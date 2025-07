les 15 meilleurs modèles de rapports sur les réseaux sociaux pour le suivi des performances (2025)

À quand remonte la dernière fois que vous avez examiné en détail vos publications sur les réseaux sociaux ? Si cela fait longtemps, c'est compréhensible : le suivi et l'analyse de chaque élément de contenu sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux peuvent souvent sembler une tâche herculéenne.

Cependant, cela reste le fondement de votre stratégie marketing sur les réseaux sociaux. Même si vous n'analysez pas tout, passer en revue vos publications les plus performantes vous aide à découvrir des informations précieuses sur les tendances du secteur. En évaluant vos forfaits par rapport aux performances réelles, l'analyse des réseaux sociaux peut vous aider à affiner vos efforts.

🧠 Fait amusant : un utilisateur Internet passe en moyenne environ 143 minutes par jour sur ses comptes de réseaux sociaux !

Mais sans l'outil adéquat, ce processus peut s'avérer plus compliqué qu'il ne devrait l'être. Dans cet article, nous avons rassemblé les meilleurs modèles de rapports sur les réseaux sociaux pour vous aider à optimiser votre analyse et à la rendre plus efficace. 📊

Que sont les modèles de rapports sur les réseaux sociaux ?

Un modèle de rapport sur les réseaux sociaux est un document complet préconçu qui suit, analyse et compile les données essentielles relatives aux performances sur les réseaux sociaux, telles que la croissance du nombre d'abonnés, le taux d'engagement, la portée et les impressions.

Cela permet aux responsables des réseaux sociaux, aux spécialistes du marketing numérique et aux équipes marketing d'accéder à des informations cruciales qui les aident à mesurer la réussite, à visualiser les tendances et, surtout, à optimiser leurs canaux de réseaux sociaux afin d'obtenir de meilleurs résultats lors des campagnes futures.

🔍 Le saviez-vous ? L'analyse des réseaux sociaux basée sur l'IA est utilisée pour prédire les mouvements boursiers. Des chercheurs ont découvert que le sentiment exprimé sur Twitter peut indiquer les fluctuations boursières à venir. Même les fonds spéculatifs utilisent désormais des outils d'IA pour suivre les discussions en ligne afin d'obtenir des informations financières. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les applications de l'IA dans le domaine du marketing :

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de rapport sur les réseaux sociaux ?

Un modèle de rapport sur les réseaux sociaux efficace est un outil puissant qui vous aide à comprendre les obstacles, à les surmonter et à obtenir les résultats souhaités de vos campagnes sur les réseaux sociaux. Les attributs qui lui permettent de le faire sont les suivants :

Conception complète : recherchez un modèle conçu de manière holistique qui recherchez un modèle conçu de manière holistique qui rend compte de tous les indicateurs clés de performance pertinents pour votre marque. Parmi les indicateurs importants, citons les mentions « J'aime », les partages, les commentaires, la portée, les impressions et les clics sur le site web

Représentation visuelle : optez pour un modèle qui résume et présente des données complexes liées aux performances dans un format visuel facile à comprendre. Les éléments tels que les graphiques, les diagrammes et les tableaux sont indispensables

Informations exploitables : choisissez un choisissez un modèle de réseau social qui va au-delà de la simple présentation de nombres et offre des informations exploitables telles que le meilleur moment pour publier, le contenu le plus performant, les performances des hashtags, etc. Cela vous aidera à affiner vos futures publications sur les réseaux sociaux

Personnalisation : choisissez un modèle flexible qui s'adapte facilement à vos besoins spécifiques. Par exemple, vous devriez pouvoir définir vos objectifs sur les réseaux sociaux, choisir vos indicateurs idéaux, etc.

Capacités d'automatisation : obtenez un modèle qui s'intègre aux outils essentiels de votre flux de travail, tels que les outils de gestion et de planification des réseaux sociaux, les logiciels obtenez un modèle qui s'intègre aux outils essentiels de votre flux de travail, tels que les outils de gestion et de planification des réseaux sociaux, les logiciels de gestion de projet , les logiciels d'analyse, les plateformes de collaboration, etc. Ainsi, les tâches répétitives sont gérées automatiquement, les données circulent de manière fluide entre les applications et votre équipe passe moins de temps à changer de contexte et plus de temps à exécuter

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils de veille sociale pour booster votre stratégie sociale

15 modèles de rapports sur les réseaux sociaux

Voici les meilleurs modèles gratuits que vous pouvez utiliser pour créer des rapports sur les réseaux sociaux et analyser vos performances sur différentes plateformes :

1. Modèle ClickUp pour l'analyse des réseaux sociaux

Obtenir un modèle gratuit Suivez tous les indicateurs clés de performance des réseaux sociaux et prenez des décisions éclairées grâce au modèle d'analyse des réseaux sociaux ClickUp

Il est essentiel de cibler les bons indicateurs et les bons KPI pour améliorer vos performances sur les réseaux sociaux. Cependant, très peu d'outils fournissent des informations complètes sur ces indicateurs. C'est là que le modèle d'analyse des réseaux sociaux ClickUp entre en jeu.

Des mentions « J'aime » aux interactions, ce modèle suit tous les indicateurs essentiels des réseaux sociaux et les classe en fonction de leur efficacité. Utilisez huit champs personnalisés tels que « Performance », « Fichier de données », « Plan d'action », « Référence » et « Résultat cible » pour analyser facilement les données et prendre des décisions éclairées afin d'améliorer les performances de votre campagne.

De plus, le modèle donne accès à des analyses des périodes précédentes, ce qui vous aide à identifier les tendances et à mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les indicateurs de performance clés sur plusieurs plateformes grâce à la vue Tableur intégrée

Automatisez la visualisation des données pour faciliter l'analyse des tendances grâce à la vue Analytics

Identifiez les contenus les plus performants afin d'apporter des ajustements stratégiques à l'aide du tableau récapitulatif

Centralisez les rapports pour rationaliser la collaboration entre les équipes

✅ Idéal pour : Les responsables des réseaux sociaux qui ont besoin d'un hub centralisé pour le suivi des performances à l'échelle de la plateforme

📚 À lire également : Comment obtenir plus d'affichages sur TikTok

2. Modèle d'indicateurs pour les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Éliminez les tracas liés à la gestion de plusieurs outils de suivi : surveillez tous vos indicateurs clés de performance sur les réseaux sociaux en un seul endroit grâce au modèle d'indicateurs pour les réseaux sociaux de ClickUp

Le modèle d'indicateurs de réseaux sociaux ClickUp est une autre ressource utile pour tous ceux qui souhaitent explorer les aspects techniques de la performance des campagnes. Ce modèle est facile à utiliser, convivial pour les débutants et complet.

Il suit divers indicateurs pertinents tels que l'interaction, la portée et les clics sur différentes plateformes telles que Facebook, X et Instagram, le tout en un seul endroit. La visualisation et l'analyse puissantes vous permettent également d'identifier les opportunités et d'obtenir des informations approfondies sur toutes les tendances à long terme prévues pour l'avenir.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Mesurez les taux d'engagement, de portée et de conversion essentiels

Accédez à des données en temps réel pour prendre des décisions éclairées

Personnalisez les rapports en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise

Simplifiez le suivi des performances grâce à une disposition structurée

✅ Idéal pour : Les équipes marketing qui ont besoin d'un suivi en temps réel des indicateurs clés d'engagement et de conversion

➡️ En savoir plus : Outils Instagram pour développer votre présence en ligne

3. Modèle ClickUp pour le suivi et l'analyse des campagnes

Obtenir un modèle gratuit Accédez à toutes les données de vos campagnes en un seul endroit grâce au modèle de suivi et d'analyse des campagnes ClickUp

Des dépenses de campagne aux résultats, le modèle de suivi et d'analyse des campagnes ClickUp couvre tous les aspects de vos campagnes sur les réseaux sociaux.

Suivez les indicateurs d'engagement, déterminez les points clés à retenir et identifiez les possibilités d'optimisation des campagnes. Ce modèle de rapports sur les réseaux sociaux est également très utile pour organiser et centraliser les données essentielles relatives aux campagnes.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression et la réussite de vos campagnes en temps réel

Organisez les indicateurs clés de performance spécifiques à chaque campagne, tels que le budget, les clics, le CPA, le CPC, le CPM, etc., pour faciliter les comparaisons

Alignez vos objectifs marketing sur les informations relatives aux performances

Améliorez l'efficacité de vos rapports grâce à des mises à jour automatisées

✅ Idéal pour : Les spécialistes du marketing numérique qui gèrent des campagnes multi-plateformes et optimisent les performances

🧠 Anecdote : Lorsque Reddit a été lancé, il n'avait pratiquement aucun utilisateur réel. Les fondateurs ont donc créé de faux comptes et publié des discussions pour donner l'impression que le site était actif. Cette astuce a fonctionné, et Reddit est finalement devenu l'un des plus grands forums sur Internet ! 😎

4. Modèle de rapport de marketing numérique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Consolidez et suivez tous vos indicateurs et KPI de marketing numérique grâce au modèle de rapport de marketing numérique ClickUp

Alors que tous les modèles de la liste ci-dessus traitent spécifiquement du marketing sur les réseaux sociaux, le modèle de rapport de marketing numérique ClickUp vise à simplifier l'ensemble de vos efforts en matière de marketing numérique.

Grâce à une base de données sans code, ce modèle facilite le suivi et la création de rapports sur les campagnes de marketing numérique, y compris celles menées sur les réseaux sociaux et votre site web. De plus, il fournit également des mises à jour en temps réel sur vos indicateurs clés de performance (KPI) cibles et ventile l'efficacité des campagnes par canal via les tableaux de bord ClickUp.

Ces rapports sociaux complets vous aident à gérer toutes vos campagnes de marketing numérique sans difficulté.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez résumer les indicateurs clés de performance du marketing numérique dans une analyse pertinente ? Essayez les cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp qui vous tiennent informé des réalisations, des obstacles et de la voie à suivre en fonction des indicateurs du tableau de bord, à l'aide d'invitations et d'instructions en langage naturel. Débloquez plus rapidement des informations sur les performances grâce aux cartes IA dans ClickUp

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Consolidez les données issues de vos efforts en matière de référencement naturel (SEO), d'e-mails et de réseaux sociaux

Générez des rapports mensuels détaillés qui mettent en évidence des éléments cruciaux tels que le coût total de la campagne, le budget, le public cible, les impressions et les clics

Mettez en évidence les tendances pour optimiser vos stratégies de marketing numérique

Tirez parti d'un format de rédaction de rapports clair et structuré pour simplifier la communication avec les parties prenantes

✅ Idéal pour : les directeurs marketing et les analystes marketing qui cherchent à consolider leurs informations sur le marketing numérique dans des rapports structurés

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail. Créez rapidement des contenus attrayants pour les réseaux sociaux avec ClickUp Brain, l'IA native de ClickUp

📚 À lire également : Comment créer des tableaux de bord marketing qui génèrent des résultats

5. Modèle KPI ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez et gérez facilement tous les indicateurs clés de performance (KPI) de votre entreprise à l'aide du modèle KPI ClickUp

Chaque entreprise dispose d'indicateurs spécifiques pour mesurer son efficacité. Le modèle KPI de ClickUp est un outil simple mais puissant pour suivre ces indicateurs.

Outre sa grande personnalisation, ce modèle est conçu pour prendre en compte tous les indicateurs clés de performance pertinents pour une entreprise, des indicateurs généraux tels que la croissance du chiffre d'affaires et la marge bénéficiaire nette, aux indicateurs marketing spécialisés tels que le taux d'engagement des campagnes, les mentions de la marque, etc.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez et suivez des indicateurs clés de performance personnalisés, adaptés aux objectifs des réseaux sociaux et aux objectifs commerciaux sur plusieurs plateformes

Comparez les performances réelles aux cibles prévues afin d'apporter des améliorations

Comprenez les tendances d'engagement sur toutes les plateformes grâce à des rapports organisés

Visualisez les informations sur les performances à l'aide des tableaux de bord ClickUp pour prendre des décisions basées sur les données

Automatisez les mises à jour de progression et les notifications pour les évaluations de performance continues via les automatisations ClickUp

✅ Idéal pour : Les équipes axées sur la performance qui suivent et alignent les indicateurs clés de performance marketing sur les objectifs de l'entreprise

6. Modèle de rapport analytique ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Prenez des décisions basées sur les données sans vous perdre dans des analyses complexes grâce au modèle de rapport analytique ClickUp

Les données peuvent constituer l'un des avantages concurrentiels les plus puissants pour une entreprise, mais seulement si vous les comprenez et les utilisez bien. C'est exactement ce que vous aide à faire le modèle de rapport analytique ClickUp.

Il synthétise des données complexes en graphiques et diagrammes faciles à comprendre pour une analyse plus simple.

Ce modèle peut être utilisé pour identifier les tendances, les corrélations et les modèles dans diverses activités commerciales, y compris les stratégies de réseaux sociaux. Grâce aux informations issues de votre analyse, vous pouvez mieux comprendre le comportement de votre audience, suivre les performances de votre contenu et affiner vos campagnes sur les réseaux sociaux.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Comparez les performances des plateformes grâce à une analyse comparative des indicateurs

Générez des rapports automatisés pour prendre des décisions basées sur les données

Regroupez les analyses des réseaux sociaux, du Web et des campagnes en un seul endroit

Détectez les modèles d'engagement pour améliorer la planification de votre contenu

✅ Idéal pour : Les équipes marketing, les analystes commerciaux et les stratèges de contenu à la recherche d'une solution tout-en-un pour le suivi des analyses Web, sociales et de campagne

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de rapports ClickUp et Google Analytics

7. Modèle de flux de travail pour stratégie sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez un plan d'action étape par étape pour vos stratégies de réseaux sociaux à l'aide du modèle de flux de travail pour stratégie de réseaux sociaux ClickUp

Le modèle de flux de travail pour stratégie sur les réseaux sociaux de ClickUp décompose les grandes tactiques sur les réseaux sociaux en tâches et étapes structurées, afin d'organiser les campagnes de la conception à l'exécution.

Grâce à ce modèle, vous pouvez créer un guide étape par étape pour élaborer une stratégie de contenu ou une campagne complète.

💡 Conseil de pro : créez facilement des champs personnalisés dans ClickUp pour suivre le type de contenu, les plateformes et les audiences cibles pour chaque élément ou publication de campagne. Créez et attribuez des tâches dans ClickUp pour soutenir vos efforts d'élaboration de stratégie, tels que la recherche de votre audience cible, la création de profils d'acheteurs, la définition de directives de marque, etc.

Le modèle vous permet également d'analyser des indicateurs de performance tels que le trafic sur votre site Web, le taux de conversion et l'engagement pour vos campagnes, vous garantissant ainsi une organisation, une planification et une orientation vers les résultats optimales.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Structurez la planification, l'exécution et les rapports relatifs au contenu dans un seul flux de travail

Attribuez des rôles clairs pour garantir une collaboration fluide entre les équipes

Suivez la progression de vos campagnes grâce à des mises à jour automatiques de leur statut

Optimisez l'exécution de votre stratégie grâce au suivi des performances

✅ Idéal pour : Les stratèges en réseaux sociaux, les spécialistes du marketing de contenu et les équipes de marketing numérique qui ont besoin d'un flux de travail structuré pour planifier et exécuter leurs initiatives sur les réseaux sociaux

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils d'analyse Instagram pour suivre les performances

8. Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez un œil sur les mouvements de vos concurrents pour rester en tête du marché grâce au modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

🔎 Le saviez-vous ? 90 % des entreprises du classement Fortune 500 réalisent des analyses concurrentielles pour garder une longueur d'avance.

Pour ce faire, utilisez le modèle d'analyse concurrentielle ClickUp, une solution simple mais tout aussi efficace. Ce modèle vous aide à dresser la liste des forces et des faiblesses de vos concurrents afin de mieux comprendre votre environnement concurrentiel.

Mais ce n'est pas tout : il vous permet également de mettre en lumière les stratégies spécifiques de vos concurrents et les données démographiques de leur audience afin que vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour élaborer une stratégie plus efficace. Visuellement attrayant et facile à utiliser, son design de tableau blanc est l'un de ses principaux arguments de vente.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Comparez vos performances sur les réseaux sociaux à celles de vos concurrents

Suivez l'activité de vos concurrents sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux

Identifiez les nouvelles tendances en comparant les références du secteur

Élaborez des stratégies plus efficaces basées sur des informations concurrentielles exploitables

✅ Idéal pour : Les chargés d'études de marché qui comparent les stratégies des concurrents sur les réseaux sociaux et les tendances du secteur

Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les réseaux sociaux et les médias numériques. Cela nous permet de voir le statut de chaque élément de contenu (en cours, à modifier, planifié, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. Cela élimine également toutes les communications par e-mail, car la section des commentaires de chaque tâche peut être utilisée pour discuter et déléguer les tâches/étapes suivantes (ce qui répond à notre besoin de suivi et de suivi de notre cycle de création de contenu).

Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les réseaux sociaux et les médias numériques. Cela nous permet de voir le statut de chaque élément de contenu (en cours, à modifier, planifié, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. Cela élimine également toutes les communications par e-mail, car la section des commentaires de chaque tâche peut être utilisée pour délibérer et déléguer des tâches/étapes suivantes (ce qui répond à notre besoin de suivi et de suivi de notre cycle de création de contenu).

9. Modèle de calendrier publicitaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez, planifiez et exécutez vos campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux grâce au modèle de calendrier publicitaire ClickUp

La gestion de plusieurs campagnes publicitaires sur différentes plateformes nécessite une planification minutieuse. Le modèle de calendrier publicitaire ClickUp permet aux équipes de planifier, de lancer et de surveiller efficacement les campagnes payantes sur les réseaux sociaux.

Il vous permet de planifier et de visualiser l'ensemble de votre campagne, depuis les données démographiques de votre cible jusqu'à la stratégie de contenu, puis de l'organiser en étapes pour une exécution rapide.

En structurant les calendriers publicitaires et en suivant les indicateurs de performance, les entreprises minimisent leurs dépenses publicitaires, améliorent la précision du ciblage et s'assurent que les campagnes sont diffusées au moment optimal.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Forfait de placement publicitaire efficace pour optimiser la portée de vos campagnes

Surveillez les indicateurs de performance pour ajuster vos stratégies en temps réel

Assurez l'efficacité de votre budget en analysant les dépenses publicitaires par rapport au retour sur investissement

Assurez la cohérence de vos messages grâce à un échéancier de publication structuré

✅ Idéal pour : les annonceurs numériques, les spécialistes du PPC et les responsables marketing qui planifient, supervisent et assurent le suivi des campagnes publicitaires sur plusieurs canaux

📚 À lire également : Comment devenir viral sur TikTok

10. Modèle avancé pour les réseaux sociaux ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez l'activité sur les réseaux sociaux à travers toutes les plateformes grâce au modèle avancé ClickUp Social Media

Pour intensifier vos efforts sur les réseaux sociaux, vous avez besoin d'un système complet qui intègre la planification, l'exécution et le suivi des performances. Le modèle avancé pour réseaux sociaux de ClickUp offre une solution tout-en-un pour gérer les calendriers de contenu, suivre l'engagement et optimiser les stratégies de croissance.

Conçu pour les équipes gérant plusieurs comptes, ce modèle permet aux entreprises d'optimiser la collaboration, d'automatiser les tâches répétitives et de maintenir la cohérence de la marque sur toutes les plateformes. Qu'il s'agisse de gérer efficacement plusieurs contenus ou de créer des forfaits pour chaque plateforme de réseaux sociaux, ce modèle a la solution.

Ils vous permettent également de visualiser et de hiérarchiser vos publications, d'afficher des informations, d'en tirer des enseignements clés et de planifier vos publications futures.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Gérez les flux de travail liés au contenu en toute transparence grâce à un suivi structuré des tâches

Automatisez la planification des publications pour maintenir un engagement constant

Affinez vos stratégies sur les réseaux sociaux en fonction des analyses de performance

Accédez à des informations approfondies sur le comportement et les interactions de votre audience grâce à des options de filtrage avancées

✅ Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux, les stratèges de contenu, les agences de marketing numérique et les équipes de direction à la recherche de rapports détaillés et riches en données sur les performances sociales

📚 À lire également : Comment réaliser un audit des réseaux sociaux (avec modèles)

11. Modèle d'analyse de l'engagement du contenu par Canva

via Canva

Le modèle d'analyse de l'engagement du contenu de Canva est utile pour effectuer des analyses complètes de vos publications les plus performantes. Il aborde des éléments tels que l'engagement, les informations et le nombre de nouveaux abonnés, en décomposant en détail les performances de votre contenu.

Le modèle est également hautement personnalisable, vous pouvez donc modifier la police de caractères, la palette de couleurs et d'autres éléments de marque en fonction de vos besoins. Vous pouvez également exporter et imprimer le modèle dans plusieurs formats polyvalents, tels que PDF, JPG, PNG, etc.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les mentions, les partages et les commentaires sur les publications afin de mesurer l'interaction de votre audience

Identifiez les contenus les plus performants pour planifier votre stratégie future

Visualisez les tendances d'engagement à l'aide de diagrammes faciles à lire

Modifiez et améliorez votre stratégie de contenu en fonction des réactions de votre audience

✅ Idéal pour : Les créateurs de contenu et les équipes marketing qui analysent les interactions de leur audience afin d'affiner leurs stratégies d'engagement

12. Modèle de croissance du trafic sur les réseaux sociaux par Canva

via Canva

Si vous recherchez un modèle capable de fournir des informations approfondies sur les interactions des utilisateurs et la croissance de votre audience, le modèle de croissance du trafic sur les réseaux sociaux de Canva est fait pour vous. Facile à utiliser, à modifier et visuellement riche, ce modèle résume tous les faits et statistiques clés sur la croissance de vos abonnés.

Triez les indicateurs en fonction des canaux, des plateformes de réseaux sociaux, des performances du contenu, etc. Une fois terminé, vous pouvez également partager directement le rapport avec les parties prenantes clés directement sur la plateforme.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Analysez les sources de trafic pour identifier les canaux les plus performants

Suivez la croissance au fil du temps pour mesurer l'impact des réseaux sociaux

Mettez en évidence les tendances du trafic de référence pour améliorer le ciblage

Utilisez une disposition claire et visuelle pour faciliter l'interprétation

✅ Idéal pour : les spécialistes du référencement, les spécialistes du marketing numérique et les analystes du trafic web qui mesurent les sources de trafic et les visites sur les sites web générées par les réseaux sociaux

📚 À lire également : Comment créer un rapport de progression efficace

13. Modèle de feuille de calcul pour l'analyse des réseaux sociaux par Sprout Social

via Sprout Social

Une autre ressource gratuite, le modèle de feuille de calcul d'analyse des réseaux sociaux de Sprout Social, vous aide à recueillir des données sur les performances de vos campagnes et à suivre les indicateurs clés.

Utilisez des outils tels que Google Analytics avec ce modèle de rapports sur les réseaux sociaux pour comparer et analyser facilement les performances payantes et organiques de chaque publication sur la plupart des plateformes de réseaux sociaux, telles que TikTok, Instagram et X. Il génère même un aperçu rapide, vous évitant ainsi d'avoir à parcourir des volumes de données complexes pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez les données relatives à l'engagement, à la portée et à la conversion dans un seul document

Activez le suivi d'indicateurs personnalisés en fonction des objectifs de votre entreprise

Utilisez un format structuré pour surveiller les performances à long terme

Simplifiez la comparaison des données grâce à des calculs automatisés

Importez et enregistrez le modèle dans différents formats, notamment Google Docs et Google Slides.

✅ Idéal pour : les analystes des réseaux sociaux, les responsables de marque et les équipes de marketing de contenu qui préfèrent un suivi des performances personnalisable sous forme de feuilles de calcul

➡️ En savoir plus : TikTok vs Reels : une comparaison pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux

14. Modèle de rapport d'audit marketing des réseaux sociaux par Template.net

Un audit des réseaux sociaux bien structuré fournit des informations sur ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Le modèle de rapport d'audit des réseaux sociaux de Template.net aide les entreprises à évaluer leur présence sur les réseaux sociaux en créant des rapports détaillés et personnalisés sur leurs campagnes sociales.

Ce modèle permet aux spécialistes du marketing de documenter les indicateurs de performance clés, d'analyser le comportement de l'audience et de comparer les performances des plateformes au fil du temps. En identifiant les forces et les faiblesses, les entreprises peuvent optimiser leur stratégie de contenu et améliorer le retour sur investissement de leurs campagnes sur les réseaux sociaux.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez la période de vos rapports pour créer des rapports mensuels, annuels ou trimestriels

Téléchargez le modèle au format PDF, enregistrez-le et partagez-le sur Google Docs et Google Slides

Mettez en évidence les points à améliorer sur différentes plateformes

Alignez vos efforts marketing sur des objectifs commerciaux plus larges

✅ Idéal pour : Les équipes marketing, les responsables de marque et les stratèges en réseaux sociaux qui réalisent des audits de réseaux sociaux pour des marques et des clients

15. Modèle de rapport quotidien sur les réseaux sociaux par Template.net

Enfin, le modèle de rapport quotidien sur les réseaux sociaux de Template.net est similaire à celui présenté ci-dessus, mais plus compact. Il fournit un format structuré pour documenter quotidiennement l'engagement, la portée et les informations sur l'audience.

Le modèle de rapports sur les réseaux sociaux vous aide à créer facilement des rapports sociaux qui ventilent vos chiffres de performance quotidiens sur les plateformes sociales. De plus, vous pouvez personnaliser la période couverte par les rapports et utiliser le modèle pour créer des rapports hebdomadaires ou mensuels.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez quotidiennement les données de performance pour une analyse précise des tendances

Comparez la portée et les interactions quotidiennes afin d'optimiser votre planning

Apportez rapidement des ajustements pour améliorer les performances de votre contenu

Identifiez les tendances en matière de contenu, surveillez les interactions en temps réel et ajustez vos stratégies de publication afin d'optimiser l'engagement

✅ Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux, les planificateurs de contenu et les analystes marketing qui assurent le suivi quotidien de l'engagement, de la croissance et des performances des publications

💡 Conseil de pro : Terminez toujours vos rapports par un « Pourquoi ? ». Si l'engagement a augmenté, expliquez pourquoi. Si les impressions ont baissé, suggérez une solution. En indiquant clairement les prochaines étapes, vos rapports deviennent plus utiles et ne sont plus seulement informatifs. 🤓

Suivez et optimisez vos performances sur les réseaux sociaux avec ClickUp

Les rapports sur les réseaux sociaux ne sont pas seulement une tâche routinière à ajouter à votre calendrier chargé, ils sont essentiels pour acquérir des connaissances clés, améliorer la croissance du nombre d'abonnés et affiner vos campagnes sur les réseaux sociaux. Cependant, sans les bons outils, la création de rapports peut être longue et complexe. Pire encore, si elle est effectuée de manière inefficace, elle peut conduire à des interprétations erronées qui compromettent ses avantages.

C'est là que ClickUp entre en jeu. Grâce à sa large gamme de modèles gratuits, vous pouvez optimiser vos rapports sur les réseaux sociaux, suivre facilement différents indicateurs et prendre des décisions basées sur les données, le tout avec un minimum d'efforts.

Éliminez les approximations dans vos rapports : inscrivez-vous dès aujourd'hui et découvrez les modèles gratuits de ClickUp.