Comment élaborer des stratégies marketing évolutives pour les entreprises technologiques

Plus de 70 % des acheteurs B2B définissent clairement leurs besoins avant même de contacter un fournisseur. Et près de la moitié d'entre eux ont déjà une liste de fournisseurs présélectionnés.

Dans un monde où la première impression se fait bien avant la discussion avec l'équipe commerciale, votre stratégie marketing ne doit pas seulement être bonne, elle doit être plus intelligente, plus rapide et plus axée que jamais sur l'expérience client.

Pour les entreprises technologiques numériques qui évoluent sur des marchés en constante évolution et doivent composer avec des parcours d'achat complexes, les tactiques traditionnelles ne suffisent plus.

Dans cet article, nous explorerons les stratégies marketing modernes les plus efficaces qui aident les marques technologiques non seulement à se faire remarquer, mais aussi à rester pertinentes et à se développer de manière durable dans l'économie numérique actuelle.

Alors, comment élaborer un plan marketing que vous pouvez adapter à toutes vos équipes, tous vos marchés et toutes vos plateformes ? Voyons cela de plus près.

⭐ Modèle présenté Le modèle de plan marketing stratégique de ClickUp vous aide à mapper des objectifs clairs, des publics cibles, des campagnes clés et des indicateurs de performance. Obtenez un modèle gratuit Gardez vos efforts marketing ciblés, alignés et traçables, que vous lanciez un nouveau produit ou affiniez votre stratégie de marque

Pourquoi les entreprises technologiques ont-elles besoin de stratégies marketing spécialisées ?

Le marketing d'une entreprise technologique ne se résume pas à être présent en ligne, il s'agit de connecter des produits complexes à des problèmes concrets, dans un langage que votre public comprend réellement.

Une approche unique ne fonctionne pas. Les marques technologiques ont besoin de stratégies marketing sur mesure qui tiennent compte de leur combinaison unique d'innovation, d'échelle et d'itération constante. Voici pourquoi :

Votre public n'est pas tout le monde : les acheteurs dans le secteur technologique sont souvent eux-mêmes des experts. Vous avez besoin d'un storytelling précis qui trouve un écho auprès des décideurs, des développeurs et de tous les autres acteurs

Le produit change très souvent : Avec des mises à jour régulières, le déploiement de nouvelles fonctionnalités et des changements d'orientation, votre Avec des mises à jour régulières, le déploiement de nouvelles fonctionnalités et des changements d'orientation, votre stratégie de marketing produit doit être agile. Les campagnes statiques ne suffisent pas : vous avez besoin de systèmes qui évoluent en temps réel

Plusieurs parties prenantes, plusieurs points faibles : L'achat de technologies B2B n'est pas un sport individuel. Vous vous adressez à des ingénieurs, des directeurs techniques et des responsables financiers, qui ont tous des priorités différentes. Un seul message ne suffira pas à les satisfaire tous

La confiance se construit lentement : les gens ne dépensent pas leur budget pour des technologies qui n'ont pas fait leurs preuves. La crédibilité vient de la cohérence, de la clarté et d'une formation à long terme, pas de campagnes clickbait

Les canaux se comportent différemment dans le domaine technologique : Ce qui fonctionne pour le commerce électronique ne fonctionnera pas ici. Vous faites souvent du marketing sur des forums de niche, des écosystèmes de partenaires, des démos fermées et des chemins de contenu très ciblés

Quelles sont les stratégies marketing les plus efficaces pour les entreprises technologiques ?

Le marketing pour les entreprises technologiques et les éditeurs de logiciels nécessite une approche nuancée qui allie expertise technique et storytelling captivant.

Voici dix stratégies marketing clés adaptées aux entreprises technologiques B2C et B2B :

1. Un marketing de contenu qui informe, pas seulement vend

Au lieu de pousser les produits, éduquez les utilisateurs. Les spécialistes du marketing technologique doivent développer leur leadership éclairé à travers des blogs, des livres blancs, des vidéos et des études de cas qui décomposent des sujets complexes.

