les 10 meilleurs outils de gouvernance de l'IA pour garantir la conformité et la transparence

Alors que les entreprises se précipitent pour intégrer l'IA, beaucoup négligent un élément essentiel : la gouvernance. Même les meilleurs systèmes d'IA peuvent présenter des risques, des biais ou des problèmes de conformité s'ils ne font pas l'objet d'une surveillance claire.

Pourtant, 56 % des cadres ne savent pas si leur entreprise dispose de normes éthiques en matière de IA.

Cette incertitude peut être évitée.

La solution ? Des outils de gouvernance IA qui vous aident à gérer l'IA de manière responsable, grâce à des fonctionnalités intégrées de transparence, de documentation et de conformité. Dans ce guide, nous avons rassemblé les meilleures options pour vous aider à démarrer, notamment ClickUp AI, conçu pour harmoniser vos flux de travail IA et en garantir le compte.

Les défis liés à l'IA (/IA) ne sont pas toujours visibles au premier abord. Vous avez besoin d'un outil de gouvernance qui s'occupe de tous les détails afin de ne pas négliger les erreurs de conformité.

Vous devez rechercher ces fonctionnalités lorsque vous choisissez une plateforme de gouvernance de l'IA.

*détection des biais et des risques : intègre un cadre de gouvernance éthique de /IA pour analyser les ensembles de données et les résultats, signaler les biais potentiels et proposer des suggestions d'atténuation

contrôles de transparence : *Offre des pistes d'audit claires et des explications pour les résultats et les décisions générés

modèles de gouvernance de l'IA : *Propose des modèles personnalisables pour le suivi des tâches basées sur l'IA et pour gérer les réglementations et les directives de conformité en matière d'IA

alertes en temps réel : *Envoie des notifications et des alertes instantanées dès que l'outil détecte un risque ou un biais

Suivi réglementaire : surveille les flux de travail de l'IA par rapport aux réglementations de conformité en vigueur, telles que la loi UE sur l'IA, le cadre de gestion des risques liés à l'IA du NIST (AI RMF), etc

👀 Le saviez-vous ? Lancé en 2023, MACHIAVELLI est un nouveau référentiel conçu pour évaluer le comportement éthique des systèmes d'IA lorsque vous les laissez interagir dans des paramètres sociaux.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits.

Maintenant que vous disposez des bases, voici les 10 meilleurs outils pour une gouvernance responsable de l'IA. Nous allons explorer leurs fonctionnalités clés, leurs limites, leurs tarifs et leurs évaluations afin que vous puissiez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

1. ClickUp (idéal pour la documentation relative à la gouvernance de l'IA et l'automatisation des flux de travail)

Configurez facilement l'automatisation des tâches grâce à l'IA avec ClickUp

Gérer l'IA de manière responsable n'est pas une mince affaire. Entre les risques éthiques, les contrôles de conformité et la collaboration avec les parties prenantes, on peut avoir l'impression de jongler avec dix tâches à la fois. C'est là que ClickUp entre en jeu : votre application tout-en-un pour le travail qui organise, effectue le suivi et automatise la supervision de l'IA.

Automatisez les flux de travail de gouvernance de l'IA avec les tâches ClickUp

Tâche ClickUp permet d'automatiser les tâches répétitives et les rappels liés à la gouvernance de l'IA, d'attribuer des tâches de révision et de définir des flux de travail d'approbation à partir de n'importe quelle action.

Vous pouvez également tirer parti des automatisations ClickUp pour attribuer automatiquement des réviseurs de conformité, déclencher des rappels pour les échéances réglementaires et rationaliser les flux de travail d'approbation, réduisant ainsi l'effort manuel et minimisant le risque d'oubli.

De plus, vous pouvez facilement suivre la progression des projets et surveiller leur impact. Reliez les tâches et les dépendances liées à la gouvernance de l'IA, et ClickUp vous présentera l'ensemble de la chaîne de commande !

Automatisez les flux de travail de gouvernance de l'IA, attribuez la priorité et fournissez facilement du contexte grâce à la tâche ClickUp

La gouvernance de l'IA est un véritable casse-tête en matière de règles de conformité, n'est-ce pas ? Du RGPD et de la loi UE sur l'IA aux normes ISO et aux audits de conformité locaux, cela fait BEAUCOUP ! Et les réglementations ne cessent d'évoluer.

À moins d'avoir une mémoire photographique, le fait de suivre chacun est un pipe dream, n'est-ce pas ?

ClickUp Brain est l'assistant IA intégré à ClickUp qui vous aide à rechercher, résumer et organiser les informations relatives à la gouvernance et à la conformité dans votre espace de travail. Vous pouvez l'utiliser pour trouver rapidement la documentation pertinente, générer des résumés et automatiser la création de rapports pour vos tâches de gouvernance IA.

Obtenez des mises à jour et des informations sur la gestion de la conformité avec ClickUp Brain

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour obtenir des mises à jour automatiques sur l'avancement de vos tâches de gouvernance et des résumés de vos activités.

Par exemple, vous pouvez demander à Brain de résumer le statut des projets liés à la conformité ou de mettre en avant la documentation relative à des réglementations spécifiques.

clickUp Brain Max : conversion de la parole en texte pour les flux de travail de conformité*

La gouvernance de l'IA nécessite de saisir chaque risque, chaque approbation et chaque piste d'audit sans rien manquer, et c'est là qu'intervient ClickUp Brain Max . Au lieu de taper de longues notes de conformité ou des mises à jour d'audit, utilisez Talk to Text pour dicter instantanément les conclusions sur les risques, les points à retenir des réunions ou les mises à jour réglementaires, et les transformer en tâches structurées ou en documents.

Associez-le à Enterprise Search pour poser des questions telles que « Affichez toutes les tâches liées au RGPD à effectuer ce mois-ci » ou « Résumer la progression dans notre registre des risques liés à l'IA » — et Brain Max affichera instantanément les informations exactes provenant de votre environnement de travail.

En combinant la saisie vocale avec une IA contextuelle, les Teams de gouvernance peuvent documenter plus rapidement, réduire les rapports manuels et rester conformes sans se noyer dans la paperasse.

Mais la documentation seule ne suffit pas : vous avez également besoin d'un moyen structuré pour recueillir les contributions de votre équipe. Avec ClickUp Formulaire , vous pouvez collecter des évaluations des risques, des rapports d'incidents ou des checklist de conformité et convertir instantanément les réponses en tâches exploitables. Cela vous garantit que rien ne passe entre les mailles du filet dans votre processus de gouvernance.

Bien sûr, si les systèmes d'IA peuvent simplifier les flux de travail, ils introduisent également des risques en matière de confidentialité et de sécurité des données. C'est pourquoi il est essentiel d'associer l'automatisation à des contrôles de gouvernance rigoureux : vous pouvez rationaliser les rapports sans compromettre la conformité.

💡 Conseil de pro : protégez les informations sensibles relatives à la gouvernance grâce aux permissions avancées et aux contrôles de confidentialité de ClickUp, afin que seuls les membres autorisés de l'équipe puissent accéder aux documents et aux tâches liées à la conformité ou en effectuer la modification en cours.

simplifiez l'évaluation des risques grâce aux agents IA de ClickUp Governance*

Agents ClickUp AI

Les agents d'IA de gouvernance ClickUp peuvent vous aider à automatiser les flux de travail de gouvernance en attribuant des contrôles de conformité, en suivant les tâches d'évaluation des risques et en signalant les éléments signalés en fonction de vos règles personnalisées.

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles sont le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances et les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et était déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites en langage naturel, résolvant ainsi les trois préoccupations liées à l'adoption de l'IA tout en assurant la connexion de vos discussions, tâches, documents et connaissances dans l'ensemble de l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

ClickUp combine une IA intégrée avec des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise, afin que vos données de gouvernance restent protégées tandis que votre équipe effectue la connexion sécurisée des fonctionnalités discuter, tâches, documents et connaissances dans l'environnement de travail.

