16 modèles gratuits de nomenclatures pour la fabrication et la gestion des stocks

Que sont les modèles de nomenclature ?

Un modèle de nomenclature est un document ou une feuille de calcul standardisé qui liste tous les composants, matières premières, pièces et sous-ensembles nécessaires à la construction ou à la fabrication d'un produit.

Il s'agit d'un point de référence essentiel dans le processus de planification de la production et d'approvisionnement, qui aide les Teams à comprendre ce qui doit être acheté, en quelles quantités et auprès de quels fournisseurs.

Un modèle de nomenclature type comprend les champs suivants 👇

Champ Description Référence Identifiant unique pour chaque composant Nom de la pièce Nom descriptif de la pièce ou du matériau Quantité Nombre d'unités nécessaires pour le produit final Unité de mesure Par exemple, pièces, mètres, kilogrammes Description Plus de détails sur le composant Fournisseur Fournisseur ou fabricant de la pièce Coût unitaire Pour la budgétisation et l'approvisionnement Coût total Quantité × Coût unitaire Référence (En électronique) indique où la pièce est utilisée sur le schéma Niveau Affiche la hiérarchie s'il s'agit d'une nomenclature à plusieurs niveaux note* Toute information supplémentaire

Aperçu des meilleurs modèles de nomenclatures

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de nomenclature ?

Qu'est-ce qui distingue une nomenclature médiocre d'une excellente nomenclature ? Voici les éléments clés qui rendent un modèle de nomenclature efficace pour toutes les équipes :

structure et hiérarchie claires* : un bon modèle de nomenclature organise les données de manière logique et lisible. Il doit fournir l'assistance aux nomenclatures à plusieurs niveaux et montrer clairement la relation entre les assemblages et les sous-assemblages

champ prêts pour l'approvisionnement* : ils comprennent les noms des fournisseurs, les numéros de pièces, les délais de production et le coût unitaire. Cela permet à l'équipe chargée de l'approvisionnement de disposer de toutes les informations nécessaires pour s'approvisionner en matériaux sans avoir à rechercher des détails supplémentaires

contrôle des versions et traçabilité* : chaque modification apportée à la nomenclature doit pouvoir être suivie grâce aux nombres de version, aux dates et à l'information de l'éditeur. Cela permet d'éviter des erreurs coûteuses lors des modifications de conception ou de production

compatibilité des outils* : une nomenclature solide peut être intégrée à des systèmes ERP, PLM ou de gestion des stocks avec un minimum de modifications. Elle doit pouvoir être facilement exportée au format CSV ou XML pour être intégrée à des flux de travail plus complexes

utilisation inter-équipes* : différentes équipes utilisent la nomenclature de différentes manières : ingénierie, fabrication, approvisionnement, voire finance. Un bon modèle de nomenclature offre un équilibre entre détails et clarté afin que chacun obtienne ce dont il a besoin

Les champs d'approvisionnement basés sur l'IA peuvent faire toute la différence dans un bon modèle de nomenclature :

💡 Conseil de pro : développez un système d'annotation collaboratif dans votre nomenclature, où les membres de l'équipe peuvent ajouter des notes contextuelles, les raisons des modifications historiques et la justification de la conception directement dans le document.

16 modèles de nomenclatures

Si vous travaillez dans la fabrication, l'ingénierie, la conception de produits ou l'approvisionnement, vous savez à quelle vitesse les choses peuvent se dégrader sans un système clair.

Une commande manquée, un devis obsolète ou une erreur de suivi peuvent perturber tout le calendrier de production.

De plus, si votre équipe souhaite réduire le suivi manuel et améliorer la visibilité de vos opérations, ces modèles sont conçus pour vous aider à atteindre cet objectif.

