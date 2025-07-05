Modèles gratuits de manuels d'opérations pour rationaliser les processus

Vos processus sont-ils enfouis dans des e-mails, les rôles évoluent-ils sans documentation et les tâches critiques sont-elles transmises de bouche à oreille ?

Ces inefficacités ne reflètent pas les efforts de votre équipe. Il est parfois difficile de tout aligner sur une croissance régulière.

Un modèle de manuel d'opérations peut changer la donne. Considérez un manuel d'opérations comme le guide stratégique de votre entreprise, un guide complet contenant toutes les instructions dont votre équipe a besoin pour assurer le bon déroulement des opérations, quelle que soit la personne aux commandes.

Cet article de blog propose une liste sélectionnée de modèles gratuits de manuels d'opérations qui peuvent rationaliser les processus standard et constituer une ressource fiable pour votre équipe.

Que sont les modèles de manuels d'opérations ?

Les modèles de manuels d'opérations sont des documents préstructurés qui aident les organisations à documenter leurs procédures opératoires normalisées (procédures opératoires normalisées), leurs flux de travail, leurs politiques et leurs responsabilités dans un format organisé.

Voici ce qu'ils comprennent généralement :

Aperçu de l'entreprise : valeurs fondamentales et structure organisationnelle

Rôles et responsabilités : descriptions détaillées des rôles et responsabilités de l'équipe

Procédures opératoires normalisées : instructions étape par étape pour les tâches récurrentes (par exemple, intégration, gestion des stocks, processus d'assistance client)

Protocoles de communication : méthodes de gestion de la communication interne et externe

Directives de conformité et de sécurité : politiques relatives à la conformité réglementaire et à la sécurité sur le lieu de travail

Outils et systèmes : liste des outils/plateformes et de leurs manuels d'utilisation

Forfaits de gestion de crise : comment faire face aux urgences ou aux pannes du système

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de manuel d'opérations ?

Voyons ce qu'il faut rechercher dans un modèle de manuel d'exploitation de haute qualité :

Invites et exemples intégrés : choisissez un modèle avec des invites et des exemples utiles pour vous guider dans la rédaction de chaque section, afin de ne jamais partir de zéro ✅

Clair et facile à parcourir : recherchez une mise en forme cohérente avec des sauts de section clairs, des tableaux modifiables et de l'espace pour des notes ou des checklists ✅

Ressources externes et visuels : choisissez un modèle qui vous permet d'intégrer des enregistrements d'écran, des GIF, des procédures pas à pas ou des diagrammes, et reliez les ressources pertinentes (liens Web ou documents internes) pour plus de contexte ✅

Modification collaborative : optez pour un modèle qui prend en charge la collaboration en temps réel avec un accès basé sur des permissions et un contrôle des versions pour suivre les modifications ✅

Compatibilité des outils : choisissez un modèle qui s'intègre à vos outils de gestion de projet et à : choisissez un modèle qui s'intègre à vos outils de gestion de projet et à votre logiciel d'instructions de travail pour attribuer des tâches, suivre la progression et mettre à jour facilement les manuels ✅

24 modèles de manuels d'utilisation

Il existe différents modèles de manuels d'utilisation conçus pour les start-ups, les organisations à but non lucratif, les écoles, les entrepôts, les freelances et plusieurs autres secteurs.

Chaque modèle se distingue par ses fonctionnalités uniques. Trouvez celui qui correspond le mieux à vos besoins.

1. Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de manuel de l'employé ClickUp pour documenter les descriptions de poste et les politiques de l'entreprise

Le modèle de manuel de l'employé ClickUp est un espace dédié à la documentation de l'aperçu de votre entreprise, des rôles et responsabilités individuels et des politiques d'emploi.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Rédigez des descriptions de poste, des tâches et des responsabilités détaillées à l'aide d'invites prédéfinies

Suivez le flux de travail de la documentation grâce à des statuts de tâche personnalisés tels que « Brouillon », « À réviser » et « Approuvé »

Intégrez des enregistrements d'écran ou des vidéos dans le manuel pour expliquer les flux de travail spécifiques à chaque rôle

✅ Idéal pour : les équipes de start-up qui élaborent leur premier manuel structuré de formation et d'alignement des employés

🍄 Anecdote : Le manuel d'utilisation de la NASA était si volumineux qu'il fallait une « fiche aide-mémoire ». Le manuel d'utilisation de la mission Apollo était si complexe que les astronautes emportaient une version condensée « pour rentrer sains et saufs » dans leur combinaison.

2. Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de manuel de l'employé ClickUp pour définir les politiques de votre entreprise

Le modèle de manuel de l'employé ClickUp est une page de style wiki avec des sections intégrées pour décrire l'objectif de votre entreprise, ses valeurs fondamentales, son code de conduite, ses directives, ses horaires de travail, ses politiques en matière d'accessibilité et bien plus encore. Il vous aide à créer et à organiser des manuels complets, faciles à mettre à jour si nécessaire.

Avec ce modèle, vous pouvez :

✅ Idéal pour : les équipes RH et les managers qui souhaitent communiquer les politiques et les valeurs de l'entreprise

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa flexibilité qui lui permet de s'adapter aux besoins de mon équipe. Je l'utilise quotidiennement pour organiser les cycles de test d'assurance qualité, documenter les preuves, automatiser les tâches répétitives et suivre la progression des tickets dans plusieurs équipes. Les automatisations et les modèles personnalisés nous font gagner beaucoup de temps et nous aident à maintenir la cohérence de nos processus.

3. Modèle de manuels, politiques et procédures pour les employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle ClickUp pour les manuels, politiques et procédures destinés aux employés afin de documenter le code de conduite de votre entreprise

Le modèle de manuels, politiques et procédures pour employés ClickUp vous permet de définir des attentes claires et de fournir des informations pratiques sur la gestion des tâches quotidiennes dans toute votre entreprise.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez une documentation sur les processus pour l'intégration, la présence, le télétravail, le départ et le comportement sur le lieu de travail

Définissez les pratiques commerciales en matière de communication, de confidentialité, de conformité et de gestion des conflits

Configurez les automatisations ClickUp pour alerter les parties prenantes lorsqu'une politique doit être révisée, approuvée ou mise à jour sur le plan juridique

✅ Idéal pour : les équipes RH et les responsables des opérations qui souhaitent disposer d'une ressource centrale pour clarifier les processus et les politiques de l'entreprise

🚀 À prendre en considération : outre le fait que les modèles vous épargnent une grande partie du travail préparatoire, l'un des principaux avantages de leur utilisation réside dans la cohérence qu'ils apportent à votre documentation et à vos processus. En savoir plus grâce à cette vidéo rapide ! 🎥

4. Modèle de procédures opérationnelles standard ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de procédure opérationnelle standard ClickUp pour normaliser les opérations de votre entreprise

Le modèle de procédures opérationnelles standard de ClickUp permet de normaliser les procédures commerciales courantes pour l'intégration, la formation, le transfert, la promotion et le départ, quel que soit l'équipe ou le service.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Ajoutez des organigrammes dans ClickUp Docs ou ClickUp Tableau blanc comme guide visuel pour chaque procédure opératoire normalisée, afin que les mêmes processus soient suivis de manière cohérente

Conservez un suivi centralisé des procédures opératoires normalisées à l'aide de la vue Tableur pour contrôler la propriété, vérifier les dates et les mises à jour en un seul endroit

Standardisez les transferts entre les services (par exemple, entre les RH et l'informatique lors de l'intégration) en attribuant des tâches avec des dépendances et des délais afin d'éviter les retards

✅ Idéal pour : les responsables des opérations ou les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent standardiser les flux de travail internes entre les équipes

💡 Conseil de pro : ajoutez rapidement un tableau RACI (Responsable, Compte rendu, Consulté, Informé) en haut de chaque procédure opératoires normalisées afin d'éviter toute confusion quant à la propriété et de clarifier la prise de décision.

5. Modèle de processus et procédures ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de processus et procédures ClickUp pour normaliser les processus et procédures de votre entreprise

Le modèle de processus et procédures ClickUp offre à votre équipe un moyen centralisé de documenter, suivre et respecter les processus métier dans toutes les fonctions. Il garantit la cohérence et l'efficacité dans l'exécution des tâches à l'échelle de l'organisation.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organisez les procédures de manière visuelle à l'aide de tableaux Kanban faciles à lire qui indiquent où en est chaque tâche, c'est-à-dire À faire, En cours ou Achevé

Accédez à quatre vues ClickUp personnalisées, à savoir l'organigramme des processus, la liste de documentation, l'étape de documentation et l'échéancier

Suivez automatiquement la progression des tâches grâce à une barre visuelle qui se met à jour à mesure que les sous-tâches, les éléments de checklist et les commentaires assignés sont achevés

✅ Idéal pour : les équipes opérationnelles et les responsables de service qui gèrent des processus internes en plusieurs étapes au sein de différentes équipes

🍄 Anecdote : de nombreuses entreprises familiales utilisent des manuels d'exploitation qui se transmettent et sont mis à jour depuis plus de 50 ans. C'est comme l'ADN de votre entreprise sous forme de document.

6. Modèle ClickUp pour l'intégration des nouveaux employés

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle ClickUp pour l'intégration des nouveaux employés afin de rationaliser le processus d'intégration

Le modèle ClickUp pour l'intégration des nouveaux employés propose une checklist que les équipes RH peuvent suivre pour faciliter le processus d'intégration d'un nouvel employé. Du premier jour à la quatrième semaine, il couvre toutes les tâches que l'employé doit accomplir étape par étape.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Attribuez des tâches telles que la collecte de documents, l'installation de comptes, la préparation de l'environnement de travail et la formation aux équipes ou aux personnes appropriées

Définissez des priorités afin que les équipes et les individus puissent se concentrer en premier lieu sur les tâches d'intégration urgentes

Passez à la vue Calendrier pour planifier les sessions d'orientation, les transferts d'équipement et les séances d'information sur les politiques sous forme d'échéancier

✅ Idéal pour : les équipes en pleine croissance qui souhaitent offrir une expérience d'intégration cohérente pour tous les rôles et tous les services

📚 En savoir plus : Modèles gratuits d'instructions de travail dans Word et ClickUp

7. Modèle de culture d'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle ClickUp « Culture d'entreprise » pour documenter la culture de votre entreprise

Vous souhaitez présenter les principes fondamentaux de votre organisation afin d'offrir une vue transparente et une meilleure compréhension à vos employés ? Le modèle de culture d'entreprise ClickUp documente avec précision tous les aspects de votre organisation, de votre mission à vos valeurs, en passant par votre histoire, votre organigramme, votre culture fondamentale et vos offres.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Réfléchissez à des initiatives visant à favoriser la croissance culturelle et reliez-les à votre stratégie d'entreprise

Collaborez avec les membres de votre équipe dans tous les services pour recueillir des informations et créer des directives culturelles communes

Utilisez l'IA pour documenter et affiner les valeurs fondamentales, la documentation produit , la mission, la vision et les principes culturels

✅ Idéal pour : les entreprises qui souhaitent créer une culture commune afin d'aligner leurs employés sur les valeurs fondamentales de l'entreprise

Voici ce qu'un client a dit à propos des modèles ClickUp !

Il est très simple à utiliser ; vous pouvez tout organiser dans des dossiers et des listes, le système de modèles est excellent et l'importation depuis d'autres outils est très performante. C'est génial !

8. Modèle de manuel RH ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de manuel RH ClickUp pour normaliser les règles de votre entreprise

Le modèle de manuel RH ClickUp est ce dont vous avez besoin pour organiser et conserver toutes vos politiques RH au même endroit. Il vous permet d'organiser tout ce qu'un employé doit savoir lorsqu'il rejoint une organisation, comme les valeurs de l'entreprise, la hiérarchie, les règles sur le lieu de travail, les politiques en matière de congés et les attentes en matière de performances.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Élaborez des politiques de travail solides afin qu'aucune politique nécessaire ne soit négligée

Étiquetez les nouveaux employés dans des sections et des tâches spécifiques pour les aider à trouver les réponses dont ils ont besoin

Attribuez la responsabilité de l'élaboration des politiques aux membres de l'équipe concernés et utilisez des statuts personnalisés tels que « Brouillon », « En cours de révision » ou « Approuvé » pour gérer la progression et la visibilité

✅ Idéal pour : les équipes RH qui créent un document centralisé pour communiquer les politiques standard de l'entreprise

9. Modèle de tableau blanc pour flux de processus ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de tableau blanc ClickUp Process Flow pour visualiser les flux de travail

Si vous souhaitez une représentation visuelle de la manière dont les choses passent du point A au point B, le modèle de diagramme de flux de processus ClickUp est une option appropriée. Créé à l'aide des tableaux blancs ClickUp, ce modèle vous offre un espace flexible pour esquisser chaque étape à l'aide de formes, de flèches et de connecteurs.

Avec ce modèle, vous pouvez

Liez des formes à une tâche réelle, étiquetez les membres de l'équipe, ajoutez des échéances et suivez la progression sans quitter le diagramme

Utilisez l' affichage de l'organigramme de recrutement pour visualiser les étapes du recrutement et repérer rapidement les goulots d'étranglement

Mappez des flux de travail en plusieurs étapes, tels que le recrutement, l'intégration ou les approbations, avec des points de contrôle clairement indiqués et attribués

✅ Idéal pour : les équipes qui recherchent un moyen visuel et interactif de créer et de partager des plans de processus

10. Modèle de politique d'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de politique d'entreprise ClickUp pour organiser les politiques sur le lieu de travail

Le modèle de politique d'entreprise ClickUp vous aide à documenter de manière concise les règles de votre entreprise, les normes sur le lieu de travail et les protocoles de santé et de sécurité.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Identifiez et déterminez les politiques dont vous avez besoin à l'aide d'invitations et d'exemples intégrés qui couvrent des sujets courants liés au lieu de travail

Ajoutez des liens vers des documents détaillés, intégrez des vidéos d'introduction et joignez des pièces jointes pour approfondir le contenu et fournir un contexte complet à vos employés

✅ Idéal pour : les petites entreprises qui souhaitent créer un document de politique standard à l'intention de leurs employés

💡Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain pour définir rapidement les politiques de base en matière de comportement, de congés, d'avantages sociaux ou de conformité. Accélérez la documentation des politiques avec ClickUp Brain

11. Modèle de plan d'action en cas d'incident ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de plan d'action en cas d'incident ClickUp pour mapper les procédures d'urgence

Le modèle de plan d'action en cas d'incident ClickUp vous permet de définir les rôles, les séquences de tâches, les coordonnées et les échéanciers pour gérer différentes situations d'urgence.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Attribuez des tâches à l'aide d'une liste d'incidents afin que chacun connaisse clairement ses responsabilités en cas d'urgence

Créez une séquence étape par étape et visualisez le plan d'action d'urgence à l'aide d'un organigramme pour une compréhension facile

Utilisez la vue Calendrier pour planifier les vérifications, les examens de suivi ou pour lier les échéances des rapports de conformité à l'échéancier des incidents

✅ Idéal pour : les équipes chargées de la planification des urgences, de la réponse aux crises ou des risques opérationnels afin de planifier différentes situations d'urgence

📚 En savoir plus : Modèles gratuits de runbooks pour rationaliser les processus

12. Modèle de plan d'action en matière de cybersécurité ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de plan d'action en matière de cybersécurité de ClickUp pour mettre en place une défense proactive

Le modèle de plan d'action en matière de cybersécurité de ClickUp est une page de type wiki qui vous permet de définir vos plans pour atténuer les menaces liées à la cybersécurité et y répondre. Il offre également un espace structuré pour documenter vos efforts continus en matière de sécurité, notamment les audits, les journaux d'incidents et les checklists de conformité.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Identifiez les vulnérabilités et documentez les étapes à suivre en fonction de leur gravité, à l'aide de champs tels que Niveau de risque, Propriétaire de l'action et Date limite

Ajoutez des liens vers les protocoles de sécurité, les exigences de conformité ou les incidents précédents pour obtenir un contexte complet

Utilisez la vue Aperçu de l'évaluation des risques pour hiérarchiser les vulnérabilités en fonction de leur gravité et de leur impact, afin que les équipes puissent se concentrer en priorité sur les menaces les plus critiques

Travaillez à partir de la vue « Plan d'intervention en cas d'incident » pour coordonner les rôles, les étapes d'intervention et les échéanciers pendant un évènement de sécurité actif

✅ Idéal pour : les équipes informatiques et les responsables de la conformité chargés d'identifier les risques et de coordonner les efforts d'intervention d'urgence

13. Modèle de plan opérationnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de plan opérationnel ClickUp pour organiser les opérations commerciales

Le modèle de plan opérationnel ClickUp est un modèle de type checklist qui vous aide à mener à bien vos opérations commerciales. Il comprend des champs prédéfinis pour attribuer des tâches, définir des priorités, suivre les échéances et identifier les équipes responsables de l'exécution des différentes tâches opérationnelles.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Classez les tâches par phase de forfait, équipe de livraison et priorité à l'aide de champs personnalisés pour une meilleure organisation et un filtrage plus efficace

Utilisez la vue Échéancier pour répartir la durée des tâches sur plusieurs semaines ou mois afin de voir le temps d'achèvement estimé et les zones de chevauchement potentielles

Surveillez la capacité et la charge de travail dans la vue Charge de travail pour éviter la surcharge et ajuster les affectations avant que les retards ne surviennent

✅ Idéal pour : les équipes opérationnelles qui ont besoin de coordination, de suivi des phases et d'une visibilité à l'échelle de l'équipe pour gérer les activités commerciales en cours

📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des employés (57 %) perdent du temps à rechercher des informations liées à leur travail dans des documents internes ou dans la base de connaissances de l'entreprise. Et lorsqu'ils n'y parviennent pas, un sur six a recours à des solutions personnelles, fouillant dans d'anciens e-mails, notes ou captures d'écran pour rassembler les informations nécessaires. ClickUp Brain et ClickUp Connected Search éliminent les recherches en fournissant des réponses instantanées basées sur l'IA, extraites de l'ensemble de votre environnement de travail et d'applications tierces intégrées, afin que vous obteniez ce dont vous avez besoin sans difficulté.

📚 En savoir plus : Meilleurs outils logiciels de gestion des opérations

14. Modèle de forfait de déploiement de formation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de plan de déploiement de formation ClickUp pour planifier vos plans de formation

Le modèle de plan de déploiement de la formation ClickUp vous aide à planifier, programmer et suivre efficacement vos programmes de formation à l'échelle de l'entreprise. Il rassemble vos objectifs de formation, vos méthodes de prestation, vos échéanciers, vos supports de formation et les animateurs assignés en un seul endroit afin d'assurer un déploiement cohérent.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Classez les sessions de formation par méthode de prestation (virtuelle, en personne ou à votre rythme) et attribuez des formateurs, des propriétaires et des échéances à l'aide des champs personnalisés

Utilisez la vue Modalité pour organiser les sessions par format et coordonner la logistique, comme la disponibilité des formateurs, les outils ou l'installation de la salle en conséquence

Joignez des dossiers de formation, des liens vers des vidéos ou des guides de référence directement à chaque tâche de la session afin que les employés puissent y accéder à leur convenance

✅ Idéal pour : les équipes RH ou les responsables L&D qui gèrent des programmes de formation en plusieurs étapes dans différents services ou rôles

15. Modèle de manuel des opérations commerciales par Template. Net

Le modèle de manuel des opérations commerciales de Template.net est un manuel au format document nécessaire aux équipes chargées de faire fonctionner les systèmes techniques ou de gérer les équipements dans le cadre des opérations quotidiennes.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Documentez la manière d'installer et de configurer correctement le matériel ou les logiciels, à l'aide de listes et d'images

Fournissez des étapes de dépannage pour aider à résoudre les problèmes techniques récurrents sans assistance externe

Décrivez l'ensemble du processus permettant d'utiliser les équipements ou les systèmes de manière sûre et correcte

✅ Idéal pour : les entreprises de produits ou les équipes techniques qui créent des guides internes

16. Modèle de manuel de construction par Template. Net

Le modèle de manuel de construction de Template.net prend en charge la documentation du processus de construction de bout en bout, vous permettant de planifier et d'ordonner avec soin chaque phase prévue.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Définissez les étapes de la planification de la construction, telles que la sélection du site, la budgétisation et les vérifications juridiques, à l'aide d'un format de checklist

Définissez des processus transparents pour les activités de construction essentielles telles que la préparation du site, les travaux de fondation, la charpente, la plomberie et la remise des clés

Mettez en place des protocoles de contrôle qualité et de sécurité pour aider les travailleurs sur site à comprendre les exigences de conformité

✅ Idéal pour : les entreprises de construction qui ont besoin d'un guide complet pour mapper leurs activités commerciales clés

💡 Conseil de pro : Ajoutez des procédures d'urgence et des exercices de sécurité à votre modèle de manuel des opérations de construction. Des instructions claires en cas de crise peuvent sauver des vies et réduire la responsabilité.

17. Modèle de manuel de formation pour auto-école par Template. Net

Le modèle de manuel de formation pour auto-école vous guide dans la création de manuels de formation complets pour les nouveaux conducteurs et les stagiaires. Il comprend des sections prédéfinies pour présenter les règles de circulation, les théories de la conduite, les leçons pratiques en voiture et tout ce qui se trouve entre les deux afin d'offrir une expérience de formation cohérente tout au long de la formation.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Intégrez des vidéos et des diagrammes explicatifs pour présenter les principes fondamentaux de la conduite et les protocoles de sécurité dans un format plus attrayant et facile à suivre

Divisez votre programme en modules théoriques et pratiques afin d'expliquer l'ensemble du parcours d'apprentissage aux stagiaires

Définissez des points de contrôle clairs pour suivre la progression de chaque élève et évaluer leur préparation à l'examen

✅ Idéal pour : les auto-écoles et les moniteurs qui souhaitent disposer d'un manuel de formation prêt à l'emploi couvrant à la fois l'apprentissage en classe et en voiture

18. Modèle de manuel de travail indépendant par Template. Net

Le modèle de manuel de travail pour freelance vous permet de créer et de gérer une entreprise freelance de manière plus structurée et cohérente. De la recherche de plateformes de freelance à l'enregistrement de votre entreprise, en passant par la définition de vos tarifs et la gestion de vos clients, il vous permet de réfléchir à tous les aspects du travail en freelance.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Mettez en place un flux standard d'intégration des clients qui couvre les contrats, les échéanciers, les livrables et les pratiques de communication

Assurez-vous d'avoir réglé les questions d'enregistrement, de fiscalité et les aspects juridiques avant de commencer à travailler

Dressez la liste des plateformes, des méthodes de prospection et des étapes de proposition que vous utiliserez systématiquement pour intégrer de nouveaux clients

✅ Idéal pour : les freelancers qui souhaitent établir une base bien documentée avant d'accepter des clients

19. Modèle de manuel immobilier par Template. Net

Le modèle de manuel immobilier de l' décrit tout ce qui concerne l'acquisition de biens immobiliers, les procédures de vente, la communication avec les clients, la documentation et le marketing dans un document structuré.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Documentez les bonnes pratiques en matière de gestion des acheteurs, des vendeurs et des annonces afin de garantir une communication cohérente et une expérience client optimale

Créez une checklist des tâches juridiques et de conformité, y compris les contrats, les divulgations et les réglementations régionales

Intégrez des liens Web cliquables directement dans le document pour faire référence à des portails immobiliers, des outils de liste et des modèles de contrat

✅ Idéal pour : les sociétés immobilières et les agences immobilières qui ont besoin de documenter leurs processus et d'assurer la cohérence des interactions avec leurs clients

20. Modèle de manuel d'exploitation et de maintenance par Template. Net

Le modèle de manuel d'exploitation et de maintenance de l' vous aide à documenter les processus pour une exploitation et une maintenance efficaces des équipements et des systèmes de votre établissement.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Élaborez des guides de dépannage et des protocoles de sécurité robustes qui serviront de source unique d'informations fiables pour les employés

Créez un journal de maintenance planifiée avec attribution des tâches afin de réduire les pannes et prolonger la durée de vie des équipements

Ajoutez des images et des vidéos pour expliquer plus clairement les procédures techniques, les composants du système ou les étapes de réparation

✅ Idéal pour : les responsables des installations, les responsables des opérations ou les propriétaires de petites entreprises qui documentent le fonctionnement et la maintenance des systèmes clés

21. Modèle de manuel d'utilisation du logiciel par Template. Net

Le modèle de manuel d'utilisation du logiciel vous aide à créer un guide complet pour fournir une assistance et une formation pour le déploiement et la gestion de logiciels à grande échelle.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Invitez les membres de l'équipe à contribuer à la rédaction de procédures détaillées, à corriger les instructions obsolètes et à maintenir l'exactitude de la documentation

Ajoutez une section de dépannage avec des captures d'écran annotées des messages d'erreur courants et des solutions étape par étape pour aider les utilisateurs à résoudre les problèmes sans délai

Expliquez comment utiliser les fonctionnalités clés à l'aide d'instructions claires, de visuels et même d'enregistrements d'écran pour prendre en charge différents styles d'apprentissage

✅ Idéal pour : les chefs de produit qui créent une documentation évolutive avec le logiciel et qui fournit une assistance aux utilisateurs

22. Modèle de manuel des opérations scolaires par SweetProcess

via SweetProcess

Le modèle de manuel des opérations scolaires vous permet de créer un manuel facile à suivre couvrant toutes les opérations scolaires de bout en bout.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Documentez les procédures essentielles pour l'inscription des étudiants, l'intégration du personnel, la planification des cours et la gestion des urgences

Harmonisez les politiques de l'établissement en matière d'assiduité, de sécurité et de communication interne pour une utilisation quotidienne

Répartissez les rôles et les responsabilités du personnel enseignant et d'assistance pour une clarification des responsabilités

✅ Idéal pour : les services administratifs scolaires qui souhaitent standardiser leurs opérations, faciliter les révisions internes ou intégrer de nouveaux employés avec un minimum d'assistance

23. Modèle de manuel d'exploitation pour les organisations à but non lucratif par SweetProcess

via SweetProcess

Le modèle de manuel des opérations à but non lucratif vous aide à documenter le fonctionnement de votre organisation à but non lucratif dans tous les services, tels que la collecte de fonds, les ressources humaines, les finances, le bénévolat, etc.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Élaborez et partagez un document détaillé avec les membres du conseil d'administration, les partenaires du programme ou les fournisseurs de subventions afin de présenter la structure et la gestion de votre organisation à but non lucratif

Décrivez les processus répétitifs pour les demandes de subventions, le suivi des donateurs, le suivi financier et l'intégration des bénévoles dans un manuel accessible

✅ Idéal pour : les équipes à but non lucratif qui ont besoin d'un guide centralisé pour faciliter le travail quotidien et la responsabilisation au sein de l'organisation

24. Modèle de manuel des opérations d'entrepôt par SweetProcess

via SweetProcess

Le modèle de manuel des opérations d'entrepôt est conçu sur Google Docs pour enregistrer vos processus opérationnels dans toutes les fonctions de l'entrepôt.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Définissez les tâches spécifiques à chaque poste pour le personnel de l'entrepôt afin que chaque membre de l'équipe sache exactement ce dont il est responsable

Ajoutez des checklists de sécurité et des directives d'utilisation des équipements pour réduire les accidents et garantir la conformité

Standardisez les procédures de gestion des stocks, d'exécution des commandes, de transition entre les équipes, de stockage, etc. afin d'éviter tout retard ou malentendu

✅ Idéal pour : les responsables et superviseurs d'entrepôt qui ont besoin d'un manuel structuré et prêt à l'emploi pour assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes

Simplifiez vos opérations grâce aux modèles gratuits ClickUp

Une documentation claire permet à vos équipes de rester alignées et à vos processus d'entreprise de rester cohérents. Que vous créiez un manuel pour les RH, la formation des employés ou les opérations quotidiennes, le modèle approprié vous fait gagner du temps et organise votre processus de documentation.

Mais le véritable avantage apparaît lorsque vous les associez aux bons outils (👀 lire : ClickUp)

En plus des modèles, vous bénéficiez d'un environnement de travail tout-en-un pour organiser votre documentation et agir en conséquence.

Vous pouvez utiliser l'IA pour rédiger plus rapidement du contenu, lier des procédures opératoires normalisées connexes, transformer des instructions en tâches, les attribuer aux membres de l'équipe et automatiser les étapes récurrentes. Et vous n'avez pas besoin de changer de plateforme.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et transformez vos manuels statiques en un système traçable et exploitable que votre équipe peut suivre et mettre à jour en temps réel.