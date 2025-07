les 17 meilleures bases de données de contacts B2B pour une meilleure génération de leads

Si vous travaillez dans la vente ou le marketing, vous avez probablement déjà ressenti la difficulté de trouver des contacts de qualité. Vos prospects se sont taris, vos e-mails restent sans réponse et vos appels ne passent jamais le cap des standardistes. C'est frustrant, n'est-ce pas ?

Une base de données de contacts B2B fiable peut être exactement ce qu'il vous faut. Elle vous aide à atteindre rapidement les bons décideurs, ce qui augmente vos taux de conversion et facilite considérablement votre prospection.

Mais une bonne base de données ne se résume pas à une liste de noms et de numéros. Elle vous fournit des informations vérifiées et à jour afin que vous puissiez entrer en contact avec les bonnes personnes et assurer le suivi au bon moment.

Vous souhaitez débloquer ces avantages ? Découvrez ces bases de données de contacts B2B pour obtenir de meilleurs prospects !

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp CRM + gestion de projet dans un seul outil, modèles de gestion des contacts, assistant IA et flux de travail automatisés, plus de 1 000 intégrations Les petites et grandes équipes qui ont besoin d'une gestion des leads et d'une automatisation personnalisables Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Apollo. io plus de 275 millions d'enregistrements de contacts, e-mails, segmentation, automatisation des ventes Petites et grandes équipes commerciales gérant la génération de leads riches en données et les campagnes sortantes Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 59 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Cognism Intelligence commerciale, enrichissement conforme au RGPD, intégration CRM, déclencheurs d'achat Équipes de taille moyenne à grande ayant besoin de données B2B conformes et enrichies Tarification personnalisée uniquement LinkedIn Sales Navigator plus de 45 filtres avancés, signaux d'intention d'achat, alertes en temps réel sur les prospects Équipes commerciales de taille moyenne à grande effectuant des recherches approfondies sur LinkedIn Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 99 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Lusha Données e-mail et téléphoniques issues de LinkedIn, extension Chrome, enrichissement en masse Équipes commerciales de petite et moyenne taille qui cherchent à enrichir rapidement leurs données de contacts Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29,90 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Kaspr Exportation des données LinkedIn, vérification des e-mails, synchronisation CRM, automatisation SDR et équipes commerciales effectuant l'extraction massive de contacts LinkedIn Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 65 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises UpLead Données de contact vérifiées, signaux d'intention, vérification des e-mails en temps réel Équipes de petite et moyenne taille ciblant des prospects qualifiés grâce à des données enrichies Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 99 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Clearbit Enrichissement des leads, synchronisation CRM, mises à jour automatisées, données firmographiques sur les entreprises Les équipes marketing et commerciales enrichissent les prospects entrants avec des données en temps réel Forfaits payants à partir de 890 $/mois (via HubSpot) ; tarifs personnalisés pour les entreprises ZoomInfo Moteur d'informations basé sur l'IA, synchronisation CRM, extraction de données LinkedIn, actualisation continue des données Équipes commerciales de taille moyenne à grande ayant besoin d'outils de veille commerciale et de prospection Tarification personnalisée uniquement RocketReach Recherche de contacts dans le monde entier, extension Chrome, e-mails/numéros de téléphone vérifiés, intégrations CRM Équipes commerciales et marketing qui créent des listes de contacts internationaux Forfaits payants à partir de 99 $/mois Adapt. io plus de 250 millions de contacts, enrichissement CRM, extension LinkedIn, filtres firmographiques Équipes commerciales ayant besoin d'une intelligence des données évolutive et d'intégrations Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 49 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Hunter. io Vérification des e-mails, recherche de domaines, planification de prospection à froid, outils de gestion groupée Petites entreprises et freelances à faire une prospection ciblée par e-mail Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 49 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Seamless. ai Prospection alimentée par l'IA, données en temps réel, suivi des intentions des acheteurs Les petites équipes comme les grandes entreprises automatisent la génération de leads à grande échelle Forfait Free disponible ; forfaits payants : tarifs personnalisés uniquement Lead411 Données vérifiées, intégrations CRM, outils de campagne, report de crédit Équipes commerciales de petite et moyenne taille soucieuses de leur budget Forfaits payants à partir de 99 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises 6sense Prédiction des intentions d'achat grâce à l'IA, informations CRM, suivi des mots-clés, validation des contacts Équipes Enterprise utilisant l'intelligence commerciale prédictive et l'ABM Forfait Free disponible ; forfaits payants : tarification personnalisée uniquement SalesIntel Contacts vérifiés par des humains, données d'intention, recherche à la demande, synchronisation CRM Équipes de taille moyenne à grande qui accordent la priorité à l'exactitude des données B2B Tarification personnalisée uniquement Snov. io Recherche de domaine/e-mail, automatisation des gouttes, extension Chrome, prospection multicanal Équipes commerciales de petite et moyenne taille gérant la prospection multicanale Forfaits payants à partir de 39 $/mois ; tarifs personnalisés pour les niveaux Pro

Une base de données de contacts B2B aide les entreprises à trouver et à atteindre des clients potentiels en fournissant les coordonnées vérifiées des décideurs des entreprises cibles. Considérez-la comme un carnet d'adresses numérique rempli d'informations commerciales qui peuvent être exploitées pour générer des prospects, le tout amélioré par l'IA.

Les meilleurs fournisseurs, prestataires de bases de données de contacts B2B combinent plusieurs techniques pour créer et maintenir des listes précises et à jour. Ils utilisent le web scraping pour collecter des données accessibles au public, vérifient directement les contacts par téléphone ou par e-mail et nettoient régulièrement leurs bases de données pour supprimer les informations obsolètes.

