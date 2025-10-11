Modèles n8n gratuits pour automatiser plus rapidement vos flux de travail

Créer un projet à partir de zéro dans n8n peut s'avérer fastidieux, en particulier pour les utilisateurs sans code, les développeurs et les équipes qui évoluent rapidement et qui n'ont pas le temps de résoudre chaque problème à chaque étape. C'est là que les modèles prédéfinis s'avèrent utiles. Ils vous aident à automatiser plus rapidement, à éviter les erreurs d'installation manuelle et à établir la connexion entre vos outils avec moins de difficultés.

Dans cet article, nous avons rassemblé certains des meilleurs modèles n8n gratuits pour vous aider à démarrer votre automatisation, que ce soit pour synchroniser des données, envoyer des alertes ou créer des flux de travail en plusieurs étapes.

📌 Bonus : découvrez les modèles gratuits de ClickUp, conçus pour des flux de travail automatisés de bout en bout dans les domaines du marketing, de l'équipe commerciale, des opérations, etc. Des transferts plus clairs, une meilleure collaboration.

👀 Le saviez-vous ? 30 % des entreprises cherchent à automatiser plus de la moitié de leurs activités réseau, contre moins de 10 % à la mi-2023.

Que sont les modèles n8n ?

Un modèle n8n est un flux de travail prédéfini qui vous aide à configurer des automatisations en personnalisant des étapes prêtes à l'emploi au lieu de partir de zéro.

Ces modèles se trouvent dans la bibliothèque de flux de travail n8n et sont préconfigurés avec des déclencheurs, des actions, des logiques et même des nœuds IA pour une automatisation avancée. Au lieu de partir d'une page blanche, vous disposez d'une automatisation de travail qui nécessite uniquement de connecter vos applications et d'effectuer quelques ajustements.

Les modèles facilitent également l'application de l'automatisation des flux de travail par l'IA à des cas d'utilisation réels, en tant que fournisseur d'informations précieuses qui aident les équipes techniques à gagner du temps et à rester cohérentes à mesure qu'elles se développent.

🧠 Anecdote amusante : en 1785, Oliver Evans a construit un moulin à farine qui fonctionnait tout seul, sans intervention humaine. C'est l'un des premiers exemples de flux de travail entièrement automatisé, plusieurs siècles avant l'apparition des applications et des déclencheurs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle n8n ?

Avec les nombreux modèles disponibles, comment savoir lequel est le meilleur ? Certains semblent convenir au premier abord, mais peuvent ne pas s'adapter à votre croissance, à vos besoins en matière de dépannage ou à la facilitation des transferts.

Les meilleurs modèles n8n sont conçus pour les flux de travail réels. Ils sont simples à comprendre, faciles à modifier en cours et suffisamment flexibles pour fournir de l'assistance aux changements à mesure que votre processus évolue. Moins de chaos, plus de clarté.

Voici ce qui distingue un modèle utile des autres :

Déclencheurs et actions clairs avec modification en cours rapide

Une nomenclature et une disposition claires et faciles à suivre

Logique intégrée pour les solutions de secours, les nouvelles tentatives ou les chemins alternatifs

Cas d'utilisation concrets tels que la capture de prospects, les alertes et les approbations

Idéal pour les exemples d'automatisation des flux de travail dans les domaines du marketing, des opérations et de l'informatique

Peut être représenté visuellement à l'aide de modèles de mapper de processus pour une intégration plus rapide

Un bon modèle vous aide à avancer rapidement et à corriger moins de choses, ce qui vous permet de vous concentrer immédiatement sur les résultats au lieu de devoir réorganiser le flux de travail à chaque fois qu'un changement survient.

👀 Le saviez-vous ? Près de 94 % des équipes d'entreprise préfèrent utiliser une seule plateforme qui établit la connexion entre leurs outils et gère l'automatisation des flux de travail plutôt que de passer d'un système à l'autre.

Les meilleurs modèles n8n et ClickUp pour automatiser plus rapidement vos flux de travail

8 modèles n8n gratuits pour l'automatisation des flux de travail

La mise en place d'un flux de travail à partir de zéro prend du temps, sans mentionner les essais et les erreurs que cela implique. Ces modèles de flux de travail n8n prêts à l'emploi vous offrent un point de départ pour automatiser les tâches fastidieuses et faire avancer les choses sans perdre de temps.

1. Créez du contenu à partir des entrées de formulaire et enregistrez-le sur Google Drive à l'aide de l'IA

via n8n

Ce flux de travail basé sur l'IA vous libère de la création de contenu. Il récupère les données saisies dans les formulaires, utilise OpenAI pour générer des articles achevés, les enregistre automatiquement sur Google Drive et consigne les liens dans Google Sheets, le tout dans un flux continu. Idéal si vous êtes prêt à abandonner la jonglerie entre plusieurs outils juste pour publier un seul blog.

📌 Idéal pour : les spécialistes du marketing de contenu, les blogueurs indépendants et les équipes de start-up qui gèrent des flux de travail à haut volume de contenu.

2. Rassemblez des prospects dans Google Sheets et Mailchimp

via n8n

Le flux de travail « Gather Leads in Google Sheets and Mailchimp » récupère les données des prospects dans une feuille Google Sheets et les transfère directement vers Mailchimp en tant que nouveaux abonnés. Il s'agit d'un moyen simple mais efficace de synchroniser les inscriptions provenant de formulaires ou d'évènements dans votre liste e-mail sans avoir à copier quoi que ce soit manuellement.

Idéal pour tous ceux qui souhaitent automatiser la capture des prospects à l'étape initiale et lancer plus rapidement leurs campagnes par e-mail.

📌 Idéal pour : les équipes marketing, les coordinateurs d'évènements et les petites entreprises qui gèrent des listes de contacts en pleine expansion.

📮 ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de discussion autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation à partir d'une simple invite de texte de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment la synthèse des fils de discussion, la rédaction ou la mise au point de textes, l'extraction d'informations de l'espace de travail, la génération d'images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de trois applications par notre application tout-en-un pour le travail !

3. Analyse des sentiments des commentaires clients par IA

via n8n

Le modèle d'analyse des sentiments des commentaires clients par IA recueille les commentaires des clients, les analyse à l'aide d'OpenAI pour détecter les sentiments et enregistre les résultats dans Google Sheets.

C'est un moyen rapide de trier les réponses en catégories positives, neutres ou négatives sans avoir à les lire manuellement une par une. C'est idéal pour repérer les tendances, suivre le niveau de satisfaction ou signaler rapidement les problèmes.

📌 Idéal pour : les équipes d'assistance, les analystes CX et les chefs de produit qui examinent les commentaires des clients à grande échelle.

4. Créer une facture à partir de l'envoi d'un formulaire Typeform

via n8n

Vous en avez assez de remplir sans cesse les mêmes champs de facture ? Le modèle « Créer et facturer en fonction de l'envoi Typeform » peut vous aider. Le flux de travail connecte Typeform à APITemplate.io pour créer automatiquement des factures en fonction des envois de formulaires.

Il capture les informations fournies par le client, telles que son nom, le service et les détails de paiement, puis crée et met en forme une facture soignée, prête à être envoyée ou enregistrée. C'est un excellent moyen d'éliminer les tâches administratives répétitives et d'accélérer la facturation.

📌 Idéal pour : les freelances, les entreprises de services et les équipes financières qui collectent des information sur leurs clients via des formulaires.

5. Suivi simple des dépenses avec n8n Discuter, IA Agent et Google Sheets

via n8n

Le flux de travail Simple Expense Tracker transforme vos messages de chat en enregistrements de dépenses structurés, sans formulaires, feuilles de calcul ou tracas. Il suffit d'envoyer un message tel que « lavage de voiture ; 59,3 USD ; 25 janvier 2024 » pour que l'IA analyse les détails et enregistre l'entrée dans Google Sheets.

Le résultat ? Un moyen simple de suivre vos dépenses personnelles ou d'entreprise en temps réel, en utilisant uniquement le langage naturel.

📌 Idéal pour : les fondateurs solo, les gestionnaires de budget et les équipes qui enregistrent leurs dépenses à la volée en discutant.

6. Répondeur automatique Gmail IA : créez des réponses types aux e-mails entrants

via n8n

Rédiger des réponses aux e-mails peut parfois ressembler à un travail à plein temps. Le flux de travail n8n Gmail AI Auto-Responder utilise GPT-4o pour rédiger des réponses intelligentes à vos e-mails entrants dans Gmail, sans avoir à appuyer sur « Envoyer ». Vous gardez le contrôle total tandis que l'IA se charge du travail fastidieux.

📌 Idéal pour les fondateurs, les cadres ou les équipes d'assistance qui gèrent un volume important d'e-mails et qui souhaitent prendre une longueur d'avance sur les réponses sans perdre le contact humain.

7. Chercheur Web IA pour l'équipe commerciale

via n8n

Il n'est pas nécessaire de passer des heures à rechercher des informations avant d'envoyer un e-mail à froid. Le modèle de flux de travail AI Web Researcher for Sales utilise l'IA pour effectuer des recherches sur le Web et extraire des informations clés afin que les équipes commerciales puissent personnaliser plus rapidement leurs communications.

Il utilise SerpAPI pour effectuer des recherches sur Google par nom d'entreprise ou domaine, visite des sites web pour extraire des informations clés telles que les prix, la disponibilité des API et le type de marché, et fournit le résultat dans un format structuré à l'aide du module Structured Output Parser.

📌 Idéal pour : Les membres de l'équipe commerciale et les SDR qui souhaitent préparer leurs actions de prospection sans avoir à activer/désactiver entre 10 onglets ou à passer des heures à faire des recherches.

Tous les prospects ne se valent pas, et le flux de travail Score Contact Form Leads n8n vous aide à évaluer ceux que vous obtenez. Il capture les envois de formulaires de contact, utilise GPT-4 pour évaluer chaque prospect comme chaud, tiède ou froid, et en informe instantanément votre équipe commerciale dans Slack.

Il capture les prospects à partir de n'importe quel formulaire de contact via un webhook, utilise GPT-4 pour analyser le message et attribuer un score au prospect, extrait les informations clés telles que le nom, l'e-mail et le message, puis envoie une alerte Slack mise en forme avec le statut de triage.

📌 Idéal pour : les équipes commerciales et marketing qui souhaitent hiérarchiser les prospects sans avoir à passer en revue manuellement chaque envoi.

limitations de n8n

n8n est flexible, mais pas toujours adapté aux débutants. Il n'offre pas beaucoup d'aide intégrée, ce qui peut rendre la configuration des flux de travail complexe, surtout si vous n'êtes pas un expert en informatique. Sans assistance adéquate, les équipes peuvent passer plus de temps à résoudre des problèmes qu'à automatiser leur travail.

Quand n8n peut vous ralentir :

Vous devez vous familiariser avec les API pour créer des éléments avancés. La plupart des modèles nécessitent encore que vous modifiiez les requêtes HTTP ou que vous gériez JSON

Il n'y a pas d'assistance à la prise en main. Vous vous retrouvez face à une page blanche, sans aucune aide pour vous guider dans la construction logique ou les bonnes pratiques

L'interface utilisateur est fonctionnelle, mais pas conviviale. La navigation dans les flux de travail volumineux peut sembler fastidieuse et difficile à dépanner

Le débogage est une question de conjecture. Les flux peuvent échouer silencieusement, et trouver ce qui ne fonctionne pas (et pourquoi) implique souvent de tracer manuellement nœud par nœud

L'auto-hébergement a ses inconvénients. Vous devez vous occuper de la maintenance, des mises à niveau et de la disponibilité du serveur, sauf si vous utilisez n8n Cloud

Alternative aux modèles n8n

ClickUp, le premier environnement de travail IA convergent au monde, facilite l'automatisation des flux de travail grâce à sa conception. Au lieu d'assembler des sous-flux de travail ou de déboguer des blocs logiques, vous pouvez commencer avec des modèles conçus pour l'action, organisés, visuels et entièrement personnalisables.

Ces modèles constituent un excellent point de départ, mais créer votre propre automatisation ClickUp est tout aussi simple. Voici comment configurer une automatisation dans ClickUp, étape par étape :

⭐️ Comment créer une automatisation dans ClickUp Accédez à la liste ou au dossier dans lequel vous souhaitez ajouter l'automatisation

Recherchez et cliquez sur le bouton Automatiser (généralement situé en haut à droite de votre vue Liste)

Parcourez les modèles d'automatisation prédéfinis (tels que « lorsque le statut change, attribuer à... »). Ou cliquez sur Créer une automatisation pour créer votre propre modèle

Sélectionnez l'évènement (déclencher) qui lancera l'automatisation (par exemple, « lorsque le statut passe à En cours »)

Choisissez ce qui doit se passer (action) lorsque le déclencheur se produit (par exemple, « assigner à Sam Cole »).

Vérifiez vos paramètres et cliquez sur Créer ou Enregistrer

Effectuez l'action déclencher dans votre liste pour voir l'automatisation en action 📌 Exemple : attribuer automatiquement des tâches lorsque le statut change Déclencher : lorsque le statut passe à « En cours de révision »

Action : Attribuer la tâche à Sam Cole

Voyons maintenant quelques modèles pour vous aider à démarrer.

1. Modèle de flux de travail simple ClickUp Mind Map

Obtenir un modèle gratuit Plan vos idées de projet de manière visuelle grâce au modèle de flux de travail ClickUp Simple Mind Mapper

Le modèle de flux de travail Simple Mind Map de ClickUp vous aide à visualiser et à structurer vos idées sans vous perdre dans une installation technique. Que vous réfléchissiez à un nouveau projet ou que vous planifiiez les flux de travail de votre équipe, la disposition claire et les commandes glisser-déposer facilitent l'esquisse et la réorganisation de vos idées.

Ce modèle vous permet de :

Utilisez le mode Tâche pour transformer chaque nœud en une tâche entièrement modifiable avec des commentaires, des assignés et des checklist

Passez en mode vierge lorsque vous souhaitez disposer d'un espace sans distraction pour mapper vos idées ou vos processus

Réduisez et développez les couches pour vous concentrer sur des branches spécifiques sans encombrer l'affichage

Personnalisez les connecteurs de nœuds avec des couleurs pour regrouper les idées connexes ou mettre en évidence les dépendances

Zoom, faites glisser et effectuez des modifications en cours : idéal pour trouver des idées en direct avec des équipes à distance

📌 Idéal pour : Les fondateurs de start-ups, les chefs de projet ou les développeurs sans code qui ont besoin d'un espace visuel flexible pour réfléchir, planifier et partager des flux de travail, en particulier lorsqu'ils utilisent plusieurs outils ou des outils d'automatisation IA.

L'intégration à de nombreux autres outils et systèmes nous permet d'automatiser la création de tâches ou d'informer d'autres systèmes lorsqu'un changement survient.

L'intégration à de nombreux autres outils et systèmes nous permet d'automatiser la création de tâches ou d'informer d'autres systèmes lorsqu'un changement survient.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment utiliser l'IA dans ClickUp afin d'automatiser une grande partie de votre travail 👇

2. Modèle de flux de travail pour la conception graphique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez chaque demande de conception, de la ébauche à la révision finale, grâce au modèle de flux de travail de conception graphique ClickUp

Les projets de conception peuvent rapidement dérailler lorsque les commentaires sont dispersés ou que les délais ne sont pas respectés. Le modèle de flux de travail de conception graphique ClickUp offre aux équipes de conception un moyen visuel de gérer le travail créatif, du lancement à la livraison finale.

Ils sont conçus pour fournir une assistance rapide aux transferts entre les rédacteurs, les concepteurs et les réviseurs, afin que vous n'ayez plus à courir après les validations ou à rassembler les modifications en cours à partir de cinq outils différents.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez les tâches de conception à toutes les étapes, telles que le briefing, la révision et l'approbation finale

Utilisez les statuts personnalisés pour signaler les demandes urgentes, les commentaires bloqués ou les modifications en cours

Centralisez les briefs créatifs, les fichiers de référence et les maquettes dans une seule tâche

Attribuez du travail à vos collègues avec des dates d'échéance intégrées et un suivi du temps

Ajoutez des dépendances afin que rien ne progresse tant que le retour d'information n'est pas achevé

📌 Idéal pour : les équipes créatives, les agences ou les spécialistes du marketing qui gèrent plusieurs campagnes et qui souhaitent déléguer plus rapidement le travail, réduire les retards et appliquer un logiciel d'automatisation des tâches aux processus créatifs courants.

💡 Conseil de pro : créez un statut dans ClickUp appelé « En attente de révision », puis utilisez-le pour filtrer les tâches et enregistrez-le comme afficher. Cela garantira que les approbateurs ne voient que les tâches qui les attendent, ni plus, ni moins.

3. Modèle de flux de travail ClickUp « Getting Things Done » (Faire avancer les choses)

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos tâches par contexte, priorité et effort grâce au modèle de flux de travail « Getting Things Done » de ClickUp

Lorsque votre liste à faire devient un trou noir de tâches à moitié terminées, il est temps de vous structurer. Inspiré de la méthode GTD de David Allen, le modèle de flux de travail ClickUp Getting Things Done vous offre un processus simple pour saisir, trier et traiter tout ce qui nécessite votre attention. Il ne s'agit pas seulement d'une liste, mais d'un cadre qui vous aide à prendre des décisions plus intelligentes avec moins de confusion mentale.

Utilisez ce modèle pour :

Organisez vos tâches à l'aide de sept listes basées sur la méthode GTD, de « Next Actions » (Prochaines actions) à « Tickler File » (Fichier de suivi)

Hiérarchisez les tâches en fonction du contexte et de l'effort requis à l'aide de champs personnalisés prédéfinis

Planifiez et gérez votre travail dans les vues Calendrier, Tableau ou Liste

Stockez les procédures opératoires normalisées, les notes et les plans de partage dans la vue Document

Adaptez l'installation à votre style, que vous suiviez la méthode GTD ou que vous vous appuyiez sur des agents IA pour les tâches récurrentes

📌 Idéal pour : Les personnes et les équipes qui souhaitent structurer leur journée et assurer une progression constante, sans avoir à réorganiser constamment leurs priorités.

Regardez cette vidéo pour découvrir rapidement comment automatiser davantage votre travail grâce à AI Assign. 👇

4. Modèle de flux de travail pour la stratégie sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez chaque étape de votre stratégie sociale avec des rôles, des statuts et des délais clairs dans le modèle de flux de travail ClickUp Social Media Strategy

Gérer les réseaux sociaux sans stratégie claire revient à crier dans le vide. Mais par où commencer ? Essayez le modèle de flux de travail ClickUp Social Media Strategy pour vous aider à établir la connexion entre vos idées de contenu et des objectifs marketing plus ambitieux. Il peut tout faire, de la création de votre calendrier au suivi des actions efficaces.

Au lieu de gérer vos publications à l'aide de dix outils différents, vous disposez d'un seul endroit pour planifier vos campagnes, stocker vos créations et mesurer ce qui plaît à votre public.

Ce modèle vous permet de :

Gérez tout, des directives de marque à la création et au suivi des publications, grâce à cinq vues flexibles pour afficher Tout

Utilisez des statuts personnalisés tels que « Approuvé », « En cours » ou « À approuver » pour assurer le flux du contenu

Clarifiez la propriété et l'intention à l'aide de champs tels que « Étape stratégique » ou « Rôle »

Forfait de contenu spécifique à la plateforme à l'aide de tableaux d'ambiance, d'étapes stratégiques et de tâches planifiées

Renforcez la responsabilité grâce au suivi du temps, aux étiquettes et aux dépendances entre les tâches

📌 Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux et les responsables créatifs. En particulier ceux qui créent des flux de travail de contenu multicanaux et souhaitent optimiser la gestion de projet grâce à l'automatisation tout en conservant la cohérence du ton et du timing de la marque.

5. Modèle de flux de travail pour le marketing par e-mail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les campagnes par e-mail en fonction du statut, du public et du canal grâce au modèle de flux de travail ClickUp Email Marketing

Vous gérez des campagnes par e-mail à partir de feuilles de calcul, de documents et de cinq plateformes différentes ? C'est ainsi que les détails s'égarent et que les lancements sont retardés. Le modèle de flux de travail ClickUp Email Marketing permet de mapper les objectifs, de suivre chaque envoi et de visualiser les performances de votre campagne.

Tout est regroupé au même endroit, de la création de listes à l'enregistrement des taux de clics, afin que votre équipe ne manque aucun délai, aucun indicateur ou aucun alignement de messages.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Utilisez 12 champs personnalisés pour le suivi des données clés telles que les e-mails envoyés, le nombre total de clics et le type de segment

Créez et surveillez les flux de travail des campagnes à travers différentes vues, telles que le suivi des résultats des e-mails et le calendrier de contenu

Attribuez des tâches en fonction de la charge de travail, fixez des dates d'échéance et suivez la progression à l'aide du tableau d'état

Rédigez et finalisez le texte de manière collaborative dans ClickUp Document

Définissez des tâches de révision récurrentes et rationalisez les campagnes répétitives grâce au générateur de flux de travail IA

📌 Idéal pour : les responsables marketing et les spécialistes de l'e-mail qui jonglent entre plusieurs campagnes. Parfait pour ceux qui ont besoin d'un système reproductible et basé sur des données pour la performance, la planification et la coordination entre les équipes.

6. Modèle de flux de travail Kanban pour le développement logiciel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez l'ensemble de votre flux de travail de développement grâce au modèle de développement logiciel Kanban de ClickUp

Lorsque votre backlog est plein à craquer et que les bugs continuent de s'accumuler, vous avez besoin de plus qu'une simple liste de tâches. Le modèle de flux de travail Kanban pour le développement logiciel de ClickUp offre à votre équipe une vue en temps réel de ce qui est en cours, de ce qui est bloqué et de ce qui est terminé, sans avoir à changer d'onglet ou à rechercher les mises à jour.

Ils sont conçus pour prendre en charge les sprints agiles, depuis les demandes de nouvelles fonctionnalités jusqu'au déploiement final.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez visuellement la progression des sprints grâce aux colonnes Kanban glisser-déposer

Personnalisez les détails des tâches à l'aide de champs tels que « Demandeur », « Fonctionnalité du produit » ou « Statut de développement »

Définissez des limites WIP pour maintenir la concentration de l'équipe et réduire les goulots d'étranglement dans les flux de travail à volume élevé

Créez des statuts personnalisés pour gérer les bugs, les révisions et les déploiements

Attribuez des tâches, ajoutez des dépendances et utilisez l'IA pour automatiser les tâches qui se répètent à chaque sprint

📌 Idéal pour : les équipes d'ingénieurs, les propriétaires de produits, et les start-ups qui gèrent des pipelines de développement complexes avec un temps limité et une liste croissante de demandes de fonctionnalités.

⭐ Bonus : accélérer l'automatisation des flux de travail grâce aux agents IA Les équipes de toutes les fonctions sont souvent confrontées à des goulots d'étranglement dus à des processus manuels, à une communication fragmentée et à des tâches répétitives. Les agents IA relèvent ces défis en rationalisant les flux de travail et en permettant des opérations plus rapides et plus efficaces. Automatisez les tâches routinières : les agents IA gèrent les actions répétitives telles que la saisie de données, les mises à jour de statut et les suivis, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur du travail à plus forte valeur ajoutée

*transcrivez et résumer instantanément les réunions : assurez-vous que chaque décision et chaque détail sont consignés et partagés, ce qui réduit le risque d'oublier des informations et accélère le suivi

génération automatique d'éléments et attribution de tâches : *sur la base des discussions lors des réunions ou des mises à jour du projet, les agents IA peuvent automatiquement créer et attribuer des tâches dans vos outils de gestion de projet, minimisant ainsi les transferts manuels et les retards

*gestion des documents en temps réel : assurez la cohésion de tous grâce au suivi des versions alimenté par l'IA et aux résumés instantanés des modifications, afin que les équipes puissent avancer sans confusion ni retour en arrière

*réponses et ressources à la demande : les assistants de discuter IA peuvent rapidement récupérer des documents, répondre à des questions liées aux flux de travail et faire apparaître des informations pertinentes, éliminant ainsi le besoin de rechercher dans les e-mail ou les fichiers

Favorisez la productivité asynchrone : les agents IA peuvent transformer les longues réunions ou les mises à jour de projet en points forts concis et en étapes suivantes concrètes, ce qui permet aux membres de l'équipe situés dans différents fuseaux horaires de rester alignés et de faire avancer le travail Les agents Autopilot de ClickUp assurent le flux des informations dans l'environnement de travail, avec un minimum d'intervention manuelle

7. Modèle de diagramme de flux de processus ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez facilement des processus multi-rôles tels que le recrutement à l'aide du modèle de diagramme de flux de processus ClickUp

Le modèle de diagramme de flux de processus ClickUp vous permet de définir chaque étape d'une tâche ou d'un système, de relier les points et d'attribuer des responsabilités claires. Il est utile lorsque votre équipe a besoin d'une référence commune pour réduire les retards de transfert, éliminer la confusion et prendre des décisions plus rapidement. Des processus de recrutement aux procédures opératoires normalisées internes, tout reste facile à suivre et à mettre à jour.

Ce modèle vous permet de :

Créez des visual process mapper directement sur les tableaux blancs ClickUp

Utilisez les champs personnalisés pour organiser les types de tâches, les échéanciers et les rôles

Passez d'une afficher sous forme d'organigramme à une afficher sous forme de checklist grâce à des dispositions prédéfinies telles que « Organigramme de recrutement »

Affectez plusieurs collaborateurs, ajoutez des jalons et suivez chaque étape, de « Ouvert » à « Achevé »

Transformez les procédures complexes en diagrammes de flux de travail que votre équipe peut réellement utiliser

📌 Idéal pour : les responsables des opérations, les coordinateurs de projet ou toute personne qui transforme des flux de travail complexes et interfonctionnels en processus clairs et faciles à suivre

8. Modèle de cartographie des processus ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez chaque détail du processus, de l'ordre du jour aux responsabilités, dans une seule vue grâce au modèle de cartographie des processus ClickUp

Au lieu de créer des organigrammes de manière isolée, utilisez le modèle de cartographie des processus ClickUp pour établir la connexion entre chaque étape et une tâche, un assigné et une échéance réels. Vous pouvez documenter votre processus actuel, signaler les inefficacités et attribuer la propriété, le tout dans un seul espace de travail.

Ils sont suffisamment flexibles pour couvrir tout, des séquences d'intégration aux procédures techniques, avec des mises à jour en temps réel et une responsabilité intégrée pour faire avancer les choses.

Utilisez ce modèle pour :

Décomposez les processus étape par étape à l'aide de vues basées sur les tâches, telles que Liste, Calendrier et diagramme de Gantt

Ajoutez du contexte avec des champs tels que « Taux d'achevé », « Agenda du processus » et « Responsable »

Attribuez plusieurs propriétaires, définissez des priorités et laissez des commentaires et des réactions

Automatisez le suivi de la progression en définissant des paramètres liés à l'achever ou aux modifications des tâches

Appliquez la cartographie des processus par IA pour identifier les modèles et affiner les flux de travail au fil du temps

📌 Idéal pour : les analystes, les responsables des opérations et les managers d'équipe, ainsi que les membres clés chargés de documenter, d'exécuter et d'itérer les processus d'entreprise sans repartir de zéro à chaque fois.

9. Modèle de tableau blanc pour la cartographie des processus ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Décomposez chaque étape du processus en objectifs clairs, tâches et étapes suivantes grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Process Mapper

Lorsque vous devez montrer comment fonctionnent vos flux de travail, une carte des processus permet de mettre rapidement tout le monde sur la même longueur d'onde. Le modèle de tableau blanc ClickUp Process Map vous permet de créer des cartes interactives et dynamiques qui montrent comment les étapes s'articulent entre les équipes, les systèmes ou les phases.

Au lieu de fixer des diagrammes statiques, vous pouvez déplacer des tâches, déposer des fichiers, attribuer des propriétaires et ajuster votre processus au fur et à mesure de son évolution. Et comme il est basé sur ClickUp Tableaux blancs, vous bénéficiez d'une clarté visuelle sans perdre les détails au niveau des tâches.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez des mapper visuels avec des nœuds glisser-déposer à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Attribuez des propriétaires, des priorités et des dépendances à chaque étape pour une responsabilité claire

Organisez les documents, liens et commentaires associés dans des nœuds

Passez de la vue Tableau blanc à la vue Liste et à la vue Guide pour gérer à la fois le flux global et les tâches détaillées

Améliorez la collaboration en gardant tout le monde sur la même page, au même endroit

📌 Idéal pour : les analystes, les gestionnaires de projet et les équipes qui utilisent régulièrement des tableaux blancs numériques pour mapper les flux de travail, réfléchir à des améliorations ou simplifier des systèmes complexes.

10. Modèle de diagramme de flux ClickUp Swimlane

Obtenir un modèle gratuit Suivez étape par étape les flux de travail interfonctionnels à l'aide du modèle de diagramme de flux ClickUp Swimlane

Vous êtes-vous déjà demandé : « Qui s'occupait de cela ? » C'est le signe que votre processus n'est pas simple. Le modèle de diagramme de flux ClickUp Swimlane résout rapidement ce problème. Il permet de mapper qui est responsable, ce qui doit être fait et quand, le tout sur un seul tableau. Vous pouvez attribuer des tâches, suivre les progrès et mettre à jour les flux de travail en temps réel.

Ce modèle vous permet de :

Mappez des flux de travail en plusieurs étapes entre les équipes ou les fonctions

Attribuez la propriété par couloir afin que chacun connaisse son rôle

Identifiez rapidement les inefficacités et les chevauchements grâce à une disposition visuelle

Reliez chaque étape à des tâches et des statuts réels dans votre environnement de travail

Collaborez avec votre équipe pour mettre à jour, tester et affiner vos processus en temps réel

📌 Idéal pour : les équipes interfonctionnelles, les chefs de service ou les managers de projet à la recherche de modèles de diagrammes dynamiques combinant la planification des tâches et la visibilité des processus.

11. Modèle de gestion de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Commencez à organiser l'ensemble de votre pipeline de contenu avec le modèle de gestion de contenu ClickUp

La plupart des équipes de contenu n'ont pas de problème de créativité, mais plutôt de coordination. Sans flux de travail transparent, les idées restent à l'état de brouillons, les commentaires se perdent et les délais ne sont pas respectés.

Le modèle de gestion de contenu ClickUp offre à votre équipe un système clair et reproductible pour gérer le contenu, de la conception à l'achevé. Il transforme des idées éparses en échéanciers structurés et permet à tous les intervenants (rédacteurs, concepteurs, éditeurs et validateurs) de rester sur la même longueur d'onde.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Planifiez et suivez plusieurs types de contenu sur différentes mises en forme et canaux

Définissez des paramètres tels que « Concept », « En cours de révision » ou « Prêt à publier » pour rester organisé

Utilisez des champs code par couleur pour gérer les budgets, les délais, les canaux et les maquettes

Ajoutez des collaborateurs, définissez des priorités et laissez les automatisations faire le gros du travail à faire

Associez les données de performance pour affiner ce qui est du travail et abandonner ce qui ne fonctionne pas

📌 Idéal pour : les équipes marketing, les responsables éditoriaux et les agences qui gèrent des calendriers multiformats et recherchent des systèmes de gestion de contenu simples pour évoluer plus rapidement sans perdre le contrôle.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain peut vous aider à passer rapidement d'une page blanche à un texte soigné. Utilisez-le pour trouver des idées de titres de blog, résumer des notes de réunion, générer des brouillons d'e-mails ou réécrire du contenu dans un ton plus approprié, directement dans n'importe quelle tâche ou document. Utilisez ClickUp Brain pour raccourcir vos longs documents

12. Modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez l'état d'avancement, la phase et les indicateurs de réussite des projets de chaque service grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

La plupart des projets échouent non pas parce qu'ils ne sont pas couronnés de succès, mais en raison d'une mauvaise coordination. Le modèle de gestion de projet ClickUp vous offre un espace de travail dynamique pour structurer clairement chaque phase : conception, planification, exécution et révision.

Tout est mappé dans des listes et des tableaux prédefinis, afin que votre équipe ne perde pas de temps à réinventer les flux de travail ou à chercher des mises à jour.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Divisez les initiatives de grande envergure en plusieurs phases à l'aide de listes prédéfinies et de flux de travail de statut

Affichez la santé de vos projets grâce au suivi dynamique du temps, aux priorités et aux champs personnalisés

Gardez les parties prenantes synchronisées grâce aux e-mail, aux commentaires et aux discussions basées sur les tâches

Définissez des limites de travail en cours (WIP) et mettez en évidence les obstacles à l'aide de la vue Tableau et des avertissements de dépendance

Suivez la progression réelle grâce à des indicateurs visuels dans les vues Calendrier, Échéancier et vue Charge de travail

📌 Idéal pour : les équipes interfonctionnelles qui gèrent des livrables à long terme dans le logiciel de gestion de projet ClickUp, en particulier lorsque la responsabilité, la visibilité et le rythme sont importants.

13. Modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les demandes de projet par phase, priorité, budget et statut grâce au modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp

La plupart des retards dans les nouveaux projets sont dus à des demandes peu claires, à un manque de contexte et à des approbations lentes. Le modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp garantit une méthode structurée pour enregistrer les demandes, saisir les détails clés et diriger les équipes vers les bons décideurs, sans longs échanges d'e-mail ni goulots d'étranglement.

Utilisez ce modèle pour :

Recueillez les informations essentielles sur le projet à l'aide de champs personnalisés pour la portée, le coût, les risques et l'impact

Suivez le statut des demandes à travers différentes étapes telles que « En cours d'examen », « Approuvé » et « En cours »

Configurez les automatisations ClickUp pour informer instantanément les parties prenantes ou désigner des approbateurs

Examinez, commentez et approuvez les demandes sans quitter votre environnement de travail ClickUp

Liez les projets approuvés directement aux flux de travail pour des transferts fluides

📌 Idéal pour : les équipes qui gèrent un volume important de demandes de projets entrantes et qui ont besoin d'un moyen simple d'évaluer, d'attribuer et de hiérarchiser les projets en fonction du coût, du risque et de la valeur stratégique.

14. Modèle d'automatisation des e-mails ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Automatisez les flux de travail liés aux e-mails étape par étape à l'aide du modèle d'automatisation des e-mails ClickUp

Les e-mails manuels nuisent à la productivité et constituent un risque important pour la cohérence. Le modèle d'automatisation des e-mails ClickUp transforme vos campagnes en un système reproductible.

Vous disposerez d'un plan détaillé pour chaque étape, de la planification des séquences à la programmation et à la mesure des résultats. Vous ne manquerez plus aucun suivi, vous n'aurez plus de brouillons éparpillés, et vous bénéficierez d'une exécution claire et coordonnée grâce à l'automatisation.

Utilisez ce modèle pour :

Planifiez les flux de travail de vos campagnes et automatisez-les en fonction de déclencheurs tels que les actions des utilisateurs ou les échéanciers

Attribuez des tâches, relisez les e-mail et surveillez le statut de livraison depuis un tableau central

Créez des dépendances pour séquencer les étapes de la campagne sans microgestion

Suivez les étapes de rédaction, de révision et de planification grâce aux statuts personnalisés.

Collaborez avec vos équipes sur la rédaction d'e-mail à l'aide de Docs et des commentaires intégrés

📌 Idéal pour : les équipes marketing et cycle de vie qui gèrent les flux de travail par e-mail et souhaitent simplifier leurs campagnes à l'aide de l'IA pour l'automatisation du marketing, le tout au sein de leur plateforme de gestion de projet.

15. Modèle Kanban ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez la progression des tâches en un coup d'œil grâce au modèle Kanban ClickUp

Parfois, il suffit d'un visuel clair pour identifier ce qui ralentit votre équipe. C'est là qu'un modèle Kanban adapté peut faire toute la différence. Le modèle Kanban ClickUp transforme chaque tâche en une carte traçable que vous pouvez glisser, déposer et gérer en temps réel.

Qu'il s'agisse de lancer un produit ou de traiter des tickets d'assistance, ils offrent une structure sans limite à la flexibilité.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Visualisez les tâches dans un tableau Kanban clair et personnalisable

Suivez la progression à travers cinq statuts : Ouvert, En cours, En révision, Bloqué et Fermé

Décomposez le travail complexe en sous-tâches, dépendances et étiquettes

Définissez des règles d'automatisation pour déclencher des mises à jour et réduire les transferts manuels

Collaborez entre les services tout en conservant la transparence des flux de travail

📌 Idéal pour : les équipes qui souhaitent réduire le nombre de réunions de mise à jour et offrir une visibilité aux progrès grâce à un logiciel de tableau Kanban qui s'adapte à leur processus, et non l'inverse.

16. Modèle de flux de travail pour la gestion du blog ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez le statut du blog, les échéanciers et les rôles de l'équipe grâce au modèle de flux de travail de gestion de blog ClickUp

Il est difficile de respecter un calendrier de publication lorsque vos idées, vos plans, vos images et vos validations sont dispersés à différents endroits. Le modèle de flux de travail pour la gestion de blog ClickUp rassemble tout dans un espace de travail structuré afin que votre équipe puisse se concentrer sur la création plutôt que sur le respect des délais. Chaque étape, de la première ébauche à la publication, est claire, visible et entièrement traçable.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Gérez les tâches de contenu dans plusieurs vues telles que liste, Tableau, Calendrier et diagramme de Gantt

Organisez les demandes de blog à l'aide de la vue Formulaire qui convertit les envois en tâches

Suivez le statut des copies, consultez les notes et publiez les dates limites grâce aux champs personnalisés prédéfinis

Utilisez les vues Échéancier et vue Équipe pour équilibrer la charge de travail entre les rédacteurs et les éditeurs

Stockez les briefs, les plans et les fichiers de référence directement dans chaque tâche

📌 Idéal pour : les équipes de contenu qui gèrent des pipelines de blogs dans différents modes de mise en forme et avec différentes échéances, en particulier celles qui construisent leur pile avec des outils de blogging plus intelligents.

Transformez les flux de travail répétitifs en systèmes prêts à l'emploi avec ClickUp

Les modèles prédéfinis peuvent accélérer l'automatisation, mais seulement s'ils sont réellement utilisables dès leur installation. C'est là que de nombreux outils échouent. Avec n8n, vous devez souvent partir de zéro, comprendre les API et résoudre des erreurs invisibles.

ClickUp adopte une approche différente. Ses modèles gratuits et prêts à l'emploi sont prêts à être utilisés dans les domaines du marketing, des opérations et des flux de travail internes. Chacun d'entre eux comprend des vues intégrées, des étapes de tâches et une logique d'automatisation, ce qui vous permet de passer directement à l'exécution sans avoir à effectuer d'installation.

Vous devez informer un prospect, attribuer un suivi ou déplacer une tâche en fonction d'un statut ? ClickUp Automations s'en charge. Vous souhaitez résumer un fil de discussion par e-mail ou réécrire une réponse ? ClickUp Brain le fait également, sans changer d'outil.

Inscrivez-vous à ClickUp pour exécuter des flux de travail plus rapides et plus propres sans les contraintes liées au backend.