Jetons-y un œil 👇

1. Modèle d'approvisionnement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Affichez toutes les demandes d'approvisionnement, les fournisseurs et les contrats dans un tableau de bord organisé grâce au modèle d'approvisionnement ClickUp

Le modèle ClickUp, facile à utiliser pour les débutants, est un environnement de travail prêt à l'emploi qui vous permet de rationaliser chaque étape de votre processus d' approvisionnement. Il comprend des affichages prédéfinis pour les procédures opératoires normalisées (SOP), les répertoires de fournisseurs et la gestion des risques.

Vous trouverez des tableaux intuitifs classant les fournisseurs par niveau et niveau de risque, vous aidant ainsi à identifier rapidement les partenaires essentiels ou les vulnérabilités potentielles.

De plus, des listes dédiées telles que « Demandes d'admission » et « Négociations de contrats » permettent de suivre les demandes, les réponses aux appels d'offres et les conditions contractuelles en un seul endroit. En effet, les règles automatisées de routage et de mise en file d'attente permettent de gagner du temps et de réduire les suivis manuels, tandis que les aperçus visuels permettent à votre équipe opérationnelle de garder le contrôle sur chaque point de contact de l'approvisionnement.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Centralisez les demandes d'achat, les données fournisseurs et les contrats dans un tableau de bord facile à naviguer

Automatisez les itinéraires et les suivis, gagnez du temps et réduisez les erreurs manuelles

Offre une visibilité claire sur les niveaux des fournisseurs et les niveaux de risque pour une prise de décision plus intelligente

idéal pour : *les responsables des achats, les équipes opérationnelles ou les start-ups qui mettent en place leur premier processus formel de gestion des fournisseurs

2. Modèle de forfait de projet de fabrication ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression de votre forfait de fabrication section par section dans le modèle de forfait de projet de fabrication ClickUp

Le modèle de forfait de projet de fabrication ClickUp est votre modèle de référence pour gérer de grands projets à plusieurs niveaux sans chaos.

Tout commence par une simple vue Liste, dans laquelle vous pouvez mapper votre forfait complet, divisé par section, service et priorité. Chaque tâche est accompagnée de champs personnalisés pour le niveau d'effort, le niveau d'impact et l'équipe responsable.

Vous avez besoin de joindre une pièce jointe ou un document de référence ? Il vous suffit de le déposer dans le champ Fichiers pour que tout reste au même endroit.

Cette installation est particulièrement utile lorsque plusieurs Teams contribuent à un même produit fini, car elle permet à chacun d'avoir une visibilité sur les dépendances, les responsabilités et les échéanciers.

À partir de là, vous pouvez passer à la vue Planning Progress Board, où chaque activité devient une carte sur un tableau Kanban glisser-déposer. Mieux encore, le modèle n'est pas rigide. Vous pouvez effectuer une modification en cours sur la structure des sections, ajuster les évaluations d'effort ou changer les affectations des services en un seul clic.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Décompose les projets de fabrication complexes en sections et priorités gérables

Les champs personnalisables et les vues Kanban permettent aux équipes de rester alignées et aux flux de travail de rester flexibles

Facilite le suivi des dépendances, des responsabilités et des échéanciers entre les différents services

✅ Idéal pour : les équipes de fabrication, les responsables des opérations ou toute personne coordonnant des projets en plusieurs étapes entre différents services

🌼 Le saviez-vous ? Au début des années 1950, les fabricants géraient les nomenclatures à l'aide de cartes perforées ou de méthodes papier, qui étaient fastidieuses et sources d'erreurs. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, le BOMP (Bill of Materials Processor) d'IBM, qui a ensuite évolué vers le DBOMP (Database Bill of Materials Processor) en 1965, a permis un stockage hiérarchique plus avancé des nomenclatures sur disque, inaugurant une nouvelle ère d'automatisation.

3. Modèle de gestion des stocks ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez et effectuez le suivi de vos stocks par statut à l'aide du modèle de gestion des stocks ClickUp

Grâce à un flux de travail simple et structuré, le modèle de gestion des stocks ClickUp permet de surveiller les niveaux de stocks, de suivre les besoins de réapprovisionnement et de réduire les inefficacités liées aux stocks. Que vous gériez des biens physiques, des composants matériels ou des fournitures de bureau, ce modèle vous offre une visibilité totale sur les articles disponibles, ceux qui doivent être réapprovisionnés et ceux qui ont été retirés.

À l'intérieur, vous pouvez accéder à la vue Tableau, organisée par En stock, En rupture de stock et Plus utilisé, pour voir immédiatement la condition de chaque élément. Chaque tâche représente un élément individuel en stock, ce qui vous permet d'attribuer des responsabilités, de joindre des pièces jointes pertinentes et d'inclure des informations clés sur le produit, telles que la quantité, le fournisseur ou le délai de réapprovisionnement.

Grâce à des vues supplémentaires telles que Tableur, Échéancier, Liste et Mises à jour des commandes, vous pouvez passer d'un aperçu opérationnel à des dispositions de planification plus détaillées en fonction des besoins de votre équipe.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Visualisez instantanément le statut des stocks grâce aux vues Tableau affichant les éléments en stock, en rupture de stock et retirés de la vente

Attribuez des responsabilités et joignez des pièces jointes directement à chaque élément en stock pour un suivi sans faille

Plusieurs vues (tableau, échéancier, liste) vous permettent de passer d'une vue d'ensemble à une planification détaillée

✅ Idéal pour : les responsables des opérations, les équipes chargées de l'exécution des commandes ou les responsables de la chaîne d'approvisionnement qui ont besoin d'un endroit centralisé pour suivre les stocks en temps réel

4. Modèle d'inventaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les éléments en stock, les coordonnées des fournisseurs et les statuts de paiement à l'aide du modèle d'inventaire de ClickUp

Le modèle d'inventaire ClickUp peut vous aider à gérer votre inventaire de matériaux, à rationaliser vos achats et à faciliter la gestion de bout en bout de vos projets. Que vous travailliez avec plusieurs fournisseurs externes ou que vous gériez les stocks entre plusieurs équipes, ce modèle clarifie les données d'inventaire et vous aide à éviter les difficultés liées aux achats.

Commencez par la vue Liste des stocks, qui affiche tous vos éléments en stock et les informations essentielles telles que la quantité, les points de réapprovisionnement, le coût unitaire et les informations sur les fournisseurs. Vous pouvez même configurer des formules pour que vos chiffres soient automatiquement mis à jour.

Pour comprendre vos données sous différents angles, passez à des vues telles que Par statut de paiement ou Par fournisseur. Le plus intéressant ? Dans ce modèle d'inventaire, vous pouvez accéder à la vue Plan de l'emplacement des fournisseurs pour visualiser la géographie des fournisseurs, ce qui vous aide à superviser l'ensemble du flux de travail de gestion des relations avec les fournisseurs.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez toutes les informations relatives aux stocks, l'information des fournisseurs et les statuts de paiement en un seul endroit

Les formules intégrées et les vues Plan vous aident à visualiser l'emplacement des fournisseurs et à automatiser les calculs

Filtrez et analysez facilement les stocks par statut de paiement, fournisseur ou autres champs clés

✅ Idéal pour : les Teams d'approvisionnement, les gestionnaires de stocks ou toute personne chargée de la gestion des stocks auprès de fournisseurs externes

5. Modèle de registre des stocks ClickUp Business

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de registre d'inventaire ClickUp Business pour enregistrer les détails des éléments, surveiller les niveaux de stock et suivre les besoins de réapprovisionnement à l'aide de formulaires, de vues Liste et de vues Résumé

Le modèle de registre d'inventaire ClickUp Business offre aux petites entreprises et aux Teams en pleine croissance un moyen simple et fiable de suivre les niveaux de stock, d'éviter les ruptures et d'être prêts à passer de nouvelles commandes.

Commencez par un formulaire d'inventaire qui aide votre équipe à enregistrer les nouveaux stocks de manière standardisée. Des champs tels que le nom de l'élément, la référence, le fournisseur, la quantité minimale de commande et le délai de production vous permettent de saisir les bonnes données dès le départ. Et ce n'est pas tout ! Il vous suffit de partager le formulaire à l'aide du bouton Copier le lien et de laisser les membres de l'équipe soumettre directement les mises à jour.

Une fois soumis, les éléments apparaissent dans la vue Liste, regroupés par catégorie pour faciliter la navigation. Vous pouvez effectuer une modification en cours directement sur les champs, mettre à jour les quantités ou ajouter des étiquettes pour une consultation rapide. Cela facilite la gestion d'une liste croissante de produits sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Des formulaires simples permettent à tout un chacun d'enregistrer facilement les nouveaux stocks et de mettre à jour les niveaux de stock

Les vues de listes groupées et les champs modifiables rationalisent la gestion des produits à mesure que votre entreprise se développe

Légers mais puissants, ils sont parfaits pour les petites équipes qui ont besoin d'efficacité sans complexité

✅ Idéal pour : les petites entreprises, les détaillants ou toute équipe à la recherche d'un moyen simple mais efficace de gérer ses stocks

Téléchargez n'importe quel fichier de données dans ClickUp Brain et demandez-lui de décomposer le contenu pour vous !

6. Modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp pour le suivi des commandes grâce à des statuts personnalisables

Le modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp est un environnement de travail multi-vues conçu pour rationaliser les commandes, suivre les niveaux de stock et permettre à votre équipe de rester informée des arrivées et des stocks disponibles.

Ils utilisent une vue Tableau regroupée par statut, ce qui facilite la visualisation du parcours de chaque élément, de À commander à En attente, Prêt pour révision*, et au-delà. Vous pouvez créer des tâches pour chaque commande, les attribuer aux membres de l'équipe, joindre des pièces jointes et les faire passer par 14 statuts personnalisables qui reflètent votre flux de travail.

Ce modèle se distingue par son équilibre parfait entre structure et flexibilité. Vous pouvez surveiller les mouvements de stock, enregistrer les interactions avec les fournisseurs et vous assurer que chaque élément est vérifié, soumis et livré sans aucune approximation.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Visualisez le parcours de chaque commande grâce à des tableaux de statut personnalisables

Suivez les mouvements de stock et les interactions avec les fournisseurs pour une transparence achevée du processus

Équilibre entre structure et flexibilité, s'adaptant à votre flux de travail d'approvisionnement unique

idéal pour : *Les responsables des achats, les équipes d'entrepôt et les responsables des opérations qui ont besoin d'un processus clair et collaboratif pour gérer les commandes et les mises à jour des stocks

7. Modèle de formulaire de commande ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de formulaire de commande ClickUp pour recueillir les commandes des clients, suivre leur exécution et gérer les problèmes de livraison grâce à des mises à jour automatisées et un tableau de bord des commandes en temps réel

Le modèle de bon de commande ClickUp est à la fois un formulaire destiné aux clients et un système de back-office. Il aide les entreprises à recueillir les commandes, à gérer leur exécution et à suivre les problèmes liés aux commandes sans avoir à jongler entre les e-mails, les feuilles de calcul ou les outils déconnectés.

Commencez par le partage du formulaire de commande directement avec vos clients via votre site web, votre boutique en ligne ou un simple lien.

Une fois soumises, les nouvelles commandes apparaissent instantanément dans la vue Liste des nouvelles commandes. Cette vue isole uniquement les nouvelles entrées. Vous pouvez également ajouter des formules suggérées, telles que Prix total (prix unitaire × quantité) et Jours depuis la commande, pour obtenir une visibilité instantanée sur la valeur et le calendrier des commandes, ce qui est parfait pour établir des priorités ou effectuer des suivis.

Pour faciliter encore davantage les choses, les automatisations ClickUp intégrées gèrent les mises à jour à votre place. En exemple, lorsque le numéro de suivi est ajouté, le statut passe à « En transit ».

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Recueillez les commandes des clients à l'aide d'un formulaire partageable et suivez leur exécution en temps réel

Automatisez les mises à jour de statut et le suivi des commandes, réduisant ainsi le travail manuel

Les tableaux de bord en temps réel et les formules suggérées sont des fournisseurs d'informations instantanées sur la valeur et le calendrier des commandes

✅ Idéal pour : les boutiques en ligne, les entreprises basées sur des produits ou les équipes de traitement des commandes qui recherchent un moyen fiable et évolutif de gérer les commandes entrantes et de les suivre à chaque étape du processus

8. Modèle de facture ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des factures professionnelles avec le modèle de facture ClickUp

Le modèle de facture ClickUp est une disposition claire et professionnelle conçue pour aider les entreprises à suivre les services facturables, à gérer les conditions de paiement et à présenter clairement les frais liés aux projets.

Ce modèle de type document commence par des sections claires contenant les informations sur l'entreprise et le client, les dates de facturation et d'échéance, ainsi qu'un tableau bien organisé permettant de détailler les frais. Vous pouvez regrouper les coûts par projet, afficher les sous-totaux pour chaque section et ajouter des frais ou des réductions. Il prend même en charge les commandes de modification, ce qui le rend parfait pour les travaux en cours ou en plusieurs phases.

Ce modèle est particulièrement utile en raison de sa flexibilité. Chaque section est divisée en détails au niveau des tâches, et vous pouvez facturer en fonction de la quantité, des heures ou de l'évaluation, selon le service. Le sous-total cumulé et le solde total dû affichent aux clients une vue transparente de ce qu'ils doivent.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Disposition professionnelle et claire pour présenter des factures détaillées aux clients

Options de facturation flexibles (par quantité, par heure ou par tarif) adaptées à tous les services ou projets

Les sections intégrées pour les commandes de modification et les sous-totaux courants garantissent que tout reste transparent

✅ Idéal pour : les freelances, les agences et les Teams de services qui souhaitent présenter des factures professionnelles avec une ventilation détaillée des éléments des projets

9. Modèle de suivi des factures ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les factures par statut et date d'échéance grâce au modèle de suivi des factures ClickUp

Le modèle de suivi des factures ClickUp offre aux entreprises un moyen simple mais puissant de surveiller les paiements entrants. Que vous gériez la facturation des clients, les projets freelance ou les factures tout au long de votre chaîne d'approvisionnement, ce modèle au niveau de la liste vous aide à tout organiser, des dates d'échéance aux informations sur les prix, dans un tableau de bord clair.

Chaque tâche permet de saisir des informations importantes telles que le nom du client, ses coordonnées, le type de paiement et le tarif à l'aide de champs personnalisés. Au lieu de jongler entre des feuilles de calcul ou des fils de discussion par e-mail, vous pouvez gérer toutes vos factures à l'aide de champs structurés faciles à filtrer, trier et mettre à jour.

Utilisez la vue Liste pour suivre toutes les factures en un seul endroit, y compris une vue ciblée sur les revenus payés. Si vous préférez un flux de travail visuel, passez à la vue Tableau où vous pouvez glisser-déposer les factures entre différents statuts tels que Non payé, En retard et Payé. C'est un moyen rapide de savoir où en est la pulsation des paiements.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez toutes vos factures par statut, date d'échéance et client dans un tableau de bord unique

Les champs personnalisés permettent de saisir chaque détail, ce qui facilite le tri et le filtrage

La vue Tableau vous permet de glisser-déposer les factures entre les différents statuts pour des mises à jour rapides

idéal pour : *les freelances, les équipes financières et les entreprises en contact avec la clientèle qui doivent gérer des factures pour plusieurs contacts, projets ou services

10. Modèle ClickUp pour le traitement des commandes

Obtenir un modèle gratuit Suivez les commandes et les matières premières grâce au modèle de traitement des commandes ClickUp, qui comprend des tableaux de bord en temps réel et un suivi de la progression

Le modèle ClickUp Order Fulfillment Template est un environnement de travail prêt à l'emploi qui vous aide à gérer l'ensemble du cycle de commande, du suivi des matières premières et des bons de commande au contrôle de la progression et des délais.

Le modèle s'articule autour de deux listes principales : Commandes et Matières premières. Chaque tâche de ces listes correspond à une commande ou à un élément et comporte des champs personnalisables tels que le type de paiement, le nom du client, le tarif et la date d'échéance. Vous pouvez également créer des tâches récurrentes pour les achats réguliers, afin de ne plus avoir à repartir de zéro chaque mois.

Le tableau de bord général rassemble toutes ces informations. Il vous offre un aperçu en temps réel de votre pipeline d'exécution, avec des barres de progression, des étiquettes de priorité et les dates de début/fin pour toutes les listes. Vous trouverez également des sections pour les documents mis en signet, l'activité récente et la propriété des tâches.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Gère l'ensemble du cycle de commande, des matières premières aux bons de commande, dans un seul environnement de travail

Les champs personnalisables et les tâches récurrentes simplifient les achats répétés et le suivi

Les tableaux de bord en temps réel offrent une visibilité instantanée sur la progression des commandes et les goulots d'étranglement

✅ Idéal pour : les équipes de la chaîne d'approvisionnement, les responsables d'entrepôt ou les responsables des opérations qui cherchent à améliorer la visibilité des commandes, à réduire les goulots d'étranglement et à suivre les performances en matière d'exécution des commandes

11. Modèle de checklist pour la gestion des fournisseurs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de checklist pour la gestion des fournisseurs ClickUp permet d'évaluer, d'organiser et d'améliorer les relations avec les fournisseurs.

Le modèle de checklist pour la gestion des fournisseurs ClickUp permet d'évaluer, d'organiser et d'améliorer les relations avec les fournisseurs.

Commencez par le formulaire d'évaluation des fournisseurs intégré. Ce formulaire recueille des informations essentielles sur les fournisseurs, telles que la structure de l'entreprise, les coordonnées et la qualité opérationnelle. Les évaluateurs utilisent un système de notation standardisé (allant de NON CONFORME à DÉPASSE LES ATTENTES) sur plusieurs critères, garantissant ainsi un processus d'évaluation cohérent et fondé sur des données.

Une fois le formulaire soumis, le fournisseur est ajouté en tant que tâche dans la liste Évaluations des fournisseurs, sous le statut À EXAMINER. À partir de là, vous pouvez faire passer la tâche au statut EN COURS D'EXAMEN, puis calculer le score total d'un fournisseur à l'aide d'un champ de formule prédéfini.

Pour les entreprises qui utilisent des outils de planification des ressources d'entreprise (ERP), ce modèle fait le lien entre l'évaluation des fournisseurs et les flux de travail d'approvisionnement systématisés.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Standardisez l'évaluation des fournisseurs grâce à des formulaires et des systèmes de notation intégrés

Suivez le statut et les performances des fournisseurs pour prendre de meilleures décisions d'approvisionnement

Comble le fossé entre l'évaluation des fournisseurs et les flux de travail de planification des ressources de l'entreprise

idéal pour : *les équipes d'approvisionnement, les responsables fournisseurs et les responsables des opérations qui souhaitent améliorer la sélection des fournisseurs, réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et assurer la maintenance des normes de qualité

12. Modèle de demande de devis ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de demande de devis ClickUp pour envoyer des demandes de devis détaillées avec les conditions de prix, d'expédition et de paiement

Le modèle de demande de devis ClickUp permet de standardiser et de rationaliser le processus de demande de prix aux fournisseurs (afin que vous puissiez rapidement comparer ce qui est comparable). Que vous recherchiez des matériaux, des équipements ou des services, ce modèle de demande de devis garantit la cohérence, l'organisation et le professionnalisme des informations.

Conçu dans un format clair, de type document, ce modèle comprend tous les éléments clés d'un appel d'offres bien structuré : coordonnées de l'entreprise, période de validité du devis, nombre de bon de commande, mode de paiement et conditions de paiement.

En bas de la page, vous trouverez un simple tableauur pour enregistrer la quantité d'éléments, les descriptions, le prix unitaire et les coûts totaux. Cela permet de générer facilement des devis destinés aux clients en quelques minutes.

Pour rendre l'offre encore plus intéressante, vous pouvez l'adapter à des achats ponctuels ou à des relations fournisseurs continues, inclure le calcul des taxes ou des frais, et même l'intégrer à votre flux de travail plus large de gestion des achats ou des fournisseurs dans ClickUp.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Simplifiez la création des appels d'offres grâce à un format clair et professionnel pour tous les détails clés

Facilite la comparaison des devis des fournisseurs pour une prise de décision plus rapide

Adaptables aux achats ponctuels ou réguliers, avec des tableaux intégrés pour la ventilation des coûts

✅ Idéal pour : les Teams d'approvisionnement, les responsables de la chaîne d'approvisionnement et les services financiers qui demandent fréquemment des devis à des fournisseurs externes

13. Modèles de nomenclatures Excel par gestion de projet

via Gestion de Projet Manager

Le modèle de nomenclature Excel par chef de projet peut vous aider à gérer les pièces, les composants et les matériaux impliqués dans votre processus de production. Il est conçu pour refléter les flux de travail réels de la fabrication, en utilisant des champs autres que la quantité et le coût.

Chaque partie de la nomenclature comprend des détails tels que le nom de la pièce, le numéro de pièce, la description, le coût unitaire et le coût total. Il existe également un champ « Niveau de nomenclature » qui vous aide au suivi de la place de chaque élément dans la hiérarchie.

Comme le modèle comprend les matières premières, les informations d'assemblage et la ventilation des coûts, il convient également aux Teams chargées de la gestion des stocks et des ressources. Vous pouvez suivre les quantités et les coûts totaux par élément, ce qui facilite la planification des cycles de production sans surstockage ni dépenses excessives.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez chaque pièce, composant et matériau grâce à des champs détaillés adaptés aux flux de travail réels

Comprend les niveaux de nomenclature et la ventilation des coûts pour un forfait précis de la production

Travaille bien pour la gestion des stocks et l'allocation des ressources dans Excel

idéal pour : *les ingénieurs, les planificateurs de projets de fabrication et les utilisateurs d'ERP qui gèrent des assemblages, des composants ou des matières premières dans Excel

📌 Astuce rapide : rationalisez la planification des ressources de votre entreprise en utilisant le même modèle pour le suivi de toutes les pièces physiques, que vous gériez une structure de nomenclature modulaire ou que vous appreniez à l'aide de workflows de type Excel University.

14. Modèle de nomenclature Excel par Katana

via Katana

Le modèle de nomenclature Excel de Katana peut être utile aux fabricants qui souhaitent organiser les pièces de production, les sous-ensembles, les coûts et l'ensemble du processus de fabrication en un seul endroit.

Si vous travaillez avec plusieurs variantes de produits ou si vous souhaitez simplement disposer d'un moyen plus clair pour mapper vos composants, ce modèle Excel est le fournisseur d'une approche simple mais structurée.

Si vous recherchez des modèles Excel pour la fabrication, celui-ci est clair et prêt à l'emploi. Que vous paramétriez une nomenclature complète ou que vous commenciez tout juste le suivi de vos matériaux dans Excel, ce modèle vous offre une base solide.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez les pièces de production, les sous-ensembles et les coûts dans un tableur clair et prêt à l'emploi

Assistance pour plusieurs variantes de produits et le mapper structuré des nomenclatures

Assez simples pour les débutants, mais suffisamment robustes pour répondre à des besoins de fabrication complexes

✅ Idéal pour : les Teams de fabrication, les ingénieurs et les concepteurs de produits qui gèrent plusieurs assemblages et coûts de matériaux dans Excel

15. Modèle de nomenclature Excel/Google Sheets par Vertex42

via Vertex42

Le modèle de nomenclature de Vertex42 est un tableur flexible conçu pour faciliter le suivi des pièces, les références visuelles et le contrôle des versions.

Le modèle comprend une liste de pièces personnalisable permettant d'ajouter des noms de pièces, des identifiants, des prix et même des images. Une fois que vous avez sélectionné un identifiant de pièce dans la feuille principale de la nomenclature, le reste des informations est automatiquement renseigné à l'aide de formules VLOOKUP.

Dans la version Google Sheets, vous pouvez intégrer des images directement dans les cellules à l'aide de la fonctionnalité « Image dans la cellule ».

Une feuille de calcul distincte consacrée à l'historique des révisions permet de suivre les modifications apportées à vos produits. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une solution MRP complète, le suivi des révisions est une fonctionnalité appréciable pour les petites équipes qui cherchent à gérer les mises à jour sans créer de confusion au niveau des versions.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Liste de pièces personnalisable avec remplissage automatique et assistance des images pour un suivi facile des pièces

L'historique des révisions intégré facilite la gestion des mises à jour des produits et le contrôle des versions

Flexibles pour Excel et Google Sheets, ils sont parfaits pour les petites Teams

✅ Idéal pour : les concepteurs de produits, les ingénieurs ou les petits fabricants qui créent des nomenclatures légères dans Excel ou Google Sheets

🧠 Anecdote : À partir de la fin du XVIIe siècle, la marine royale britannique a commencé à formaliser les normes de construction navale via ce que l'on appelait les « Establishments of Dimensions » (normes de dimensions). Ces normes définissaient les paramètres obligatoires des navires, tels que la longueur du pont des canons, la quille, la largeur et même l'épaisseur des planches, et ont été mises à jour au fil du temps (notamment en 1706, 1719, 1733, 1741 et 1745).

16. Modèle de nomenclature Excel par TemplateLAB

via TemplateLAB

Le modèle de nomenclature Excel de TemplateLAB est conçu pour les Teams travaillant sur des projets électroniques ou matériels détaillés. Il offre une ventilation complète de chaque composant utilisé dans un projet, y compris la quantité, l'empreinte, le nombre de pièce et les informations sur le fournisseur.

Chaque élément est répertorié par son identifiant, suivi d'une description détaillée, d'un numéro de pièce et d'information sur l'approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs. Il existe même une colonne permettant d'indiquer si la pièce est déjà en population sur le tableau, ce qui facilite l'assemblage et l'inspection.

La fonctionnalité phare est l'accent mis sur l'approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs. Chaque ligne comprend jusqu'à trois fournisseurs liés aux pièces, ce qui vous aide à comparer la disponibilité et les prix.

Ce modèle comprend également un statut « Population » et une section « Note de placement », ce qui facilite la coordination entre les Teams de conception, d'approvisionnement et d'assemblage.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Répartition complète des composants, des fournisseurs et de l'information d'approvisionnement pour la fabrication de produits électroniques

Les colonnes multi-fournisseurs et les liens vers les pièces actives facilitent la comparaison des prix et des disponibilités

Comprend des notes sur le statut de population et le placement pour faciliter l'assemblage et l'inspection

✅ Idéal pour : les ingénieurs en électronique, les concepteurs de circuits imprimés et les Teams de production travaillant dans l'approvisionnement en composants, la construction de prototypes et l'assemblage de tableaux

Clarifiez votre flux de travail avec ClickUp

La gestion des achats, de la production et des stocks est déjà suffisamment complexe.

Mais les bons modèles peuvent vous décharger d'une grande partie de cette tâche, en vous apportant structure, visibilité et en réduisant le nombre d'éléments qui passent entre les mailles du filet.

Si vous en avez assez de jongler entre des feuilles de calcul et des mises à jour disparates entre les équipes, ClickUp rassemble tout sous un même toit. Des nomenclatures et du contrôle des stocks au suivi des commandes et aux flux de travail d'exécution, les modèles personnalisables de ClickUp sont conçus pour fonctionner comme votre équipe.

Associez-les à Brain, discuter et Automatisation pour apporter une clarté optimale à tous vos flux de travail.

