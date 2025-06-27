Modèles gratuits d'évaluation des talents pour évaluer et développer votre personnel

Comment savoir si vos efforts en matière de gestion des talents donnent les résultats escomptés ? De nombreuses entreprises ont du mal à identifier les employés à fort potentiel, malgré la priorité accordée à la gestion des talents par les responsables RH.

🌍 Vérification des faits : une étude Deloitte a révélé que seulement 15 % des employés sont considérés comme ayant un fort potentiel. Alors, où se situe le problème pour trouver et retenir les meilleurs talents?

Il s'agit souvent d'un processus structuré et reproductible. Associé aux modèles adaptés pour évaluer les performances et orienter les entretiens de développement, il peut transformer votre façon de gérer vos collaborateurs.

Que vous prépariez des cycles de performance trimestriels ou que vous élaboriez la stratégie de planification de la relève de votre entreprise, il est essentiel de disposer des modèles d'évaluation des talents adaptés. Ces modèles vous aident à transformer des commentaires épars en plans de développement concrets, alignés sur la croissance de votre organisation.

Découvrez les meilleurs modèles d'évaluation des performances pour vous aider à identifier les talents, combler les lacunes en matière de compétences et créer des parcours clairs pour l'évolution des employés.

Que sont les modèles d'évaluation des talents ?

Les modèles d'évaluation des talents sont des outils standardisés utilisés pour évaluer les performances, le potentiel et la capacité d'évolution des employés. Ces modèles aident les équipes RH et les managers à :

Identifiez les employés les plus performants et les plus prometteurs

Évaluez les compétences essentielles et les domaines à développer

Guidez les discussions sur les performances et la planification de la relève

Alignez la croissance individuelle sur les objectifs de l'entreprise

Un bon modèle d'évaluation comprend des critères d'évaluation des performances actuelles, des aspirations professionnelles et de la préparation pour l'avenir. Il garantit que les évaluations sont structurées, équitables et exploitables, facilitant ainsi la prise de décisions claires.

👀 Le saviez-vous ? General Motors a augmenté les primes de ses 5 % d'employés les plus performants de 150 %, une augmentation considérable destinée à attirer et à retenir les meilleurs talents alors que l'entreprise se tourne vers les véhicules électriques ! À l'inverse, les 5 % d'employés les moins performants pourraient être licenciés, ce qui montre à quel point GM prend au sérieux la performance de ses effectifs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'évaluation des talents ?

Un bon modèle d'évaluation des employés doit offrir un équilibre entre une évaluation complète et une utilisation pratique. Il doit inclure des critères d'évaluation clairs qui mesurent à la fois les performances (ce que les employés fournissent) et le potentiel futur (ce qu'ils pourraient accomplir grâce à leur développement).

Les modèles efficaces offrent également les fonctionnalités suivantes :

Mesure objective : utilise des échelles d'évaluation qui minimisent les biais

Informations qualitatives : offre un espace pour les commentaires et offre un espace pour les commentaires et des exemples spécifiques d'évaluation des performances

Orientation vers l'avenir : Distingue les capacités actuelles du potentiel futur

Orientation vers l'action : comprend des sections consacrées à la planification du développement qui favorisent le changement

Alignement stratégique : établit un lien avec les compétences et les valeurs de l'organisation

Clarté visuelle : fonctionnalités facilitant la compréhension de la distribution des talents

Conception adaptable : fonctionne pour différents rôles et services

Les meilleurs modèles transforment les impressions subjectives en informations structurées qui favorisent des discussions constructives sur le développement des talents.

🧠 Anecdote : Indra Nooyi est surtout connue pour sa stratégie « Performance with Purpose » (Performance avec un objectif ) mise en place lorsqu'elle était PDG de PepsiCo. Cette approche visait à stimuler la croissance à long terme tout en ayant un impact positif sur la société et l'environnement, démontrant ainsi que la réussite d'une entreprise peut aller de pair avec la responsabilité sociale.

15 modèles d'évaluation des talents

Trouver les bons modèles d'évaluation des talents peut s'avérer difficile lors de la mise en place d'un système de gestion des performances efficace. C'est là qu'intervient ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail. Elle propose des modèles personnalisables et intégrés au flux de travail, adaptés aux besoins spécifiques de votre organisation.

En effet, les utilisateurs de ClickUp louent régulièrement la polyvalence de la plateforme pour les processus de gestion des talents :

ClickUp est excellent pour gérer des projets qui comportent plusieurs activités et nécessitent le suivi des ressources humaines, car chaque membre peut rendre compte de la progression des activités, que ce soit dans le cadre de projets basés sur des méthodologies agiles ou en cascade.

ClickUp est excellent pour gérer des projets qui comportent plusieurs activités et nécessitent le suivi des ressources humaines, car chaque membre peut rendre compte de la progression des activités, que ce soit dans le cadre de projets basés sur des méthodologies agiles ou en cascade.

Outre d'autres ressources précieuses provenant de fournisseurs, prestataires et partenaires de confiance, voici 15 modèles pour transformer vos réunions d'évaluation des talents.

1. Modèle de formulaire de collecte de commentaires ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez le processus de feedback grâce aux jalons qui vous permettent de suivre la progression de la mise en œuvre des changements à l'aide du modèle de formulaire de feedback ClickUp

Lorsque le feedback régulier fait partie intégrante de votre culture, les évaluations des talents gagnent en efficacité. Le modèle de formulaire de feedback ClickUp offre une approche structurée pour recueillir les avis de plusieurs parties prenantes sur les performances.

Ce modèle personnalisable crée un système centralisé pour collecter, organiser et analyser les commentaires au sein de votre organisation.

Ces fonctionnalités clés rendent la collecte de commentaires plus systématique :

Suivez la progression grâce à des statuts personnalisés, notamment « Ouvert » et « Achevé »

Recueillez les commentaires sur 15 attributs personnalisés différents, tels que les opportunités de développement, la culture d'entreprise, la clarté des rôles et la distribution du travail

Accédez à 4 vues distinctes : vue Liste de tous les répondants, vue Liste des réponses, vue Tableau du sondage sur les commentaires des employés et vue Tableau blanc « Commencer ici »

Améliorez la gestion des commentaires grâce à l'étiquetage, aux réactions aux commentaires, aux automatisations et aux capacités d'IA

Organisez les réponses à l'aide des vues Tableau et Tableau pour identifier les modèles et les tendances

Assistance pour des cycles de feedback réguliers afin d'améliorer l'engagement des employés et l'amélioration continue

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines qui souhaitent mettre en place un processus structuré de collecte de commentaires afin d'obtenir des informations cohérentes sur les performances. Cela contribue également à instaurer une culture de transparence et de confiance entre les employés les plus performants et la direction.

💡Conseil de pro : Lorsque vous formulez des critiques constructives, la méthode sandwich peut s'avérer efficace : commencez par un commentaire positif, abordez les points à améliorer, puis concluez par une autre remarque positive. Cette approche constructive permet de maintenir une atmosphère favorable, rend le destinataire plus réceptif aux commentaires et favorise une culture d'amélioration continue.

2. Modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gagnez du temps grâce au modèle de formulaire de commentaires des employés ClickUp, qui vous évite de créer des formulaires de commentaires à partir de zéro

Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont un feedback structuré pourrait transformer vos discussions sur les talents ? Le modèle de formulaire de feedback des employés ClickUp transforme les discussions traditionnelles sur les performances en discussions structurées et exploitables. Cette version du formulaire de feedback ClickUp est spécialement conçue pour les évaluations menées par les managers.

Ce modèle complet de formulaire de feedback combine des évaluations quantitatives et des commentaires qualitatifs afin de dresser un tableau complet des performances et du potentiel des employés.

Voici comment ce modèle améliore votre processus de feedback :

Recueillez des informations pertinentes grâce à des champs personnalisés tels que la valeur des commentaires et les opportunités de développement

Suivez le moral des employés et identifiez les tendances grâce à plusieurs affichages organisés

Favorisez une communication transparente entre les employés et la direction

Assurez des évaluations équitables et complètes grâce à une approche structurée

Réalisez des évaluations approfondies avec des sections consacrées aux compétences clés, au suivi des réalisations et à la planification du développement

Adaptez-vous à tous les services et à tous les niveaux d'ancienneté grâce à un modèle flexible

🔑 Idéal pour : Les moyennes et grandes entreprises qui cherchent à standardiser leur processus de feedback tout en conservant une certaine flexibilité pour les différents rôles et services.

3. Le modèle d'évaluation des performances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Conservez l'historique des évaluations pour planifier le développement de carrière à long terme grâce au modèle d'évaluation des performances ClickUp

Vous recherchez un cadre complet couvrant tous les aspects de l'évaluation des performances ? Le modèle d'évaluation des performances ClickUp offre un cadre solide pour évaluer les contributions, les capacités et la trajectoire de croissance des employés.

Ce modèle complet fournit un système structuré pour des évaluations de performance efficaces, mettant en évidence les points forts, abordant les domaines à améliorer et établissant des plans de développement concrets.

Ce modèle vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour une évaluation complète des performances :

Définissez des attentes claires et des objectifs mesurables à l'aide d' indicateurs de performance personnalisables

Documentez les réalisations et les points à améliorer à l'aide de sections de commentaires structurées

Identifiez les employés les plus performants et ceux qui ont le plus fort potentiel à l'aide de critères objectifs et de commentaires nuancés

Créez des plans de développement ciblés avec des éléments d'action et des échéanciers précis

Assurez une évaluation cohérente entre les équipes tout en générant des données pour les sessions de calibrage des talents

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines qui souhaitent mener des évaluations formelles des performances afin d'éclairer les décisions en matière de gestion des talents et de planification de la relève.

📮ClickUp Insight : Le sondage de ClickUp sur l'efficacité des réunions a révélé que 18 % des personnes interrogées utilisent les commentaires dans les documents pour la collaboration asynchrone. Si cela réduit la durée des réunions, les commentaires dispersés manquent souvent de responsabilité, laissant les éléments d'action non suivis et incomplets. ClickUp Docs transforme la collaboration sur les documents grâce aux commentaires assignés. Chaque commentaire peut être attribué à un membre spécifique de l'équipe, transformant ainsi les commentaires passifs en tâches exploitables. Intégrez la responsabilité dans vos flux de travail documentaires ! 💫 Résultats concrets : les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp rapportent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

4. Le modèle complet d'évaluation des performances de ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez la cohérence grâce à des cadres d'évaluation standardisés dans toute votre organisation avec le modèle complet d'évaluation des performances de ClickUp

Une évaluation multidimensionnelle fournit les informations les plus riches pour les discussions sur les talents. Le modèle complet d'évaluation des performances de ClickUp améliore les évaluations standard grâce à une approche structurée de l'évaluation des talents qui couvre l'ensemble du cycle de vie des performances.

Le format structuré comprend une réflexion sur les réalisations passées et les plans de développement, garantissant ainsi des évaluations rétrospectives et prospectives.

Faites passer vos évaluations de performance au niveau supérieur grâce à ces fonctionnalités :

Gérez le cycle complet de l'évaluation à l'aide de sous-tâches pour l'auto-évaluation des performances, l'évaluation par le manager et les discussions sur la carrière

Suivez la progression des évaluations pour plusieurs employés à l'aide d'indicateurs visuels

Organisez les évaluations par service, trimestre et responsable grâce à sept champs personnalisés

Documentez les réalisations spécifiques à l'aide de preuves à l'appui dans la section « Réflexion sur le passé »

Facilitez la planification future grâce à des questions d'évaluation guidées sur les aspirations et le développement de carrière

🔑 Idéal pour : les organisations qui effectuent des évaluations annuelles approfondies afin de prendre des décisions importantes en matière de promotion, d'investissements dans le développement et de planification de la relève.

5. Le modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Favorisez une culture du feedback continu grâce à des vérifications régulières et des affichages faciles à utiliser avec le modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp

Pourquoi attendre une année entière pour évaluer les talents existants alors que des évaluations trimestrielles fournissent des informations plus opportunes ? Le modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp crée un rythme de discussions régulières sur les performances qui alimentent des processus plus larges de gestion des talents.

Ce modèle ciblé allie efficacité et perspicacité, permettant aux managers de saisir les données de performance récentes sans la charge administrative que représentent les évaluations annuelles complètes.

