Modèles de forfait marketing intégré gratuits

Lorsque vos messages sont cohérents sur tous les points de contact, les clients sont plus enclins à reconnaître votre marque, à lui faire confiance et à passer à l'action.

Imaginez le lancement d'une campagne marketing où tous les canaux (réseaux sociaux, e-mails, publicités payantes et contenu) travaillent en parfaite harmonie pour offrir une expérience de marque unifiée et mémorable.

C'est le marketing intégré à l'œuvre.

Les campagnes intégrées sont 31 % plus efficaces pour développer les marques, car elles créent une expérience client homogène.

Le modèle de forfait marketing intégré adapté vous aide à rationaliser votre stratégie, à garantir la cohérence de vos messages et à obtenir de meilleurs résultats.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs modèles de plans marketing gratuits pour vous aider à créer des campagnes plus intelligentes et plus cohérentes. C'est parti !

Que sont les modèles de forfait marketing intégré ?

Un modèle de forfait marketing intégré est un cadre qui aide les entreprises à créer une stratégie marketing cohérente et incontournable sur plusieurs canaux.

Au lieu de mener des campagnes distinctes, où les réseaux sociaux, les e-mails, les publicités et le marketing de contenu fonctionnent indépendamment, un forfait intégré aligne tous les éléments pour délivrer un message unifié.

Considérez-le comme votre guide de référence pour harmoniser toutes vos communications marketing. Il comprend :

✅ Vos objectifs : Que cherchez-vous à accomplir ?

✅ Votre public cible : À qui vous adressez-vous ?

✅ Votre message : Quelle histoire racontez-vous ?

✅ Vos canaux : Où partagez-vous votre message ?

✅ Votre échéancier : Quand tout doit-il se passer ?

✅ Vos indicateurs de réussite : comment allez-vous suivre les résultats ?

Le modèle adéquat harmonise tous les éléments afin que les clients bénéficient d'une expérience forte et mémorable, quel que soit le point de contact avec votre marque.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de forfait marketing intégré ?

Un bon modèle de plan marketing intégré combine tous les éléments dans une stratégie claire et cohérente qui vous permet d'entrer en connexion avec votre public cible via plusieurs canaux marketing.

Ils garantissent la cohérence de votre équipe marketing, la force de votre message et l'adéquation de chaque élément de votre campagne avec les objectifs généraux de votre marque.

Voici ce qui distingue un excellent modèle :

Une stratégie marketing claire : un modèle de plan de communication marketing intégré et bien structuré définit vos objectifs, vos messages clés et vos arguments de vente uniques, garantissant ainsi la cohérence de votre image de marque

Approche multicanal : qu'il s'agisse de marketing numérique, de relations publiques, de réseaux sociaux ou d'e-mails, un modèle solide vous aide à mapper le travail des différentes activités marketing

Messages cohérents : les clients doivent bénéficier de la même expérience, qu'ils voient une publicité, ouvrent un e-mail ou lisent un article de blog. Un modèle de forfait de campagne marketing intégré solide garantit la cohérence de vos les clients doivent bénéficier de la même expérience, qu'ils voient une publicité, ouvrent un e-mail ou lisent un article de blog. Un modèle de forfait de campagne marketing intégré solide garantit la cohérence de vos communications marketing sur tous les points de contact

Rôles et responsabilités clairement définis : un bon modèle aide votre équipe marketing à rester sur la bonne voie en précisant qui fait quoi, du contenu des réseaux sociaux à la communication externe

Objectifs mesurables : les meilleurs plans de communication marketing intégrés incluent les meilleurs plans de communication marketing intégrés incluent des indicateurs clés de performance (KPI) pour suivre la réussite, vous aidant ainsi à affiner votre approche et à améliorer vos futures campagnes

Les meilleurs modèles de forfait marketing intégré à découvrir

Pour élaborer une stratégie marketing gagnante, il est essentiel de disposer d'un plan structuré. Le modèle approprié vous aide à harmoniser vos messages, à coordonner vos campagnes sur tous les canaux et à suivre efficacement les performances.

ClickUp propose une suite de modèles de plans marketing puissants conçus pour optimiser la planification, l'exécution et la collaboration. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, elle organise vos initiatives marketing et améliore la productivité de votre équipe grâce à l'automatisation des flux de travail, à la collaboration en temps réel et à des informations basées sur les données.

Voici les meilleurs modèles de forfaits marketing intégrés à explorer pour améliorer votre stratégie marketing :

1. Modèle de campagnes intégrées ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Regroupez tous vos efforts marketing sur une seule plateforme grâce au modèle de campagnes intégrées de ClickUp

Vous menez une campagne marketing sans plan solide ? C'est comme partir en mer sans carte. Le modèle de campagnes intégrées de ClickUp regroupe tout au même endroit, y compris votre stratégie, vos tâches, vos échéanciers et votre collaboration, afin que votre service marketing reste aligné et efficace.

Ils rationalisent vos efforts marketing sur plusieurs canaux, garantissant que chaque message atteigne le bon public au moment idéal.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez vos tâches et vos campagnes dans un tableau de bord unique

Ouvrez le modèle dans quatre vues, notamment liste, discussion, calendrier et tableau blanc

Suivez la progression grâce à des flux de travail et des échéanciers visuels

Utilisez des cartes mentales pour élaborer votre feuille de route marketing et collaborer avec les membres de votre équipe

🔑 Idéal pour : Les équipes marketing qui gèrent des campagnes multicanales et ont besoin d'un environnement de travail tout-en-un pour rester organisées et efficaces.

2. Modèle de plan marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Fournissez une feuille de route claire pour atteindre vos objectifs grâce au modèle de plan marketing de ClickUp

Un bon plan marketing permet à votre équipe de rester concentrée, à votre stratégie claire et à vos campagnes de se dérouler sans accroc. Le modèle de plan marketing de ClickUp vous aide à tout mapper, de la définition de votre public cible à l'alignement des activités marketing sur différents canaux.

Le suivi des tâches intégré, les outils de collaboration et les flux de travail personnalisables simplifient la planification tout en permettant à tout le monde de rester sur la même page.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ouvrez 5 vues, telles que les résultats clés, l'échéancier, les objectifs et le tableau de progression

Utilisez 6 attributs personnalisés, notamment Trimestre, Type de tâche, Impact, Progression et Pourcentage d'achèvement, pour enregistrer les informations essentielles

Définissez des objectifs, des indicateurs clés de performance et des indicateurs de réussite clairs dans la vue Liste des objectifs

Suivez les objectifs mesurables grâce à l'affichage des résultats clés

Définissez un échéancier clair pour achever diverses tâches grâce à la vue Échéancier

🔑 Idéal pour : Les équipes marketing et les chefs de projet à la recherche d'une solution tout-en-un pour organiser, exécuter et suivre leur plan marketing.

💡 Conseil de pro : Pour atteindre un objectif, plusieurs tâches sont nécessaires. Organisez-les efficacement en ajoutant ces activités en tant que sous-tâches sous chaque objectif et marquez-les comme Résultats clés dans le champ personnalisé Type de tâche. Utilisez la vue Liste des résultats clés pour suivre la progression et mettre à jour régulièrement les statuts, afin de garantir une visibilité claire de vos réalisations !

3. Modèle de plan d'action marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez des objectifs SMART pour vos stratégies marketing grâce au modèle de plan d'action marketing de ClickUp

Toute campagne réussie commence par un plan marketing solide. Et le modèle de plan d'action marketing de ClickUp vous aide à créer ce plan d'action ! Définissez des objectifs clairs, identifiez votre public cible et mappez une approche structurée pour l'atteindre.

Ce modèle vous permet également de créer une checklist de campagne marketing facile d'accès pour répertorier vos stratégies, évènements et tâches marketing. Utilisez la fonctionnalité intégrée de suivi et de délais pour suivre la progression.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez des objectifs clairs et des indicateurs clés de réussite

Définissez votre stratégie de promotion dans un format facile à suivre

Organisez le contenu, les publicités et les efforts de relations publiques en un seul endroit

Attribuez des tâches à l'aide de commentaires et suivez la progression grâce à des mises à jour en temps réel

🔑 Idéal pour : Les équipes marketing et les chefs d'entreprise qui ont besoin d'un plan structuré et de haut niveau pour guider leurs campagnes.

💟 Astuce bonus : Vous souhaitez rationaliser votre flux de travail marketing ? Les solutions marketing de ClickUp vous aident à planifier vos campagnes, à collaborer en temps réel et à suivre les performances, le tout en un seul endroit. Voici comment cela peut vous aider : 📅 Organisez vos campagnes, fixez des échéances et suivez leur progression sans effort 🤝 Assurez la cohésion de vos équipes grâce à des mises à jour en temps réel et des environnements de travail partagés 📊 Surveillez les indicateurs clés et optimisez vos campagnes grâce à des informations basées sur les données ⚡ Gagnez du temps grâce à l'automatisation des tâches et des processus de validation 📂 Stockez et gérez tous vos supports marketing dans un hub sécurisé

4. Modèle de plan marketing stratégique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des plans concrets grâce au modèle de plan marketing stratégique ClickUp

Une stratégie marketing solide ne se résume pas au lancement de campagnes, mais s'inscrit dans le long terme. Le modèle de plan marketing stratégique de ClickUp aide les entreprises à mapper leur vision globale.

Utilisez ce modèle de plan marketing pour aligner chaque campagne, activité et communication sur votre croissance à long terme. Définissez des objectifs clairs, affinez votre message et sélectionnez les bons canaux pour engager efficacement votre public cible.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Identifiez et affinez vos arguments de vente uniques

Suivez la progression vers les indicateurs clés de performance (KPI) avec les OKR Affichez et ajustez votre stratégie en conséquence

Partagez le modèle avec les parties prenantes et les membres de l'équipe pour vous assurer que tout le monde est sur la même page

🔑 Idéal pour : Les entreprises et les responsables marketing axés sur la croissance à long terme de la marque, le positionnement et la planification stratégique.

5. Modèle de plan de marketing de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez-vous que votre contenu est attrayant et pertinent grâce au modèle de plan de marketing de contenu de ClickUp

Le modèle de plan de marketing de contenu de ClickUp vous aide à organiser vos idées, à mapper le contenu sur différents canaux marketing et à assurer la cohérence de votre équipe marketing.

Des articles de blog et campagnes par e-mail aux relations publiques et à une stratégie de communication marketing cohérente, ce modèle garantit que chaque élément de contenu s'aligne sur vos objectifs marketing généraux.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez les objectifs de contenu et les messages clés qui guideront la création de votre contenu

Planifiez et programmez vos publications sur tous les canaux marketing

Ouvrez 7 vues, notamment Statut, Dates de publication, Échéancier du service et Contenu

Ajustez régulièrement votre plan de contenu en fonction des indicateurs de performance

🔑 Idéal pour : Les spécialistes du marketing de contenu, les responsables des réseaux sociaux et les entreprises à la recherche d'une approche structurée pour planifier leur contenu.

🔎 Le saviez-vous ? Les entreprises qui ont un blog actif génèrent 67 % de prospects supplémentaires par mois par rapport à celles qui n'en ont pas !

6. Modèle de plan de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez et hiérarchisez la création de contenu grâce au modèle de plan de contenu de ClickUp

Le modèle de plan de contenu ClickUp offre à votre équipe marketing un moyen structuré de planifier, créer et suivre le contenu sur plusieurs canaux marketing. Fini les rushes de dernière minute : ce modèle vous aide à garder une longueur d'avance grâce à un calendrier clair, des tâches attribuées et une concentration sur votre public cible.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez les tâches, suivez la progression et respectez les délais grâce à ce modèle de calendrier de contenu

Utilisez des champs personnalisés, tels que Rédacteur, Ressources nécessaires, Mots-clés, Objectif et Type de contenu, pour mieux organiser le contenu

Résumez votre contenu en fonction des priorités grâce à l'affichage du plan de contenu

Suivez la progression de chaque élément de contenu grâce à la vue Tableau des approbations

Utilisez la vue Calendrier du contenu pour obtenir un aperçu de toutes vos tâches

🔑 Idéal pour : Les créateurs de contenu, les équipes marketing et les entreprises à la recherche d'un moyen simplifié de gérer leur stratégie de contenu.

7. Modèle de campagne de marketing par e-mail ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez vos e-mails en puissants outils marketing grâce au modèle de campagne d'e-mail marketing de ClickUp

Les e-mails sont l'un des outils les plus puissants pour booster votre stratégie marketing. Le modèle de campagne d'e-mail marketing de ClickUp vous aide à tirer parti de ces outils et à rédiger des e-mails ciblés et opportuns qui engagent votre public cible et stimulent les conversions.

Ce modèle vous permet d'organiser des listes de prospects, de créer des flux de travail définis et automatisés, de suivre les taux de conversion et bien plus encore, en toute simplicité.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Gagnez du temps en mappant à l'avance les objets et les messages

Suivez et analysez les indicateurs clés tels que les taux d'ouverture, les taux de clics et les taux de conversion

Planifiez vos e-mails et automatisez les suivis pour plus d'efficacité

🔑 Idéal pour : Les spécialistes du marketing par e-mail, les équipes commerciales et les entreprises qui planifient des campagnes par e-mail à fort impact.

8. Modèle de calendrier publicitaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez la réussite de vos campagnes publicitaires grâce au modèle de calendrier publicitaire ClickUp

Vous planifiez une campagne publicitaire ? Ne cherchez pas plus loin que le modèle de calendrier publicitaire de ClickUp! Utilisez-le pour visualiser les échéanciers de campagne, suivre les indicateurs clés et mesurer facilement la réussite de chaque campagne.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez le placement de vos publicités sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les réseaux d'affichage pour une portée optimale

Contrôlez vos budgets et vos délais grâce à une supervision claire

Suivez la progression de chaque campagne grâce à des statuts tels que « Ouverte », « Approuvée », « Bloquée », « Achevée » et « Livrée »

🔑 Idéal pour : Les spécialistes du marketing numérique, les planificateurs médias et les entreprises qui planifient des campagnes publicitaires.

9. Modèle de plan marketing pour évènements ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Surveillez et exécutez des évènements marketing en toute fluidité grâce au modèle de plan marketing événementiel de ClickUp

Les évènements réussis ne se produisent pas par hasard ; ils reposent sur une planification et une exécution solides. Le modèle de plan de marketing événementiel de ClickUp vous aide à coordonner les promotions, à gérer les échéanciers et à harmoniser les communications marketing afin de maximiser la participation et l'engagement.

Qu'il s'agisse d'un lancement de produit, d'une conférence ou d'un webinaire, ce modèle vous permet de rester sur la bonne voie.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les réponses, l'engagement et les performances après l'évènement

Définissez toutes vos tâches marketing et mettez à jour leur statut à l'aide de la vue Tâches marketing

Obtenez un aperçu de votre budget et des dépenses engagées à chaque étape

Planifiez vos tâches dans un calendrier pour suivre facilement les échéanciers

🔑 Idéal pour : Les organisateurs d'évènements, les spécialistes du marketing et les entreprises à la recherche d'un outil pour suivre efficacement les évènements marketing.

10. Modèle de stratégie de marque ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez la cohérence de votre image de marque sur toutes les plateformes grâce au modèle de branding de ClickUp

Une marque forte est la base de la perception que votre public a de vous. Le modèle de stratégie de marque de ClickUp définit votre message principal, établit des arguments de vente uniques et assure la cohérence de toutes vos communications marketing.

Le modèle vous aidera à créer une bibliothèque d'actifs de marque, à définir le style de votre marque et à vous imposer comme une marque fiable et professionnelle.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Réfléchissez ensemble à votre identité à l'aide de Documents

Organisez vos logos, polices de caractères et ressources graphiques en un seul endroit

Ouvrez 8 vues, telles que les tâches du projet de stratégie de marque, le calendrier, les éléments à approuver par le client, les éléments à approuver en interne et le tableau de stratégie de marque

🔑 Idéal pour : Les entreprises qui cherchent à créer et à maintenir une identité de marque forte et cohérente.

11. Modèle de forfait commercial et marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Améliorez la collaboration entre les équipes commerciales et marketing grâce au modèle de plan commercial et marketing de ClickUp

Les équipes commerciales et marketing travaillent mieux lorsqu'elles sont synchronisées. Le modèle de plan commercial et marketing de ClickUp comble le fossé entre les équipes et garantit que votre stratégie marketing soutient vos objectifs commerciaux.

De la génération de prospects à la conclusion de contrats, ce modèle offre une visibilité sur l'ensemble du pipeline afin que rien ne passe entre les mailles du filet. Il vous permet de définir des objectifs, de prendre des décisions basées sur des données et d'identifier les domaines à améliorer au sein de vos flux de travail collaboratifs.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Alignez vos équipes commerciales et marketing pour des campagnes réussies

Définissez des objectifs clairs et partagez-les en toute transparence pour que tout le monde soit sur la même page

Mesurez les performances réelles par rapport aux objectifs fixés grâce à la vue Objectifs du tableur

🔑 Idéal pour : Les équipes commerciales et marketing qui ont besoin d'une approche unifiée pour générer et convertir des prospects.

12. Modèle de suivi et d'analyse des campagnes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez tous les aspects de vos campagnes grâce au modèle de suivi et d'analyse des campagnes de ClickUp

Le modèle de suivi et d'analyse des campagnes de ClickUp est idéal pour mesurer vos performances sur plusieurs canaux marketing. Il vous permet de surveiller les indicateurs clés, d'optimiser vos activités marketing et d'affiner votre stratégie marketing pour un impact maximal.

Qu'il s'agisse du suivi des performances publicitaires, de la mesure de l'engagement ou de l'analyse des taux de conversion, ce modèle regroupe toutes vos données en un seul endroit pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les performances de vos campagnes à travers vos efforts numériques, sociaux et de relations publiques

Surveillez les indicateurs clés de performance tels que l'engagement, les conversions et le retour sur investissement depuis un seul et même endroit

Obtenez un aperçu de tous les aspects des campagnes, y compris la date de début, le budget, le taux, les indicateurs clés de performance et les liens

🔑 Idéal pour : Les spécialistes du marketing axés sur les données et les responsables de campagnes qui cherchent à optimiser les performances marketing grâce à l'analyse.

13. Modèle de plan marketing pour les réseaux sociaux ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez le contenu de vos réseaux sociaux grâce au modèle de plan de contenu pour réseaux sociaux de ClickUp

Il peut être difficile de suivre le rythme effréné des réseaux sociaux, mais un plan solide peut faire toute la différence. Utilisez le modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp pour organiser, planifier et suivre le contenu sur tous les différents canaux sociaux.

Utilisez-les pour créer un contenu cohérent et de haute qualité, planifier automatiquement vos publications et fournir une structure claire pour le suivi du contenu des réseaux sociaux.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez et programmez des publications cohérentes sur toutes les plateformes de réseaux sociaux

Organisez le contenu par thèmes, campagnes ou activités marketing

Collaborez avec vos équipes pour créer, réviser et publier du contenu en toute simplicité

🔑 Idéal pour : Les responsables des réseaux sociaux qui recherchent une approche organisée pour publier et suivre les performances.

14. Modèle de calendrier marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez toutes vos activités marketing grâce au modèle de calendrier marketing de ClickUp

Vous avez du mal à suivre vos campagnes, vos échéances et vos lancements ? Le modèle de calendrier marketing de ClickUp est là pour vous aider ! Planifiez, programmez et gérez toutes vos activités marketing à partir d'un calendrier unifié tout en assurant le suivi des campagnes, en automatisant les tâches et en définissant des rappels pour un flux de travail fluide.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Centralisez vos activités marketing pour vous assurer que tout le monde est à jour

Utilisez des rappels et des automatisations pour ne jamais oublier une tâche

Ouvrez 6 vues, notamment la vue Liste du processus marketing, la vue Liste des projets marketing et la vue Tableau du budget

Suivez votre budget et allouez vos ressources grâce à la vue Tableur Budget

Créez un échéancier fluide pour chaque activité grâce à la vue Calendrier

🔑 Idéal pour : Les responsables marketing qui ont besoin d'une méthode structurée mais flexible pour organiser leurs campagnes.

Élaborez des forfaits marketing plus intelligents avec ClickUp

Une stratégie marketing réussie nécessite des objectifs clairs, une collaboration fluide et une prise de décision basée sur les données. De l'alignement des équipes à la gestion des campagnes sur plusieurs canaux, disposer des bons outils peut faire toute la différence en termes d'exécution et d'impact.

Grâce aux modèles puissants de ClickUp, la planification devient plus facile, l'exécution plus fluide et les résultats parlent d'eux-mêmes. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, elle va au-delà de la gestion des tâches pour vous aider à rationaliser les flux de travail marketing, automatiser les tâches répétitives et optimiser les performances des campagnes, le tout en un seul endroit.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et commencez à élaborer des forfaits marketing plus intelligents et plus efficaces ! 🚀