables et de conditions de travail.

🚨 ClickUp Insight : 32 % des travailleurs dépassent occasionnellement leurs heures de travail prévues, tandis que 24 % font des heures supplémentaires presque tous les jours. Le problème ? Sans limites, les heures supplémentaires deviennent la norme plutôt que l'exception. Parfois, vous avez besoin d'un peu d'aide pour définir ces limites. Demandez à ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, d'intervenir et de créer un calendrier optimisé pour vous. Intégré directement à votre environnement de travail, il vous indique quelles tâches sont réellement urgentes et lesquelles ne le sont pas ! 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité du travail.

6. Modèle de contrat de design d'intérieur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de contrat de design d'intérieur ClickUp pour créer des accords formels pour vos projets de design d'intérieur

Si vous êtes architecte d'intérieur et recherchez une disposition de contrat qui réponde aux exigences légales de votre secteur, procurez-vous le modèle de contrat d'architecture d'intérieur ClickUp.

Il s'appuie sur des clauses généralement considérées comme nécessaires pour un contrat de design d'intérieur conforme. Par exemple, l'étendue des services, l'échéancier, les livrables, le produit final, etc. Le modèle est également très convivial, avec un langage facile à comprendre et une conception simple.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Incluez des clauses relatives à la sélection des matériaux et du mobilier

Personnalisez les détails de paiement en fonction des étapes du projet

Suivez les jalons de vos projets de conception et les ajustements budgétaires

🔑 Idéal pour : les architectes d'intérieur, les cabinets de design et les consultants en rénovation qui gèrent les attentes des clients pour des projets résidentiels ou commerciaux.

💡Conseil de pro : Vous avez besoin du modèle de contrat parfait ? Avec Brain MAX, votre assistant IA sur votre bureau, vous bénéficiez du meilleur de plusieurs modèles LLM : Claude pour un langage irréprochable, ChatGPT 5 pour un raisonnement approfondi, et bien plus encore. Que vous rédigiez des clauses claires et professionnelles ou que vous vous attaquiez à une logique juridique complexe, Brain MAX rassemble les meilleurs modèles d'IA afin que vous puissiez créer des modèles de contrats irréprochables en toute confiance et en toute simplicité, le tout en un seul endroit.

7. Modèle de contrat de restauration ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Concevez des contrats de restauration détaillés pour chaque évènement grâce au modèle de contrat de restauration ClickUp

Le modèle de contrat de restauration ClickUp simplifie la création d'accords de restauration complexes.

Que vous soyez un professionnel chevronné ou un débutant, la navigation simple et le langage clair du document vous permettent de créer facilement des contrats détaillés pour chaque projet. Vous pouvez inclure des sections personnalisées, telles que l'intervalle des éléments, les frais fixes, etc. De plus, vous pouvez également l'utiliser pour stocker tous vos contrats de restauration dans un emplacement centralisé pour un accès facile.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez les approbations des clients sur les éléments du menu et les demandes spéciales

Définissez les conditions de paiement et les frais d'heures supplémentaires éventuels

Créez une section pour les préférences et restrictions alimentaires

🔑 Idéal pour : Les entreprises de restauration, les organisateurs d'évènements et les gestionnaires de sites qui concluent des contrats pour des mariages, des fêtes et des événements d'entreprise.

➡️ En savoir plus : Modèles de demande de devis (Word et Excel) pour simplifier vos achats

8. Modèle de contrat de photographie ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des contrats juridiquement contraignants pour vos missions de photographie grâce au modèle de contrat de photographie ClickUp

Vous êtes photographe et vous n'avez jamais rédigé de contrat officiel ? Essayez le modèle de contrat de photographie ClickUp. Ce contrat spécifique met en évidence tous les aspects qu'un contrat de photographie professionnel doit comporter pour protéger les droits du photographe.

Plus important encore, ils définissent la propriété intellectuelle afin que vous puissiez établir votre autorité sur le produit final si l'autre partie viole le contrat. En outre, ils précisent également l'étendue du travail, les coûts, les conditions générales, etc.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Incluez des clauses relatives aux droits à l'image, à l'utilisation et à la propriété intellectuelle

Définissez vos tarifs en fonction du nombre d'heures ou de sessions

Créez une section pour les conditions de post-production et de modification en cours

🔑 Idéal pour : Les photographes professionnels, les studios et les créatifs indépendants qui organisent des contrats de séance photo pour des évènements ou des projets de branding.

🧠 Fait amusant : Le concept de signature électronique a été officiellement reconnu aux États-Unis en 2000 avec la loi ESIGN, rendant les contrats numériques juridiquement contraignants.

9. Modèle de contrat de nettoyage ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez des contrats de nettoyage simples mais précis grâce au modèle de contrat de nettoyage ClickUp

La création d'un contrat pour un travail de nettoyage peut sembler inutile jusqu'à ce qu'un conflit survienne entre vous et votre client. Évitez cela en utilisant le modèle de contrat de nettoyage ClickUp.

Conçu de manière exhaustive, il vous permet de définir les aspects essentiels du projet, tels que le calendrier de nettoyage, la fréquence, le montant du paiement, les frais liés à votre propre équipement, etc. , afin que les attentes soient claires. Le modèle est également hautement personnalisable. Vous pouvez ajouter/supprimer des éléments pour répondre aux besoins d'un projet sans difficulté.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Personnalisez les conditions pour les services de nettoyage réguliers ou ponctuels

Définissez la fréquence des visites et les tâches spécifiques à accomplir

Apportez des modifications pour les propriétés de grande taille ou les nettoyages spécialisés

🔑 Idéal pour : les fournisseurs de services de nettoyage, les entreprises de conciergerie et les gestionnaires immobiliers qui coordonnent des travaux de nettoyage ponctuels ou réguliers.

10. Modèle de contrat DJ ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des contrats DJ complets et protégez vos droits grâce au modèle de contrat DJ ClickUp

Vous organisez une fête ? Le modèle de contrat DJ ClickUp est une disposition facile à utiliser qui vous aide à créer des contrats DJ sur mesure. Il est juridiquement contraignant et tient compte de clauses importantes telles que la date, l'heure, l'emplacement de l'évènement, les heures de service, le paiement, etc.

Ils sont particulièrement adaptés aux évènements de grande envergure où vous avez besoin d'un contrat formel pour définir la portée de vos services et protéger vos intérêts.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez les responsabilités en matière d'équipement, de déplacement et d'installation

Suivez les paiements, les pourboires et les frais supplémentaires pour les heures supplémentaires

Créez une section pour les conditions d'annulation ou de report

🔑 Idéal pour : les DJ, les agences de divertissement et les coordinateurs d'évènements qui souhaitent garantir des services musicaux pour des événements privés et professionnels.

➡️ En savoir plus : Comment améliorer les relations entre agences et clients pour développer votre activité

11. Modèle de gestion des contrats ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez vos contrats sans avoir à les gérer manuellement grâce au modèle de gestion des contrats ClickUp

La gestion de plusieurs contrats est une tâche à part entière, surtout si vous ne disposez pas d'une équipe dédiée à cette fin (spoiler : personne n'en a). Heureusement, c'est là que le modèle de gestion des contrats ClickUp entre en jeu.

Il vous permet de créer une bibliothèque de contrats pour votre entreprise, avec des sections pour chaque type de contrat : vente, achat, emploi, service, accords de confidentialité, etc. Vous pouvez également suivre chaque contrat, fixer des délais et le récupérer pour obtenir des conseils juridiques chaque fois que vous en avez besoin.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Collaborez avec les membres de votre équipe et vos clients en un seul endroit

Suivez les jalons, les paiements et les échéances des contrats

Générez des rapports en temps réel sur le statut et la performance des contrats

🔑 Idéal pour : les services juridiques, les chefs de projet et les équipes opérationnelles chargées du suivi, du stockage et de la gestion de plusieurs contrats.

💡 Conseil de pro : Stockez vos contrats signés en toute sécurité à l'aide d'un service de stockage cloud, d'un outil de gestion des contrats ou même d'un système de dossiers dédiés. Vous pourrez ainsi y accéder facilement si vous avez besoin de consulter des informations ultérieurement. 🗃️

12. Modèle de contrat freelance ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Éliminez les tracas liés à la création de contrats professionnels pour les freelances à partir de zéro grâce au modèle de contrat pour freelances ClickUp

Si vous êtes freelance, vous connaissez probablement déjà la valeur d'un contrat juridiquement contraignant. Mais avec le modèle de contrat freelance ClickUp, vous pouvez également en créer un en un rien de temps.

Ce modèle couvre tous les éléments essentiels d'un contrat de freelance : portée, échéancier, paiement, etc. Vous pouvez facilement le personnaliser avec des clauses telles que des limites de révision ou des conditions de paiement en cas de retard afin de protéger vos droits.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Mettez en évidence les clauses relatives aux conditions de paiement à l'heure ou au projet

Suivez le temps, les livrables et les révisions

Définissez les droits de propriété intellectuelle et les conditions d'utilisation

🔑 Idéal pour : les freelances, les entrepreneurs indépendants et les entrepreneurs individuels travaillant avec plusieurs clients dans différents secteurs.

➡️ En savoir plus : Comment facturer un client : méthodes professionnelles pour gérer le processus de facturation

13. Modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp pour rationaliser vos services de gestion de projet

Si votre entreprise fournit des services d'externalisation de la gestion de projet, le modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp est la meilleure ressource pour vous. Il vous aide à gérer à la fois votre équipe et le client.

Grâce à ce modèle, vous pouvez définir la portée des services, les modalités de paiement, l'échéancier, etc. pour votre client, tout en précisant les rôles et les responsabilités de votre équipe interne. Cela permet de rationaliser le processus tout en garantissant la transparence et la cohérence, tant à l'interne qu'à l'externe.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez les livrables et les échéanciers spécifiques à la gestion de projet

Définissez les responsabilités des deux parties impliquées dans le projet

Personnalisez les calendriers de paiement en fonction des phases du projet

🔑 Idéal pour : Les consultants en gestion de projet et les entreprises de services qui gèrent la livraison de projets de bout en bout pour leurs clients.

14. Modèle de contrat d'achat ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez des contrats d'achat professionnels sans conseiller juridique grâce au modèle de contrat d'achat ClickUp

Vous recherchez un modèle de contrat spécifique pour créer des contrats d'achat professionnels ? Optez pour le modèle de contrat d'achat ClickUp. Formel, intuitif et facile à personnaliser, il simplifie la création et la gestion des contrats d'achat.

À l'aide de ce modèle, vous pouvez préciser des éléments tels que les informations sur le vendeur et l'acheteur, la date de l'accord, le paiement, etc., afin d'accélérer le processus de négociation et l'intégration du client. Il est également facile à consulter, ce qui vous permet de toujours demander un avis juridique sur un contrat avant de le signer.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Incluez les modalités de paiement, les modes de livraison et les échéanciers

Suivez les approbations des bons de commande et les calendriers d'expédition

Gérez les conditions de paiement et la facturation en un seul endroit

🔑 Idéal pour : Les détaillants, les grossistes et les équipes commerciales qui souhaitent formaliser la vente et la livraison de biens ou de services.

15. Modèle de contrat de consultation ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle d'accord de consultation ClickUp pour créer des accords de consultation soignés en un clin d'œil

Le modèle de contrat de services-conseils ClickUp est une autre ressource gratuite incroyable de la liste. Il est conçu pour les entreprises qui fournissent des services-conseils à leurs clients. Grâce à ce modèle, vous pouvez définir vos services, leur portée, leur coût, leur échéancier, etc. de manière compréhensible.

Contrairement à d'autres modèles, cette disposition vous permet également de préciser les informations confidentielles de l'entreprise de votre client que vous utiliserez afin de lui fournir le meilleur service possible. Cela vous aide à protéger les informations sensibles et renforce votre crédibilité.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez les tarifs horaires, les frais liés aux projets et les calendriers de paiement

Précisez les clauses de confidentialité et les droits de propriété intellectuelle

Suivez les livrables basés sur des jalons et les approbations des clients

🔑 Idéal pour : les consultants en affaires, les conseillers en stratégie et les fournisseurs de services spécialisés qui définissent les conditions de leurs services de conseil sur la base de projets ou de contrats de services.

➡️ En savoir plus : Stratégies de gestion du flux de travail des clients pour les professionnels des entreprises

16. Modèle d'accord de travail ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Éliminez les lacunes et la confusion dans le processus d'exécution de vos projets grâce au modèle d'accord de travail ClickUp

Vous souhaitez un modèle pour rationaliser le processus d'exécution des projets de votre équipe ? Obtenez le modèle d'accord de travail ClickUp. Il est facile à utiliser, personnalisable et intuitif. Doté d'un format tableau blanc, il vous permet de créer un cheminement pour votre équipe qui met en évidence les aspects essentiels tels que les rôles, les responsabilités, les tâches, les dépendances, les attentes, etc.

Vous pouvez également l'utiliser en externe. Considérez-le comme un outil qui vous permet de proposer votre idée de projet, de définir les conditions d'emploi et de décider des conditions générales que vous et le client acceptez.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez les responsabilités, les horaires de travail et la rémunération

Insérez des directives relatives à la communication, aux délais et aux performances

Personnalisez-les pour les employés à temps plein, à temps partiel ou les travailleurs indépendants

🔑 Idéal pour : Les chefs d'équipe, les équipes de projet et les groupes interfonctionnels qui établissent des règles de base pour la collaboration avec les clients et la performance de l'équipe.

17. Modèle de contrat de location ClickUp pour le Texas

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de contrat de location ClickUp pour le Texas afin de créer des contrats de location formels et juridiquement valables

Si vous n'avez aucune expérience dans la rédaction de contrats de location, vous risquez d'avoir du mal à vous y retrouver. Heureusement, le modèle de contrat de location ClickUp pour le Texas est là pour vous aider.

Spécialement conçu pour le marché locatif texan, il vous permet de définir les éléments importants du contrat, tels que le type de bail, la période et les droits de propriété, afin de protéger vos intérêts. Vous pouvez également renouveler le bail de temps à autre afin de rester à jour et d'éviter tout litige.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez les dates de début et de fin des contrats de location grâce à des alertes de renouvellement automatique

Définissez les conditions relatives aux modifications apportées au bien immobilier ou à la sous-location

Définissez les clauses relatives au règlement des litiges et à la résiliation anticipée

🔑 Idéal pour : Les gestionnaires immobiliers, les agents immobiliers et les entreprises qui louent des bureaux commerciaux ou des espaces commerciaux au Texas.

🔍 Le saviez-vous ? Au Japon, les locataires doivent souvent verser une « clé de location », un cadeau non remboursable au propriétaire, simplement pour obtenir le bail. 💸

18. Modèle de contrat de services ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des contrats de service simples et hautement personnalisés à l'aide du modèle de contrat de service ClickUp

Vous recherchez un contrat de services généraux ? Ne cherchez plus : le modèle de contrat de services ClickUp est tout ce qu'il vous faut, et bien plus encore.

Ils vous permettent de définir vos services et leurs détails essentiels afin de vous assurer qu'il n'y a aucune lacune dans le contrat de service entre vous et votre client. Cela comprend la portée, l'échéancier, les livrables, le paiement et d'autres clauses. Vous pouvez également préciser toute exigence légale et ajouter des signatures pour garantir une exhaustivité maximale.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Incluez des clauses spécifiques aux services, telles que des normes de performance

Suivez les jalons de la prestation de services et les commentaires des clients

Prévoyez une section consacrée au traitement des litiges et des modifications

🔑 Idéal pour : Les entreprises de services, les agences de marketing et les fournisseurs, prestataires informatiques qui définissent en détail le périmètre et les niveaux de service pour leurs clients.

19. Modèle de lettre de résiliation de contrat ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Résiliez vos contrats sans litige grâce au modèle de lettre de résiliation de contrat ClickUp

Le modèle de lettre de résiliation de contrat ClickUp est conçu pour rationaliser le processus de départ des clients. Il vous permet de définir la date de résiliation, les conditions générales, les motifs, etc., afin de garantir une protection juridique à l'expiration d'un contrat.

En outre, vous pouvez préciser les détails relatifs aux paiements résiduels ou aux créances afin de vous assurer d'être payé plus rapidement et au taux d'intérêt applicable après la résiliation légale du contrat.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez les périodes de préavis et les paiements finaux requis

Suivez les dates de résiliation et les activités de clôture des contrats

Incluez une section pour les remerciements finaux et les signatures

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les équipes juridiques et les managers qui mettent officiellement fin à des contrats de service, de fournisseur ou de travail.

➡️ En savoir plus : Comment demander un paiement à un client de manière professionnelle

Créez votre propre contrat avec ClickUp

Un contrat client bien rédigé est bien plus qu'un simple document administratif : c'est la première étape d'une expérience d'intégration fluide et professionnelle pour le client. Qu'il s'agisse de définir clairement les attentes ou de protéger juridiquement votre entreprise, les contrats jouent un rôle clé dans l'établissement d'une relation de confiance et la réduction des malentendus dès le premier jour.

Que vous gériez des travaux en freelance, des services ou lanciez des projets à long terme, disposer des modèles adaptés vous garantit un processus d'intégration cohérent, efficace et sans stress.

Grâce aux modèles de contrats gratuits et personnalisables de ClickUp, vous pouvez gérer toutes les étapes (rédaction, révision, signature et suivi) sur une seule plateforme collaborative.

Rationalisez l'intégration de vos clients et le flux de travail lié aux contrats grâce à ClickUp. Inscrivez-vous ici pour obtenir un compte ClickUp gratuit!