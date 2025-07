Modèles gratuits de plan d'affaires pour une croissance évolutive

Toute start-up commence par une idée. Mais transformer cette idée en une nouvelle entreprise durable et évolutive, c'est là que près de 90 % des fondateurs se heurtent à un mur.

Entre les présentations pour lever des fonds et les plans de recrutement, les premières étapes de la création d'une entreprise sont chaotiques. Ce qui manque souvent, ce n'est pas la passion ou la vision, mais la structure. C'est là qu'un forfait Business solide peut vous aider.

Mais partir de zéro ? Ce n'est pas ainsi que fonctionne la vie d'un fondateur ! C'est pourquoi nous avons créé un ensemble de modèles gratuits de plans d'affaires pour les start-ups à partir de ClickUp, l'application qui offre tout ce dont vous avez besoin pour votre travail, conçue non seulement pour vous aider à démarrer, mais aussi pour vous aider à évoluer en toute clarté.

📊 Une étude montre : les entreprises qui ont un forfait Business se développent 30 % plus vite que celles qui n'ont pas d'objectifs ou d'orientation clairs.

Que sont les modèles de forfait Business ?

Les modèles de forfait Business sont des plans prêts à l'emploi qui vous aident à organiser et à expliquer le fonctionnement de votre entreprise. Au lieu de partir d'une page blanche, vous remplissez les détails clés dans des espaces réservés, tels que votre produit, à qui il est destiné, comment vous allez gagner de l'argent et les étapes que vous allez suivre pour vous développer.

Ces modèles vous aident à coucher vos idées sur papier, à définir des objectifs et à maintenir votre équipe sur la même longueur d'onde. Ils sont également très pratiques lorsque vous devez présenter votre plan cible à des investisseurs, des partenaires ou des prêteurs.

💡 Conseil de pro : choisissez un modèle de forfait Business qui pense comme un investisseur. Cela signifie qu'il doit mettre en avant la traction, la connaissance du marché et une voie claire vers la rentabilité, et pas seulement des objectifs ambitieux. Les modèles qui vous aident à étayer chaque affirmation avec des données sont ceux qui se démarquent vraiment.

les 16 meilleurs modèles de forfait Business

Que vous soyez en train de vous lancer ou de gérer une équipe en pleine croissance, ClickUp dispose d'un modèle pour chaque étape de votre parcours. Mais contrairement à la plupart des modèles, ceux-ci ne ressemblent pas à des devoirs.

Ils sont intelligents, précis et conçus pour faire avancer votre entreprise.

Jodi Salice, directrice de la création chez United Way Suncoast*, résume parfaitement la situation

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis satisfait. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, ClickUp est tout simplement infaillible.

Vous aussi, vous pouvez obtenir des résultats similaires. Voici une sélection des meilleurs modèles ClickUp pour votre stratégie commerciale, vos plans, vos lancements et bien plus encore :

1. Modèle de forfait Business ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Clarifiez vos objectifs et définissez une stratégie grâce au modèle de forfait Business de ClickUp

Rédiger un plan d'affaires complet ne doit pas nécessairement être une tâche fastidieuse. Le modèle de document de forfait Business de ClickUp offre une disposition claire et professionnelle pour vous aider à élaborer votre plan d'affaires du début à la fin.

Il comprend toutes les sections essentielles, telles que le résumé, l'étude de marché, les objectifs et les plans financiers, afin que vous n'ayez pas à vous demander quoi inclure.

Chaque section est organisée en un seul endroit, et vous pouvez facilement transformer vos idées en tâches directement dans ClickUp. Si vous travaillez avec des partenaires, cela facilite également la collaboration en temps réel pour tout le monde. Ce n'est pas seulement un document, c'est un plan de travail que vous pouvez élaborer et ajuster au fur et à mesure de votre croissance.

Ce que vous pouvez faire avec :

Organisez les tâches par domaine d'activité dans la vue « Sujets », idéale pour les produits, l'élaboration de plans marketing , le financement, etc

Suivez le statut en temps réel grâce à la vue Statut pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

Créez des échéanciers pour vos initiatives dans la vue Échéancier afin d'éviter les retards et de visualiser les dépendances

Stockez et mettez à jour vos documents de planification dans la vue Forfait Business pour disposer d'une source unique et fiable

Définissez des notifications personnalisées pour rester informé des changements et de la progression

Mesurez la performance des tâches pour maintenir la productivité et stimuler la progression

🔑 Idéal pour : Les équipes de start-up qui cherchent à aligner leur vision, leur stratégie marketing et leur exécution dans un plan d'affaires en temps réel

🧠 Fait avéré : environ 70 % des investisseurs en capital-risque refusent d'investir dans des entreprises qui n'ont pas de plan solide.

2. Modèle de document de forfait Business ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Rédigez des plans prêts à être présentés aux investisseurs à l'aide du modèle de document de forfait Business ClickUp

Toute start-up a besoin de plus qu'un simple pitch deck : un plan d'affaires bien structuré est ce qui permet de concrétiser votre grande idée. Le modèle de document de forfait Business ClickUp est un environnement de travail complet pour développer et affiner votre modèle commercial, votre marché cible, votre positionnement concurrentiel, votre stratégie de revenus et vos prévisions financières.

Vous pouvez collaborer avec vos cofondateurs, mettre à jour les sections clés en temps réel et même lier des tâches à des priorités stratégiques, tout en élaborant un plan de développement d'équipe qui évolue avec votre entreprise.

Cela vous permet de :

Déterminez les objectifs que vous souhaitez atteindre avec votre forfait Business

Analysez votre secteur d'activité et vos concurrents pour comprendre le marché

Rédigez votre mission, votre vision et vos valeurs pour expliquer ce que représente votre entreprise

Décrivez ce que vous proposez et qui sont vos clients

Créez une proposition budgétaire et estimez vos revenus et dépenses futurs

Planifiez la structure de votre équipe et les personnes que vous devez embaucher

Identifiez les risques potentiels et la manière dont vous allez les gérer

Passez en revue votre forfait et effectuez des mises à jour pour qu'il reste à jour

🔑 Idéal pour : Les fondateurs qui rédigent leur premier plan d'affaires ou se préparent à des discussions sur la levée de fonds.

3. Modèle de forfait Business Lean ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez votre stratégie grâce au modèle de forfait Business Lean de ClickUp

Si vous avez besoin d'un plan d'affaires, mais que vous ne souhaitez pas rédiger un long rapport, le modèle de plan d'affaires Lean de ClickUp est un choix judicieux.

Contrairement à un plan d'affaires traditionnel, il vous aide à vous concentrer sur les aspects clés de votre entreprise, tels que les segments de clientèle, la proposition de valeur, les sources de revenus et la structure des coûts, sans passer des heures à rédiger des pages détaillées.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations commerciales critiques se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

La disposition est rapide et simple à remplir, ce qui est idéal si vous êtes encore en train de tester des idées ou de préparer vos premières réunions avec des investisseurs.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Résumez les points principaux de votre plan dans la vue Résumé du plan

Visualisez votre modèle commercial global dans le modèle de business canvas. Afficher

Triez et suivez les tâches par ordre d'importance à l'aide de l'affichage Par priorité

Organisez vos tâches à l'aide des statuts « Ouvert » et « Achevé » pour suivre leur progression

🔑 Idéal pour : Les fondateurs qui recherchent un moyen rapide et simple de mapper leur idée d'entreprise et de tester sa viabilité.

👀 Le saviez-vous ? Les équipes de services professionnels, telles que RevPartners, fournissent leurs services 64 % plus rapidement grâce aux guides de livraison client créés à partir des modèles ClickUp, qui réduisent le temps consacré à l'organisation et à la mise en œuvre du travail.