Beaucoup s'intègrent également aux plateformes CRM, ce qui facilite le transfert des données et garantit que vos équipes marketing et commerciales ont toujours accès à des coordonnées fiables et à jour pour cibler leurs prospects.

💡 Conseil de pro : Les entreprises gaspillent 21 % de leurs dépenses médias en raison de la mauvaise qualité des données. L'utilisation d'une base de données de contacts B2B peut améliorer l'efficacité de vos équipes commerciales en automatisant la collecte et la vérification des données. Elle permet à votre équipe de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée telles que la maturation des prospects et la conversion.

Une base de données de contacts B2B de premier ordre offre cinq avantages clés :

Une prospection ciblée qui vous met en relation avec les bonnes personnes

Gagnez du temps et économisez vos ressources en rationalisant la prospection

Augmentez les taux de conversion en atteignant des prospects qualifiés

Fournit des mises à jour en temps réel pour que vos données restent à jour

Bénéficiez d'informations approfondies sur le marché pour affiner vos stratégies et garder une longueur d'avance sur vos concurrents

🧠 Fait amusant : les commerciaux les plus performants consacrent environ 18 % de temps supplémentaire à la mise à jour de leur système CRM par rapport aux commerciaux dont les performances sont proches de la moyenne.

Choisir la bonne base de données de contacts d'entreprises peut considérablement améliorer votre efficacité et faire exploser votre retour sur investissement, mais ce n'est pas une décision à prendre à la légère.

Voici ce qu'une bonne base de données de contacts B2B peut faire pour vous :

Conservez des données précises et à jour, afin de toujours travailler avec les informations les plus récentes

Assurez-vous qu'elle correspond à votre public cible afin de ne pas perdre de temps avec les mauvais contacts

Intégrez-la facilement à vos outils existants pour gagner en efficacité

Offrez une expérience utilisateur intuitive, car la facilité d'utilisation est importante !

Respectez toutes les normes de conformité et de sécurité pour protéger votre entreprise

Offrez un service client et des ressources de formation solides

Aidez-vous à évaluer le coût par rapport à la valeur réelle que vous obtiendrez

Prendre le temps d'évaluer attentivement ces facteurs dès maintenant peut vous éviter bien des maux de tête plus tard !

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Maintenant que vous savez comment distinguer une bonne base de données de contacts des meilleures, voici notre sélection des 17 meilleures :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion des prospects et l'optimisation des flux de travail)

Essayez ClickUp CRM gratuitement Gérez votre base de données de contacts B2B avec ClickUp CRM

Vous avez besoin d'un hub central où votre équipe peut suivre les contacts, gérer les prospects et faire avancer les flux de travail ? ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, est la solution idéale.

Le fait qu'il ne s'agisse pas d'une base de données de contacts B2B traditionnelle est la plus grande force de ClickUp. Au lieu de vous enfermer dans une structure rigide, ClickUp CRM offre aux équipes commerciales la flexibilité nécessaire pour créer leur propre système de gestion des contacts, tout en intégrant la gestion de projet, l'automatisation, les rapports et la collaboration d'équipe dans un même environnement de travail.

Avec ClickUp, vous pouvez créer des pipelines sur mesure pour vos contacts à l'aide de statuts de tâche personnalisés, afin de vous assurer qu'ils sont organisés et à la bonne étape de votre processus commercial, depuis le prospect potentiel jusqu'au compte fermé et remporté. Affichez-les à l'aide de listes détaillées ou de tableaux Kanban, personnalisez les champs pour les données de contact (telles que la source du prospect, le statut ou la taille de l'entreprise) et suivez les interactions tout au long du tunnel de vente.

Suivez les étapes des prospects et des transactions en adaptant les statuts de tâches personnalisés ClickUp à votre flux de travail

Vous pouvez également attribuer des propriétaires de tâches, définir des dates d'échéance et lier des documents ou des communications passées directement à chaque entrée de contact, afin que rien ne passe entre les mailles du filet. Que vous assuriez le suivi des prospects, des demandes des clients ou des tâches de l'équipe, ClickUp pour les équipes commerciales vous aide à tout regrouper au même endroit.

ClickUp propose également des modèles utiles pour simplifier l'organisation. Par exemple, le modèle de liste de contacts ClickUp vous aide à stocker et à classer les informations de contact.

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de liste de contacts ClickUp pour organiser vos contacts

Avec ce modèle, vous pouvez :

Stockez tous vos contacts au même endroit : centralisez toutes vos coordonnées pour faciliter leur accès et leur organisation

Mettez facilement à jour les informations de contact : modifiez rapidement et maintenez à jour les coordonnées de vos contacts

Suivez et classez vos contacts : utilisez des champs personnalisés tels que l'emplacement, les profils sociaux et les évaluations pour organiser et classer vos contacts

Recherchez des contacts par mots-clés ou par catégories : trouvez rapidement le bon contact grâce à des options de recherche et de filtrage puissantes

Restez au top de la communication : définissez des statuts personnalisés (par exemple, Actif, Prospect, Inactif) pour suivre les interactions avec vos contacts et gérer vos relations clients

Automatisez les rappels et les mises à jour : définissez des tâches récurrentes et des notifications automatisées pour vous assurer qu'aucun contact n'est oublié

Vous pouvez également utiliser le modèle de gestion de compte ClickUp et le modèle CRM ClickUp pour améliorer les interactions avec vos clients et leur suivi. Ils sont dotés d'étiquettes de priorité intégrées pour vous concentrer sur les prospects les plus prometteurs et d'automatisations intégrées pour réduire les mises à jour manuelles.

Ces modèles sont parfaits pour les équipes qui ont besoin d'une alternative gratuite avec des fonctionnalités avancées de flux de travail CRM.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain peut être votre assistant commercial IA natif au sein de ClickUp. Il peut instantanément résumer les notes relatives aux transactions, générer des e-mails de suivi et répondre à des questions telles que « Quel est le statut de nos 10 meilleurs prospects ? » en extrayant des informations en temps réel de votre installation CRM. Récupérez des informations en temps réel à partir de vos données commerciales dans ClickUp (et les applications connectées) à l'aide de ClickUp Brain

Ce qui distingue ClickUp des CRM traditionnels, c'est la façon dont il combine la gestion des contacts avec de puissants outils de gestion des tâches et des projets. Par exemple :

Les documents ClickUp peuvent stocker des guides d'intégration ou des scripts d'appel liés directement aux tâches des clients

ClickUp Chat conserve toutes les discussions internes dans leur contexte, ce qui évite d'avoir à passer d'une application à l'autre

Les tableaux de bord personnalisés ClickUp permettent aux responsables commerciaux de suivre les transactions, les activités et la charge de travail des propriétaires de contacts en temps réel

Cela fait également de ClickUp un choix polyvalent pour les équipes commerciales qui ont besoin de tout regrouper dans une seule plateforme de veille commerciale afin que leurs efforts commerciaux soient mieux organisés, plus ciblés et plus efficaces.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des affichages CRM personnalisés par simple glisser-déposer pour une organisation flexible de vos contacts

Synchronisez les données de contact entre vos différentes technologies grâce à des intégrations telles que Salesforce, HubSpot et Zapier

Suivez les indicateurs clés, gérez les tâches, accédez aux contacts et obtenez des informations en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp

Triez et filtrez les contacts à l'aide d'étiquettes pour trouver facilement les bons prospects

Automatisez la création des tâches et les notifications pour des suivis rapides, et augmentez ainsi la productivité de votre équipe commerciale

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être raide

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Extrait d'un avis G2:

ClickUp est sans conteste le meilleur outil de gestion de projet, d'acquisition de clients et de gestion de la relation client disponible. J'ai essayé Monday et Asana, ainsi que de nombreux outils spécifiques à mon secteur d'activité, mais rien n'est comparable. Vous pouvez l'utiliser immédiatement tel quel, avec ses nombreux modèles, ou le personnaliser pour répondre à tous vos besoins. Même les moins doués en informatique dans notre entreprise peuvent l'utiliser facilement, et la plupart d'entre nous y enregistrons même nos données personnelles, car c'est vraiment l'outil qui fait tout.

ClickUp est sans conteste le meilleur outil de gestion de projet, d'acquisition de clients et de gestion de la relation client disponible. J'ai essayé Monday et Asana, ainsi que de nombreux outils spécifiques à mon secteur, mais rien n'est comparable. Vous pouvez l'utiliser immédiatement tel quel, avec ses nombreux modèles, ou le personnaliser pour répondre à tous vos besoins. Même les moins doués en informatique dans notre entreprise peuvent l'utiliser facilement, et la plupart d'entre nous utilisons même ClickUp pour notre vie personnelle, car c'est vraiment l'outil qui fait tout.

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion des contacts pour les services professionnels

2. Apollo. io (Idéal pour la génération de prospects riches en données)

Si vous recherchez une solution qui combine l'automatisation des ventes et la génération de prospects, Apollo. io vaut le détour. L'accès à plus de 275 millions d'enregistrements de contacts vous offre les outils nécessaires pour créer et gérer des listes de contacts très ciblées grâce à une segmentation avancée.

De plus, Apollo. io vous permet de mener des campagnes par e-mail directement depuis la plateforme, ce qui rationalise votre processus de prospection pour une efficacité encore plus grande.

Les meilleures fonctionnalités d'Apollo.io

Créez et gérez des données de contact précises grâce à une segmentation intelligente

Automatisez les tâches pour gagner en efficacité et permettre à votre équipe commerciale de se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée

Gardez vos données B2B à jour grâce au Data Health Center

Limites d'Apoll. io

La précision des données peut parfois être inférieure à celle obtenue par le scraping direct sur LinkedIn

Les utilisateurs signalent des ralentissements occasionnels pendant les heures de pointe

Tarifs Apollo. io

Free

Basique : 59 $/mois par utilisateur

Professionnel : 99 $/mois par utilisateur

Organisation : 149 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Apollo. io

G2 : 4,7/5 (plus de 8 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 360 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Apollo.io ?

Un avis G2 dit :

En seulement deux mois, nous avons déjà généré de nouvelles affaires. Elle s'est très facilement intégrée à mon flux de travail et a eu un impact immédiat. Toutes les informations sont très faciles à rechercher et exploitables. Je l'utilise quotidiennement et les membres de mon équipe sont impatients de l'utiliser également dans leurs flux de travail. Mon entreprise apprécie sa bonne intégration avec Salesforce et d'autres programmes, car nous envisageons de la déployer à grande échelle dans toute l'organisation, ce qui facilitera ce processus.

En seulement deux mois, nous avons déjà généré de nouvelles affaires. Elle s'est très facilement intégrée à mon flux de travail et a eu un impact immédiat. Toutes les informations sont très faciles à rechercher et exploitables. Je l'utilise quotidiennement et les membres de mon équipe sont impatients de l'utiliser également dans leurs flux de travail. Mon entreprise apprécie sa bonne intégration avec Salesforce et d'autres programmes, car nous envisageons de la déployer à grande échelle dans toute l'organisation, ce qui facilitera ce processus.

3. Cognism (Idéal pour la veille commerciale)

via Cognism

Cognism est une base de données de contacts B2B qui met à votre disposition des informations commerciales précises et actualisées. Cette plateforme se distingue par ses puissantes capacités d'enrichissement des données, qui vont bien au-delà de la simple fourniture de coordonnées aux équipes commerciales et marketing.

