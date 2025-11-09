Les 10 meilleures alternatives à Superwhisper avec des fonctionnalités de réunion basées sur l'IA

Les réunions consécutives sont déjà suffisamment difficiles sans avoir à prendre des notes, assurer le suivi et essayer de se rappeler qui a donné sa validation pour faire quoi.

Les assistants de réunion basés sur l'IA sont devenus indispensables pour les équipes qui souhaitent rester concentrées pendant les réunions et s'appuyer sur des résumés précis après coup.

Superwhisper est un outil utile, mais ce n'est pas le seul.

Dans cet article, nous vous présentons 10 alternatives à Superwhisper qui vont au-delà de la transcription de la parole en texte et vous aident à agir sur ce qui est dit, et pas seulement à l'enregistrer. 🧑‍💻

Aperçu des alternatives à Superwhisper

Vous recherchez un comparatif rapide des meilleurs outils ? Voici un aperçu des meilleures alternatives à Superwhisper et de ce que chacune offre. 📊

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp IA Notetaker avec identification des intervenants, création de tâches en temps réel, documents consultables et ClickUp Brain pour obtenir des informations sur les réunions. Particuliers, petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises Forfait Free disponible ; personnalisable pour les entreprises. Otter. ai Vocabulaire personnalisé, résumés automatiques, espaces de travail partagés, recherche globale Petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 16,99 $/mois par utilisateur. Sembly IA Extraction des tâches, marqueurs de sujets, résumés IA, historique des réunions consultable Petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/mois par utilisateur. Fireflies. ai Faits marquants des canaux d'équipe, outils de suivi personnalisés, recherche sémantique, extraits vidéo Petites entreprises, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 18 $/mois par utilisateur. Grain IA Clips vidéo, collections thématiques, bibliothèques collaboratives, faits marquants liés à la marque Petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/mois par utilisateur. Avoma Suivi des sentiments, coaching de l'équipe commerciale, synchroniser CRM, guides de discussion Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Les forfaits payants commencent à 29 $ par mois et par utilisateur. Fathom Récapitulatifs par e-mail, résumés mis en évidence par l'IA, recherche en langage naturel, enregistrements sécurisés Particuliers, petites entreprises Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/mois par utilisateur. MeetGeek Distribution intelligente des notes, chapitrage IA, indicateurs du temps de parole, étiquettes de réunion Petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/mois par utilisateur. tl;dv Enregistrement via navigateur, partage de segments, bibliothèques vidéo d'équipe, étiquette Particuliers, petites entreprises Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois par utilisateur. Tactiq Transcription en temps réel des réunions, exportation vers Google Docs, annotations de partage, surlignages Particuliers, petites entreprises Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Pourquoi choisir des alternatives à Superwhisper ?

La fonctionnalité de conversion de la voix en texte de Superwhisper est pratique pour les utilisateurs de Mac, mais ses limites peuvent vous pousser à rechercher des alternatives. Des problèmes tels que le coût, la personnalisation ou l'assistance des plateformes justifient souvent le changement.

Voici pourquoi vous pourriez envisager d'autres outils de gestion de réunions. ⚒️

Ne prend pas en charge l'assistance Windows : limite les utilisateurs à macOS et iOS, laissant les utilisateurs Windows sans assistance.

Limite des modèles gratuits : les meilleurs modèles d'IA locaux sont réservés aux forfaits payants, ce qui réduit leur accessibilité.

Complique les invitations personnalisées : nécessite des connaissances techniques pour obtenir des résultats de dictée personnalisés.

Manque de collaboration en temps réel : ne prend pas en charge la transcription en équipe ni les flux de travail partagés.

Difficultés avec les accents : interprète mal l'anglais non standard, ce qui réduit la précision pour les utilisateurs diversifiés.

Pas de transcription de vidéo : ne prend pas en charge l'assistance pour la transcription des fichiers vidéo, contrairement à certains concurrents.

Ralentit sur les appareils plus anciens : réduit les performances sur les Mac dotés d'une puissance de traitement moindre.

🧠 Anecdote amusante : les Grecs de l'Antiquité se réunissaient dans l'Agora pour débattre de problèmes civiques, et les Romains organisaient tout, des réunions politiques aux réunions religieuses, dans le Forum. Techniquement, synchroniser votre équipe s'inscrit donc dans une tradition vieille de 2 000 ans.

Les meilleures alternatives à Superwhisper

Si Superwhisper ne répond pas à vos besoins (ou si vous êtes simplement curieux), voici quelques alternatives remarquables qui méritent d'être explorées. Que vous travailliez avec des appels en direct ou des fichiers audio et vidéo enregistrés, ces outils vous aident à extraire rapidement des informations utiles.

Chacune offre une approche unique de l'IA pour les notes de réunion et l'assistance, afin que vous puissiez trouver celle qui correspond le mieux à votre flux de travail. 📋

ClickUp (idéal pour gérer les tâches et les réunions dans un seul environnement de travail)

Capturez les éléments à entreprendre avec ClickUp AI Notetaker Enregistrez, transcrivez et identifiez les intervenants à l'aide de ClickUp AI Notetaker.

Superwhisper capture ce qui a été dit lors d'une réunion, mais souvent, cela s'arrête là. Vous devez encore déterminer comment attribuer les prochaines étapes, organiser les suivis et établir la connexion entre ces discussions et le travail en cours. Pour les équipes qui évoluent rapidement, ce manque peut ralentir les choses.

ClickUp offre une approche plus connectée et tout-en-un. Premier espace de travail convergent alimenté par l'IA au monde, il rassemble toutes vos applications de travail, vos données, vos réunions et vos flux de travail, mettant ainsi fin à la dispersion des tâches et offrant un contexte complet et un espace unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

Laissez l'IA prendre des notes à votre place.

Prenez l'exemple de ClickUp AI Notetaker. Il enregistre les réunions, transcrit les discussions en temps réel et attribue une étiquette à chaque intervenant pour plus de clarté.

Voici un petit guide pour vous aider à démarrer :

Supposons que votre équipe produit organise une session de planification des fonctionnalités dans Google Meet. Une fois l'appel terminé, l'outil génère une transcription et un résumé concis mettant en évidence les points clés, tels que les fonctionnalités à privilégier et les personnes qui dirigeront chaque initiative.

Ces décisions sont automatiquement converties en tâches ClickUp, attribuées et prêtes à être suivies dans le même espace de travail.

Travaillez 4 fois plus vite grâce à la saisie vocale.

La fonctionnalité Talk to Text intégrée à Brain MAX change véritablement la donne pour tous ceux qui souhaitent travailler plus intelligemment et plus rapidement. Cet outil de dictée alimenté par l'IA vous permet de dicter sans les mains dans n'importe quelle application, sans avoir à changer de fenêtre ou à interrompre votre flux de travail.

Utilisez la fonction Talk to Text pour peaufiner votre écriture, adapter votre style et même effectuer une modification en cours automatique de vos propos pendant que vous parlez.

Voici tout ce qui est à faire avec :

Modification automatique par IA : vous parlez, l'IA tape et effectue la modification en cours. Choisissez votre niveau d'amélioration préféré, des modifications minimales à la retouche professionnelle.

Mentions et liens contextuels : mentionnez des collègues, des tâches ou des documents, et l'IA établit automatiquement la connexion entre les bonnes personnes aux bons liens.

Vocabulaire personnel : l'outil apprend les mots que vous utilisez le plus souvent, le jargon spécifique à votre travail et les surnoms pour vous offrir une expérience vraiment personnalisée.

Voix mondiale : parlez dans votre propre langue et tapez couramment dans plus de 50 autres langues, ce qui en fait l'outil idéal pour les équipes internationales.

Brain MAX peut également rechercher vos notes de réunion et vos documents sur différentes plateformes telles que Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et toutes les applications connectées. Au-delà de la simple recherche, il regroupe les capacités de plusieurs outils d'IA, tels que ChatGPT, Claude et Gemini, au sein d'une plateforme unique, intelligente et adaptée aux entreprises.

Passez d'un modèle d'IA à l'autre depuis ClickUp à l'aide de Brain MAX.

Si vous êtes prêt à abandonner l'expansion de l'IA, à utiliser votre voix pour terminer votre travail, créer des documents, attribuer des tâches aux membres de votre équipe et plus encore, essayez Brain MAX.

Des documents qui vous permettent d'organiser votre travail de manière optimale

Collaborez sur le contenu des réunions dans ClickUp Docs

Tout le contenu des réunions, les résumés et les transcriptions sont stockés dans un document ClickUp Docs privé. Ces documents prennent en charge le formatage enrichi, la modification en cours collaborative et l'étiquette, ce qui facilite l'organisation et l'accès aux comptes rendus de réunion entre les équipes.

Par exemple, une équipe chargée de la réussite client peut revoir les appels d'intégration, ajouter des notes contextuelles et conserver tout dans le dossier de ce client pour une visibilité optimale.

Libérez la puissance de ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Brain pour effectuer des recherches dans les transcriptions et les notes de réunion

Si vous recherchez un suivi spécifique d'une réunion précédente, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, peut vous aider.

Posez une question telle que « Qu'a-t-on discuté au sujet du lancement du deuxième trimestre ? » et les points pertinents issus des transcriptions passées s'afficheront instantanément. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les équipes qui gèrent plusieurs projets ou un volume élevé de réunions.

Modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Pour rationaliser encore davantage la prise de notes, ClickUp Réunions propose différents modèles de notes de réunion.

Le modèle de compte rendu de réunion ClickUp permet de standardiser la manière dont votre équipe capture et organise les discussions. Le modèle comprend des sections dédiées aux éléments de l'agenda, aux décisions et aux suivis, aidant les équipes à documenter les réunions de manière claire et cohérente.

Obtenir un modèle gratuit Structurez et organisez vos réunions à l'aide du modèle de compte rendu de réunion ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transcrivez vos réunions en plusieurs langues : laissez ClickUp détecter automatiquement la langue de l'hôte et générer des notes précises dans plus de 15 langues.

Personnalisez votre journée : utilisez utilisez le calendrier ClickUp pour hiérarchiser vos tâches et bloquer des blocs de temps pour vous concentrer en fonction de votre charge de travail.

Rejoignez des appels en un seul clic : lancez des réunions Zoom, Meet ou Teams directement depuis ClickUp.

Soyez toujours prêt pour vos réunions : recevez des rappels en temps opportun pour ne jamais être pris au dépourvu avant un appel.

Planifiez plus intelligemment : affichez les calendriers de l'équipe côte à côte pour trouver des horaires de réunion qui conviennent au travail de tout le monde.

Partagez instantanément les résultats : demandez à ClickUp Brain de publier des résumés et des actions à mener directement dans les canaux ClickUp Chat pour un suivi rapide et une meilleure visibilité.

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec l'interface et l'intervalle de fonctionnalités de ClickUp.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 450 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique sur Reddit résume bien la situation :

Au début, j'étais sceptique à propos de ClickUp Brain, qui me semblait être un gadget IA de plus. Mais cette application m'a évité certaines tâches fastidieuses, notamment lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou rédiger un brouillon. Elle n'est pas parfaite, mais elle m'est utile lorsque je suis débordé. La fonctionnalité de prise de notes par IA m'a vraiment surpris. Avant, nous perdions beaucoup d'éléments à accomplir après les réunions, mais maintenant, tout est enregistré et les tâches sont attribuées automatiquement. Le suivi s'est nettement amélioré. Comme pour tout, il a fallu un certain temps pour s'y habituer, et il y a encore des moments où cela semble un peu maladroit. Mais quand je repense à notre façon de travailler auparavant, je ne voudrais pas revenir en arrière. ​​​​​​​​​​​​​​​​*

Au début, j'étais sceptique à propos de ClickUp Brain, qui me semblait être un gadget IA de plus. Mais cet outil m'a évité certaines tâches fastidieuses, notamment lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou rédiger un brouillon. Il n'est pas parfait, mais il m'est utile lorsque je suis débordé. La fonctionnalité de prise de notes par IA m'a vraiment surpris. Avant, nous perdions beaucoup d'éléments à accomplir après les réunions, mais maintenant, tout est enregistré et les tâches sont attribuées automatiquement. Le suivi s'est nettement amélioré. Comme pour tout, il a fallu un certain temps pour s'y habituer, et il y a encore des moments où cela semble un peu maladroit. Mais quand je repense à notre façon de travailler auparavant, je ne voudrais pas revenir en arrière. ​​​​​​​​​​​​​​​​*

📮 ClickUp Insight : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, près de 40 % des personnes interrogées participent à 4 à 8 réunions ou plus par semaine, chacune pouvant durer jusqu'à une heure. Cela représente un temps collectif considérable consacré aux réunions dans votre organisation. Et si vous pouviez récupérer ce temps perdu ? Le preneur de notes IA intégré de ClickUp peut vous aider à augmenter votre productivité jusqu'à 30 % grâce à des résumés instantanés de réunion, tandis que ClickUp Brain facilite la création automatisée de tâches et la rationalisation des flux de travail, transformant ainsi des heures de réunion en informations exploitables.

🎥 Regardez notre comparaison entre Wispr Flow, Superwhisper, ClickUp et d'autres outils de dictée vocale :

2. Otter. ai (idéal pour prendre des notes rapides pendant les discussions en direct)

via Otter.ai

Otter. a i est un assistant de note très apprécié. Sa transcription en temps réel est précise et indique les identifiants des intervenants et l'heure à laquelle ils ont pris la parole, ce qui vous permet de toujours savoir qui a dit quoi et quand.

Mieux encore ? Otter peut automatiquement se joindre à vos réunions Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams (oui, même si vous n'êtes pas présent), et son application mobile vous permet de capturer des discussions à la volée, même hors ligne. De plus, le chat IA intégré à l'outil peut extraire les suivis ou même rédiger des e-mails récapitulatifs.

Otter. ai : les meilleures fonctionnalités

Créez des listes de vocabulaire personnalisées pour les termes spécifiques à votre secteur d'activité afin que les transcriptions reflètent fidèlement le jargon technique sans nécessiter de corrections fréquentes.

Générez des résumés automatiques qui identifient les décisions clés et les prochaines étapes sans révision manuelle.

Collaborez grâce à des environnements de travail partagés où les équipes peuvent surligner du texte et ajouter des notes contextuelles.

Trouvez des informations spécifiques parmi des mois de réunions grâce à des fonctionnalités de recherche complètes.

Limitations d'Otter. ai

La précision diminue lors des réunions où plusieurs intervenants parlent simultanément.

Manque d'intégration native avec les outils de gestion de projet

Tarifs Otter. ai

Free

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Otter. ai : évaluations et avis

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Voici ce qu'un critique de G2 avait à dire :

Ce que j'apprécie le plus chez Otter, c'est que je peux accorder toute mon attention à mes interlocuteurs pendant un appel, sans avoir à prendre continuellement des notes. Les discussions peuvent se dérouler plus dans un flux gratuit, je peux poser davantage de questions et obtenir beaucoup plus d'informations, car je sais qu'Otter prendra des notes et enregistrera une transcription audio.

Ce que j'apprécie le plus chez Otter, c'est que je peux accorder toute mon attention à mes interlocuteurs pendant un appel, sans avoir à prendre continuellement des notes. Les discussions peuvent se dérouler plus dans un flux gratuit, je peux poser davantage de questions et obtenir beaucoup plus d'informations, car je sais qu'Otter prendra des notes et enregistrera une transcription audio.

💡 Conseil de pro : avant la réunion, attribuez un rôle à chaque personne : pilote, approbateur, collaborateur ou informé. L'IA peut aider à identifier les collaborateurs à partir des réunions précédentes ou des documents de projet. Finis les conflits d'intérêts.

3. Sembly IA (idéal pour extraire les tâches réalisables des réunions)

via Sembly IA

Considérez Sembly comme un outil de transcription basé sur l'IA qui identifie automatiquement les éléments à mener, les décisions à prendre et les suivis à effectuer. Ainsi, lorsque vous terminez un appel, il résume les prochaines étapes.

Ce qui le distingue, c'est son intégration poussée avec les outils de gestion de projet. Cela signifie que les informations issues des réunions sont directement intégrées à vos flux de travail. Ajoutez à cela l'analyse des sentiments, la prise en charge multilingue et de puissants outils de recherche, et cet outil devient un allié stratégique.

Les meilleures fonctionnalités de Sembly IA

Transformez les points de discussion en tâches suivables qui s'intègrent aux systèmes de gestion de projet.

Parcourez les enregistrements de réunion grâce à des marqueurs thématiques qui identifient automatiquement les changements de sujet.

Recevez des résumés générés par l'IA mettant en évidence les informations essentielles et les suivis nécessaires.

Créez une base de connaissances consultable, organisée par projet, équipe ou sujet de discussion.

Limites de Sembly IA

Les conditions d'accès au calendrier soulèvent des questions potentielles en matière de confidentialité.

La reconnaissance vocale a du mal à traiter les accents prononcés et la terminologie spécialisée.

Tarifs de Sembly IA

Free

Professionnel : 15 $/mois

Équipe : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sembly IA

G2 : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Les meilleurs générateurs de comptes rendus de réunion basés sur l'IA

via Fireflies.ai

Fireflies. ai vise à rendre vos réunions consultables et intelligentes. Sa véritable force réside dans son analyse des sujets et des sentiments ; vous pouvez rechercher « mises à jour budgétaires », « commentaires positifs » ou « échéances » dans des dizaines de transcriptions, et l'outil fera apparaître les moments exacts.

Il organise également le contenu de vos réunions à l'aide de balises et de thèmes automatiques, ce qui facilite le suivi des discussions au fil du temps. Les espaces de travail partagés, les annotations d'équipe et la création de listes de tâches aident Fireflies à transformer vos réunions en une base de connaissances vivante.

Fireflies. ai : les meilleures fonctionnalités

Envoyez les points forts de la réunion directement aux canaux de votre équipe afin que vos membres puissent en prendre connaissance sans avoir à changer de plateforme.

Créez des outils de suivi personnalisés pour des termes ou des sujets spécifiques qui compilent les discussions connexes issues de plusieurs réunions.

Filtrez les archives de discussions à l'aide d'une catégorisation alimentée par l'IA qui regroupe automatiquement le contenu similaire.

Bénéficiez d'une transcription audio rapide et précise de vos réunions sur Zoom, Teams et Meet grâce à votre extension Chrome.

Limites de Fireflies.ai

La détection des sujets n'est pas toujours fiable selon les types de discussion.

Options limitées pour la personnalisation de la terminologie, contrairement aux alternatives à Fireflies.ai

Tarifs de Fireflies.ai

Free

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Entreprise : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Fireflies. ai : notes et avis

G2 : 4,8/5 (plus de 645 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote : La prise de note est une pratique qui remonte à très loin. Les Égyptiens de l'Antiquité consignaient les évènements en hiéroglyphes, tandis que les scribes romains inventaient les premières formes de sténographie pour suivre les discours publics.

5. Grain IA (idéal pour créer des vidéos partageables)

via Grain IA

Vous travaillez dans un flux de travail effréné ? Au lieu d'envoyer un enregistrement complet de 60 minutes, vous pouvez extraire les moments forts de 90 secondes et les partager avec votre équipe à l'aide de Grain AI. Qu'il s'agisse d'un moment décisif pour un client ou d'une décision relative à un projet, cet outil vous permet de capturer et de partager facilement les informations importantes.

Vous bénéficiez également d'une transcription en direct, d'archives consultables et d'intégrations avec Slack et Teams. Cette solution est particulièrement utile pour les équipes commerciales et les responsables de la réussite client qui souhaitent maintenir la cohésion entre les parties prenantes sans les submerger avec des rediffusions intégrales.

Les meilleures fonctionnalités de Grain IA

Générez des clips vidéo instantanés pendant les réunions actives, qui peuvent être partagés immédiatement avec les décideurs.

Compilez des collections de vidéos sur des thèmes spécifiques qui regroupent les discussions connexes issues de différentes réunions.

Créez des bibliothèques collaboratives où les membres de l'équipe ajoutent du contexte à l'aide de notes et de balises de catégorie.

Distribuez à vos clients des résumés professionnels à l'image de votre marque via des pages d'affichage sécurisées.

Limites de Grain IA

Toutes les fonctions nécessitent l'intégration de Zoom.

Le traitement de la vidéo nécessite une bande passante et des ressources de stockage importantes.

Tarifs de Grain IA

Free

Starter : 19 $/mois par utilisateur

Entreprise : 39 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Grain IA

G2 : 4,6/5 (plus de 295 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Grain IA ?

Un avis publié sur G2 le formule ainsi :

Grain est capable de saisir avec précision les notes et les transcriptions de réunion. L'équipe d'assistance est également très efficace, tout comme le système d'intégration. Il est également très facile à intégrer et à connecter avec les autres membres de l'équipe... peut-être s'ils autorisent un minimum de 25 enregistrements de réunion sur les licences gratuites au lieu des 20 actuels*.

Grain est capable de saisir avec précision les notes et les transcriptions de réunion. L'équipe d'assistance est également très efficace, tout comme le système d'intégration. Il est également très facile à intégrer et à connecter avec les autres membres de l'équipe... peut-être s'ils autorisent un minimum de 25 enregistrements de réunion sur les licences gratuites au lieu des 20 actuels*.

💡 Conseil de pro : une réunion sans objectif précis n'est qu'un encombrement dans votre agenda. Déterminez si elle sert à un brainstorming, à la prise de décision ou à la mise à jour d'informations, puis laissez votre assistant IA générer automatiquement un ordre du jour à partir de vos e-mails ou discussions.

6. Avoma (idéal pour les réunions d'équipe commerciale et de réussite client)

via Avoma

Avoma convertit les fichiers audio de vos réunions en texte écrit et en analyses pertinentes, ce qui en fait bien plus qu'un simple service de transcription basé sur l'IA. Il offre l'assistance de plusieurs langues (plus de 40), la planification des rendez-vous clients et le routage des prospects.

Mais ce qui distingue cet outil, ce sont ses fonctionnalités de coaching et d'analyse des performances.

Les responsables commerciaux et les chefs d'équipe peuvent consulter les ratios de conversation, suivre la manière dont les commerciaux gèrent les objections et utiliser ces informations pour donner des retours spécifiques. Considérez cet outil comme un assistant de réunion qui aide votre équipe à se développer, et ne se contente pas de prendre des notes.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Suivez les signaux émotionnels et les niveaux d'engagement tout au long des réunions grâce à l'analyse des sentiments.

Comparez les performances de votre équipe à celles d'autres équipes de réussite afin d'identifier les besoins en formation.

Recevez des suggestions de coaching basées sur l'IA, en fonction des schémas de discussion et des techniques d'équipe commerciale éprouvées.

Créez des guides à partir des réunions les plus performantes afin de reproduire les résultats réussis.

Limites d'Avoma

Ces fonctionnalités sont principalement destinées à l'équipe commerciale et ont une application limitée dans d'autres départements.

Une installation technique est nécessaire pour l'intégration CRM.

Tarifs Avoma

Startup : 29 $/mois par utilisateur

Organisation : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 335 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Le Robert's Rules of Order, encore utilisé aujourd'hui pour mener des réunions productives, a été rédigé dans les années 1800 afin d'aider à organiser les réunions religieuses. Avant cela, tout le monde parlait en même temps, sans vraiment s'écouter.

7. Fathom (le meilleur pour ses fonctionnalités gratuites d'assistant de réunion basées sur l'IA)

via Fathom

Fathom facilite les réunions et, étonnamment, est gratuit. Il se connecte à vos appels Zoom, Meet ou Teams, les enregistre et rédige un résumé instantané pour vous éviter d'avoir à le faire. Cet outil de réunion basé sur l'IA synchronise même les notes, les champs de texte et les tâches directement dans votre CRM, sans clic supplémentaire.

Pourquoi l'utiliser ? Il vous permet d'obtenir instantanément des extraits vidéo de parties spécifiques d'une réunion. Vous souhaitez partager uniquement le moment où votre client a dit « Allons-y » ? Extrayez-le et envoyez-le.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Posez des questions en langage naturel sur les réunions passées pour trouver des informations spécifiques sans avoir à parcourir les transcriptions.

Marquez les moments importants lors des discussions en direct, qui sont automatiquement compilés dans des résumés des points forts.

Recevez des récapitulatifs par e-mail immédiatement après la fin des réunions, sans clic supplémentaire.

Comprenez les limites

Moins d'options d'intégration par rapport aux alternatives destinées aux entreprises.

La qualité du résumé dépend fortement de la structure et de la clarté de la réunion.

Comprendre les tarifs

Free

Premium : 19 $/mois par utilisateur

Édition Équipe : 29 $/mois par utilisateur

Team Edition Pro : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Fathom

G2 : 5/5 (plus de 4 945 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 735 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fathom ?

Un utilisateur de Reddit a partagé ce commentaire :

En tant qu'agence, nous sommes de grands fans de Fathom. L'interface est extrêmement simple, ce qui nous permet d'obtenir rapidement des rapports sur le trafic, les conversions ou le comportement des utilisateurs sans avoir à fouiller dans des données encombrantes. De plus, il est facile de partager des liens avec des freelances, ce qui évite tout travail supplémentaire pour les mettre à niveau.

En tant qu'agence, nous sommes de grands fans de Fathom. L'interface est extrêmement simple, ce qui nous permet d'obtenir rapidement des rapports sur le trafic, les conversions ou le comportement des utilisateurs sans avoir à fouiller dans des données encombrantes. De plus, il est facile de partager des liens avec des freelances, ce qui évite tout travail supplémentaire pour les mettre au courant.

8. MeetGeek (idéal pour la documentation automatisée des réunions)

via MeetGeek

MeetGeek enregistre et transcrit les réunions, même celles que vous manquez, et vous envoie un résumé par e-mail quelques minutes après.

MeetGeek va au-delà de la simple capture : il prend en charge les notes privées, le suivi des intervenants, les indicateurs de performance et l'analyse des tendances des réunions. Intégré à plus de 7 000 applications, notamment des CRM et des gestionnaires de tâches, il est conçu pour les équipes qui souhaitent que chaque réunion fasse avancer le travail, sans s'accumuler sous forme de désordre numérique.

Les meilleures fonctionnalités de MeetGeek

Partagez automatiquement les notes de réunion en fonction de règles personnalisables et de groupes de participants.

Accédez directement aux parties pertinentes des enregistrements plus longs à l'aide de marqueurs de chapitre générés par l'IA.

Suivez les indicateurs de discussion, notamment la distribution du temps de parole entre les membres de l'équipe.

Apposez les étiquettes sur les points de discussion importants qui seront compilés dans des sections mises en évidence faciles à consulter.

Limites de MeetGeek

Les mises en forme de résumé de réunion offrent des options de personnalisation minimales.

Sélection limitée d'intégrations tierces

Tarifs MeetGeek

Free

Pro : 19 $/mois par utilisateur

Entreprise : 39 $/mois par utilisateur

entreprise : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis MeetGeek

G2 : 4,6/5 (plus de 445 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de MeetGeek ?

Extrait d'un avis Reddit sur cette alternative à Superwhisper :

Si vous recherchez un outil qui résume et crée des comptes rendus de réunion capturant les détails les plus pertinents de vos réunions, essayez MeetGeek. Il vous permet même de personnaliser des modèles pour générer des comptes rendus de réunion qui capturent des informations spécifiques pour vous. Vous pouvez ensuite simplement rechercher des mots-clés pour les trouver ou les synchroniser automatiquement avec d'autres outils que vous utilisez (par exemple Notion, Slack, etc.).

Si vous recherchez un outil qui résume et crée des comptes rendus de réunion capturant les détails les plus pertinents de vos réunions, essayez MeetGeek. Il vous permet même de personnaliser des modèles pour générer des comptes rendus de réunion qui capturent de l'information spécifique pour vous. Vous pouvez ensuite simplement rechercher des mots-clés pour les trouver ou les synchroniser automatiquement avec d'autres outils que vous utilisez (par exemple Notion, Slack, etc.).

🧠 Anecdote : le terme « compte rendu de réunion » vient du latin minuta scriptura, qui signifie « petites notes », ce qui est logique si l'on considère à quelle vitesse elles peuvent être oubliées si elles ne sont pas consignées par écrit.

9. tl;dv (Idéal pour démocratiser les enregistrements de réunions)

via tl;dv

tl;dv (Too Long; Didn't View) est idéal pour les équipes commerciales et de réussite client qui ont besoin d'informations. Cet assistant IA transcrit, traduit et résume automatiquement les appels, mais sa véritable force réside dans le coaching. Il signale dans quelle mesure les commerciaux ont suivi le guide, géré les objections et performé pendant les réunions.

Il sélectionne et partage également les « meilleurs moments » afin d'aider les équipes à tirer des enseignements des discussions réelles. Grâce à une intégration CRM étroite et à l'assistance pour plus de 30 langues, tl;dv transforme les réunions en une boucle de rétroaction génératrice de revenus.

tl;dv meilleures fonctionnalités

Lancez instantanément vos enregistrements grâce à des extensions de navigateur compatibles avec plusieurs plateformes de réunion.

Partagez des segments de discussion spécifiques sans télécharger ni effectuer de modification en cours sur des fichiers vidéo.

Organisez automatiquement les enregistrements associés dans des espaces d'équipe en fonction des projets ou des services.

Informez les membres de votre équipe des points de discussion pertinents grâce à des fonctionnalités de mention directe.

Limitations tl;dv

Temps de traitement plus longs pour les enregistrements de réunions prolongées

La fonction de recherche est plus performante avec le contenu récent qu'avec les archives historiques.

tl;dv prix

Free

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : 98 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis tl;dv

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Le meilleur résumeur IA pour les documents et les articles

10. Tactiq (idéal pour les utilisateurs de Google Meet soucieux de leur budget)

via Tactiq

Tactiq capture les éléments à entreprendre au fur et à mesure que vous en discutez. Il travaille dans Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, vous permettant de prendre des notes horodatées qui sont liées directement aux moments transcrits.

Vous pouvez mettre en évidence les points clés, attribuer des éléments d'action et collaborer sur des notes pendant la réunion, et non après. Tout se synchronise avec Google Docs ou Slack, ce qui facilite les transferts. Cette alternative à Superwhisper est idéale pour les équipes qui souhaitent sortir d'une réunion déjà organisées, voire avec une longueur d'avance.

Les meilleures fonctionnalités de Tactiq

Affichez la transcription en direct directement dans l'interface de réunion Google tout en restant concentré sur les participants.

Transférez instantanément le compte rendu achevé de la réunion vers Google Docs pour la modification en cours et la distribution immédiate.

Collaborez sur les transcriptions grâce aux commentaires partagés et aux marqueurs de réaction des membres de l'équipe.

Compilez automatiquement les sections mises en évidence dans des résumés de réunion concis.

Limites de Tactiq

Google Meet limite l'utilité pour les équipes utilisant plusieurs plateformes.

Capacités analytiques limitées par rapport aux outils dédiés à l'intelligence de réunion

Tarifs Tactiq

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : 40 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tactiq

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tactiq ?

Un utilisateur de Reddit l'a résumé ainsi :

J'utilise Tactiq à cette fin au travail, et je le trouve extrêmement utile. Il s'intègre à des plateformes telles que Google Meet et capture les détails importants et les éléments à entreprendre, ce qui permet de gagner beaucoup de temps, en particulier lorsque les réunions s'enchaînent. Il vaut vraiment la peine d'être essayé !

J'utilise Tactiq à cette fin au travail, et je le trouve extrêmement utile. Il s'intègre à des plateformes telles que Google Meet et capture les détails importants et les éléments à mener, ce qui permet de gagner beaucoup de temps, en particulier lors de réunions consécutives. Il vaut vraiment le coup d'œil !

Conseil de pro : gardez vos réunions efficaces grâce aux 4D : Décider, Discuter, Démontrer, Déléguer. Commencez par les décisions à prendre, discutez des défis, démontrez la progression (le cas échéant) et déléguez les prochaines étapes. L'IA peut enregistrer et suivre chaque « D » au fur et à mesure que la réunion se déroule.

Va-t-en au-delà des transcriptions avec ClickUp

Il est utile de saisir ce qui a été dit lors d'une réunion, mais c'est la saisie des actions à mener qui permet réellement de progresser. Si Superwhisper offre une assistance solide de la conversion voix-texte et de la génération de sous-titres, il lui manque les fonctions plus larges dont les équipes en pleine croissance ont besoin pour rester alignées et agir rapidement.

Pour les équipes qui cherchent à regrouper leurs réunions, leurs tâches et leur collaboration au sein d'un système organisé, ClickUp est une solution achevée.

Grâce à des technologies avancées telles que AI Notetaker, Docs, la création de tâches en temps réel et la traduction, ClickUp transforme les discussions et les idées humaines issues de conférences, de podcasts et de réunions en actions concrètes, sans rien manquer.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