Comment utiliser les stratégies marketing pour consultants afin de se démarquer en 2025

Vous comptez toujours sur des fichiers de référence et des publipostages à froid pour générer des affaires ? Vous devriez peut-être y réfléchir à deux fois.

Dans un monde où les clients potentiels font l'essentiel de leurs recherches avant de répondre à une prise de contact, c'est un pari risqué. Les clients s'intéressent à votre façon de penser, que ce soit sur LinkedIn, dans des podcasts ou dans des études de cas.

Ils jugent la précision de votre offre. Ils enregistrent les contenus qui répondent directement à leurs problèmes.

Les règles du jeu ont changé, et le métier de consultant a évolué : il ne s'agit plus d'envoyer aveuglément des spams dans les boîtes de réception ou de faire de la publicité en ligne. Il s'agit désormais d'apporter des informations pertinentes qui renforcent la confiance à grande échelle.

Dans ce guide, vous apprendrez comment y parvenir grâce à des stratégies marketing innovantes et des outils logiciels destinés aux consultants pour attirer les bons clients et fidéliser les anciens, sans avoir à les courir après.

⭐ Modèle présenté Vous souhaitez créer un pipeline de prospects cohérent ? Le modèle de forfait marketing pour cabinet de conseil ClickUp est un outil convivial et prêt à l'emploi, conçu pour aider les consultants à définir leur public cible, planifier leurs campagnes marketing et suivre facilement leurs indicateurs clés de performance. Grâce à des statuts personnalisés intégrés, des champs personnalisés et des vues telles que « Résultats clés » et « Tableau de progression », il offre une feuille de route claire pour la mise en œuvre de stratégies SEO, de contenu et de réseaux sociaux. Obtenez un modèle gratuit Boostez votre visibilité et l'engagement de vos clients grâce au modèle de forfait marketing pour cabinets de conseil ClickUp

Pourquoi le marketing est-il important pour les consultants ?

Le conseil est une activité axée sur les relations, mais les relations ne se développent pas dans l'isolement. Voici pourquoi le marketing est essentiel pour vous aider à vous démarquer, à renforcer votre crédibilité et à établir des relations tout en attirant les bons clients :

Renforce votre visibilité sur un marché saturé : le marketing stratégique aide les consultants à être présents en permanence là où se trouve leur public, que ce soit sur les moteurs de recherche, LinkedIn ou lors d'évènements professionnels, ce qui les rend plus faciles à trouver et plus dignes de confiance

Établit votre autorité et instaure la confiance : Le partage d'informations via des blogs, des newsletters et des conférences positionne les consultants comme des leaders d'opinion, et non comme de simples fournisseurs, prestataires ou prestataires de services

Attirez des clients mieux adaptés : Des messages clairs et une communication ciblée garantissent que les consultants interagissent avec des clients qui correspondent à leur expertise et à leurs valeurs, ce qui permet d'établir des relations plus productives et plus rentables

Raccourcit le cycle commercial : Lorsque les prospects connaissent déjà votre valeur grâce à votre contenu ou à des recommandations, le processus décisionnel devient plus rapide et plus fluide

Assistance à la croissance à long terme : Un marketing cohérent crée un pipeline d'opportunités, afin que les consultants n'aient pas à se battre pour trouver des clients pendant les périodes creuses

👀 Le saviez-vous ? Les quatre grands cabinets d'audit et de conseil , Deloitte, PwC, EY et KPMG, ont tous commencé comme de petits cabinets comptables dans les années 1800. Au fil du temps, ils sont devenus des géants mondiaux du conseil, qui façonnent aujourd'hui tout, de la stratégie d'entreprise aux cadres réglementaires.

Les meilleures stratégies marketing pour les consultants

La clé de la réussite dans le domaine du conseil ne réside pas dans une intensification des efforts marketing, mais dans une stratégie marketing plus ciblée, fondée sur des preuves et définissant votre catégorie. Voici quelques stratégies éprouvées pour opérer ce changement sur votre marché cible :

1. Cessez de vendre des services et commencez à commercialiser des résultats

Les clients potentiels ne veulent pas décoder votre processus. Ils recherchent simplement de la clarté. En présentant votre service sous la forme d'une offre nommée avec une portée claire, un échéancier et des résultats promis, vous leur facilitez la tâche pour dire oui. Cela renforce également la confiance avec vos clients actuels, établit des limites et accélère votre cycle de vente.