Créez des hubs de contenu basés sur les étapes du parcours de l'acheteur, alignés sur les indicateurs clés de performance marketing tels que le temps passé sur le site et le taux de conversion.

📌 Exemple Ahrefs est l'un des meilleurs exemples de marketing de contenu pour les produits technologiques. Ses articles de blog éducatifs et ses tutoriels YouTube aident les utilisateurs à comprendre le référencement avant d'explorer son outil. Ces efforts améliorent le trafic organique et la génération de prospects, tout en aidant les entreprises à instaurer un climat de confiance.

2. Marketing d'influence avec des experts en la matière

Le marketing d'influence pour les entreprises technologiques ne repose pas sur l'influence des célébrités, mais sur la confiance et l'expertise. Les acheteurs de technologies sont exigeants, en particulier dans le domaine du B2B.

C'est pourquoi les entreprises technologiques et logicielles qui réussissent collaborent avec des formateurs du secteur, des consultants SaaS et des créateurs techniques qui parlent le même langage que leur public cible.

Cela les aide à accélérer l'adoption de leurs produits, à générer des prospects et à établir une autorité de marque solide. Le contenu proposé par des experts ne ressemble pas à une publicité, mais plutôt à une recommandation d'un collègue.

📌 Exemple Prenons l'exemple de HubSpot. Au lieu de mener des campagnes d'influence tapageuses, l'entreprise s'associe à des professionnels de la vente et du marketing sur YouTube et LinkedIn. Ces créateurs publient des tutoriels sur la gestion de la relation client (CRM), des présentations de stratégies inbound et des analyses techniques marketing qui ciblent directement les utilisateurs idéaux de HubSpot.

via Emailtooltester

3. Le référencement naturel et le trafic organique, moteurs de croissance à long terme

Le référencement naturel n'est pas facultatif, c'est fondamental. Un contenu de haute qualité, une optimisation technique et la création de liens génèrent du trafic organique, réduisent les coûts d'acquisition et améliorent les indicateurs clés de performance marketing.

Des outils tels que Surfer SEO aident les spécialistes du marketing technologique à analyser le contenu de leurs concurrents et à se positionner rapidement. Ils combinent l'IA et la science des données pour aider les spécialistes du marketing technologique à créer du contenu qui se classe bien.

📌 Exemple Hostinger a utilisé Surfer SEO pour optimiser efficacement la production de contenu SEO, augmentant ainsi son trafic organique de plus de 200 000 visiteurs par mois. Grâce à l'éditeur de contenu et à l'outil d'audit de Surfer, leur équipe a optimisé le contenu à grande échelle, en conformité avec les bonnes pratiques SEO on-page, et a amélioré le ciblage des mots-clés, ce qui leur a permis de dominer les SERP concurrentiels dans le domaine de l'hébergement web.

4. Marketing par e-mail avec segmentation et personnalisation

La segmentation des utilisateurs en fonction de leur comportement ou de leur étape dans le cycle de vie est essentielle pour un marketing par e-mail efficace dans les entreprises technologiques et logicielles.

Il permet aux spécialistes du marketing technologique de diffuser des messages hautement personnalisés et opportuns qui guident les utilisateurs vers l'adoption du produit.

via Really Good Emails

📌 Exemple Canva excelle dans ce domaine: ses flux d'e-mails sont adaptés à la situation des utilisateurs. Les nouveaux inscrits bénéficient d'une séquence d'intégration personnalisée afin d'améliorer les taux d'activation, tandis que les utilisateurs engagés reçoivent des mises à jour sur les modèles ou les nouvelles fonctionnalités qui correspondent à leurs habitudes d'utilisation. Ces automatisations basées sur le comportement améliorent considérablement les indicateurs clés de performance tels que l'engagement, la fidélisation et la satisfaction client.

📮 Insight ClickUp : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent régulièrement des outils d'automatisation et recherchent activement de nouvelles opportunités d'automatisation. Cela met en évidence un levier majeur inexploité pour la productivité : la plupart des équipes s'appuient encore sur un travail manuel qui pourrait être rationalisé, voire éliminé. Les agents IA de ClickUp facilitent la création de flux de travail automatisés, même si vous n'avez jamais utilisé l'automatisation auparavant. Grâce à des modèles prêts à l'emploi et des commandes basées sur le langage naturel, l'automatisation des tâches devient accessible à tous les membres de l'équipe ! 💫 Résultats réels : QubicaAMF a réduit le temps consacré aux rapports de 40 % grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes automatisés de ClickUp, transformant ainsi des heures de travail manuel en informations en temps réel.

5. Croissance axée sur les produits (PLG) avec viralité intégrée

PLG renverse l'entonnoir, laissant le produit lui-même diriger les efforts de marketing. Votre produit devient le star marketeur, jouant un rôle de premier plan dans l'acquisition, la fidélisation et la satisfaction des clients.

Le mécanisme de partage intégré à l'approche PLG transforme les utilisateurs en canaux de distribution, ce qui réduit considérablement le CAC (coût d'acquisition client) et améliore la fidélisation.

📌 Exemple Figma utilise le PLG et propose une offre gratuite qui encourage le partage et la collaboration, générant ainsi un trafic organique exponentiel. Les utilisateurs peuvent facilement inviter leurs collègues, clients ou parties prenantes à participer directement au processus de conception. Cette boucle virale, où chaque nouveau projet attire naturellement davantage d'utilisateurs, a généré un trafic organique massif et accéléré l'adoption du produit sans dépenses marketing traditionnelles.

6. Campagnes payantes ciblées avec tests itératifs

Le marketing payant offre une visibilité immédiate, mais les spécialistes du marketing technologique doivent constamment tester les messages publicitaires, les audiences et les créations.

Utilisez des outils tels que Meta Ads, LinkedIn Campaign Manager et Google Ads pour le marketing basé sur les comptes ou la génération de prospects

Continuez à tester vos textes publicitaires, vos créations et vos CTA afin d'affiner constamment votre message

Appliquez des modèles de campagnes marketing pour accélérer les itérations

Concentrez-vous sur des indicateurs clés tels que le coût par prospect (CPL), le retour sur investissement publicitaire (ROAS) et les réservations de démonstrations

🧠 Anecdote : En 1477, William Caxton, le premier imprimeur anglais, créa ce qui est considéré comme la plus ancienne publicité imprimée en anglais. Ce petit prospectus faisait la promotion de son édition du Sarum Ordinal, un manuel destiné aux prêtres. Affichée à l'extérieur de sa boutique près de l'abbaye de Westminster, la publicité invitait les lecteurs à acheter le livre « good chepe », ce qui signifie « à bon prix ». Cette astucieuse stratégie marketing mettait non seulement en avant le livre, mais aussi la technologie d'impression dont Caxton était le pionnier.

7. Webinaires et évènements virtuels pour renforcer votre autorité

Les évènements en direct permettent aux entreprises technologiques d'interagir directement avec leur public cible.

Ces sessions font office à la fois d'outils de formation et de génération de prospects, en particulier lorsqu'elles sont réutilisées dans des blogs, des clips sociaux ou des séries d'e-mails. Mesurez la participation, l'engagement et les conversions post-évènement.

📌 Exemple De nombreuses marques SaaS, dont ClickUp, organisent régulièrement des webinaires avec leurs clients et des experts produits afin de présenter des applications concrètes. Découvrez les webinaires de ClickUp.

8. Création d'une communauté pour une fidélité à long terme

Une communauté d'utilisateurs solide ne se contente pas de répondre aux questions d'assistance. Elle devient une stratégie marketing puissante pour les entreprises technologiques qui cherchent à renforcer la confiance, la visibilité et l'engagement.

Au fil du temps, certains membres de la communauté deviennent des ambassadeurs de la marque. Ils enseignent et assistent les autres, contribuent à accroître l'adoption du produit, à réduire le taux de désabonnement et à fidéliser la clientèle. Cela a un impact direct sur les indicateurs clés de productivité marketing, tels que la rétention et l'utilisation active.

📌 Exemple Des plateformes telles qu'Amazon Web Services ont mis en place des programmes d'ambassadeurs très dynamiques, dans le cadre desquels des utilisateurs passionnés rédigent des blogs techniques, organisent des ateliers, partagent des tutoriels et font la promotion du produit de manière organique sur les réseaux sociaux.

9. La réussite client comme canal marketing

Des clients satisfaits ne sont pas seulement la preuve que votre produit fonctionne, ils constituent également l'un de vos canaux marketing les plus précieux.

Le partage de leurs réussites à travers des études de cas détaillées, des citations et des exemples concrets contribue à instaurer un climat de confiance avec les futurs acheteurs.

📌 Exemple Gong y parvient brillamment. Les témoignages de leurs clients montrent comment les équipes commerciales ont atteint des nombres records grâce à la plateforme. Chaque témoignage se lit comme un mini guide, avec des résultats concrets, des informations sur l'équipe et des citations directes des utilisateurs. Il ne s'agit pas de témoignages génériques, mais d'exemples concrets illustrant comment Gong a aidé à résoudre des problèmes réels et à améliorer les performances.

via Gong

10. Marketing sur les réseaux sociaux axé sur les technologies

Les plateformes telles que TikTok, LinkedIn et Instagram récompensent les contenus créatifs, accessibles et humains, qui ne semblent pas issus d'une entreprise.

Les marques peuvent utiliser des contenus audio tendance, des mèmes et des collaborations avec des créateurs pour susciter l'engagement et toucher des publics non traditionnels qui ne recherchent peut-être pas activement des solutions technologiques, mais qui découvrent votre produit naturellement via leur fil d'actualité.

📌 Exemple Canva est un exemple remarquable de la manière dont une entreprise technologique peut transformer les réseaux sociaux en un puissant moteur de croissance. Sur TikTok, Canva utilise des vidéos courtes et rythmées qui présentent des astuces de conception rapide, des conseils d'utilisateurs et des anecdotes humoristiques sur les difficultés créatives quotidiennes. Ces clips ne sont pas axés sur la vente, mais sur l'aide, le divertissement et la pertinence.

Voici quelques conseils en matière de marketing sur les réseaux sociaux prodigués par l'équipe marketing de ClickUp !

Comment ClickUp aide les équipes marketing des entreprises technologiques

La commercialisation d'un produit technologique comporte de nombreux aspects, de la planification de la campagne à la création de contenu, en passant par le perfectionnement des messages et la gestion de l'échéancier marketing. Avec une concurrence de plus en plus féroce, il n'est pas seulement utile, mais essentiel de disposer des bons outils.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Comme l'explique Chelsea Bennett, responsable de l'engagement de la marque chez Lulu Press :

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester connectés aux autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Cela a été très utile pour notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester connectés aux autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Cela a été très utile pour notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

ClickUp pour les équipes marketing rassemble tout en un seul endroit : tâches, ressources, calendriers, approbations et données. Ainsi, personne n'a besoin de fouiller dans ses e-mails ou de jongler entre plusieurs plateformes.

Voici comment les équipes marketing tech peuvent utiliser ClickUp pour construire une marque forte et atteindre leurs objectifs.

Planification stratégique du marketing avec des modèles personnalisables

Les entreprises technologiques évoluant dans des environnements en constante évolution ont besoin d'une structure leur permettant de développer leur processus marketing sans sacrifier leur agilité.

Obtenez un modèle gratuit Alignez votre équipe sur une feuille de route claire : définissez des objectifs, attribuez des tâches et obtenez des résultats grâce au modèle de plan marketing stratégique ClickUp

Le modèle de forfait marketing stratégique ClickUp offre aux responsables marketing un cadre leur permettant d'aligner leur stratégie sur leur exécution.

Clarifiez vos objectifs en définissant les objectifs de vos campagnes et en les mappant à des indicateurs clés de performance marketing

Décomposez les tâches en initiatives spécifiques sur tous les canaux

Donnez du contexte à vos équipes grâce à des champs personnalisés tels que le profil, l'étape du tunnel de conversion ou la priorité

Suivez visuellement la progression depuis la planification jusqu'à l'analyse post-campagne

Une fois votre stratégie définie, l'exécution de votre campagne doit être claire et contrôlée.

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez le flux de travail de vos campagnes : suivez les échéanciers, gérez les budgets et surveillez les performances, le tout en un seul endroit grâce au modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp

Le modèle de gestion de campagne marketing ClickUp est conçu pour les équipes marketing technologiques qui gèrent plusieurs lancements ou campagnes saisonnières.

Facilitez le suivi des campagnes grâce à des échéanciers visuels et des sous-tâches imbriquées

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur vos budgets et les indicateurs de performance clés tels que le retour sur investissement (ROI) et les taux de clics (CTR)

Gagnez du temps en utilisant l'automatisation marketing intégrée pour les tâches répétitives

Assurez la cohérence et l'efficacité de vos efforts marketing à l'aide de filtres ciblant le public, la plateforme ou l'objectif

Création collaborative de contenu

Créez des documents ClickUp et associez-les à vos tâches pour ajouter du contexte à votre travail

ClickUp Docs est le lieu où réside votre cerveau marketing technologique. De la communication produit aux calendriers de lancement, il est conçu pour les équipes qui jonglent entre le référencement, les flux de travail par e-mail, les stratégies de croissance et bien plus encore.

Améliorez la collaboration au sein de votre équipe en travaillant ensemble en temps réel sur des briefs, des blogs et des forfaits GTM

Rendez vos notes exploitables en attribuant des éléments d'action directement dans le document

Donnez tout le contexte à vos équipes grâce à des liens vers les produits, des tableaux de bord et des médias intégrés

Gardez tout sous contrôle de version et facile à partager entre les équipes

Générez des images innovantes pour vos campagnes marketing avec ClickUp Brain dans les tableaux blancs

ClickUp Tableaux blancs est votre bac à sable créatif, idéal pour imaginer des boucles de croissance, des entonnoirs de campagne et des parcours utilisateurs sans limites.

Mappez visuellement vos idées de campagne, vos personas et vos flux de contenu, en les liant à des documents, des tâches et des flux de travail

Organisez des sessions de brainstorming en direct avec les équipes de conception, de développement et de marketing

Convertissez vos notes autocollantes en tâches en un seul clic

Générez des images à l'aide de l'assistant IA intégré

Ensemble, les documents et les tableaux blancs aident les spécialistes du marketing technologique à voir grand et à se développer rapidement.

Marketing par e-mail avec l'aide de l'IA

L'assistant de rédaction IA de ClickUp Brain aide les spécialistes du marketing technologique à transformer des pensées éparses et des idées à moitié formulées en contenu e-mail bien structuré et aligné sur la marque, sans avoir à passer d'un outil ou d'un onglet à l'autre.

Invitez ClickUp Brain et recevez instantanément des e-mails personnalisés et des messages pour les réseaux sociaux

Rédigez des e-mails en quelques minutes tout en conservant le style de votre marque

Améliorez l'engagement en adaptant vos messages à des segments de clientèle spécifiques

Testez différents tons, angles et structures pour voir ce qui fonctionne le mieux

Développez-vous sans sacrifier la cohérence ni la qualité

Rapports et visualisation avec des tableaux de bord personnalisés

Utilisez le tableau de bord marketing de ClickUp pour consulter des indicateurs de performance en temps réel et analyser la réussite de vos campagnes

Les tableaux de bord ClickUp vous aident à tout surveiller, de la courbe d'adoption de vos produits aux performances de vos campagnes.

Par exemple, si vous menez des campagnes sur les réseaux sociaux, vous pouvez configurer un tableau de bord qui affiche :

Taux d'engagement par plateforme

Taux de clics sur les annonces

Nombre de conversions de prospects

Coût par acquisition

Le plus intéressant ? Ces nombres sont mis à jour automatiquement à mesure que de nouvelles données sont disponibles. Finies les entrées manuelles et les feuilles de calcul obsolètes grâce à plus de 200 intégrations natives avec HubSpot, Miro, Notion, GSuite et bien d'autres encore.

👀 Les principaux indicateurs clés de performance marketing pour les entreprises technologiques Indicateurs clés de performance marketing au niveau de l'entreprise : taux de conversion, CAC (coût d'acquisition client), retour sur investissement marketing, valeur vie client, etc.

Indicateurs clés de performance du marketing produit : taux d'adoption et de désabonnement, taux d'activation des utilisateurs, etc.

Indicateurs clés de performance du marketing de contenu : impressions de contenu, temps moyen passé sur la page, pipeline influencé par le contenu, etc.

Indicateurs clés de performance SEO : classement des mots-clés, trafic organique, autorité de domaine, etc.

Indicateurs clés de performance marketing payants : taux de conversion publicitaire, CTR (taux de clics), CPL (coût par prospect), etc.

Indicateurs clés de performance du marketing par e-mail : taux de conversion des e-mails, CTOR (taux de clic), taux de désabonnement

Indicateurs clés de performance des réseaux sociaux : part de voix, taux d'engagement, taux de croissance du nombre d'abonnés, etc.

Suivi visuel des tâches avec les tableaux Kanban

Accédez à toutes vos tâches et à tous vos objectifs en un seul endroit grâce à la vue Kanban de ClickUp

Imaginez : vous menez trois lancements en parallèle, l'un pour une nouvelle fonctionnalité produit, l'autre pour un partenaire d'intégration et le dernier pour un webinaire sur le leadership éclairé.

La vue Kanban de ClickUp vous offre une vue claire et intuitive de l'emplacement de chaque tâche, grâce à la fonction glisser-déposer. Configurez des colonnes telles que :

Planification de campagne

Création de contenu

Validation du design

Préparation du lancement

Suivi post-lancement

Vous pouvez désormais repérer les problèmes sans avoir besoin d'un appel pour connaître le statut. Si vous remarquez que les tâches de conception s'accumulent dans une colonne, c'est un signal. Peut-être qu'un designer est débordé. Peut-être que le brief n'était pas clair. Quoi qu'il en soit, vous savez où intervenir.

💡 Conseil de pro : Voici comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp !

Défis marketing courants rencontrés par les entreprises technologiques

Les entreprises technologiques sont souvent à la pointe de l'innovation, mais comment commercialiser cette innovation ? C'est une autre paire de manches. Des cycles de production rapides, des propositions de valeur complexes et des besoins clients en constante évolution créent un terrain miné où les messages peuvent facilement être mal interprétés et les opportunités manquées.

Vous trouverez ci-dessous les défis les plus courants auxquels sont confrontés les spécialistes du marketing technologique, ainsi que des solutions pour les relever.

1. Trop de technologie, pas assez de clarté

Les produits technologiques regorgent souvent de fonctionnalités qui ne sont pas suffisamment mises en avant pour résoudre les problèmes quotidiens des utilisateurs.

🎯 Ce qui aide :

Traduisez les fonctionnalités en avantages quotidiens

Utilisez des anecdotes, des analogies et des cas concrets

Associez vos spécialistes du marketing à des ingénieurs pour une meilleure coordination et des messages plus clairs

💡 Conseil de pro : le modèle de positionnement de produit de ClickUp peut vous aider à communiquer efficacement les avantages de votre produit à votre public.

2. Se fondre dans la masse

Lorsque toutes les entreprises clament haut et fort leur innovation, il est difficile de trouver le bon équilibre entre innovation et adoption.

🎯 Ce qui aide :

Trouvez votre niche

Ne vous adressez pas à tout le monde, parlez à ceux qui ont besoin de votre produit

Renforcez votre autorité au sein de ces micro-communautés grâce à des blogs bien pensés, des newsletters ou même un podcast animé par le fondateur

💡 Conseil de pro : Vous lancez le premier podcast de votre entreprise ? Obtenez ces modèles de podcast gratuits pour réduire votre liste de tâches

3. Les prospects mettent une éternité à se convertir

Les cycles d'achat longs et les multiples décideurs ralentissent tout.

🎯 Ce qui aide :

Assistez vos clients potentiels à chaque étape de leur parcours grâce à un contenu adapté

Utilisez des diagrammes comparatifs, des études de cas, des vidéos explicatives et des outils de calcul du retour sur investissement pour aider les acheteurs à se sentir en confiance à chaque étape

💡 Conseil de pro : essayez ce guide pour créer un contenu efficace pour votre équipe commerciale

4. Les équipes commerciales et marketing ne communiquent pas assez

Lorsque ces équipes ne sont pas alignées, les messages se perdent et les prospects se refroidissent.

🎯 Ce qui aide :

Définissez des objectifs communs et rassemblez tout le monde sur une seule plateforme

Réalisez des revues conjointes où les deux équipes peuvent évaluer ensemble les performances du contenu et la qualité des prospects

💡 Conseil de pro : le modèle de plan commercial et marketing de ClickUp aide les équipes commerciales et marketing à s'aligner sur des objectifs communs

5. Tout change constamment

Aujourd'hui, c'est l'IA, demain, c'est le marketing communautaire. Il est épuisant de rester à la page.

🎯 Ce qui aide :

Restez fidèle à vos valeurs fondamentales. Élaborez votre stratégie en fonction des problèmes réels que vous résolvez

Utilisez les tendances comme source d'inspiration, pas comme stratégie en soi

💡 Conseil de pro : Reddit n'est pas un simple fil d'actualité, c'est un lieu où se retrouvent des utilisateurs passionnés et experts. Les marques qui réussissent ne le considèrent pas comme un canal publicitaire, mais comme un lieu de discussion qui mérite d'être écouté. Les utilisateurs de Reddit sont très engagés et sceptiques à l'égard du marketing. 90 % des utilisateurs font confiance à la plateforme pour découvrir de nouveaux produits et marques.

Maîtrisez les stratégies marketing dans le secteur technologique avec ClickUp

La mise en place de stratégies de marketing numérique évolutives pour les entreprises technologiques nécessite des bases solides. Un lieu central où votre équipe peut planifier, créer, suivre et améliorer vos campagnes. C'est là qu'un hub marketing s'avère utile.

ClickUp est un hub marketing complet qui offre aux spécialistes du marketing technologique un réel avantage concurrentiel. Ses fonctionnalités de collaboration intuitives aident les équipes à mapper les priorités des projets, à créer des propositions détaillées pour les clients et à s'aligner sur des objectifs communs.

Vous voulez mesurer votre réussite ? Les tableaux de bord personnalisables de ClickUp affichent les performances de vos campagnes en temps réel avec plus de 40 options de visualisation différentes. De plus, vous pouvez afficher votre travail dans le style qui correspond le mieux à votre flux de travail.

Grâce à l'IA intégrée et aux agents Autopilot à votre commande, ainsi qu'à des centaines de modèles qui vous font gagner du temps et vous épargnent des efforts, vous pouvez vous concentrer uniquement sur votre créativité et votre stratégie marketing !

Prêt à élaborer des stratégies marketing qui fonctionnent vraiment ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!