Voici comment ce modèle vous assiste dans votre cycle d'évaluation des performances :

Concentrez-vous sur les résultats à court terme, les objectifs de développement à court terme et les réalisations récentes sans le fardeau des évaluations annuelles

Capturez des données plus récentes à un rythme trimestriel pour des discussions plus pertinentes et opportunes sur le développement

Suivez la progression par rapport aux objectifs trimestriels et aux résultats clés (OKR)

Identifiez les points forts émergents et les nouveaux domaines de croissance

Définissez des priorités claires en matière de développement pour les 90 prochains jours

Tenez à jour un dossier qui sert de base aux évaluations annuelles des performances

🔑 Idéal pour : Les organisations qui adoptent un modèle de gestion continue des performances privilégiant les retours réguliers et les informations en temps réel.

6. Modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez la progression grâce au suivi du temps intégré et au nombre de tâches achevées pour garantir la responsabilité des performances à l'aide du modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp

Le modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp est conçu pour évaluer les performances individuelles, suivre la progression et identifier les domaines à améliorer. Ce modèle polyvalent combine des évaluations quantitatives et des commentaires qualitatifs afin de créer une évaluation équilibrée qui facilite les discussions sur l'examen des talents. Il peut être utilisé pour les évaluations des employés, les revues de projet, les commentaires sur les évènements ou les évaluations de produits.

Voici comment cela favorise des évaluations cohérentes et objectives :

Gérez le processus à l'aide de statuts personnalisés tels que « Ouvert » et « Achevé » pour suivre la progression

Capturez les attributs de performance clés tels que le titre du poste, les compétences techniques, les compétences en communication et les domaines à améliorer

Utilisez des champs personnalisés tels que les récompenses reçues, les tâches en attente ou le nombre total d'heures travaillées pour obtenir une image complète des contributions des employés

Accédez à des vues utiles, notamment le formulaire d'évaluation, la liste des évaluations des employés et la page de démarrage, pour organiser votre flux de travail

Utilisez l'automatisation et les commentaires pour rationaliser la collaboration pendant les cycles d'évaluation

🔑 Idéal pour : les organisations qui cherchent à standardiser leur processus d'évaluation tout en générant des données cohérentes pour les discussions sur l'évaluation des talents.

7. Modèle de formulaire de flux de travail d'évaluation basé sur les tâches ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réduisez les frictions administratives grâce à une structure facile à naviguer et axée sur les tâches fournie par le modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

La responsabilité est essentielle lors de la réalisation d'évaluations entre équipes. Le modèle de tâche « Formulaire d'évaluation » de ClickUp intègre les évaluations des employés à votre flux de travail existant en transformant les évaluations en tâches suivibles. Ce format basé sur les tâches garantit une réalisation dans les délais, une collecte cohérente des données et une visibilité sur la progression des évaluations.

Les managers peuvent réduire la charge administrative en attribuant des évaluations sous forme de tâches avec propriété, dates d'échéance et documentation, tout en garantissant la cohérence du processus entre les équipes.

Voici comment ce modèle améliore votre flux de travail d'évaluation :

Attribuez des tâches d'évaluation avec une propriété et des délais clairs pour renforcer la responsabilisation

Suivez la progression des évaluateurs et des services à l'aide d'indicateurs de statut des tâches

Saisissez les détails de l'évaluation à l'aide de champs personnalisés tels que le titre du poste, les compétences en communication et les compétences techniques

Centralisez les données de performance pour faciliter l'évaluation des talents et la planification du suivi

Évaluez facilement l'ensemble des équipes grâce à des modèles de tâches réutilisables et des champs personnalisés

🔑 Idéal pour : Les organisations qui cherchent à rationaliser les évaluations de performances et à responsabiliser leurs équipes afin qu'elles fournissent des commentaires de haute qualité.

💡 Conseil de pro : l'un des conseils les plus négligés en matière d'évaluation des performances est de venir préparé avec vos propres exemples de réussites, de défis et d'objectifs. Ne vous fiez pas uniquement à la mémoire de votre manager ; apportez des données, des réflexions et des questions. En vous présentant préparé, non seulement l'évaluation sera plus constructive, mais vous vous positionnerez également comme une personne proactive et consciente de ses capacités.

8. Le modèle de rapport hebdomadaire des employés ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez et suivez des objectifs à court terme pour renforcer la responsabilisation grâce au modèle de rapport hebdomadaire des employés ClickUp

Une documentation continue permet d'obtenir une image plus complète pour les évaluations des talents. Le modèle de rapport hebdomadaire des employés ClickUp capture les données de performance en cours, garantissant ainsi des discussions plus éclairées.

Ce modèle simple aide les employés à consigner chaque semaine leurs réalisations, leurs défis et leurs activités de développement, offrant ainsi un contexte précieux pour des évaluations plus complètes des talents.

Voici comment ce modèle renforce votre documentation sur les performances :

Capturez des données de performance en temps réel grâce à des rapports réguliers, réduisant ainsi la dépendance aux évènements récents ou aux préjugés des managers

Enregistrez chaque semaine les réalisations, les obstacles et les leçons apprises pour obtenir un historique complet des performances

Utilisez des champs personnalisés pour garantir la cohérence des mises à jour entre les différents services

Affichez la progression grâce à des résumés visuels dans les vues Liste et Tableau

Rationalisez la communication grâce aux fils de commentaires et aux mentions

Constituez une archive vivante des contributions des employés afin d'assurer une évaluation équitable et précise des talents

🔑 Idéal pour : Les organisations qui cherchent à compléter les évaluations formelles par une documentation continue des performances qui favorise la croissance et la visibilité.

9. Le modèle « Démarrer, arrêter, continuer » de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les commentaires dans des catégories claires « À faire », « À ne plus faire » et « À continuer » dans le modèle ClickUp « Start Stop Continue »

Parfois, les commentaires les plus efficaces sont ceux qui sont présentés de la manière la plus simple. Le modèle « Start Stop Continue » de ClickUp est l'une de ces options. Il offre une approche simplifiée pour recueillir des commentaires ciblés qui éclairent le développement des talents.

Ce modèle intuitif utilise un cadre simple pour identifier les comportements à adopter, à abandonner et à maintenir, créant ainsi une orientation claire pour le développement des employés.

Voici comment ce modèle améliore le feedback et la réflexion :

Utilisez un tableau blanc visuel pour collaborer et réfléchir en équipe

Encouragez les contributions ouvertes afin de créer un espace de feedback psychologiquement sûr

Personnalisez le modèle pour les rétrospectives, les bilans d'équipe ou la planification

Transformez vos réflexions en éléments concrets grâce à des tâches de suivi

Facilitez l'alignement entre les rôles grâce à une compréhension commune des priorités

🔑 Idéal pour : les équipes à la recherche d'un cadre simple mais efficace pour recueillir des commentaires exploitables et favoriser l'amélioration continue.

💡 Conseil de pro : Apprendre à votre équipe à demander des commentaires est tout aussi important que de les offrir. Encouragez les employés à formuler leurs questions clairement, par exemple « Que pourrais-je améliorer dans mes appels aux clients ? » au lieu d'une question vague telle que « Avez-vous des commentaires à me faire ? ». En adoptant et en soutenant cette approche, vous favorisez une culture de curiosité, de transparence et d'amélioration continue.

10. Le modèle de rapport de performance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Analysez les tendances à l'aide de visualisations intuitives grâce au modèle de rapport de performance ClickUp

Le modèle de rapport de performance ClickUp transforme les données brutes sur les talents en tableaux de bord visuels et en analyses de tendances. Il ne s'agit pas seulement de lister des résultats, mais aussi de repérer des tendances et de prévoir les risques liés aux talents.

Ce modèle de gestion des performances axé sur l'analyse aide les dirigeants à identifier les tendances en matière de performances, à comparer les membres de l'équipe et à prendre des décisions de gestion des talents basées sur des données.

Transformez vos données sur les talents en informations exploitables grâce à ces fonctionnalités :

Visualisez les résultats de l'équipe sur différentes périodes à l'aide des vues Liste, Calendrier et Charge de travail

Suivez les objectifs et les indicateurs clés de performance à l'aide de champs personnalisés et de mises à jour en temps réel

Attribuez des tâches de rapports avec des dates d'échéance et des statuts personnalisés pour plus de clarté

Créez des résumés automatisés pour réduire le travail manuel lié aux rapports

Ajoutez des notes, des fichiers et des commentaires à vos rapports pour les enrichir

Suivez les tendances au sein des équipes et sur différentes périodes afin de mettre en évidence les modèles de performance

Agrégez les données de performance pour identifier les employés les plus performants, les risques de départ et les besoins en matière de développement

🔑 Idéal pour : Les managers et chefs d'équipe qui ont besoin d'un système centralisé, automatisé et facile à utiliser pour générer et présenter des informations sur les performances.

📖 À lire également : Meilleur logiciel de surveillance des employés

11. Modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours

Obtenir un modèle gratuit Attribuez des responsabilités aux parties prenantes pour chaque jalon grâce au modèle de forfait ClickUp 30 60 90 jours

Après les évaluations des talents, il est essentiel de mettre en place un plan de développement structuré. Le modèle de forfait 30-60-90 jours de ClickUp transforme les informations issues des évaluations des talents en feuilles de route de développement structurées.

À la suite des discussions sur l'évaluation des talents, ce modèle de forfait de 30, 60 ou 90 jours fournit un cadre pour la mise en œuvre des recommandations de développement grâce à la définition progressive d'objectifs et d'opportunités d'apprentissage.

Voici comment ce modèle vous assiste dans votre stratégie d'intégration et de croissance :

Définissez des objectifs à 30, 60 et 90 jours avec des tâches assignées à chaque étape

Utilisez des champs personnalisés pour suivre les objectifs liés aux rôles, les besoins en formation et les livrables clés

Visualisez les échéanciers et les dates limites à l'aide des vues Liste, Calendrier et Tableau

Suivez la progression des forfaits à l'aide de statuts personnalisés et de checklists de tâches

Examinez et ajustez les objectifs lors d'entretiens individuels afin d'assurer leur alignement

🔑 Idéal pour : Mettre en œuvre les recommandations de développement identifiées lors des évaluations des talents, en particulier pour les employés à fort potentiel et les candidats à la planification de la relève.

12. Modèle de plan d'action pour les employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression à l'aide de statuts tels que « À faire », « En cours » et « Achevé » grâce au modèle de plan d'action pour les employés de ClickUp

Les informations sur les talents ne créent de la valeur que lorsqu'elles mènent à des actions. Le modèle de plan d'action pour les employés de ClickUp transforme les discussions sur l'évaluation des talents en activités de développement concrètes. Ce modèle axé sur la mise en œuvre aide les responsables à créer des plans de développement structurés avec des actions claires, des échéanciers et des mesures de responsabilisation.

Transformez vos informations en actions grâce à ces outils de mise en œuvre :

Définissez des objectifs de développement spécifiques basés sur les commentaires issus de l'évaluation des talents

Créez des étapes concrètes avec une propriété et des échéances claires

Identifiez les ressources et l'assistance nécessaires à un développement réussi

Suivez la progression par rapport aux objectifs de développement à l'aide d'indicateurs de statut

Affichez les plans d'action sous plusieurs formats, notamment les vues Liste, Calendrier et Tableau

Encouragez le suivi grâce à des rappels, des commentaires et des checklists de tâches

Traduisez les informations issues des évaluations des talents en objectifs de développement clairs, en étapes concrètes et en suivi de la progression

🔑 Idéal pour : Les managers et les équipes RH qui souhaitent formaliser les discussions sur les performances dans des plans de développement clairs et faciles à suivre pour les employés.

13. Modèle ClickUp pour entretiens individuels entre employés et managers

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez les sujets de discussion, les notes et les commentaires dans un emplacement centralisé à l'aide du modèle ClickUp Employee & Manager 1-on-1

Des points réguliers permettent de s'assurer que les plans de développement issus des évaluations des talents restent sur la bonne voie. Le modèle ClickUp « Employee & Manager 1-on-1 » ( Employé et responsable en tête-à-tête) crée une structure pour des discussions continues sur le développement qui favorisent la croissance des talents.

Ce modèle axé sur la communication aide les managers à mener des entretiens efficaces qui s'appuient sur les informations issues de l'évaluation des talents et permettent de suivre la progression du développement.

Voici comment ce modèle vous aide dans vos discussions quotidiennes :

Planifiez des entretiens individuels récurrents grâce à des rappels et des attributions de tâches intégrés

Suivez la progression des objectifs et des plans de développement à l'aide des statuts des tâches

Utilisez les champs personnalisés pour documenter les éléments d'action, les obstacles ou les thèmes des réunions

Consultez l'historique des réunions pour assurer la continuité et réduire les répétitions

Visualisez les éléments d'action et les échéanciers grâce aux vues Liste et Calendrier

Maintenez la responsabilité grâce à des entretiens individuels structurés, au suivi des objectifs et à la documentation des éléments d'action

🔑 Idéal pour : Les organisations qui mettent en œuvre une approche de développement continu qui va au-delà des cycles formels d'évaluation des talents.

14. Modèle de revue des talents Google Sheets Nine Box Grid par TestGorilla

via TestGorilla

Le cadre classique à 9 cases est un outil puissant pour les discussions sur les talents. Le modèle de revue des talents Google Sheets 9-Box Grid de TestGorilla offre un moyen structuré de mapper la distribution de la main-d'œuvre.

Cette mise en forme stratégique aide les équipes de direction à évaluer les performances et le potentiel des employés, ce qui facilite l'identification des priorités en matière de développement et des candidats à la succession.

Classez et développez vos talents plus efficacement grâce à :

Classez vos employés selon leurs performances et leur potentiel dans une grille 3×3 familière

Utilisez des libellés et des définitions clairs pour chaque case afin de garantir une évaluation cohérente

Mettez en avant les candidats à la succession et le potentiel de leadership grâce à un mappage visuel

Alignez les stratégies de développement et la planification de la relève sur le placement des employés dans la grille

Utilisez un format collaboratif et partageable dans Google Sheets pour rationaliser les contributions de l'équipe

🔑 Idéal pour : les équipes RH et les groupes de direction qui effectuent des évaluations des talents et qui ont besoin d'un outil visuel simple pour mapper et évaluer la dynamique des performances et du potentiel.

👀 Le saviez-vous ? La grille 9 Box est un outil de gestion des talents qui a vu le jour dans les années 1970. Elle a été développée par le cabinet de conseil McKinsey & Company pour General Electric (GE). À l'origine, elle servait de cadre stratégique pour aider GE à évaluer et hiérarchiser ses investissements dans ses différentes unités commerciales en évaluant l'attractivité du secteur et la force concurrentielle.

15. PDF 9 Box Grid Modèle d'évaluation des talents par Primalogik

via Primalogik

Des conseils sur la manière d'utiliser efficacement la grille 9 cases peuvent s'avérer précieux. Le modèle PDF 9 Box Grid Talent Review Template de Primalogik fournit un cadre professionnel et prêt à l'emploi pour les discussions sur la cartographie des talents.

Ce modèle perfectionné comprend des directives complètes pour évaluer à la fois les performances et le potentiel, garantissant ainsi une évaluation cohérente dans toute l'organisation.

Voici comment ce modèle d'évaluation des talents en 9 cases vous assiste dans votre processus d'évaluation des talents :

Accédez à des définitions claires des dimensions de la performance et du potentiel

Référez-vous aux stratégies de développement suggérées pour chaque position dans la Box

Documentez vos décisions de placement à l'aide de critères cohérents

Facilitez les discussions structurées sur la préparation et la croissance des employés

Assistance à la planification de la succession grâce à un cadre visuel standardisé

Utilisez-les hors ligne ou sous forme imprimée lors de sessions collaboratives d'étalonnage des talents

🔑 Idéal pour : Les organisations qui découvrent l'approche d'évaluation des talents en 9 cases et qui ont besoin de conseils sur les critères d'évaluation et les recommandations de développement.

Transformez votre stratégie de gestion des talents

La mise en œuvre d'un processus structuré d'évaluation des talents à l'aide des modèles appropriés transforme la gestion des talents, qui passe alors d'opinions subjectives à des décisions fondées sur des données. Ces 15 modèles fournissent les cadres nécessaires pour identifier les employés les plus performants, répondre aux besoins en matière de développement et constituer de solides viviers de futurs leaders.

Prêt à améliorer votre approche de la gestion des talents ? Commencez par mettre en œuvre les modèles qui correspondent à votre niveau de maturité actuel, puis élargissez progressivement votre boîte à outils à mesure que votre processus évolue. L'avenir de votre organisation dépend de votre capacité à identifier, développer et déployer efficacement vos talents dès aujourd'hui.

Inscrivez-vous à ClickUp pour accéder à ces modèles personnalisables et créer un processus d'évaluation des talents qui favorise la réussite de votre organisation.