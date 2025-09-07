Comment rédiger un forfait Business immobilier qui donne des résultats

Vous avez du mal à développer votre entreprise immobilière au-delà des recommandations et des transactions ponctuelles ? Ou peut-être vous lancez-vous sur un nouveau marché, mais vous ne savez pas exactement comment positionner votre marque, répartir votre budget ou atteindre vos objectifs commerciaux.

C'est là que la plupart des professionnels de l'immobilier échouent, non pas par manque d'ambition, mais par absence d'un forfait solide. Un forfait Business bien conçu est un plan directeur pour une croissance prévisible.

Dans ce guide, nous vous expliquons comment rédiger un forfait Business immobilier qui correspond à vos objectifs de revenus, clarifie votre niche et vous aide à être compétitif sur un marché saturé.

Pourquoi un forfait Business immobilier est-il important ?

La plupart des gens pensent que vendre des maisons est une question de charme et d'énergie. Bien sûr, ces qualités sont utiles, mais elles ne vous aideront pas à traverser une saison creuse, à gérer un client difficile ou à faire face à un marché en pleine mutation.

Vous vous demandez « Qu'est-ce qui va ? »

La réponse réside dans un forfait entreprise immobilier efficace en coulisses.

Voici pourquoi il est important d'en avoir un :

il donne un accueil à vos objectifs : au lieu de vous contenter de dire « Je veux fermer plus de transactions* », vous pouvez décomposer votre mission et votre vision et montrer comment vous comptez y parvenir

Il vous aide à rester concentré : lorsque les choses deviennent mouvementées (et elles le deviendront), votre forfait immobilier vous permettra de garder les pieds sur terre et de rester sur la bonne voie

Il vous permet de mener une stratégie marketing ciblée : plutôt que de publier des annonces aléatoires en espérant que cela fonctionne, vous vous adressez aux bonnes personnes avec le bon Message

*il facilite la gestion budgétaire : un forfait immobilier détaille les domaines dans lesquels vous devriez investir et ceux dans lesquels vous devriez réduire vos dépenses

il vous tient compte :* En définissant des cibles trimestrielles ou mensuelles, vous pouvez assurer le suivi de vos objectifs et mesurer la progression

🧠 Anecdote amusante : La Maison Blanche compte 132 pièces, 35 salles de bains et six étages avec 412 portes, 147 fenêtres, 28 cheminées, huit escaliers et trois ascenseurs. Imaginez la commission faramineuse que cela représenterait s'il s'agissait d'une liste privée !

Comment fixer des objectifs réalistes pour votre entreprise immobilière

Avant de vous lancer dans la rédaction d'un forfait Business immobilier complet, vous devez vous fixer des objectifs qui sont réellement réalisables.

Peut-on viser haut dès le début ? Absolument.

Mais si vos cibles sont trop élevées, elles mineront rapidement votre confiance.

Des objectifs réalistes vous donnent une direction, de la clarté et une dynamique constante, que vous pouvez utiliser pour bâtir une entreprise immobilière durable. Faites de la définition d'objectifs votre point de départ, et non une réflexion après coup.

Voici quelques stratégies de paramétrage d'objectifs que vous pouvez utiliser :

Fixez-vous des objectifs qui correspondent à votre modèle d'entreprise

Vos objectifs doivent être en adéquation avec votre forfait Business. Privilégiez-vous le volume (nombreuses petites transactions) ou la valeur (moins de transactions à forte valeur ajoutée) ? Définissez cela dès le départ, puis élaborez votre stratégie en matière de revenus, de client et de marketing autour de ce modèle.

Une fois que vous avez défini votre modèle, décomposez votre objectif global en étapes plus petites et réalisables. Une approche basée sur le volume pourrait nécessiter un suivi hebdomadaire de la génération de prospects et des suivis.

Les transactions à forte valeur nécessitent toutefois de mettre l'accent sur l'établissement de relations et de vous positionner en tant qu'expert du marché. Chaque modèle utilisant des tactiques différentes, vous devez choisir celui qui vous permettra d'atteindre plus facilement votre objectif.

💡 Conseil de pro : décomposez vos objectifs de revenus annuels en jalons trimestriels à l'aide d'Objectifs ClickUp. Ainsi, vous agirez toujours de manière réfléchie, sans vous contenter de réagir aux fluctuations du marché.

Utilisez les performances collées et les références du marché comme base de référence

Le travail acharné est indispensable dans toute entreprise. Mais vous devez connaître vos limites avant de fixer vos objectifs professionnels dans l'immobilier. Cela vous évitera le surmenage et vous permettra de rester motivé pour atteindre ces objectifs à long terme.

Mais comment définir des objectifs réalistes ?

Vous avez besoin de références fondées sur des données et d'une vision claire de vos validations supplémentaires. Commencez par vos nombres collés. Si vous êtes novice en la matière, utilisez les moyennes du marché local comme référence.

📌 Exemple, si les agents de votre région concluent en moyenne 15 transactions par an, ne visez pas immédiatement 40 transactions. Forfaitez plutôt entre 10 et 20 transactions. Discutez avec vos pairs du secteur et demandez-leur combien d'heures par semaine ils doivent consacrer à leur activité pour atteindre ces chiffres. Cela vous permettra de vous ancrer dans les conditions réelles de votre secteur, afin que vos objectifs restent motivants et réalisables.

Fixez-vous des échéanciers pour transformer vos objectifs en validations, et non en vœux pieux

Un objectif sans échéancier est facile à ignorer. Lorsque vous ajoutez une pièce jointe, vous passez de « quelque chose que je veux » à « quelque chose que je fais » ou « que je dois faire ». Les échéanciers vous permettent de rester responsable, mesurable et de progresser.

Voici quelques conseils pour vous aider :

utilisez des sprints de 90 jours :* divisez vos objectifs annuels en tranches de 3 mois. C'est suffisamment court pour rester concentré, mais suffisamment long pour voir les résultats

fixez des dates de début, pas seulement des échéances : ne vous contentez pas de dire « Fermer 15 transactions d'ici décembre ». Au lieu de cela, dites plutôt « Commencer la prospection hebdomadaire le 1er mai ».*

*synchronisez votre échéancier avec les saisons et les tendances du marché : analysez la demande et les tendances du marché afin d'aligner votre stratégie d'action sur les préférences et les besoins de vos clients cibles

points de contrôle intégrés :* fixez des points de contrôle à mi-mois ou mensuels pour évaluer la progression et ajuster le tir. Restez motivé sans vous sentir dépassé et flexible sans perdre votre élan

Définissez des objets marketing basés sur la portée, la pertinence et la routine

Ne vous contentez pas de dire « Je veux développer ma présence sur Instagram ». C'est trop vague et cela ne vous aidera pas à élaborer votre forfait Business immobilier.

Définissez ce que signifie pour vous la « croissance ». S'agit-il de conversions de prospects ? Du nombre d'abonnés ? De l'engagement ? Choisissez ensuite un canal adapté à votre cible et à votre public, puis établissez une routine de contenu que vous pourrez respecter. Suivez ensuite le suivi des indicateurs clés et des projections financières pour voir si vos efforts marketing portent leurs fruits.

📌 Exemple, je dois publier trois vidéos courtes par semaine pour attirer les acheteurs d'une première maison, dans le but de générer au moins 10 messages privés qualifiés par mois.

💡 Conseil de pro : Fixez-vous des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le temps) pour votre entreprise et transformez vos objets vagues en forfaits d'action concrets. Ainsi, au lieu de dire « Augmentons notre équipe commerciale », vous devriez viser « Fermons xyz contrats au cours du prochain trimestre. »

Réalisez une analyse SWOT $$a$$$

Élaborez un cadre d'analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) et évaluez ces paramètres par rapport à vos objectifs d'entreprise. Vous n'êtes pas doué pour le marketing numérique ?

si le marketing numérique n'est pas votre point fort, commencez par acquérir les bases ou confiez cette tâche à des experts. * Vous voyez une opportunité dans l'immobilier de luxe ? Investissez dans une certification ou participez à des évènements de réseautage dans ce secteur pour affiner vos compétences.

👀 Le saviez-vous ? Albert Humphrey, consultant américain de l'entreprise, travaillait initialement sur un projet appelé « Project SOFT » (Satisfactory, Opportunity, Fault, Threat) visant à améliorer la planification à long terme des entreprises du Fortune 500. Ce projet a finalement évolué vers l'analyse SWOT.

Comment identifier et comprendre votre cible

Vous ne pouvez pas simplement montrer une villa en bord de mer à quelqu'un qui recherche une cabane dans les bois. Vous devez présenter le bien immobilier adéquat aux prospects adéquats, mais avant cela, vous devez déterminer précisément qui sont vos prospects cibles.

