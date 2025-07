les 10 meilleurs logiciels RevOps pour augmenter votre chiffre d'affaires

Si vous avez déjà eu affaire à des commerciaux promettant des réductions que le service financier n'a jamais approuvées, ou à des équipes marketing générant des prospects que les commerciaux ne contactent jamais, vous comprenez parfaitement pourquoi RevOps existe.

Il s'agit de réunir le marketing, les ventes et la réussite client sous le terme « Revenue Operations » (RevOps). Avec le bon logiciel RevOps, vous pouvez créer un flux d'informations et une collaboration fluides qui améliorent l'ensemble de votre stratégie de revenus.

Ces outils puissants, notamment des logiciels efficaces de gestion des données RevOps, vous aident à simplifier vos processus, à stimuler l'engagement commercial et à garantir une valeur vie client (CLTV) optimale.

Cet article de blog explore les meilleures plateformes RevOps qui permettent aux chefs d'entreprise et aux responsables des opérations d'améliorer leurs opérations commerciales et d'assurer la réussite durable de leurs clients.

Que rechercher dans un logiciel RevOps ?

Voici les facteurs clés à prendre en compte lors de l'évaluation d'un logiciel de gestion des revenus :

Gestion centralisée des données : unifiez les données clients, commerciales et financières pour éliminer les silos et garantir une prise de décision éclairée

Automatisation et optimisation des flux de travail : automatisez le routage des prospects, les mises à jour du pipeline et les prévisions afin de réduire le travail manuel et d'améliorer l'efficacité

Analyses avancées : obtenez des informations en temps réel sur les prévisions de revenus, la santé du pipeline et les performances de l'équipe, avec en prime des recommandations basées sur l'IA

Évolutivité et flexibilité : choisissez une solution qui évolue avec votre entreprise et s'adapte aux besoins changeants de RevOps

Intégrations tierces : assurez la compatibilité avec les outils CRM, marketing, financiers et d'assistance tels que Salesforce, HubSpot, Stripe et QuickBooks

Tarification et retour sur investissement : évaluez les tarifs d'abonnement, d'utilisation ou par place tout en vous concentrant sur les gains d'efficacité, évaluez les tarifs d'abonnement, d'utilisation ou par place tout en vous concentrant sur les gains d'efficacité, la croissance du chiffre d'affaires et les économies réalisées

👀 Le saviez-vous ? Les entreprises qui excellent dans la gestion de la croissance de leurs revenus peuvent augmenter leur marge brute annualisée de 4 à 7 %.

Les 10 meilleurs logiciels RevOps

Vous envisagez d'adopter un logiciel de gestion des revenus qui brisera les silos entre le marketing et les ventes afin de vous aider à atteindre (et dépasser) vos objectifs de revenus plus rapidement ? Voici notre sélection des meilleurs logiciels :

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion unifiée des RevOps)

Essayez ClickUp CRM pour un RevOps unifié Définissez des objectifs de revenus, créez un pipeline personnalisé, suivez le statut des prospects et les étapes des transactions, et générez des rapports sur la progression dans un seul outil RevOps : ClickUp

Les opérations de revenus (RevOps) consistent à briser les silos entre les équipes commerciales, marketing et de réussite client afin de stimuler la croissance des revenus. Mais cela est plus facile à dire qu'à faire lorsque vos équipes sont dispersées entre des outils déconnectés, des processus lourds et des feuilles de calcul obsolètes.

ClickUp change la donne. Cette application tout-en-un pour le travail rassemble tous les éléments de votre moteur de revenus.

Alignez-vous sur la stratégie grâce à des tableaux de bord et des objectifs personnalisés

Dans ClickUp, les responsables des revenus peuvent définir des OKR ou des cibles trimestrielles à l'aide des objectifs ClickUp, les lier à des indicateurs en temps réel issus des tâches, des transactions ou des campagnes, et suivre la progression en un coup d'œil.

Prévoyez les indicateurs de revenus, identifiez les causes de la perte de clients et prenez des mesures pour maximiser la CLTV à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Vous souhaitez connaître la contribution du marketing aux tendances du pipeline ou du CSAT après la vente ? Créez un tableau de bord ClickUp personnalisé qui regroupe les données de revenus de toutes les équipes en un seul endroit, sans avoir à mettre à jour manuellement des feuilles de calcul.

Vous disposez d'une source unique et fiable pour mesurer vos performances commerciales. Tout le monde sait où il va.

Rationalisez les campagnes et le transfert des prospects grâce à des flux de travail personnalisés

Une fois que vous avez défini une vision globale, le marketing peut créer et lancer des campagnes dans ClickUp avec des statuts de tâches personnalisés, des dépendances entre les tâches et des automatisations, adaptés à votre stratégie de commercialisation.

Menez des campagnes plus intelligentes et suivez facilement les résultats de chacune d'entre elles grâce aux statuts personnalisés de ClickUp

Lorsqu'une campagne génère des prospects, des transferts automatisés se déclenchent. Grâce au CRM propre à ClickUp et à ses intégrations avec des CRM externes tels que HubSpot ou Salesforce, les prospects sont instantanément attribués au bon commercial, sans lacunes ni approximations.

Vous pouvez même utiliser les formulaires ClickUp pour saisir les coordonnées des prospects et les acheminer vers la bonne équipe en fonction de règles prédéfinies.

Concluez plus rapidement vos ventes grâce à une exécution commerciale collaborative

Les équipes commerciales travaillent sur leurs transactions dans ClickUp comme elles le feraient dans un CRM, mais avec la puissance supplémentaire des documents collaboratifs, de la gestion des tâches et du chat d'équipe, le tout dans une seule vue.

Les commerciaux peuvent suivre chaque opportunité grâce à des pipelines personnalisables, étiqueter les ingénieurs de solutions pour qu'ils puissent intervenir directement dans les tâches et conserver toutes les notes relatives aux transactions au même endroit grâce à ClickUp Docs.

De plus, grâce aux automatisations ClickUp, les commerciaux sont incités à suivre les transactions en attente ou à mettre à jour les champs après un appel, afin que rien ne bloque le pipeline.

Faites progresser automatiquement vos prospects dans le pipeline grâce aux automatisations ClickUp sans code

Chaque prospect devient une tâche ClickUp traçable avec ses propres champs personnalisés qui enregistrent le nom du compte, la taille de l'opportunité, les coordonnées, le statut de la transaction et plus encore pour un contexte complet. Une fois la transaction remportée, le service de réussite client est automatiquement informé et reçoit toutes les informations dont il a besoin : notes de transfert, contrats, échéanciers, dans l'activité de la tâche.

💡 Conseil de pro : créez une checklist d'intégration reproductible à l'aide des modèles gratuits ClickUp et attribuez des tâches à l'assistance, au produit et au service client. Vous pouvez définir des jalons pour suivre les moments clés tels que les appels de lancement ou la première livraison de valeur. Et grâce au suivi du temps et à la vue Charge de travail intégrés à ClickUp, les responsables CS peuvent s'assurer que la capacité de l'équipe est équilibrée et que rien n'est oublié.

Suivez les résultats et optimisez en temps réel

Grâce au suivi de chaque tâche, campagne et client dans ClickUp, les équipes RevOps peuvent analyser les données sous tous les angles pour identifier les goulots d'étranglement, mettre en évidence les risques ou prouver l'impact.

Utilisez des tableaux de bord pour suivre la durée des cycles, les taux de conversion et les tendances de fidélisation, sans changer d'outil. Créez ensuite des rapports automatisés avec les cartes IA ou les résumés IA de ClickUp Brain afin de partager régulièrement les performances avec la direction ou les équipes individuelles.

Utilisez les cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp pour identifier et résumer les réalisations, les prochaines étapes et les risques pour chacun de vos comptes clés

ClickUp offre aux équipes RevOps la visibilité, le contrôle et l'alignement dont elles ont besoin pour augmenter leur chiffre d'affaires, sans avoir à assembler cinq outils différents et à espérer qu'ils communiquent entre eux.

Fini les silos. Fini les goulots d'étranglement. Une seule plateforme puissante qui connecte tous les maillons de votre chaîne de revenus, des prospects froids aux renouvellements.

ClickUp est le MEILLEUR système de gestion de projet, tableau de bord, CRM + mise à l'échelle que j'ai jamais rencontré ! Il m'a aidé à économiser des centaines, voire des milliers d'heures, à établir des priorités et à me concentrer sur le développement commercial en cours, qui représente entre 500 000 et plusieurs millions de dollars par jour. Nous passons maintenant au suivi des conversions et des résultats ! J'ADORE ClickUp !

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez vos comptes, vos transactions et vos renouvellements dans un outil de gestion de la relation client structuré et personnalisable

Utilisez les formulaires ClickUp et les intégrations CRM (par exemple, Salesforce, HubSpot) pour acheminer automatiquement les prospects vers les bons commerciaux. Éliminez les transferts manuels et évitez la perte de prospects

Rassemblez vos supports commerciaux et marketing dans ClickUp Docs

Collaborez avec vos équipes internes et vos clients grâce au chat ClickUp intégré qui permet de rester connecté pendant vos tâches et vos discussions

Éliminez les silos de données et de communication, augmentez la visibilité et développez efficacement vos opérations commerciales en unifiant les équipes commerciales, marketing et CS dans un environnement de travail unique

Limites de ClickUp

Les nombreuses fonctionnalités peuvent être intimidantes pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur G2 partage son avis :

Avant ClickUp, le PDG posait des questions telles que « combien de dollars de revenus sont en cours » ou « quel est le statut de ce projet ? » et la réponse se trouvait dans la boîte de réception de quelqu'un ou devait être recherchée. Désormais, notre tableau de bord nous fournit toutes ces informations et bien plus encore.

👀 Le saviez-vous ? Les entreprises disposant d'une équipe RevOps centralisée atteignent leurs objectifs de chiffre d'affaires 10 % plus rapidement que celles dont les opérations sont cloisonnées.

2. Clari (Idéal pour les prévisions de revenus et la visibilité du pipeline)

via Clari

Clari est un logiciel de veille stratégique conçu pour éliminer les conjectures des prévisions et fournir aux équipes commerciales des informations en temps réel sur la santé du pipeline, les risques liés aux transactions et les projections de revenus.

Alors, qu'est-ce qui différencie Clari ? Le CRM SaaS de Clari offre une visibilité indispensable aux organisations confrontées à des prévisions inexactes ou à des pertes de revenus. Il rassemble tout (mises à jour du pipeline, progression des transactions, renouvellements) en un seul endroit afin que votre équipe ne soit jamais dans le flou.

Les meilleures fonctionnalités de Clari

Identifiez les transactions en suspens et les revenus à risque grâce à des outils d'inspection du pipeline

Mesurez les performances des commerciaux en fonction du suivi de leurs activités commerciales

Signalez les opportunités manquées avant qu'elles n'aient un impact sur votre chiffre d'affaires

Limites de Clari

Certains modèles de rapports commerciaux peuvent nécessiter des outils BI externes pour obtenir des informations plus détaillées

Idéal pour les équipes de taille moyenne à grande

Tarifs Clari

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Clari

G2 : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Clari ?

Un utilisateur G2 déclare :

J'apprécie la simplicité et la facilité d'utilisation de Clari lorsque je mets à jour les prochaines étapes en matière de tarification, d'étapes et d'horodatage lorsque je consulte mes transactions importantes. Il est également facile de prévoir mes chiffres mensuels, trimestriels et annuels avec mon directeur lorsque nous examinons les rapports et le pipeline.

🧠 Fait intéressant : les entreprises qui utilisent des prévisions de revenus basées sur l'IA constatent une augmentation de 5 % de leurs revenus en moins de neuf mois.

3. 6sense (Idéal pour le marketing basé sur les comptes et les informations RevOps alimentés par l'IA)

via 6sense

L'un des plus grands défis de RevOps consiste à aligner les efforts des équipes commerciales et marketing afin d'analyser les données et de cibler les comptes à forte valeur ajoutée. Découvrez 6sense, une plateforme d'intelligence des comptes et d'analyse prédictive basée sur l'IA qui aide les équipes commerciales à identifier et à engager les bons acheteurs.

Les équipes RevOps l'utilisent pour hiérarchiser les comptes à fort potentiel, optimiser les stratégies de prospection et améliorer l'efficacité du pipeline.

les meilleures fonctionnalités de 6sense

Identifiez les comptes les plus susceptibles de se convertir grâce au suivi des intentions d'achat alimenté par l'IA

Aidez les équipes commerciales et marketing à se concentrer sur les opportunités à forte valeur ajoutée grâce à l'analyse prédictive

Suivez le parcours client sur les e-mails, le Web et les publicités grâce à des informations multicanales sur l'engagement

Suivez les signaux d'intention des acheteurs sur tous les canaux numériques

limites de 6sense

Nécessite des données CRM propres pour obtenir les meilleurs résultats

Pas de prix publics, ce qui rend difficile la comparaison des coûts

tarifs 6sense

Tarification personnalisée

évaluations et avis sur 6sense

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de 6Sense ?

Voici un avis G2 sur cet outil :

6sense nous aide à identifier les comptes à forte intention d'achat, ce qui facilite le ciblage des prospects adéquats et améliore nos efforts marketing. Les informations qu'il fournit nous aident à interagir plus efficacement avec les clients potentiels.

4. Gong (Idéal pour l'intelligence commerciale et l'optimisation des performances commerciales)

via Gong

Les responsables RevOps ont besoin de plus que des données : ils ont besoin d'informations qui améliorent les résultats financiers. Contrairement aux outils traditionnels de suivi des ventes, Gong enregistre, transcrit et analyse les appels, les e-mails et les réunions, en mettant en évidence ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Les meilleures fonctionnalités de Gong

Analysez les discussions commerciales pour détecter les risques et les opportunités grâce à des informations sur les transactions alimentées par l'IA

Identifiez les comportements les plus performants et les opportunités de coaching

Suivez la dynamique des transactions en fonction de données d'engagement réelles

Synchronisez-les avec Salesforce, HubSpot et Microsoft Dynamics

Limites de Gong

Doit être géré avec soin dans les secteurs réglementés

Les fonctionnalités premium peuvent être coûteuses pour les petites équipes

Tarifs Gong

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Gong

G2 : 4,8/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 540 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Gong ?

Un utilisateur G2 trouve cet outil formidable :

Un outil d'IA incroyable pour prendre des notes, écouter des discussions et fournir des résumés et des commentaires. Il vous aide à vous concentrer sur la présentation et Gong prend des notes à votre place.

🧠 Anecdote : le concept de tarification dynamique a été développé pour la première fois dans le secteur de l'électricité par l'économiste français Marcel Boiteux il y a près de 70 ans. Depuis, il a été adopté dans divers secteurs, notamment les compagnies aériennes, l'hôtellerie et le commerce électronique.

5. Revenue. io (Idéal pour l'engagement commercial et le coaching basés sur l'IA)

Les équipes RevOps passent beaucoup de temps à optimiser la manière dont les commerciaux interagissent avec les prospects, mais que se passerait-il si ce processus pouvait être automatisé et amélioré en temps réel ?

Revenue. io utilise des plateformes de discussion et d'intelligence commerciale basées sur l'IA pour aider les commerciaux à suivre les bonnes pratiques, améliorer leurs argumentaires et conclure plus rapidement des contrats.

Les meilleures fonctionnalités de Revenue.io

Obtenez des recommandations en direct pendant vos appels commerciaux

Analysez les discussions et les résultats des appels grâce à l'intelligence conversationnelle

Intégrez-les à Salesforce et à d'autres outils de pointe

Limites de Revenue.io

Certaines fonctionnalités nécessitent des flux de travail prédéfinis

Peut ne pas être aussi avantageux pour les équipes commerciales axées sur l'inbound marketing

Tarifs Revenue.io

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Revenue.io

G2 : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Revenue.io ?

Les avis positifs sur G2 reflètent ce sentiment :

Notre responsable commerciale a été impressionnée par les fonctionnalités de la boîte de réception, sa capacité à consulter facilement les discussions grâce à l'IA de discussion, et la manière dont elle utilise les appels signalés pour identifier les moments propices au coaching ou pour améliorer les scripts d'appel en fonction des scores obtenus.

6. HubSpot Operations Hub (idéal pour l'automatisation et la synchronisation des données RevOps)

via HubSpot Operations Hub

L'un des plus grands défis de la RevOps est la fragmentation des données : le marketing, les ventes et la réussite client fonctionnent tous sur des systèmes différents, ce qui entraîne des incohérences qui perturbent les prévisions et la prise de décision. HubSpot Operations Hub résout ce problème en synchronisant, nettoyant et automatisant les données entre toutes les équipes.

Meilleures fonctionnalités de HubSpot Operations Hub

Bénéficiez de mises à jour bidirectionnelles en temps réel sur l'ensemble des outils intégrés

Améliorez les processus RevOps tels que la qualification des prospects et la notation des transactions

Dupliquez et nettoyez les composants CRM pour éviter toute perte de revenus

Limites du Hub Opérations de HubSpot

Les automatisations avancées nécessitent un forfait payant

Les intégrations en dehors de HubSpot ne sont pas aussi fluides

Tarification du Hub Opérations HubSpot

Free

Starter : 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : 890 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur HubSpot Operations Hub

G2 : 4,5/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 250 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot Operations Hub ?

Voici ce qu'un utilisateur de Capterra partage :

La plateforme est intuitive et dispose d'une conception UX/UI simple. La fonctionnalité de gestion des données et des contacts dans le CRM est l'une des meilleures du secteur.

7. Salesloft (Idéal pour l'engagement commercial et l'accélération des transactions)

via Salesloft

Dans le domaine des RevOps, la visibilité sur la manière dont les commerciaux interagissent avec les prospects est aussi importante que le suivi de l'évolution du pipeline. Salesloft n'est pas un simple outil d'automatisation des ventes, c'est une plateforme d'engagement et d'intelligence commerciale qui aide les équipes RevOps à optimiser la vitesse des transactions.

Les meilleures fonctionnalités de Salesloft

Comprenez quelles méthodes de prospection génèrent le plus de revenus

Suivez l'engagement réel des acheteurs et identifiez les points de contact qui font avancer les transactions

Fournissez un coaching basé sur l'IA pour vous assurer que les équipes commerciales se concentrent sur les stratégies de prospection les plus efficaces

Limites de Salesloft

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent une formation

Moins personnalisable que certains concurrents

Tarifs Salesloft

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Salesloft

G2 : 4,5/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Salesloft ?

Un utilisateur de Capterra trouve que cet outil lui fait gagner du temps :

Salesloft a permis aux nouveaux membres de l'équipe de savoir exactement ce qu'on attendait d'eux en matière de prospection. Cela signifie également que vous avez désormais accès à une quantité très riche de données pour comprendre quels types d'actions de prospection = réussite

8. QuotaPath (Idéal pour le suivi des quotas et la gestion de la rémunération des commerciaux)

via QuotaPath

Le suivi manuel des commissions dans des feuilles de calcul est un véritable cauchemar pour les équipes RevOps, car il entraîne souvent des erreurs, des litiges et une perte de temps due aux recalculs. QuotaPath automatise le suivi des commissions et les prévisions de ventes, permettant ainsi aux équipes commerciales de connaître leurs revenus exacts. Il permet aux responsables RevOps de modéliser différentes structures de rémunération afin d'aligner les incitations sur les objectifs de revenus.

Les meilleures fonctionnalités de QuotaPath

Éliminez les litiges et les erreurs dans les paiements grâce au suivi automatisé des commissions

Testez différentes structures pour harmoniser vos revenus

Travaillez avec des logiciels CRM basés sur le cloud tels que Salesforce, HubSpot et QuickBooks

Limites de QuotaPath

Certaines structures de commission peuvent nécessiter des solutions de contournement

Peut manquer de fonctionnalités avancées pour les entreprises

Tarifs QuotaPath

Essentiel : 25 $/mois par utilisateur

Croissance : 35 $/mois par utilisateur

Premium : 50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur QuotaPath

G2 : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de QuotaPath ?

Voici l'avis d'un utilisateur de Capterra:

J'apprécie le fait de pouvoir connecter Quotapath directement à mon CRM et de voir les transactions s'afficher dans le flux afin de générer automatiquement les commissions et les paiements.

9. Xactly (Idéal pour la gestion des rémunérations incitatives en entreprise)

via Xactly

Xactly peut être une solution idéale pour les grandes entreprises disposant d'équipes commerciales complexes et de plans de rémunération sophistiqués. Contrairement aux outils de suivi des commissions de base, Xactly utilise des analyses basées sur l'IA pour optimiser les structures d'incitation, garantissant ainsi que les commerciaux sont motivés pour conclure des contrats à forte valeur ajoutée.

Les meilleures fonctionnalités d'Xactly

Concevez des forfaits de rémunération qui stimulent les revenus grâce à l'optimisation des primes basée sur l'IA

Fournissez des informations sur la réalisation des quotas et la réussite des transactions

Évitez les erreurs de paiement et les litiges grâce au traitement automatisé des commissions

Assurez-vous que vos plans d'incitation respectent les réglementations financières

Limites d'Xactly

Nécessite une formation dédiée pour une utilisation en entreprise

Tarification Xactly

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Xactly

G2 : 4,3/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 250 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Xactly ?

Un utilisateur G2 trouve cet outil agile et personnalisable :

Avec une mise en œuvre adéquate et l'utilisation des bonnes pratiques, Xactly Incent est un outil facile à utiliser qui permet d'automatiser tout processus de planification de rémunération.

10. Asana (le meilleur pour le flux de travail et la gestion de projet RevOps)

via Asana

RevOps ne se contente pas de gérer les revenus, il gère également la manière dont les équipes chargées des revenus travaillent ensemble. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil RevOps dédié, Asana aligne les équipes interfonctionnelles chargées des revenus, garantissant ainsi une collaboration fluide entre les équipes marketing, commerciales et financières.

Meilleures fonctionnalités d'Asana

Rationalisez les processus opérationnels liés aux revenus grâce à l'automatisation des flux de travail

Suivez les projets ayant un impact sur les revenus, automatisez les flux de travail d'approbation et garantissez la responsabilité

Connectez les équipes commerciales, marketing et financières en un seul endroit

Limites d'Asana

Manque de fonctionnalités intégrées de prévision et d'analyse des revenus

Les rapports avancés nécessitent un forfait payant

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Un avis publié sur Capterra indique :

J'apprécie particulièrement la façon dont Asana rassemble tout ce dont notre équipe a besoin pour accomplir son travail, de la configuration du projet à la collaboration, en passant par l'attribution et l'organisation des tâches.

ClickUp, le logiciel RevOps ultime

Que vous optimisiez vos processus commerciaux, rationalisiez les transferts ou suiviez les indicateurs clés de performance, ClickUp s'adapte à votre stratégie RevOps, et non l'inverse. Si vous souhaitez augmenter efficacement votre chiffre d'affaires tout en synchronisant tous vos services, ClickUp est la plateforme qu'il vous faut.

Contrairement aux outils traditionnels de gestion des revenus, qui se concentrent uniquement sur les données relatives à la réussite des clients et à l'automatisation, ClickUp regroupe tout sous un même toit : suivi du pipeline commercial, automatisation des flux de travail, collaboration et analyses en temps réel.

Ses tableaux de bord personnalisables offrent une visibilité complète sur vos opérations commerciales, tandis que les intégrations avec les CRM, les plateformes marketing, les salles de vente numériques et les outils financiers garantissent un flux d'informations fluide entre les équipes.

Prêt à prendre le contrôle de vos opérations commerciales ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui.