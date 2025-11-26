Notion Mail ou Superhuman : quelle est la meilleure option ?

Il est 23 h 47. Vous vous étiez promis de vous déconnecter il y a deux heures, mais vous êtes toujours là, à répondre à des e-mails que vous aviez marqués il y a plusieurs jours et que vous aviez oubliés. Vous vous demandez si le problème vient du temps ou de l'outil.

Notion Mail est l'outil à la mode du moment, et vous êtes curieux.

Superhuman a également attiré votre attention, avec tout le battage médiatique autour de ses raccourcis clavier.

La vraie question est de savoir quel outil vous aide à vider votre boîte de réception plus rapidement. C'est là que cette analyse comparative entre Notion Mail et Superhuman entre en jeu.

C'est parti ! 🧰

Notion Mail et Superhuman en un coup d'œil

Voici un bref résumé :

Critères Notion Mail Superhuman ClickUp (bonus) Approche Wrapper pour Gmail avec intégration Notion ; idéal pour les utilisateurs intensifs de Notion. Client d'e-mail autonome axé sur la productivité pour les professionnels Plateforme de productivité tout-en-un avec gestion de projet intégrée par e-mail, tâches, documents et projets. Comptes avec assistance Gmail uniquement, lié aux comptes Notion Comptes Gmail et Outlook multiples Gmail, Outlook et autres intégrations d'e-mail (varie selon l'installation de l'environnement de travail) Disponibilité de la plateforme Basée sur le Web et sans mode hors ligne disponible Applications Mac, Windows, Web, iOS, Android et mode hors ligne complet disponibles. Web, Windows, Mac, iOS, Android ; mode hors ligne pour les tâches et les documents Fonctionnalités IA Notion IA pour référencer les pages Notion et fournir une aide à la rédaction de base IA avancée, brouillons de réponses dans votre style, suivis automatiques et résumés ClickUp AI pour la rédaction d'e-mails, l'automatisation des tâches, les résumés et les suggestions intelligentes dans le cadre de la gestion du travail. Organisation de la boîte de réception Vues (catégorisation automatique et manuelle avec IA et filtres) Boîtes de réception séparées, libellés intelligents et catégorisation automatique avancée Boîte de réception unifiée pour les e-mails et les tâches, vues personnalisables, automatisation et filtrage Collaboration Référencez les pages Notion dans vos e-mails Partagez la vue en direct des e-mails, commentez/mentionnez vos collègues, effectuez l'automatisation du transfert des e-mails, partagez des brouillons. Attribuez des e-mails comme tâches, commentez, mentionnez vos collègues, associez des e-mails à des projets et collaborez en temps réel. Intégrations Intégration approfondie avec l'environnement de travail Notion S'intègre à Gmail et Outlook, entre autres outils. Intégration approfondie avec les tâches, les documents, le chat, le Calendrier et plus de 1 000 outils via les intégrations ClickUp.

Qu'est-ce que Notion Mail ?

via Notion Mail

Notion Mail est un client de messagerie électronique alimenté par l'IA qui permet aux utilisateurs d'organiser leur boîte de réception, de rédiger des réponses et de planifier des réunions dans Notion. Il est conçu comme une application autonome, accessible via le web, et fonctionne avec les comptes Gmail et Google Workspace.

Cette application dispose d'une interface minimaliste et personnalisable qui s'aligne sur la philosophie de conception de Notion.

🧠 Anecdote amusante : Ray Tomlinson a envoyé le premier e-mail en 1971. Il se l'est envoyé à lui-même à titre de test... et a rapidement oublié ce qu'il disait.

Fonctionnalités de Notion Mail

Découvrons quelques fonctionnalités qui rendent Notion Mail si spécial.

Fonctionnalité n° 1 : libellés automatiques et organisation de la boîte de réception optimisée par l'IA de Notion

Laissez Notion Mail gérer votre boîte de réception

Vous avez une boîte de réception désordonnée ? Notion Mail dispose d'une IA qui se charge du travail à faire. Elle examine le contenu, l'expéditeur et le contexte de chaque message, puis suggère et applique automatiquement des libellés. Vous n'avez donc plus besoin de déplacer manuellement chaque e-mail vers un dossier.

Vous pouvez également créer vos propres libellés, et au fil du temps, l'IA apprend comment vous aimez trier vos messages. C'est comme si vous appreniez à votre boîte de réception à fonctionner à votre manière.

Fonctionnalité n° 2 : affichage personnalisé de la boîte de réception, filtres et rédaction par blocs

Filtrez votre boîte de réception avec Notion Mail

Au lieu de vous retrouver coincé dans le défilement interminable des e-mails, Notion Mail vous permet de créer des vues personnalisées de votre boîte de réception partagée. Vous souhaitez voir uniquement les messages de votre équipe ? Ou seulement les e-mails non lus de vos clients ? Vous pouvez filtrer par expéditeur, libellé, statut, etc.

De plus, si vous avez l'habitude d'écrire dans Notion, vous vous sentirez tout à fait à l'aise avec l'éditeur d'e-mails.

Vous pouvez utiliser des blocs pour ajouter des titres, des checklists, des légendes, des puces et même des blocs de code. La commande slash (/) familière est également intégrée, ce qui rend la mise en forme rapide et flexible. C'est une pause rafraîchissante par rapport à la routine des e-mails en texte simple.

📮ClickUp Insight : Près de 42 % des travailleurs du savoir préfèrent utiliser les e-mails pour communiquer avec leur équipe. Mais cela a un coût. Comme la plupart des e-mails ne parviennent qu'à certains collègues, les connaissances restent fragmentées, ce qui entrave la collaboration et la prise de décisions rapides. Pour améliorer la visibilité et accélérer la collaboration, utilisez une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, qui transforme vos e-mails en tâches exploitables en quelques secondes !

Fonctionnalité n° 3 : modèles et planification intégrée

Planifiez des éléments à partir de vos e-mails

Notion Mail rend les e-mails répétitifs moins ennuyeux. Vous pouvez enregistrer les textes fréquemment utilisés sous forme d'extraits et les insérer dans vos messages en un seul clic. Que vous traitiez des tickets d'assistance ou que vous assuriez le suivi de prospects, cette fonctionnalité vous fait gagner un temps considérable et garantit la cohérence de vos réponses.

De plus, l'intégration du Calendrier Notion vous permet d'insérer directement des liens de réservation dans vos e-mails. Elle vérifie vos disponibilités et aide les destinataires à choisir un créneau horaire, sans avoir recours à un outil de planification tiers.

Tarifs de Notion Mail

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

🔍 Le saviez-vous ? Le symbole « @ » n'a pas été inventé à l'origine pour les e-mails. Il était utilisé dans la comptabilité et les factures commerciales, où il signifiait « au taux de ». Tomlinson l'a choisi parce qu'il n'était pas utilisé dans les noms, ce qui en faisait un séparateur idéal.

Qu'est-ce que Superhuman ?

via Superhuman

Superhuman est un client de e-mail haut de gamme qui améliore la productivité et rationalise l'expérience de e-mail grâce à une interface rapide et intuitive et à des fonctionnalités puissantes. Il offre des raccourcis clavier avancés, des accusés de lecture, des rappels de suivi et des informations basées sur l'IA.

Cette application est particulièrement appréciée des professionnels et des cadres qui traitent quotidiennement un volume important d'e-mails, car elle offre des outils qui privilégient la rapidité, la concentration et la productivité.

🧠 Anecdote amusante : La comédie romantique de 1998 Vous avez un e-mail, avec Tom Hanks et Meg Ryan, s'inspire de l'essor de la culture de l'e-mail et de l'alerte emblématique « Vous avez un e-mail » d'AOL.

Fonctionnalités de Superhuman

Voici ce que vous obtenez lorsque vous entrez dans la zone haute performance de ce logiciel de gestion des e-mails. 📈

Fonctionnalité n° 1 : organisation de la boîte de réception et rédaction assistées par l'IA

Demandez à l'IA de Superhuman de rédiger vos e-mails

L'IA de Superhuman trie automatiquement les e-mails dans des catégories intelligentes telles que marketing, présentations et mises à jour sociales. Vous pouvez également l'entraîner à créer des libellés automatiques personnalisés à l'aide de simples invitations telles que « candidatures » ou « demandes de révision du travail ».

Vous avez quelques points clés ? Le rédacteur d'e-mails IA de Superhuman peut les transformer en e-mails soignés, fidèles à votre marque et à votre style. Il apprend de vos messages passés pour rédiger des réponses qui vous ressemblent.

De plus, Superhuman rédige même des réponses pré-rédigées pour tout ce qui se trouve dans votre boîte de réception : il vous suffit de les relire, de les modifier si nécessaire et d'appuyer sur « Envoyer ». Vous pouvez également lui demander de raccourcir, d'allonger, de simplifier ou de réécrire n'importe quel message, ce qui vous donne un contrôle total sans avoir à faire le travail fastidieux.

Fonctionnalité n° 2 : rappels automatiques et recherche intelligente

Recevez des rappels de suivi automatisés

Vous avez oublié de marquer des e-mails ou de définir des rappels ? Superhuman est là pour vous aider. Il vous invite automatiquement à faire un suivi si quelqu'un n'a pas répondu et peut même rédiger le message de suivi à votre place.

Vous n'avez pas non plus besoin de vous souvenir des objets ou des expéditeurs exacts. Il vous suffit de taper quelque chose comme « Où sont les informations sur le deuxième trimestre ? » ou « Trouver les réponses élogieuses à notre présentation », et la recherche IA de Superhuman vous les trouvera en quelques secondes.

🔍 Le saviez-vous ? Le premier spam a été envoyé en 1978 par Gary Thuerk, directeur marketing chez Digital Equipment Corporation. Il a été envoyé à environ 400 personnes et a généré un résultat de 13 millions de dollars en termes de ventes, mais a également marqué le début d'un phénomène très décrié dans le monde des e-mails.

Fonctionnalité n° 3 : extraits

Organisez vos extraits pour ne manquer aucun détail

Si vous envoyez souvent des messages similaires, les extraits vous faciliteront la vie. Il vous suffit d'enregistrer une réponse (ou même un e-mail complet avec pièces jointes et copies), puis de la glisser-déposer d'un simple clic.

Les équipes peuvent également partager des extraits pour plus de cohérence.

Le petit plus ? Vous pouvez automatiser l'ensemble de vos flux de travail, tels que le transfert d'applications, les réponses et l'archivage, sans lever le petit doigt.

Tarifs Superhuman

Entreprise : 40 $/mois par utilisateur

Starter : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Le travail réel est souvent déconnecté des e-mails, et c'est une triste réalité pour beaucoup d'entre nous. L'IA contextuelle peut transformer la façon dont les e-mails sont liés au travail réel en comblant intelligemment le fossé entre la communication et l'action. Au lieu de laisser les informations importantes se perdre dans les boîtes de réception, l'IA contextuelle peut analyser le contenu des e-mails, comprendre leur intention et faire automatiquement apparaître les tâches, documents ou mises à jour de projet pertinents au sein de votre plateforme de travail. Par exemple, si un e-mail contient une demande ou une échéance, l'IA peut suggérer de créer une tâche, de la lier au bon projet ou même de l'attribuer au membre de l'équipe approprié, le tout sans avoir à copier manuellement ou à passer d'un outil à l'autre. Cette intégration transparente garantit que rien ne passe entre les mailles du filet, ce qui rend votre flux de travail plus efficace et permet à votre équipe de rester alignée. Voyez-le en action :

Notion Mail vs Superhuman : comparaison des fonctionnalités

En matière de clients de e-mail conçus pour la rapidité et la concentration, Notion Mail et Superhuman adoptent des approches très différentes pour vous aider à atteindre l'objectif « boîte de réception zéro ». L'un mise sur la personnalisation et le tri basé sur l'IA, l'autre sur la vitesse et la précision.

Examinons ces outils de productivité pour les e-mails au-delà des apparences afin de déterminer lequel correspond le mieux à votre flux de travail. ⚒️

Fonctionnalité n° 1 : capacités d'IA

Comparons comment Notion et Superhuman utilisent l'IA pour gérer vos e-mails.

Notion Mail

Notion Mail s'intègre à Notion IA et offre des fonctionnalités d'assistance de base telles que la modification en cours et l'amélioration du texte de vos e-mails. Vous pouvez consulter les pages Notion pendant que vous rédigez, ce qui est pratique si vous êtes déjà familiarisé avec l'écosystème Notion.

Cependant, Notion Mail ne dispose pas de fonctionnalités IA avancées telles que les résumés automatiques, la recherche puissante basée sur l'IA et la rédaction d'e-mails dans votre propre style.

Superhuman

Superhuman, quant à lui, vous permet d'utiliser largement l'IA dans vos e-mails. Il peut rédiger des réponses dans votre style en apprenant comment vous écrivez habituellement. Il est suffisamment intelligent pour détecter quand un suivi est nécessaire et peut en générer un pour vous.

De plus, elle dispose d'une fonction de recherche alimentée par l'IA qui vous permet de saisir vos questions en anglais courant et d'obtenir l'essentiel sans avoir à fouiller. Vous avez besoin d'un aperçu rapide d'un e-mail ? Superhuman affiche un résumé d'une ligne généré par l'IA au-dessus de chaque message.

🏆 Gagnant : Superhuman pour son IA contextuelle intégrée à votre boîte de réception.

Fonctionnalité n° 2 : environnement de travail unifié

Voyons comment Notion et Superhuman permettent (ou non) de regrouper vos e-mails et vos tâches.

Notion Mail

Si vous êtes déjà un utilisateur de Notion, tout devient plus simple ici.

Comme elle est intégrée nativement à l'environnement de travail Notion, vous pouvez référencer ou lier des pages directement dans vos e-mails, voire rédiger des réponses à partir d'un document. Votre flux de travail vous semblera ainsi moins fragmenté.

Superhuman

Bien que Superhuman fournisse l'assistance pour l'intégration avec des outils populaires, son expérience de e-mail reste distincte des autres hubs de travail.

Vous pouvez lier des outils tels qu'Asana ou Slack, mais ces connexions sont plus transactionnelles que transformationnelles. Vous devez toujours passer d'une application à l'autre, ce qui crée des frictions et perturbe votre flux de travail.

🏆 Vainqueur : C'est ex æquo ! Notion Mail l'emporte pour les flux de travail Notion rigoureux ; Superhuman l'emporte pour les flux de travail collaboratifs par e-mail. Choisissez votre priorité.

Fonctionnalité n° 3 : tri et filtrage des e-mails

Voyons comment Notion et Superhuman vous aident à trier et à hiérarchiser vos e-mails.

Notion Mail

Notion Mail est particulièrement performant pour l'organisation et le tri des e-mails. Sa fonctionnalité « Vues » vous permet de classer votre boîte de réception en segments personnalisés, tels que les fils de discussion ayant une priorité élevée, les messages liés à des projets, les newsletters ou tout autre élément qui vous intéresse.

Selon le niveau d'implication que vous souhaitez, ces vues peuvent être alimentées par des suggestions d'IA ou définies manuellement.

Superhuman

Superhuman adopte une approche similaire avec sa « boîte de réception divisée », qui classe vos e-mails en différentes sections telles que VIP, messages d'équipe ou outils, soit automatiquement, soit en fonction des règles que vous définissez.

La plateforme prend également en charge le transfert automatique des messages, la réponse automatique ou le marquage des éléments comme terminés sans même les ouvrir.

🏆 Gagnant : C'est ex æquo ! Les deux outils offrent des moyens efficaces de mettre de l'ordre dans le chaos de votre boîte de réception.

Notion Mail vs Superhuman sur Reddit

Nous avons utilisé Reddit pour comparer Notion Mail et Superhuman, et voici ce que nous avons trouvé.

Un utilisateur de Reddit compare les deux :

Je suis utilisateur de Superhuman depuis octobre 2020. Voici quelques-unes de mes observations. Intuitive, avec les mêmes raccourcis clavier. Notion Mail ne propose toutefois pas une expérience entièrement clavier. Vous devez toujours cliquer pour accéder à certains endroits, comme une autre boîte de réception divisée ou un autre comptePas de « vue » uniquement archivée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser G+A et qu'il n'y a pas de dossiers uniquement archivés, mais vous devez aller dans « tous les e-mails »Pas d'accusés de réception (!!)Pas d'avantage le lundi matin où j'obtiens un score de boîte de réception zéro Honnêtement, l'expérience est similaire et pour une première version, c'est plutôt bon. Je ne suis pas sûr que la différence entre Notion Mail (même cette première version) et mon cher Superhuman vaille >= 30 $. Cela me tuerait de perdre ma série de boîtes de réception vides.

Je suis utilisateur de Superhuman depuis octobre 2020. Voici quelques-unes de mes observations.

Intuitive, avec les mêmes raccourcis clavier. Notion Mail ne propose toutefois pas une expérience entièrement clavier. Vous devez toujours cliquer pour accéder à certains endroits, comme une autre boîte de réception divisée ou un autre comptePas de « vue » uniquement archivée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser G+A et qu'il n'y a pas de dossiers uniquement archivés, mais vous devez aller dans « tous les e-mails »Pas d'accusés de réception (!!)Pas d'avantage le lundi matin où j'obtiens un score de boîte de réception zéro

Honnêtement, l'expérience est similaire et pour une première version, c'est plutôt bon. Je ne suis pas sûr que la différence entre Notion Mail (même cette première version) et mon cher Superhuman vaille >= 30 $. Cela me tuerait de perdre ma série de boîtes de réception vides.

Certains utilisateurs apprécient l'interface de Superhuman :

Pour moi, c'était aussi le design visuel. Les raccourcis sont super, mais ils peuvent être reproduits sur d'autres clients. L'interface de Superhuman, par contre, est top 👌

Pour moi, c'était aussi une question de design visuel. Les raccourcis sont très pratiques, mais ils peuvent être reproduits sur d'autres clients. L'interface de Superhuman, en revanche, est parfaite 👌

Alors que d'autres utilisateurs apprécient Notion Mail :

Je l'attendais avec impatience et je l'ai reçu il y a deux jours. J'ai des milliers d'e-mails classés dans plusieurs dizaines de libellés de clients et de projets, et j'étais impatient de découvrir les nouveaux outils d'organisation. Elle a transféré mes libellés depuis Gmail, mais ne contient pas les e-mails associés à ces libellés. Elle m'est donc complètement inutile, à moins qu'il existe une solution simple que j'ignore.

Je l'attendais avec impatience et je l'ai reçu il y a deux jours. J'ai des milliers d'e-mails classés dans plusieurs dizaines de libellés de clients et de projets, et j'étais impatient de découvrir les nouveaux outils d'organisation.

Elle a transféré mes libellés depuis Gmail, mais ne contient pas les e-mails associés à ces libellés. Elle m'est donc complètement inutile, à moins qu'il existe une solution simple que j'ignore.

🔍 Le saviez-vous ? 88 % des utilisateurs de messagerie électronique consultent leur boîte de réception plusieurs fois par jour. Plus précisément, 39 % la consultent 3 à 5 fois, 27 % 10 à 20 fois et 22 % plus de 20 fois. Parallèlement, 8,5 % consultent leurs e-mails une fois par jour et 3,5 % ne les consultent pas tous les jours.

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Notion Mail et Superhuman.

Lorsque vous n'arrivez pas à vous décider entre l'option A et l'option B (ici, Notion et Superhuman !), pourquoi ne pas opter pour l'option C ?

ClickUp est le premier environnement de travail convergent au monde qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Comparons ClickUp, Notion Mail et Superhuman. ⚓

ClickUp n° 1 : gestion de projet par e-mail

Vous en avez assez de passer constamment d'un onglet à l'autre, de perdre le fil des conversations et de copier manuellement les tâches de votre boîte de réception vers votre liste de tâches ?

Découvrez ClickUp Gestion de projet par e-mail.

Au lieu de traiter les e-mails comme une application distincte, cet outil les place au cœur de votre flux de travail. Vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails directement dans vos tâches, lier des fils de discussion à des travaux pertinents et même attribuer des suivis sans quitter votre environnement de travail.

Alors que Superhuman met l'accent sur la rapidité et que Notion Mail tente d'organiser vos e-mails et votre boîte de réception dans une base de données, ClickUp va encore plus loin. Il transforme les e-mails de votre boîte de réception unifiée en tâches ClickUp exploitables.

Par exemple, si vous gérez le lancement d'un produit et recevez un e-mail détaillé d'un client concernant une fonctionnalité bêta, vous pouvez simplement transférer cet e-mail vers votre environnement de travail, où il sera automatiquement converti en tâche.

Centralisez votre travail grâce à la gestion de projet par e-mail ClickUp. Envoyez des e-mails sans quitter votre environnement de travail grâce à ClickUp Gestion de projet pour e-mails.

L'objet devient le nom de la tâche, le corps du message est la description et les pièces jointes sont incluses pour la gestion des tâches par e-mail. Vous pouvez ensuite l'attribuer à un développeur, fixer une date d'échéance et même déclencher une automatisation pour informer l'équipe produit. La plateforme tout-en-un permet à tous les membres du projet de consulter les mêmes fils de discussion, d'ajouter des commentaires, de se taguer mutuellement et de suivre les décisions.

Voici ce qu'en pense Philip Storry, administrateur système senior chez SYZYGY :

ClickUp a remplacé une combinaison désordonnée de tickets d'assistance et de chaînes d'e-mails par une seule tâche et des sous-tâches pour chaque élément/évènement du processus, garantissant ainsi que rien n'est oublié et que tout se déroule au bon moment. Aucune solution antérieure n'avait été capable de coordonner quatre départements aussi facilement que ClickUp.

ClickUp a remplacé une combinaison désordonnée de tickets d'assistance et de chaînes d'e-mails par une seule tâche et des sous-tâches pour chaque élément/évènement du processus, garantissant ainsi que rien n'est oublié et que tout se déroule au bon moment. Aucune solution antérieure n'avait été capable de coordonner quatre départements aussi facilement que ClickUp.

Vous pouvez la configurer de manière à ce que chaque formulaire d'assistance envoyé déclenche automatiquement l'envoi d'un e-mail au client et la création d'une tâche pour votre équipe d'assistance, avec indication de la priorité, de l'assigné et de la date limite.

Cette fonctionnalité devient encore plus puissante lorsque vous intégrez ClickUp et Outlook. Vous avez reçu un e-mail qui nécessite un suivi ? Transformez-le simplement en tâche directement depuis Outlook.

Et si vous êtes un utilisateur de Gmail, l'expérience est tout aussi fluide. L'intégration ClickUp et Gmail convertit n'importe quel e-mail en tâche en quelques clics, soit via le module complémentaire Gmail, soit via l'extension Chrome.

🧠 Fait intéressant : 71 % des spécialistes du marketing B2B intègrent des newsletters par e-mail dans leur stratégie de marketing de contenu, ce qui prouve leur valeur pour établir des connexions avec les entreprises.

Atout n° 2 de ClickUp : des fonctionnalités basées sur l'IA

Voici le problème : les équipes passent des heures chaque semaine à rechercher des informations, à résumer des documents et à rédiger des mises à jour. En fait, un professionnel perd en moyenne plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail. Cela représente plus de 120 heures par an passées à fouiller dans les e-mails, les fils de discussion Slack et les fichiers éparpillés. (Source : ClickUp Insight)

ClickUp Brain, l'assistant alimenté par l'IA de la plateforme, est profondément intégré à la plateforme de gestion de projet par e-mail et comprend le contexte de votre travail.

Rédigez des e-mails commerciaux entrants qui répondent aux objections courantes et offrent une preuve sociale à l'aide de ClickUp Brain.

Imaginons que vous gériez le lancement d'un produit complexe et que vous ayez besoin d'un résumé rapide de l'état d'avancement du projet. Vous n'avez pas besoin de passer au crible six listes de tâches, quatre notes de réunion et un document du mois dernier.

Il suffit de demander à ClickUp Brain en langage naturel. Il affichera instantanément les tâches, les échéances et les obstacles pertinents.

📌 Exemple de question : Quel est le statut actuel du lancement du produit au troisième trimestre ? Indiquez les tâches principales, les éventuels obstacles et les personnes responsables de chaque élément.

Vous devez rédiger une mise à jour rapide à l'intention des parties prenantes ? L'agent IA de rédaction d'e-mails rédige un rapport de statut à partir des données du projet en temps réel. Vous créez un calendrier de contenu ? Il peut générer des plans, puis ClickUp Brain peut intervenir pour vous aider à peaufiner les brouillons.

Passons maintenant aux réunions.

Si votre équipe croule sous les appels, ClickUp AI Notetaker résout ce problème grâce à l'automatisation. Il transcrit les réunions en temps réel, résume les points clés et, surtout, crée automatiquement des tâches à partir des éléments à mener.

Faites confiance à l'assistant de prise de notes ClickUp AI pour vous aider pendant vos réunions

Plus besoin de vous creuser la tête pour vous souvenir de ce qui a été décidé et qui fait quoi. Le travail est documenté et attribué dans votre environnement de travail à la fin de l'appel.

Par exemple, une équipe chargée de la réussite client peut organiser une session de feedback avec un client important. L'IA Notetaker transcrit l'intégralité de l'appel, signale les demandes d'amélioration sous forme de tâches et publie un résumé TL;DR dans votre canal de chat interne. Même les collègues qui n'ont pas pu participer sont immédiatement informés et prêts à agir.

Une fois vos tâches enregistrées et vos priorités clairement définies, le prochain défi consiste à vous assurer que tous les collaborateurs travaillent en harmonie.

ClickUp Chat est l'endroit où votre stratégie se transforme en action avec votre équipe, et non autour d'elle.

Imaginons que vous participiez à une discussion dans un fil de chat au sujet d'une demande urgente d'un client. Quelqu'un mentionne une solution, un autre suggère une modification du texte, et vous réalisez que cela se transforme en plan d'action. Vous pouvez transformer ces messages directement en tâches, directement dans le chat.

Attribuez-les, fixez des délais, et le tour est joué ! La discussion se transforme en action sans interrompre le flux. De plus, ClickUp Brain résume l'ensemble du fil de discussion et met en évidence les prochaines étapes, garantissant ainsi que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Vous pouvez même lancer une visioconférence rapide avec ClickUp SyncUps, qui intègre des fonctionnalités de prise de notes. Associé à ClickUp Docs, vous disposez d'un outil de collaboration complet.

Vous devez rédiger un plan de commercialisation ? Ouvrez un document ClickUp, intégrez votre liste de tâches, ajoutez un échéancier de projet, identifiez vos collègues pour qu'ils puissent le relire et attribuez même des tâches directement à partir du document. Votre chef de développement peut mettre à jour l'échéancier, votre designer peut ajouter des commentaires en ligne et votre responsable marketing peut ajouter des liens vers des rapports de performance, le tout en temps réel.

Les documents sont accessibles depuis n'importe où dans ClickUp et se trouvent juste à côté de vos tâches et de vos échéanciers. Vous pouvez également utiliser des modèles prêts à l'emploi pour les propositions, les notes de réunion ou les spécifications de produits et les adapter selon vos besoins.

📣 L'avantage ClickUp : Brain MAX est votre assistant de bureau alimenté par l'IA qui rend la gestion des e-mails facile et efficace. Grâce à une intégration approfondie de votre boîte de réception, de vos tâches et de votre Calendrier, Brain MAX rassemble toutes vos communications par e-mail dans un environnement de travail unifié. Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance vocale pour rédiger, répondre ou organiser rapidement vos e-mails sans les mains, tandis que plusieurs modèles d'IA de pointe vous aident à générer des réponses soignées, à résumer les longs fils de discussion et à suggérer des suivis. Brain MAX peut également automatiser les tâches courantes liées aux e-mails, définir des rappels pour les messages importants et lier les e-mails à des projets ou des contacts pertinents, ce qui vous permet de garder votre boîte de réception organisée et votre flux de travail fluide.

Mail trouve son égal avec ClickUp

Si vous ne pensez qu'au e-mail, vous passez à côté de la moitié de l'histoire.

Bien sûr, Notion Mail est idéal pour les fans de Notion, et Superhuman est conçu pour la rapidité et les réponses réfléchies. Mais la véritable productivité se manifeste lorsque vos e-mails, tâches, documents et projets fonctionnent bien ensemble.

C'est là que ClickUp entre en jeu. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, elle regroupe les e-mails, les tâches et le travail d'équipe en un seul endroit. Ainsi, votre travail se déroule sans heurts et reste organisé.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