📌 Exemple : Au lieu de dire « Je fais du conseil en opérations pour les startups », transformez votre offre en « La réinitialisation du flux de travail en 30 jours. »

Divisez-le en phases de stratégies ciblées :

Semaine 1 : Audit des flux de travail de l'équipe

Semaine 2 : Repenser les pipelines de projets

Semaine 3 : Automatisez les tâches récurrentes

Semaine 4 : Formez l'équipe et installez des tableaux de bord de performance

Promettez un résultat tangible : « Réduisez vos délais internes de 40 % ou vous serez remboursé. » Incluez cette promesse dans un document d'une page présentant les résultats attendus, une FAQ et les différents niveaux de prix.

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Docs pour décomposer chaque offre en jalons, étapes de livraison et indicateurs clairs. Incluez des FAQ, des niveaux de prix et des checklists d'intégration des clients. Traitez-la comme un micro-produit avec un moteur de livraison reproductible.

Tirez parti de la mise en forme de texte enrichi pour présenter efficacement vos services via ClickUp Docs

2. Créez une catégorie au sein d'une catégorie

Se présenter comme « consultant commercial » ou « stratège en marketing de terrain » peut sembler trop vague dans le contexte actuel. Les acheteurs recherchent des spécialistes qui comprennent leur niche, leur stade de croissance et leur contexte opérationnel unique. Vous devez vous positionner dans une sous-catégorie étroite et bien définie où votre expertise devient immédiatement pertinente, vous distinguant ainsi des autres consultants.

La spécialisation donne aux gens une raison de se souvenir de vous. Elle vous place dans une catégorie à part, au lieu d'être simplement une option parmi d'autres.

📌 Exemple : Si vous aidez les équipes SaaS en phase de démarrage à résoudre leurs problèmes de mise sur le marché, présentez-vous comme « le coach en évolutivité GTM pour les fondateurs de SaaS entre les séries A et B ». Cela montre que vous comprenez exactement leurs difficultés, telles que la stagnation des ventes dirigées par les fondateurs, le manque de clarté dans les transferts et les installations CRM désorganisées.

💡 Conseil de pro : Pour une mise en œuvre rapide, modifiez votre titre LinkedIn, le slogan de votre page d'accueil et les cinq premières minutes de votre appel de découverte afin de refléter ce positionnement spécifique. Indiquez clairement la transformation exacte que vous aidez à réaliser et pour qui.

Voici un exemple de Jonathan Javier, qui aide les personnes issues de milieux non traditionnels à trouver un emploi dans le secteur des technologies

Il se distingue en affirmant :

La mission de My and Wonsulting est de « transformer les outsiders en gagnants ». J'ai donné des conférences dans 9 pays et plus de 250 universités/organisations, partageant mes propres conclusions pour aider les gens à embrasser la carrière de leurs rêves.

La mission de My and Wonsulting est de « transformer les outsiders en gagnants ». J'ai donné des conférences dans 9 pays et plus de 250 universités/organisations, partageant mes propres conclusions pour aider les gens à embrasser la carrière de leurs rêves.

3. Créez un moteur de contenu axé sur les idées

Le leadership générique ne convertit pas. Les consultants ont du mal à comprendre cela. Mais qu'est-ce qui convertit et apporte une valeur immédiate ? Un point de vue distinct et bien défendu qui façonne la façon dont les gens perçoivent un problème commun. Les consultants les plus efficaces utilisent leur contenu pour éduquer et se différencier. Et ils le font de manière cohérente sur toutes les plateformes.

Le partage de conseils est facile. Prendre position ? C'est ce dont on se souvient. Prenez une thèse forte, construisez une série de contenus autour d'elle et laissez cet écosystème démontrer votre réflexion stratégique en action.

📌 Exemple : Si vous pensez que « la plupart des initiatives DEI échouent parce que les services RH les mènent de manière isolée », cette idée devient votre ligne directrice.

Vous pourriez créer :

Une publication hebdomadaire sur LinkedIn analysant les échecs concrets en matière de DEI

Une ressource réservée intitulée « Votre stratégie DEI est-elle structurellement défaillante ? »

Une présentation destinée aux directeurs généraux sur la manière d'intégrer l'inclusion dans le leadership interfonctionnel

🌼 Exemple concret : Future Cain, praticienne en santé et bien-être basée aux États-Unis, est connue pour la perspective unique qu'elle apporte à la formation en leadership grâce à son concept d'intelligence socio-émotionnelle. Ses publications sur Instagram et LinkedIn présentent un contenu pertinent et percutant qui va droit au but !

4. Construisez un entonnoir autour d'une idée phare

Le conseil ne se vend pas en une seule étape. Il faut éduquer votre acheteur, lui montrer ses angles morts et le guider vers une décision, tout en instaurant une relation de confiance. L'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir consiste à transformer une information clé sur le client en un entonnoir en trois parties.

Commencez par un aimant à prospects de grande valeur, de type diagnostic. Ensuite, nourrissez cette audience avec une série d'e-mails courts et séquentiels qui leur expliquent les répercussions du problème. Enfin, proposez un service ciblé qui résout exactement ce problème.

📌 Exemple : Supposons que vous ayez remarqué que de nombreuses équipes de direction sont bloquées parce que personne ne sait vraiment qui est responsable de quelles décisions. Cela crée des frictions, des retards et des goulots d'étranglement passifs, mais personne ne le dit.

Vous transformez cela en un entonnoir en trois parties :

Lead magnet → « Le coût caché de la dette décisionnelle » Une checklist ou un petit quiz qui révèle comment un processus décisionnel flou entraîne des réunions répétitives, des retards dans les approbations et des blocages dans l'exécution. L'objectif est de les amener à dire : « Waouh, c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés, et nous ne savions même pas que cela avait un nom. »

Série d'e-mails → Une séquence en trois parties qui relie les résultats de leur quiz aux dommages en aval. E-mail 1 : Comment les frictions décisionnelles bloquent le recrutement et ralentissent la vitesse de l'équipe E-mail 2 : Le gaspillage budgétaire caché causé par un manque de clarté dans les responsabilités E-mail 3 : Comment les équipes hautement fonctionnelles documentent et délèguent les décisions dès le début

Offre payante → « Strategic Clarity Sprint »Un engagement en deux sessions où vous mappez la propriété des décisions au sein de la direction, vous alignez les règles d'escalade et vous installez un cadre d'autorité d'une page. Bonus : vous leur donnez un modèle qu'ils peuvent déployer dans toutes les équipes.

À la fin de ce tunnel de conversion, ils ne se contentent pas de comprendre le problème, ils en ressentent les effets négatifs et sont prêts à s'en débarrasser.

🧠 Anecdote : Les consultants en marketing utilisaient autrefois des livres de cuisine pour faire du porte-à-porte. Bien avant l'e-mail, Jell-O distribuait des livres de cuisine au début des années 1900 pour aider les cuisiniers amateurs, une forme précoce de marketing de contenu que les cabinets de conseil ont ensuite développée via le leadership éclairé

5. Organisez des webinaires tactiques avec un pipeline commercial intégré

Les webinaires sont souvent sous-utilisés ou surproduits, en particulier dans le monde du conseil. Les webinaires les plus efficaces sont courts, tactiques et visent à résoudre un problème pour un public bien défini. Évitez les discours généraux et présentez aux participants une solution spécifique qu'ils peuvent utiliser immédiatement.

Offrez-leur des modèles de campagnes marketing, des tableaux de bord ou des flux de travail concrets. Donnez-leur un aperçu de ce que signifie travailler avec vous.

📌 Exemple :

Organisez une session intitulée « Résolvez vos problèmes de SLA interne à l'aide de ClickUp » ciblant les responsables des opérations marketing d'entreprise. Passez en revue un flux de travail défaillant et montrez comment vous l'avez amélioré en direct. Limitez la session à 25 minutes, poursuivez par une séance de questions-réponses, puis proposez un audit gratuit des systèmes aux participants qualifiés.

Après l'évènement, découpez l'enregistrement en clips LinkedIn et transformez les FAQ en contenu pour vos e-mails. Un webinaire = un mois de contenu + des prospects.

L'initiative « Secret Supper » de ClickUp est un excellent exemple d'évènement hautement organisé !

Je suis reconnaissante d'avoir été invitée à participer au Secret Supper Sydney de ClickUp avec ma collègue Claire Vu. Ce fut une soirée inoubliable, placée sous le signe du réseautage et des délices culinaires, au restaurant Quay, avec vue imprenable sur l'opéra et le Harbour Bridge de Sydney. Nous avons commencé le dîner par un toast à la productivité. J'ai été particulièrement impressionné par les interviews « Exec Suite Hot Seat », au cours desquelles des experts du secteur ont partagé leurs points de vue, et par la démonstration de ClickUp Solutions Architect, qui a présenté les dernières innovations en matière de solutions de productivité.

Je suis reconnaissante d'avoir été invitée à participer au Secret Supper Sydney de ClickUp avec ma collègue Claire Vu. Ce fut une soirée inoubliable, placée sous le signe du réseautage et des délices culinaires, au restaurant Quay, avec vue imprenable sur l'opéra et le Harbour Bridge de Sydney.

Nous avons commencé le dîner par un toast à la productivité. J'ai été particulièrement impressionné par les interviews « Exec Suite Hot Seat », au cours desquelles des experts du secteur ont partagé leurs points de vue, et par la démonstration de ClickUp Solutions Architect, qui a présenté les dernières innovations en matière de solutions de productivité.

Il n'y a pas de moyen plus rapide pour gagner en visibilité que de vous aligner sur les plateformes, les outils SaaS ou les écosystèmes de niche auxquels vos clients idéaux font déjà confiance. Plutôt que de faire de la prospection à froid, vous vous intégrez dans leur flux de travail ou leur flux de contenu existant.

Ces partenariats ne doivent pas nécessairement être formels. Ils peuvent inclure des ateliers avec des invités, des échanges de ressources ou des services de conseil complémentaires qui renforcent la valeur fondamentale de la marque du partenaire.

📌 Exemple : Si vous êtes consultant en opérations numériques, établissez un partenariat avec une entreprise de cybersécurité SaaS et proposez à ses clients des audits post-violation. Ils bénéficient d'une fidélisation accrue et d'une meilleure adoption de leurs produits, tandis que vous obtenez des prospects qualifiés et une visibilité co-brandée. Même un article invité ou un webinaire peut vous ancrer profondément dans l'entonnoir de conversion de votre partenaire.

7. Lancez une série publique « backstage pass » (accès aux coulisses)

Aujourd'hui, les clients ne cherchent pas seulement à ce que vous démontriez votre expertise. Ils veulent comprendre comment vous pensez. Un contenu mis en forme sous forme de « passe pour les coulisses » offre à votre public une fenêtre cohérente sur votre méthodologie, ce qui lui permet de se familiariser avec votre processus décisionnel et vos outils avant même de devenir client.

Ce format peut prendre la forme d'une vidéo hebdomadaire, d'une newsletter ou d'un article montrant comment résoudre des problèmes en temps réel. Il ne s'agit pas de théorie abstraite, mais d'analyses concrètes de décisions, d'audits de systèmes ou d'examens de projets.

📌 Exemple : Lancez une newsletter hebdomadaire ou une série de vidéos intitulée « Monday Systems Fix. » Décomposez une chaîne de délégation désordonnée, une installation de campagne défaillante ou un processus d'équipe mal aligné. Expliquez comment vous y remédieriez et pourquoi.

Publiez des clips sur LinkedIn et invitez les abonnés à demander leur propre analyse. Cela vous positionne à la fois comme enseignant et expert, avant même qu'ils ne vous appellent.

👀 Le saviez-vous ? Des outils commerciaux emblématiques tels que l'analyse SWOT ont été développés ou popularisés par de grands cabinets de conseil en gestion.

8. Remplacez les descriptions par des preuves visuelles

Les clients sont de plus en plus sceptiques face aux promesses. Il ne suffit plus de leur dire que vous avez amélioré l'efficacité ou harmonisé l'équipe. Montrez-leur exactement ce qui a changé. Utilisez des preuves visuelles (captures d'écran avant/après, tableaux de bord ou indicateurs clés de performance réels) pour rendre la transformation tangible.

📌 Exemple :Au lieu d'écrire « Nous avons amélioré la visibilité des tâches pour l'équipe », montrez deux tableaux de bord :

Ancien flux de travail d'un client, avec des délais non respectés et une stratégie de communication marketing dispersée

L'une des installations restructurées avec attribution automatisée des tâches et tableaux de sprints

9. Transformez les témoignages en récits de transformation

Au lieu de demander des éloges, demandez des anecdotes. Lorsqu'un client parle de sa situation antérieure, de ses frustrations, de ce qu'il a essayé et échoué, et du moment précis où votre travail a changé le cours des choses, cela crée un sentiment d'identification. Les prospects se reconnaissent dans ces anecdotes et adhèrent mentalement à votre proposition.

📌 Exemple :« Après deux tentatives infructueuses pour développer nos opérations après la série A, notre équipe SaaS était débordée. En six semaines, [votre nom] a mis en place une matrice décisionnelle, repensé les flux de travail de notre équipe et nous a aidés à tripler la réalisation de notre feuille de route. J'ai enfin l'impression que nous fonctionnons comme une seule et même équipe. »

Utilisez ce format dans vos études de cas, vos preuves sociales ou vos e-mails commerciaux. Structurez-le comme suit : Avant → Tentative infructueuse → Intervention → Résultat → Conseils aux autres.

📮 Insight ClickUp : 24 % des travailleurs affirment que les tâches répétitives les empêchent d'effectuer un travail plus significatif, et 24 % supplémentaires estiment que leurs compétences sont sous-utilisées. Cela représente près de la moitié de la main-d'œuvre qui se sent bloquée sur le plan créatif et sous-estimée. 💔 ClickUp vous aide à vous recentrer sur les tâches à fort impact grâce à des agents IA faciles à configurer, qui automatisent les tâches récurrentes en fonction de déclencheurs. Par exemple, lorsqu'une tâche est marquée comme terminée, l'agent IA de ClickUp peut automatiquement attribuer l'étape suivante, envoyer des rappels ou mettre à jour le statut du projet, vous libérant ainsi des suivis manuels. 💫 Résultats concrets : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de rapports personnalisables de ClickUp, ce qui a permis à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur les prévisions.

Au lieu d'essayer de convaincre vos prospects qu'ils ont besoin de votre aide, laissez-les se convaincre eux-mêmes. Des outils de diagnostic tels que des checklists de préparation, des guides marketing, des auto-évaluations ou des calculateurs de retour sur investissement permettent de faire passer la discussion de la persuasion à la découverte.

Ces outils vous positionnent en tant qu'expert tout en aidant le client à découvrir des problèmes dont il n'avait pas conscience de l'urgence. Bien utilisés, ils font de vos services la prochaine étape logique.

📌 Exemple : Créez un outil tel que « The Team Alignment Scorecard » (la fiche d'évaluation de l'alignement de l'équipe), un quiz en 10 questions qui révèle le degré de désalignement entre les opérations, la stratégie de marketing produit et les équipes de direction. En fonction de leur score, recommandez votre Leadership Sync Sprint (sprint de synchronisation du leadership) et proposez un appel gratuit pour discuter de votre stratégie marketing. Cela permet de passer de la vente à la résolution de problèmes.

Comment ClickUp aide les consultants à améliorer leur marketing

En tant que consultant, mener des actions marketing implique de passer constamment d'une tâche à l'autre, de la planification globale à l'exécution quotidienne, tout en tenant chaque client informé et en veillant à ce que chaque livrable soit respecté.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous offre un espace unifié pour gérer tout cela. Et elle ne se contente pas d'offrir de nombreuses fonctionnalités. Elle est conçue pour s'adapter à votre façon de travailler, avec une flexibilité qui vous donne l'impression d'être personnalisée.

Découvrez comment ClickUp pour le marketing peut vous aider à améliorer vos stratégies.

Organisez votre travail par équipe, client ou campagne à l'aide des Espaces ClickUp

Organisez vos équipes et vos clients à l'aide des Espaces ClickUp

Sans un système clair, les campagnes deviennent rapidement chaotiques. Commencez par utiliser les Espaces ClickUp pour organiser le travail par équipes fonctionnelles ou par clients. Par exemple, vous pouvez créer un Espace Marketing dédié uniquement au travail de marketing.

À l'intérieur, vous pouvez créer des dossiers pour les fonctions principales telles que la gestion du marketing de contenu, l'analyse des médias payants et la visibilité des campagnes de marque. Dans chaque dossier, des listes décomposent encore davantage les tâches réelles (rédaction de textes, conception de créations, création de pages de destination, etc.), comme une liste « Campagne LinkedIn T3 » dans le dossier Réseaux sociaux.

Chaque liste peut contenir les tâches réelles : rédaction de textes, conception de créations et création de pages de destination.

Définissez des indicateurs clés de performance marketing mesurables avec les objectifs ClickUp

Définissez des indicateurs clés de performance marketing mesurables avec les objectifs ClickUp

Vos résultats marketing doivent être mesurables, et ClickUp Objectifs vous aide à atteindre cet objectif. Imaginons qu'un client souhaite augmenter de 30 % le nombre d'inscriptions à ses webinaires ce trimestre. Vous pouvez définir cet objectif comme mesurable, le lier directement à des tâches telles que la création d'une page de destination, l'envoi d'e-mails promotionnels et l'approbation des dépenses publicitaires, puis suivre la progression en temps réel dans tous les flux de travail.

En utilisant ClickUp, vous pouvez stimuler la croissance car vous savez toujours ce qui fait bouger les choses, tout comme votre client.

Générez plus rapidement du contenu et des informations grâce à ClickUp Brain

Générez du contenu et des informations plus rapidement avec ClickUp Brain

Lorsque vous êtes pressé (et soyons honnêtes, c'est souvent le cas), ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à la plateforme, devient votre stratège de contenu en coulisses.

Vous avez besoin de générer des plans d'articles de blog, de résumer des réunions de consultation ou de réécrire des textes publicitaires en fonction de directives stylistiques ? Brain s'en charge dans vos tâches et vos documents, en conservant tout dans votre espace ClickUp. Vous pouvez même accéder à plusieurs LLMS dans Brain pour vos différentes tâches marketing !

Accédez à plusieurs LLM avec un seul outil d'IA !

Yvi Heimann, consultante en efficacité commerciale, souligne les avantages clés de ClickUp Brain pour le marketing :

Nous avons pu réduire de moitié le temps consacré à certains flux de travail en étant en mesure de générer des idées, des cadres et des processus à la volée, directement dans ClickUp.

Nous avons pu réduire de moitié le temps consacré à certains flux de travail en étant en mesure de générer des idées, des cadres et des processus à la volée, directement dans ClickUp.

Simplifiez les processus marketing manuels grâce aux automatisations ClickUp

Réduisez les flux de travail manuels liés au marketing grâce aux automatisations ClickUp

ClickUp Automatisation est là pour vous sauver la vie. Au lieu de perdre du temps avec des tâches administratives, vous pouvez automatiser des tâches telles que l'envoi d'un message Slack lorsque les tâches atteignent le statut « À réviser » ou l'attribution de sous-tâches aux commentaires des clients lorsque vous recevez leur e-mail. C'est idéal pour les processus récurrents que vous préférez ne pas avoir à gérer à plusieurs reprises.

Créez des forfaits reproductibles grâce au modèle de plan marketing stratégique ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Structurez mieux vos processus grâce au modèle de forfait marketing stratégique ClickUp

Ne pas repartir de zéro à chaque fois que vous contactez des clients peut renforcer vos indicateurs de productivité marketing. Après tout, le temps gagné est du temps retrouvé.

Le modèle de forfait marketing stratégique ClickUp est entièrement équipé de statuts personnalisés qui correspondent aux flux de travail réels, tels que « Recherche initiale », « Ébauche de stratégie », « Révision par le client » et « Approbation finale »

Associé à la vue Tableau, vous bénéficiez d'un flux glisser-déposer pour gérer visuellement le développement de stratégies marketing de croissance de haut niveau. Passez à la vue Document pour consulter le descriptif du forfait ou à la vue Échéancier pour tenir les parties prenantes informées des livrables au fil des semaines.

Menez vos campagnes efficacement grâce au modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Menez des campagnes avec précision à l'aide du modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp

Lorsque vous êtes en mode exécution de campagne, vous devez essayer le modèle de gestion de campagne marketing ClickUp.

Il comprend des statuts personnalisés tels que « Briefing », « En production », « QA », « Planifié » et « En ligne », afin que vous puissiez suivre les créations à chaque étape. Vous avez besoin de filtrer les ressources par client, région ou équipe ? Utilisez la vue Liste ou Calendrier pour découper vos données comme vous le souhaitez.

Vous pouvez même configurer une vue Gantt pour les lancements plus importants qui nécessitent une coordination étroite entre les différentes fonctions.

Visualisez votre stratégie et vos idées avec les tableaux blancs ClickUp

Visualisez vos stratégies marketing et vos entonnoirs de conversion sur les tableaux blancs ClickUp

Pour les travaux riches en idées, comme la planification d'un pivot de marque ou le mappage d'un parcours client, ClickUp Whiteboards est votre arme secrète. Il vous permet d'esquisser vos idées visuellement, en connectant vos pensées à des plans concrets.

Le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez transformer vos idées en tâches et les attribuer directement depuis le tableau, tout en gardant votre équipe à distance et au bureau sur la même page.

Surveillez les indicateurs clés de performance et le retour sur investissement de vos campagnes grâce aux tableaux de bord ClickUp

Suivez les performances marketing et le retour sur investissement à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Et lorsque vous avez besoin de tout regrouper de manière professionnelle et orientée client, les tableaux de bord ClickUp vous aident à créer des panneaux de rapports en temps réel. Montrez combien de campagnes sont en cours, où vous en êtes par rapport à vos objectifs mensuels ou suivez les tendances de conversion, sans avoir à générer un rapport de dernière minute.

Cette installation (objectifs, cerveau, automatisations, modèles avec vues et statuts personnalisés) vous offre un contrôle total sur votre processus marketing. Vous livrerez votre travail plus rapidement, collaborerez mieux et établirez une relation de confiance à long terme avec vos clients, tout en rendant votre quotidien plus facile à gérer.

Erreurs courantes commises par les consultants en marketing

Même les consultants les plus chevronnés peuvent tomber dans des pièges marketing qui leur coûtent du temps, de la confiance et de la traction. Voici une liste claire des erreurs marketing typiques commises par les consultants et des solutions spécifiques pour chacune d'entre elles.

Où vous trompez-vous ? Pourquoi est-ce un problème ? Solution Essayer de plaire à tout le monde Une communication trop large ne permet pas d'attirer les clients idéaux et affaiblit votre position Définissez un créneau clair et adaptez votre message à un secteur, un problème ou un public spécifique Ne compter que sur le bouche-à-oreille Les recommandations peuvent se tarir et ne sont pas évolutives Investissez dans le marketing de contenu, le référencement naturel (SEO), la prospection sur LinkedIn ou les webinaires pour vous constituer un pipeline stable Ignorer l'image de marque personnelle Une présence en ligne obsolète ou incohérente nuit à votre crédibilité Maintenez votre site web professionnel, votre présence sur les réseaux sociaux et vos études de cas à jour et en phase avec vos services Ne compliquez pas trop votre proposition de valeur Le jargon et la complexité déroutent les clients potentiels et retardent les décisions Utilisez un langage simple et axé sur les avantages qui met en avant les résultats, et pas seulement les services Négliger le suivi des performances Sans données, vous ne pouvez ni améliorer ni justifier vos efforts marketing Définissez des indicateurs clés de performance marketing et utilisez des outils tels que les tableaux de bord ClickUp ou Google Analytics pour suivre ce qui fonctionne Marketing incohérent Des efforts sporadiques mènent à des occasions manquées et à une dilution de la marque Créez un calendrier marketing et utilisez des modèles ou l'automatisation pour rester cohérent Se concentrer uniquement sur le service, et non sur le problème du client Conduit à des messages égocentriques qui ne trouvent pas d'écho Élaborez votre offre en fonction des problèmes et des résultats souhaités par le client

Construisez un système marketing, pas seulement une présence avec ClickUp

Pensez aux meilleurs consultants que vous connaissez. Il s'agit peut-être du stratège dont la newsletter hebdomadaire fait toujours mouche, ou de l'expert en opérations qui a créé un outil d'audit gratuit très efficace qui apparaît régulièrement dans votre fil d'actualité. Ils n'ont pas laissé leur visibilité au hasard ; ils ont mis en place des systèmes pour générer des prospects.

Ils ne sont pas devenus consultants simplement parce qu'ils sont bons dans leur travail. Ils se sont fait connaître parce qu'ils ont accordé autant d'importance à leur marketing qu'au travail qu'ils fournissent à leurs clients. C'est là leur véritable avantage.

ClickUp vous aide à y parvenir. Mappez votre entonnoir de conversion dans les tableaux blancs. Rédigez vos guides et vos séquences d'e-mails marketing dans les documents. Utilisez ClickUp Brain pour transformer vos idées brutes en contenu qui vous ressemble. Grâce à des Espaces dédiés au marketing, à l'équipe commerciale et à la livraison, votre travail reste connecté, tout comme vous.

Prêt à créer un moteur marketing aussi performant que votre travail auprès de vos clients ? Inscrivez-vous à ClickUp et commencez dès aujourd'hui à mettre votre stratégie en action.