4. Modèle de tableau blanc ClickUp Startup Canvas

Obtenez un modèle gratuit Visualisez votre modèle de démarrage sur le modèle de tableau blanc ClickUp Startup Canvas

Le modèle de tableau blanc ClickUp Startup Canvas est idéal si vous aimez mapper les choses visuellement.

Il vous aide à esquisser le dossier commercial de votre idée de start-up, comme le problème que vous résolvez, votre produit, à qui il s'adresse et comment vous allez atteindre votre public. Vous disposez ainsi d'un espace flexible et collaboratif pour donner forme à votre vision de la start-up.

Utilisez-le pour :

Mappez visuellement votre proposition de valeur, vos segments de clientèle et vos activités clés

Glissez-déposez des notes autocollantes pour réfléchir à des idées et connecter des composants

Collaborez avec votre équipe en temps réel pour harmoniser votre stratégie et votre orientation

Conservez toute votre planification de base dans un espace partageable et modifiable

Regardez cette vidéo pour découvrir comment utiliser ClickUp pour impressionner vos clients à chaque fois👇

🔑 Idéal pour : Les équipes en phase de démarrage qui souhaitent réfléchir visuellement à leurs propositions de valeur, leurs segments de clientèle et leurs activités clés.

5. Modèle de checklist ClickUp pour le démarrage d'une entreprise

Obtenez un modèle gratuit Suivez chaque détail du lancement grâce au modèle de checklist ClickUp Business Startup

Votre idée d'entreprise résout de nombreux problèmes, mais vous ne savez pas par où commencer. C'est l'histoire de nombreux entrepreneurs. Le modèle de checklist pour le démarrage d'une entreprise ClickUp vous explique tout étape par étape, afin que vous ne manquiez rien d'important et que vous obteniez un avantage concurrentiel.

Il couvre l'installation juridique, l'image de marque, la création de sites Web, le développement de produits, le marketing, le recrutement, et plus encore. Chaque élément est organisé en catégories, et vous pouvez attribuer des tâches, fixer des délais et suivre la progression en un seul endroit.

Ce modèle vous permet de :

Créez des tâches avec des statuts personnalisés pour suivre chaque étape du processus de démarrage de votre entreprise

Utilisez des champs personnalisés pour organiser les tâches par nom d'entreprise, propriétaire, membres de l'équipe, etc

Ajoutez des indicateurs de progression et des références directement à chaque tâche pour plus de clarté

Classez tout par catégorie afin de gérer facilement qui fait quoi et où en sont les tâches

🔑 Idéal pour : Les nouveaux entrepreneurs à la recherche d'un guide étape par étape pour gérer les tâches d'installation, les aspects juridiques et le lancement.

🧠 Fait amusant : un entrepreneur de 60 ans a trois fois plus de chances de créer une start-up réussie qu'un entrepreneur de 30 ans. Il s'avère que l'âge n'est pas un obstacle, mais souvent un avantage dans un environnement concurrentiel.

6. Modèle ClickUp Business Launch

Obtenez un modèle gratuit Coordonnez l'ensemble de votre déploiement à l'aide du modèle ClickUp Business Launch

Le lancement de votre entreprise est l'une des étapes les plus passionnantes et les plus stressantes du processus. Grâce au modèle ClickUp Business Launch, vous pouvez garder le contrôle en décomposant votre lancement en tâches et en échéanciers clairs.

Tout y est : contenu pour les réseaux sociaux, communiqués de presse, checklists internes et plans pour le jour du lancement. Vous pouvez voir ce qui doit être fait, quand et par qui.

Ce modèle vous permet de :

Décomposez les tâches de lancement en étapes gérables avec des délais clairs

Attribuez des responsabilités aux membres de l'équipe et assurez la coordination de tous

Suivez la progression dans différents domaines, du marketing aux opérations

Organisez des checklists internes pour vous assurer que rien n'est oublié

Coordonnez vos communiqués de presse et le contenu de vos réseaux sociaux pour garantir la cohérence de vos messages

Surveillez les plans du jour du lancement pour vous assurer que tout se passe bien

🔑 Idéal pour : Les équipes de démarrage qui se préparent au lancement avec des échéanciers détaillés, des rôles et des activités de pré-lancement.

7. Modèle de proposition commerciale ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Présentez vos idées avec précision grâce au modèle de proposition commerciale ClickUp Business

La réussite d'un pitch dépend souvent de la qualité de sa présentation. Le modèle de proposition commerciale ClickUp offre aux start-ups un cadre soigné pour présenter leurs idées avec impact.

De la définition claire des objectifs et des livrables du projet à la présentation des tarifs, des échéanciers et des responsabilités de l'équipe, chaque section de ce modèle de proposition commerciale est conçue pour vous aider à gagner rapidement en confiance.

Ce modèle vous permet de :

Utilisez des statuts tels que Bloqué, Achevé, En cours, En cours de révision et À faire pour suivre la progression des propositions

Suivez la progression grâce à des attributs personnalisés tels que le niveau d'effort, la complexité des tâches et le taux d'achèvement

Accédez à quatre vues (guide de démarrage, étapes de la proposition commerciale, modèles d'e-mails et priorités) pour organiser vos informations

Améliorez le suivi grâce à des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et les notifications par e-mail

🔑 Idéal pour : les agences, les consultants et les start-ups B2B qui préparent des propositions de services ou de produits

👀 Le saviez-vous ? 77 % des start-ups en phase de démarrage sont autofinancées. Au lieu de recourir au capital-risque (VC), la plupart des fondateurs comptent sur leurs économies personnelles pour démarrer. Ce n'est pas très glamour, mais c'est souvent ainsi que les vraies réussites commencent.

8. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Harmonisez vos efforts pour l'année à l'aide du modèle d'objectifs annuels ClickUp

Transformer des objectifs annuels en actions ciblées peut être difficile, mais le modèle d'objectifs annuels ClickUp vous aide à garder votre vision réaliste et visible tout au long de l'année.

Au lieu de revenir sur des résolutions vagues concernant des aspects tels que le développement des employés, ce format vous aide à rester concentré sur les domaines clés. Il vous permet de garder une vue d'ensemble de votre stratégie grâce au suivi des statuts, à des échéanciers visuels et à l'affichage de la progression.

Grâce à cet outil, vous pouvez :

Créez un projet pour chaque objectif à 1, 5 ou 10 ans afin de rester concentré et organisé

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe et définissez des échéanciers pour garantir la responsabilité de chacun

Collaborez avec les parties prenantes pour trouver des idées et créer du contenu

Configurez des notifications pour rester informé de la progression des tâches

Organisez régulièrement des réunions pour faire le point sur les dernières actualités et résoudre les problèmes

Surveillez et examinez les tâches pour une meilleure gestion des ressources

🔑 Idéal pour : Les équipes de direction de start-ups axées sur la planification à long terme et la croissance mesurable.

9. Modèle de plan d'action pour petites entreprises ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Atteignez vos objectifs de croissance grâce au modèle de plan d'action pour petites entreprises de ClickUp

Lorsque vous dirigez une petite entreprise, il est essentiel d'agir avec clarté. Le modèle de plan d'action pour petites entreprises ClickUp vous aide à passer de la définition des objectifs à la mise en œuvre, grâce à une disposition flexible basée sur les tâches qui organise chaque initiative en étapes claires, avec des délais et des responsabilités.

Au fur et à mesure que vous passez de la planification à l'action, les champs personnalisés de ce modèle de plan de croissance vous permettent d'attribuer plus facilement les responsabilités, d'évaluer la charge de travail et de rester concentré sur les bonnes priorités.

Ce modèle vous permet de :

Utilisez le champ « Département » pour attribuer des tâches à la bonne équipe ou à la bonne fonction de l'entreprise

Suivez le niveau de difficulté de chaque tâche grâce au champ Complexité de la tâche

Surveillez votre progression vers chaque objectif à l'aide du champ Progression des objectifs

Classez clairement votre travail en sélectionnant le champ Type de tâche (comme planification, exécution ou suivi)

🔑 Idéal pour : Les propriétaires d'entreprises locales et les entrepreneurs individuels qui ont besoin d'un plan d'exécution tactique

10. Modèle de feuille de route stratégique pour les entreprises ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Tracez votre chemin avec le modèle de feuille de route stratégique pour les entreprises de ClickUp

Toute start-up a besoin d'un cadre directeur qui permette d'aligner les efforts de tous les services. C'est exactement ce que fait le modèle de feuille de route stratégique ClickUp: il présente vos initiatives clés en matière de produit, de marketing, de ventes et plus encore dans un plan visuel de haut niveau.

Une fois vos priorités stratégiques définies, ces vues et champs vous aident à organiser le travail, à suivre la progression et à maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde tout au long du processus.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez la progression de chaque objectif grâce au champ « Pourcentage d'achèvement »

Estimez le temps ou l'effort nécessaire pour chaque tâche à l'aide du champ Effort

Définissez ce que signifie la réussite pour chaque initiative stratégique dans le champ « Résultat attendu »

Mesurez l'impact attendu de chaque tâche ou objectif dans le champ Impact

Suivez la progression globale vers les objectifs stratégiques dans le champ « Progression de la stratégie »

Attribuez et clarifiez les responsabilités à l'aide du champ « Membres de l'équipe »

🔑 Idéal pour : Les fondateurs qui se préparent à des réunions avec des investisseurs ou qui souhaitent harmoniser la direction interfonctionnelle.

🧠 Fait amusant : 95 % des entrepreneurs ont au moins un baccalauréat. Ainsi, malgré la légende des décrocheurs, la plupart des fondateurs ont en fait poursuivi leurs études !

11. Modèle de feuille de route ClickUp Business

Obtenez un modèle gratuit Définissez les prochaines étapes à suivre à l'aide du modèle de feuille de route ClickUp Business

Les startups évoluent rapidement, et le modèle de feuille de route ClickUp Business vous offre l'espace nécessaire pour vous adapter tout en restant organisé. Il fournit un format flexible pour suivre les initiatives, attribuer la propriété et maintenir l'alignement de toute votre équipe à mesure que les priorités changent.

Pour donner vie à votre feuille de route, voici comment le modèle vous aide à organiser et à exécuter votre stratégie :

Planifiez votre échéancier et définissez vos objectifs trimestriels à l'aide de la vue « Toutes les initiatives par trimestre »

Suivez la progression vers les objectifs clés dans la vue Objectifs stratégiques

Visualisez l'ensemble de votre feuille de route et les tâches à venir grâce à la vue Gantt de la feuille de route

Hiérarchisez le travail par catégorie et améliorez l'efficacité des processus dans l'échéancier par catégorie d'entreprise. Afficher

Organisez vos tâches à l'aide de cinq statuts : À faire, En cours, En attente, Terminé et Annulé

🔑 Idéal pour : Les start-ups en phase de démarrage qui gèrent plusieurs initiatives au sein d'équipes en constante évolution.

12. Modèle de plan d'action pour le développement commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Lancez de nouvelles initiatives grâce au modèle de plan d'action pour le développement commercial de ClickUp

Le développement commercial nécessite plus qu'un simple réseau ; il nécessite un plan ciblé et un suivi cohérent. Le modèle de plan d'action pour le développement commercial de ClickUp vous permet d'organiser vos actions de prospection, la gestion des prospects et vos expériences de croissance en initiatives structurées.

Ce modèle peut vous aider à définir tous les éléments essentiels nécessaires pour planifier, gérer et évaluer votre projet.

Utilisez-le pour :

Définissez un calendrier précis pour l'achèvement du projet

Définissez des objectifs spécifiques et ce que vous souhaitez accomplir

Identifiez les partenaires et les parties prenantes clés impliqués

Estimez votre budget et créez un échéancier réaliste

Définissez comment la réussite du projet sera mesurée

Indiquez les coordonnées d'une personne qui pourra recevoir vos commentaires ou répondre à vos questions

🔑 Idéal pour : Les responsables du développement commercial et les fondateurs à la recherche de partenariats stratégiques ou de prospects.

13. Modèle de diagramme des jalons ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Mappez vos principales victoires avec le modèle de diagramme des jalons ClickUp

La progression devient réelle lorsqu'elle est visuelle. Le modèle de diagramme de jalons ClickUp aide les équipes de start-up à rester concentrées sur les réalisations clés, plutôt que de se perdre dans les tâches quotidiennes.

De la création initiale du produit aux mises à jour destinées aux investisseurs en passant par les échéanciers de lancement, ce modèle vous aide à décomposer des projets complexes en jalons faciles à comprendre et à suivre.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez la progression et alignez votre équipe sur les objectifs du projet

Partagez un aperçu clair de l'échéancier du projet et de l'avancement des tâches

Repérez les points clés du calendrier qui nécessitent une attention particulière

Donnez aux parties prenantes une image claire du forfait et de la progression actuelle

Réfléchissez et esquissez vos idées pour une gestion de projet optimale à l'aide de la vue Tableau blanc

Organisez vos tâches à l'aide de deux statuts simples : Ouvert et Achevé

🔑 Idéal pour : Les équipes de start-up qui coordonnent des lancements de produits importants, des lancements ou des jalons pour les investisseurs.

14. Modèle d'objectifs et de résultats clés (OKR) pour les entreprises ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez et suivez les résultats à l'aide du modèle OKR et Objectifs de l'entreprise ClickUp

Si votre équipe est très occupée mais ne sait pas exactement comment faire avancer les choses, le modèle OKR et objectifs de l'entreprise ClickUp apporte structure et concentration.

Il transforme les objectifs de l'entreprise en résultats clés exploitables, chacun étant lié à des cibles mesurables et à des responsabilités attribuées.

Voici comment vous pouvez l'utiliser pour aligner le travail de votre équipe sur la mission globale et donner à chacun une visibilité sur la contribution de ses efforts :

Envoyez des éléments OKR directement à l'aide de la vue Envoi OKR

Suivez tous vos objectifs, OKR et objectifs en un seul endroit grâce à la vue Tableau

Obtenez un aperçu complet des tâches associées grâce à l'affichage de tous les éléments OKR associés

Planifiez les dates de début et de fin de chaque élément OKR dans la vue Calendrier OKR

Organisez vos tâches à l'aide de statuts détaillés tels que « À faire », « À suivre », « En retard », etc. pour suivre la progression de vos projets

🔑 Idéal pour : Les équipes en pleine expansion qui cherchent à relier les tâches quotidiennes aux objectifs de l'entreprise.

15. Modèle de plan de continuité des activités ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Préparez-vous aux perturbations grâce au modèle de plan de continuité des activités ClickUp

La plupart des start-ups ne pensent pas à des plans d'urgence avant qu'il ne soit trop tard. Ne faites pas partie de celles-ci grâce au modèle de plan de continuité des activités de ClickUp. Il vous offre une méthode structurée pour vous préparer aux perturbations sans interrompre vos activités commerciales.

Le modèle comprend des sections consacrées à l'analyse des risques, aux contacts d'urgence, aux dépendances du système et aux plans de reprise, le tout centralisé dans une disposition facile à naviguer.

Vous pouvez mieux cibler vos efforts de développement commercial grâce à ces vues et outils clés.

Ce modèle vous permet de :

Utilisez l'affichage des priorités pour vous concentrer d'abord sur les tâches les plus importantes

Visualisez votre forfait et suivez sa progression dans la vue Tableau

Organisez les tâches en catégories et suivez leur progression dans la vue Liste

Gérez les éléments d'action à l'aide de trois statuts : À faire, En cours et Achevé

🔑 Idéal pour : Les start-ups technologiques et les équipes à distance qui ont besoin de plans de résilience opérationnelle.

16. Modèle de plan d'action pour objectifs SMART ClickUp

Décomposez vos objectifs grâce au modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp

La mise en œuvre mesurable est complexe, même lorsque toutes les idées sont prêtes. Le modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp aide les start-ups à définir des objectifs clairs et réalistes à l'aide du cadre SMART (spécifique, mesurable, réalisable, pertinent, limité dans le temps).

Chaque objectif est divisé en tâches avec des propriétaires et des échéanciers, ce qui rend la progression transparente et facile à suivre.

Voici comment tirer le meilleur parti du modèle de plan d'action SMART Goal :

Utilisez la vue Échéancier pour définir des délais et suivre les dates d'échéance

Suivez vos objectifs SMART dans la vue Objectifs SMART

Suivez votre progression et restez productif grâce à l'affichage de l'état d'avancement des objectifs

Organisez vos tâches à l'aide de cinq statuts : Non commencé, En cours de planification, En cours d'exécution, Évaluation et Terminé

🔑 Idéal pour : Les fondateurs et chefs de projet qui souhaitent intégrer la responsabilité dans la définition des objectifs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de forfait Business ?

Voici ce qui distingue un excellent modèle de forfait Business :

Structure claire : Vous guide à travers chaque section dans un ordre logique et facile à suivre Vous guide à travers chaque section dans un ordre logique et facile à suivre pour créer un modèle d'entreprise

Composantes essentielles incluses : Couvre des domaines clés tels que votre idée d'entreprise, votre marché, votre produit, votre tarification, votre marketing et vos finances

Format personnalisable : vous permet d'ajuster les sections en fonction de votre secteur d'activité, de vos objectifs et de votre étape de croissance

Assistance à la définition d'objectifs : aide à définir des objectifs mesurables et décrit comment les atteindre

Invites ou exemples intégrés : Comprend des conseils utiles ou des possibilités Comprend des conseils utiles ou des possibilités d'utilisation de l'IA pour rédiger un plan d'affaires

Facilite la collaboration : Permet aux membres de l'équipe ou aux conseillers de consulter et de contribuer facilement

Utile à toutes les étapes : S'applique que vous soyez en phase de démarrage ou de révision d'un plan pendant la croissance

Conception prête à être présentée : Dispose d'une disposition claire et professionnelle à partager avec les investisseurs ou les parties prenantes

Compatibilité numérique : Fonctionne parfaitement avec les outils de gestion de projet et Fonctionne parfaitement avec les outils de gestion de projet et d'automatisation des processus d'entreprise tels que ClickUp, Google Docs, Word ou Notion pour faciliter la modification et le partage

📊 Une étude montre que les entrepreneurs qui rédigent un plan d'affaires formel ont 16 % plus de chances de viabilité commerciale.

Planifiez intelligemment, développez-vous rapidement avec ClickUp

Une idée audacieuse peut donner naissance à une start-up, mais son développement dépend de son exécution, de votre capacité d'adaptation et de la cohésion de votre équipe à mesure que l'entreprise grandit.

C'est là que les modèles gratuits de plan d'affaires pour start-up de ClickUp entrent en jeu. Ils vous aident à clarifier votre vision, à mapper chaque phase de croissance et à garder votre équipe concentrée sur ce qui compte le plus.

Du MVP à l'expansion du marché, chaque modèle est conçu pour évoluer avec vous, et pas seulement pour vous aider à démarrer. Et comme tout reste dans ClickUp, il est plus facile de pivoter, de suivre la progression et de collaborer en temps réel, sans se noyer dans des feuilles de calcul encombrées ou des documents statiques.

Inscrivez-vous gratuitement. Commencez avec un forfait solide. Évoluez avec une structure.