Collaborez avec votre équipe sur ClickUp documents

votre équipe de gouvernance peut effectuer une modification en cours du registre des risques dans ClickUp Document, apposer des étiquettes aux parties prenantes pour obtenir leur avis et laisser des commentaires directement là où ils sont pertinents. *

📌 exemple : le service juridique peut signaler un problème de conformité au RGPD, tandis que le service d'ingénierie met à jour les étapes d'atténuation, le tout dans un document unique et évolutif.

Collaborez avec votre équipe sur ClickUp Documents

Comme les documents sont directement connectés aux flux de travail, vous pouvez automatiser les tâches d'évaluation de la sécurité et des risques, les attribuer aux bonnes personnes et les relier à vos espaces de projet. Ainsi, la gouvernance des données n'est pas seulement une théorie, elle fait partie intégrante des opérations quotidiennes

Ce type de structure est important à mesure que l'IA s'intègre davantage dans le milieu professionnel. Au lieu de feuilles de calcul éparpillées et de notes cloisonnées, vous disposez d'un système centralisé où la gestion de la conformité, les cadres de gouvernance et les évaluations des risques restent à jour, vérifiables et exploitables.

En bref, c'est ainsi que les Teams transforment l'IA sur le lieu de travail, qui passe d'un facteur de risque à un processus transparent et bien géré.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

les agents IA de ClickUp Brain peuvent sembler complexes pour les débutants*, en particulier ceux qui n'ont pas d'expérience en automatisation, mais ils deviennent plus faciles à utiliser au fur et à mesure

les fonctionnalités avancées de ClickUp nécessitent un certain temps d'apprentissage*, mais offrent de puissantes possibilités personnalisées à mesure que les utilisateurs se familiarisent avec elles

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Jodi Salice, directrice créative chez United Way Suncoast, déclare

Je ne taris pas d'éloges à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'afficher, il est tout simplement impossible de se tromper avec ClickUp.

Je ne taris pas d'éloges à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'afficher, il est tout simplement impossible de se tromper avec ClickUp.

💡 Conseil de pro : Créez et ajoutez des ressources telles que les pratiques de gouvernance responsable en matière d'IA et les principes fondamentaux des lois de conformité à vos tâches ClickUp AI. Ainsi, tous les membres de votre équipe comprendront les signaux d'alerte et effectueront les vérifications nécessaires.

2. Credo IA (idéal pour les PME qui ont un forfait d'adoption de l'IA pour la première fois)

via Credo IA

Adopter l'IA pour la première fois peut sembler intimidant, surtout lorsque vous devez vous familiariser avec des réglementations inconnues. Credo AI vous aide à simplifier ce processus en centralisant vos flux de travail de gouvernance de l'IA et en convertissant la documentation technique en informations stratégiques compréhensibles pour les entreprises.

Grâce à des fonctionnalités telles que Credo IA Assist, cette plateforme utilise l'IA générative pour effectuer la population automatique de scénarios de risque et vous aider à créer des registres d'IA conformes, alignés sur des cadres tels que la loi UE sur l'IA et le NIST AI RMF.

Les meilleures fonctionnalités de Credo IA

Enregistrez les initiatives en matière d'IA conformément aux réglementations officielles et à la politique de votre entreprise en matière d'IA , et capturez les métadonnées à l'aide du registre IA

Configurez et attribuez des mesures d'atténuation, puis effectuez le suivi des contrôles dans l'environnement de travail dédié à la gouvernance de l'IA

Synchronisez les preuves de gouvernance des données vers Credo IA à partir des outils MLOps que vous utilisez actuellement

Limites de Credo /IA

Nécessite un apprentissage approfondi ($$$a steep learning curve$$$)

Ce n'est pas le meilleur outil pour surveiller les opérations d'IA à grande échelle

Tarification de Credo /IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Credo IA

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

🧠 Anecdote : l'IA de reconnaissance faciale est parfois plus précise que les humains pour identifier les personnes, en particulier dans les grandes bases de données.

3. IA holistique (idéale pour innover dans les nouvelles opérations d'IA)

via Holistic IA

Holistic AI est un outil idéal pour les entreprises qui prévoient de développer une IA conforme à la loi UE sur l'IA et à d'autres réglementations. Cette plateforme de gouvernance de l'IA suit les normes mondiales en matière d'IA et les exigences de conformité pertinentes pour votre organisation, et automatise les audits d'IA.

Les meilleures fonctionnalités holistiques de l'IA

Plannez et surveillez les risques et accédez à des suggestions d'atténuation pour chaque système d'IA

Empêchez l'ajout de données sensibles aux invites d'IA générative

Prévenez les biais et les hallucinations du système dans vos applications LLM

Limites holistiques de l'IA

L'interface n'est pas conviviale pour les utilisateurs

Il peut être difficile de trouver des tâches spécifiques de gouvernance des données lorsque vous commencez à exécuter plusieurs flux de travail

Tarification holistique de l'IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis holistiques sur l'IA

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

à lire également : * Exemple impressionnant d'IA générative qui transforment les industries

4. Fiddler IA (idéal pour surveiller les modèles d'IA complexes pour les entreprises et les administrations)

via Fiddler IA

Fiddler /IA est une puissante plateforme d'observabilité conçue pour les entreprises qui gèrent des déploiements d'IA à grande échelle. Elle surveille et explique le comportement des modèles d'apprentissage automatique et LLM, aidant les Teams à détecter les dérives, les biais, les hallucinations et les problèmes de performance avant qu'ils ne s'aggravent.

Largement utilisé dans les organisations financières, d'assurance et du secteur public, Fiddler contribue à garantir que les décisions prises par /IA sont équitables, explicables et conformes aux normes réglementaires, tout en générant des preuves de qualité auditable pour les contrôles de conformité.

Les meilleures fonctionnalités de Fiddler IA

Détectez les performances des modèles et configurez des alertes en cas d'incohérences et de biais grâce à la surveillance des modèles

Appliquez des garde-fous IA pour assurer la sécurité de vos données sensibles et gérer les risques de manière préventive

Surveillez et analysez les modèles d'IA générative et les applications LLM que vous concevez afin de vous assurer qu'ils sont abonnés aux directives éthiques en matière d'IA

Expliquez les prédictions du ML pour les systèmes autonomes tels que les drones, essentiels dans les environnements sensibles en matière de sécurité où la précision et la surveillance éthique sont indispensables

Limites de Fiddler IA

L'interface peut être intimidante

Tarifs de Fiddler IA

Lite : tarification personnalisée

*business : tarification personnalisée

Premium : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Fiddler IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fiddler IA ?

Avis G2:

Il existe très peu d'outils d'observabilité efficaces sur le marché en matière de surveillance des modèles d'IA. Les capacités de surveillance de Fiddler, en particulier autour des LLM, sont extrêmement puissantes. Sa fonctionnalité d'explication des modèles est tout simplement géniale. Les intégrations sont très bonnes.

Il existe très peu d'outils d'observabilité efficaces sur le marché en matière de surveillance des modèles d'IA. Les capacités de surveillance de Fiddler, en particulier autour des LLM, sont extrêmement puissantes. Sa fonctionnalité d'explication des modèles est tout simplement géniale. Les intégrations sont très bonnes.

📮 ClickUp Insight : 22 % de nos répondants restent méfiants quant à l'utilisation de l'IA au travail. Parmi ces 22 %, la moitié s'inquiète pour la confidentialité de leurs données, tandis que l'autre moitié n'est tout simplement pas sûre de pouvoir se fier aux informations fournies par l'IA. ClickUp répond à ces deux préoccupations en mettant en place des mesures de sécurité robustes et en générant des liens détaillés vers les tâches et les sources pour chaque réponse. Ainsi, même les Teams les plus prudentes peuvent commencer à profiter d'un gain de productivité sans se demander si leurs informations sont protégées ou si les résultats obtenus sont fiables.

💡 Conseil de pro : utilisez les tableaux blancs ClickUp pour mapper visuellement les cadres de gouvernance, les responsabilités des parties prenantes et les flux de travail réglementaires afin d'améliorer la compréhension et l'alignement de votre équipe.

5. Fairly IA (idéal pour les start-ups et les PME)

via Fairly IA

Vous êtes une start-up ou une petite entreprise et vous retardez la mise en place d'une gouvernance responsable de l'IA parce que vous ne trouvez pas d'outil fiable dans les limites de votre budget ? Fairly AI est une bonne option pour vous. Il vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités importantes de gouvernance de l'IA sans difficulté.

Les meilleures fonctionnalités de Fairly /IA

Surveillez les systèmes /IA tout au long de leur cycle de vie grâce à un cadre de type « agent-as-a-judge » (agent en tant que juge)

Détectez automatiquement les risques grâce à une base de données de modélisation des menaces liées à l'IA

Ajoutez la politique de votre entreprise et effectuez le suivi des systèmes d'IA pour vous assurer de leur conformité avec le registre IA

Collaborez avec les parties prenantes pour définir des points de contrôle et évaluer la conformité

Limites de Fairly IA

Cela pourrait ne pas suffire une fois que vous aurez développé vos activités

L'interface manque d'intuitivité

Tarification équitable de la IA

Bronze : 99 $/mois

Silver : 299 $/mois

Gold : 2 500 $/mois

Évaluations et avis équitables sur l'IA

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

👀 Le saviez-vous ? La loi de l'UE sur l'IA est la première législation majeure au monde ciblant spécifiquement la gouvernance responsable de l'IA. Elle classe les systèmes d'IA en fonction du risque et impose la conformité, rendant la gouvernance juridiquement applicable.

6. Monitaur (idéal pour documenter le cycle de vie de votre système /IA)

via Monitaur

Monitaur est spécialement conçu pour les entreprises qui ont besoin de documenter l'ensemble du cycle de vie de leurs modèles d'IA, du développement au déploiement. Il offre une assistance en gouvernance dans les secteurs réglementés tels que l'assurance et la santé en proposant un suivi détaillé des versions, un suivi des biais, une détection des dérives et des journaux prêts pour l'audit.

Son cadre Policy-to-Proof aide les Teams à définir des normes de gouvernance, à mettre en œuvre des contrôles et à produire des preuves de conformité à l'intention des régulateurs et des parties prenantes.

Les meilleures fonctionnalités de Monitaur

Validez la dérive des entrées et des modèles, et identifiez les biais dans les techniques /IA

Recherchez et filtrez les transactions exécutées par vos modèles pour accéder exactement à celles que vous recherchez

Assurez-vous que vos modèles internes sont prêts grâce à des validations en préproduction avant de les intégrer à vos outils d'IA pour la prise de décision

Limites de Monitaur

Il manque des fonctionnalités de censure des données

Tarifs Monitaur

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Monitaur

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Amazon SageMaker ?

Avis G2:

Minotaur Business Systems est un système très convivial et polyvalent. Le personnel est extrêmement compétent et toujours disponible pour vous offrir de l'assistance.

Minotaur Business Systems est un système très convivial et polyvalent. Le personnel est extrêmement compétent et toujours disponible avec l'assistance.

📖 À lire également : Influenceurs IA : suivez ceux qui parlent des dernières tendances en matière d'IA

7. Amazon SageMaker (idéal pour développer et surveiller des modèles d'IA en interne)

via Amazon SageMaker

Faisant partie d'Amazon Web Services, Amazon SageMaker propose des outils pour créer, déployer et gérer des modèles d'IA et d'apprentissage automatique responsables. Vous pouvez configurer des environnements de test d'apprentissage automatique et suivre les performances des modèles.

Les meilleures fonctionnalités d'Amazon SageMaker

Accédez à des catalogues contenant des glossaires IA et des formulaires de métadonnées pour faciliter la gouvernance IA

Créez des dispositions pour les environnements /IA et testez l'accès aux modèles d'apprentissage automatique et aux ressources de données

Enregistrez les hypothèses, caractéristiques et artefacts clés pour chaque modèle, de la conception à la mise en œuvre

Limites d'Amazon SageMaker

Beaucoup trop de fonctionnalités pour quelqu'un qui recherche uniquement une solution de gouvernance de l'IA

Tarifs Amazon SageMaker

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Amazon SageMaker

G2 : 4,2/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Amazon SageMaker ?

Avis G2:

Il est hautement évolutif, très puissant en termes de calcul, très bien intégré aux entrepôts de données et aux lacs de données de la plupart des fournisseurs, et accessible depuis un navigateur.

Il est hautement évolutif, très puissant en termes de calcul, très bien intégré aux entrepôts de données et aux lacs de données de la plupart des fournisseurs, et accessible depuis un navigateur.

8. IBM Watson (idéal pour raccourcir les cycles de vie de /IA)

via IBM Watson

IBM Watson est un logiciel de gouvernance IA idéal si votre objectif principal est d'améliorer la logistique de vos systèmes IA. Outre la conformité, cet outil vous aidera à surveiller le cycle de vie de l'IA, à identifier et à atténuer les biais dans la chaîne d'approvisionnement et à réduire la consommation d'énergie.

Les meilleures fonctionnalités d'IBM Watson

Surveillez et remplacez les modèles dans les systèmes IBM, OpenAI et Amazon SageMaker

Détectez les failles de sécurité et les erreurs de configuration, et identifiez les IA fantômes

Automatisez le processus d'identification et de traduction des changements réglementaires en politiques globales

Suivez les IA pour discuter des biais et des réponses inappropriées grâce à des alertes automatisées

Limites d'IBM Watson

Ce n'est pas adapté aux débutants

C'est coûteux

Tarifs IBM Watson

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IBM Watson

G2 : 4,5/5 (plus de 70 avis)

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos d'IBM Watson ?

Avis G2:

Les résultats sont plus rapides que ceux des autres moteurs de recherche IA et bien organisés. Ils sont faciles à lire et à comprendre rapidement. Il offre de nombreuses fonctionnalités.

Les résultats sont plus rapides que ceux des autres moteurs de recherche IA et bien organisés. Ils sont faciles à lire et à comprendre rapidement. Il offre de nombreuses fonctionnalités.

9. Datatron (Idéal pour la gestion des risques liés à la sécurité)

via Datatron

Vous êtes confronté à des menaces fréquentes liées aux données ces derniers temps ? Peut-être que vos invites IA importent des informations sensibles dans les résultats générés. Vous pouvez utiliser Datatron pour la gouvernance IA et identifier les fuites potentielles de données sensibles. Il vous permet de définir un seuil afin d'empêcher les systèmes IA d'inclure des données critiques dans les invites et les résultats générés.

Les meilleures fonctionnalités de Datatron

Accédez au score de santé de l'IA sur le tableau de bord

Détectez les dérives de données, les dérives conceptuelles et les anomalies grâce à une gouvernance responsable de l'IA

Définissez des alertes et des arrêts automatiques lorsqu'un modèle dépasse le seuil que vous avez préalablement défini

Enregistrez l'activité de l'IA et les pistes d'audit pour comprendre comment le système se comporte et pourquoi

Limites de Datatron

Les fonctionnalités de calcul distribué ne sont pas assez sophistiquées

Il se peut qu'il ne détecte pas toutes les instances immédiatement

Tarifs Datatron

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Datatron

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos de Datatron ?

Avis G2:

L'intégration des données provenant de plusieurs sources m'aide beaucoup. Leur expérience fluide me fait gagner un temps précieux. Data Tron est un fournisseur, prestataire, qui m'offre de nombreuses possibilités de personnalisation et est vraiment facile à utiliser. J'apprécie également leur équipe d'assistance. Ils aident leurs clients. Récemment, j'ai rencontré des difficultés avec les transferts FTP ; DataTron a résolu ce problème. De plus, après cela, j'ai passé moins de temps sur la validation des modèles.

L'intégration des données provenant de plusieurs sources m'aide beaucoup. Leur expérience fluide me fait gagner un temps précieux. Data Tron est un fournisseur, prestataire, qui m'offre de nombreuses possibilités de personnalisation et est vraiment facile à utiliser. J'apprécie également leur équipe d'assistance technique. Ils aident leurs clients. Récemment, j'ai rencontré des difficultés avec les transferts FTP ; DataTron a résolu ce problème. De plus, après cela, j'ai passé moins de temps sur la validation des modèles.

🧠 Anecdote : le premier chatbot, Eliza, remonte au milieu des années 1960! Il a été créé par Joseph Weizenbaum, informaticien au laboratoire d'intelligence artificielle du MIT.

10. Microsoft Azure (idéal pour tester les nouveaux développements en matière d'IA avant leur mise en œuvre à l'échelle de l'entreprise)

via Microsoft Azure

Microsoft Azure propose des fonctionnalités de gouvernance de l'IA impressionnantes. Vous pouvez paramétrer des directives internes pour des pratiques responsables en matière d'IA et collaborer sur le flux d'invites pour évaluer les biais.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Azure

Surveillez les textes et les images afin de détecter tout contenu offensant ou inapproprié

Développez des applications d'IA générative et des copilotes personnalisés sur une seule plateforme

Comprenez les raisons qui expliquent les résultats générés par /IA et apportez les améliorations nécessaires

Limites de Microsoft Azure

Le forfait basé sur la consommation rend difficile l'identification des problèmes lors de défaillances de fonction

Tarifs Microsoft Azure

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft Azure

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Azure ?

Avis G2:

Il est difficile de choisir l'outil que je préfère dans cette plateforme, car elle est très complète. Cependant, j'apprécie particulièrement l'intégration avec Microsoft Entra identifiant, qui permet d'attribuer des rôles aux utilisateurs et de définir des règles d'accès aux ressources dans Microsoft Azure.

Il est difficile de choisir l'outil que je préfère dans cette plateforme, car elle est très complète. Cependant, j'apprécie particulièrement l'intégration avec Microsoft Entra ID, qui permet d'attribuer des rôles aux utilisateurs et de définir des règles d'accès aux ressources dans Microsoft Azure.

Ces outils ne sont peut-être pas des plateformes de gouvernance de l'IA à part entière, mais ils offrent des fonctionnalités uniques qui fournissent une assistance aux pratiques responsables en matière d'IA.

1. Arthur IA — Surveillance en temps réel des biais et des modèles

Arthur IA est une plateforme fiable pour l'observabilité de l'IA, qui permet aux entreprises de surveiller les performances, l'équité, la dérive et les biais des modèles en production. Elle est particulièrement utile dans les secteurs réglementés tels que la finance et la santé, qui nécessitent une gouvernance stricte des modèles déployés.

Surveillance en temps réel de l'équité, des biais et des dérives

S'intègre aux pipelines de développement et de production de modèles pour une productivité accrue

Reconnus par les entreprises qui ont besoin d'une IA explicable et éthique

2. Knostic — Gouvernance d'accès indispensable pour les LLM

Knostic est conçu pour empêcher la surexposition des données sensibles dans les invites et les réponses de l'IA. Il met en œuvre des contrôles d'accès « besoin d'en connaître » au niveau LLM, aidant les entreprises à réduire le risque de violations de la confidentialité et de fuites de données.

Applique les politiques de gouvernance dans les discussions LLM

Enregistre les interactions sensibles et applique un masquage automatique

Idéal pour les applications de discuter IA, les copilotes et les bots en contact avec la clientèle

3. CalypsoAI — Déploiement sécurisé de l'IA générative

CalypsoAI est un fournisseur, prestataire de tests LLM et de garde-fous pour les entreprises qui déploient des outils d'IA générative. Il permet aux organisations de valider les invites, de détecter les hallucinations et d'appliquer les politiques, autant d'éléments essentiels à une utilisation responsable de l'IA.

Bloc les invites à haut risque et les résultats fantaisistes

Suivez le suivi de la conformité des LLM avec les directives d'utilisation internes

Souvent utilisés par les secteurs de la défense, du renseignement et les industries réglementées