En enrichissant vos données existantes avec des informations supplémentaires, telles que les titres des postes, la taille de l'entreprise et les principaux décideurs, Cognism vous aide à créer des profils plus complets et exploitables. Vous pouvez ainsi cibler et engager en toute confiance les bons prospects, ce qui augmente les chances d'établir des connexions significatives et d'obtenir des taux de conversion plus élevés.

Les meilleures fonctionnalités de Cognism

Suivez les changements importants dans les dossiers des entreprises grâce à des déclencheurs d'évènements commerciaux

Connectez vos données B2B en toute simplicité avec les principaux logiciels CRM

Restez en conformité avec la législation grâce aux mesures de protection GDPR et CCPA intégrées

Limites de Cognism

Les tarifs peuvent être élevés

Des limites mensuelles de contacts s'appliquent même sur les forfaits haut de gamme

Tarifs Cognism

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cognism

G2 : 4,6/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cognism ?

Voici ce qu'un utilisateur a partagé sur G2:

Ce que j'apprécie le plus chez Cognism, ce sont ses données de contacts B2B précises et conformes au RGPD, qui rendent la prospection beaucoup plus efficace. L'enrichissement des données en temps réel de la plateforme garantit que les équipes commerciales et marketing disposent d'informations à jour, ce qui améliore les taux de réussite des actions de prospection. De plus, ses intégrations CRM transparentes et son interface conviviale facilitent la navigation et l'intégration dans les flux de travail existants, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité.

Ce que j'apprécie le plus chez Cognism, ce sont ses données de contacts B2B précises et conformes au RGPD, qui rendent la prospection beaucoup plus efficace. L'enrichissement des données en temps réel de la plateforme garantit que les équipes commerciales et marketing disposent d'informations à jour, ce qui améliore les taux de réussite des actions de prospection. De plus, ses intégrations CRM transparentes et son interface conviviale facilitent la navigation et l'intégration dans les flux de travail existants, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité.

👀 Le saviez-vous ? En 1987, ACT! a été le premier logiciel CRM disponible dans le commerce. Conçu à l'origine pour aider à gérer les contacts et les calendriers, il a contribué à définir le concept de CRM. L'interface conviviale du logiciel et sa capacité à suivre les interactions avec les clients en ont fait un pionnier dans ce domaine. Aujourd'hui, ACT! continue de servir les équipes de développement commercial du monde entier en tant que solution CRM basée sur le cloud.

4. LinkedIn Sales Navigator (idéal pour la recherche avancée de prospects)

via Sales Navigator

Si vous avez déjà souhaité pouvoir élargir votre réseau de prospects sur LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator est là pour vous aider. Cet outil facilite l'identification des prospects potentiels et leur suivi tout au long du parcours commercial.

Avec jusqu'à 2 500 résultats par recherche, soit bien plus que les 1 000 disponibles sur LinkedIn Basic, vous pouvez atteindre un plus grand nombre de prospects. C'est comme avoir un passe VIP pour le vaste réseau professionnel de LinkedIn.

Les meilleures fonctionnalités de LinkedIn Sales Navigator

Effectuez des recherches illimitées à l'aide de 45 filtres de recherche avancés

Obtenez des signaux d'intention d'achat qui analysent plus de 180 facteurs pour identifier les prospects qualifiés

Suivez les activités des prospects et les mises à jour des données de l'entreprise grâce à des alertes en temps réel

Limites de LinkedIn Sales Navigator

Prix plus élevé qui peut grever le budget des petites équipes

Une courbe d'apprentissage plus raide, en particulier pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs LinkedIn Sales Navigator

Core : 99 $/mois

Avancé : 149 $/mois

Advanced Plus : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LinkedIn Sales Navigator

G2 : 4,3/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de LinkedIn Sales Navigator ?

Voici l'avis d'un utilisateur de Capterra:

La facilité de recherche et la possibilité pour nos commerciaux de créer des listes de prospects et de gérer leurs prospects directement dans l'outil sont des éléments clés de notre processus GTM

La facilité de recherche et la possibilité pour nos commerciaux de créer des listes de prospects et de gérer leurs prospects directement dans l'outil sont des éléments clés de notre processus GTM

📚 À lire également : Comment suivre les bons indicateurs du pipeline commercial pour assurer la croissance

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, les bonnes discussions et les détails des tâches en quelques secondes, pour que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats réels : des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

via Lusha

Si vous avez déjà utilisé LinkedIn Sales Navigator pour identifier et suivre des prospects potentiels, Lusha peut vous aider à aller encore plus loin. Utilisez-le pour obtenir des numéros de téléphone et des adresses e-mail directement à partir des profils LinkedIn. Le plus intéressant ? Les coordonnées sont faciles d'accès, ce qui permet à votre équipe commerciale de passer rapidement de la prospection à la prise de contact.

Les meilleures fonctionnalités de Lusha

Trouvez des prospects spécifiques grâce à des filtres avancés

Obtenez des coordonnées à jour grâce aux extensions pour navigateurs Chrome et Firefox

Ajoutez les coordonnées de plusieurs prospects à la fois grâce à l'enrichissement de données en masse

Exportez vos prospects directement vers votre CRM grâce à des intégrations natives

Limites de Lusha

La précision des données peut être aléatoire

Pas d'application mobile pour la prospection en déplacement

Tarifs Lusha

Free

Pro : À partir de 29,90 $/mois

Premium : à partir de 69,90 $/mois

Échelle : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lusha

G2 : 4,3/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lusha ?

Un SDR sur Reddit partage :

...souvent, lorsque ZI ne trouve rien, Lusha a la réponse (en particulier pour les numéros de téléphone). J'utilise les deux (mon entreprise utilise ZI, mais j'utilise le compte gratuit de Lusha en parallèle comme sauvegarde).

...souvent, lorsque ZI ne trouve rien, Lusha a la réponse (en particulier les numéros de téléphone précis). J'utilise les deux (mon entreprise utilise ZI, mais j'utilise le compte gratuit de Lusha en parallèle comme sauvegarde).

6. Kaspr (idéal pour l'exportation massive de données LinkedIn)

via Kaspr

Kaspr vous permet d'extraire les coordonnées de prospects prometteurs directement à partir des profils LinkedIn. Sa fonctionnalité unique est la possibilité d'exporter en masse, ce qui vous permet de capturer les détails de listes, groupes et évènements LinkedIn entiers en une seule fois, aidant ainsi les équipes commerciales à gagner du temps tout en créant efficacement leurs listes de prospection.

Les meilleures fonctionnalités de Kaspr

Configurez des e-mails de suivi et des rappels automatiques pour interagir avec vos contacts

Exportez des milliers de contacts professionnels directement depuis LinkedIn

Intégrez-la en toute transparence à des outils tels que HubSpot et Salesforce

Vérifiez les coordonnées en temps réel pour obtenir des données précises et fiables

Limites de Kaspr

Le tableau de bord semble encombré et difficile à naviguer

Les utilisateurs signalent fréquemment des problèmes techniques

Tarifs Kaspr

Free

Starter : 65 $/mois

Business : 95 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kaspr

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Kaspr ?

Un SDR sur G2 rapporte :

L'interface utilisateur est très facile à comprendre et j'ai également apprécié le fait que les données soient regroupées dans un seul formulaire.

L'interface utilisateur est très facile à comprendre et j'ai également apprécié le fait que les données soient regroupées dans un seul formulaire.

7. UpLead (Idéal pour l'enrichissement des données)

via UpLead

Vous cherchez à entrer en contact avec les bons décideurs ? UpLead est peut-être l'outil qu'il vous faut. Il offre des données de contact vérifiées et un système de vérification des e-mails en temps réel qui vous garantit de travailler avec des informations exactes avant de télécharger les coordonnées.

Ce qui la distingue, c'est la capacité de la plateforme à filtrer les contacts en fonction d'un large intervalle de critères, vous garantissant ainsi de toujours cibler les prospects les plus pertinents.

Meilleures fonctionnalités d'UpLead

Accédez à des e-mails professionnels vérifiés et à des numéros de téléphone directs

Recherchez des prospects qualifiés à l'aide de filtres de recherche avancés pour trouver exactement ce dont vous avez besoin

Obtenez des signaux d'intention d'achat pour identifier les entreprises qui recherchent activement des solutions

Limites d'UpLead

Le système basé sur des crédits peut s'avérer coûteux si vous avez besoin de nombreux contacts professionnels

L'essai gratuit du forfait commercial est plus limité que celui des autres outils de la liste

Tarifs UpLead

Essai gratuit (7 jours)

Essentiel : 99 $/mois

Plus : 199 $/mois

Professionnel : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur UpLead

G2 : 4,7/5 (plus de 780 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'UpLead ?

Un avis G2 indique :

Le processus de filtrage permet aux utilisateurs d'afficher les détails du contenu que vous recherchez afin de créer des listes fiables et de haute qualité pour vos efforts marketing.

Le processus de filtrage permet aux utilisateurs d'afficher les détails du contenu recherché afin de créer des listes fiables et de haute qualité pour vos efforts marketing.

8. Clearbit (Idéal pour l'enrichissement des prospects en temps réel)

via Clearbit

En exploitant une base de données massive, Clearbit, qui fait désormais partie de Breeze de Hubspot, enrichit les informations de base telles que les noms et les e-mails, en ajoutant des détails clés tels que les titres, la taille de l'entreprise, le chiffre d'affaires et même les profils sociaux. Vous bénéficiez ainsi d'une vue complète et exploitable de vos prospects, ce qui vous aide à entrer en contact de manière plus pertinente avec les bonnes personnes au bon moment.

Les meilleures fonctionnalités de Clearbit

Trouvez rapidement les bons décideurs grâce à une prospection ciblée

Vérifiez l'exactitude des e-mails et trouvez les coordonnées de personnes spécifiques

Exécutez un enrichissement automatisé et en temps réel des données qui met à jour vos contacts CRM

Limites de Clearbit

La plateforme présente une courbe d'apprentissage abrupte

Le système de crédits pour enrichir les dossiers peut s'avérer coûteux

Tarifs Clearbit

Hubspot Marketing Hub Professional : 890 $/mois pour trois places

Hubspot Marketing Hub Enterprise : 3 600 $/mois pour cinq places

Évaluations et avis sur Clearbit

G2 : 4,4/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Clearbit ?

Un utilisateur G2 partage :

Nous devons trouver les coordonnées de nombreux propriétaires d'entreprises pour notre équipe commerciale, et cet outil nous aide à les trouver. Le taux de précision est très élevé et nous pouvons facilement trouver des informations illimitées grâce à cet outil. Nous pouvons non seulement trouver les coordonnées des propriétaires d'entreprises, mais aussi les identifiants e-mail de tous les cadres supérieurs à l'aide de cet outil.

Nous devons trouver les coordonnées de nombreux propriétaires d'entreprises pour notre équipe commerciale, et cet outil nous aide à les trouver. Le taux de précision est très élevé et nous pouvons facilement trouver des informations illimitées grâce à cet outil. Nous pouvons non seulement trouver les coordonnées des propriétaires d'entreprises, mais aussi les identifiants e-mail de tous les cadres supérieurs à l'aide de cet outil.

9. ZoomInfo (Idéal pour la veille commerciale et la génération de prospects)

via ZoomInfo

En matière de bases de données B2B, ZoomInfo est l'un des favoris du secteur grâce à sa couverture étendue et à ses taux de précision impressionnants. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est son moteur d'analyse basé sur l'IA.

Cette fonctionnalité transforme vos données de contact en informations exploitables, vous aidant ainsi à prendre des décisions plus intelligentes et mieux informées pour cibler les bons prospects et les bonnes opportunités.

Meilleures fonctionnalités de ZoomInfo

Suivez les mises à jour en temps réel grâce à un système de rafraîchissement continu des données

Extrayez les coordonnées directement depuis LinkedIn et d'autres sites

Créez des listes de prospects ciblés à l'aide de filtres et synchronisez-les avec votre CRM

Limites de ZoomInfo

Cet outil peut s'avérer coûteux pour les petites entreprises par rapport à d'autres alternatives à ZoomInfo

L'ensemble complet de fonctionnalités nécessite une période d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ZoomInfo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ZoomInfo

G2 : 4,5/5 (plus de 8 700 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 290 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ZoomInfo ?

Voici ce qu'en dit un avis Capterra:

La mise en œuvre a été simple, le service client est exceptionnel et la qualité de la solution est parfaitement adaptée à nos besoins.

La mise en œuvre a été simple, le service client a été incroyable et la qualité de la solution est parfaitement adaptée à nos besoins.

via RocketReach

👀 Le saviez-vous ? Les commerciaux consacrent moins d'un tiers de leur semaine (28 %) à la vente proprement dite. Des tâches diverses telles que la gestion des transactions et la saisie de données occupent la majeure partie de leur temps.

Vous souhaitez accéder rapidement à des coordonnées vérifiées ? RocketReach est là pour vous aider.

Avec un accès à plus de 700 millions de professionnels et 35 millions d'entreprises dans le monde entier, il est plus facile de trouver des e-mails et des numéros de téléphone directs, souvent extraits directement des profils LinkedIn. Vous pouvez également créer des listes de prospects personnalisées qui se mettent à jour automatiquement, suivre les technologies utilisées par les entreprises et leurs signaux d'achat, et obtenir un accès instantané à des numéros de téléphone mobile et des lignes directes vérifiés.

C'est un outil pratique pour les équipes qui ne veulent pas passer un temps précieux à rechercher des données et préfèrent se concentrer sur la vente.

Les meilleures fonctionnalités de RocketReach

Utilisez l'extension Chrome pour extraire des informations de contact lorsque vous naviguez sur LinkedIn ou sur les sites d'entreprises

Intégrez des CRM tels que Salesforce ou HubSpot pour synchroniser vos données de contact

Accédez à l'API de RocketReach pour créer des flux de travail personnalisés et automatiser la génération de prospects

Suivez les ouvertures et les clics sur les e-mails pour voir ce qui fonctionne et qui est intéressé

Limites de RocketReach

La gestion de plusieurs listes de contacts au sein de l'outil peut s'avérer compliquée

Certains utilisateurs trouvent cet outil coûteux pour un usage individuel

Tarifs RocketReach

Essentiel : 99 $/mois

Pro : 165 $/mois

Ultimate : 300 $/mois

Évaluations et avis sur RocketReach

G2 : 4,5/5 (plus de 750 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de RocketReach ?

Consultez cette évaluation Capterra:

Je n'ai eu que des expériences positives, et ce produit fonctionne parfaitement pour mon écosystème commercial.

Je n'ai eu que des expériences positives, et ce produit fonctionne parfaitement pour mon écosystème commercial.

11. Adapt. io (Idéal pour l'intelligence des données)

Vous cherchez un moyen de cibler les bonnes personnes sans vous perdre dans une multitude de contacts ? Adapt. io vous aide à faciliter l'acquisition de clients.

Elle donne aux équipes commerciales et marketing accès à un vaste vivier de plus de 250 millions de contacts professionnels et 100 millions de profils d'entreprises. Ce qui la rend pratique, c'est sa capacité à trouver et à vérifier les e-mails des décideurs, exactement quand vous en avez besoin.

Adoptez les meilleures fonctionnalités

Créez des listes de contacts ciblées à l'aide de plus de 25 points de données

Gardez vos données CRM à jour grâce à l'enrichissement automatisé

Trouvez instantanément des e-mails professionnels vérifiés grâce à l'extension Chrome LinkedIn

Adaptez-vous aux limites

Certains utilisateurs trouvent que l'interface utilisateur pourrait être améliorée

Parfois, certaines données ne sont pas renseignées pour certains contacts

Tarification flexible

Free

Starter : 49 $/mois

Basique : 99 $/mois

Personnalisé : tarification personnalisée

Adaptez les évaluations et les avis

G2 : 4,5/5 (plus de 2 700 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Adapt ?

Un avis publié sur G2 souligne :

Adapt. io est un outil fantastique pour trouver des coordonnées précises et à jour. Il nous a fait gagner un temps considérable dans la génération de prospects, et son intégration transparente avec le CRM le rend encore plus performant. L'interface pourrait être plus fluide, mais la fiabilité des données et l'excellente assistance compensent largement ce petit bémol.

Adapt. io est un outil fantastique pour trouver des coordonnées précises et à jour. Il nous a permis de gagner un temps considérable dans la génération de prospects, et son intégration transparente avec le CRM le rend encore plus performant. L'interface pourrait être plus fluide, mais la fiabilité des données et l'excellente assistance compensent largement ce petit bémol.

12. Hunter. io (Idéal pour la vérification des e-mails et la recherche de domaines)

En tant que base de données de contacts B2B de premier plan, Hunter. io vous aide à trouver et à vérifier des adresses e-mail professionnelles à grande échelle. L'une de ses meilleures fonctionnalités est la recherche par domaine, qui vous permet de découvrir en quelques secondes toutes les adresses e-mail publiques associées au site web d'une entreprise.

Ajoutez à cela une interface claire et des outils de vérification fiables, et vous obtenez une solution incontournable pour obtenir des données fiables sur vos prospects.

Meilleures fonctionnalités de Hunter.io

Planifiez vos prises de contact à froid directement depuis la plateforme

Effectuez des vérifications d'e-mails en masse à l'aide de l'outil Email Verifier

Importez et exportez facilement des données B2B grâce à des intégrations

Accédez à un score de confiance pour chaque e-mail afin d'évaluer la délivrabilité

Limites de Hunter.io

Le nombre de recherches mensuelles du forfait Free peut être restrictif pour les équipes

Parfois, les adresses e-mail partagées ne sont pas accompagnées d'un titre, ce qui les rend moins utiles

Tarifs Hunter.io

Free

Starter : 49 $/mois

Croissance : 149 $/mois

Échelle : 299 $/mois

Évaluations et avis sur Hunter.io

G2 : 4,5/5 (plus de 550 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 680 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hunter.io ?

Extrait d'un avis Capterra:

Hunter est capable de trouver des adresses e-mail lorsqu'aucune n'est publiée sur les sites web. Très utile !

Hunter est capable de trouver des adresses e-mail lorsqu'aucune n'est publiée sur les sites web. Très utile !

13. Seamless. ai (Idéal pour générer rapidement des prospects)

Si vous avez déjà souhaité que la prospection ressemble moins à des conjectures et davantage à un moteur de recherche personnalisé à portée de main, pensez à Seamless. ai. Cet outil aide les équipes à créer des listes ultra-ciblées sans avoir à passer au crible des informations obsolètes.

L'une de ses meilleures fonctionnalités est son moteur de recherche en temps réel qui explore plusieurs sources pour trouver des contacts récents et pertinents pendant que vous travaillez. Il est conçu pour être rapide, précis et garder une longueur d'avance sur les données obsolètes.

Les meilleures fonctionnalités de Seamless.ai

Classez vos prospects par ordre de priorité grâce à des informations générées par l'IA

Collaborez avec les membres de votre équipe grâce à des listes de prospects partagées

Suivez les signaux d'achat grâce aux fonctionnalités de données sur les intentions des acheteurs

Bénéficiez de crédits renouvelés quotidiennement et d'outils organisationnels avancés

Limites de Seamless.ai

Problèmes liés à la qualité des données, avec des informations parfois obsolètes ou inexactes

Un système de renouvellement automatique complexe qui nécessite un préavis long pour toute annulation

Tarification Seamless. ai

Free

Pro : Tarification personnalisée

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Seamless.ai

G2 : 4,4/5 (plus de 4 690 avis)

Capterra : 3,7/5 (plus de 160 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Seamless.ai ?

Un utilisateur Capterra partage son expérience :

J'apprécie beaucoup l'intégration de Seamless avec Sales Navigator/LinkedIn et j'ai hâte de l'intégrer à Zoho lorsque j'en aurai l'occasion.

J'apprécie beaucoup l'intégration de Seamless avec Sales Navigator/LinkedIn et j'ai hâte de l'intégrer à Zoho lorsque j'en aurai l'occasion.

14. Lead411 (idéal pour les équipes commerciales soucieuses de leur budget)

via Lead411

Lead411 est une plateforme économique qui fournit des coordonnées vérifiées et des informations détaillées sur les entreprises sans vous ruiner. Elle dispose d'un système de crédits reportables, dans lequel les crédits d'exportation inutilisés n'expirent pas tant que vous maintenez votre abonnement actif.

Les meilleures fonctionnalités de Lead411

Accédez à des fiches de contact vérifiées avec numéros de téléphone et adresses e-mail directs

Connectez-vous facilement à plus de 25 plateformes CRM et outils SaaS

Planifiez et gérez vos campagnes de prospection sans intervention manuelle

Limites de Lead411

Les utilisateurs trouvent que les options de filtrage pourraient être plus détaillées

Tarifs Lead411

Basic Plus Unlimited : 99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lead411

G2 : 4,4/5 (plus de 460 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lead411 ?

Voici quelques points forts tirés d'une évaluation Capterra:

Le principal atout de cet outil réside dans son intégration avec le navigateur commercial et une extension Chrome très utile qui permet de trouver des informations sur les prospects en visitant leur page web.

Le principal atout de cet outil réside dans son intégration avec le navigateur commercial et une extension Chrome très utile qui permet de trouver des informations sur les prospects en visitant leur page web.

🧠 Anecdote : Le secteur moderne des bases de données de contacts B2B a commencé à prendre forme dans les années 1990 avec l'avènement des outils numériques de gestion des données. L'une des premières entreprises à avoir créé une grande base de données de contacts B2B est Dun & Bradstreet (D&B), fondée en 1841. Elle existe encore aujourd'hui !

15. 6sense (Idéal pour une intelligence commerciale avancée basée sur l'IA)

via 6sense

Imaginez que vous sachiez quelles entreprises sont susceptibles d'acheter avant même qu'elles n'arrivent sur votre site web. C'est ce que vous offre 6sense. Il passe outre les informations superficielles et creuse en profondeur grâce à des analyses basées sur l'IA pour révéler les véritables intentions d'achat.

L'une de ses meilleures fonctionnalités est qu'elle mappe le parcours de l'acheteur afin que vous puissiez intervenir au bon moment, sans avoir besoin d'une boule de cristal.

meilleures fonctionnalités de 6sense

Suivez un nombre illimité de mots-clés au niveau des thèmes et des mots-clés

Accédez à des données de contact validées

Obtenez des informations plus approfondies à partir d'une base de données CRM accumulée au fil des ans

Automatisez vos campagnes en fonction de l'étape d'achat

limites de 6sense

L'interface peut sembler lente et peu intuitive lors de l'actualisation des données

Les coordonnées des décideurs doivent parfois faire l'objet d'une vérification manuelle

tarifs 6sense

Free

Équipe : Tarification personnalisée

Croissance : tarification personnalisée incluant 6sense Intent

Enterprise : tarification personnalisée avec fonctionnalités IA avancées

évaluations et avis sur 6sense

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de 6Sense ?

Voici l'avis d'un utilisateur G2 sur cet outil :

6sense nous aide à trouver les bons comptes au bon moment afin que nous puissions concentrer nos efforts là où ils sont le plus utiles. Le plus grand avantage de 6sense est qu'il nous montre quelles entreprises recherchent réellement des solutions comme les nôtres.

6sense nous aide à trouver les bons comptes au bon moment afin que nous puissions concentrer nos efforts là où ils sont les plus importants. Le plus grand avantage de 6sense est qu'il nous montre quelles entreprises recherchent réellement des solutions comme les nôtres.

16. SalesIntel (le meilleur pour la précision des données)

via SalesIntel

Certaines plateformes de bases de données exhaustives vous laissent dans le flou. SalesIntel, en revanche, met l'accent sur la précision sur laquelle vous pouvez réellement compter. Sa fonctionnalité phare ? Chaque contact est vérifié par un humain, vous évitant ainsi de vous lancer dans des impasses.

Ajoutez à cela des informations en temps réel sur les intentions, des données actualisées grâce au service Research-on-demand et des intégrations CRM transparentes, et vous disposez d'un outil qui vous garantit une prospection efficace.

Les meilleures fonctionnalités de SalesIntel

Priorisez vos démarches commerciales à l'aide de signaux d'intention adaptés à votre marché cible

Accédez à plus de 95 % des décideurs dans tous les secteurs d'activité

Enrichissez vos enregistrements CRM existants avec des données de contact mises à jour

Filtrez les prospects en fonction d'attributs technographiques et firmographiques

Limites de SalesIntel

Certains utilisateurs signalent que les coordonnées sont parfois obsolètes

Des prix plus élevés peuvent grever le budget des petites équipes

Tarifs SalesIntel

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SalesIntel

G2 : 4,3/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SalesIntel ?

Un avis G2 partage :

Les contacts vérifiés par des humains m'évitent de perdre du temps avec des données erronées, et les filtres m'aident à cibler mon ICP sans avoir à fouiller dans des informations inutiles.

Les contacts vérifiés par des humains m'évitent de perdre du temps avec des données erronées, et les filtres m'aident à cibler mon ICP sans avoir à passer au crible des informations inutiles.

17. Snov. io (Idéal pour la génération de leads multicanaux)

Snov.io intègre la prospection, la prise de contact et l'automatisation, ce qui facilite la gestion de votre pipeline commercial du début à la fin. Ses meilleures fonctionnalités vous aident à trouver des prospects et à les faire progresser dans votre entonnoir de conversion sans difficulté.

Les meilleures fonctionnalités de Snov.io

Extrayez les coordonnées des domaines et de LinkedIn, puis vérifiez les e-mails

Effectuez un nombre illimité de préchauffages d'e-mails avec les forfaits Pro pour augmenter les taux de livraison

Partagez des modèles CRM et des données B2B sur les prospects au sein de votre équipe

Limites de Snov.io

Certains utilisateurs signalent des anomalies mineures mais frustrantes dans l'interface

La mise en place de campagnes de marketing goutte à goutte demande un effort supplémentaire, en particulier pour les débutants

Tarifs Snov.io

Starter : 39 $/mois

Forfaits Pro : à partir de 99 $/mois

Évaluations et avis sur Snov.io

G2 : 4,6/5 (plus de 440 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Snov.io ?

Extrait d'un avis G2:

J'apprécie particulièrement l'extension Chrome, qui me permet de trouver des e-mails en quelques clics et m'aide au quotidien. Leur équipe d'assistance client est incroyable et toujours prête à répondre à toutes mes questions.

J'apprécie particulièrement l'extension Chrome, qui me permet de trouver des e-mails en quelques clics et m'aide au quotidien. Leur équipe d'assistance client est incroyable et toujours prête à répondre à toutes mes questions.

💡 Conseil de pro : Lorsque vous sélectionnez une base de données de contacts B2B, assurez-vous qu'elle s'intègre bien à vos outils CRM et marketing existants. Cela vous aidera à rationaliser la gestion des données et à réduire la complexité, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la conversion des prospects en clients potentiels.

Trouver la bonne base de données de contacts B2B est essentiel pour atteindre vos objectifs commerciaux. Cependant, une fois que vous disposez des données, le véritable défi consiste à gérer ces contacts et à transformer les prospects en clients. C'est là qu'un système CRM solide comme ClickUp entre en jeu.

Avec ClickUp, vous obtenez plus qu'une simple gestion des contacts : vous pouvez automatiser la saisie des données, rationaliser la collaboration au sein de votre équipe et tout conserver au même endroit. C'est la solution idéale pour vous aider à rester organisé et concentré sur la conclusion de vos contrats.

Prêt à simplifier la gestion de vos contacts comme jamais auparavant ?

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !