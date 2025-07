les 8 meilleures alternatives à Devin IA pour le codage alimenté par l'IA en 2025

🤖 Devin IA s'est fixé un objectif ambitieux : devenir le premier ingénieur logiciel entièrement autonome au monde.

C'est une vision audacieuse, et bien qu'elle soit prometteuse, de nombreux développeurs ont constaté qu'elle n'était pas encore tout à fait prête pour les flux de travail complexes du monde réel.

De la gestion limitée du contexte aux lacunes en matière d'intégration et d'évolutivité, Devin ajoute parfois plus d'étapes qu'il n'en supprime. Et lorsque vous essayez de trouver des alternatives, la plupart des listes semblent obsolètes, hors de propos, axées sur le battage médiatique plutôt que sur l'utilité pratique.

C'est pourquoi nous avons élaboré ce guide, afin de mettre en avant des alternatives réelles à Devin IA qui prennent réellement en charge le développement de logiciels basés sur l'IA et les équipes de développement modernes, que vous ayez besoin d'une génération de code plus rapide, d'une meilleure exécution des tâches ou d'une intégration plus étroite avec votre pile.

Pourquoi choisir les alternatives à Devin IA ?

Devin est un développeur de logiciels d'IA autonome créé par Cognition AI, une start-up basée à San Francisco fondée en 2023 par les champions de programmation compétitive Scott Wu, Steven Hao et Walden Yan. Contrairement aux assistants de codage IA traditionnels, Devin est conçu pour planifier, écrire, déboguer et déployer du code de manière indépendante, fonctionnant ainsi comme un ingénieur logiciel à part entière.

Si vous avez déjà utilisé Devin IA, certaines de ces alternatives vous sembleront peut-être familières 👇

Pas très performant pour les tâches complexes ou visuelles : gère le codage de base, mais a du mal à convertir les conceptions Figma, à gérer les applications multi-modules et à traiter la logique en couches, ce qui nécessite souvent des corrections manuelles

Mauvaise compréhension du contexte : ne saisit pas toutes les nuances des besoins du client ou de l'intention de conception, ce qui conduit à des résultats incomplets ou non pertinents

Manque de créativité dans la résolution de problèmes complexes : suit bien les tâches de codage répétitives, mais ne suggère pas d'idées UX innovantes ni de solutions créatives

Non conçu pour la collaboration en équipe : ignore les révisions PR, les boucles de rétroaction et les commentaires de l'équipe, ce qui le rend inefficace pour les environnements de codage collaboratif

Échec lors du développement complet de l'application : génère des API mais plante lors de l'intégration frontale ou du déploiement Heroku, nécessitant souvent un nettoyage important

Problèmes de confidentialité et de sécurité : nécessite l'accès à l'intégralité des référentiels et des ensembles de données, ce qui soulève des questions pour les équipes chargées de gérer les données sensibles des utilisateurs en raison des contrôles de confidentialité limités et du comportement opaque de l'IA

Baisse des performances en cas d'utilisation intensive : ralentissement significatif après avoir dépassé 10 à 150 unités de calcul (ACU), affectant la réactivité globale

Faiblesse dans les flux de travail d'apprentissage automatique : Difficultés avec les frameworks ML tels que TensorFlow et échec fréquent du déploiement des modèles

👀 Le saviez-vous ? Les outils de débogage de niveau entreprise utilisent la localisation statistique des erreurs pour détecter plus rapidement les bugs en analysant les lignes de code les plus corrélées aux défaillances. Devin n'a pas encore mis en œuvre cette fonctionnalité, ce qui rend le débogage souvent plus long.

Les meilleures alternatives à Devin IA en un coup d'œil

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Vous voulez un aperçu rapide ? Comparez ces alternatives convaincantes à Devin IA et trouvez celle qui vous convient le mieux.

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp – Documentation et spécifications alimentées par l'IA – Agents Autopilot pour l'automatisation des tâches – Intégrations DevOps avec les outils Git Équipes produit et responsables de développement ayant besoin d'un suivi centralisé des projets et d'une documentation assistée par l'IA Gratuit pour toujours ; personnalisations disponibles pour les entreprises Réparation de code Replit – Correction des bugs en temps réel – Suggestions d'optimisation du code – Intégration transparente de l'IDE et de GitHub Développeurs indépendants et apprenants à la recherche d'un débogage rapide dans un IDE cloud collaboratif Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 25 $/mois Devika IA – Génération autonome de code – Recherche Web pour la résolution de problèmes – Assistance au développement multilingue Développeurs et ingénieurs open source souhaitant contrôler entièrement le développement logiciel d'IA agentielle Forfaits payants à partir de 19 $/mois SWE Agent – Convertit les problèmes GitHub en corrections de code – Boucle de rétroaction agent-ordinateur – Crée des demandes de tirage vérifiées Développeurs backend gérant les problèmes GitHub et la génération automatisée de PR Gratuit à héberger soi-même ; pas de prix fixe (frais d'API et d'infrastructure applicables) Cody – Questions-réponses en langage naturel dans l'ensemble du code – Autocomplétion et refactorisation basées sur l'IA – Assistance pour plusieurs LLM Grandes équipes d'ingénieurs nécessitant une compréhension approfondie du code et un assistant de code IA de niveau entreprise Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/mois MetaGPT – Collaboration avec des tâches basées sur les rôles – Génération structurée d'artefacts logiciels – Cadre multi-agents open source Responsables produit et architectes techniques à la recherche de spécifications logicielles et de conception de systèmes générés par l'IA Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Amazon CodeWhisperer – Suggestions de code contextuelles – Gestion intelligente des API AWS – Analyse intégrée de la sécurité et de la conformité Développeurs AWS et équipes d'entreprise à la recherche d'un codage sécurisé et assisté par l'IA dans des IDE Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/mois Curseur – Autocomplétion multiligne – Discussion IA contextuelle dans l'éditeur – Mode agent et carnets pour une génération de code structurée Développeurs qui souhaitent disposer d'un programmeur IA interactif dans un éditeur de type VS Code Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois

Meilleures alternatives à Devin IA à utiliser

Comparons ces outils en termes de capacités, de fonctionnalités, de prix et plus encore.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projets et de code par l'IA en un seul endroit)

Créez une checklist de déploiement pour votre application Node.js à l'aide de ClickUp Brain

Planifiez l'ensemble de votre cycle de développement avec ClickUp Brain

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est conçue pour permettre aux équipes logicielles de tout gérer en un seul endroit. ClickUp Brain, un assistant IA conçu pour prendre en charge l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel, est au cœur de sa boîte à outils destinée aux développeurs.

Utilisez ClickUp Brain pour générer instantanément un document détaillé sur les exigences du produit

De la documentation des API et du résumé de longs documents techniques à la génération d'extraits de code et à la rédaction de messages de validation clairs, ClickUp Brain rationalise les éléments clés de la gestion de projet logiciel afin que vous puissiez avancer plus rapidement. Il transforme également les spécifications des fonctionnalités en listes de tâches exploitables, affine la documentation désordonnée et aide à trouver des idées grâce à des invites, instructions et messages contextuels pertinents.

Automatisez les flux de travail d'ingénierie routiniers grâce à des agents IA personnalisés

Créez vos agents IA pour automatiser le tri des bugs, l'attribution des tâches et les flux de travail de routage des problèmes. Par exemple, un agent peut être configuré pour attribuer automatiquement des révisions de code en fonction de la charge de travail ou pour escalader les blocages vers les responsables, tout comme le flux de travail autonome de Devin IA.

Utilisez l'agent ClickUp AI pour vos projets logiciels

Cependant, ce qui distingue vraiment ClickUp, c'est sa capacité à remplacer plusieurs outils de développement par une seule plateforme. Au lieu de passer de Jira à Trello, Notion, Confluence et GitHub, ClickUp pour les équipes logicielles rassemble tout dans un seul espace : documents, tâches, sprints, suivi des bugs, feuilles de route et planification des versions.

Suivez la progression des sprints, attribuez des tâches et hiérarchisez le travail en toute simplicité avec ClickUp pour les équipes logicielles

Dans la même vue, vous pouvez créer une documentation détaillée, gérer votre backlog produit, attribuer des tâches et suivre la progression.

📮ClickUp Insight : 33 % de nos répondants citent le développement des compétences comme l'un des cas d'utilisation de l'IA qui les intéresse le plus. Par exemple, les travailleurs non techniques peuvent vouloir apprendre à créer des extraits de code pour une page web à l'aide d'un outil d'IA. Dans ce cas, plus l'IA dispose d'informations contextuelles sur votre travail, meilleures seront ses réponses. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, l'IA de ClickUp excelle dans ce domaine. Elle sait sur quel projet vous travaillez et peut vous recommander des étapes spécifiques ou même effectuer facilement des tâches telles que la création d'extraits de code.

Gérez les sprints et les échéanciers avec Agile Views

Les responsables techniques peuvent surveiller les échéanciers à l'aide des diagrammes de Gantt ClickUp, gérer les flux de travail avec les tableaux agiles ClickUp et même suivre la capacité de l'équipe à l'aide de la vue Charge de travail ClickUp.

Restez au top de votre sprint avec le tableau Agile de ClickUp grâce à des informations en temps réel sur les tâches

Visualisez les obstacles et la progression grâce à des tableaux de bord personnalisés

Surveillez la progression des sprints, le statut du déploiement et la charge de travail de l'équipe en temps réel. Créez des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les obstacles, la vélocité et les pipelines de livraison, afin de fournir à vos flux de travail alimentés par l'IA les données dont ils ont besoin pour optimiser la livraison.

Tableaux de bord ClickUp pour les sprints

Connectez vos comptes GitHub ou GitLab à ClickUp pour bénéficier d'une visibilité en temps réel sur les validations, du suivi des demandes de tirage et de la mise à jour automatique des tâches. Grâce à l'intégration de GitHub à ClickUp, vous pouvez lier les modifications de code directement aux tâches, mettre à jour les statuts lorsque les PR sont fusionnées et déclencher des automatisations en fonction de l'activité de validation, ce qui vous permet de garder votre flux de travail de développement aligné et efficace.

Connectez GitHub à votre flux de travail via ClickUp et créez des problèmes, des branches ou des demandes de tirage directement depuis votre vue Tâches

ClickUp prend également en charge plus de 1 000 intégrations, ce qui permet à vos flux de travail de rester connectés. De Slack et Zoom à Figma et Bitbucket, l'écosystème d'intégration garantit que les développeurs n'ont pas à changer leur façon de travailler ; ils peuvent simplement tout intégrer dans ClickUp.

Si vous souhaitez vous lancer rapidement, le modèle de développement logiciel ClickUp comprend des dossiers prédéfinis pour la planification de feuilles de route, la gestion des sprints, le suivi des bugs et les checklists d'assurance qualité. Les équipes disposent ainsi d'un environnement de travail prêt à l'emploi pour livrer plus rapidement leurs logiciels.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Documents ClickUp : créez une documentation riche avec historique des versions, commentaires et liens transparents vers les tâches et les tableaux de bord

Agents Autopilot personnalisés ClickUp : créez vos propres agents IA qui automatisent les flux de travail tels que le tri des tâches, la notation des bugs ou le routage des problèmes en fonction de leur priorité

Automatisations ClickUp : utilisez plus de 100 déclencheurs prédéfinis pour mettre à jour automatiquement le statut des tâches, attribuer des utilisateurs et envoyer des alertes dans tous les flux de travail

Tableaux blancs ClickUp : planifiez visuellement l'architecture logicielle, les flux d'utilisateurs et les sprints avec votre équipe en temps réel.

Suivi du temps ClickUp : enregistrez le temps consacré au codage, à la révision et à l'assurance qualité directement dans les tâches pour une meilleure planification des ressources

Objectifs et OKR ClickUp : définissez et suivez les objectifs techniques, les cibles de sprint et les jalons de publication

Formulaires ClickUp : collectez les rapports de bugs et les demandes de fonctionnalités sous forme de tâches auprès de toutes les parties prenantes

Application mobile ClickUp : gérez les révisions de code et les incidents où que vous soyez

Permissions et sécurité ClickUp : protégez vos projets et vos documents grâce à des contrôles d'accès granulaires et à la sécurité d'entreprise

r ClickUp AI Meeting Notetake : capture automatiquement les notes de réunion et les éléments d'action à partir des comptes rendus ou des revues

Modèles ClickUp : démarrez rapidement grâce à des modèles prêts à l'emploi pour le développement, les sprints et l'assurance qualité

Limites de ClickUp

Le large éventail de fonctionnalités de ClickUp peut submerger les petites équipes lors de l'installation initiale

Une personnalisation avancée nécessite souvent une expertise de niveau administrateur

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Comme l'a déclaré un utilisateur de G2:

ClickUp a changé la donne pour notre équipe, en transformant des flux de travail obsolètes tant dans le suivi des bugs que dans le développement de nouveaux produits. Notre système de suivi des bugs n'offrait aucune visibilité, mais après avoir créé notre nouveau système dans ClickUp, nous avons bénéficié d'un lancement sans heurts et avons continué à bénéficier d'un excellent flux de travail, du triage à la résolution. Nous avons facilement mis en place des automatisations pour éviter à notre équipe un travail manuel fastidieux, ce qui nous a également permis de gagner beaucoup de temps.

ClickUp a changé la donne pour notre équipe, en transformant des flux de travail obsolètes tant dans le suivi des bugs que dans le développement de nouveaux produits. Notre système de suivi des bugs n'offrait aucune visibilité, mais après avoir créé notre nouveau système dans ClickUp, nous avons bénéficié d'un lancement sans heurts et avons continué à bénéficier d'un excellent flux de travail, du triage à la résolution. Nous avons facilement mis en place des automatisations pour éviter à notre équipe un travail manuel fastidieux, ce qui nous a également permis de gagner beaucoup de temps.

📚 À lire également : Débloquez la puissance de ClickUp AI pour les équipes logicielles

2. Replit Code Repair (Idéal pour le débogage et la correction de code en temps réel dans l'IDE cloud)

via Replit Code Repair

Intégré aux éditeurs de code IDE en ligne Replit, Code Repair est un assistant de codage alimenté par l'IA qui surveille votre code à la recherche d'erreurs et suggère des corrections à la volée. Il est spécialisé dans le nettoyage et la correction de votre code existant, en utilisant des modèles affinés à partir de tonnes de données de débogage pour générer des solutions.

Les développeurs peuvent l'utiliser avec Ghostwriter (l'assistant de codage IA de Replit) pour bénéficier de la saisie automatique en temps réel, de la traduction de code, du débogage multijoueur dans des projets partagés et de la traduction de code dans plus de 50 langues. C'est un assistant pratique pour les corrections quotidiennes dans les sessions de codage rapides ou collaboratives.

Meilleures fonctionnalités de Replit Code Repair

En plus d'aider à corriger les bugs, il suggère des améliorations logiques et des méthodes plus claires pour rédiger la documentation du code

Étend le protocole Language Server en corrigeant automatiquement 60 % des erreurs de code courantes, telles que les importations manquantes ou les incompatibilités de types

Fournit des explications en temps réel sur les corrections appliquées pour aider les développeurs juniors à comprendre ce qui change et pourquoi

Limitations de Replit Code Repair

Les utilisateurs ont signalé des plantages soudains avec différents codes d'erreur, rendant difficile le diagnostic des problèmes

Tarifs de Replit Code Repair

Free

Replit Core : 25 $/mois

Teams : 40 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Replit Code Repair

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Replit Code Repair ?

Comme l'a déclaré un utilisateur de G2:

L'agent IA Replit a complètement changé la donne pour moi. Je n'ai aucune expérience en codage, mais j'ai toujours été passionné par la création de ma propre entreprise dans le domaine du SAAS. Avec Replit Agent, je développe désormais une idée commerciale presque tous les jours, et je suis en mesure de la valider auprès d'utilisateurs réels lorsque Replit m'aide à la déployer en production.

L'agent IA Replit a complètement changé la donne pour moi. Je n'ai aucune expérience en codage, mais j'ai toujours été passionné par la création de ma propre entreprise dans l'espace SAAS. Avec Replit Agent, je développe désormais une idée commerciale presque tous les jours, et je suis en mesure de la valider auprès d'utilisateurs réels lorsque Replit m'aide à la déployer en production.

🧠 Anecdote : dans l'expérience menée par Stanford en 2023, 25 agents IA ont simulé une ville entière. Ils ont planifié des fêtes d'anniversaire, formé des relations et créé des routines non supervisées. Cette expérience a démontré à quel point certains types d'agents IA sont devenus sophistiqués, en particulier ceux capables de définir des objectifs, de percevoir leur environnement et d'avoir une mémoire à long terme.

⚡ Archive de modèles : Vous avez besoin de standardiser vos documents de développement ou d'accélérer l'intégration ? Ces modèles de documentation de code vous aident à créer des fichiers README, des références API et des guides internes structurés, afin que votre équipe reste alignée dès le départ.

3. Devika AI (Idéal pour le codage IA open source et auto-hébergé avec des capacités de recherche sur le Web)

via Devika IA

Devika AI est un projet open source auto-hébergé, conçu comme un agent de codage IA fonctionnant comme un ingénieur logiciel autonome. Il décompose les invites, instructions de l'utilisateur en étapes exécutables, recherche la documentation pertinente en ligne et écrit en réponse un code structuré multi-fichiers.

L'agent mappe également les dépendances entre les composants, prend en charge la génération de code dans plusieurs langages et permet l'exécution de code multi-fichiers dans l'ensemble de votre projet.

Il dispose d'outils de raisonnement avancé, de suivi de la progression et d'un module d'interaction avec le navigateur intégré pour faciliter la recherche de documentation et le code. Les développeurs peuvent surveiller leurs actions en cours via une interface visuelle et afficher les parties d'un projet qui sont achevées ou en cours. Devika s'intègre à des outils courants tels que GitHub, les points de terminaison API et les IDE, et convient aux tâches de codage en solo ou à l'automatisation de la création de fonctionnalités plus importantes.

Meilleures fonctionnalités de Devika IA

Identifie les termes clés dans les invites, les instructions et le contexte du code pour guider la planification et la recherche

Maintient la structure du projet et assure le suivi de l'intégration de chaque fichier dans le système plus large du module d'écriture de code

Les développeurs peuvent décrire les tâches de manière conversationnelle et obtenir en retour du code ou des clarifications grâce à une interface de discussion basée sur le traitement du langage naturel (NLP)

Limites de Devika IA

Il existe des rapports indiquant que le processus d'itération pose problème

Tarifs Devika IA

Pro : 19 $/mois

Pro+ : 49 $/mois

Teams : 99 $/mois

Enterprise personnalisé : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Devika IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Devika IA ?

Comme l'a dit un critique sur Reddit:

La configuration de Devika peut nécessiter quelques essais, mais une fois qu'il est opérationnel, en particulier avec DeepSeekCoder 33B, il fait vraiment le travail, même pour l'automatisation des expressions régulières et des factures.

La configuration de Devika peut nécessiter quelques essais, mais une fois qu'il est opérationnel, en particulier avec DeepSeekCoder 33B, il fait vraiment le travail, même pour l'automatisation des expressions régulières et des factures.

📚 À lire également : Une journée dans la vie d'un développeur logiciel

4. SWE Agent (Idéal pour la correction de bugs et la résolution de problèmes GitHub grâce à l'IA (open source)

via SWE Agent

SWE Agent est un agent IA entièrement autonome et open source. Il prend en entrée un problème GitHub, analyse le projet et exécute une boucle de lecture, de modification, de test et de validation du code, dans le but de résoudre le problème de bout en bout. Il utilise des outils tels que des compilateurs, des linters et des test runners, et peut analyser l'arbre syntaxique abstrait (AST) pour comprendre la structure du code avant d'appliquer les modifications.

Le système est alimenté par de grands modèles linguistiques, tels que GPT-4 ou Claude, combinés à une interface agent-ordinateur (ACI) qui lui permet de naviguer, de modifier et d'exécuter du code. SWE Agent prend également en charge le débogage, la génération de tests et l'ouverture de demandes de tirage sur des référentiels réels, grâce à de grands modèles linguistiques capables de comprendre le contexte d'un projet à grande échelle. Cela en fait un assistant pratique pour les files d'attente de bugs de longue date.

Meilleures fonctionnalités de SWE Agent

Facilement personnalisable via des fichiers YAML et une conception modulaire pour l'expérimentation ou des flux de travail sur mesure

Essayez plusieurs séries de corrections basées sur des résultats de tests réels au lieu de vous arrêter à une seule solution

Comprend des modules tels qu'EnIGMA pour résoudre des défis de cybersécurité de type CTF et déboguer les vulnérabilités

Limites de SWE Agent

Le développement et l'installation sont longs et complexes

Tarifs SWE Agent

Gratuit et open source (les coûts de l'API de calcul et de modélisation varient)

Évaluations et avis sur SWE Agent

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de SWE Agent ?

Comme l'a dit un critique sur Reddit:

Excellent travail ! Je viens de mettre à jour le code localement sur mon MacBook afin que tous les LLM pris en charge par le Groq Cloud puissent également être utilisés. J'ai ensuite effectué un test avec Mixtral 8x7B et la réponse est non seulement ultra rapide (comme on peut s'y attendre de Groq), mais elle correspond également à mon expérience précédente avec GPT-4.

Excellent travail ! Je viens de mettre à jour le code localement sur mon MacBook afin que tous les LLM pris en charge par le Groq Cloud puissent également être utilisés. J'ai ensuite effectué un test à l'aide de Mixtral 8x7B et la réponse est non seulement ultra rapide (comme on peut s'y attendre de Groq), mais correspond également à mon expérience précédente avec GPT-4.

⚡ Archive de modèles : Vous rencontrez des problèmes avec vos produits ou avez besoin d'un retour sur le contrôle qualité ? Ces modèles de rapports de bugs vous aident à capturer les erreurs, à consigner les étapes à reproduire et à rationaliser la communication entre les développeurs et les testeurs

Essayez ces modèles de développement logiciel prêts à l'emploi pour la planification de sprints, le suivi de feuilles de route, les checklists d'assurance qualité et les lancements de fonctionnalités, afin d'aider votre équipe à rester organisée et à livrer plus rapidement

5. Cody (Idéal pour la compréhension et la génération de code basées sur l'IA dans de grandes bases de code)

via Cody Sourcegraph

Cody est un assistant de codage IA conçu par Sourcegraph pour aider les développeurs à comprendre, naviguer et générer du code dans des référentiels volumineux et complexes. Contrairement aux outils de code génériques, Cody exploite le moteur d'indexation de code de Sourcegraph. Cela lui permet d'effectuer des recherches dans l'ensemble de votre base de code, même dans plusieurs référentiels, ce qui permet aux développeurs d'obtenir des suggestions utiles sans interrompre leur flux.

L'assistant s'exécute dans votre IDE (comme VS Code ou JetBrains) et s'intègre à la recherche de code, à la documentation et à des outils externes tels que Notion ou des outils de suivi des problèmes. Il excelle dans les questions-réponses en temps réel, les suggestions entre référentiels et l'explication de grands blocs de code.

Meilleures fonctionnalités de Cody

Les équipes peuvent créer des invites réutilisables pour une génération de code cohérente entre les collaborateurs, et le logiciel offre une modification en cours fiable pour les instructions humaines de haut niveau.

Assistance pour GPT-4, Claude et les petits modèles de Sourcegraph pour différents cas d'utilisation

Disponible avec des contrôles de confidentialité et des déploiements auto-hébergés pour une sécurité de niveau entreprise

Limites de Cody

L'outil ne prend pas en charge les entrées multimodales telles que les images ou les diagrammes, ce qui peut être un inconvénient lorsqu'il s'agit de structures de données ou d'algorithmes complexes

Tarifs Cody

Free

Enterprise Starter : 19 $/utilisateur/mois pour un maximum de 50 développeurs

Enterprise : 59 $/utilisateur/mois pour jusqu'à 25 développeurs ou plus

Évaluations et avis sur Cody

G2 : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cody ?

Comme l'a déclaré un utilisateur de G2:

J'ai vraiment adoré utiliser Cody dans VSCode ces derniers mois. Cela a changé la donne pour notre équipe. La façon dont il résume les blocs de code et comble les lacunes dans les déclarations de journal, les messages d'erreur et les commentaires de code est incroyablement intelligente.

J'ai vraiment adoré utiliser Cody dans VSCode ces derniers mois. Cela a changé la donne pour notre équipe. La façon dont il résume les blocs de code et comble les lacunes dans les déclarations de journal, les messages d'erreur et les commentaires de code est incroyablement intelligente.

📚 À lire également : Les tendances à surveiller en matière d'ingénierie logicielle

6. MetaGPT (Idéal pour la conception et la planification de logiciels collaboratifs multi-agents)

via MGX MetaGPT

MetaGPT est un framework d'IA multi-agents qui simule une équipe complète de développement logiciel. Il attribue des rôles d'IA tels que Product Manager, Architecte et QA afin de générer des livrables logiciels structurés. Vous pouvez décrire une idée de produit en anglais courant, et MetaGPT génère du code basé sur des procédures opératoires normalisées prédéfinies, produisant ainsi des documents sur les exigences, des conceptions de système, des modules de code et des plans de test.

L'ensemble du processus suit des procédures opératoires normalisées (SOP) prédéfinies, garantissant que chaque agent contribue de manière contrôlée et prévisible. MetaGPT produit des squelettes de projet complets avec une structure claire, ce qui le rend adapté à la documentation basée sur l'IA pour améliorer la productivité de vos développeurs.

Meilleures fonctionnalités de MetaGPT

Les agents IA communiquent via des artefacts mis en forme tels que des PRD et des diagrammes système

Les agents partagent les mises à jour via un système de mémoire partagée afin d'éviter les conflits et d'assurer l'alignement

Ajoutez des rôles, des outils ou modifiez le comportement des agents grâce à un accès complet à la logique d'orchestration multi-agents pour les projets open source communautaires

Limites de MetaGPT

Les résultats peuvent nécessiter une révision approfondie avant leur déploiement, en particulier pour les systèmes de production

Tarifs MetaGPT

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur MetaGPT

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de MetaGPT ?

Comme l'a déclaré un critique de Product Hunt:

MetaGPT X (MGX) est un outil très précieux pour les développeurs. Il agit comme une équipe complète d'agents IA qui collaborent pour créer des logiciels, rendant ainsi le processus de développement plus efficace. La manière dont il décompose les tâches telles que le codage, la planification et l'analyse des données en agents distincts travaillant ensemble est très intelligente.

MetaGPT X (MGX) est un outil très précieux pour les développeurs. Il agit comme une équipe complète d'agents IA qui collaborent pour créer des logiciels, rendant ainsi le processus de développement plus efficace. La manière dont il répartit les tâches telles que le codage, la planification et l'analyse des données entre différents agents travaillant ensemble est très intelligente.

📚 À lire également : Communautés de développeurs et de codeurs à rejoindre

7. Amazon CodeWhisperer (Idéal pour les suggestions de code IA avec intégration AWS et contrôles de sécurité)

via AWS Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer est un assistant de codage IA conçu pour aider les développeurs à écrire, réviser et sécuriser plus rapidement leur code. Il fournit des suggestions de code en temps réel pendant que vous tapez, en s'appuyant sur le contexte du fichier actuel et du code précédent. Conçu pour s'intégrer facilement dans des IDE tels que VS Code, JetBrains et AWS Cloud9, il fonctionne dans plus de 15 langages, dont Python, Java, JavaScript et TypeScript.

CodeWhisperer détecte les modèles non sécurisés, signale les informations d'identification codées en dur et suggère des implémentations plus sécurisées. Il est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec les SDK AWS, en complétant automatiquement les extraits de code spécifiques aux ressources sur la base des bonnes pratiques pour des services tels que S3, Lambda et DynamoDB.

Les meilleures fonctionnalités d'Amazon CodeWhisperer

Apprend votre base de code pour fournir des suggestions stylistiquement cohérentes pour le développement logiciel

L'analyse de code avec correction IA détecte et suggère des corrections pour les failles de sécurité telles que les clés exposées ou les requêtes non sécurisées

Fonctionne dans divers IDE avec assistance intégrée pour les informations d'identification CLI et le contexte AWS

Limites d'Amazon CodeWhisperer

Moins utile en dehors des projets complexes axés sur AWS ou lorsqu'une personnalisation approfondie du comportement du modèle est nécessaire

Tarifs Amazon CodeWhisperer

Free

Pro : 19 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Amazon CodeWhisperer

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Amazon CodeWhisperer ?

Comme l'a déclaré un utilisateur de G2:

Le principal atout d'Amazon CodeWhisperer réside dans sa capacité à fournir des suggestions en temps réel pendant le codage. Facile à utiliser et à mettre en œuvre, son utilisation régulière permet d'améliorer considérablement les compétences en codage. Son assistance au codage a également joué un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité de mon code et de la construction de ma logique.

Le principal atout d'Amazon CodeWhisperer réside dans sa capacité à fournir des suggestions en temps réel pendant le codage. Facile à utiliser et à mettre en œuvre, son utilisation régulière améliore considérablement les compétences en codage. Son assistance au codage a également joué un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité de mon code et de la construction de ma logique.

📚 À lire également : Les meilleurs générateurs de code IA

8. Cursor (idéal pour la programmation en binôme avec IA dans votre IDE grâce à un assistant de code tout-en-un)

Via Cursor IA

Cursor AI est un assistant de codage alimenté par l'IA intégré directement dans une version dérivée de VS Code. Il est conçu pour fonctionner comme un programmeur en binôme qui comprend votre base de code, vous aide à déboguer et vous permet de modifier des fichiers à l'aide d'invites en langage naturel. Vous pouvez surligner des lignes, poser des questions dans le chat et obtenir des complétions contextuelles ou des modifications de code sans avoir à passer d'un onglet à l'autre ou à utiliser différents outils de développement logiciel.

Sa gestion contextuelle approfondie indexe l'intégralité de votre référentiel, comprend les dépendances et facilite les modifications à grande échelle sur plusieurs fichiers. Les développeurs peuvent demander à Cursor d'expliquer le fonctionnement d'une fonction, de refactoriser le code ou même d'explorer l'historique Git à l'aide d'une interface utilisateur conversationnelle.

Meilleures fonctionnalités de Cursor IA

Vous permet de mettre en évidence n'importe quel code et de demander des modifications ou des explications en langage naturel, directement dans l'éditeur

Vous pouvez utiliser Cursor avec GitHub Copilot pour tirer le meilleur parti de ces deux outils d'IA

Vous pouvez partager les invites, les configurations de codage et les paramètres de l'IA avec votre équipe afin de garantir la cohérence et une intégration plus rapide

Limites de Cursor IA

Les performances de l'IA peuvent varier ; parfois, elle fournit des résultats très précis, mais d'autres fois, elle s'écarte du chemin sans raison apparente

Tarifs de Cursor AI

Free

Pro : 20 $/mois

Business : 40 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Cursor

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cursor AI ?

Comme l'a déclaré un utilisateur de G2:

Il peut créer une interface utilisateur basique à partir d'une seule invite, avec des options « Accepter » et « Continuer » claires et professionnelles. Il se connecte également de manière transparente à Supabase pour les applications full-stack, ce qui simplifie le processus et permet de gagner beaucoup de temps

Il peut créer une interface utilisateur basique à partir d'une seule invite, avec des options « Accepter » et « Continuer » claires et professionnelles. Il se connecte également de manière transparente à Supabase pour les applications full-stack, simplifiant ainsi le processus et permettant un gain de temps considérable

📈 Statistique rapide : 62 % des développeurs utilisent activement des outils d'intelligence artificielle dans leurs flux de travail de développement, contre 44 % l'année précédente.

Vous cherchez une alternative à Devin AI ? ClickUp pourrait être la mise à niveau dont vous avez besoin

Devin AI a peut-être lancé la vague, mais ces outils la surfent avec beaucoup plus d'équilibre. Que vous débogiez, développiez des applications full-stack ou recherchiez simplement une IA qui comprenne votre code, il existe une alternative plus intelligente et plus performante.

Si vous avez besoin d'un environnement de travail complet qui fusionne la documentation, les sprints et l'automatisation basée sur l'IA, ClickUp est conçu pour la productivité des développeurs à grande échelle. Avec des fonctionnalités telles que l'IA sensible au code, des agents personnalisables et des intégrations GitHub/GitLab, c'est plus qu'un assistant ; c'est votre environnement de travail complet conçu pour améliorer la productivité des développeurs.

Essayez-le et commencez à créer avec plus de concentration et moins de friction. Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp!