les 13 meilleures alternatives à Tana pour la prise de notes en 2025

Avec son mélange de notes structurées, de journalisation quotidienne et d'interface élégante de type plan, Tana est devenu un outil populaire pour les personnes qui réfléchissent profondément à la manière dont elles organisent leurs informations. Pour les créateurs, les étudiants et les travailleurs du savoir, Tana offre structure et flexibilité dans une seule application de prise de notes.

Mais si Tana est impressionnant, il ne convient pas à tout le monde et n'est pas la seule option disponible.

Que vous recherchiez une pensée plus visuelle, une assistance IA, une meilleure intégration des tâches ou un moyen plus simple de gérer vos idées, il existe de nombreuses alternatives puissantes qui méritent d'être explorées.

Dans cet article, nous explorerons les meilleures alternatives à Tana, des plateformes de productivité tout-en-un comme ClickUp aux outils PKM comme Obsidian, Logseq et Capacities. Que vous soyez un créateur individuel ou une équipe, vous trouverez ici un outil adapté à votre flux de travail, votre style et votre budget.

Pourquoi choisir une alternative à Tana ?

Tana se démarque dans le domaine de la prise de notes structurée et de la création de graphiques de connaissances. Son architecture basée sur des nœuds et sa philosophie « tout est une référence » offrent aux utilisateurs expérimentés la liberté de créer des systèmes de pensée complexes et interconnectés. Mais elle a aussi ses limites.

Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez rechercher une alternative à Tana :

Courbe d'apprentissage abrupte : Tana peut sembler intimidant, en particulier pour ceux qui sont habitués aux applications traditionnelles de prise de notes

Collaboration en temps réel limitée : bien que Tana excelle dans la gestion des connaissances personnelles, il n'est pas conçu pour des flux de travail en équipe fluides ou une collaboration en direct

Restriction des fonctionnalités : de nombreuses fonctionnalités avancées de Tana sont réservées aux utilisateurs payants, ce qui le rend moins accessible aux utilisateurs soucieux de leur budget

Limitations mobiles : bien qu'elle s'améliore, l'expérience mobile n'est pas aussi fluide ni aussi intuitive que celle de certains concurrents

C'est pourquoi nous avons sélectionné les meilleures alternatives à Tana qui non seulement offrent une prise de notes performante, mais améliorent également la productivité, la collaboration et la gestion des connaissances.

Les alternatives à Tana en un coup d'œil

Pour vous aider à comparer rapidement, voici un aperçu des meilleures alternatives à Tana :

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Documents avec pages imbriquées, tâches + notes en un seul endroit, prise de notes IA, collaboration en temps réel Idéal pour les particuliers, les équipes et les entreprises qui ont besoin d'un environnement de travail tout-en-un puissant Forfait Free disponible ; modules complémentaires et personnalisations disponibles pour les entreprises Roam Research Liens bidirectionnels, notes quotidiennes, interface graphique Idéal pour les chercheurs et les écrivains qui s'épanouissent dans la réflexion en réseau À partir de 15 $/mois ; pas de forfait gratuit Obsidian Stockage local prioritaire, assistance Markdown, écosystème de plugins robuste Idéal pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité et les travailleurs indépendants Gratuit pour un usage personnel ; forfaits payants à partir de 50 $ Logseq Graphique local, structure basée sur un plan, open source Idéal pour les développeurs et les universitaires qui privilégient la personnalisation et la confidentialité Gratuit ; Open source Workflowy Listes imbriquées à l'infini, interface épurée, système d'étiquettes Idéal pour les minimalistes et les entrepreneurs indépendants qui ont besoin d'un outil simple et structuré pour créer des plans Forfait Free disponible ; forfait payant à partir de 8,99 $/mois RemNote Répétition espacée, notes liées, intégration de cartes mémoire Idéal pour les étudiants et les apprenants permanents qui souhaitent conserver leurs connaissances Forfait Free disponible ; fonctionnalités Pro à partir de 8 $/mois Anytype Système d'exploitation de connaissances basé sur les graphiques, privilégiant le local et le mode hors ligne Idéal pour les créateurs soucieux de la confidentialité qui souhaitent créer des systèmes de connaissances personnelles structurés Forfait Free disponible ; forfait payant à partir de 99 $ par an Notion Blocs de contenu riches, modèles, bases de données et intégrations Idéal pour les équipes interfonctionnelles et les utilisateurs individuels qui gèrent des notes, des wikis et des projets Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois Coda Documents interactifs, blocs de construction pour applications, tableaux de données Idéal pour les équipes produit et opérations qui gèrent des données et des flux de travail dans des documents Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois Heptabase Prise de notes visuelle, canevas spatiaux, fonctionnalités axées sur la recherche Idéal pour les chercheurs et les penseurs visuels qui mappent des idées complexes Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 11,99 $/mois Capacités Graphique de connaissances alimenté par l'IA, intégration de médias, étiquettes et propriétés Idéal pour les créateurs et les professionnels indépendants qui gèrent divers contenus numériques Forfait Free disponible ; forfait payant à partir de 11,99 $/mois Mémo Notes basées sur l'IA, organisation intelligente, intégration du calendrier Idéal pour les professionnels très occupés qui souhaitent un système de prise de notes automatique et nécessitant peu d'efforts Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 8,33 $/mois Milanote Tableaux visuels, interface glisser-déposer, modèles créatifs Idéal pour les designers et les équipes créatives qui organisent leurs idées de manière visuelle Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9,99 $/mois

Meilleures alternatives à Tana pour la prise de notes

1. ClickUp (Idéal pour la productivité et la gestion des connaissances tout-en-un)

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour les équipes et les particuliers qui souhaitent rationaliser la prise de notes, la gestion des tâches et le partage des connaissances dans un seul environnement de travail.

Avec ClickUp, vous pouvez créer des documents structurés avec des pages imbriquées, gérer des tâches et des notes côte à côte, et tirer parti de puissants outils d'IA pour optimiser votre flux de travail.

ClickUp Docs vous permet de créer, d'organiser et de partager des documents avec des pages imbriquées, ce qui facilite la création de bases de connaissances, de notes de réunion ou de documentation de projet. Vous pouvez intégrer des tâches directement dans Docs, lier des documents connexes et collaborer en temps réel avec votre équipe.

L'outil de prise de notes IA de ClickUp vous aide à capturer les notes de réunion, à résumer les documents volumineux et à générer automatiquement des éléments d'action. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les équipes qui souhaitent gagner du temps sur la prise de notes manuelle et s'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet.

L'assistant IA avancé de ClickUp, ClickUp Brain, va encore plus loin. Vous pouvez l'utiliser pour vous aider à rédiger, obtenir des suggestions intelligentes, trier vos notes de préparation d'examens, créer des résumés pour vos réunions et même transformer des notes autocollantes en notes enrichies.

Commencer Applications modernes de prise de notes optimisées par ClickUp Brain

Le bloc-notes intégré de ClickUp est parfait pour noter rapidement des idées, des tâches ou des rappels. Vous pouvez facilement convertir vos notes en tâches exploitables ou les ajouter à des documents pour plus de contexte.

Organisez vos notes, vos checklists et vos tâches en un seul endroit avec Clickup Notepad

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Environnement de travail tout-en-un qui rassemble les tâches, les notes, les bases de connaissances et les outils de collaboration dans un hub centralisé

Recherche connectée ClickUp pour trouver rapidement du contenu, des discussions, des documents ou des tâches dans tout votre environnement de travail pour trouver rapidement du contenu, des discussions, des documents ou des tâches dans tout votre environnement de travail

Assistance à la traduction pour plusieurs langues, dont le français, l'espagnol, l'allemand, le japonais, l'arabe et bien d'autres encore

Historique des versions et contrôles d'accès pour suivre les modifications, gérer le partage et assurer la sécurité du contenu dans tous les documents

ClickUp Clips pour enregistrer instantanément des écrans et les partager avec vos notes afin d'ajouter du contexte pour enregistrer instantanément des écrans et les partager avec vos notes afin d'ajouter du contexte

Intégration de contenu enrichi avec assistance pour les tableaux, signets, PDF, images et fichiers afin de créer des notes dynamiques et riches en informations

Vues personnalisables telles que Liste, Tableau et Calendrier, vous permettant d'organiser vos notes et vos idées d'une manière qui correspond à votre flux de travail.

Plus de 1 000 intégrations avec des outils populaires tels que Google Drive, Slack, Notion et bien d'autres pour une connectivité fluide des flux de travail avec des outils populaires tels que Google Drive, Slack, Notion et bien d'autres pour une connectivité fluide des flux de travail

Modèles et fonctionnalités de liaison pour créer et maintenir une base de connaissances connectée et évolutive

Limites de ClickUp :

Cela peut sembler intimidant pour les utilisateurs novices des plateformes tout-en-un

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent des forfaits payants, qui peuvent être coûteux pour les petites équipes

L'application mobile, bien qu'en constante amélioration, peut parfois ralentir avec des documents lourds

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Je vivais auparavant grâce à mes notes écrites, mais après deux jours d'évaluation de ClickUp, j'ai su que c'était la solution qu'il me fallait

Avant, je ne vivais que grâce à mes notes écrites, mais après deux jours d'évaluation de ClickUp, j'ai su que c'était la solution qu'il me fallait

2. Roam Research (idéal pour la réflexion en réseau et les notes liées)

via Roam Research

Roam Research propose une approche non linéaire de la prise de notes, axée sur la création de connexions entre les idées grâce à des liens bidirectionnels. Elle est conçue pour les utilisateurs qui souhaitent capturer leurs pensées de manière organique et les revisiter dans le cadre d'un réseau de connaissances en constante expansion.

Roam encourage l'écriture quotidienne et la création naturelle de relations entre les notes. Cela est particulièrement utile pour les penseurs à long terme, les chercheurs, les écrivains et les créateurs de contenu qui souhaitent suivre l'évolution des idées au fil du temps et découvrir des modèles entre les sujets.

Les meilleures fonctionnalités de Roam Research :

Liens bidirectionnels pour créer des relations contextuelles entre les notes

Notes quotidiennes pour encourager l'écriture et la réflexion régulières

Affichage graphique pour visualiser les connexions entre les notes

Éditeur basé sur Markdown pour une mise en forme flexible

Style Outliner pour une saisie rapide et structurée

Limites de Roam Research :

Ne convient pas aux utilisateurs à la recherche de dossiers ou d'une structure traditionnelle

Accès hors ligne limité, en particulier sur mobile

Les fonctionnalités de collaboration sont basiques par rapport aux outils destinés aux équipes

L'apprentissage peut prendre du temps pour ceux qui découvrent la prise de notes en réseau

Tarifs Roam Research :

Pro : 15 $/mois

Believer : 8,33 $/mois

Évaluations et avis sur Roam Research

Product Hunt : 4,6/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Roam Research ?

Roam m'a fait découvrir les liens en réseau et cette façon incroyable de prendre des notes. Tout est clair et concis, et vous ne perdez pas de temps avec des fonctionnalités aléatoires. Une prise de notes simple et épurée. Cependant, je n'aime pas le modèle de tarification par rapport aux autres outils disponibles sur le marché.

Roam m'a fait découvrir les liens en réseau et cette façon incroyable de prendre des notes. Tout est clair et précis, et vous ne perdez pas de temps avec des fonctionnalités aléatoires. Une prise de notes simple et épurée. Cependant, je n'aime pas le modèle de tarification par rapport aux autres outils disponibles sur le marché.

3. Obsidian (idéal pour la gestion des connaissances locales avec des plugins)

via Obsidian

Obsidian est un bon choix si vous souhaitez contrôler entièrement vos données et vos flux de travail. Il est conçu selon une approche privilégiant le stockage local, ce qui signifie que vos notes sont stockées directement sur votre appareil plutôt que dans le cloud. Cela le rend attrayant pour les utilisateurs qui accordent la priorité à la confidentialité ou qui souhaitent travailler hors ligne sans limitations.

L'application est hautement modulaire, avec une communauté solide qui contribue à des plugins qui étendent ses fonctionnalités au-delà de la prise de notes traditionnelle.

Principales fonctionnalités d'Obsidian :

Stockage local prioritaire avec assistance Markdown complète

Liens bidirectionnels et vue graphique pour la cartographie des connaissances

Accès hors ligne et propriété totale des données

Thèmes et dispositions personnalisables

Limitations d'Obsidian :

Pas de gestion des tâches intégrée

Manque de fonctionnalité de collaboration native

L'installation et la personnalisation peuvent prendre du temps pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs Obsidian :

Usage personnel : Free Forever

Utilisation commerciale : 50 $ par utilisateur, facturé annuellement

Obsidian Sync : 8 $/mois

Obsidian Publish : 16 $/mois

Évaluations et avis sur Obsidian :

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Obsidian ?

Je pense qu'Obsidian est idéal pour les tâches centrées sur le texte, et il excelle dans la prise de notes et le suivi des tâches quotidiennes. Cependant, il ne permet pas de créer des formulaires, ce qui peut être un inconvénient pour moi. La mise en place de la collaboration en équipe n'est pas non plus une mince affaire, car il manque une intégration transparente pour un travail de groupe fluide.

Je pense qu'Obsidian est idéal pour les tâches centrées sur le texte, et il excelle dans la prise de notes et le suivi des tâches quotidiennes. Cependant, il ne permet pas de créer des formulaires, ce qui peut être un inconvénient pour moi. La mise en place de la collaboration en équipe n'est pas non plus une mince affaire, car il manque une intégration transparente pour un travail de groupe fluide.

4. Logseq (idéal pour la création de plans locaux et de bases de connaissances personnelles)

via Logseq

Logseq est une application de prise de notes open source axée sur la confidentialité qui stocke vos notes localement. Elle séduit les utilisateurs qui souhaitent contrôler leurs données et préfèrent une approche de type « outliner » pour organiser leurs idées.

L'application est particulièrement adaptée aux personnes qui créent des bases de connaissances personnelles ou qui privilégient l'accès hors ligne et un flux de travail axé sur le texte.

Les meilleures fonctionnalités de Logseq :

Stockage local en priorité avec assistance Markdown ou Org mode

Journaux quotidiens pour un enrichissement continu des connaissances

Liens bidirectionnels et affichage graphique pour une navigation contextuelle

Fiches intégrées et répétition espacée pour les flux de travail d'étude

Limites de Logseq :

L'interface peut sembler minimaliste ou technique pour certains utilisateurs

L'application mobile est en constante amélioration

L'écosystème de plugins est plus restreint que celui de la concurrence

Tarifs Logseq :

Gratuit (open source)

Évaluations et avis sur Logseq

G2 : N/A

Capterra : N/A

Que disent les utilisateurs réels à propos de Logseq ?

Logseq est brillant en théorie, mais difficile à mettre en pratique. C'est un puissant outil de création de plans basé sur Markdown et privilégiant le stockage local, mais dès que votre graphique devient volumineux, les performances chutent et les données structurées deviennent un véritable fouillis.

Logseq est brillant en théorie, mais difficile à mettre en pratique. C'est un puissant outil de création de plans basé sur Markdown et privilégiant le stockage local, mais dès que votre graphique devient volumineux, les performances chutent et les données structurées deviennent un véritable fouillis.

5. RemNote (Idéal pour la prise de notes intégrée et la répétition espacée)

via RemNote

RemNote est conçu pour les apprenants et les travailleurs du savoir qui souhaitent combiner la prise de notes et la mémorisation active grâce à la répétition espacée. Il aide les utilisateurs à se souvenir des informations en liant directement les notes à des fiches, ce qui en fait un choix solide pour toute personne gérant des supports d'apprentissage complexes.

L'application prend en charge les plans hiérarchiques et les liens bidirectionnels, permettant aux utilisateurs de créer des bases de connaissances interconnectées. Son approche combine la prise de notes et l'étude sur une seule plateforme, vous aidant à retenir plus efficacement les concepts clés au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités de RemNote :

Fiches de révision espacées intégrées dans les notes

Assistance pour l'étiquetage et la création de liens vers des documents

Accès hors ligne avec options de synchronisation

Limites de RemNote :

L'interface utilisateur peut sembler encombrée pour les nouveaux utilisateurs

Les fonctionnalités de collaboration sont limitées

Évaluations et avis sur RemNote

Product Hunt : 4,7/5 (plus de 250 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de RemNote ?

J'adore le concept et les fonctions de cette application, mais pour être honnête, son interface utilisateur a vraiment besoin d'être améliorée.

J'adore le concept et les fonctions de cette application, mais pour être honnête, son interface utilisateur a vraiment besoin d'être améliorée.

6. Anytype (idéal pour la gestion décentralisée des connaissances et la confidentialité)

via Anytype

Anytype est une application décentralisée de prise de notes et de gestion des connaissances conçue dans un souci de confidentialité et de sécurité. Elle stocke vos données localement et les synchronise de pair à pair, ce qui en fait une option attrayante pour les utilisateurs qui souhaitent éviter le stockage dans le cloud et garder le contrôle de leurs informations.

L'application prend en charge des types de contenu riches et des modèles personnalisables, ce qui séduira les créateurs et les équipes à la recherche de moyens flexibles pour organiser leurs projets, leurs notes et leurs flux de travail sans dépendre de serveurs centralisés.

Les meilleures fonctionnalités d'Anytype :

Synchronisation décentralisée et peer-to-peer pour la confidentialité

Stockage local avec chiffrement de bout en bout

Blocs de contenu riches et modèles personnalisables

Affichage graphique pour visualiser les relations entre les notes

Assistance multiplateforme (bureau et mobile)

Limitations d'Anytype :

Encore en cours de développement, certaines fonctionnalités sont donc incomplètes

Les outils de collaboration sont limités à cette étape

Tarifs Anytype

Explorer : Free

Constructeur : 99 $ par an

Co-Creator : 299 $ pour 3 ans

Évaluations et avis sur Anytype

Product Hunt : 4,8/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Anytype ?

Je l'utilise depuis décembre et je dois dire que j'adore ce que fait Anytype ! Il y a quelques bugs mineurs ici et là, mais l'expérience est géniale et l'interface utilisateur très rafraîchissante.

Je l'utilise depuis décembre et je dois dire que j'adore ce que fait Anytype ! Il y a quelques bugs mineurs ici et là, mais l'expérience est géniale et l'interface utilisateur très rafraîchissante.

7. Notion (idéal pour les environnements de travail personnalisables et la gestion simple de bases de données)

via Notion

Notion est un outil collaboratif polyvalent de prise de notes connu pour ses environnements de travail personnalisables. Il combine des fonctionnalités de prise de notes, de bases de données et de gestion de projet au sein d'une seule et même plateforme. Les utilisateurs peuvent créer des pages interconnectées, suivre des projets et organiser le contenu à l'aide de différentes options d'affichage.

Il comprend également des modèles prédéfinis pour rationaliser les flux de travail et améliorer la collaboration au sein des équipes. De plus, l'IA intégrée de Notion facilite des tâches telles que la recherche, le résumé et la traduction efficaces des notes.

Les meilleures fonctionnalités de Notion :

Éditeur de blocs par glisser-déposer pour une organisation facile du contenu

Bases de données simples avec plusieurs options d'affichage

Grande variété de modèles créés par la communauté

Collaboration en temps réel avec commentaires

Assistance multiplateforme via le Web et des applications

Limites de Notion :

La fonctionnalité hors ligne est basique

Fonctionnalités limitées d'automatisation et de gestion des tâches

Tarifs Notion :

Free

Plus : 12 $ par place/mois

Business : 18 $ par place/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Notion IA : 10 $ par membre/mois

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 5 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

J'ai apprécié pouvoir laisser des notes écrites sur le document. Nous étions toujours avertis lorsque quelqu'un apportait des modifications ou ajoutait quelque chose au projet. C'était un moyen facile de garder tout le monde sur la même page. Cependant, Notion n'était pas très convivial. J'ai l'impression que notre équipe a mis un certain temps à comprendre comment utiliser efficacement le programme.

J'ai apprécié pouvoir laisser des notes écrites sur le document. Nous étions toujours avertis lorsque quelqu'un apportait des modifications ou ajoutait quelque chose au projet. C'était un moyen facile de garder tout le monde sur la même page. Cependant, Notion n'était pas très convivial. J'ai l'impression que notre équipe a mis un certain temps à comprendre comment utiliser efficacement le programme.

8. Coda (idéal pour les flux de travail centrés sur les documents et les blocs personnalisables)

via Coda

Coda combine des documents et des feuilles de calcul dans une plateforme flexible où les utilisateurs peuvent créer des flux de travail personnalisés avec des éléments interactifs. Elle convient aux équipes et aux particuliers qui souhaitent créer des solutions uniques adaptées à des processus spécifiques, sans avoir recours à plusieurs outils disparates.

Grâce à son approche modulaire, Coda permet d'intégrer des tableaux, des boutons et des formules directement dans les documents, ce qui le rend utile pour gérer des données complexes parallèlement à du contenu narratif.

Principales fonctionnalités de Coda :

Documents modulaires avec tableaux, boutons et formules

Intégration avec diverses applications et services externes

Modèles pour la gestion de projet, la planification et la documentation

Collaboration et commentaires en temps réel

Accès multiplateforme via le Web et des applications mobiles

Limitations de Coda :

Courbe d'apprentissage plus raide pour la création de documents complexes

Assistance hors ligne limitée

Le prix peut être élevé pour les grandes équipes

Tarifs Coda

Free

Pro : 12 $/mois par Doc Maker

Équipe : 36 $/mois par Doc Maker

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coda

G2 : 4,7/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Coda ?

Il offre des possibilités infinies. Vous pouvez rédiger de la documentation, créer des tableaux (complexes), créer des pages à l'intérieur de pages, mentionner des personnes et des pages, intégrer miro, Google Sheets/Docs/etc., insérer des images et des liens. Certaines fonctionnalités et possibilités ne sont pas très claires ni intuitives. Bien que l'interface soit très conviviale, vous devez comprendre comment utiliser certaines fonctions.

Il offre des possibilités infinies. Vous pouvez rédiger de la documentation, créer des tableaux (complexes), créer des pages à l'intérieur de pages, mentionner des personnes et des pages, intégrer miro, Google Sheets/Docs/etc., insérer des images et des liens. Certaines fonctionnalités et possibilités ne sont pas très claires ni intuitives. Bien que l'interface soit très conviviale, vous devez comprendre comment utiliser certaines fonctions.

9. Heptabase (Idéal pour la pensée visuelle et le mappage des connaissances)

via Heptabase

Heptabase est conçu pour les créateurs, les chercheurs et les travailleurs du savoir qui s'épanouissent grâce à la pensée visuelle. Il offre une approche spatiale unique de la prise de notes, permettant aux utilisateurs d'organiser leurs idées à l'aide de cartes sur une interface de type tableau blanc.

Cette disposition visuelle permet de simplifier les sujets complexes, facilitant ainsi l'exploration, la connexion et la réflexion sur les informations.

Principales fonctionnalités de Heptabase :

Organisation visuelle sous forme de cartes pour regrouper et connecter des concepts

Outils de capture rapide avec étiquetage et liens bidirectionnels

Conçu spécialement pour les flux de travail de gestion des connaissances personnelles

Disponible sur les plateformes bureau et web

Limitations de Heptabase :

Les fonctionnalités de collaboration sont minimales

La disponibilité de l'application mobile est limitée

Communauté d'utilisateurs plus petite par rapport aux outils plus importants

Tarifs Heptabase :

Forfait Free avec fonctionnalités de base

Premium : 11,99 $/mois facturé annuellement

Forfaits pour équipes et entreprises disponibles

Évaluations et avis Heptabase

Product Hunt : 4,8/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Heptabase ?

Je peux maintenant dire qu'en deux semaines avec Heptabase, je prends de bien meilleures notes que jamais. L'application mobile s'est améliorée, mais elle présente encore des limitations importantes.

Je peux maintenant dire qu'en deux semaines avec Heptabase, je prends de bien meilleures notes que jamais auparavant. L'application mobile s'est améliorée, mais elle présente encore des limitations importantes.

10. Capacités (idéal pour la gestion des connaissances par l'IA)

via Capacités

Capacities est conçu pour améliorer la gestion des connaissances personnelles et d'équipe à l'aide de l'IA. Il aide les utilisateurs à organiser, rechercher et récupérer efficacement des informations en combinant la prise de notes traditionnelle avec des informations basées sur l'IA.

La plateforme prend en charge les requêtes en langage naturel et fait automatiquement apparaître le contenu pertinent, ce qui permet aux travailleurs du savoir qui gèrent de grands volumes d'informations de gagner du temps. Son orientation vers l'IA en fait une option intéressante pour ceux qui cherchent à augmenter leur productivité grâce à une recherche d'informations plus intelligente.

Capacités et meilleures fonctionnalités :

Recherche alimentée par l'IA avec compréhension du langage naturel

Base de connaissances centralisée avec liaison intelligente du contenu

Étiquetage et catégorisation automatisés

Outils de collaboration avec environnements de travail partagés

Assistance multiplateforme, y compris sur le Web et le bureau

Limites de capacité :

Outil plus récent avec une base d'utilisateurs plus restreinte

Certaines fonctionnalités IA peuvent nécessiter un réglage pour obtenir les meilleurs résultats

Tarification des capacités

Free

Capacités Pro : 11,99 $/mois

Capacités Believer : À partir de 14,99 $/mois

Évaluations et avis sur les capacités

Product Hunt : 4,8/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos des capacités ?

J'adore Capacities ! J'ai commencé à l'utiliser en tandem avec Notion pour toutes mes notes et la gestion de mes connaissances. Il se charge également BEAUCOUP PLUS RAPIDEMENT que Notion, qui était presque inutilisable chez moi en raison de sa lenteur.

J'adore Capacities ! J'ai commencé à l'utiliser en tandem avec Notion pour toutes mes notes et la gestion de mes connaissances. Il se charge également BEAUCOUP PLUS RAPIDEMENT que Notion, qui était presque inutilisable chez moi en raison de sa lenteur.

11. Mem. ai (Idéal pour la prise de notes assistée par l'IA et la gestion des connaissances)

Mem se concentre sur l'utilisation de l'IA pour aider les utilisateurs à capturer, organiser et trouver des notes sans effort. Il organise automatiquement votre contenu, établissant des connexions entre les idées sans nécessiter beaucoup d'étiquetage ou de structuration manuelle. Cela en fait un outil idéal pour les travailleurs du savoir et les créateurs qui souhaitent bénéficier d'une expérience de prise de notes intelligente.

L'application met l'accent sur la rapidité et le minimalisme, permettant une capture rapide des idées et une recherche en temps réel grâce à l'IA. Sa conception favorise l'enrichissement continu des connaissances en mettant en évidence les contenus connexes et en affichant les notes pertinentes pendant que vous travaillez.

Principales fonctionnalités de Mem :

Organisation et liaison automatiques des notes grâce à l'IA

Capture rapide avec saisie en langage naturel

Recherche IA en temps réel et suggestions de contenu

Interface minimaliste axée sur la productivité

Multiplateforme avec applications Web et mobiles

Limites de mémoire :

Les options de collaboration sont limitées par rapport à la concurrence

Certaines fonctionnalités IA sont encore en cours de développement

Prix mensuel

Mem : 14,99 $/mois par utilisateur

Mem Teams : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Mem

G2 : N/A

Capterra : N/A

Product Hunt : 3,9/5 (16 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Mem ?

J'utilise Mem depuis le début et c'est toujours mon choix pour prendre des notes rapides et trouver rapidement des informations.

J'utilise Mem depuis le début et c'est toujours mon choix pour prendre des notes rapides et trouver rapidement des informations.

12. Milanote (Idéal pour l'organisation de projets créatifs et la prise de notes visuelles)

via Milanote

Milanote est conçu pour les créatifs qui pensent visuellement. Il offre un environnement de travail flexible de type tableau, idéal pour les moodboards, la planification de projets et les sessions de brainstorming.

Au lieu de notes linéaires, Milanote prend en charge une disposition libre, ce qui le rend parfait pour les designers, les écrivains et les équipes qui s'épanouissent dans la narration visuelle et l'organisation spatiale.

Milanote meilleures fonctionnalités :

Tableaux visuels pour organiser des notes, des images et des liens

Interface intuitive par glisser-déposer

Collaboration en temps réel avec commentaires et partage

Modèles prêts à l'emploi pour des flux de travail créatifs

Disponible sur le Web et sur les plateformes de bureau

Limitations de Milanote :

Capacités limitées de gestion des tâches

Pas de mode hors ligne sur les applications mobiles

Le prix peut être élevé pour les utilisateurs individuels

Tarifs Milanote

Free

Prix par personne : 9,99 $/mois

Équipe : 49 $/mois pour un maximum de 10 personnes

Évaluations et avis sur Milanote

G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Milanote ?

J'adore sa facilité d'utilisation et sa flexibilité. La possibilité de déplacer librement les différentes « cartes » comme vous le souhaitez le rend utile pour tant de choses différentes. Pour une personne créative comme moi qui aime être organisée, c'est super utile. Cependant, l'application mobile n'est pas aussi facile à utiliser pour afficher vos tableaux, car l'ordre dans lequel ils apparaissent est un peu aléatoire.

J'adore sa facilité d'utilisation et sa flexibilité. La possibilité de déplacer librement les différentes « cartes » comme vous le souhaitez rend cette application très utile pour de nombreuses tâches différentes. Pour une personne créative comme moi qui aime être organisée, c'est très pratique. Cependant, l'application mobile n'est pas aussi facile à utiliser pour afficher vos tableaux, car l'ordre dans lequel ils apparaissent est assez aléatoire.

13. Workflowy (Idéal pour créer des plans simples et sans distraction)

via Workflowy

Workflowy est un outil de prise de notes minimaliste conçu pour la prise de notes rapide et l'organisation des tâches à l'aide de listes imbriquées. Son interface simple séduit les utilisateurs qui préfèrent se concentrer sur la pensée hiérarchique sans la complexité des applications riches en fonctionnalités.

L'application est idéale pour la productivité personnelle, le brainstorming et la gestion des idées dans un environnement propre et sans distraction. Elle est légère, rapide et se synchronise sur tous les appareils, même si elle ne dispose pas de certaines fonctionnalités avancées de collaboration et d'IA que l'on trouve dans d'autres outils.

Les meilleures fonctionnalités de Workflowy :

Listes imbriquées à l'infini pour des plans détaillés

Interface rapide et minimaliste

Étiquettes et filtres pour une organisation facile

Synchronisation multiplateforme avec des applications pour le Web, les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles

Limitations de Workflowy :

Options de collaboration limitées

Pas d'IA ni d'automatisation intégrées

Mise en forme basique et aucune assistance multimédia

Tarifs Workflowy

Basique : Gratuit

Workflowy Pro : 8,99 $/mois

Évaluations et avis sur Workflowy

G2 : 4,5/5 (plus de 25 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Workflowy ?

Dans l'ensemble, je trouve que Workflowy est un excellent outil si vous souhaitez uniquement gérer une petite quantité de texte, comme des listes de tâches, vos objectifs ou vos publications Twitter. Mais sa valeur diminue considérablement si vous avez besoin de grandes quantités de paragraphes, d'images, de vidéos, etc.

Dans l'ensemble, je trouve que Workflowy est un excellent outil si vous souhaitez uniquement gérer une petite quantité de texte, comme des listes de tâches, vos objectifs ou vos publications Twitter. Mais sa valeur diminue considérablement si vous avez besoin de grandes quantités de paragraphes, d'images, de vidéos, etc.

Le bon outil fait toute la différence

Choisir le bon outil pour prendre des notes et gérer votre travail dépend vraiment de votre style et de vos besoins. Si Tana offre une combinaison solide de fonctionnalités de prise de notes et de productivité, les alternatives présentées ici vous offrent un large choix, que vous recherchiez des fonctionnalités d'IA puissantes comme ClickUp et Capacities, une approche visuelle comme Heptabase et Milanote, ou quelque chose de simple comme Workflowy et Obsidian.

Si vous recherchez une plateforme tout-en-un qui combine notes, tâches, aide IA et travail d'équipe, ClickUp vaut vraiment le coup d'œil. Mais si vous préférez quelque chose de plus ciblé ou plus léger, cette liste contient des solutions pour tous les goûts.

Prenez le temps d'explorer et de trouver ce qui vous convient. Le bon outil peut vraiment changer votre façon de capturer vos idées, d'organiser vos informations et d'accomplir vos tâches

Prêt à booster votre productivité avec ClickUp ? Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et commencez à organiser vos notes et vos tâches comme un pro.