Voici quelques conseils pour vous aider :

Pensez local et spécifique : choisissez votre zone et votre spécialité. Êtes-vous l'expert incontournable en matière d'appartements en ville, de banlieues familiales ou de locations de vacances ?

*définissez clairement votre public cible : évitez les termes vagues tels que « acheteurs » ou « locataires ». S'agit-il de jeunes professionnels, de retraités, d'investisseurs ou de familles en pleine croissance ?

Étudiez la concurrence : effectuez une analyse de la concurrence et du marché afin de déterminer quels types de clients les autres agents ciblent dans votre région, ce qu'ils font bien et ce que vous pouvez faire mieux

*laissez-vous guider par les données : utilisez des outils tels que Zillow, les rapports MLS, les données du recensement local et un CRM immobilier gratuit pour comprendre qui déménage, où ces personnes vont et ce qu'elles recherchent

créez un profil d'acheteur type :* Créez des profils fictifs avec des informations clés telles que l'emploi, les revenus, le mode de vie et les objectifs afin d'adapter votre message aux besoins et aux préférences de votre public cible

🧠 Anecdote amusante : La résidence du magnat de l'entreprise Mukesh Ambani, Antilla, est la maison la plus chère au monde, avec un coût supérieur à 2 milliards de dollars.

Comment rédiger un forfait Business immobilier

Maintenant que vous maîtrisez les bases, il est temps de créer un forfait de travail pour votre entreprise immobilière.

Dans cette section, découvrez comment utiliser ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, afin d'élaborer un forfait Business immobilier. ClickUp propose des modèles personnalisables, des fonctionnalités de gestion des tâches, de suivi des objectifs et de collaboration en temps réel sur une plateforme unifiée.

Que vous soyez un particulier ou que vous gériez une équipe d'agents immobiliers, ClickUp vous permet d'atteindre vos objectifs sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

Étape 1 : Créez la connexion entre vos objectifs et vos activités de l'entreprise

Vous vous souvenez comment nous avons défini vos objectifs de l'entreprise dans l'immobilier ? Il est maintenant temps de les relier à des opérations concrètes. Pour cela, vous devez :

Décomposez vos objectifs annuels en cibles trimestrielles et mensuelles

Traduisez chacun d'entre eux en projets et tâches spécifiques, comme liste cinq nouvelles propriétés, lancer une campagne marketing ou recruter un assistant virtuel

Suivez régulièrement votre progression pour voir ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté

Vous pouvez utiliser le CRM immobilier ClickUp pour gérer tous vos objectifs commerciaux, vos forfaits étape par étape et la communication avec vos clients et votre équipe en un seul endroit.

Il est spécialement conçu pour les Teams immobiliers qui ont besoin de structure, de visibilité et d'une collaboration fluide pour chaque liste et chaque transaction.

Conservez vos objectifs commerciaux, vos transactions et vos livrables immobiliers au même endroit grâce au CRM immobilier ClickUp

Essayer d'atteindre tous vos objectifs en même temps peut vous submerger et nuire à vos résultats. Structurez vos objectifs pour éviter le surmenage et garantir une progression constante.

Définissez plutôt des cibles commerciales hebdomadaires et mensuelles dans ClickUp Objectifs. Ainsi, vos agents immobiliers et vos collègues pourront atteindre chaque objectif sans s'épuiser. Tout le monde y gagne !

Créez la connexion entre vos objectifs d'entreprise immobilière et vos opérations grâce à ClickUp Objectifs

Voici comment utiliser ClickUp Objectifs pour définir les objectifs de votre forfait Business immobilier :

Cliquez sur « New Goal » (Nouvel objectif) dans le coin supérieur droit de la page « Goals » (Objectifs) sur ClickUp

Inscrivez le nom de la cible et sélectionnez un propriétaire de votre équipe qui sera responsable de cet objectif

Définissez des cibles pour décomposer votre but en éléments plus petits et mesurables. Vous pouvez choisir des valeurs telles que le nombre, la devise et vrai/faux

Fixez des délais pour les objectifs de votre équipe

📖 À lire également : Les meilleurs modèles de CRM immobilier pour une meilleure gestion de la clientèle

Étape 2 : Analysez votre marché et vos concurrents, puis mettez en œuvre tout ce que vous avez appris

Commencez par consulter les sites web de vos concurrents : observez comment ils positionnent leurs services, leurs témoignages et leur courtage immobilier moyen. Ensuite, examinez leur présence sur les réseaux sociaux afin d'identifier le type de contenu qu'ils publient et les canaux qui leur permettent d'atteindre le plus large public.

Vous devriez également analyser la fréquence de leurs publications et explorer leur expérience personnalisée à travers les avis et les témoignages.

Maintenant que vous disposez de données sur vos concurrents, comment intégrer ces informations dans votre stratégie d'entreprise ?

L'IA générative stimule la croissance dans tous les secteurs, et l'immobilier ne fait pas exception. Elle fournit désormais non seulement de l'assistance pour l'automatisation, mais aussi pour la prise de décisions stratégiques. Il est donc tout naturel d'utiliser l'IA pour rédiger votre forfait Business.

Instance, ClickUp Brain est votre assistant IA de premier plan et fiable qui peut rendre votre forfait plus intelligent et plus axé sur les données. Utilisez-le pour créer un modèle de forfait Business immobilier en fonction des performances de vos concurrents et des tendances du marché immobilier.

Apprenez à devancer vos concurrents grâce à ClickUp Brain

Il vous suffit d'alimenter l'IA intégrée avec vos conclusions et de lui demander comment vous positionner au mieux par rapport à vos concurrents, et le tour est joué ! En quelques secondes, vous obtiendrez une stratégie étape par étape prête à être mise en œuvre !

Continuez à réfléchir à des angles uniques pour combler les lacunes du marché immobilier. Une fois que vous serez satisfait, ClickUp Brain le rédigera de manière claire et professionnelle, même si vous travaillez uniquement à partir de notes sommaires.

Capturez vos forfaits plus rapidement grâce à la fonction Talk to Texte de Brain Max

La rédaction d'un forfait immobilier prend du temps, mais le plus difficile est souvent de saisir les idées avant qu'elles ne s'envolent.

Avec Talk to Text dans ClickUp Brain Max , vous pouvez dicter directement vos objectifs, vos analyses immobilières ou vos analyses concurrentielles dans votre environnement de travail. Au lieu de jongler avec des notes dans différentes applications, Brain Max transforme instantanément vos pensées exprimées à voix haute en tâches structurées, en documents ou en rappels, ce qui vous permet de mener à bien votre forfait sans encombre.

Pour les agents très occupés, cela signifie moins de saisie et plus de ventes, tandis que les dirigeants bénéficient d'un historique clair et en temps réel des décisions stratégiques sans charge administrative supplémentaire.

🎥 Découvrez comment l'IA simplifie la documentation et vous aide à transformer votre forfait Business immobilier en un document professionnel et soigné en quelques minutes. 📖 À lire également : Comment utiliser l'IA dans l'immobilier ? (Cas d'utilisation et outils)

Étape 3 : Mappez vos services et vos tarifs

Maintenant que vous savez ce que proposent vos concurrents, concentrez-vous sur ce que vous apportez au tableau. C'est à ce moment-là que vous définissez vos services, structurez vos offres et fixez des tarifs qui reflètent votre valeur et semblent adaptés à votre public.

La meilleure chose à faire ici est de collaborer avec vos agents immobiliers et de réfléchir à différents forfaits tarifaires pour votre entreprise immobilière.

Comment ? Collaborez facilement avec votre équipe grâce à ClickUp Documents.

Collaborez à l'élaboration de votre forfait entreprise immobilier avec ClickUp Documents

Imaginons que vous proposiez à la fois des services d'équipe commerciale, de gestion locative et de conseil. Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer un document centralisé et partageable qui présente votre mission, vos offres et vos tarifs. C'est l'outil idéal pour la planification interne et pour une utilisation en contact avec les clients.

Vos agents, votre responsable de la relation client, votre équipe marketing et vos autres collaborateurs peuvent collaborer et créer un modèle d'entreprise basé sur toutes ces informations. Cela aidera votre équipe à élaborer une stratégie marketing et à aligner vos tarifs sur ce qui correspond le mieux à vos clients idéaux.

Votre équipe peut également utiliser ClickUp pour discuter, attribuer des services spécifiques et des modèles de tarification aux agents immobiliers appropriés, et tout organiser.

Restez en connexion avec vos agents immobiliers et autres collègues grâce à ClickUp Discuter

Avec ClickUp Discuter, vous pouvez :

Créez et gérez vos tâches tout en échangeant des Messages

Transformez les messages en tâches et attribuez-les aux parties prenantes concernées en un seul clic

Reliez chaque discussion à la tâche correspondante

Vous avez besoin d'une mise à jour rapide sur un projet, mais aucun de vos collègues n'est disponible ? Activez les agents IA dans n'importe quel discuter ou créez le vôtre à l'aide d'une simple invite. Il vous suffit ensuite d'envoyer votre requête au discuter ClickUp concerné, et l'agent IA vous fournira des résumés et des informations rapides.

Vous pouvez également utiliser le modèle de document forfait Business ClickUp pour définir votre mission, votre vision et vos stratégies. En bref, ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour une collaboration professionnelle gratuite.

Deanna Connolly, associée aux services de courtage chez FOUNDRY COMMERCIAL, déclare :

ClickUp nous permet de nous transmettre RAPIDEMENT des projets, de vérifier FACILEMENT leur statut et offre à notre superviseure un aperçu de notre charge de travail à tout moment sans qu'elle ait à nous interrompre. Nous avons certainement gagné une journée par semaine grâce à ClickUp, voire plus. Le nombre d'e-mails a considérablement diminué.

ClickUp nous permet de nous transmettre RAPIDEMENT des projets, de vérifier FACILEMENT leur statut et donne à notre superviseure un aperçu de notre charge de travail à tout moment sans qu'elle ait à nous interrompre. Nous avons certainement gagné une journée par semaine grâce à ClickUp, voire plus. Le nombre d'e-mails a considérablement diminué.

📮 ClickUp Insight : 78 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage élaborent des forfaits détaillés dans le cadre de leur processus de définition d'objectifs. Cependant, 50 % d'entre elles ne font pas le suivi de ces forfaits à l'aide d'outils dédiés, ce qui est surprenant. 👀 Avec ClickUp, vous convertissez facilement vos objectifs en tâches réalisables, ce qui vous permet de les atteindre étape par étape. De plus, nos tableaux de bord sans code fournissent des représentations visuelles claires de votre progression, vous permettant ainsi de mieux contrôler et de visualiser votre travail. Parce que « espérer que tout se passe bien » n'est pas une stratégie fiable. 💫 Résultats concrets : les utilisateurs de ClickUp affirment pouvoir assumer environ 10 % de travail en plus sans s'épuiser.

Étape 4 : Créez un flux de travail opérationnel

Maintenant que vous disposez d'un modèle commercial immobilier prêt à être déployé, transformez chaque étape en une liste de tâches à faire avec ClickUp Tasks. Vous pouvez créer une liste manuellement ou demander à ClickUp Brain d'en générer une.

Créez une liste à faire directement à partir de votre forfait Business avec tâche ClickUp

Une fois cela terminé, ajoutez des assignés et fixez des dates d'échéance. Vous pouvez ajouter des étiquettes de priorité telles que Urgent, Élevé, Normal et Faible. Cela vous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur votre travail et vous aidera à rester responsable.

ClickUp tâches vous permet également d'ajouter des exigences spécifiques pour chaque tâche dans des checklists ou des sous-tâches. Ainsi, votre équipe connaît les détails les plus précis de chaque étape du forfait Business.

Voyons maintenant comment organiser toutes vos données clients, vos listes immobilières et vos transactions. Utilisez le modèle de feuille de calcul ClickUp Real Estate pour rationaliser l'ensemble de votre flux de travail.

Obtenir un modèle gratuit Gardez un oeil sur vos listes immobilières et vos transactions grâce au modèle de feuille de calcul ClickUp Real Estate

Vous pouvez l'utiliser pour :

Suivez les listes d'annonces immobilières, les coordonnées des clients, les étapes des transactions et les dates clés en un seul endroit

Gérez vos pipelines d'équipe commerciale et organisez vos données immobilières

Gardez un œil sur les commissions ou les échéanciers de clôture

Organisez les flux de travail résidentiels, commerciaux et locatifs dans votre forfait Business

📖 À lire également : Les meilleurs outils de marketing immobilier pour les agents

Vous souhaitez créer un raccourci pour créer un forfait solide ? Utilisez le modèle de forfait ClickUp pour créer un forfait immobilier facile à suivre.

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos objectifs en stratégies commerciales immobilières grâce au modèle forfait Business ClickUp

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Fournisseur, prestataire, une feuille de route claire pour atteindre vos objectifs d'investissement

Définissez des stratégies pour l'acquisition de biens immobiliers, la prospection de clients et la gestion

Projet : prévoyez les revenus, les dépenses, le budget et le compte de résultat, puis partagez ces informations avec les investisseurs

Évaluer et gérer les risques dans le secteur immobilier

💡 Conseil de pro : Vous pouvez activer des rappels pour vos tâches liées à votre forfait Business en appuyant sur R pour ouvrir la fenêtre de création de rappel. Vous pouvez également utiliser Cmd + K sur Mac ou Ctrl + K sur PC pour définir des rappels.

Comment suivre efficacement votre forfait Business ?

Une fois que vous avez mis en place un forfait Business bien conçu, le véritable défi consiste à vous y tenir.

Pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs ambitieux, effectuez des évaluations hebdomadaires ou bihebdomadaires de vos performances à l'aide des tableaux de bord ClickUp afin de rester en phase avec vos indicateurs clés de performance. Il ne s'agit pas de se focaliser sur chaque petit nombre, mais de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et quand changer de cap.

Voici quelques indicateurs de performance clés que vous devez surveiller pour garantir l'efficacité de votre forfait Business immobilier :

objectifs de vente* : atteignez-vous vos cibles mensuelles en matière de listes, de locations ou de transactions fermées ?

Pipeline de génération de prospects : combien de nouveaux clients arrivent ? Convertissent-ils ?

performance de la stratégie marketing* : vos publicités, vos vidéos et vos autres efforts marketing donnent-ils de réels résultats ?

Dépenses et revenus : respectez-vous votre budget et réalisez-vous des bénéfices réguliers ?

Tendances du marché : les prix, la demande ou le comportement des acheteurs locaux sont-ils en train de changer ?

Le suivi de ces éléments vous permet d'avoir une meilleure vision d'ensemble, de rester concentré et de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides.

Alors, comment suivre ces informations sans se laisser submerger ?

Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez personnaliser les tableaux de bord ClickUp afin de suivre les indicateurs spécifiques à votre entreprise immobilière. Cet outil vous permet de visualiser tout ce qui compte, des prospects aux étapes de la transaction en passant par les revenus. Grâce à lui, vous restez concentré, informé et maître de la situation.

Suivez les indicateurs clés de performance (KPI) de votre entreprise immobilière sur les tableaux de bord ClickUp

Vous pouvez par exemple créer un tableau de bord KPI et suivre tous les indicateurs immobiliers clés dans un tableau de bord unifié. Ajoutez des diagrammes circulaires, des diagrammes à barres, des diagrammes et bien plus encore pour visualiser chaque KPI en détail. Cela vous aidera à identifier et à combler rapidement les moindres lacunes de vos stratégies.

De plus, vous pouvez utiliser les champs personnalisés pour suivre des indicateurs spécifiques liés à vos KPI, tels que « commentaires des utilisateurs pris en compte » avec une case à cocher ou « résolution des cas le jour même » avec un pourcentage.

👀 Le saviez-vous ? Avec la baisse des taux d'intérêt due au récent changement de politique de la Fed, 65 % des agences immobilières s'attendent à d'excellents bénéfices et visent l'expansion. C'est le moment idéal pour rédiger votre forfait Business !

Construisez l'entreprise immobilière de vos rêves avec ClickUp

Vous avez besoin d'un système robuste pour gérer votre entreprise immobilière avec réussite.

Une fois que vous avez posé les bases, exploré le marché immobilier, mapper vos services et mis le projet en route, il ne vous reste plus qu'à mettre en œuvre votre forfait Business immobilier.

Il est essentiel de rester cohérent, organisé et prêt pour la suite ; ClickUp vous donne les moyens d'y parvenir. Avec ClickUp, tout est centralisé, ce qui vous permet de forfaiter, d'agir et de vous adapter sans perdre une miette.

Suivez vos transactions, gérez vos objectifs, affinez votre stratégie de croissance et effectuez tout ce qui est à faire pour une gestion de projet immobilière fluide.

Prêt à prendre le contrôle de votre carrière dans l'immobilier ? Essayez ClickUp gratuitement: planifiez plus intelligemment, concluez plus rapidement et développez une entreprise en laquelle vos clients ont confiance.