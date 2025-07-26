10 modèles gratuits de planning de rendez-vous pour 2025

*vous êtes toujours perdu dans un enchevêtrement de fils d'e-mails et de calendriers ? Que vous réserviez des appels avec des clients, réserviez du temps pour vous concentrer ou gériez le planning d'une équipe, les rendez-vous ne devraient pas être un casse-tête.

Le modèle de planification adapté vous aide à rester organisé, à éviter les doubles réservations, à respecter votre planning et à vous donner plus de marge de manœuvre.

Nous avons rassemblé 10 modèles gratuits de planning de rendez-vous pour vous aider à planifier plus intelligemment, à réduire votre stress et à rester concentré, que vous travailliez seul, que vous dirigiez une équipe ou que vous jongliez entre les deux. 🗓️

Que sont les modèles de planning de rendez-vous ?

Les modèles de planning de rendez-vous sont des formats prédéfinis qui aident les particuliers et les entreprises à organiser et à gérer leurs rendez-vous. Ils comprennent des créneaux horaires, des champs pour les informations sur les clients et des espaces pour les notes. Leur utilisation simplifie le processus de réservation, réduit les erreurs de planification et vous aide à rester maître de votre temps.

💡 Conseil de pro : utilisez des étiquettes de couleurs dans votre calendrier de rendez-vous, en particulier si vous les suivez dans des outils tels que ClickUp Docs , Google Docs, Google Sheets ou Excel, afin de distinguer instantanément les réunions avec les clients, les vérifications internes et les blocs de travail intensif. Cela réduit la fatigue décisionnelle et vous permet de visualiser plus facilement votre journée en un coup d'œil.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planning de rendez-vous ?

Un bon modèle de planning de rendez-vous est bien plus qu'un joli modèle de calendrier. Il est conçu pour rendre la gestion des réservations plus efficace et adaptée à des besoins spécifiques. Voici ce qui distingue le bon grain de l'ivraie :

Plages horaires complètes : intervalles de temps clairement définis avec un espace pour des durées variables, permettant aux utilisateurs d'éviter les chevauchements et les conflits dans leur planning

Détails sur le client et le service : champs dédiés aux noms des clients, aux informations de contact et aux types de services, garantissant que toutes les informations nécessaires sont saisies pour chaque rendez-vous

Champs personnalisables : options permettant d'ajouter des instructions spécifiques, d'ajuster les fuseaux horaires ou de planifier : options permettant d'ajouter des instructions spécifiques, d'ajuster les fuseaux horaires ou de planifier des réunions récurrentes en fonction des besoins individuels

Organisation visuelle : design épuré et clair qui permet de parcourir rapidement les rendez-vous, ce qui facilite la recherche de créneaux horaires disponibles ou la consultation des réservations

Capacités d'intégration : compatibilité avec les outils de planification courants ou : compatibilité avec les outils de planification courants ou les systèmes de calendrier IA , pour une efficacité accrue tant pour les entreprises que pour les clients

👀 Le saviez-vous ? Même si vous utilisez déjà le blocage de temps, de petites modifications, comme protéger vos blocs de concentration contre les réunions de dernière minute ou regrouper des tâches similaires, peuvent faire une différence significative. Il ne s'agit pas seulement de remplir votre calendrier, mais aussi de créer un espace pour un travail approfondi et de réduire l'encombrement mental.

10 modèles gratuits de planning de rendez-vous

Prêt à arrêter de perdre du temps et à commencer à utiliser des outils qui vous conviennent ? Découvrez les modèles de ClickUp, l'application qui fait tout pour votre travail et qui vous facilitera la planification :

1. Modèle de calendrier de rendez-vous ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez vos rendez-vous en toute clarté grâce au modèle de calendrier de rendez-vous ClickUp

Vous en avez assez de jongler entre les rendez-vous et les doubles réservations ? Commencez simplement avec le modèle de calendrier de rendez-vous ClickUp. Il vous permet d'organiser votre planning de manière claire, que vous réserviez des réunions avec des clients, des sessions d'équipe ou des rendez-vous de service.

Grâce à sa disposition flexible et à ses options d'intégration, ce modèle est idéal pour gérer divers rendez-vous dans le cadre de projets ou de rôles différents. Il diffère du modèle de carnet de rendez-vous, qui est davantage destiné aux clients. Celui-ci vous offre un aperçu général de toutes les réunions entre toutes les parties prenantes.

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Affichez et gérez plusieurs types de rendez-vous dans un calendrier centralisé

Planifiez et organisez facilement vos rendez-vous

Attribuez des rendez-vous à des dates et heures spécifiques avec les coordonnées des clients concernés

Synchronisez-les avec d'autres tâches ClickUp pour conserver le contexte

Suivez les informations essentielles sur vos clients, leurs préférences et l'historique de vos réunions

Configurez des rappels automatiques pour vos clients et les membres de votre équipe

Personnalisez la disposition en fonction de votre flux de travail : quotidien, hebdomadaire ou par projet

🔑 Idéal pour : Les petites équipes ou les professionnels indépendants qui gèrent différents types de rendez-vous, des appels de prospection aux synchronisations internes. Idéal lorsque vous souhaitez avoir un aperçu visuel de votre semaine à venir.

💡 Conseil de pro : La planification n'est qu'un début ! La gestion des rendez-vous est plus facile avec les modèles et les automatisations, mais avec ClickUp Brain, vous pouvez passer au niveau supérieur. Générez instantanément des agendas de réunion, rédigez des messages de suivi, résumez les points clés et attribuez automatiquement les étapes suivantes après chaque appel. Essayez ClickUp AI gratuitement et laissez vos réunions se dérouler toutes seules.

2. Modèle de planning des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les horaires et les disponibilités grâce au modèle de planning des employés ClickUp

Lorsque vous jonglez entre les rotations d'équipes, les changements de dernière minute et les demandes de congés, la planification peut rapidement devenir chaotique. C'est là que le modèle de planning des employés ClickUp entre en jeu. Il regroupe toutes les informations au même endroit afin que vous puissiez afficher la disponibilité de votre équipe, attribuer les équipes et gérer les demandes de congés sans les allers-retours habituels.

Conçu pour être convivial et adaptable, il garantit l'absence de doublons, d'ouvertures manquées ou de conflits de réunion. Que vous ayez besoin de coordonner les rotations d'équipe ou de gérer les demandes de congés, ce modèle vous aide à suivre facilement les heures de travail de votre équipe, sans erreur.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez la disponibilité de vos employés en temps réel

Attribuez facilement les horaires de travail, y compris les réunions et les rendez-vous avec les clients

Répondez aux demandes de congés sans perturber le planning global

Visualisez les horaires de travail pour identifier les problèmes de sureffectif ou de sous-effectif

Personnalisez le planning hebdomadaire en fonction des différents services ou équipes

🔑 Idéal pour : les responsables RH, les chefs d'équipe et les entreprises qui cherchent à améliorer la gestion des horaires de leurs employés.

Ce qui a le plus changé la donne pour moi avec ClickUp, ce sont les modèles personnalisables et la possibilité d'assurer la cohérence dans toutes nos propriétés, quelle que soit la région, afin que l'expérience client soit la même quel que soit l'emplacement Convene où ils se rendent.

Ce qui a le plus changé la donne pour moi avec ClickUp, ce sont les modèles personnalisables et la possibilité d'assurer la cohérence dans toutes nos propriétés, quelle que soit la région, afin que l'expérience client soit la même quel que soit l'emplacement Convene où ils se rendent.

3. Modèle de planning d'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Harmonisez les charges de travail et les priorités de votre équipe à l'aide du modèle de planning d'équipe ClickUp

Garder votre équipe sur la même page est un jeu d'enfant avec le modèle de calendrier d'équipe ClickUp. Qu'il s'agisse de délais collaboratifs, de rendez-vous, de réunions ou d'échéanciers de tâches, ce modèle vous aide à rationaliser la coordination de votre équipe, en particulier entre différents fuseaux horaires ou équipes à distance.

Il s'intègre facilement à ClickUp Tasks, ce qui permet à votre équipe de rester alignée sur les priorités tout en évitant les conflits d'horaires. Grâce à une vue d'ensemble de la disponibilité de chacun, ce modèle vous permet de toujours garder le contrôle sur la planification de toute l'équipe.

Voici quelques-uns des avantages liés à l'utilisation de ce modèle :

Coordonnez les réunions et les échéances de toute votre équipe à partir d'un seul endroit

Suivez vos rendez-vous, réunions et échéances de tâches en un seul endroit

Visualisez les rendez-vous qui se chevauchent pour éviter les problèmes de planification au travail

Créez différentes vues (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) pour plus de clarté

Intégrez-les à d'autres flux de travail ClickUp pour bénéficier d'un système de planification unifié

🔑 Idéal pour : Les équipes travaillant principalement à distance et les groupes interfonctionnels qui gèrent des échéances et des réunions communes dans plusieurs régions.

4. Modèle de carnet de rendez-vous ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les réservations de vos clients en temps réel grâce au modèle de carnet de rendez-vous ClickUp

Si vous êtes un professionnel du secteur des services, le modèle de carnet de rendez-vous ClickUp est un excellent choix pour planifier vos réunions. Vous pouvez gérer facilement les rendez-vous de vos clients et suivre leurs préférences. Il conserve également un historique complet des services, le tout en un seul endroit.

Ils évitent les surréservations et les oublis, garantissant ainsi un service fluide grâce à une interface simple pour gérer tous vos rendez-vous.

Grâce à ce modèle, vous pourrez :

Gérez les rendez-vous récurrents pour maintenir des interactions régulières avec vos clients

Enregistrez les préférences, l'historique des services et les coordonnées de vos clients

Configurez des rendez-vous de suivi automatisés pour entretenir vos relations avec vos clients

Conservez des notes détaillées pour chaque rendez-vous afin de suivre les besoins et les préférences des clients

Suivez les disponibilités pour éviter les surréservations

Liez les rendez-vous aux tâches associées pour une meilleure gestion du temps

🔑 Idéal pour : Les fournisseurs, prestataires et freelances qui ont besoin de gérer efficacement les rendez-vous de leurs clients.

🎉 Fait amusant : Les modèles ClickUp comme celui-ci optimisent vos stratégies de prestation de services aux clients. Les équipes qui les utilisent ont signalé une accélération de 64 % de l'exécution des services, ce qui réduit le temps consacré à l'organisation et à la mise en œuvre des forfaits.

5. Modèle de blocage de calendrier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mappez des périodes de travail ciblées à l'aide du modèle de blocage de calendrier ClickUp

Restez concentré sur l'essentiel grâce au modèle de blocage de planning ClickUp. Conçue pour un travail approfondi et une protection du temps, cette disposition vous aide à établir des limites claires entre le travail, les réunions et le temps personnel.

Contrairement au modèle d'agenda quotidien (qui met l'accent sur la planification générale), celui-ci vous aide à bloquer les distractions et à consacrer toute votre énergie à vos tâches les plus importantes.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Divisez votre journée chargée en blocs horaires précis, idéal pour les consultants, les thérapeutes ou toute personne qui réserve des sessions consécutives

Évitez les distractions en bloquant du temps pour des sessions de travail intensif

Ajustez les blocs de temps selon vos besoins pour vous adapter facilement aux changements de dernière minute

Visualisez votre journée avec des limites horaires claires

Intégrez vos tâches directement dans vos blocs planifiés

Utilisez des codes couleurs pour différencier les différents types d'activités

🔑 Idéal pour : Les écrivains, les designers, les développeurs et les penseurs qui cherchent à protéger des blocs de temps pour se concentrer sans interruption.

💡 Conseil de pro : Utilisez le principe de Pareto, également connu sous le nom de règle des 80/20, en identifiant les 20 % de tâches qui vous apporteront 80 % de vos résultats. Donnez la priorité à ces tâches pendant vos blocs les plus productifs afin d'optimiser votre efficacité.

6. Modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez les tâches et les jalons grâce au modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

Le modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp vous permet de respecter les échéanciers de vos projets en synchronisant les rendez-vous et les réunions avec les jalons clés. Il simplifie le suivi des échéances critiques, garantissant ainsi que votre projet reste sur la bonne voie tout en tenant l'ensemble de l'équipe informée en temps réel.

En utilisant ce modèle, vous pouvez :

Liez les rendez-vous aux jalons et aux échéances des projets pour une meilleure harmonisation

Visualisez comment les réunions en ligne s'intègrent dans l'échéancier global du projet

Coordonnez les réunions avec les livrables clés du projet pour garantir leur achèvement dans les délais

Suivez les dépendances entre les tâches et les rendez-vous pour éviter les retards

Tenez tous les membres de votre équipe informés grâce aux mises à jour automatiques du planning

Synchronisez les tâches en fonction des disponibilités de l'équipe pour garantir une allocation adéquate des ressources

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes travaillant sur des projets complexes et soumis à des délais.

🎉 Anecdote amusante : Même notre obsession pour les plannings structurés n'est pas nouvelle ! La pratique consistant à diviser la journée en périodes fixes pour des activités spécifiques remonte au VIe siècle, avec la règle de saint Benoît. Les moines structuraient leurs journées autour d'heures désignées pour la prière, le travail et le repos, jetant ainsi les bases des techniques modernes de blocage de temps.

7. Modèle de planification par blocs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez votre journée autour de blocs de tâches grâce au modèle de planification par blocs ClickUp

Avec le modèle de planification par blocs ClickUp, vous pouvez organiser votre journée en blocs dédiés au travail, aux réunions et à votre temps personnel. Cette approche vous permet de rester concentré pendant vos sessions de travail et pleinement présent lors des réunions, vous offrant ainsi une structure claire pour une meilleure gestion du temps. Cette méthode fonctionne mieux si vous suivez des flux de travail par lots, comme les tâches marketing, les réunions récurrentes avec les clients ou les mises à jour administratives.

Alors que le modèle de blocage de rendez-vous met l'accent sur la concentration, celui-ci vise davantage à établir des habitudes, des routines et des séquences de tâches répétables.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez des blocs de temps récurrents pour les réunions, les suivis ou les revues hebdomadaires

Suivez les activités en cours grâce à des créneaux horaires clairement définis

Créez des créneaux horaires distincts pour les réunions, le travail ciblé et les activités personnelles

Ajustez vos blocs de temps en fonction de l'évolution des tâches et des rendez-vous

Suivez les activités ou réunions récurrentes en configurant des blocs récurrents

Utilisez des blocs de couleurs pour différencier les tâches, les réunions et le temps libre

Surveillez votre emploi du temps quotidien afin d'identifier les domaines à améliorer

Intégrez vos listes de tâches dans des blocs horaires spécifiques pour une gestion efficace de votre temps

🔑 Idéal pour : Les professionnels, les équipes très occupées et tous ceux qui recherchent une approche simple et structurée pour gérer leur temps.

👀 Le saviez-vous ? L'intégration de systèmes de rappel automatique dans votre processus de planification peut réduire le nombre de rendez-vous manqués, en particulier dans le domaine médical. McKinsey souligne que l'élargissement de l'application de ces systèmes contribue à réduire le nombre de rendez-vous manqués par les patients, optimisant ainsi l'utilisation des ressources cliniques. Ce principe peut être appliqué à n'importe quel secteur d'activité, garantissant une meilleure fréquentation et une planification plus efficace.

8. Modèle de planning horaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Divisez votre journée en heures gérables grâce au modèle de planning horaire ClickUp

Pour ceux qui ont régulièrement des journées bien remplies, le modèle de planning horaire ClickUp vous aide à suivre vos rendez-vous, réunions et tâches heure par heure. Ce niveau de détail vous permet d'utiliser efficacement chaque heure et de ne manquer aucune tâche importante.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Attribuez des créneaux horaires spécifiques aux réunions, aux tâches et aux rendez-vous personnels

Suivez les rendez-vous horaires avec des blocs de temps détaillés

Visualisez toute votre journée, heure par heure, pour planifier facilement vos activités

Apportez rapidement des modifications à votre planning en cas d'évènements imprévus

Utilisez des filtres basés sur le temps pour vous concentrer sur des parties spécifiques de votre journée

Liez les tâches à des créneaux horaires spécifiques pour améliorer la productivité

🔑 Idéal pour : Les professionnels ayant des rendez-vous consécutifs et tous ceux qui cherchent à optimiser leur planning horaire.

📮 Insight ClickUp : ClickUp a constaté que 27 % des personnes interrogées ont des difficultés avec les réunions qui manquent de suivi, ce qui se traduit par des éléments d'action perdus, des tâches non résolues et, en fin de compte, une productivité médiocre. Ce problème est aggravé par la manière dont les équipes assurent le suivi de leur travail. Notre sondage sur la communication au sein des équipes révèle que près de 40 % des professionnels assurent manuellement le suivi des éléments d'action, un processus fastidieux et source d'erreurs, tandis que 38 % s'appuient sur des méthodes incohérentes qui augmentent le risque de malentendus et de non-respect des délais. ClickUp élimine le chaos lié aux éléments d'action ! Convertissez instantanément les décisions prises lors des réunions en tâches assignées, le tout sur la même plateforme où se déroule le travail.

9. Modèle de planning sur 24 heures ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Couvrez chaque heure de votre journée grâce au modèle de planning sur 24 heures de ClickUp

Vous n'arrivez pas à tout caser dans votre emploi du temps chargé ? Le modèle de planning 24 heures de ClickUp vous permet de comptabiliser chaque heure de votre journée et vous offre une vue complète de votre planning.

Ce modèle est indispensable lorsque vous devez gérer vos engagements personnels et professionnels dans une vue unique et cohérente. Grâce à la disposition sur 24 heures, vous pouvez facilement planifier votre journée et éviter les chevauchements ou les rendez-vous manqués.

Voici ce que vous pourrez faire avec ce modèle :

Affichez chaque heure de votre journée grâce à un affichage complet sur 24 heures

Suivez facilement vos rendez-vous, vos tâches et vos évènements personnels

Ajustez votre planning selon vos besoins sans perdre votre concentration

Ajoutez des notes détaillées à chaque créneau horaire pour mieux organiser votre calendrier

Attribuez des codes couleurs à différentes activités pour distinguer les réunions des tâches

Conservez une trace de toutes vos activités pour un meilleur suivi du temps

Utilisez les vues Calendrier et Échéancier de ClickUp pour visualiser votre planning sur plusieurs niveaux et effectuer facilement des ajustements

🔑 Idéal pour : Les personnes et les équipes très occupées qui souhaitent gérer efficacement toute leur journée.

👀 Le saviez-vous ? La mise en œuvre de la règle 1-3-5, qui consiste à se concentrer chaque jour sur une tâche principale, trois tâches moyennes et cinq tâches mineures, peut contribuer à améliorer le taux d'achèvement des tâches et à réduire le sentiment de surcharge.

10. Modèle d'agenda quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Atteignez vos objectifs quotidiens et respectez vos créneaux horaires grâce au modèle de planificateur quotidien ClickUp

Le modèle de planificateur quotidien ClickUp vous aide à organiser votre journée et à rester sur la bonne voie. Idéal pour répartir les tâches, les réunions et les choses à faire, il vous aide à hiérarchiser les priorités. Grâce à sa disposition claire et simple, il est plus facile de rester concentré et vous pouvez facilement suivre votre progression tout au long de la journée.

Ce modèle vous garantit de ne rien oublier, vous aidant ainsi à rester productif et à respecter vos engagements.

Ce modèle vous permet de :

Organisez votre journée en affichant clairement vos réunions, tâches et rendez-vous

Hiérarchisez votre liste de tâches à faire pour vous concentrer en premier lieu sur les activités les plus importantes

Définissez des rappels pour rester sur la bonne voie et ne manquer aucune réunion ou tâche

Passez votre journée en revue à la fin pour suivre les tâches achevées et la progression

Synchronisez-les avec d'autres tâches ClickUp pour obtenir une vue d'ensemble de votre journée

Adaptez votre agenda quotidien à votre style de travail ou à vos priorités

🔑 Idéal pour : Les professionnels, les managers et tous ceux qui cherchent à améliorer leur planification quotidienne et leur productivité.

🎉 Fait amusant : Des marques telles que Brand Right Marketing ont obtenu des résultats concrets en utilisant l'automatisation ClickUp et les modèles de tâches pour rationaliser leur flux de travail et améliorer leur efficacité à tous les niveaux. En intégrant ClickUp, Brand Right Marketing a réduit le travail manuel et répétitif, amélioré la communication grâce à des commentaires automatisés basés sur des modèles et obtenu des informations précieuses sur la rentabilité et l'allocation des ressources. La plateforme leur a permis de passer d'une opération solo à une équipe de 25 personnes, d'affiner leurs processus internes et de prendre des décisions en matière de recrutement et de croissance de l'entreprise basées sur des données.

Reprenez le contrôle de votre journée grâce aux modèles de rendez-vous ClickUp !

Les calendriers désorganisés, les rendez-vous manqués et les changements constants de planning ne font pas que vous ralentir, ils vous font perdre des opportunités et votre tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, la façon dont vous gérez votre temps en dit long sur votre façon de travailler. C'est pourquoi il est plus important que jamais de disposer d'un système adapté.

Les modèles gratuits de planning de rendez-vous que nous avons partagés, conçus pour ClickUp, ne sont pas de simples dispositions de base. Ils sont conçus pour prendre en charge de véritables flux de travail, que vous coordonniez des réunions avec des clients, planifiiez des sessions de travail approfondies ou souhaitiez que votre équipe reste sur la même longueur d'onde. Clairs, flexibles et prêts à l'emploi, ils vous aident à vous concentrer sur l'essentiel.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et commencez à utiliser ces modèles pour organiser votre temps, réduire votre stress et travailler plus intelligemment, un rendez-vous à la fois ! 🗓️