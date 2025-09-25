Que sont les principes de conception Gestalt ? (+ exemples)

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous reconnaissons instantanément le logo du panda du WWF, même s'il n'est composé que de quelques formes noires sur fond blanc ?

La réponse réside dans les principes de la Gestalt, un ensemble de règles psychologiques qui expliquent comment nous percevons naturellement les éléments visuels comme un tout unifié, et non comme des parties dispersées.

Comprendre la théorie de la Gestalt, c'est comme débloquer les secrets d'un design intuitif et puissant.

Ces principes régissent tout, de la manière dont les utilisateurs parcourent le design web à la façon dont ils établissent une connexion émotionnelle avec le logo d'une marque.

Nous allons décomposer chaque principe de la Gestalt à l'aide d'exemples pratiques et visuels afin que vous puissiez cesser de deviner et commencer à concevoir de manière intentionnelle.

Que sont les principes de conception Gestalt ?

Les principes de conception de la Gestalt ont été introduits dans les années 1920 par les psychologues allemands Max Wertheimer, Kurt Koffka et Wolfgang Köhler. Le mot « Gestalt » vient de l'allemand et signifie « forme » ou « ensemble »

Ces principes décrivent la manière dont le cerveau humain perçoit naturellement les éléments visuels. La psychologie Gestalt suggère qu'au lieu de voir des parties distinctes, nous avons tendance à afficher les images complexes comme des motifs organisés ou des ensembles unifiés.

Ces principes sont particulièrement utiles dans le domaine du graphisme, de l'UI/UX, du web design, des interfaces produit et du branding. Ils aident les utilisateurs à comprendre instinctivement votre design sans avoir à réfléchir.

Utilisez des note, des encadrés et des flèches pour esquisser des wireframes ou des maquettes

Invitez les membres de l'équipe à laisser des commentaires, des réactions sous forme d'émoticônes ou des suggestions sur la manière dont une maquette applique un principe ou sur ses lacunes

Principes fondamentaux de la Gestalt illustrés par des exemples concrets

Examinons les principes fondamentaux de la Gestalt :

1. Proximité : regrouper les éléments connexes

Lorsque des objets sont proches les uns des autres, nous les percevons comme étant liés ou appartenant au même groupe. Cela aide les concepteurs à organiser les informations de manière naturelle et facile à comprendre.

Où l'utiliser : menus de navigation sur les sites web, tableaux de prix, champs de saisie dans les formulaires, widgets du tableau de bord, etc.

Exemple : ClickUp affiche ses tarifs sous forme de colonnes, les fonctionnalités de chaque forfait étant regroupées sous leur titre. L'espacement entre les forfaits est plus grand que l'espacement entre les fonctionnalités d'un même forfait. 👇🏼

Pourquoi cela fonctionne : les utilisateurs peuvent facilement distinguer les différents forfaits et leurs détails, et décider lequel correspond le mieux à leurs besoins.

2. Similitude : créer une cohérence dans le design

Le principe de similitude explique comment notre cerveau regroupe les éléments qui se ressemblent. Lorsque des éléments partagent des couleurs, des formes, des tailles ou des styles similaires, nous les percevons naturellement comme étant en connexion ou appartenant à la même « famille »

Les designers utilisent cette astuce pour créer de la commande et renforcer la hiérarchie visuelle. Ils guident votre attention sans même que vous vous en rendiez compte !

Où l'utiliser : barres de navigation supérieures et latérales, en-têtes de section, légendes/libellés, étapes de tutoriels, boutons CTA, etc.

Exemple : LinkedIn applique largement le principe de similitude de la Gestalt pour regrouper les éléments connexes dans la barre de menu supérieure, les cartes de flux, les cartes de connexion, les tableaux d'affichage des offres d'emploi, etc., créant ainsi une cohérence visuelle dans la structure et la fonction.

Pourquoi cela fonctionne : le regroupement visuel et les modèles cohérents réduisent la charge cognitive, améliorent la compréhension du contenu et encouragent l'engagement de l'utilisateur grâce à la familiarité.

via freepik

3. Continuité : guider naturellement le regard du spectateur

Le principe de continuité explique comment la perception visuelle conduit notre cerveau à suivre des chemins fluides et ininterrompus.

Lorsque les éléments de conception s'alignent le long d'une courbe ou d'une ligne droite, nous les percevons comme étant connectés, même s'ils se chevauchent ou sont interrompus. Vos yeux glissent naturellement le long du chemin le plus facile.

Où l'utiliser : carrousels d'images/de contenu, listes immobilières, processus de paiement, dispositions de portfolios, listes de produits e-commerce, visites de produits, etc.

*exemple : le module de recommandation de produits du site web Amazon affiche des produits alternatifs étroitement liés à celui que vous affichez actuellement. Les produits sont présentés avec une disposition uniforme (image, prix, évaluation par étoiles) et sont regroupés visuellement pour indiquer qu'ils sont comparables.

Pourquoi cela fonctionne : même si les éléments individuels restent dans leur case, l'alignement horizontal attire votre regard vers les côtés, comme si vous suiviez une piste. Les petites flèches sur les côtés suggèrent qu'il y a plus à explorer. Ce design utilise la continuité pour rendre le défilement facile et naturel.

via Amazon

🎯 Astuce rapide : vous souhaitez guider le regard de vos utilisateurs ? Utilisez le principe du point focal pour mettre en valeur un élément à l'aide du contraste, de la taille ou de la couleur. Cela attire rapidement l'attention et incite à l'action (comme cliquer sur ce CTA !).

4. Clôture : encourager le cerveau à combler les lacunes

Le principe de fermeture fait référence à la tendance de notre esprit à combler les parties manquantes d'images ambiguës ou complexes afin de percevoir un objet achevé et entier. Il permet aux designers de suggérer des formes plutôt que de les illustrer entièrement, en s'appuyant sur la perception du spectateur pour « fermer mentalement la forme »

Où l'utiliser : logos de marque, icônes, symboles, indicateurs de progression, teasers de produits, etc.

Exemple : le logo IBM utilise des bandes horizontales pour suggérer les lettres I, B et M, tirant parti de la fermeture pour susciter l'intérêt visuel.

Pourquoi cela fonctionne : la fermeture permet aux concepteurs d'en faire plus avec moins. L'utilisation intelligente de l'espace négatif utilise un minimum de détails, réduit l'effort visuel et reste gravé dans la mémoire.

via IBM

Vous souhaitez voir d'autres exemples emblématiques de « fermeture » dans l'image de marque des entreprises ? Les logos de FedEx, NBC, Adobe, Unilever et de la Ligue majeure de baseball en sont les meilleurs exemples.

5 : Figure/fond : différencier le sujet de l'arrière-plan

La figure/fond consiste à créer des contrastes subtils. Notre cerveau essaie naturellement de séparer ce qui est important (la « figure ») de tout le reste (le « fond »), et c'est ainsi que nous savons instantanément où regarder en premier dans un design. Ce principe garantit que les éléments importants ressortent, même dans des designs complexes ou chargés.

Où l'utiliser : sections Hero sur les sites web, boutons d'appel à l'action, formulaires, champs de saisie, tableaux de bord, champs de recherche, etc.

Exemple : sur la page d'accueil de Google Search, la barre de recherche blanche est l'élément central sur un arrière-plan minimaliste. Ce contraste extrême attire immédiatement l'attention sur le champ de saisie.

*pourquoi cela fonctionne : il n'y a pas d'encombrement visuel et votre regard est immédiatement attiré vers l'endroit où l'action est attendue. Lorsque la figure se détache clairement, il n'y a aucune confusion quant à l'élément sur lequel se concentrer, ce qui est une clé pour une expérience utilisateur fluide.

via Google

6. Symétrie et ordre : favoriser l'équilibre et l'harmonie

Notre cerveau aime les choses qui semblent claires et bien organisées. La symétrie et l'ordre nous procurent un sentiment d'équilibre lorsque les éléments sont disposés de manière uniforme ou suivent une structure claire.

Où l'utiliser : grilles et dispositions de produits, formulaires, newsletters, étapes d'intégration, widgets du tableau de bord, vues à double volet, etc.

*exemple : la page de présentation des produits Nike affiche des chaussures disposées en lignes bien ordonnées, toutes orientées dans la même direction. Chaque chaussure est présentée dans un encadré de la même taille, sur un fond neutre uniforme. Cette disposition symétrique vous permet de parcourir les options sans vous sentir submergé.

Pourquoi cela fonctionne : les designs symétriques sont plus faciles à traiter par le cerveau, ce qui accélère l'interaction. Une disposition équilibrée réduit l'anxiété visuelle, aidant les utilisateurs à se sentir plus à l'aise lorsqu'ils explorent les options ou achevant un achat.

via Nike

7. Destin commun : indiquer le mouvement et la direction

Le principe du destin commun entre en jeu lorsque des éléments bougent ou changent ensemble, et que nous les regroupons instantanément comme étant en connexion. C'est un moyen intelligent de montrer des relations ou de guider quelqu'un à travers un processus.

Où l'utiliser : tableaux Kanban, effets de survol sur les icônes, animation dans les éléments des menus déroulants, images ou blocs de contenu coulissants, indicateurs de chargement, barres de progression en plusieurs étapes, etc.

*exemple : dans la vue Tableau de ClickUp, lorsque vous déplacez une carte de tâche d'une colonne à une autre, la carte, ainsi que tous ses éléments joints tels que les libellés, les dates d'échéance et les checklist, se déplacent comme une seule unité.

Pourquoi cela fonctionne : le mouvement de gauche à droite ou de haut en bas crée un récit directionnel clair qui reflète la progression de la tâche. Cette conception minimise la confusion en regroupant les éléments connexes par le mouvement, ce qui permet aux utilisateurs de suivre facilement ce qui est déplacé ou sur quoi une action est exercée.

Décomposez visuellement les projets de développement complexes en colones, définissez les priorités et les dépendances, et suivez la progression grâce à la vue Tableau dans ClickUp

🧠 Le saviez-vous ? Les images sont traitées 60 000 fois plus rapidement que les mots. Les principes de la Gestalt aident à structurer ces images afin que votre cerveau puisse les comprendre en quelques millisecondes.

Comment les principes de la Gestalt améliorent la conception UI/UX

Les principes de la Gestalt sont des règles psychologiques qui régissent la manière dont les individus perçoivent et regroupent naturellement les éléments visuels. Les conceptions qui suivent les directives de la Gestalt favorisent la clarté et la cohérence, guident l'attention, réduisent la charge cognitive et améliorent la convivialité.

Voici comment les concepteurs UX les utilisent de manière pratique et significative :

Rend les interfaces plus intuitives

Les principes de la Gestalt exploitent la manière dont notre cerveau est câblé pour donner un sens aux éléments visuels. Lorsque vous les utilisez à bon escient, votre conception prend tout son sens. Les utilisateurs peuvent rapidement comprendre ce qui va ensemble et où aller ensuite, même sans lire chaque libellé.

exemple : *Sur la page de paiement d'Amazon, tout est divisé en étapes claires : Groupe, Informations commerciales, Adresse de livraison, Mode de paiement, etc. Vous n'avez pas à vous demander quelle est la prochaine étape ou où vous en êtes dans le processus. La disposition fait le travail à votre place.

via Amazon

Soulage le cerveau de l'utilisateur

Un bon design doit donner l'impression d'être naturel. Les principes de la Gestalt aident à organiser les informations de manière à ce qu'elles soient faciles à parcourir et compréhensibles instantanément, permettant ainsi aux utilisateurs de se concentrer sur ce qu'ils sont venus chercher, plutôt que sur la manière d'utiliser l'interface.

exemple : rendez-vous sur la page d'accueil de PUMA et vous verrez immédiatement deux options claires et bien visibles : Pour lui et Pour elle. Pas besoin de chercher, pas besoin de faire défiler la page. Juste des choix rapides et clairs qui vous aident à trouver rapidement ce que vous cherchez.

via Puma

Aide à guider l'attention de l'utilisateur

Grâce à un regroupement, un espace, un contraste et un alignement intelligents, vous pouvez guider en douceur les utilisateurs depuis l'information la plus importante (comme un titre) jusqu'à l'action suivante (comme un bouton) sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont guidés.

📌 exemple : Jetez un œil à la page d'accueil de Forrester. Les CTA jaunes ressortent fortement grâce au contraste avec l'arrière-plan doux. Votre regard suit naturellement le chemin visuel fluide qui va de ce qu'est le site et de son importance à la manière d'agir.

via Forrester

Apporte de la cohérence et clarifie les choses

En appliquant les mêmes règles de disposition à des éléments similaires, tels que des icônes, du texte ou des images, le design apparaît organisé et ordonné. Vos yeux savent où aller, même si beaucoup de choses se passent à l'écran.

La cohérence guide les utilisateurs tout au long de leur expérience, rendant la navigation naturelle et sans stress.

📌 Exemple : Dans la liste des meilleures chansons mondiales de Spotify, chaque entrée suit exactement le même format : nombre de la chanson à gauche, titre de la chanson et nom de l'artiste affichés, et durée de la chanson à droite. La disposition cohérente vous aide à trouver rapidement vos morceaux préférés ou à découvrir de nouveaux tubes sans aucune confusion.

via Spotify

🎯 Astuce rapide : utilisez le principe de la même région fermée pour regrouper des éléments. Il suffit de les placer à l'intérieur d'une boîte, d'un cercle ou d'une zone ombrée. Vos utilisateurs les percevront immédiatement comme étant liés, même s'ils ont un aspect différent !

Appliquer les principes de la Gestalt dans votre flux de travail de conception

En appliquant tous ces principes dans une commande réfléchie, vous pouvez créer des designs clairs, avec une connexion, visuellement attrayants et faciles à utiliser.

Voici comment les appliquer étape par étape, de manière à ce qu'elles s'enchaînent naturellement les unes après les autres :

Commencez par regrouper : utilisez le principe de similitude pour regrouper les éléments apparentés par couleur, forme ou taille

Guidez le regard grâce à la proximité et à la continuité : disposez les éléments à proximité les uns des autres pour indiquer les relations et utilisez l'alignement pour créer des chemins visuels fluides

créez une hiérarchie grâce au contraste et à la relation figure-fond :* utilisez le contraste des couleurs, des tailles ou des espacements pour mettre en évidence les informations importantes et faire ressortir le contenu clé

Utilisez la fermeture pour encourager l'engagement : concevez des logos ou des icônes qui utilisent intelligemment l'espace négatif pour susciter la curiosité et améliorer la mémorisation de la marque

Testez et itérez avec de vrais utilisateurs : testez la façon dont les gens perçoivent votre conception, ce qui vous aidera à affiner les regroupements, les alignements et les contrastes pour une clarté et un impact maximum

Mais comment mettre en pratique ces principes de conception ? Voyons cela plus en détail :

1. Analysez vos conceptions actuelles à l'aide de la Gestalt

Avant de vous lancer dans une refonte, prenez le temps de prendre une étape en arrière et d'évaluer ce que vous avez déjà construit. Utilisez les principes de la Gestalt comme une loupe pour repérer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Posez-vous la question suivante :

Proximité : les éléments apparentés sont-ils placés à proximité les uns des autres afin de donner une impression de connexion ?

Similitude : les éléments similaires partagent-ils un aspect, une couleur, une forme ou une taille cohérents ?

Figure/fond : y a-t-il un point focal clair ou les éléments se disputent-ils l'attention ?

Continuité : la disposition guide-t-elle naturellement le regard ou semble-t-elle dispersée ?

Clôture : Les formes incomplètes forment-elles toujours une image achevée dans l'esprit du spectateur ?

Chacune de ces questions renvoie à la manière dont la perception humaine structure et commande les choses.

💡 Conseil de pro : examinez un écran à la fois pour évaluer la fonction de chaque élément. Vous êtes toujours bloqué ? Affichez-le en niveaux de gris pour vous concentrer sur la structure plutôt que sur la couleur.

Les décisions esthétiques sont importantes, mais elles ne font que du travail lorsqu'elles s'appuient sur une structure et une intention.

L'application des principes de la Gestalt à un projet nécessite plus que des ressources statiques ou des outils dispersés. Elle exige un système qui capture les idées, structure le travail et évolue grâce aux retours d'expérience.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un outil :

Fonctionnalités de disposition intelligente : choisissez un outil doté de fonctionnalités de disposition automatique ou d'espacement intelligent pour regrouper les éléments connexes et maintenir un alignement net et cohérent

Composants et styles réutilisables : optez pour un outil qui vous permet de réutiliser des composants (par exemple, des boutons, des cartes, des champs de saisie) afin d'aider les utilisateurs à reconnaître plus rapidement les modèles

Prototypage et animation : choisissez des outils qui vous permettent d'animer les transitions entre les écrans et de simuler les parcours des utilisateurs grâce à la narration visuelle

Collaboration et documentation de conception : optez pour un outil qui offre l'assistance au partage d'idées, aux commentaires, aux retours d'information, aux documents partagés, au contrôle des versions et à la collaboration en temps réel

le logiciel de gestion de projet de conception ClickUp *est idéal pour structurer votre processus de conception de manière à refléter les principes de la Gestalt, en particulier lorsque vous collaborez avec des équipes ou gérez des flux de travail UI/UX. Il assure la connexion du brainstorming, de l'exécution, des commentaires et de la documentation en un seul endroit, afin que les concepteurs puissent rester créatifs tout en conservant une structure et une dynamique.

Voici comment vous pouvez les utiliser pour la gestion de projet de conception:

Organisation et planification des éléments visuels

ClickUp Tableaux blancs est un excellent point de départ pour organiser visuellement vos idées et planifier votre interface avant de passer à la conception détaillée.

Les formes codées par couleur, les notes autocollantes, les étiquettes ou les notes peuvent indiquer des composants ou des catégories similaires, tels que tous les éléments de navigation en bleu et tous les CTA en vert. Les flèches et les connecteurs aident à mapper le flux et à planifier la manière dont les utilisateurs se déplaceront dans votre interface de manière logique et fluide.

Réfléchissez, planifiez et exécutez vos projets en temps réel et en collaboration grâce aux tableaux blancs ClickUp

🧩 Conseil de conception : Vous avez des éléments disparates sur une page ? Utilisez des informations visuelles telles que l'espacement, les bordures ou les formes d'arrière-plan pour créer de l'ordre. En exemple, placez le contenu connexe dans un arrière-plan ou une bordure de partage (comme une carte ou un conteneur). Même s'ils semblent différents, les utilisateurs les percevront comme un groupe, ce qui améliorera instantanément la clarté et le flux.

Vous recherchez un cadre prêt à l'emploi pour accélérer le processus de conception à la mise en œuvre ?

Utilisez ClickUp Docs pour créer un contexte qui évolue avec le projet. Ajoutez des briefs de conception, des études sur les utilisateurs, des analyses de la concurrence ou des justifications de conception, organisés et liés aux tâches qu'ils assistent. Cela permet à tout le monde, des concepteurs aux parties prenantes, de voir ce qui doit être fait et pourquoi.

Collaborez en temps réel sur des documents partagés avec ClickUp Docs

Brainstorming et visualisation des dispositions

Les équipes de conception peuvent connaître des baisses de créativité, et c'est effectivement le cas. Lorsque cela se produit, ClickUp Brain aide à maintenir l'élan en suggérant des visuels pour les dispositions de la page d'accueil, les échantillons d'interface utilisateur, les palettes de couleur, les inspirations de style, les icônes, les miniatures, etc.

Voici comment Brain a généré la maquette d'une page d'accueil

Vous avez besoin de suggestions d'IA pour votre conception ? Téléchargez un fichier de conception existant et demandez à Brain de fournir des commentaires, de vous suggérer des améliorations, de réviser vos idées de disposition ou de repenser certaines sections afin qu'elles correspondent au thème général défini dans le brief créatif.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la génération d'images avec ClickUp Brain :

Collaborer sur les commentaires et les itérations de conception

Une fois les conceptions en cours, les commentaires peuvent faire ou défaire l'élan. Les tâches ClickUp sont des hubs dédiés à chaque élément, tels que l'image d'en-tête de la page d'accueil, les menus de navigation, le carrousel de produits, les champs de saisie dans les formulaires, etc. Joignez des fichiers de conception, attribuez des réviseurs et conservez les commentaires en fil de discussion là où ils sont nécessaires.

Les réviseurs peuvent laisser des commentaires contextuels sur les designs ou étiqueter leurs collègues pour des corrections rapides grâce aux commentaires assignés et aux mentions.

Attribuez, organisez et suivez les éléments à mener dans tous vos projets en un seul endroit avec les tâches ClickUp

Documentation des directives de conception et des guides de style

Au fur et à mesure que votre conception évolue, la maintenance de la cohérence devient essentielle. Utilisez ClickUp Docs pour créer des directives de marque centralisées, englobant la typographie et les systèmes de couleur, les bibliothèques de composants et les choses à faire et à ne pas faire.

Les concepteurs travaillant sur des fonctionnalités distinctes peuvent se référer au même document partagé, qu'ils choisissent des jeux d'icônes ou harmonisent le ton des microcopies. Comme les documents sont directement reliés à votre flux de travail, une tâche telle que « Mettre à jour le pied de page de la page À propos » peut être instantanément reliée aux modèles de guide de style, aux spécifications typographiques ou à la palette de couleurs pertinents.

Intégrez ClickUp Documents dans les tableaux blancs pour accéder instantanément au contexte clé du projet directement sur votre tableau

Suivi des révisions et des étapes de conception

Apportez de la visibilité à chaque étape du cycle de conception grâce aux tableaux Kanban ClickUp. Créez des flux de travail personnalisés avec des colons telles que « Idéation », « Conception », « Révision interne », « Révision client » et « Final »

Si vous dirigez une agence de design qui gère plusieurs projets de branding, les tableaux peuvent être regroupés par client ou par designer, ce qui facilite l'équilibrage des charges de travail et la hiérarchisation des échéanciers critiques.

Boostez votre processus créatif avec ClickUp

Les principes de la Gestalt permettent à votre conception d'être cohérente d'une manière qui « semble juste ». Lorsqu'une chose semble intuitive, les utilisateurs ne se contentent pas de la remarquer, ils s'en souviennent.

Cependant, l'application cohérente de ces principes dans tous les projets ne se limite pas à la théorie. Vous avez besoin des bons outils pour créer des flux de travail de conception réels et fonctionnels.

Avec ClickUp Tableaux blancs, vous pouvez mapper visuellement des idées de conception telles que la proximité, l'alignement et la continuité. Les documents permettent de consigner les décisions de conception, d'expliquer les raisons qui motivent vos choix et d'élaborer des guides de conception internes pour votre équipe. Et avec ClickUp Brain, vous pouvez générer des idées créatives et résumer les commentaires sur la conception.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour appliquer les principes de la Gestalt à vos flux de travail.