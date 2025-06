Statistiques ChatGPT qui décryptent l'évolution de cette merveille technologique

ChatGPT est un nom qui a pris d'assaut le monde numérique.

Des passionnés de technologie aux utilisateurs occasionnels d'Internet, tout le monde est séduit par cette technologie hautement accessible et fascinante qui imite les réponses humaines. Cependant, les interactions humaines ne sont qu'une des nombreuses prouesses que vous pouvez réaliser à l'aide de ChatGPT.

Avec le temps, plusieurs astuces ChatGPT ont commencé à apparaître, offrant un aperçu des capacités de ChatGPT. Ces perspectives ont encore plus attisé l'intérêt de tous, alors que ChatGPT continuait à bouleverser divers secteurs.

Cet article examine les statistiques notables de ChatGPT afin de montrer comment il est passé d'un simple algorithme d'intelligence artificielle à une force transformatrice.

Qu'est-ce que ChatGPT ?

Écran d'accueil de ChatGPT

ChatGPT est un modèle avancé d'intelligence artificielle (IA) qui génère du texte en exploitant des technologies telles que le traitement du langage naturel (NLP), l'apprentissage profond (DL) et l'apprentissage automatique (ML).

Cette technologie d'IA générative utilise de vastes ensembles de données d'entraînement sur divers sujets afin d'offrir des réponses contextuelles, pertinentes et semblables à celles d'un humain aux invites, instructions ou questions.

Il peut ainsi remplir diverses fonctions : répondre à des questions, écrire de manière créative, tenir des discussions, effectuer des calculs ou d'autres tâches liées au langage.

À qui appartient ChatGPT ?

Logo OpenAI via Open AI

ChatGPT a été développé par les brillants esprits d'OpenAI. Open AI est un laboratoire de recherche dédié à l'avancement de l'intelligence artificielle au profit de l'humanité. Il a été créé en 2015 en tant qu'organisation à but non lucratif par Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman et d'autres technocrates. Cependant, en 2019, l'organisation a été restructurée en société à but lucratif plafonné (LP).

Comment fonctionne ChatGPT ?

ChatGPT exploite de grands modèles linguistiques pour comprendre et générer des textes semblables à ceux rédigés par des humains. Il tire cette capacité de grands volumes de données d'entraînement contenant diverses sources de textes, qu'il utilise pour apprendre le contexte, les modèles et les nuances linguistiques.

Fort de ces connaissances, ChatGPT accepte une invite ou une entrée pour générer un texte cohérent et pertinent dans le contexte. L'ensemble du processus consiste à analyser l'entrée, à prédire l'intention ou l'enchaînement des mots, puis à générer une réponse appropriée.

Mais ce n'est pas tout : ChatGPT utilise l'apprentissage itératif pour améliorer la qualité des réponses dans divers scénarios.

Bien sûr, ce n'est qu'un aperçu.

Notre article de blog détaillé explique le fonctionnement de ChatGPT.

L'évolution de ChatGPT à travers les générations

ChatGPT a été lancé en novembre 2020.

Cependant, son modèle sous-jacent, le Generative Pre-trained Transformer (GPT), a subi plusieurs modifications avant et après 2020. Pour comprendre cela, voici un aperçu de l'évolution des modèles GPT au fil des générations :

Génération Modèle ChatGPT Paramètres des données d'entraînement Description 1er GPT 1 117 millions Lancée en 2018, la première génération de GPT a démontré l'efficacité des grands modèles linguistiques dans la génération de textes semblables à ceux rédigés par des humains. 2e GPT 2 1. 5 milliards La deuxième génération, lancée en 2019, a affiché des progrès remarquables en matière d'IA générative. Dotée de paramètres plus élevés et d'algorithmes sophistiqués, elle a produit des textes générés par l'IA convaincants, comparables à ceux d'écrivains humains. 3e GPT 3 175 milliards GPT 3 a marqué un bond monumental dans l'échelle et les performances de l'IA générative. Avec 175 milliards de paramètres, il s'agissait du plus grand modèle linguistique jamais créé. GPT 3 pouvait acquérir du contexte, générer des réponses cohérentes et remplir des fonctions liées au langage telles que la résumisation, la traduction et la réponse à des questions. 4e GPT 4 1 billion GPT 4 est la dernière version, sortie en mars 2023. Il s'agit également du modèle GPT le plus complet et le plus riche en fonctionnalités, au prix de 20 dollars par utilisateur et par mois. GPT 4 est plus créatif et plus fiable, et peut traiter des instructions nuancées de la part des utilisateurs. Il est également équipé de Vision, qui permet à GPT 4 de traiter les entrées visuelles.

Les utilisateurs réguliers de ChatGPT remarqueront peut-être que nous avons sauté GPT 3. 5 dans notre liste. En effet, GPT 3. 5 est une sous-classe légèrement plus raffinée de GPT 3. Cela dit, GPT 3. 5 est distinct de GPT 3 et plus avancé que sa version précédente. Il bénéficie de mises à jour et d'améliorations impressionnantes en termes de performances, de considérations éthiques et d'apprentissage par renforcement à partir des préférences humaines (RLHF).

Les statistiques de ChatGPT donnent un aperçu de son ascension fulgurante

Selon une mise à jour de Sam Altman, ChatGPT a acquis un million d'utilisateurs en seulement 5 jours. À titre de référence, Instagram a mis 2,5 mois pour atteindre 1 million d'utilisateurs, tandis que Spotify a réalisé cet exploit en 5 mois. Il a même réussi à atteindre 100 millions d'utilisateurs plus rapidement que TikTok, et nous connaissons tous la croissance fulgurante de TikTok !

L'ascension de ChatGPT a été fulgurante.

Pour illustrer ce point, nous retraçons ce parcours à l'aide de faits et de chiffres répartis selon différents paramètres.

Principales statistiques ChatGPT

Commençons par quelques statistiques clés sur ChatGPT afin de rafraîchir vos connaissances de base sur ChatGPT.

Utilisateurs et utilisation de ChatGPT

Analysons ChatGPT à l'aide de paramètres tels que le nombre d'utilisateurs de la plateforme, les données démographiques des utilisateurs et d'autres détails.

Trafic web de ChatGPT par pays via SimilarWeb

Données démographiques de l'audience de ChatGPT via SimilarWeb

Trafic ChatGPT

Bien que le trafic sur ChatGPT ait connu des flux et des reflux, la tendance générale est à la hausse. Voici un aperçu des statistiques ChatGPT relatives au trafic :

Le site web ChatGPT a attiré 1,6 milliard de visites sur bureau et mobile en février 2024, soit une augmentation de 1,05 % par rapport à janvier 2024

Les mots-clés les plus recherchés sont ChatGPT ( 50 millions ), ChatGPT (34,3 millions) et ChatGPT login (1 million), ce qui témoigne de la présence de la marque

Recherchez des mots-clés pour ChatGPT via SimilarWeb

Trafic et engagement ChatGPT via SimilarWeb

Outre le trafic direct, les principaux contributeurs au trafic de ChatGPT sont le trafic organique (13,21 %) provenant des moteurs de recherche, les réseaux sociaux (0,52 %) et les références (0,35 %)

YouTube (65,3 %), Facebook (7,84 %) et WhatsApp (6,25 %) sont les trois principales sources de trafic social de ChatGPT

Application ChatGPT

Si le lancement de l'application ChatGPT était inattendu, il a néanmoins provoqué un véritable engouement chez les utilisateurs de ChatGPT. Voici quelques statistiques sur l'application ChatGPT :

L'application ChatGPT est disponible gratuitement sur les appareils Android et iOS

L'application accepte les entrées sous forme de texte, d'image et de voix

Application ChatGPT pour Android via Google Play

Revenus de ChatGPT

ChatGPT jouit sans aucun doute d'une immense popularité. Mais cet intérêt se traduit-il par des revenus pour OpenAI ? OpenAI est-il rentable ? Voici quelques statistiques sur ChatGPT pour répondre à vos questions :

Statistiques ChatGPT 4

ChatGPT 4 étant une version premium de l'outil d'IA, il est présenté comme étant 10 fois plus performant en termes de créativité, de logique, de fiabilité et de précision. Il fonctionne également sur le modèle GPT le plus récent, GPT 4. Voici un aperçu de ChatGPT 4 :

Alors que la version gratuite fonctionne sur GPT 3. 5, ChatGPT Plus est livré avec GPT 4, DALL-E, la navigation et bien plus encore. Il coûte 20 $ par utilisateur et par mois

GPT 4 peut traiter jusqu'à 25 000 mots , soit 8 fois plus que le modèle ChatGPT original

GPT 4 existe en trois variantes : version 8K, version 32K et version 128K (Turbo), qui indiquent la longueur du contexte en jetons

En tant que modèle multimodal, il accepte des entrées sous forme de texte et d'images et génère des sorties textuelles dans pas moins de 26 langues

Il affiche une tendance 82 % plus faible et 29 % plus élevée à répondre respectivement aux demandes de contenu interdit et de contenu sensible

Légende de l'image : Évolution des réponses de GPT 4 via Open IA

Il a fait passer les performances de GPT 3. 5 du 90e au 10e centile dans certains des examens les plus difficiles, tels que le Bar, le LSAT, le SAT, le GRE, etc

GPT 4 Turbo est entraîné à partir d'ensembles de données datant d'avril 2023 et peut générer des réponses détaillées pouvant atteindre 300 pages de texte en réponse à une seule invite, instruction ou question. Cependant, il n'est actuellement disponible que pour les développeurs

La valeur ajoutée de ChatGPT pour un usage personnel et professionnel

La croissance accélérée du nombre d'utilisateurs de ChatGPT indique que cet outil d'IA a une valeur significative. Nous avons vu comment les utilisateurs de ChatGPT l'utilisent principalement pour l'apprentissage, le travail et le divertissement. Pour approfondir ce point, nous avons rassemblé quelques cas d'utilisation courants de ChatGPT dans des paramètres personnels et professionnels :

Assistance numérique : les assistants virtuels IA aident à accomplir des tâches telles que définir des rappels, planifier des rendez-vous, gérer des listes de tâches, répondre à des questions et effectuer des réservations

Création de contenu : en tant qu'outil d'IA générative, la création de contenu est l'un des cas d'utilisation les plus connus de ChatGPT. Les spécialistes du marketing peuvent s'appuyer sur ChatGPT en cas de besoin pour générer du contenu marketing tel que des blogs, des articles, des publications sur les réseaux sociaux, des newsletters, des scripts, etc.

Aide à la rédaction : Vous avez du mal à rédiger un e-mail ou vous souhaitez avoir un regard neuf sur un texte que vous avez écrit ? ChatGPT vient à votre secours. Outre la génération de texte, ChatGPT vous aide également à améliorer votre écriture, vous donne son avis et vous propose des idées

Écriture créative : si vous êtes en panne d'inspiration, vous pouvez demander à ChatGPT de vous proposer des invites créatives pour des histoires, des poèmes et des scripts. Demandez à ChatGPT de vous proposer plusieurs scénarios afin de déterminer celui qui correspond le mieux à votre récit

Utilisez ChatGPT pour vos projets d'écriture créative

Codage et débogage : ChatGPT comprend plusieurs langages de programmation tels que Python, JavaScript, SQL, C++, C#, etc. Grâce à cela, les utilisateurs de ChatGPT peuvent l'utiliser pour générer des extraits de code, achever des codes, résoudre des problèmes, réduire le volume de code et déboguer des segments de code afin d'améliorer les performances

Apprentissage des langues : Vous apprenez une nouvelle langue et souhaitez vous exercer ? Vous souhaitez localiser une campagne marketing ? ChatGPT peut traduire, engager des discussions, renforcer l'apprentissage et expliquer ou corriger la grammaire et le vocabulaire

Gestion des connaissances : de la prise de notes alimentée par l'IA à la résumé de textes, en passant par le stockage et la récupération de documents et la réponse aux FAQ, ChatGPT remplit diverses fonctions pour organiser les connaissances et les rendre accessibles

Divertissement : ChatGPT peut avoir des discussions semblables à celles d'un être humain pour vous divertir. Des discussions informelles aux blagues, en passant par la narration d'histoires et les jeux basés sur du texte, ChatGPT est votre compagnon de divertissement idéal

Des blagues aux jeux, ChatGPT est à la hauteur

Assistance thérapeutique : ChatGPT, bien qu'il ne remplace pas les soins professionnels, agit comme un confident de confiance et prête une oreille attentive à vos sentiments. Il valide vos émotions, fait preuve d'empathie et offre des perspectives diverses à ceux qui recherchent des conseils

Santé et soins aux patients : vous pouvez utiliser ChatGPT pour obtenir des informations supplémentaires sur des conditions médicales, localiser des ressources utiles, optimiser les soins aux patients et comprendre les diagnostics

Recherche de sujets : utilisez ChatGPT comme assistant de recherche virtuel pour découvrir des sujets qui vous intéressent, en apprendre davantage sur divers thèmes, recueillir des informations, trouver des réponses à vos questions, etc.

Business intelligence : ChatGPT peut analyser des données textuelles, extraire des informations et générer des rapports afin de partager une intelligence économique basée sur les données. En comprenant les tendances du marché, les commentaires des clients et d'autres variables, ChatGPT permet une prise de décision basée sur l'IA pour plus d'efficacité, de productivité et de précision

Processus en contact avec la clientèle : les chatbots IA et les agents conversationnels alimentés par ChatGPT assistent les fonctions de service client, de vente et d'assistance. Ils décryptent les demandes des clients, fournissent des réponses pertinentes, évaluent leur sentiment et engagent des discussions naturelles afin d'améliorer l'expérience client globale

ChatGPT, une évolution révolutionnaire ou un effet de mode : une évaluation complète

Les utilisateurs de ChatGPT ne jurent que par cet outil d'IA, et les dernières statistiques confirment cette tendance. Mais qu'en est-il des performances de ChatGPT ?

Voici un aperçu détaillé.

Polyvalence

ChatGPT compte 100 millions d'utilisateurs actifs. Nous avons également constaté la grande diversité de la base d'utilisateurs, qui va des développeurs aux adolescents. Le nombre impressionnant d'utilisateurs qui se tournent vers ChatGPT pour répondre à leurs divers besoins témoigne de sa polyvalence.

ChatGPT peut générer des textes à des fins diverses, allant de projets d'écriture créative à des rapports basés sur des données. Ses capacités avancées d'analyse de données, sa capacité à traduire ou à résumer des textes, à s'engager dans des discussions en langage naturel, à agir comme votre assistant virtuel, à offrir du divertissement, etc. en font une solution très flexible. Cette adaptabilité le rend très polyvalent pour un usage personnel et professionnel, rendant sa liste d'applications pratiquement infinie !

Précision et fiabilité

La précision et la fiabilité sont un sujet de discorde pour les utilisateurs de ChatGPT. D'un côté, les réponses de ChatGPT font preuve d'un haut niveau de précision et de fiabilité lors de la génération de texte. D'un autre côté, les résultats peuvent être aléatoires.

Exemple concret :

Réponse de ChatGPT pour nommer des pays commençant par V

ChatGPT a oublié des noms connus comme le Venezuela et le Vietnam !

Certaines études ont même découvert des variations dans les tendances entourant les capacités des différents modèles GPT. Par exemple, les performances du GPT 4 ont chuté, passant d'une précision de 97,6 % en mars à 2,4 % en juin pour certaines requêtes, tandis que celles du GPT 3,5 se sont améliorées, passant de 7,4 % à 86,8 %.

Il faut tenir compte du fait que la qualité de la réponse dépend de la qualité de l'entrée, de la complexité de la requête, de la spécificité du domaine et des données d'entraînement. De plus, ChatGPT reste un modèle linguistique et non un modèle de connaissances factuelles. Cependant, les variations sont loin d'être rassurantes.

Expérience utilisateur

L'expérience utilisateur de ChatGPT est généralement favorable. Après tout, il nécessite une charge cognitive minimale et est relativement facile à utiliser : vous tapez votre question et ChatGPT vous répond. Sa réactivité et son style conversationnel améliorent l'expérience utilisateur.

Nous avons utilisé des modèles d'invites IA pour tester nous-mêmes les performances de ChatGPT. Nous avons pris une invite marketing pour un message direct à froid, et voici ce que ChatGPT nous a proposé :

Le message privé de ChatGPT pour une crème solaire

Ensuite, nous avons utilisé les invites des modèles de gestion de projet pour créer une charte de projet. Voici un aperçu de l'interaction :

Liste des contraintes de ChatGPT dans une charte de projet

L'expérience utilisateur était excellente jusqu'à ce que des problèmes commencent à apparaître, même pour les requêtes les plus simples. C'est là que tout a commencé à se gâter :

Incapacité de ChatGPT à effectuer l'action souhaitée

Cela s'est transformé en une boucle infinie, et le chatbot IA n'a jamais réalisé le problème !

Analyse coûts-avantages

En février 2023, OpenAI a lancé ChatGPT Plus, un forfait d'abonnement payant pour GPT 4 qui coûte 20 dollars par utilisateur et par mois. Il s'agissait d'une mise à niveau importante par rapport à la version gratuite, offrant des temps de réponse plus rapides, un accès prioritaire, un accès à Internet et une assistance pour les plugins. D'autre part, l'API ChatGPT suit un modèle de paiement à l'utilisation avec plusieurs configurations.

Cela dit, GPT 3. 5 reste gratuit, et vous pouvez toujours faire beaucoup avec la version gratuite.

Le coût d'utilisation de ChatGPT dépend de votre échelle d'utilisation, de vos cas d'utilisation spécifiques et des ressources disponibles. Il dépend également de la manière dont ChatGPT s'intègre dans vos flux de travail pour favoriser l'automatisation, l'efficacité et la productivité. Tenez compte de tous les coûts associés, des exigences en matière d'infrastructure et des frais de maintenance.

Utilisez un modèle d'analyse coûts-avantages pour réaliser une évaluation aussi complète.

Adoption et intégration

ChatGPT a gagné 1 million d'utilisateurs en seulement cinq jours, ce qui montre à quel point il est facile à adopter. Il ne fait aucun doute que le niveau de connaissance du modèle linguistique est assez répandu chez les jeunes. Cependant, 9 % des 45-64 ans et 5 % des 65 ans et plus ont utilisé ChatGPT en janvier 2023, ce qui démontre son impressionnant taux d'adoption.

Sur le plan professionnel, 80 % des entreprises du classement Fortune 500 ont opté pour ChatGPT Enterprise pour diverses applications. Dans le même ordre d'idées, 8,2 % des employés d'entreprises mondiales ont déclaré avoir utilisé ChatGPT sur leur lieu de travail pour accomplir une tâche.

La sortie de l'API ChatGPT a débloqué la facilité d'intégration, qui s'allie bien à sa polyvalence et à son adaptabilité. Cependant, veuillez noter que la réussite de l'intégration et de l'adoption dépend de la sensibilisation et des connaissances techniques des parties prenantes, de la personnalisation des solutions et de l'optimisation pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise.

Sécurité et confidentialité

La sécurité et la confidentialité sont des épines dans le pied de ChatGPT.

Plus de la moitié des habitants d'Asie du Sud-Est ont cité la confidentialité et la sécurité des données comme une préoccupation qui les dissuade d'utiliser ce service.

ChatGPT a été temporairement interdit en Italie pour avoir récupéré des données provenant de livres, du web, de publications Reddit, etc. à des fins de formation. Ces sources de données devaient contenir des informations personnelles qui n'avaient pas été explicitement partagées avec OpenAI, ce qui constitue une violation du RGPD.

Ars Technica a également rapporté qu'un utilisateur de ChatGPT affirmait que ses discussions avaient été divulguées. Bien qu'OpenAI soutienne que le compte a peut-être été piraté, cela met en lumière le peu que nous savons sur les pratiques de ChatGPT en matière de confidentialité et de sécurité des données.

La politique de confidentialité d'OpenAI est assez standard, indiquant qu'elle collecte les informations du compte, les informations saisies et d'autres identifiants extraits de l'appareil ou du navigateur. Cependant, le fait qu'elle enregistre et stocke les transcriptions de vos discussions peut être dérangeant pour certains.

Considérations éthiques

Les préoccupations éthiques entourant ChatGPT tournent autour des préjugés, de l'équité et de l'utilisation responsable de l'outil d'IA. Les éthiciens de l'IA ont soulevé des préoccupations concernant le rôle de ChatGPT dans la perpétuation des stéréotypes, la propagation de fausses informations ou la génération de contenus préjudiciables. ChatGPT a fait la une des journaux pour avoir aidé à écrire et à diffuser des codes malveillants ou pour avoir été piégé afin de partager un plan étape par étape visant à détruire l'humanité.

Nous avons constaté qu'OpenAI reconnaît ces préoccupations et affine progressivement le contenu sensible et interdit sur GPT 4. Notre expérience a été plutôt positive jusqu'à présent.

ChatGPT fait preuve d'une sensibilité accrue dans ses réponses aux requêtes

Bien sûr, les quelques exemples ci-dessus ne couvrent pas tout l'intervalle des préoccupations éthiques et ne les apaisent pas toutes. Cependant, l'éthique dans l'IA est un long discours.

Ce que les entreprises ou les particuliers peuvent faire, cependant, c'est donner la priorité aux considérations éthiques lors de l'utilisation ou du déploiement de ChatGPT.

Alternatives et concurrents de ChatGPT

Nous avons passé en revue toutes les dernières statistiques sur ChatGPT, qui est très apprécié du public. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il s'agit du seul acteur sur le marché ! Voici notre liste d'alternatives à ChatGPT pour différentes applications :

1. ClickUp Brain : gestion de projet de bout en bout

Article du blog ClickUp Brain sur l'avenir de la gestion de projet

ClickUp Brain est un outil d'IA natif de la plateforme, disponible dans tout l'écosystème ClickUp. Vous pouvez l'utiliser pour gérer les détails liés à vos projets (gestion des connaissances par l'IA), générer du contenu (AI Writer for Work) et gérer vos projets (gestion de projet par l'IA), le tout en une seule fois. Il favorise le travail d'équipe et la collaboration pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez : Créez efficacement des tâches et des sous-tâches

Posez des questions sur les tâches

Résumez des documents, des commentaires, des fils, des tâches, des wikis et plus encore

Générer des comptes rendus exploitables à intervalles réguliers

Partagez les mises à jour de votre équipe en un seul clic

Créez une automatisation personnalisée à l'aide du NLP

Importez les mises à jour, la progression et les résumés des tâches dans différentes vues

Améliorer le contenu écrit

Développez ou personnalisez des modèles

Transcrire des clips audio et vidéo

Plus important encore, ClickUp n'utilise pas vos données personnelles pour entraîner ses modèles d'IA. Vous pouvez donc profiter de tous les avantages de l'IA sans vous soucier de la confidentialité et de la sécurité des données. De plus, ClickUp Brain est plus qu'un simple modèle linguistique : c'est un réseau neuronal qui connecte les ressources de connaissances, les tâches, les documents, etc. de l'entreprise afin de fournir des informations factuelles, correctes et fiables.

Par exemple, voici ce que ClickUp Brain a répondu lorsque nous lui avons demandé quels étaient les pays commençant par la lettre V :

ClickUp Brain est plus performant que ChatGPT

Il a obtenu de meilleurs résultats que ChatGPT !

2. Google Gemini : résolution de problèmes et capacités multimodales

Anciennement connu sous le nom de Bard de Google, Gemini est un modèle d'IA multimodal capable de traiter des informations provenant de textes, d'images, de vidéos et de codes. Gemini se concentre sur l'amélioration de la productivité grâce à une résolution robuste des problèmes plutôt que de limiter son rôle à un grand modèle linguistique comme ChatGPT.

Gemini surpasse GPT 3.5, et Gemini Ultra surpasse GPT 4 dans le test MMLU (Massive Multitask Language Understanding).

Pour tester cela, nous avons posé la même question sur les pays commençant par la lettre V, et voici ce que Gemini a répondu :

Alors que ChatGPT proposait deux options, Gemini en proposait six, ce qui est plutôt bien !

Un autre argument clé de vente majeur de Gemini réside dans son intégration native à Google Workspace, qui vous aide à travailler sur Docs, Sheets, Slides, etc. Vous pouvez ainsi rédiger des documents, traiter des données, créer des présentations et bien plus encore sans quitter votre environnement familier.

3. Microsoft Copilot : interagir avec la suite Microsoft

Ce que Gemini est à Google Workspace, Microsoft Copilot l'est à la suite Microsoft.

Vous pouvez utiliser Microsoft Copilot avec Microsoft 365 pour booster votre productivité et travailler dans vos applications quotidiennes telles que Word, Excel et Outlook. Il fonctionne sur l'architecture GPT 4, ce qui signifie que vous bénéficiez d'une précision et d'une fiabilité supérieures à celles de la version gratuite de ChatGPT. Il accepte également les entrées multimodales.

Cependant, Microsoft Copilot impose une limite quotidienne au nombre d'invitations, qui peut rapidement diminuer ! De plus, si vous n'êtes pas un utilisateur de Microsoft 365, l'inscription à Microsoft Edge ou Bing peut s'avérer assez contraignante pour accéder à Microsoft Copilot.

Nous avons posé notre question classique, et Microsoft Copilot s'en est beaucoup mieux sorti que ChatGPT :

Il a également partagé des liens utiles et d'autres ressources qui peuvent être utiles pour la recherche.

4. Claude : génération de contenu naturel et créatif

via Zapier

Claude est le nom du chatbot IA et du grand modèle linguistique sous-jacent développé par Anthropic AI. Il excelle dans les discussions naturelles et humaines par le biais de textes et possède une compréhension nuancée du langage. Outre l'exécution de tâches courantes telles que la modification, la résumé, la prise de décision, etc., il offre une grande granularité dans la configuration du ton et de la créativité du contenu écrit.

Claude en est à sa troisième génération, avec le lancement par Anthropic de Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet et Claude 3 Opus. Chacun progresse dans sa capacité à reproduire la compréhension et l'écriture humaines. Plus intéressant encore, il prend en charge une longueur de contexte massive équivalente à 150 000 mots (200 000 jetons), ce qui signifie que vous pouvez travailler avec des documents et des livres volumineux !

5. GitHub Copilot : écriture de code et saisie automatique

via GitHub

Développé par GitHub en collaboration avec OpenAI, GitHub Copilot est le chatbot IA destiné aux développeurs. Il s'agit d'un outil d'écriture et de complétion de code destiné à aider les développeurs.

GitHub Copilot acquiert du contexte grâce aux commentaires, à la structure du code, aux noms des variables, etc., et recommande des extraits de code pertinents pendant que vous écrivez votre code ! Ces suggestions utiles permettent aux développeurs de gagner du temps, d'écrire des codes efficaces et de minimiser les bugs.

Il fonctionne sur le modèle linguistique GPT 4 et est entraîné à comprendre la structure et les modèles de code dans différents langages de programmation.

6. Semrush ContentShake IA : génération de contenu optimisé

via Semrush

ContentShake IA fait deux choses bien. Premièrement, il génère des idées de contenu ou des brouillons de qualité à une vitesse fulgurante, et deuxièmement, il garantit que le contenu est optimisé pour être bien classé sur les moteurs de recherche.

La combinaison de l'IA et des informations en temps réel sur la concurrence aide les spécialistes du marketing à préparer un calendrier de contenu solide sans avoir à effectuer de recherches approfondies.

Du brainstorming à la publication, ContentShake vous aide à générer des articles optimisés pour le référencement, conçus pour attirer du trafic organique et stimuler l'engagement.

Bien qu'il offre des fonctionnalités collaboratives et une intégration transparente, telles que la rédaction ou la modification de contenu sur Google Docs et la publication directe sur WordPress, il manque d'intégration avec des outils d'écriture essentiels comme Grammarly. La rigidité de l'invite initiale rend également ContentShake parfois difficile à utiliser.

7. Perplexity : navigation en temps réel et vérification des faits

via Towards AI

Les scientifiques d'OpenAI et les cerveaux derrière GPT 3 ont créé Perplexity AI.

Perplexity est un moteur de recherche et de réponse alimenté par l'IA qui offre des réponses fiables aux requêtes des utilisateurs. Il utilise le NLP pour comprendre les questions, effectue des recherches sur le web ou puise dans sa base de connaissances, et fournit une réponse conversationnelle. Les réponses de Perplexity sont précises et exhaustives par rapport à celles des géants des moteurs de recherche comme Google.

Il compense ses lacunes en matière de génération de contenu et de résolution de problèmes par des recherches détaillées et approfondies. Il est beaucoup plus précis que d'autres grands modèles linguistiques, mais n'est pas non plus à l'abri d'hallucinations occasionnelles.

L'avenir de ChatGPT

Si le lancement de ChatGPT a marqué un tournant dans l'histoire, ce n'est qu'un début.

Voici ce que nous pensons que l'avenir réserve à ChatGPT : OpenAI et Microsoft pourraient trouver des moyens de rendre cette technologie moins coûteuse grâce à des puces et des centres de données avancés. Cela rendra le LLM encore plus facile à gérer

L'utilisation itérative de cette technologie renforcera ses performances, sa fiabilité et sa précision. Ces capacités améliorées encourageront les utilisateurs de ChatGPT à adopter et à recommander cette technologie jusqu'à ce qu'elle devienne universellement courante

Nous pourrions assister à la ramification de ChatGPT dans des domaines et des secteurs spécialisés tels que la santé, l'assurance, la finance, etc., afin d'offrir des solutions ciblées aux défis spécifiques à chaque secteur

La sortie de ChatGPT 5 et, très prochainement, de ChatGPT 6 va raviver l'intérêt pour la technologie IA

En bref, ChatGPT poursuivra son ascension si les considérations juridiques, éthiques et réglementaires restent favorables à sa promotion.

Conclusion

Voilà qui conclut notre voyage à travers les statistiques, les chiffres et les nombres de ChatGPT.

Il ne fait aucun doute que ChatGPT a révolutionné la perception du public à l'égard de l'IA et l'a rendue plus accessible à toute personne disposant d'une connexion Internet stable. Il a également aidé les gens à accepter le fait que l'IA n'est pas là pour voler des emplois. Au contraire, elle complétera les compétences humaines et les améliorera de plusieurs façons.

Si ChatGPT a été un pionnier, il n'est pas le seul outil d'IA à bouleverser le marché. Des solutions telles que ClickUp Brain, Gemini, Perplexity, etc. contribuent à leur manière à leurs champs respectifs.

Foire aux questions (FAQ)

1. Combien de personnes utilisent ChatGPT ?

Actuellement, 180,5 millions d'utilisateurs sont enregistrés sur ChatGPT, tandis que 100 millions d'utilisateurs l'utilisent activement.

2. ChatGPT est-il doué en statistiques ?

ChatGPT est assez performant en matière de traitement des données et d'analyse statistique. Il peut effectuer des calculs et fournir des informations générales sur des concepts statistiques.

3. Quelle quantité de données ChatGPT utilise-t-il ?

ChatGPT a été entraîné à l'aide de 45 To de données, qui ont été compressées en 570 Go de jeux de données.