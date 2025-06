les 11 meilleures alternatives à Coveo pour la recherche alimentée par l'IA en 2025

Votre équipe d'assistance passe 10 minutes à chercher une seule réponse. Vos spécialistes du marketing ne trouvent pas les dernières ressources. La recherche interne est disponible, mais personne ne veut l'utiliser (parce qu'elle n'est pas particulièrement utile ?). 🔎

Vous avez choisi Coveo pour bénéficier d'une recherche intelligente, rapide et intuitive. Mais ce n'est pas exactement ce à quoi vous vous attendiez. Il s'agit d'une plateforme lourde conçue pour les grandes entreprises. Elle comprend également des flux de travail, des fonctionnalités et des coûts dont votre entreprise n'a peut-être pas besoin.

Coveo est conçu pour les environnements complexes à grande échelle qui nécessitent une personnalisation avancée et répondent à des exigences de niveau entreprise. Mais si vous avez simplement besoin d'une solution de recherche fiable et facile à utiliser pour votre contenu, vos outils ou vos documents d'assistance, cela pourrait s'avérer plus compliqué que cela n'en vaut la peine.

C'est pourquoi certaines entreprises envisagent de passer à des alternatives plus légères et plus rapides à Coveo Relevance Cloud. Ces outils offrent pertinence, facilité d'utilisation et valeur ajoutée, sans les frais généraux liés à une solution d'entreprise.

Dans ce guide, nous présentons les 10 meilleures alternatives à Coveo pour aider votre équipe à passer moins de temps à chercher et plus de temps à travailler. ✅

Pourquoi choisir une alternative à Coveo ?

Coveo est une plateforme de recherche d'entreprise alimentée par l'IA pour les sites Web, les sites de commerce électronique, les portails de services et les outils internes. Elle aide les équipes commerciales à offrir des expériences personnalisées et pertinentes grâce au traitement du langage naturel et à des analyses avancées.

Mais si votre équipe comprend des employés, des sous-traitants et des clients qui ont besoin d'accéder rapidement au contenu de leur travail, un outil complexe comme Coveo pourrait faire plus de mal que de bien, surtout si vous essayez d'augmenter les taux de conversion ou d'offrir des expériences plus intuitives et axées sur les résultats. 💡

Voici pourquoi vous devriez envisager les meilleures alternatives :

Préoccupations liées au coût : Le prix peut sembler trop élevé, surtout si vous n'utilisez pas toutes les fonctionnalités de la suite Enterprise

Complexité de mise en œuvre : l'installation peut être longue et techniquement exigeante, nécessitant souvent une expertise spécialisée

Contrôle de la pertinence limité : il est difficile d'affiner les résultats de recherche en raison du recours à une IA opaque, de type « boîte noire »

Risques liés à la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur : un écosystème étroitement couplé peut rendre difficile le changement de plateforme ou l'intégration avec d'autres outils

Surcharge pour les cas d'utilisation simples : une plateforme riche en fonctionnalités peut ajouter une complexité et des coûts inutiles pour les besoins de base

Contraintes d'intégration : la dépendance aux connecteurs Coveo peut limiter la flexibilité et ralentir les flux de travail

🧐 Le saviez-vous ? Votre cerveau peut stocker 1 million de gigaoctets de mémoire, mais il ne se souvient toujours pas dans quel dossier se trouve la feuille de route du quatrième trimestre. (Vous auriez probablement besoin d'un outil comme ClickUp 👀)

Aperçu des concurrents de Coveo

Voyons rapidement comment ces outils se comparent en termes de fonctionnalités et de prix :

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Idéal pour intégrer la recherche dans les flux de travail de gestion de projet Taille de l'équipe : idéal pour les équipes qui ont besoin d'effectuer des recherches dans des tâches, des documents et des commentaires Recherche connectée entre les tâches, les documents et les commentaires ; réponses basées sur l'IA ; gestion des connaissances Gratuit pour toujours ; personnalisation disponible pour les entreprises Recherche élastique pour les entreprises Idéal pour optimiser la recherche personnalisable dans les applications de commerce électronique et orientées client Taille de l'équipe : idéal pour les équipes et les entreprises de taille moyenne Recherche de produits personnalisable, tolérance aux fautes de frappe, contrôles de classement, tableaux de bord, sécurité d'entreprise Tarification personnalisée Algolia Idéal pour offrir une expérience de recherche sur site rapide, conviviale et tolérante aux fautes de frappe Taille de l'équipe : idéal pour les petites et moyennes équipes et les entreprises Interface utilisateur de recherche instantanée, tolérance aux fautes de frappe, recommandations IA, tests A/B Version gratuite disponible ; forfaits payants à partir de 10 $ par utilisateur par mois Google Cloud Search Idéal pour effectuer des recherches dans les outils Google WorkspaceTaille de l'équipe : idéal pour les petites entreprises et les équipes de taille moyenne Intégration à Google Workspace, cartes d'assistance proactive, requêtes en langage naturel Essai gratuit ; Tarification personnalisée IBM Watson Discovery Idéal pour extraire des informations à partir de documents d'entreprise non structurés Taille de l'équipe : idéal pour les grandes entreprises Récupération de passages alimentée par l'IA, recherche fédérée, compréhension visuelle des documents, déploiement flexible Tarifs à partir de 500 $/mois Lucidworks Fusion Idéal pour créer des applications de recherche d'entreprise intelligentes à grande échelle avec pertinence comportementale Taille de l'équipe : idéal pour les équipes et les entreprises de taille moyenne Ingestion en temps réel, recherche vectorielle sémantique, traitement du signal, générateur d'applications à faible code Tarification personnalisée Recherche Azure IA Idéal pour combiner la recherche traditionnelle et sémantique dans les environnements intégrés MicrosoftTaille de l'équipe : idéal pour les petites et moyennes équipes Recherche sémantique/vectorielle, enrichissement Azure Cognitive Services, recherche multimodale Version gratuite disponible ; forfaits payants à partir de 73,73 $/mois Sinequa Idéal pour la découverte de connaissances à l'échelle de l'entreprise grâce à un traitement du langage naturel avancé et une recherche experte Taille de l'équipe : idéal pour les entreprises Assistants de recherche alimentés par l'IA, conformité SOC 2/ISO/HIPAA, découverte experte Tarification personnalisée Yext Idéal pour gérer et optimiser les expériences de recherche de marque sur tous les canaux numériques Taille de l'équipe : idéal pour les petites et moyennes équipes et les entreprises Graphes de connaissances, automatisation des discussions par l'IA, gestion des avis, optimisation SEO À partir de 4 $ par semaine Luigi's Box Idéal pour améliorer la découverte des produits et la conversion sur les plateformes de commerce électronique Taille de l'équipe : idéal pour les petites et moyennes équipes Recherche vocale et visuelle, analyse avancée, assistance multilingue/multidevise, recommandations de produits Tarification personnalisée Apache Lucene Idéal pour les développeurs qui ont besoin d'un contrôle total pour créer des fonctionnalités de recherche personnalisées à partir de zéroTaille de l'équipe : Idéal pour les développeurs et les entreprises qui ont besoin de contrôle Indexation plein texte, recherche classée, requêtes avec caractères génériques/phrases/proximité, requêtes multi-index Gratuit, open source

Les meilleures alternatives à Coveo

Maintenant, examinons plus en détail chaque outil et voyons ce qui les rend plus adaptés que Coveo. 🛠️

1. ClickUp (Idéal pour intégrer la recherche dans les flux de travail de gestion de projet)

Essayez ClickUp gratuitement Corrigez les flux de travail fragmentés grâce à la recherche connectée de ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, combine vos tâches, vos documents et vos connaissances dans un seul système, pour une recherche qui n'est pas seulement rapide. Elle est native, structurée et profondément contextuelle. Contrairement aux autres services cloud, ClickUp relie tout au travail de votre équipe.

Avec la recherche connectée de ClickUp, vous pouvez effectuer instantanément des recherches dans tout votre environnement de travail, y compris les tâches, les listes, les dossiers, les espaces et même les commentaires, le tout à partir d'une seule barre de recherche puissante. Des filtres avancés tels que les assignés, les dates d'échéance, les étiquettes, les priorités ou les statuts vous aident à affiner rapidement les résultats de recherche et à trouver exactement ce qui vous intéresse.

🧐 Le saviez-vous ? Vous pouvez enregistrer vos filtres de recherche les plus utilisés dans vos favoris dans ClickUp. Par exemple : « @moi ET en retard ET priorité : élevée » devient un outil puissant en un clic pour le tri quotidien.

Trouvez plus rapidement que jamais les notes, tâches et documents pertinents grâce à la recherche connectée de ClickUp

🔎 Unifiez la recherche de connaissances et de tâches dans un seul environnement de travail

Qu'est-ce qui le distingue ? Contrairement aux plateformes de recherche autonomes, ClickUp va au-delà de votre environnement de travail interne.

Vous pouvez intégrer Google Drive, Slack, Figma, GitHub et bien d'autres outils pour unifier les résultats de tous vos outils connectés. Cela en fait un concurrent sérieux pour la meilleure alternative à Coveo pour les équipes qui souhaitent intégrer la recherche dans leurs flux de travail, et non pas l'ajouter en supplément.

Et comme les résultats de recherche respectent toujours les permissions des utilisateurs, les informations sensibles sont toujours sécurisées. Vous pouvez même effectuer des recherches dans des pièces jointes telles que des fichiers PDF, afin de ne manquer aucun détail important. Que vous effectuiez vos recherches depuis votre bureau ou votre appareil mobile, tout est synchronisé et accessible

De plus, cette IA connectée offre des suggestions automatiques pour accélérer vos requêtes et améliorer leur précision, afin que vous passiez moins de temps à chercher et plus de temps à faire. Au-delà des simples mots-clés, vous pouvez effectuer des recherches dans des commentaires, des fichiers spécifiques ou des documents entiers, sans perdre de temps ni de contexte.

Grâce à cette recherche intelligente, vous pouvez trouver instantanément n'importe quelle tâche, commentaire ou fichier dans votre environnement de travail.

🧠 Créez, stockez et trouvez de la documentation dynamique

Lorsque vous souhaitez créer et organiser les informations dont votre équipe a besoin, ClickUp Docs vous permet de créer des documents détaillés et structurés directement dans ClickUp. Cela centralise toutes vos connaissances et rationalise vos flux de travail de gestion de documents.

Collaborez et créez des documents d'entreprise avec ClickUp Docs

Créez des pages imbriquées, intégrez des tâches ou des vues, et collaborez avec vos coéquipiers en temps réel grâce aux commentaires et aux mentions. Chaque document Wiki de l'entreprise est automatiquement lié à vos projets. Chaque document agit comme un environnement de travail en direct : il peut être recherché instantanément, est interlié et toujours à jour.

Grâce à la prise en charge des liens retour, des références et de l'historique des versions, ClickUp rend la documentation dynamique et facile à trouver, ce qui est idéal pour organiser le contenu en catégories de connaissances que votre équipe peut facilement parcourir et mettre à jour.

💬 Rendez chaque idée, discussion et forfait consultable

Mais cela ne s'arrête pas aux documents. Vous bénéficiez également du chat ClickUp en temps réel, de commentaires organisés en fils de discussion et de tableaux blancs visuels ClickUp, le tout entièrement consultable. Que vous planifiez, discutiez ou réfléchissiez, ClickUp vous garantit de ne jamais perdre le fil des discussions ou des idées.

Une fois les connaissances de votre équipe constituées, ClickUp Knowledge Management vous offre des outils puissants pour les organiser. Attribuez des propriétaires et des observateurs, définissez des Espaces et des Dossiers clairs, et gérez des permissions granulaires afin que les bons employés puissent accéder aux bonnes informations et que vos clients ne voient que ce dont ils ont besoin.

💡 Conseil de pro : La recherche ClickUp prend en charge la logique floue : même les correspondances partielles affichent des résultats pertinents. Ainsi, votre équipe n'a pas besoin de se souvenir des noms exacts des tâches ou des titres des fichiers pour trouver ce dont elle a besoin.

Vous avez besoin de réponses rapides depuis votre environnement de travail ? ClickUp Brain utilise l'IA pour faire apparaître instantanément des informations spécifiques issues de tâches, de documents et de projets, sans aucune recherche manuelle. Vous pouvez également importer les connaissances existantes de votre équipe dans ClickUp, afin que rien ne se perde lors des transitions. De plus, des modèles de base de connaissances personnalisables facilitent la création de guides d'intégration, de manuels de processus et de documentation de projet cohérents.

ClickUp Brain vous aide à travailler encore plus intelligemment une fois que vos connaissances sont organisées et accessibles. Vous pouvez rapidement générer des brouillons de rapports, d'e-mails ou de notes de réunion directement dans ClickUp, ce qui vous fait gagner du temps sur les tâches de rédaction routinières.

Les capacités d'IA s'étendent également à ClickUp AI Notetaker, qui peut participer à vos réunions, prendre des notes et générer automatiquement des transcriptions et des éléments d'action.

ClickUp combine l'intelligence artificielle et la gestion des connaissances d'une manière que des outils comme Coveo ne peuvent tout simplement pas égaler. Les agents IA peuvent même répondre à des questions dans votre environnement de travail ou prendre des mesures en votre nom, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel tout en assurant la continuité de vos flux de travail.

💡 Conseil de pro : Vous cherchez un meilleur moyen de gérer les documents de vos clients et vos ressources internes ? Vous pouvez utiliser les formulaires ClickUp pour permettre aux visiteurs ou aux membres de votre équipe de demander un accès, de soumettre des commentaires ou de contacter directement votre équipe, le tout depuis un seul et même endroit.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisez l'organisation des tâches : définissez des règles pour étiqueter, attribuer ou déplacer automatiquement les tâches en fonction de déclencheurs et gardez votre environnement de travail structuré afin que vos résultats de recherche restent ciblés et utiles

Affichez instantanément les informations clés : Créez Créez des vues personnalisées et des tableaux de bord ClickUp à l'aide de listes, de tableaux ou de tableurs pour trouver plus rapidement les informations et réduire les recherches répétitives

Mappez les relations entre les tâches : reliez les tâches par des dépendances ou des relations afin de créer une structure de projet claire et de comprendre le contexte lorsque la recherche fait apparaître des éléments connexes

Collaboration visuelle : utilisez les tableaux blancs ClickUp pour le brainstorming et la planification, avec tout le contenu consultable et pouvant être lié à des tâches et des documents

Navigation de type wiki : référencez et reliez des documents et des tâches pour une découverte transparente des connaissances

Permissions granulaires : les résultats de recherche respectent toujours les rôles et les permissions des utilisateurs, garantissant ainsi la sécurité des informations sensibles

Mobile et accessibilité : Accédez à toutes les fonctionnalités, y compris l'IA et la recherche, sur les appareils mobiles grâce à des améliorations continues en matière d'accessibilité

Limites de ClickUp

L'ensemble complet de fonctionnalités peut rendre ClickUp complexe pour les utilisateurs novices

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis Capterra dit :

J'apprécie beaucoup la polyvalence de ClickUp. Il offre un large intervalle de fonctionnalités et pourrait potentiellement remplacer de nombreuses autres solutions logicielles. Pour les petites équipes en pleine croissance, il constitue un excellent moyen d'organiser et de visualiser le travail. Enfin, l'IA de ClickUp est un excellent outil qui aide mon équipe à rechercher des éléments.

J'apprécie beaucoup la polyvalence de ClickUp. Il offre un large intervalle de fonctionnalités et pourrait potentiellement remplacer de nombreuses autres solutions logicielles. Pour les petites équipes en pleine croissance, il constitue un excellent moyen d'organiser et de visualiser le travail. Enfin, l'IA de ClickUp est un excellent outil qui aide mon équipe à rechercher des éléments.

🎉 Fait amusant : au début des années 2000, la recherche d'entreprise s'inspirait de la recherche Web (pensez à Google), mais aujourd'hui, la recherche tend vers le « natif à l'environnement de travail », où vous ne vous contentez pas de trouver des informations, mais où vous agissez immédiatement (attribuer une tâche, créer un document, répondre à un commentaire). ClickUp illustre parfaitement cette évolution.

2. Elastic Enterprise Search (idéal pour optimiser la recherche personnalisable dans les applications de commerce électronique et orientées client)

via Elastic

Elastic Enterprise Search propose deux solutions, App Search et Workplace Search, toutes deux basées sur la puissance d'Elasticsearch.

Elastic Enterprise Search aide votre boutique en ligne à fournir des recherches de produits rapides et pertinentes qui fidélisent vos clients et stimulent les ventes. Vous pouvez créer une expérience de recherche entièrement personnalisable avec des filtres, une tolérance aux fautes de frappe et des contrôles de pertinence adaptés à votre catalogue.

La configuration est gérée via Kibana, l'interface utilisateur de gestion d'Elastic, qui prend également en charge des visualisations personnalisées pour le comportement des utilisateurs et les indicateurs de performance. Le curseur de réglage précis et intuitif vous permet de promouvoir les meilleures ventes, de donner la priorité aux éléments en stock ou d'affiner facilement les résultats.

Meilleures fonctionnalités d'Elastic Enterprise Search

Fournit des tableaux de bord et des rapports détaillés sur les requêtes de recherche, le comportement des utilisateurs et les tendances afin que vous puissiez optimiser en permanence les performances de recherche

Assistance à la gestion des synonymes pour améliorer la précision et garantir que les utilisateurs trouvent des résultats pertinents avec une terminologie variée

S'intègre aux protocoles de sécurité d'entreprise tels que SAML, LDAP et OAuth pour garantir un accès sécurisé et la conformité

Limites d'Elastic Enterprise Search

La réindexation des documents peut s'avérer délicate, en particulier lorsque le schéma a considérablement changé

Pas d'assistance pour la réplication inter-clusters

Tarification d'Elastic Enterprise Search

Tarification : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Elastic Enterprise Search

G2 : 4,3/5 (plus de 190 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Elastic Enterprise Search ?

Un avis Capterra dit :

En tant que développeur backend, je sais pertinemment que je peux compter sur Elastic Search chaque fois que je dois fournir une assistance pour une recherche basée sur une chaîne dans la base de données. Il suffit de lancer un ensemble de documents dans Elastic Search pour pouvoir rechercher n'importe quel élément parmi les documents fournis.

En tant que développeur backend, je sais pertinemment que je peux compter sur Elastic Search chaque fois que je dois fournir une assistance pour des recherches basées sur des chaînes dans la base de données. Il suffit de lancer un ensemble de documents dans Elastic Search pour pouvoir rechercher n'importe quel élément parmi les documents fournis.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Elasticsearch

3. Algolia (Idéal pour offrir une expérience de recherche sur site rapide, conviviale et tolérante aux fautes de frappe)

via Algolia

Algolia AI Search est une bibliothèque frontale qui vous aide à créer des interfaces de recherche réactives et flexibles. Elle comprend des fonctionnalités telles que Optimistic UI, qui met à jour l'interface immédiatement après une action de l'utilisateur, avant même que les données ne soient renvoyées. Insights Events vous permet de suivre les interactions des utilisateurs, telles que les clics et les conversions, avec une configuration minimale.

Les « recommandations IA » intégrées vous aident à suggérer du contenu ou des produits connexes en fonction du comportement des utilisateurs, et les « widgets dynamiques » permettent d'ajuster automatiquement vos filtres en fonction des données que vous recevez, rendant ainsi votre interface plus flexible.

Meilleures fonctionnalités d'Algolia

Fournit des résultats de recherche basés sur l'emplacement pour aider les utilisateurs à trouver les éléments les plus pertinents à proximité

Gère les fautes d'orthographe et les coquilles pour fournir des résultats de recherche précis

Vous permet d'expérimenter différentes configurations de recherche (tests A/B) et de mesurer leur impact sur le comportement des utilisateurs

Limites d'Algolia

Le système n'offre pas d'assistance complète pour filtrer les tableaux d'objets dans plusieurs champs

Contrôle limité sur l'hébergement : utilisation obligatoire du cloud Algolia

Tarifs Algolia

Build : Gratuit

Croissance : Gratuit/paiement à l'utilisation

Premium : tarification personnalisée

Améliorer : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Algolia

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Algolia ?

Un avis G2 dit :

J'adore l'éditeur visuel d'Algolia, il est très facile à utiliser. Les analyses fournissent également des informations très précieuses qui peuvent être utilisées pour créer ou modifier des règles ou des synonymes. En tant qu'utilisateur quotidien, je trouve cette plateforme très facile à naviguer et j'ai pu l'apprendre très rapidement.

J'adore l'éditeur visuel d'Algolia, il est très facile à utiliser. Les analyses fournissent également des informations très précieuses qui peuvent être utilisées pour créer ou modifier des règles ou des synonymes. En tant qu'utilisateur quotidien, je trouve cette plateforme très facile à naviguer et j'ai pu l'apprendre très rapidement.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, les bonnes discussions et les détails des tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats réels : en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes, des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

via Google Cloud

Google Cloud Search vous permet de trouver rapidement et en toute sécurité des informations dans Gmail, Drive, Calendrier et d'autres services Google Workspace. Il récupère les données en fonction de vos requêtes et propose des recommandations proactives via des cartes d'aide.

Ces cartes affichent des informations pertinentes telles que les réunions à venir, les documents récents et les mises à jour de projets, vous aidant ainsi à rester organisé et productif sans avoir à effectuer de recherches manuelles. Le système comprend le langage naturel, vous pouvez donc poser des questions telles que « Quels fichiers John a-t-il partagés avec moi la semaine dernière ? » et obtenir des réponses précises et contextuelles.

Meilleures fonctionnalités de Google Cloud Search

Intégrez des sources de données externes à l'aide des API et des SDK de Cloud Search pour indexer le contenu provenant de CRM, de bases de données, de systèmes de fichiers, etc

Créez des expériences de recherche personnalisées en intégrant Cloud Search dans des portails intranet, des applications mobiles ou des applications d'entreprise

Bénéficiez d'un accès en temps réel à l'information grâce à l'indexation quasi instantanée des mises à jour dans les documents, les e-mails et autres contenus

Limites de Google Cloud Search

Les performances peuvent parfois être ralenties, ce qui nécessite des ajustements de configuration et des optimisations

Assistance limitée pour les sources de contenu non Google

Tarification de Google Cloud Search

Essai gratuit

Paiement à l'utilisation

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Cloud Search

G2 : 4,3/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Cloud Search ?

Un avis G2 dit :

Google Cloud Search offre un guichet unique pour accéder à toutes les informations, documents, évènements de calendrier, discussions par e-mail, etc. de votre compte Google Workspace. C'est beaucoup plus simple que d'accéder à différentes applications (Gmail, Drive, Calendrier, etc.) et d'effectuer une requête de recherche individuellement.

Google Cloud Search offre un guichet unique pour accéder à toutes les informations, documents, évènements de calendrier, discussions par e-mail, etc. sur l'ensemble de votre compte Google Workspace. C'est beaucoup plus simple que d'aller dans différentes applications (Gmail, Drive, Calendrier, etc.) et d'effectuer une requête de recherche individuellement.

💡 Conseil de pro : si l'intranet de votre équipe ressemble davantage à des archives encombrées qu'à un outil de productivité, il est peut-être temps de passer à la vitesse supérieure. Utilisez ce guide pour concevoir une expérience de recherche plus intelligente et plus intuitive qui aidera votre équipe à trouver les bonnes informations au bon moment.

5. IBM Watson Discovery (Idéal pour extraire des informations à partir de documents d'entreprise non structurés)

via IBM

IBM Watson Discovery est un moteur de recherche et un outil d'analyse de contenu alimenté par l'IA qui peut être formé pour reconnaître et extraire des informations spécifiques à un domaine à partir de documents complexes et semi-structurés tels que des contrats ou des manuels.

La fonctionnalité Passage Retrieval de Watson, alimentée par l'IA, identifie et renvoie les paragraphes ou les phrases les plus pertinents dans les documents.

Les meilleures fonctionnalités d'IBM Watson Discovery

Accédez à des informations unifiées en effectuant une recherche fédérée dans plusieurs référentiels de contenu via une interface unique et simplifiée

Extrayez des données structurées à partir de documents riches en contenu visuel, tels que des tableaux, des formulaires et des factures, grâce à la compréhension visuelle des documents

Déployez vos solutions en toute flexibilité sur IBM Cloud, d'autres fournisseurs de cloud ou dans des environnements sur site afin de répondre à vos exigences en matière de sécurité, de conformité et d'infrastructure

Limites d'IBM Watson Discovery

Le traitement simultané de plusieurs requêtes entraîne souvent des erreurs dans le système

Pas d'indexation en temps réel — idéal pour les flux de travail par lots

Tarifs IBM Watson Discovery

Plus : À partir de 500 $

Enterprise : à partir de 5 000 $

Premium : tarification personnalisée

IBM Cloud Pak for Data Cartridge : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IBM Watson Discovery

G2 : 4,5/5 (plus de 90 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'IBM Watson Discovery ?

Un avis G2 dit :

IBM Watson Discovery dispose de la technologie la plus avancée pour rechercher et obtenir des informations analytiques à partir de grandes bases de données en un clin d'œil. La capacité à traiter le langage naturel pour extraire des analyses à partir de documents et de données non structurés est la meilleure fonctionnalité de cet outil.

IBM Watson Discovery dispose de la technologie la plus avancée pour rechercher et obtenir des informations analytiques à partir de grandes bases de données en un clin d'œil. La capacité à traiter le langage naturel pour extraire des analyses à partir de documents et de données non structurés est la meilleure fonctionnalité de cet outil.

🧐 Le saviez-vous ? Le changement fréquent de tâche, souvent dû à la recherche d'informations, peut perturber le flux de travail. Il faut du temps pour se reconcentrer, ce qui, à terme, affecte l'efficacité globale.

6. Lucidworks Fusion (idéal pour créer des applications de recherche d'entreprise intelligentes à grande échelle avec pertinence comportementale)

via Lucidworks

Lucidworks Fusion vous offre les outils nécessaires pour effectuer des recherches rapides et intelligentes dans des ensembles de données complexes grâce à un réglage de la pertinence basé sur le comportement et à de puissants contrôles pour les développeurs. Son cadre de traitement du signal apprend du comportement des utilisateurs, comme les clics, les requêtes et les interactions, afin d'améliorer continuellement la pertinence.

Fusion gère tout, des dossiers médicaux électroniques aux catalogues de commerce électronique, grâce à une ingestion en temps réel et des options de déploiement flexibles. L'architecture modulaire de Fusion comprend des pipelines de requêtes personnalisables pour le traitement avant et après les requêtes, permettant aux équipes de créer une logique de recherche sophistiquée. Utilisez la navigation à facettes et le filtrage dynamique pour cibler des attributs spécifiques tels que le traitement, le type de produit ou la source.

Meilleures fonctionnalités de Lucidworks Fusion

Créez rapidement des applications de recherche grâce à l'environnement low-code d'App Studio, accessible aux utilisateurs techniques et non techniques

Intégrez vos données en toute transparence grâce à plus de 100 connecteurs qui unifient les bases de données, le stockage cloud, les CRM et bien plus encore dans un seul index

Activez la recherche sémantique avec la récupération vectorielle pour trouver des résultats pertinents, même sans correspondance exacte des mots-clés

Limites de Lucidworks Fusion

Moins de flexibilité lors de la modification des types de données dans les champs

Java 8 est requis pour certaines versions ; problèmes de compatibilité avec les versions plus récentes

Tarifs Lucidworks Fusion

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lucidworks Fusion

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lucidworks Fusion ?

Un avis G2 dit :

Le produit Fusion + App Studio est un outil de recherche fantastique aux capacités quasi infinies. Non seulement il est facile à entretenir, mais les options de personnalisation de la recherche sont incroyables. Vous pouvez créer votre propre écran à l'aide d'App Studio pour l'adapter à vos besoins.

Le produit Fusion + App Studio est un outil de recherche fantastique aux capacités quasi infinies. Non seulement il est facile à entretenir, mais les options de personnalisation de la recherche sont incroyables. Vous pouvez créer votre propre écran à l'aide d'App Studio pour l'adapter à vos besoins.

7. Azure AI Search (idéal pour combiner la recherche traditionnelle et sémantique dans les environnements intégrés Microsoft)

via Microsoft

Azure AI Search est un logiciel de recherche d'entreprise qui fournit des résultats pertinents à l'aide de la recherche traditionnelle par mots-clés et sémantique, ainsi qu'une assistance complète pour la recherche vectorielle pour les requêtes basées sur la similarité. Il enrichit votre contenu lors de l'indexation à l'aide d'Azure Cognitive Services, en appliquant la reconnaissance d'entités, l'analyse des sentiments et la détection de la langue afin de fournir des informations plus approfondies et d'améliorer la précision de la recherche.

Que vous travailliez dans les médias, la fabrication ou l'assurance, les capacités multimodales d'Azure AI Search vous permettent de rechercher et d'analyser à la fois des images et du texte.

Meilleures fonctionnalités de Azure AI Search

Améliore l'expérience utilisateur en fournissant des suggestions de recherche en temps réel et une fonction de saisie semi-automatique pour aider les utilisateurs à trouver plus rapidement ce dont ils ont besoin

Automatisez l'ingestion des données en planifiant des explorations à partir de sources telles que Azure Blob Storage, Cosmos DB et les bases de données SQL afin de maintenir votre index à jour

Sécurisez vos données grâce à des contrôles d'accès granulaires intégrés à Azure Active Directory et garantissez que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux informations sensibles

Limites de Azure AI Search

Azure AI Search interprète parfois de manière erronée les requêtes en langage naturel et applique des filtres de manière inexacte

Assistance limitée pour le classement personnalisé sans intégration Azure Machine Learning

Tarification Azure AI Search

Prix par SU (unité de recherche)

Gratuit : 0 $/mois

Basique : 73,73 $/mois

Standard S1 : 245 $ par mois

Standard S2 : 981 $ par mois

Standard S3 : 1 962 $ par mois

Stockage optimisé L1 : 2 802,47 $/mois

Stockage optimisé L2 : 5 604,21 $/mois

Évaluations et avis sur Azure AI Search

G2 : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Azure AI Search ?

Un avis G2 dit :

La recherche IA est facile à intégrer, offre une expérience de recherche améliorée, une recherche sémantique, une assistance linguistique et, surtout, est facilement personnalisable pour votre application.

La recherche IA est facile à intégrer, offre une expérience de recherche améliorée, une recherche sémantique, une assistance linguistique et, surtout, est facilement personnalisable pour votre application.

📚 À lire également : Les meilleurs exemples de génération augmentée par la recherche en action

8. Sinequa (Idéal pour la découverte de connaissances à l'échelle de l'entreprise grâce à un traitement du langage naturel avancé et une recherche experte)

via Sinequa

Si vous êtes une entreprise qui cherche à débloquer toute la valeur de vos connaissances internes, Sinequa propose un logiciel de gestion des connaissances alimenté par une IA avancée et le traitement du langage naturel.

Lorsque vous naviguez dans des documents complexes, Sinequa vous permet de repérer des diapositives ou des passages spécifiques à l'aide d'outils tels que Document Navigator et Presentation Builder. Il prend également en charge Expert Discovery and Collaboration, qui identifie les experts clés au sein de votre organisation afin de faciliter le partage des connaissances grâce à des fonctionnalités intégrées de discussion et de partage.

Les meilleures fonctionnalités de Sinequa

Permet la création et la personnalisation rapides d'assistants de recherche alimentés par l'IA sans aucun codage

Assure une sécurité et une conformité robustes en respectant des normes telles que SOC 2 Type II, ISO 27001 et HIPAA afin de protéger les données sensibles de votre entreprise

Assistance multilingue et prise en charge de plusieurs types de données grâce à la combinaison de texte et d'autres formats pour offrir une expérience de recherche plus riche et plus complète

Limites de Sinequa

La configuration et la personnalisation de Sinequa peuvent prendre beaucoup de temps et nécessitent souvent une expertise spécialisée

Une configuration au niveau administrateur est toujours requise pour les modules « sans code »

Tarifs Sinequa

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sinequa

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sinequa ?

Un avis G2 dit :

Il s'agit d'un outil d'analyse rentable et économique qui répond aux besoins des entreprises de toutes tailles.

Il s'agit d'un outil d'analyse rentable et économique qui répond aux besoins des entreprises de toutes tailles.

9. Yext (Idéal pour gérer et optimiser les expériences de recherche de marque sur les canaux numériques)

via Yext

Yext est une plateforme d'expérience numérique qui relie le contenu des marques sur les sites Web, les moteurs de recherche et les applications. La recherche fédérée de Yext unifie le contenu des CMS, des services d'assistance et des bases de connaissances internes, ce qui facilite la fourniture de réponses cohérentes sur tous les points de contact.

Au cœur de cette solution se trouve le Knowledge Graph, qui structure les données de votre entreprise afin de garantir leur exactitude, d'améliorer l'optimisation pour les moteurs de recherche et d'offrir des expériences basées sur l'IA sur tous les points de contact numériques. Yext propose également des fonctionnalités de recherche intelligente pour votre site web, qui fournissent des réponses directes et précises aux requêtes des utilisateurs et améliorent l'expérience utilisateur globale.

Meilleures fonctionnalités de Yext

Automatisez les interactions avec les clients grâce à des solutions de discussion alimentées par l'IA qui gèrent les discussions, recueillent les commentaires des utilisateurs et exécutent les tâches configurées

Gère et répond aux avis sur toutes les plateformes afin d'améliorer l'engagement des clients et d'augmenter les évaluations locales et les classements dans les résultats de recherche

Obtenez des informations exploitables grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisés qui vous aident à suivre les performances et à affiner votre stratégie numérique

Limites de Yext

Certains utilisateurs ont du mal à exporter des analyses avec tous les indicateurs clés tout en préservant l'interactivité

Le contrôle des synonymes et du classement est limité par rapport à Elastic ou Algolia

Tarifs Yext

Émergent : 4 $/semaine ou 199 $/an

Essentiel : 9 $/semaine ou 449 $/an

Achevé : 10 $/semaine ou 499 $/an

Premium : 19 $/semaine ou 999 $/an

Évaluations et avis sur Yext

G2 : 4,4/5 (plus de 740 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Yext ?

Un avis Capterra dit :

Configurez-le et n'y pensez plus. Avec Yext, vous saisissez votre liste et la confirmez via des facteurs d'authentification. En quelques jours seulement, vous constatez un impact direct. Les résultats organiques s'améliorent, le référencement naturel (SEO) s'améliore, la qualité Adwords s'améliore... tout ce que vous voulez !

Configurez-le et n'y pensez plus. Avec Yext, vous saisissez votre liste et la confirmez via des facteurs d'authentification. En quelques jours seulement, vous constatez un impact direct. Les résultats organiques s'améliorent, le référencement naturel (SEO) s'améliore, la qualité Adwords s'améliore... tout y passe !

10. Luigi's Box (Idéal pour améliorer la découverte des produits et la conversion sur les plateformes de commerce électronique)

Luigi's Box est spécialement conçu pour les entreprises de commerce électronique qui souhaitent transformer la recherche sur site et la découverte de produits en un avantage concurrentiel. La recherche vocale et visuelle ajoute une couche de commodité, permettant à vos clients d'effectuer des recherches en parlant ou en téléchargeant une image au lieu de taper.

Advanced Analytics vous offre une vision claire de la manière dont les utilisateurs interagissent avec votre boutique afin que vous puissiez affiner vos performances grâce à des décisions fondées sur des données. Et grâce à l'assistance multilingue et multidevise, vous êtes équipé pour offrir une expérience d'achat fluide à vos clients du monde entier, quelle que soit leur langue ou leur devise.

Les meilleures fonctionnalités de Luigi's Box

Suggère des produits complémentaires, des éléments à marge plus élevée et des offres groupées, ce qui stimule efficacement les opportunités de vente incitative et de vente croisée

Permet aux clients de trouver rapidement les produits souhaités à l'aide de codes produit

Redirige les utilisateurs vers des produits pertinents lorsqu'aucune correspondance exacte n'est trouvée

Limites de Luigi's Box

La recherche par mot-clé peut s'avérer insuffisante lorsque les noms de produits sont complexes ou peu conventionnels

Accès limité à la personnalisation du backend sans assistance de niveau entreprise

Tarifs de Luigi's Box

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Luigi's Box

G2 : 4,8/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Luigi's Box ?

Un avis G2 dit :

La fonctionnalité de recherche sur mon site Web s'est considérablement améliorée : les résultats sont extrêmement précis, rapides et personnalisés. Les utilisateurs trouvent désormais beaucoup plus facilement ce qu'ils cherchent.

La fonctionnalité de recherche sur mon site Web s'est considérablement améliorée : les résultats sont extrêmement précis, rapides et personnalisés. Les utilisateurs trouvent désormais beaucoup plus facilement ce qu'ils cherchent.

📚 Bonus : Organisation des fichiers et des dossiers : stratégies pour améliorer votre flux de travail

11. Lucene (idéal pour les développeurs qui ont besoin d'un contrôle total pour créer des fonctionnalités de recherche personnalisées à partir de zéro)

via Apache Lucene

Lucene est une bibliothèque open source haute performance basée sur Java pour la recherche en texte intégral. Elle constitue le moteur central d'Elasticsearch et de Solr.

Il prend en charge l'indexation en temps quasi réel, les tokeniseurs personnalisés et la recherche vectorielle pour la similarité sémantique. Les développeurs peuvent créer leurs analyseurs, élaborer des algorithmes de classement et gérer plusieurs fragments d'index.

Meilleures fonctionnalités de Lucene

Recherches dans des champs spécifiques tels que le titre, l'auteur ou le contenu pour rendre les requêtes plus précises et mieux ciblées

Trie les résultats par champ et applique des facettes dynamiques pour aider les utilisateurs à filtrer et à naviguer efficacement dans de grands ensembles de résultats

Effectuez des requêtes sur plusieurs index et fusionnez les résultats pour une couverture de recherche plus large et plus flexible

Limites de Lucene

Les utilisateurs signalent que le fournisseur intégré est difficile à configurer et souvent peu fiable lors de son utilisation

Nécessite un réglage manuel pour la scalabilité et les performances

Tarifs Lucene

Plateforme gratuite et open source

Évaluations et avis sur Lucene

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lucene ?

Un avis G2 dit :

L'indexation de texte intégral et les contrôles de facettes sont les véritables atouts de Lucene. Vous pouvez facilement indexer des données en fonction d'un schéma et effectuer immédiatement des recherches dans l'ensemble de l'index à une vitesse fulgurante.

L'indexation de texte intégral et les contrôles de facettes sont les véritables atouts de Lucene. Vous pouvez facilement indexer des données en fonction d'un schéma et effectuer immédiatement des recherches dans l'ensemble de l'index à une vitesse fulgurante.

Débloquez une recherche et une gestion des connaissances puissantes avec ClickUp

Coveo offre des fonctionnalités puissantes de recherche et de gestion des connaissances, mais ne les intègre pas complètement à votre travail quotidien. 🧩

ClickUp combine les tâches, les documents et les connaissances en une seule plateforme. Grâce à la recherche connectée, vous pouvez trouver instantanément tout ce que vous cherchez dans votre environnement de travail à l'aide de filtres intelligents et de suggestions automatiques.

ClickUp Docs vous permet de créer du contenu détaillé lié à des projets, tandis que les outils de gestion des connaissances garantissent l'exactitude et contrôlent l'accès. Les fonctionnalités basées sur l'IA, telles que ClickUp Brain, vous aident à extraire des informations pertinentes et à générer des brouillons, ce qui vous fait gagner du temps et stimule la collaboration.

Contrairement à Coveo, ClickUp unifie la recherche, les connaissances et les flux de travail dans un seul système intelligent. Que vous gériez des documents clients, créiez des guides d'intégration ou amélioriez l'accès interne, ClickUp permet à votre équipe de rester alignée et agile.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui et gagnez en rapidité, en intelligence et en confiance. 🚀