Modèles gratuits d'inventaire d'œuvres d'art pour cataloguer et gérer votre collection

Vos œuvres d'art ont une grande valeur, tant sur le plan créatif que financier, et nous le comprenons parfaitement.

Sans un système d'optimisation des stocks adapté, vous risquez de perdre la trace de ce que vous vendez, de l'emplacement d'une œuvre ou du nombre d'œuvres en stockage.

Si vous en avez assez de fouiller dans vos carnets, vos e-mails ou vos feuilles de calcul désordonnées, vous êtes au bon endroit. Dans ce guide, nous avons rassemblé les meilleurs modèles d'inventaire d'œuvres d'art.

Que vous soyez artiste, propriétaire d'une galerie ou conservateur, ces outils vous aideront à cataloguer, suivre et gérer vos œuvres d'art en gardant tout au même endroit.

Que sont les modèles d'inventaire d'œuvres d'art ?

Les modèles d'inventaire d'œuvres d'art sont des outils prêts à l'emploi qui vous aident à documenter et à gérer les détails de vos œuvres d'art, y compris les rapports sur leur condition. Ils offrent un moyen cohérent de suivre et d'organiser votre collection sans avoir à créer un système de planification d'inventaire à partir de zéro.

La plupart des modèles comprennent généralement des champs tels que :

Titre et description de l'œuvre d'art 🎨

Date de création et technique (par exemple, huile, aquarelle, techniques mixtes) 🗓️

Dimensions et poids 📏

Numéro d'inventaire pour un suivi facile 🆔

Provenance (propriété et historique des expositions) 🧾

Historique des prix et des ventes 💲

Emplacement ou statut actuel (par exemple, en stockage, en exposition, vendu) 🖼️

Ces modèles peuvent être des feuilles de calcul, des formulaires numériques ou intégrés à des outils de gestion de projet.

🧠 Anecdote amusante : un registre d'inventaire égaré a permis de découvrir un tableau de Van Gogh perdu depuis longtemps dans un grenier norvégien. L'organisation, ça compte !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'inventaire d'œuvres d'art ?

Un bon système de gestion d'inventaire d'œuvres d'art rendra la gestion de votre collection spécifique plus facile, plus rapide et plus fiable.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un bon modèle d'inventaire d'œuvres d'art :

Intuitif et simple : aucun manuel nécessaire, juste une disposition claire qui met l'accent sur vos œuvres d'art, pas sur la mise en forme

Facile à personnaliser : ajoutez ou supprimez des champs tels que le prix, l'emplacement ou le numéro d'inventaire pour l'adapter à votre flux de travail, que vous suiviez quelques croquis ou toute une galerie

Évolutif : restez organisé à mesure que votre collection s'agrandit, d'un petit ensemble d'œuvres à un portfolio complet

Compatible avec les outils : fonctionne de manière transparente avec les plateformes que vous utilisez déjà, telles que Microsoft Excel ou Google Sheets

Organisation visuelle : des sections bien espacées et une mise en forme claire vous aident à repérer rapidement les lacunes, les doublons ou les mises à jour nécessaires

Prêt pour la collaboration : partagez et mettez à jour facilement avec des conservateurs, des assistants ou des galeries

Le modèle adapté vous aidera à gérer votre entreprise artistique. Vous devriez vous sentir en contrôle sans vous perdre dans les aspects administratifs des opérations.

14 modèles d'inventaire d'œuvres d'art

Organiser des œuvres d'art ne devrait pas ressembler à une déclaration d'impôts en aquarelle. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un organiseur numérique pour votre galerie d'art.

Que vous soyez un artiste solo cataloguant ses croquis ou une galerie gérant des centaines d'œuvres, ces modèles vous offrent des champs personnalisés, une collaboration en temps réel, des tableaux de bord visuels et même une automatisation qui vous rappelle quand réapprovisionner vos toiles ou préparer une exposition.

1. Modèle d'inventaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez, suivez et présentez vos œuvres d'art sans effort grâce au modèle d'inventaire gratuit de ClickUp

Le modèle d'inventaire ClickUp est votre point de départ pour organiser vos œuvres d'art sans le stress des feuilles de calcul. Ce modèle d'inventaire prêt à l'emploi et flexible ne nécessite aucune installation spécifique ou supplémentaire.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Affichez votre inventaire sous forme de liste, de tableau ou de tableur, selon ce qui correspond le mieux à votre flux de travail

Ajoutez des champs personnalisés pour le titre, le support, les dimensions, le numéro d'inventaire et le prix de vos œuvres d'art ; joignez des images haute résolution ou des certificats pour chaque pièce

Collaborez en toute simplicité avec des galeries, des assistants ou des conservateurs grâce aux outils de partage intégrés

Configurez l'automatisation pour recevoir des rappels pour les réapprovisionnements, les expositions à venir ou le suivi des acheteurs

📌 Idéal pour : Les artistes, les collectionneurs ou les petites galeries qui ont besoin d'un système simple mais évolutif pour documenter et superviser numériquement leur inventaire.

💡 Conseil de pro : Libellez chaque pièce à l'aide de la fonctionnalité « Statuts personnalisés ». Vous pouvez ensuite voir instantanément où tout se trouve : Disponible, Exposé, Vendu ou Archivé.

👀 Le saviez-vous ? Le musée du Louvre à Paris gère plus de 500 000 œuvres d'art. Cette vaste collection est méticuleusement cataloguée dans leur base de données numérique, ce qui en fait l'un des inventaires d'art les plus complets au monde.

2. Modèle de gestion d'inventaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Surveillez et analysez les éléments pour garantir une productivité maximale grâce au modèle de gestion des stocks de ClickUp

Vous recherchez une structure plus claire pour gérer votre inventaire entre différents emplacements, supports ou unités commerciales ? Le modèle de gestion d'inventaire ClickUp pourrait être la solution idéale pour vous !

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilisez des flux de travail prédéfinis pour suivre le statut des éléments, de leur acquisition à leur vente, à chaque étape de l'inventaire

Répartissez votre inventaire par catégorie, artiste ou exposition à l'aide de champs et d'étiquettes personnalisables

Attribuez la propriété ou les étapes suivantes aux membres de l'équipe pour gérer les transferts de galerie et le suivi des équipes commerciales

Affichez les niveaux de stock et la valeur de l'inventaire grâce à des tableaux de bord intégrés, sans avoir à passer au crible des lignes de données

Liez les documents connexes, tels que les papiers de provenance ou les factures, afin de garder vos dossiers organisés et prêts pour un audit

📌 Idéal pour : les galeries, les consultants en art ou les collectifs d'artistes qui gèrent l'inventaire de plusieurs projets ou clients.

💡 Conseil de pro : Définissez des objectifs ClickUp pour suivre vos cibles de ventes mensuelles ou trimestrielles en connectant les tâches aux indicateurs de revenus. C'est un moyen intelligent de rester en phase avec vos objectifs financiers.

3. Modèle de rapport d'inventaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Répertoriez vos données d'inventaire dans un emplacement centralisé grâce au modèle de rapport d'inventaire ClickUp

Le modèle de rapport d'inventaire ClickUp est idéal pour transformer vos données d'inventaire dispersées en rapports clairs et professionnels sans passer des heures à les mettre en forme.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Générez des rapports détaillés en temps réel pour les expositions, les audits ou les besoins en matière d'assurance

Utilisez des tableaux de bord visuels et des widgets pour suivre les indicateurs clés de votre inventaire , tels que la valeur totale, les œuvres vendues par rapport aux œuvres invendues et les ventes par période

Filtrez et exportez facilement des rapports afin de les partager avec les parties prenantes, les clients ou les galeries partenaires

Tout reste dynamique : vos rapports sont mis à jour automatiquement à mesure que votre galerie ou votre inventaire change

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Docs avec ce modèle pour créer un résumé de rapport avec des notes, des commentaires ou des points forts visuels pour vos réunions ou présentations.

📌 Idéal pour : les artistes, les galeristes ou les conseillers artistiques qui ont besoin de rapports rapides et fiables sur leur inventaire et leurs performances commerciales.

Comme le dit Jodi Salice, directrice de la création chez United Way Suncoast :

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis satisfait. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, ClickUp est tout simplement infaillible.

4. Modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les bons de commande pour les fournitures artistiques ou les nouvelles acquisitions, le tout dans le modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp

Le modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp combine deux flux de travail essentiels (commande et suivi) en un seul système d'inventaire facile à utiliser.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez vos commandes, vos reçus et vos niveaux de stock

Automatisez le déplacement des éléments de « Commande passée » à « Reçue » puis « Ajoutée à l'inventaire »

Joignez des reçus, des listes de fournisseurs ou des conditions générales pour une consultation rapide et facile

Configurez des tâches récurrentes pour les commandes fréquentes (comme les besoins mensuels en toiles ou en cadres)

📌 Idéal pour : Les artistes ou les studios qui achètent régulièrement des fournitures et ont besoin de suivre les matériaux entrants et l'inventaire existant en un seul endroit.

🧠 Anecdote : Certains artistes signent secrètement leurs œuvres à l'aide d'encre invisible ou de microtexte. Les systèmes d'inventaire d'œuvres d'art incluent souvent ces informations à des fins d'authentification !

5. Modèle d'inventaire de fournitures de bureau ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle d'inventaire des fournitures de bureau de ClickUp pour organiser, automatiser et contrôler votre espace artistique partagé

Gardez une trace de tout, des carnets de croquis et du papier aux chevalets, marqueurs et outils d'administration avec le modèle d'inventaire des fournitures de bureau de ClickUp. Ce modèle est particulièrement pratique si vous disposez d'un studio, d'un espace partagé ou d'une salle de classe d'art où le matériel est constamment utilisé.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez des catégories personnalisées telles que « Matériel d'atelier », « Équipement technique » ou « Fournitures d'emballage » pour une organisation simplifiée

Automatisez les alertes de réapprovisionnement en fonction des niveaux d'utilisation ou des échéanciers

Attribuez la propriété des fournitures ou les tâches de réapprovisionnement à des assistants ou à des membres de l'équipe

Suivez les quantités, les fournisseurs, la fréquence des commandes et l'historique des achats, le tout dans un seul affichage

📌 Idéal pour : les studios d'art, les salles de classe ou les galeries qui partagent du matériel et ont besoin d'un moyen simple d'éviter les pénuries de dernière minute.

💡 Conseil de pro : créez un affichage filtré « Stock faible » pour voir instantanément les éléments qui sont en rupture de stock (idéal pour planifier vos achats ou vos commandes en ligne !)

6. Modèle de registre d'inventaire simple pour entreprises ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez-vous grâce à ce modèle de registre d'inventaire simple pour entreprises de ClickUp

Le modèle de registre d'inventaire simple pour entreprises de ClickUp est une solution simple pour gérer l'inventaire de différentes catégories de produits, notamment les œuvres d'art, les marchandises, les impressions et les emballages.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistrez de nouveaux éléments, mettez à jour les quantités et surveillez les statuts tels que « en stock », « vendu », « réservé » ou « archivé »

Personnalisez les menus déroulants pour le « Type d'inventaire » (par exemple, « Œuvre originale », « Tirages limités », « Emballage », « Articles promotionnels ») afin que tout soit automatiquement trié

Visualisez instantanément les totaux, les catégories et les mouvements grâce à un tableau de bord centralisé

Utilisez les vues des tâches pour attribuer sans effort des responsabilités telles que le réapprovisionnement ou l'emballage des commandes

Exportez votre registre sous forme de rapport ou vérifiez-le lors d'audits physiques

📌 Idéal pour : Les artistes indépendants ou les petites entreprises qui vendent des biens physiques en plus de leurs œuvres d'art et qui recherchent un système de suivi des stocks léger mais fiable.

7. Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Améliorez le processus d'achat de votre entreprise grâce au modèle de formulaire de commande d'approvisionnement de ClickUp

Le modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp facilite la gestion des demandes de fournitures internes sans fils d'e-mails désordonnés ni notes autocollantes.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Transformez chaque envoi en une tâche traçable : restez informé des demandes, des approbations et des exécutions

Personnalisez les champs du formulaire pour le type de fourniture, l'urgence, la quantité et les liens vers vos fournisseurs préférés

Associez-les à votre outil central de suivi des stocks pour un flux de travail de réapprovisionnement fluide

Configurez une notification lorsque les demandes sont approuvées ou satisfaites afin que tout le monde soit informé et d'éviter les achats en double

📌 Idéal pour : Les studios, les écoles ou les équipes de galeries qui ont besoin d'un moyen simple et traçable de traiter les demandes d'approvisionnement internes.

8. Modèle d'inventaire d'œuvres d'art par Coefficient

via Coefficient

Le modèle d'inventaire d'œuvres d'art de Coefficent fonctionne sur Google Sheets, ce qui facilite le partage, la collaboration et la mise à jour en temps réel. Il est conçu pour ceux qui souhaitent avoir plus de contrôle lors de l'analyse de leur collection.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Triez et filtrez votre inventaire par artiste, collection ou emplacement

Utilisez des formules intégrées pour calculer la valeur totale de votre inventaire et suivre les ventes au fil du temps

Partagez, collaborez et mettez à jour en temps réel grâce à la puissance de Google Sheets

Utilisez la mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les éléments vendus, les travaux encadrés à venir ou les dates limites de préparation des expositions

📌 Idéal pour : les artistes et collectionneurs familiarisés avec les feuilles de calcul qui souhaitent contrôler leur inventaire avec la flexibilité de Google Sheets.

9. Modèle d'inventaire d'œuvres d'art par Template. Net

via Template. Net

Le modèle d'inventaire d'œuvres d'art de Template. Net convient aux artistes qui préfèrent un système papier ou basé sur des documents.

Ce modèle est un moyen simple d'enregistrer et de gérer rapidement votre inventaire d'œuvres d'art, en particulier si vous n'avez aucune expérience des tableurs.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Téléchargez et modifiez le modèle dans Word, Excel, Google Docs ou Sheets

Entrez vos informations et enregistrez ou imprimez selon vos besoins

Dupliquez le fichier pour différentes catégories : œuvres personnelles, stock de la galerie ou registres commerciaux

Utilisez-le comme système d'inventaire papier ou numérique adapté aux artistes

📌 Idéal pour : Les artistes indépendants et les amateurs qui souhaitent cataloguer leur travail et conserver leurs archives dans un format document sans trop d'efforts.

💡 Conseil de pro : si vous exposez votre travail à plusieurs endroits, créez une version de ce modèle pour chaque galerie ou exposition afin de faciliter le suivi et la coordination.

📖 À lire également : Comment créer et gérer un tableau d'inventaire dans Excel

10. Modèle d'inventaire d'œuvres d'art par Template. Net

via Template. Net

Sa facilité d'utilisation fait de ce modèle d'inventaire d'œuvres d'art de Template.net un choix très apprécié.

Il dispose d'un formulaire simple et modifiable conçu pour vous aider à suivre les détails des œuvres d'art à des fins personnelles, pour l'envoi à des galeries ou pour les dossiers d'assurance.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Remplissez les sections pour le nom de l'œuvre, le support, la taille, la date de création, le prix et les notes

Modifiez le formulaire dans le format de votre choix : Google Docs, Word, Excel ou Sheets

Misez sur la clarté et la facilité d'utilisation grâce à un design minimaliste et sans distraction

📌 Idéal pour : Les artistes ou les petites galeries qui soumettent fréquemment des informations sur leurs œuvres à des partenaires externes ou à des organisateurs d'expositions.

💡 Conseil de pro : utilisez ce modèle comme « version exposition » de votre liste d'inventaire principale. Il est facile à envoyer ou à imprimer lorsque des conservateurs ou des galeries vous demandent votre catalogue.

11. Modèle de liste d'inventaire des fournitures artistiques par Template. Net

via Template. Net

Gardez le contrôle de votre inventaire grâce à ce modèle de liste d'inventaire de fournitures artistiques de Template. Net.

Ce modèle est idéal pour le suivi de tous les matériaux qui vous assistent dans votre processus créatif, tels que les peintures, les pinceaux, les toiles et les outils d'encadrement.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Saisissez le nom de l'élément, la quantité, le coût unitaire, les informations sur le fournisseur et les dates de réapprovisionnement dans des sections dédiées

Planifiez et budgétisez efficacement, en particulier pour les œuvres commandées ou les projets volumineux

Maintenez facilement la disposition, même sans expertise en tableurs

Définissez des rappels dans votre calendrier en fonction de l'utilisation passée pour éviter les achats de dernière minute

📌 Idéal pour : Les artistes, les enseignants ou les responsables de studio qui recherchent un moyen simple de garder une vue d'ensemble de leurs outils et matériaux.

📮ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. Pour ce faire, une IA doit être capable de comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, d'exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et de configurer des flux de travail automatisés. La plupart des outils ont mis en place une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé les utilisateurs à consolider jusqu'à plus de 5 applications à l'aide de notre plateforme ! Découvrez la planification basée sur l'IA, où les tâches et les réunions peuvent être facilement attribuées à des créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction des niveaux de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu au travail fastidieux !

12. Modèle de formulaire d'inventaire de galerie d'art par Template. Net

via Template. Net

Ce modèle de formulaire d'inventaire de galerie d'art de Template. Net simplifie les choses. Il facilite la gestion de plusieurs œuvres d'art par artiste, exposition et canal de vente.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Remplissez les champs structurés pour le titre de l'œuvre, le nom de l'artiste, le support, le prix et les notes de la galerie

Suivez vos œuvres d'art physiques et numériques, ainsi que leur statut d'exposition ou les détails de leur expédition

Partagez facilement avec des artistes, des clients ou des experts grâce à une disposition professionnelle

📌 Idéal pour : Les propriétaires, gestionnaires ou conservateurs de galeries qui ont besoin d'un moyen fiable et organisé pour enregistrer les œuvres d'art et les détails des expositions.

13. Modèle de feuille de calcul pour inventaire d'œuvres d'art par Superjoin

via Superjoin

Si vous recherchez une interface moderne et conviviale, essayez le modèle Spreadsheet Art Inventory Template de Superjoin.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Collaborez en temps réel et accédez à vos dossiers où que vous soyez grâce à Google Sheets et au stockage cloud

Utilisez les menus déroulants pour filtrer, trier, trouver rapidement et organiser vos données

Personnalisez la disposition épurée et minimaliste pour l'adapter à votre style de classement

📌 Idéal pour : Les gérants de galeries ou les agents artistiques qui assurent le suivi des œuvres d'art.

💡 Conseil de pro : utilisez des lignes de couleurs pour suivre le statut de vos œuvres, par exemple « En atelier », « En prêt », « Vendu » ou « À encadrer », pour une clarté visuelle immédiate.

14. Modèle d'inventaire d'œuvres d'art par Scribd

via Scribd

Ce modèle d'inventaire d'œuvres d'art téléchargeable sous forme de formulaire, créé par Scribd, vous aide à conserver les détails de votre inventaire d'œuvres d'art dans un format structuré et imprimable.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistrez les détails dans des champs simples tels que le titre de l'œuvre, l'artiste, la taille, le support, le prix et des notes

Utilisez le modèle clair et facile à parcourir pour rapidement consulter, imprimer ou présenter vos œuvres lors de réunions de l'équipe commerciale, d'expositions ou d'évaluations

Organisez vos collections physiques et numériques, et créez une sauvegarde papier fiable lorsque cela est nécessaire

📌 Idéal pour : Les artistes, les galeries ou les experts qui recherchent une solution simple et imprimable pour le suivi des œuvres d'art.

Concluez facilement l'inventaire de vos œuvres d'art

Le suivi de vos œuvres d'art ne doit pas nécessairement être un mélange chaotique de feuilles de calcul, de cahiers et d'e-mails de dernière minute. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du bon modèle d'inventaire d'œuvres d'art.

ClickUp propose également une application mobile d'inventaire idéale pour le suivi de vos œuvres d'art lors de vos déplacements !

Imaginez un processus de catalogage simple qui vous aide à rester organisé dans tous vos projets et expositions. Vous disposez ainsi de plus de temps pour vous concentrer sur votre travail créatif.

Que vous gériez une collection en pleine expansion, prépariez une exposition ou essayiez simplement de mettre de l'ordre dans vos fournitures artistiques, vous trouverez des modèles adaptés à tous vos besoins.

Nous vous recommandons de commencer modestement. Choisissez un modèle qui correspond à votre flux de travail actuel et partez de là.

La clé est de trouver un système qui vous convient et de vous y tenir. Votre futur vous (et vos contacts dans le monde de l'art) vous en remercieront. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !