Modèles Excel gratuits de blocage de temps pour booster votre productivité

Concilier réunions, échéances et objectifs personnels peut parfois sembler être un travail à plein temps. Sans un système structuré et une stratégie de gestion du temps solide, votre journée peut rapidement se transformer en une succession de tâches manquées, de distractions et de stress inutile.

En moyenne, une personne perd plus de 75 minutes par jour à accomplir des tâches qui ne font pas avancer les choses.

Alors, comment les professionnels, les étudiants et les entrepreneurs les plus performants gardent-ils une longueur d'avance ? Ils utilisent la méthode de blocage de temps, qui segmente votre journée en créneaux horaires dédiés à des tâches spécifiques, vous aidant ainsi à rester concentré et productif tout au long de la semaine.

Cependant, créer un planning à partir de zéro peut être fastidieux. C'est là que les modèles Excel de blocs horaires entrent en jeu. Ces outils prédéfinis, qui comprennent des modèles quotidiens, hebdomadaires et mensuels, éliminent les approximations et facilitent la planification claire et cohérente de votre planning.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de blocage de temps ?

Un modèle de bloc de temps vous aide à organiser vos tâches afin d'atteindre vos objectifs et à les suivre efficacement pour améliorer votre productivité. Il résout les problèmes de gestion du temps et vous permet de tirer le meilleur parti de chaque minute en répartissant stratégiquement le temps consacré à chaque tâche.

Voici ce que vous devez rechercher lorsque vous choisissez un modèle :

Personnalisation facile : trouvez facilement un modèle personnalisable en fonction de vos objectifs et de vos tâches, sans effort supplémentaire. Grâce à un format personnalisable, vous pouvez planifier vos tâches personnelles et professionnelles de manière cohérente

Facile à suivre : hiérarchisez un modèle à l'aide de libellés, de blocs et d'icônes clairs pour repérer facilement les priorités, les échéances, les chevauchements et le temps libre. Plus le suivi est facile, plus vous avez de chances de vous y tenir

Fonctionnalités d'automatisation : sélectionnez un modèle qui vous permet d'automatiser les rappels, les calculs et d'autres tâches importantes afin de ne jamais rien manquer. Cela vous aide à tenir votre planning à jour sans effort manuel constant

Alignement des objectifs : optez pour un modèle qui vous permet de mapper vos projets à court et à long terme afin que chaque bloc compte pour votre progression. Un modèle bien aligné vous aide à rester concentré

Espace pour les notes : choisissez un modèle avec des notes et des commentaires supplémentaires pour optimiser le flux de travail et la planification. Cela vous permet de garder de la place pour des suivis ou des références à consulter ultérieurement

Collaboration efficace : sélectionnez un modèle qui vous permet de communiquer et de collaborer avec votre équipe afin que tout le monde reste aligné et informé. L'accès en temps réel permet d'éviter les chevauchements ou les mises à jour manquées

Modèles Excel de blocs de temps à découvrir

Que vous planifiiez votre emploi du temps, vous attaquiez des tâches récurrentes ou essayiez d'organiser votre liste de tâches quotidiennes, le modèle adapté peut faire toute la différence.

Voici notre sélection des meilleurs modèles gratuits de blocage de temps :

1. Modèle Excel de blocage hebdomadaire de Microsoft

via Microsoft

Le modèle Excel de blocage de planning hebdomadaire de Microsoft vous aide à planifier toute votre semaine. Ce modèle vous aide à répartir des tâches spécifiques sur des jours précis de la semaine afin que vous ne manquiez jamais un engagement ou une échéance importante.

Ce planificateur hebdomadaire combine les éléments d'un calendrier et d'une liste de tâches, vous offrant une disposition simple pour organiser les tâches récurrentes, les réunions et les priorités. Sa mise en forme claire rend la planification hebdomadaire moins fastidieuse et plus facile à mettre en œuvre.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Liste des objectifs, des tâches à accomplir et des échéances pour la semaine

Atteignez vos objectifs hebdomadaires et respectez vos délais grâce à un aperçu clair de vos priorités

Ajoutez des notes ou des remarques à titre de référence

Marquez le statut des tâches à l'aide d'un menu déroulant pour faciliter le suivi

🔑 Idéal pour : les étudiants, les employés et les managers qui souhaitent organiser leur semaine en petites tâches réalisables

💡 Conseil de pro : vous vous demandez comment utiliser correctement les applications de blocage de temps pour gagner en efficacité ? Voici quelques stratégies à suivre : 🕒 Commencez par bloquer vos tâches les plus importantes pendant les heures où vous êtes le plus en forme

🧠 Regroupez les tâches similaires pour réduire les changements de contexte

🔔 Définissez des rappels pour chaque bloc afin de rester sur la bonne voie sans avoir à vérifier constamment l'heure

📅 Revoyez et ajustez chaque semaine votre planning de blocs de temps afin de mieux l'aligner sur vos objectifs

2. Modèle de planning quotidien Excel par Microsoft

via Microsoft

Vous jonglez entre différentes tâches et échéances ? Le modèle de planning quotidien Excel de Microsoft, qui s'intègre à un calendrier numérique, simplifie la gestion du temps pour les personnes multitâches. Il offre un format structuré pour planifier votre journée et votre semaine.

Ce modèle divise votre journée en intervalles de temps spécifiques, ce qui vous permet d'accéder facilement à vos tâches, réunions ou pauses. Que vous gériez vos routines personnelles, vos tâches administratives ou vos responsabilités professionnelles, il vous aide à rester organisé et à respecter votre planning.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Modifiez les intervalles de temps et les blocs de concentration en fonction de votre emploi du temps pour planifier efficacement votre journée

Ajoutez des tâches importantes et des notes pour pouvoir vous y référer rapidement tout au long de la journée

Personnalisez le thème, la police de caractères et d'autres éléments selon vos préférences

🔑 Idéal pour : les étudiants, les professionnels et les managers qui souhaitent organiser leurs journées en intervalles de temps pour obtenir un planning complet

3. Modèle Excel de planning des horaires des employés par Microsoft

via Microsoft

Les changements d'horaires imprévus des employés peuvent entraîner une confusion et une duplication des efforts. Le modèle Excel de planning des horaires des employés de Microsoft vous permet de planifier les horaires hebdomadaires de votre équipe de manière plus organisée.

Le modèle est divisé en intervalles d'une heure, du Monday au Sunday. Les membres de votre équipe peuvent s'y référer lorsqu'ils ont besoin de précisions ou doivent contacter quelqu'un, ce qui garantit une gestion efficace des quarts de travail.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Calculez automatiquement le nombre total d'heures travaillées par chaque employé afin d'éviter les erreurs de calcul et de garantir une rémunération équitable

Créez des plannings différents pour chaque jour de la semaine sur des feuilles distinctes afin d'éviter toute confusion

Modifiez les colonnes, les intervalles de temps et d'autres éléments pour les aligner sur le planning et la structure de votre équipe

🔑 Idéal pour : les managers, superviseurs et chefs d'équipe qui cherchent à organiser le planning de leurs employés

4. Modèle Excel de blocage mensuel du temps par Replicon

via Replicon

Basé sur la méthode des thèmes quotidiens, le modèle Excel de blocage de temps mensuel de Replicon offre un aperçu mensuel complet de votre planning. Ce modèle de planificateur mensuel vous permet de diviser vos projets en tâches plus petites et plus faciles à gérer afin de garantir une planification et une exécution efficaces.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Saisissez une liste de tâches à faire avec une description de la tâche et des notes spécifiques

Marquez le statut de chaque tâche pour un suivi rapide

Attribuez des tâches spécifiques à chaque jour pour que tout soit organisé et respecte les délais

🔑 Idéal pour : les freelances et les managers qui souhaitent organiser des projets et des plannings de longue haleine

5. Modèle Excel de blocs de temps bihebdomadaires par Float

via Float

Pour rester sur la bonne voie, il faut diviser le travail en tâches gérables et planifier son temps judicieusement. Le modèle Excel de blocage de temps bihebdomadaire de Float offre un moyen clair et structuré de mapper les tâches, d'allouer le temps et de repérer les conflits potentiels avant qu'ils ne fassent dérailler le calendrier de votre projet. Il vous aide à maintenir votre élan et à équilibrer facilement les charges de travail.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez des blocs de temps et attribuez des tâches pour chaque jour de la semaine

Incluez ou excluez les week-ends du processus de planification, en fonction de votre horaire de travail et de vos préférences

Personnalisez le thème en fonction de votre marque et de votre projet

🔑 Idéal pour : les professionnels, les freelancers, les étudiants et les managers qui souhaitent répartir les tâches d'un projet sur une période de deux semaines

6. Modèle de blocage de temps Excel par HubSpot

via HubSpot

Vous avez du mal à prendre le contrôle de votre temps et à gérer toutes les tâches prévues avant la date limite ? Le modèle Excel de blocage de temps de HubSpot vous permet de planifier facilement chaque petit détail, y compris le regroupement des tâches, pour une planification efficace.

Ce modèle de blocage de temps comprend des outils qui vous aident à réduire le temps de prise de décision et à éviter les interruptions, en particulier pour les tâches urgentes. Vous augmentez votre productivité en planifiant chaque tâche dans les moindres détails et en regroupant les tâches similaires.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez des cases à cocher pour marquer les tâches comme achevées

Forfait quotidien et hebdomadaire des tâches dans un seul modèle

Structurez votre journée de manière intentionnelle en allouant du temps à vos tâches de manière réaliste

🔑 Idéal pour : les professionnels, les freelances, les étudiants et les managers qui cherchent un moyen d'organiser leur emploi du temps quotidien à l'heure près

7. Modèle Excel de planificateur quotidien de 30 minutes par Quidlo

via Quidlo

Le modèle de planificateur quotidien Excel 30 minutes de Quidlo vous aide à établir un emploi du temps productif et flexible. Grâce à ce modèle de planificateur quotidien, vous pouvez mapper toute votre journée en blocs d'une demi-heure avec des descriptions détaillées, ce qui vous permet de mieux contrôler votre temps et d'aborder chaque tâche de manière réfléchie.

Cette disposition est parfaite pour gérer les petites tâches, les réunions rapides ou les sprints de travail ciblés sans se sentir dépassé.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Intégrez la technique Pomodoro pour gérer efficacement votre temps

Divisez la journée en intervalles de 30 minutes pour équilibrer l'achèvement des tâches dans les délais impartis et la flexibilité

Listez toutes les tâches à accomplir pendant la journée en un seul endroit, avec des notes spécifiques pour le contexte

Suivez votre progression et ajustez vos plannings si nécessaire

🔑 Idéal pour : les freelances, les professionnels et les étudiants qui souhaitent organiser des journées de travail fixes de huit heures

8. Modèle Excel de blocage de temps par ProjectManager

via Chef de projet

Le modèle de blocage de temps ProjectManager vous permet de prendre facilement le contrôle de votre journée et de mieux gérer votre temps. Il vous suffit de bloquer du temps pour le travail concentré, les réunions et les pauses, le tout dans une simple feuille Excel. Il vous aide à rester sur la bonne voie, à éviter les distractions et à accomplir vos tâches. Que vous gériez une équipe ou que vous essayiez simplement de vaincre la procrastination, ce modèle est là pour vous aider.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Attribuez un temps spécifique à chaque activité pour que votre journée se déroule sans encombre

Marquez le statut de priorité de chaque tâche pour une planification efficace

Ajoutez des informations spécifiques sur chaque tâche dans la colonne « Notes »

Créez un planning pour toute la semaine afin de rester productif et sur la bonne voie

🔑 Idéal pour : les étudiants, les professionnels, les freelances et les managers qui souhaitent maintenir un planning productif et structuré tout au long de la semaine

Limites de l'utilisation d'Excel pour le blocage de temps

Bien qu'Excel soit un outil pratique et accessible pour créer un planning par blocs de temps, il présente certains inconvénients, en particulier lors de la gestion de plannings complexes ou du travail en équipe.

Voici quelques limitations courantes liées à l'utilisation d'Excel pour le blocage de temps :

Absence de collaboration en temps réel : si une personne met à jour la feuille, les autres peuvent ne pas voir immédiatement les modifications, en particulier si elles travaillent sur une version locale ou s'échangent des fichiers par e-mail, car Excel n'a pas été conçu pour les modifications en cours

Problèmes de contrôle des versions : lorsque plusieurs personnes modifient le même document ou passent d'un appareil à l'autre, vous pouvez perdre la trace de la version la plus récente. De plus, un membre de l'équipe peut accidentellement modifier les cellules, ce qui entraîne une perte d'efficacité et une confusion

Gestion inefficace des données volumineuses : à mesure que les tâches quotidiennes, mensuelles et hebdomadaires s'accumulent, la feuille peut devenir désordonnée, lente et difficile à parcourir

Manque d'automatisation : vous ne disposez pas d'options telles que les rappels intégrés ou la planification automatique, et tout dépend d'une gestion manuelle, ce qui entraîne stress et chaos

Autres modèles Excel de blocage de temps à découvrir

Les modèles Excel de blocage de temps constituent un excellent point de départ, mais comme nous l'avons vu, ils peuvent s'avérer insuffisants en matière d'automatisation, de collaboration et d'évolutivité.

C'est là qu'interviennent des alternatives modernes telles que les modèles de blocage de temps de ClickUp. Grâce à des fonctionnalités intelligentes telles que les mises à jour en temps réel, les rappels et la planification basée sur l'IA, ces modèles vont au-delà des feuilles de calcul statiques pour vous aider à gérer votre temps plus efficacement.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp ne vous aide pas seulement à bloquer du temps ; elle vous permet de gérer vos tâches, vos objectifs, vos projets et vos flux de travail sur une plateforme centralisée, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de chaque minute, chaque jour.

Voici quelques options efficaces à explorer :

1. Modèle ClickUp pour le blocage quotidien du temps

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les tâches, maintenez une structure hebdomadaire claire et appliquez des estimations de durée avec le modèle de blocage de temps quotidien ClickUp

Vous essayez de déterminer où passe votre temps ? Le modèle de blocage de temps quotidien ClickUp vous aide à planifier vos journées pour garantir une productivité maximale et éviter le surmenage.

Le modèle propose une approche structurée pour déterminer vos heures de productivité maximale, afin que vous puissiez vous attaquer à vos tâches les plus importantes lorsque vous êtes le plus disponible, le plus énergique et le plus concentré.

La vue Calendrier intégrée vous aide à afficher un échéancier des tâches en fonction de vos paramètres. Vous évitez les distractions en définissant une structure claire pour mettre de côté vos idées et les tâches moins prioritaires.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez des blocs de temps à l'aide d'estimations de durée et divisez les tâches en créneaux horaires le matin, l'après-midi et le soir

Classez vos tâches par catégorie pour une planification et une analyse structurées

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour créer une matrice de priorités et obtenir un aperçu complet des tâches dans le modèle

Réfléchissez à la gratitude, à vos intentions, à la conscience de soi et à la croissance pour rester connecté à vos objectifs et à vous-même

🔑 Idéal pour : les étudiants, les professionnels et les entrepreneurs qui souhaitent adopter une approche structurée de la gestion du temps et analyser l'effort fourni par rapport à l'impact de leur travail

2. Modèle ClickUp Time Box

Obtenir un modèle gratuit Créez des échéances réalisables, divisez vos projets en tâches gérables et allouez intelligemment vos ressources grâce au modèle ClickUp Time Box

Le timeboxing présente de nombreux avantages. C'est un moyen efficace d'achever les tâches dans les délais impartis et de garantir un travail concentré et des résultats de qualité. Le modèle ClickUp Time Box vous permet de profiter plus facilement de ces deux avantages.

Ils vous aident à planifier précisément le temps nécessaire à chaque tâche, évitant ainsi tout effort inutile.

Classez vos tâches par type : réunion, tâche, évènement, pause ou autres options personnalisées. Vous pourrez ainsi mieux comprendre combien de minutes ou d'heures vous consacrez à chaque tâche, ce qui vous permettra de mieux contrôler votre temps et vos ressources.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Listez vos tâches et définissez des priorités pour planifier efficacement vos tâches

Réfléchissez à ce que vous avez bien fait et à ce que vous devez améliorer

Bloquez les sites Web qui vous distraient lorsque vous travaillez afin de rester concentré et d'achever vos tâches

Rappelez-vous de faire des pauses pendant les tâches récurrentes et évitez de vous surcharger

🔑 Idéal pour : les professionnels, les étudiants et les freelances qui souhaitent optimiser leur productivité et réduire les distractions

3. Modèle de répartition du temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les tâches, assurez que tout le monde reste sur la bonne voie et respectez les délais grâce au modèle de répartition du temps ClickUp

Comment hiérarchiser les tâches lorsque tout semble urgent et important ? C'est simple. Utilisez le modèle de répartition du temps ClickUp.

Il offre une approche structurée de la planification et de la gestion de projets, permettant à l'équipe de rester concentrée. Pour chaque tâche, vous pouvez ajouter des assignés, des priorités, des dates de début et d'échéance, des estimations de durée et le temps réel suivi, afin que chacun travaille sur la bonne tâche au bon moment.

Grâce à une structure claire et précise, vous respectez les délais sans sacrifier la qualité de votre travail.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Configurez des rappels pour chaque tâche afin de respecter votre planning

Analysez le temps passé sur chaque activité et identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez gagner du temps

Créez des tâches avec leur statut de priorité et attribuez-les aux membres de l'équipe pour une distribution efficace du travail

Divisez les tâches en différentes catégories de travail à l'aide des champs personnalisés ClickUp pour une analyse dédiée et efficace

🔑 Idéal pour : les managers d'équipe et les entrepreneurs qui cherchent à gérer des projets et à les achever dans les délais impartis de manière efficace

4. Modèle de blocage de planning de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez efficacement vos horaires et organisez vos blocs de tâches avec le modèle de blocage de planning de travail ClickUp

Déterminer le flux des tâches ne nécessite pas de passer au crible d'innombrables feuilles de blocage de temps. Le modèle de blocage de planning de travail ClickUp vous permet de créer un planning dédié en un seul endroit afin que vous sachiez qui fait quoi et quand les tâches doivent être achevées.

De l'étape de planification à l'exécution, le modèle vous aide à déterminer les dépendances entre les tâches et à éviter les surcharges. Vous voyez comment le temps est utilisé pour organiser intuitivement les tâches pour un intervalle de dates spécifique.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un formulaire de planification pour lister toutes les tâches d'un projet et ajouter tous les détails pertinents

Ajoutez des objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour obtenir un aperçu complet de la situation

Listez le type, la catégorie, la disponibilité et l'emplacement des tâches prévues afin de déterminer efficacement les priorités et les dépendances

🔑 Idéal pour : les managers d'équipe et les professionnels qui cherchent à créer un calendrier de projet complet et à déterminer les dépendances pour achever le projet dans les délais

5. Modèle de planification par blocs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez et hiérarchisez les tâches, organisez les projets et gérez les ressources avec le modèle de planification par blocs ClickUp

La gestion de plusieurs projets, échéances et ressources vous semble insurmontable ? Le modèle de planification par blocs ClickUp vous aide à visualiser et à hiérarchiser vos activités grâce à des fonctionnalités simples de glisser-déposer.

De plus, l'outil de suivi du temps vous permet d'enregistrer la durée de chaque activité, ce qui vous permet d'organiser vos projets en blocs de temps.

Que vous travailliez sur un nouveau projet ou que vous prépariez un lancement, ce modèle vous aide à rester organisé et concentré.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Classez les tâches par service et par type pour une planification efficace

Vérifiez la charge de travail de chaque service au fur et à mesure de la progression de la semaine pour éviter le surmenage

Créez un échéancier de tâches pour analyser et apporter des ajustements afin d'assurer un flux de travail productif

Obtenez un aperçu des tâches pour savoir qui travaille sur quoi et à quel moment

🔑 Idéal pour : les gestionnaires de temps, les chefs de projet et les entrepreneurs qui cherchent à mieux organiser les échéanciers de leurs projets

💡 Conseil de pro : Vous vous demandez comment rester productif jour après jour ? Les solutions de gestion du temps de ClickUp vous permettent de rester concentré et sur la bonne voie. Grâce à des fonctionnalités avancées de planification, de gestion du temps et de suivi des tâches, vous parcourrez votre liste de tâches comme un pro.

6. Modèle de planning de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les quarts de travail et les tâches, et recevez des mises à jour en temps réel des changements d'horaire grâce au modèle de planning des quarts de travail ClickUp

L'organisation des tâches et la planification des horaires de votre équipe nécessitent une planification minutieuse. Le modèle de planning des horaires de travail ClickUp simplifie et optimise cette tâche.

Le modèle de planning par blocs de temps offre un aperçu clair des horaires des employés pour faciliter le suivi et les ajustements. Vous bénéficiez de mises à jour en temps réel sur le travail de vos équipes réparties sur différents emplacements, ce qui réduit les coûts liés aux conflits d'horaires et aux changements de dernière minute.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez une liste d'activités et attribuez des quarts de travail en fonction de la disponibilité et des préférences de votre équipe

Documentez les raisons des absences, suivez-les pour identifier les tendances et éviter l'absentéisme excessif

🔑 Idéal pour : les professionnels, les managers à distance et les managers d'équipe qui souhaitent attribuer les horaires de leurs employés de manière équitable sans interrompre les flux de travail

7. Modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez des tâches, suivez vos objectifs et gérez vos ressources avec le modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp

Jongler entre vos tâches personnelles et professionnelles sans forfait, c'est la recette du chaos total. Le modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp est l'antidote.

Le modèle fournit un cadre pour enregistrer chaque activité à un seul emplacement et analyser le temps passé dans les moindres détails. En fonction des paramètres personnalisés, vous obtenez un aperçu de toutes vos échéances professionnelles et personnelles pour faciliter la planification.

Que vous souhaitiez mettre en place une routine pour vos tâches quotidiennes ou planifier un projet complexe et de grande envergure, ce modèle vous aide à tout achever dans les délais.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Classez les tâches en tâches personnelles ou clients pour obtenir une vue d'ensemble de ce qui doit être fait et à quel moment

Organisez tous les noms et les exigences de vos clients au même endroit

Estimez le temps nécessaire à chaque activité à l'aide de la fonctionnalité native de suivi du temps de ClickUp

Définissez des tâches récurrentes et des rappels pour suivre la progression

🔑 Idéal pour : les étudiants, les professionnels et les freelancers qui cherchent à équilibrer leurs tâches personnelles et professionnelles

📮 Insight ClickUp : 92 % des travailleurs du savoir utilisent des stratégies personnalisées de gestion du temps. Cependant, la plupart des outils de gestion des flux de travail n'offrent pas encore de fonctionnalités intégrées robustes de gestion du temps ou de hiérarchisation, ce qui peut nuire à l'efficacité de la hiérarchisation. Les fonctionnalités de planification et de suivi du temps basées sur l'IA de ClickUp peuvent vous aider à transformer ces conjectures en décisions fondées sur des données. Elles peuvent même vous suggérer des plages horaires optimales pour vous concentrer sur vos tâches. Créez un système de gestion du temps personnalisé qui s'adapte à votre façon de travailler !

8. Modèle ClickUp pour planifier vos disponibilités personnelles

Obtenir un modèle gratuit Visualisez votre emploi du temps hebdomadaire, restez organisé et suivez vos disponibilités grâce au modèle de disponibilité personnelle ClickUp

Le modèle de disponibilité personnelle ClickUp vous aide à planifier efficacement votre emploi du temps afin que vous n'ayez plus à faire face à des délais manqués ou à une gestion inefficace des tâches.

Le modèle vous aide à reconnaître les tâches prioritaires et à identifier les engagements futurs afin de mieux utiliser votre temps et votre énergie. Il vous offre également une visibilité sur vos disponibilités afin d'éviter les chevauchements, les doubles réservations et le surmenage.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un « formulaire d'ajout d'activité » pour inclure toutes les tâches à faire, ainsi que les détails pertinents

Indiquez votre statut de disponibilité pour chaque activité afin de planifier correctement votre journée

Ajoutez toutes les notes spécifiques que vous souhaitez pour chaque tâche afin de centraliser le contexte

Identifiez où vous passez votre temps et comment vous pouvez réduire les activités qui vous épuisent sans créer de valeur

🔑 Idéal pour : les étudiants, les freelances et les professionnels qui souhaitent gérer leurs engagements professionnels et personnels

9. Modèle de planification de gestion du temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez des tâches, fixez des objectifs et harmonisez les équipes grâce au modèle de planification de gestion du temps ClickUp

Le modèle de planning de gestion du temps de ClickUp est parfait pour tous ceux qui ont besoin de structurer clairement leur journée. Il propose des statuts de tâches codés par couleur (À faire, En cours, Achevé), des champs personnalisés tels que « Jour » et « Type d'activité », ainsi que plusieurs vues, notamment des plans quotidiens, des aperçus de la charge de travail et un journal des activités, pour une vue d'ensemble de votre semaine.

Que vous jongliez entre des réunions, un travail qui demande de la concentration ou des projets parallèles, ce modèle vous aide à définir des objectifs clairs, à établir des priorités efficaces et à éviter le chaos dans votre calendrier, grâce à des fonctionnalités intégrées de suivi du temps et d'alertes de dépendance qui vous aident à rester honnête.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Évaluez la charge de travail pour garantir une répartition efficace du temps

Notez comment vous passez chaque journée pour chaque type de travail afin d'analyser les possibilités d'optimisation

Organisez les tâches en fonction de leur statut de priorité et planifiez-les en conséquence

🔑 Idéal pour : les professionnels, les freelances et les étudiants à la recherche d'un moyen efficace de gérer leurs tâches pour toute la semaine

10. Modèle de planning de travail pour employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les horaires de travail, hiérarchisez les tâches, synchronisez-les avec la disponibilité des employés et suivez les demandes de congés grâce au modèle de planning de travail des employés ClickUp

Le modèle de planning des employés de ClickUp est une solution intelligente et tout-en-un pour la planification des équipes et la coordination des équipes. Il offre une disposition hebdomadaire claire, vous permettant d'attribuer des équipes, de suivre la progression grâce à des statuts personnalisés (À faire → En cours → Terminé) et de gérer les absences directement via des champs personnalisés (Raison de l'absence, Équipe, Absent) afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Grâce à la modification flexible par glisser-déposer, aux mises à jour en direct pour les équipes distribuées et aux vues multiples (comme le guide de démarrage, le planning des équipes et la liste des activités), il est facile d'attribuer, d'ajuster et de communiquer les changements de planning à la volée.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez l'assigné, la cible à atteindre et l'estimation de durée pour chaque tâche afin d'optimiser votre forfait

Listez tous les problèmes qui affectent la planification ou l'achèvement des tâches, et déplacez-les vers les tâches bloquées si elles sont reprogrammées ou retardées

Suivez le coût de la main-d'œuvre et le taux horaire pour trouver des opportunités d'optimisation et garantir une utilisation maximale des ressources

Obtenez un aperçu des capacités de vos employés tout au long de la semaine afin d'éviter de surcharger votre équipe

🔑 Idéal pour : les managers d'équipe, les superviseurs et les entrepreneurs qui cherchent à planifier la charge de travail de leur équipe sans surcharger personne

➡️ À lire également : Comment résoudre les problèmes courants liés à la gestion du temps : le guide ultime

11. Modèle de planning mensuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Hiérarchisez les tâches et gérez les ressources pour le mois grâce au modèle de planning mensuel ClickUp

Le modèle de planning mensuel ClickUp vous aide à avoir une vue d'ensemble de votre mois, sans manquer de délais ni oublier de tâches. Grâce à des statuts personnalisés tels que « À faire », « En cours », « Achevé » et « Bloqué », ainsi qu'à des champs pour les budgets, les pourcentages de progression et les indicateurs RAG, vous obtenez un aperçu de l'avancement du travail.

Les vues intégrées telles que Échéancier, Gantt, Membre de l'équipe et Paiement offrent différents angles sur votre planning et votre charge de travail, tandis que le suivi du temps et les alertes de dépendance vous permettent de respecter votre forfait et de rester synchronisé avec votre équipe.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Listez les tarifs horaires, les coûts réels et les budgets estimés pour les tâches afin de suivre et d'optimiser les coûts avec précision

Ajoutez des formules pour calculer avec précision le budget alloué et les coûts réels

Vérifiez les dépendances entre les tâches pour créer un flux de travail fluide et éliminer les rushs de dernière minute

Obtenez un aperçu de la charge de travail et de la capacité de l'équipe pour une attribution et un suivi rapides des tâches

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe, les chefs de projet, les professionnels et les superviseurs qui souhaitent gérer et optimiser les plannings de leur équipe

12. Modèle de planning sur 24 heures ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Équilibrez votre flux de travail et optimisez votre temps grâce au modèle de planning sur 24 heures de ClickUp

La gestion des tâches peut sembler difficile, mais elle n'a pas à l'être. Le modèle de planning sur 24 heures de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier, organiser et suivre toutes les tâches de la journée dans une seule fenêtre d'ordinateur.

Vous obtenez un aperçu de votre journée et du temps que vous devez consacrer à chaque activité. Cela vous aide à planifier et à hiérarchiser les tâches importantes, puis à apporter les ajustements nécessaires.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Vérifiez les tâches achevées, en retard et à terminer ainsi que le temps qui leur a été consacré à l'aide de la vue Calendrier de ClickUp , et trouvez des opportunités d'optimisation

Évaluez les tâches en fonction de votre ressenti après les avoir achevées pour un suivi simple

Réfléchissez à votre progression et apportez des ajustements pour être plus productif le lendemain

🔑 Idéal pour : Idéal pour les freelancers, les entrepreneurs et les étudiants qui souhaitent organiser leur liste de tâches quotidiennes

13. Modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un échéancier de projet, organisez les tâches et suivez la progression grâce au modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

La gestion de projet devient transparente grâce à des processus et des outils de gestion du temps adaptés. Le modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp fournit justement ces outils pour organiser les tâches en éléments exploitables et créer un échéancier afin d'assurer la réussite du projet.

Qu'il s'agisse de projets de développement logiciel, de projets de construction ou de tout autre processus de gestion de projet, le modèle vous aide à rester sur la bonne voie et à respecter le budget alloué.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez des notifications automatiques pour rappeler à l'équipe les échéances approchant

Ajoutez des niveaux de risque et de problèmes ainsi que des commentaires pour préparer un plan d'action

Vérifiez les dépendances et attribuez des dates de début et de fin à chaque tâche afin de garantir la prévisibilité du flux de travail

Définissez des déclencheurs automatiques pour mettre à jour la priorité, le statut, le niveau de problème et le niveau de risque à mesure que les déclencheurs et les conditions changent

🔑 Idéal pour : les managers d'équipe, les professionnels, les freelances et les superviseurs qui cherchent à organiser les tâches individuelles d'un grand projet

💡 Astuce bonus : lorsque vous utilisez un logiciel de planification de projet, n'oubliez pas de fixer des délais réalistes et de hiérarchiser vos tâches les plus importantes. Vous resterez ainsi organisé, éviterez le surmenage et atteindrez systématiquement vos objectifs sans stress de dernière minute.

14. Modèle de planning d'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez la charge de travail de votre équipe, attribuez des tâches et harmonisez les équipes grâce au modèle de planning d'équipe ClickUp

La création d'un planning d'équipe nécessite de tout suivre et organiser sans surcharger l'équipe ni sous-utiliser des ressources précieuses.

Le modèle de planning d'équipe ClickUp vous offre une visibilité rapide pour aider votre équipe à collaborer, respecter les délais et terminer le travail.

Que vous attribuiez des responsabilités, suiviez la progression ou gériez la bande passante, les outils de collaboration en temps réel du modèle (suivi du temps, étiquettes, alertes de dépendance et notifications par e-mail) vous aident à éviter les chevauchements, à repérer les personnes surchargées et à assurer le bon déroulement de toutes les tâches.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Vérifiez la charge de travail de l'équipe pour chaque jour, puis ajustez et attribuez les tâches en conséquence

Suivez les dépendances des tâches incomplètes ou retardées afin d'estimer le temps nécessaire à leur achèvement ou les raisons du retard

Classez les tâches par client, état du projet et équipe pour planifier et suivre avec précision

Attribuez des heures de travail pour garantir l'achèvement des tâches dans les délais impartis et éviter le chevauchement des responsabilités

🔑 Idéal pour : les chefs de projet et les responsables d'équipe qui souhaitent organiser et aligner les tâches d'un projet sur le planning global de l'équipe

Gérez votre temps efficacement avec ClickUp

Les modèles de blocs de temps fournissent un format structuré pour planifier et suivre vos tâches. Ils vous offrent également un aperçu complet de vos points forts et des domaines à améliorer.

Si Excel est un bon point de départ pour mettre en œuvre ces outils, il manque toutefois les fonctionnalités d'automatisation, de collaboration et d'intelligence requises par le travail moderne. C'est là que ClickUp fait la différence.

ClickUp est une plateforme tout-en-un qui simplifie la planification, l'organisation et le suivi des tâches tout en facilitant la collaboration avec votre équipe. Ne laissez pas le désordre vous freiner : inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et gardez toutes vos tâches, objectifs et échéances parfaitement alignés !