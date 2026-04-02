Les abonnements sont formidables tant qu'ils continuent à prouver leur utilité.

Peut-être vous êtes-vous abonné à ChatGPT pour améliorer votre productivité, obtenir de l'aide pour la rédaction ou par simple curiosité, et cet abonnement ne répond plus à vos besoins.

Si un abonnement ne correspond plus à vos forfaits ou à votre budget, il est temps de le résilier.

La procédure est assez simple, mais il y a quelques détails importants à connaître, comme la fin de votre cycle de facturation et des conseils pour éviter les frais imprévus.

Ce guide vous explique, étape par étape, comment résilier votre abonnement à ChatGPT de manière simple et précise.

Pourquoi vous pourriez vouloir résilier votre abonnement à ChatGPT

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les utilisateurs peuvent souhaiter résilier leur abonnement à ChatGPT. Voici quelques causes courantes qui motivent cette décision :

Considérations financières : un abonnement à ChatGPT, en particulier les versions premium comme Plus ou Enterprise, entraîne des frais mensuels. Si vous ne l'utilisez pas suffisamment, le résilier pourrait être une décision financière judicieuse, surtout pour ceux qui cherchent à réduire leurs dépenses récurrentes

Baisse d'utilisation : De nombreux utilisateurs s'abonnent initialement à ChatGPT pour leur travail, leurs études ou des projets créatifs, mais se rendent compte par la suite qu'ils ne l'utilisent pas autant qu'ils le pensaient. Si l'outil n'apporte pas de valeur ajoutée significative à votre flux de travail ou si vous n'appréciez pas De nombreux utilisateurs s'abonnent initialement à ChatGPT pour leur travail, leurs études ou des projets créatifs, mais se rendent compte par la suite qu'ils ne l'utilisent pas autant qu'ils le pensaient. Si l'outil n'apporte pas de valeur ajoutée significative à votre flux de travail ou si vous n'appréciez pas le fonctionnement de ChatGPT , il peut être judicieux de résilier votre abonnement et d'explorer des options gratuites.

Problèmes de performances ou d'expérience : Certains utilisateurs ont signalé des temps de réponse parfois lents, des informations obsolètes ou une qualité de résultats inégale. Si ces problèmes affectent votre productivité ou la facilité d'utilisation, résilier votre abonnement pourrait être une décision judicieuse.

Préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données : pour les utilisateurs traitant des informations sensibles, les inquiétudes concernant la conservation des données par l'IA, les politiques de confidentialité et les risques de sécurité peuvent les inciter à résilier leur abonnement. Bien qu'OpenAI ait mis en place certaines mesures de protection, certaines entreprises et certains particuliers préfèrent ne pas recourir aux pour les utilisateurs traitant des informations sensibles, les inquiétudes concernant la conservation des données par l'IA, les politiques de confidentialité et les risques de sécurité peuvent les inciter à résilier leur abonnement. Bien qu'OpenAI ait mis en place certaines mesures de protection, certaines entreprises et certains particuliers préfèrent ne pas recourir aux Outils d'IA pour des raisons de confidentialité.

Évolution des flux de travail ou des besoins : La technologie et les besoins personnels ou professionnels évoluent. Si votre flux de travail a changé, La technologie et les besoins personnels ou professionnels évoluent. Si votre flux de travail a changé, les astuces ChatGPT ne sont peut-être plus indispensables. Résilier un abonnement qui ne correspond plus à votre routine vous permet de ne payer que pour les outils qui favorisent votre productivité.

🔍 Le saviez-vous ? ChatGPT est devenue l'application ayant atteint le plus rapidement les 100 millions d'utilisateurs actifs, en seulement deux mois.

Comment résilier votre abonnement à ChatGPT

Résilier votre abonnement à ChatGPT est simple si vous suivez les étapes nécessaires, en fonction de la manière dont vous vous êtes initialement abonné :

Étapes pour résilier via le site web d'OpenAI Si vous vous êtes abonné à ChatGPT Plus directement via le site web d'OpenAI, suivez ces étapesConnectez-vous à ChatGPT : rendez-vous sur le site web de ChatGPT et connectez-vous avec vos informations de compte​Accédez aux paramètres : cliquez sur l'icône de votre profil ou sur vos initiales situées dans le coin supérieur droit de l'interface pour ouvrir la barre latérale

Si vous vous êtes abonné à ChatGPT Plus directement via le site web d'OpenAI, suivez ces étapesConnectez-vous à ChatGPT : rendez-vous sur le site web de ChatGPT et connectez-vous à l'aide de votre compte​Accédez aux paramètres : cliquez sur l'icône de votre profil ou sur vos initiales situées dans le coin supérieur droit de l'interface pour ouvrir la barre latérale

via ChatGPT

Gérer l'abonnement : dans la barre latérale, sélectionnez « Paramètres ». Ensuite, cliquez sur « Abonnement », puis sur « Gérer ».

Résilier l'abonnement : cliquez sur « Résilier l'abonnement », puis confirmez votre décision pour terminer la procédure.

via ChatGPT

📊 L'IA ne fonctionne que si elle comprend votre entreprise. Ce n'est pas le cas de la plupart des outils. Ils génèrent du contenu, mais sans contexte. Ils ne connaissent pas vos projets, vos clients, ni la façon dont votre équipe travaille réellement. Vous finissez donc par copier des informations dans l'IA, puis les recopier dans vos outils. La suite ClickUp Small Business résout ce problème en regroupant tout votre travail en un seul endroit et en y ajoutant une couche d'IA. Il regroupe les projets, les documents, le chat, les tableaux de bord et l'IA dans un seul environnement de travail, permettant ainsi aux équipes de travailler à partir d'un système de référence unique plutôt que cinq outils disparates. Cela permet d'éliminer les frais généraux opérationnels qui nécessitent généralement des rôles de coordination supplémentaires. Lorsque les tâches, les connaissances, les discussions et les rapports sont tous regroupés dans un seul système : Les mises à jour de statut sont générées automatiquement

La documentation a une connexion directe avec l'exécution

Les flux de travail permettent d'attribuer des tâches, d'envoyer des notifications et de suivre l'avancement sans suivi manuel Le résultat est un modèle opérationnel allégé où une seule plateforme prend en charge le travail qui nécessitait auparavant plusieurs outils et jusqu'à trois niveaux de coordination. La taille de votre équipe reste inchangée. Mais c'est le système qui assume la charge opérationnelle. Découvrez comment !

Comment résilier depuis un appareil mobile (iOS/Android)

La procédure de résiliation de votre abonnement ChatGPT sur mobile dépend du type d'appareil (iOS ou Android) sur lequel vous vous êtes inscrit. Voici un guide rapide pour vous aider à gérer votre abonnement :

La procédure de résiliation de votre abonnement ChatGPT via un appareil mobile dépend du canal par lequel vous vous êtes abonné : le site web d'OpenAI ou les applications mobiles iOS ou Android. Voici comment gérer votre abonnement :​

Pour les utilisateurs iOS

Ouvrez les paramètres : accédez à l'application « Paramètres » sur votre iPhone.

Accéder à l'identifiant Apple : appuyez sur votre nom en haut de l'écran pour accéder aux paramètres de votre identifiant Apple.

Afficher les abonnements : sélectionnez « Abonnements » pour afficher la liste des abonnements actifs.

Sélectionnez ChatGPT : recherchez et appuyez sur l'abonnement « ChatGPT »

Résilier l'abonnement : appuyez sur « Résilier l'abonnement » et confirmez votre choix.

Pour les utilisateurs d'Android

Ouvrez le Google Play Store : lancez l'application Google Play Store sur votre appareil.

Accéder à votre compte : assurez-vous d'être connecté au compte Google associé à votre abonnement ChatGPT.

Accédez à vos abonnements : appuyez sur l'icône du menu (trois lignes horizontales) et sélectionnez « Abonnements ».

Sélectionnez ChatGPT : trouvez et appuyez sur l'abonnement « ChatGPT »

Résilier l'abonnement : appuyez sur « Résilier l'abonnement » et suivez les invitations à l'écran pour confirmer.

Vérifier le statut de votre abonnement

Pour vous assurer que votre abonnement a bien été résilié ou pour vérifier son statut actuel :

Connectez-vous à ChatGPT : accédez à votre compte ChatGPT

Accéder aux paramètres : cliquez sur l'icône de votre profil ou sur vos initiales dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « Paramètres » dans la barre latérale. Cliquez ensuite sur « Abonnement », puis sur « Gérer ».

Affichez les détails de votre abonnement : affichez le statut de votre abonnement et vos dates de facturation, et gérez votre forfait selon vos besoins.

💡 Conseil de pro : Vous rencontrez des difficultés pour résilier votre abonnement ChatGPT car votre forfait n'apparaît pas dans le menu ? Voici ce que vous devez faire : Recherchez vos e-mails : Recherchez l'e-mail envoyé par ChatGPT, qu'il s'agisse de votre confirmation d'abonnement ou de votre facture

Cliquez sur le lien fourni : Ouvrez le lien contenu dans l'e-mail, qui vous redirigera vers le site de paiement d'OpenAI (par exemple, pay.openai.com/p/session/live)

Accédez aux détails de votre compte : le lien contiendra un cookie permettant d'afficher votre forfait d'abonnement

Résilier votre abonnement : cliquez sur le bouton « Résilier » sur la page pour vous désabonner

Testez sans le cookie (facultatif) : le lien ne fonctionnera pas sans le cookie de session. Utilisez le lien figurant dans l'e-mail Voici un tutoriel pour vous aider :

Que se passe-t-il après la résiliation ?

Après avoir résilié votre abonnement, vous aurez peut-être besoin de précisions sur certains points. Voici ce que vous devez savoir :

❗️ Perdez-vous immédiatement l'accès ?

Vous ne perdrez pas immédiatement l'accès à votre abonnement ChatGPT après la résiliation. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre cycle de paiement en cours.

Par exemple, supposons que votre cycle de facturation se renouvelle le 10 de chaque mois et que vous résiliez votre abonnement le 8. Cela signifie que vous pouvez toujours accéder à votre compte jusqu'au 10.

Résiliez au moins 24 heures avant votre prochaine date de facturation pour éviter d'être facturé pour la période suivante. ​ Après la résiliation, vous pouvez continuer à utiliser ChatGPT pour vos recherches et autres tâches jusqu'à l'achevement du cycle de facturation.

❗️Politique de remboursement et cycle de facturation

Il est essentiel de bien comprendre la politique de retour pour assurer la réussite de votre abonnement.

Cycle de facturation : Votre abonnement est configuré pour se renouveler automatiquement à la fin de chaque période de facturation. Pour éviter la prochaine facturation, résiliez votre abonnement au moins 24 heures avant la date de renouvellement.

Politique de remboursement : Les paiements d'abonnement ne sont généralement pas remboursables. Lorsque vous résiliez votre abonnement, le service reste actif jusqu'à la fin de la période de facturation, mais aucun remboursement n'est accordé pour la période non utilisée.

🔍 Le saviez-vous ? Les résidents de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou de la Turquie peuvent bénéficier d'un remboursement s'ils résilient leur abonnement dans les 14 jours suivant l'achat.

❗️Réactiver votre abonnement si nécessaire

Si vous décidez de reprendre votre abonnement ChatGPT après l'avoir résilié, la réactivation est très simple :

Connexion : Accédez à votre compte ChatGPT à l'aide de vos identifiants existants

Mise à niveau : cliquez sur « Passer à Plus » et suivez les invitations et les instructions pour vous réabonner

Problèmes courants et dépannage

Plusieurs utilisateurs ont rencontré des problèmes lors de la résiliation de leur abonnement à ChatGPT.

Voici quelques problèmes courants, leurs solutions et les moyens de contacter l'assistance OpenAI pour obtenir de l'aide.

👉🏽 Vous n'arrivez pas à résilier ? Voici ce qu'il faut faire

Si vous ne parvenez pas à résilier votre abonnement, cela peut être dû aux raisons suivantes :

1. Le bouton « Résilier l'abonnement » est introuvable

Si vous ne trouvez pas l'option de résiliation, cela peut être dû à l'une des raisons suivantes :

S'abonner via une autre plateforme (comme l'App Store d'Apple ou le Google Play Store)

Problèmes de connexion au compte

Un problème technique

Solution

Vérifiez où vous vous êtes abonné : si vous vous êtes inscrit via Apple ou Google, vous devez résilier votre abonnement via ces plateformes

Vérifiez votre compte : assurez-vous d'être connecté au bon compte OpenAI

Essayez un autre appareil ou navigateur : il arrive parfois que changer de navigateur ou vider votre cache puisse aider

👉🏽 Vous obtenez une erreur « Une erreur s'est produite »

Cela peut être dû à un problème temporaire sur le site web d'OpenAI ou au niveau du système de paiement.

Solution

Réessayez plus tard : attendez un peu et réessayez plus tard

Vider le cache du navigateur : Videz le cache et les cookies de votre navigateur

Utilisez le mode privé : utilisez le mode incognito de votre navigateur

👉🏽 Vous ne parvenez pas à accéder à la page « Abonnement »

Si la page ne se charge pas ou est vide, cela peut être dû à :

Problèmes de navigateur

Les bloqueurs de pop-ups interfèrent

Solution

Désactivez les bloqueurs de fenêtres contextuelles : désactivez les bloqueurs de fenêtres contextuelles pour le site web de ChatGPT

Utilisez un autre navigateur : essayez d'y accéder depuis un autre navigateur ou un autre appareil

Si aucune de ces étapes ne fonctionne, contactez l'assistance OpenAI.

Voici trois façons différentes de contacter le service d'assistance d'OpenAI:

1. Via le centre d'aide d'OpenAI

Accédez au centre d'aide : rendez-vous sur le centre d'aide d'OpenAI

Utilisez le widget de chat : cliquez sur l'icône de chat à l'emplacement du coin inférieur droit de la page​

Sélectionnez l'option « Facturation » : choisissez la catégorie « Facturation » pour traiter les problèmes liés à votre abonnement

Fournissez les informations nécessaires : indiquez l'adresse e-mail de votre compte, la date de début de votre abonnement et toute autre information pertinente afin d'accélérer le traitement de votre demande.

2. Par e-mail

Rédigez un e-mail : envoyez un message détaillé à support@openai.com

Indiquez les informations essentielles : fournissez des informations telles que votre adresse e-mail, le problème que vous rencontrez et, si possible, des captures d'écran des messages d'erreur ou des pages problématiques.

Forums communautaires : consultez la communauté OpenAI pour obtenir des conseils d'autres utilisateurs qui ont peut-être rencontré des problèmes similaires.

Réseaux sociaux : contactez les comptes officiels d'OpenAI sur les réseaux sociaux pour obtenir de l'assistance

🔍 Le saviez-vous ? 97 % des chefs d'entreprise ayant participé à un sondage estiment que l'IA va bouleverser les modèles économiques fondamentaux au cours des deux prochaines années.

Limites de l'utilisation de ChatGPT

ChatGPT est un puissant modèle linguistique capable de générer des textes de qualité humaine et offrant de nombreuses possibilités d'utilisation. Mais même les meilleurs ont leurs défauts : voici quelques limites que vous devez connaître :

Risque de réponses inexactes : les exemples de ChatGPT peuvent générer des réponses qui semblent convaincantes mais qui sont incorrectes ou absurdes, un phénomène appelé « hallucination ».

Biais dans les réponses : Le modèle peut refléter les biais présents dans ses données d'entraînement, ce qui peut donner lieu à des résultats renforçant les stéréotypes ou créant des associations injustes.

Limites dans la compréhension du contexte : ChatGPT a parfois du mal à suivre le fil des discussions longues, ce qui affecte la cohérence et la pertinence de ses réponses

Préoccupations éthiques : Certains s'inquiètent de l'utilisation de ChatGPT à des fins malveillantes, comme la création de fausses informations ou l'usurpation d'identité.

Limites d'utilisation : Les utilisateurs de ChatGPT Plus sont soumis à certaines limites quant au nombre de messages qu'ils peuvent envoyer dans un laps de temps donné

👉🏽 Notre Guide de l'IA pour les petites entreprises explique en détail comment utiliser l'IA pour simplifier vos flux de travail.

➡️ En savoir plus : Les statistiques de ChatGPT qui décryptent l'évolution de cette merveille technologique

Alternative à ChatGPT

Si ChatGPT est une IA conversationnelle performante, ClickUp Brain excelle dans l'analyse des données basée sur l'IA et l'automatisation des flux de travail. Il améliore la collaboration et optimise l'efficacité.

ClickUp Brain est un assistant alimenté par l'IA intégré à ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail. Contrairement à ChatGPT, qui se concentre sur la formulation de réponses à partir des invites des utilisateurs, Brain s'intègre à votre environnement de travail pour fournir des informations en temps réel, automatiser les tâches et booster la productivité. Voici comment :

1. Un seul environnement de travail, plusieurs modèles de langage (LLM)

Utilisez plusieurs modèles de langage (LLM) depuis une seule interface avec ClickUp Brain

Imaginez avoir à portée de main la puissance de plusieurs modèles linguistiques IA de premier plan, le tout au sein de votre environnement de travail ClickUp. C'est exactement ce que vous offre ClickUp Brain.

Au lieu de vous limiter à un seul moteur d'IA comme ChatGPT, vous pouvez exploiter différents modèles de langage (LLM) en fonction de vos besoins, pour le prix d'un seul ! Plus besoin de passer d'un outil à l'autre ou de copier-coller du contenu : tout se passe directement là où se trouve votre travail.

2. Intégration approfondie dans les environnements de travail

Ce qui distingue vraiment ClickUp Brain, c'est son intégration profonde dans votre flux de travail quotidien. Imaginons que vous prépariez le lancement d'un produit majeur. Avec ClickUp Brain, vous pouvez demander un résumé de toutes les tâches associées, consulter les dernières notes de réunion ou même générer une checklist basée sur votre plan de projet, sans jamais quitter l'environnement de travail.

Il comprend le contexte de votre environnement de travail. Ainsi, lorsque vous demandez « Que reste-t-il à faire pour le lancement ? », il peut extraire des données concrètes et exploitables de vos tâches et de vos documents. Grâce à ce niveau d'intégration, vous passez moins de temps à chercher et plus de temps à accomplir vos tâches.

3. Recherche Web en temps réel

Effectuez des recherches sur le Web en temps réel avec ClickUp Brain

Vous avez besoin des dernières informations sur la concurrence ou souhaitez consulter l'actualité du secteur avant votre prochaine réunion stratégique ? La fonction de recherche Web intégrée à ClickUp Brain est là pour vous aider. Par exemple, si vous travaillez sur une proposition et souhaitez citer des statistiques récentes ou des tendances actuelles, il vous suffit de demander à ClickUp Brain. Il récupérera les informations et vous suggérera même comment les intégrer à votre document.

Grâce à cet accès en temps réel à des connaissances externes, vous disposez toujours des données les plus récentes : plus besoin d'activer/désactiver des onglets dans votre navigateur ni de vous soucier d'informations obsolètes.

4. Recherche optimisée par l'IA pour trouver tout ce que vous voulez en un clin d'œil

ClickUp Enterprise Search vous aide à regrouper tout le contexte de travail en un seul endroit

Vous avez déjà eu du mal à vous souvenir où vous aviez enregistré ce commentaire ou ce document important ? Grâce à la recherche d'entreprise de ClickUp Brain, ce n'est plus un problème.

Vous pouvez poser des questions telles que « Montre-moi tous les commentaires sur la feuille de route du deuxième trimestre » ou « Trouve les tâches liées aux améliorations de l'intégration », et l'outil vous fournira tout ce dont vous avez besoin, même si ces informations sont enfouies dans d'anciennes conversations ou des pièces jointes. C'est une véritable révolution pour les équipes qui jonglent avec plusieurs projets, car cela permet de relier les points à travers l'ensemble de votre environnement de travail et vous aide à prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour la gestion de projet

5. Votre IA professionnelle tout-en-un

Résumez rapidement les mises à jour clés issues des commentaires, des changements de statut, des nouvelles sous-tâches et des mises à jour majeures du projet grâce à ClickUp Brain MAX, votre assistant IA de bureau !

Gérer plusieurs ressources peut s'avérer compliqué, mais ClickUp Brain MAX regroupe tout cela dans une seule application IA unifiée.

Utilisez des commandes vocales pour demander des résumés, des points clés ou même une aide à la rédaction alimentée par l'IA afin de générer rapidement du contenu, des rapports et des mises à jour de projet, plutôt que de parcourir manuellement des pages de notes ou de données de projet.

Pour les équipes qui dépendent d'une documentation bien organisée et d'une collaboration en temps réel, c'est l'outil idéal.

➡️ En savoir plus : Les meilleures alternatives à ChatGPT

6. Des agents IA pour automatiser les tâches répétitives

Accélérez vos flux de travail avec les Super Agents dans ClickUp

ClickUp Brain ne se contente pas de répondre à vos questions : il peut réellement faire le travail à votre place, grâce aux Super Agents de ClickUp. Considérez ces agents comme vos assistants numériques personnels, capables d'automatiser les tâches et les processus répétitifs.

Par exemple, si vous intégrez régulièrement de nouveaux membres dans votre équipe, vous pouvez configurer un agent IA pour qu'il attribue automatiquement des tâches, envoie des messages de bienvenue et partage des documents d'intégration chaque fois qu'une nouvelle personne rejoint l'équipe. Ou, si vous gérez un calendrier de contenu, un agent peut vous rappeler les échéances à venir, faire passer les tâches d'une étape à l'autre et même rédiger des mises à jour de statut pour votre équipe.

Grâce aux agents IA, vous pouvez déléguer les tâches fastidieuses et vous concentrer sur les aspects créatifs et stratégiques de votre travail, en sachant que ClickUp Brain s'occupe des tâches routinières en arrière-plan.

Voici ce que dit l’utilisateur Joao Correa, designer senior indépendant, à propos de ClickUp :

Ce qui distingue vraiment ClickUp de ses concurrents, c'est sa polyvalence, qui lui permet de s'adapter à pratiquement toutes les situations et d'automatiser presque toutes les tâches routinières que vous pourriez avoir. De plus, le fait de pouvoir y intégrer pratiquement tous les services (comme les e-mails, les calendriers, etc.) me facilite grandement la vie.

Ce qui distingue vraiment ClickUp de ses concurrents, c'est sa polyvalence, qui lui permet de s'adapter à pratiquement toutes les situations et d'automatiser presque toutes les tâches routinières que vous pourriez avoir. De plus, le fait de pouvoir y intégrer pratiquement tous les services (comme les e-mails, les calendriers, etc.) me facilite grandement la vie.

Optimisez vos flux de travail avec ClickUp

Résilier votre abonnement à ChatGPT est simple, mais il vaut la peine de vous demander si cet outil répond toujours à vos besoins.

ChatGPT excelle dans la génération de réponses textuelles et l'assistance au brainstorming, mais il n'est peut-être pas le choix idéal pour l'automatisation des flux de travail, les analyses basées sur l'IA et la gestion des tâches.

Si vous recherchez une alternative à ChatGPT qui va au-delà des simples discussions et stimule la productivité, ClickUp propose une solution intégrée. Elle transforme votre travail en automatisant les tâches, en améliorant la gestion de projet et en fournissant des informations en temps réel.

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