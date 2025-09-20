Top 10 des applications de calendrier de partage pour les couples afin de rester organisés

La moitié de vos arguments pourraient être évités grâce à une chose toute simple : un calendrier de partage qui travaille.

Si vous avez constamment des doublons dans vos agendas, que vous oubliez des dates importantes ou que vous texte « Attends, on avait un forfait aujourd'hui ? », c'est le travail d'un système de gestion domestique brisé.

Dans cet article, nous avons rassemblé les 10 meilleures applications de calendrier de partage pour les couples afin de rester organisés, d'éviter les conflits d'horaires et de se concentrer sur ce qui compte le plus.

C'est parti ! 🗓️

Les meilleurs calendriers de partage pour les couples en un coup d'œil

Voici le top 10 des calendriers de partage pour les couples :

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Calendrier de partage intelligent, automatisation des tâches par IA, planification par glisser-déposer, rappels personnalisables Couples, familles, particuliers Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Cupla Afficher le calendrier partagé, discuter dans l'application, synchroniser avec Google/Apple/Outlook, rappels automatiques Couples Forfait gratuit disponible TimeTree Calendriers partagés multiples, priorités d'évènements, pièces jointes sous forme d'images, partage public de calendriers Couples, familles, groupes sociaux Forfait gratuit disponible ; forfait premium pour des fonctionnalités supplémentaires Entre Calendrier partagé, discuter privé, suivi des anniversaires, appels vocaux Couples Forfait Free disponible Cozi Calendrier familial avec code couleur, listes de tâches, planificateur de recettes, agenda affichant l'agenda quotidien Couples, familles Forfait gratuit disponible ; mise à niveau sans publicité avec la version premium Raft Calendrier visuel avec GIF/émojis, comptes à rebours, partage sélectif, assistance multilingue Couples, amis proches Forfait gratuit disponible Fantastical Ensembles de calendriers pour activer/désactiver les plans, prise en charge des fuseaux horaires, invitations collaboratives Couples et familles de cinq membres Forfait gratuit disponible FamCal Attribution des tâches, suivi des anniversaires, diagrammes des dépenses de voyage, connexion à un compte de partage Couples, familles élargies Forfait gratuit disponible ; version premium disponible Howbout Fil d'activité du partenaire, discuter pendant l'évènement, publications privées, invitations à des évènements partageables Couples, groupes d'amis Forfait gratuit disponible Calendrier Apple Synchroniser sans effort entre les appareils Apple, les calendriers iCloud partagés et les rappels Siri Couples utilisant uniquement des produits Apple Gratuit avec les appareils Apple

Que rechercher dans une application de calendrier de partage pour les couples ?

Lorsque vous effectuez la sélection d'une application de calendrier de partage adaptée aux couples, il est essentiel de privilégier les fonctionnalités qui améliorent la communication, favorisent l'intimité et simplifient la coordination quotidienne. Voici les éléments à prendre en compte :

Synchronisation en temps réel : Vérifiez si l'application se met à jour instantanément sur tous les appareils, vous permettant ainsi de rester informé de tout changement d'emploi du temps

interface conviviale : *Optez pour une application au design intuitif, qui permet d'ajouter, d'afficher et de modifier facilement des évènements sans avoir à passer par une longue phase d'apprentissage

Outils de communication intégrés : choisissez une application qui offre des fonctionnalités de discuter ou de note intégrées, facilitant les discussions fluides sur les évènements ou les tâches à venir

*options de personnalisation : donnez la priorité à des fonctionnalités telles que le codage couleur, les libellés et les rappels personnalisés pour différencier les différents types d'évènements et les priorités

compatibilité multiplateforme : *Assurez-vous que l'application est accessible sur plusieurs appareils et systèmes d'exploitation, afin que les deux partenaires puissent gérer plusieurs calendriers et rester connectés, quelle que soit leur plateforme préférée

🧠 Anecdote amusante : La charge mentale est bien réelle, et c'est généralement une seule personne qui en supporte la plus grande partie. Cela inclut se souvenir des anniversaires, prendre rendez-vous chez le vétérinaire ou suivre les évènements scolaires. Des études montrent que les femmes assument souvent la majeure partie de cette charge de planification, même dans les couples égalitaires. Lorsque les couples utilisent un calendrier partagé pour planifier leurs soirées en amoureux et bien plus encore, ce travail invisible devient visible et plus facile à partager.

Les 10 meilleures applications de calendrier de partage pour les couples

Trouver la bonne application de calendrier de partage peut faire une énorme différence dans la façon dont vous et votre partenaire gérez votre vie quotidienne ensemble. Que vous coordonniez vos soirées en amoureux, vos horaires de travail ou vos responsabilités familiales, le bon outil vous aide à rester connectés, à éviter les conflits et à vous réserver du temps l'un pour l'autre.

Vous trouverez ci-dessous 10 applications de calendrier exceptionnelles qui offrent des fonctionnalités adaptées aux couples. 💑

1. ClickUp (idéal pour les calendriers partagés et la gestion des tâches)

Optimisez vos emplois du temps chargés dans ClickUp Calendrier Simplifiez la planification grâce au Calendrier alimenté par l'IA dans ClickUp

Votre relation mérite mieux qu'un argument à 23 h pour savoir « Tu l'as ajouté au calendrier ? ». Si votre idée des objectifs de couple inclut de se souvenir des soirées en amoureux et de qui promène le chien demain sans avoir besoin de 10 applications différentes, laissez-nous vous présenter votre nouvelle roue de secours placer dans les favoris : ClickUp.

Commençons par ClickUp Calendrier, l'outil de planification intelligent qui s'adapte à votre vie. Au cœur de cet outil se trouve la possibilité de planifier automatiquement des tâches et des évènements en fonction d'objectifs de partage, d'engagements personnels et de disponibilités en temps réel.

Imaginez-vous vous réveiller avec une journée déjà planifiée autour de vos tâches personnelles, de vos réunions de travail et même des rappels de dernière minute de votre partenaire vous demandant de faire les courses.

En tant que meilleure application de calendrier, elle vous évite d'avoir à bloquer manuellement du temps pour vos rendez-vous ou à coordonner votre logistique par texte. Vous disposez tous les deux d'un calendrier personnalisé qui concilie vos priorités individuelles et vos projets communs. Elle protège même les choses qui vous tiennent à cœur, comme les promenades du soir, les escapades du week-end ou les moments de détente, en reprogrammant automatiquement les tâches de moindre priorité afin de vous laisser de l'espace pour la connexion.

Grâce à des permission de sécurité, des paramètres de confidentialité et une extension Google Agenda, vous achevez le contrôle de ce qui est partagé et ce qui reste privé.

En coulisses, ClickUp Brain, votre assistant alimenté par l'IA,

Planifiez et réservez vos rendez-vous, anniversaires et autres événements avec votre assistant IA

Vous n'aurez plus jamais à rediscuter pour savoir qui réserve l'hôtel.

Définissez des niveaux de priorité dans les tâches ClickUp pour rester alignés sur ce qui compte le plus

Vous pouvez même automatiser les tâches récurrentes (oui, quelqu'un doit sortir les poubelles tous les mercredis), afin de ne plus avoir à vous rappeler mutuellement. Les automatisations ClickUp garantissent que les tâches sont attribuées, mises à jour ou achevées sans que personne n'ait à les relancer.

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de planificateur de calendrier ClickUp pour créer un emploi du temps personnalisé en fonction de vos préférences

Pour une solution plus immédiate, essayez le modèle de planificateur de calendrier ClickUp. Vous pouvez planifier des tâches par catégorie, les code par couleur pour plus de clarté et mapper des plans quotidiens, hebdomadaires ou mensuels en quelques clics seulement.

De plus, elle est entièrement personnalisable. Que vous soyez du genre à tout planifier ou à vous laisser porter par le flux, elle s'adapte à vous.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

classez votre vie commune par couleur :* utilisez des codes couleur ou des libellés pour séparer facilement les évènements de travail, personnels et de partage, afin que vous sachiez tous les deux d'un seul coup d'œil ce qui vous attend

Restez ensemble au courant des échéances : créez créez des rappels ClickUp pour les dates importantes telles que les anniversaires, les dates d'échéance des factures ou les évènements à venir, afin que rien ne soit oublié

*personnalisez votre calendrier à votre guise : ajoutez des champs personnalisés ClickUp tels que « Qui est responsable ? », « Budget » ou « Lieu » pour planifier tout, des courses aux escapades du week-end, en toute clarté

Planifiez ensemble en temps réel : utilisez utilisez ClickUp Docs pour collaborer sur vos listes de courses, vos itinéraires de voyage ou vos projets de rénovation, le tout dans un hub de partage unique

Ne manquez jamais rien : configurez des tâches récurrentes dans ClickUp pour les tâches ménagères, le paiement des factures ou les rendez-vous hebdomadaires afin de ne plus avoir à vous rappeler mutuellement

visualisez votre mois en un coup d'œil : *Utilisez la vue calendrier de ClickUp pour afficher votre calendrier de partage par jour, semaine ou mois grâce à une planification facile par glisser-déposer

ClickUp limitations

Au début, vous pouvez vous sentir dépassé par le large intervalle de fonctionnalités et d'options de personnalisation personnalisées qu'elle offre

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique sur G2 a attiré notre attention :

La polyvalence de ClickUp est imbattable. Que je travaille simplement sur une liste de tâches simple ou sur un projet complexe impliquant plusieurs équipes, ClickUp s'adapte parfaitement. J'apprécie la vue Calendrier pour le blocage de temps, la fonctionnalité glisser-déposer pour la reprogrammation et l'intégration facile avec des applications telles que Slack, Google Drive et Zapier. La possibilité de personnaliser les tableaux de bord, d'automatiser les flux de travail et de surveiller les tâches en temps réel a considérablement amélioré ma productivité.

📮 ClickUp Insight : 18 % des utilisateurs interrogés dans le cadre de notre sondage ont déclaré vouloir que l'IA les aide à organiser leur vie grâce à des calendriers, des tâches et des rappels. Parallèlement, 15 % recherchent une IA capable de gérer le travail administratif courant. Le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp est conçu pour les deux. Il hiérarchise automatiquement votre journée, planifie les tâches en fonction de leur urgence et synchronise tout lorsque les plans changent.

2. Cupla (idéal pour concilier l'administrateur d'amour et la vie quotidienne)

via Cupla

Cupla est une application de calendrier et de productivité axée sur la relation, spécialement conçue pour aider les couples à gérer leur vie de partage de manière plus fluide. Elle fusionne les calendriers des deux partenaires en une seule vue, afin que synchroniser les emplois du temps devienne une habitude et non une corvée.

Cet outil vous aide à repérer vos disponibilités communes, à planifier des moments privilégiés et à éviter les malentendus quotidiens qui accumulent le stress. Que vous preniez des rendez-vous, planifiiez des vacances ou organisiez des soirées en amoureux, Cupla vous permet, à vous et à votre partenaire, d'être sur la même page.

Les meilleures fonctionnalités de Cupla

Intégrez-la aux calendriers Google, Apple, Outlook et Android afin que vos emplois du temps de partage s'affichent dans une seule vue

Consultez votre agenda juste à côté de celui de votre partenaire, ce qui facilite la coordination des forfaits sans avoir à faire des allers-retours

Créez des évènements qui s'affichent automatiquement pour vous deux et ajoutez des tâches de partage pour recevoir des rappels au bon moment

Limites de Cupla

Certaines fonctions, telles que l'ajout de checklist ou de courses, ne sont pas disponibles sur Android

Cupla n'offre pas d'accès à une version web

Tarifs Cupla

Free

Évaluations et avis sur Cupla

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Cupla dans la vie réelle ?

Extrait d'un avis publié sur Reddit:

Nous utilisons Cupla et pouvons confirmer qu'elle fonctionne très bien pour les couples. Elle permet le partage de calendriers existants, vous évitant ainsi le travail administratif complexe et les solutions de contournement nécessaires lorsque vous essayez de partager une Google Agenda existante.

3. TimeTree (idéal pour la planification collaborative avec plusieurs groupes)

via TimeTree

TimeTree est une application de calendrier partagé conçue pour aider les couples à gérer leurs projets quotidiens sans rien manquer. Elle offre un espace centralisé où les deux partenaires peuvent suivre leurs emplois du temps respectifs, coordonner leurs évènements et entamer une discussion en temps réel de leurs projets à venir.

Passez à une vue d'échéancier verticale pour parcourir de manière intuitive et fluide vos prochains jours, ce qui vous aidera à gérer vos tâches personnelles. De plus, vous pouvez accéder aux calendriers publics TimeTree pour créer et partager des calendriers personnalisés sous forme de mini-pages d'évènements depuis votre téléphone.

Les meilleures fonctionnalités de TimeTree

Créez plusieurs calendriers de partage pour organiser différents aspects de votre vie, par exemple un pour vos forfaits en couple, un pour votre famille et un pour vos loisirs

Recevez des notifications instantanées lorsque votre partenaire ajoute ou met à jour des évènements, afin de ne jamais être hors du coup

Publiez des images et des fichiers dans les détails des évènements avec TimeTree Premium, ce qui est idéal pour le partage de billets, de réservations ou de listes de courses

Définissez les priorités des évènements pour distinguer les forfaits informels des rendez-vous incontournables

Limites de TimeTree

La version web ne dispose pas de certaines fonctions présentes dans l'application mobile

Certaines fonctionnalités, telles que l'affichage du statut « dernière connexion », peuvent susciter des inquiétudes en matière de confidentialité chez certains utilisateurs

Tarifs TimeTree

Free

Évaluations et avis sur TimeTree

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de TimeTree dans la vie réelle ?

Selon un critique de Capterra:

J'utilise la version gratuite de TimeTree, ce qui signifie que je reçois des publicités, mais elles ne sont pas insupportables... Il m'arrive parfois de cliquer dessus par erreur, ce qui est très agaçant !

💡 Conseil de pro : Évitez de surcharger vos week-ends. Lorsque tout est marqué comme une « petite course », vous oubliez à quel point cinq « petites » choses peuvent être fatigantes. Essayez de prévoir du temps pour vous reposer avant d'accepter une nouvelle sortie entre amis ou un nouveau projet domestique.

4. Between (Idéal pour les couples soucieux de confidentialité)

via Between

Between est un espace relationnel conçu exclusivement pour les couples. Il combine la planification, la messagerie privée, le partage de souvenirs et le suivi des anniversaires en une expérience fluide qui aide les partenaires à rester proches et connectés.

Tous vos forfaits, rappels et messages restent entre vous, ce qui vous aide à rester synchronisés de manière pratique. ThumbKiss est une fonctionnalité unique qui permet aux deux partenaires de toucher le même endroit sur leur écran, ce qui fait vibrer les deux appareils simultanément, favorisant ainsi un sentiment de proximité.

Entre les meilleures fonctionnalités

Suivez vos anniversaires et autres jalons grâce à un échéancier intégré qui mémorise tous vos jours spéciaux

Planifiez ensemble sans effort grâce au calendrier de partage qui ne nécessite aucun synchroniser ni installation fastidieuse

Passez des appels vocaux illimités avec un son cristallin, pour rester en connexion, quelle que soit la distance qui vous sépare

Personnalisez votre manière de discuter à l'aide de selfies GIF, d'autocollants expressifs et d'émoticônes spécialement conçus pour les couples

Entre les limites

Les évènements doivent être ajoutés manuellement, car il n'y a pas d'intégration avec des plateformes telles que Google Agenda ou Apple Agenda

Il manque des vues détaillées du calendrier (quotidiennes ou hebdomadaires) et des options de planification avancées

Entre les prix

Free

Entre les évaluations et les avis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Between ?

Un avis d'utilisateur dit :

Je comprends comment fonctionne la fonctionnalité « Notes », mais une section « Listes » serait vraiment géniale. De plus, la fonctionnalité calendrier est un peu maladroite et peu personnalisable, ce qui serait utile. Ce serait également cool d'avoir la possibilité d'importer des événements/calendriers partagés iCal ou Google Agenda dans l'application, ou même d'avoir la possibilité de « partager un évènement sur Between » à partir des applications de calendrier susmentionnées. Dans l'ensemble, nous utilisons surtout les fonctionnalités photos (pas les stories, mais c'est une idée sympa) et j'aime beaucoup la façon dont elles sont conçues. Nous sommes passés à un compte premium à vie et cela vaut vraiment le coup !

📖 À lire également : Modèles gratuits de checklist pour un mariage sans stress

5. Cozi (idéal pour les familles qui privilégient l'organisation)

via Cozi

Cozi est un organiseur numérique conçu pour aider les couples très occupés à rester coordonnés sans avoir à vérifier constamment leurs agendas. Il propose un calendrier partagé, codé par couleur, accessible sur n'importe quel appareil, afin que vous et votre partenaire puissiez tout gérer, des rendez-vous aux forfaits du week-end.

Vous pouvez fusionner Google Agenda, Apple Agenda et Outlook pour regrouper tous vos événements au même endroit. Bien que son design privilégie la fonctionnalité à l'esthétique, son efficacité pour améliorer la coordination en fait un outil précieux pour les couples qui souhaitent rester organisés et connectés.

Les meilleures fonctionnalités de Cozi

Utilisez Cozi dès aujourd'hui pour obtenir un agenda quotidien qui met en évidence vos évènements, vos tâches et vos achats

Attribuez des couleurs personnalisées à l'emploi du temps de chaque partenaire afin de voir immédiatement qui est occupé et qui est gratuit

Créez et partagez des listes de tâches pour les responsabilités communes telles que la préparation des vacances, la gestion du budget ou les tâches ménagères

Ajoutez et organisez des recettes dans le planificateur de repas intégré, puis convertissez-les instantanément en une liste de courses de partage

Limites de Cozi

Cet outil ne dispose pas d'un système de messagerie intégré, ce qui oblige les utilisateurs à passer à une autre application pour discuter des détails des évènements

Tous les membres de la famille ont un accès égal, ce qui signifie que n'importe quel membre peut effectuer une modification en cours ou supprimer des évènements, ce qui peut entraîner des suppressions accidentelles

Tarifs Cozi

Free

Cozi Gold : prix personnalisé

Évaluations et avis sur Cozi

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Cozi dans la vie réelle ?

Un avis d'utilisateur dit :

Dans l'ensemble, cette application est exactement ce dont nous avions besoin pour aider notre famille à organiser son emploi du temps. La seule chose que j'aimerais voir changer, c'est la possibilité de rechercher des éléments dans les listes. J'ai tellement d'articles en double parce que plusieurs personnes les ajoutent à la liste au lieu de vérifier s'ils y figurent déjà et de les décocher.

🧠 Anecdote amusante : L'utilisation d'une application de calendrier de partage pour les couples permet de réduire ce que l'on appelle le « déchargement cognitif ». Il s'agit du moment où vous cessez d'essayer de tout mémoriser et laissez l'application s'en charger à votre place. Moins de désordre mental signifie moins de sautes d'humeur liées à des rendez-vous manqués ou à des week-ends surchargés.

6. Raft (idéal pour les couples amateurs de design qui recherchent une coordination élégante)

via Raft

Raft transforme la planification en un moment de complicité plutôt qu'en une corvée. Vous pouvez synchroniser les évènements depuis votre iPhone et partager de manière sélective ce qui compte le plus, afin que votre partenaire voie ce qui est pertinent sans encombrement.

Elle transforme également les évènements simples en quelque chose de plus significatif grâce à la possibilité d'ajouter des photos, des emojis ou des GIF, transformant ainsi votre agenda en une histoire de partage plutôt qu'en une liste de tâches. L'application combine les fonctionnalités d'un calendrier et l'intimité des interactions sociales, ce qui la rend idéale pour les couples qui accordent de la valeur à la fois à l'organisation et à la connexion.

Les meilleures fonctionnalités de Raft

Suivez les dates importantes telles que les anniversaires, les soirées en amoureux ou les vacances grâce au suivi de comptes à rebours et des détails sur les évènements qui renforcent l'anticipation

Synchronisez des calendriers externes tels que votre emploi du temps de travail et partagez de manière sélective uniquement les évènements que vous souhaitez montrer à votre partenaire

Choisissez les évènements que vous souhaitez partager avec votre partenaire ou vos amis proches et gardez les autres privés

Passez d'une langue à l'autre grâce à l'extension continue de l'assistance internationale de Raft, ce qui en fait l'application idéale pour les couples multilingues

Limites du radeau

Raft ne fournit pas d'assistance pour les évènements récurrents, ce qui peut nécessiter une entrée manuelle pour les forfaits répétitifs

L'application ne permet pas d'ajouter des adresses d'emplacement spécifiques aux évènements

Tarifs Raft

Free

Évaluations et avis sur Raft

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Raft ?

Un avis d'utilisateur dit :

Mon partenaire et moi avons tous deux des horaires de travail très chargés et le fait d'avoir une application de calendrier de partage nous aide à nous organiser. De plus, les GIF sont mignons, mais l'application présente de nombreux problèmes. Lorsque je tente une modification en cours d'un évènement existant, l'application plante et se ferme. Parfois, mon partenaire et moi ne pouvons voir RIEN de ce que l'autre a saisi, même lorsque nous avons le paramètre configuré pour afficher les informations de l'autre. Nous devons alors revenir en arrière et mettre à jour ou recréer l'évènement pour qu'il apparaisse sur le calendrier de l'autre. Avoir un calendrier commun n'aide pas vraiment si nous devons constamment demander « peux-tu voir mes dates de travail sur le calendrier cette semaine ? ».

🔍 Le saviez-vous ? Les couples de même sexe répartissent souvent les tâches de planification en fonction des préférences ou des compétences de chacun, et non en fonction des rôles traditionnels attribués à chaque sexe. Cela permet d'être plus équitable et de réduire les préjugés. Cette flexibilité d'esprit est particulièrement adaptée à l'utilisation d'une application de calendrier de partage pour les couples, car l'objectif est de trouver un équilibre.

via Fantastical

Fantastical propose des calendriers partagés qui vous permettent, à vous et à votre partenaire, de suivre vos rendez-vous galants, vos rendez-vous professionnels et vos évènements familiaux en un seul endroit.

Grâce à la saisie en langage naturel, vous pouvez rapidement créer des évènements en tapant des phrases telles que « Dîner avec Alex à 19 h ». L'application se synchronise également sur tous vos appareils. Ainsi, que vous utilisiez un iPhone, un iPad ou un Mac, vos emplois du temps restent à jour. Si vous optez pour Flexibits Premium for Families, vous bénéficiez de fonctionnalités avancées tout en conservant des comptes séparés, ce qui vous permet de concilier facilement vos forfaits de partage et personnels.

Les meilleures fonctionnalités de Fantastical

Utilisez les ensembles de calendriers pour activer/désactiver entre les forfaits communs et les emplois du temps personnels sans encombrement

Affichez les prévisions météo en temps réel parallèlement aux évènements, ce qui facilite la planification d'activités en plein air

Définissez des fuseaux horaires personnalisés pour les couples à distance, afin de faciliter la planification des appels et des rendez-vous virtuels

Collaborez à l'aide d'invitations à des évènements, que les deux partenaires peuvent accepter, refuser ou proposer à d'autres dates

Limites de Fantastical

Les options de personnalisation des affichages du calendrier peuvent sembler limitées par rapport à d'autres applications

Ne dispose pas d'un système de gestion des tâches intégré, ce qui nécessite une application distincte pour les listes à faire

Tarifs Fantastical

Free

Pour les particuliers : 4,75 $/mois (facturé annuellement)

Pour les familles jusqu'à cinq personnes : 7,50 $/mois (facturé annuellement)

Pour les équipes : 4,75 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis Fantastical

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs de Fantastical dans la vie réelle ?

Voici un avis de Capterra sur cette application de calendrier de partage pour les couples :

Très facile à utiliser. Intégration parfaite avec Microsoft Exchange/Outlook. Toutes les fonctions de synchroniser, d'afficher le calendrier et d'intégration Zoom fonctionnent bien. La possibilité de copier/coller un élément du calendrier permet de gagner un temps considérable par rapport à la recréation de trois ou quatre instances d'un évènement identique ou similaire pour lequel une réunion répétitive n'est pas appropriée.

💡 Conseil de pro : N'ayez pas peur de laisser des espaces vides dans votre calendrier. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque minute de la journée. Ajoutez un petit bloc « rien de prévu » pour que vous sachiez tous les deux que vous avez une marge de manœuvre. C'est l'occasion de vous détendre, de prendre un peu de temps pour vous ou de vous laisser porter par le flux.

8. FamCal (idéal pour les couples qui souhaitent se synchroniser avec leur famille élargie)

via FamCal

FamCal est conçue pour les couples qui mènent une vie bien remplie, mais qui souhaitent rester étroitement connectés. Elle rassemble l'ensemble de votre emploi du temps quotidien dans un seul et même espace clair. Finis les dîners oubliés, les week-ends doublement réservés ou les surprises de dernière minute.

Cette application de calendrier familial offre à la fois un affichage sous forme de calendrier et d'agenda, ce qui permet une grande flexibilité dans l'affichage et la consultation des emplois du temps. Chaque partenaire se connecte à l'aide de son propre e-mail sous un compte partagé, ce qui permet de rester organisé en toute simplicité depuis n'importe quel appareil et à tout moment.

Les meilleures fonctionnalités de FamCal

Attribuez des tâches de partage et individuelles avec des sous-tâches pour diviser les tâches à accomplir en petites pièces, qu'il s'agisse de planifier un voyage ou de préparer l'arrivée d'invités

Utilisez le mode de cuisson sans obscurcissement qui maintient votre écran allumé pendant que vous suivez une recette sans les mains

Suivez les jours spéciaux grâce aux outils intégrés de suivi des anniversaires et des dates importantes

Enregistrez et exportez vos dépenses de voyage à l'aide de plusieurs diagrammes visuels pour voir qui a payé quoi et garantir la transparence

Limites de FamCal

L'application ne propose pas d'afficher des vues horaires ou hebdomadaires du calendrier, ce qui limite la précision de la planification

La version gratuite de l'application contient des publicités

Tarifs FamCal

Free

Évaluations et avis sur FamCal

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de FamCal ?

Voici pourquoi les utilisateurs trouvent que FamCal est une application formidable :

J'adore cette application. Je l'utilise pour planifier mon emploi du temps et celui de ma famille. Nous avons tous des emplois du temps très complexes. J'apprécie particulièrement le code couleur, les listes d'objectifs et de courses intégrées, ainsi que les nombreux styles d'afficher le calendrier. De plus, le service client est exceptionnel. J'ai rencontré un problème avec l'application et ils m'ont contacté pour tout résoudre le jour même. Je l'adore !

9. Howbout (idéal pour les couples et les groupes d'amis très actifs socialement)

via Howbout

Howbout est comme le fil d'actualité privé de votre relation. Il vous permet de rester synchronisés sans invitations formelles, longs textes ou calendrier chaotique. Vous ouvrez l'application et savez instantanément ce que fait votre partenaire, quels sont ses forfaits et ce qui est déjà prévu.

Que ce soit pour retrouver un ami en ville ou remarquer que votre partenaire est gratuit samedi, cela vous permet de proposer spontanément une activité sans avoir besoin d'une longue discussion. Elle fusionne les fonctionnalités d'un calendrier avec une touche sociale, rendant même les plus petits forfaits plus intentionnels et amusants.

Quelles sont les meilleures fonctionnalités ?

Parcourez le fil d'activité en direct de votre partenaire pour rester informé de ce qu'il ou elle fait

Utilisez la fonctionnalité de discuter intégrée aux évènements pour planifier la logistique, partager des mises à jour ou signaler un changement de dernière minute

Partagez des mises à jour, des photos ou même des résumés amusants de votre week-end entre vous deux, sans les diffuser à tout le monde

Envoyez des invitations à des évènements à d'autres personnes grâce à un lien partageable, idéal pour les rendez-vous à quatre ou les forfaits familiaux

Décidez quels évènements restent privés, lesquels votre partenaire peut voir, et lesquels sont visibles par votre liste d'amis proches

Qu'en est-il des limites ?

Bien que l'application propose un code couleur, les options de personnalisation sont limitées

Certains utilisateurs ont noté que l'application nécessite un peu de temps pour s'y retrouver

Qu'en est-il des tarifs ?

Free

Que pensez-vous des évaluations et des avis ?

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Howbout ?

Extrait d'une critique de Product Hunt sur cette application de calendrier de partage pour les couples :

Je n'arrive pas à croire que cette application n'existait pas encore, c'est une évidence pour planifier des activités sociales ! Howbout facilite grandement la planification d'évènements avec vos amis et votre famille.

10. Apple Calendrier (idéal pour les couples utilisant des appareils Apple qui souhaitent une utilisation sans friction)

via Apple Calendrier

Apple Calendrier propose une application de calendrier Mac fluide pour les couples qui souhaitent coordonner efficacement leurs emplois du temps. Grâce à iCloud, cette solution garantit une synchronisation en temps réel, rendant la planification de partage simple et intuitive.

Les couples peuvent créer un calendrier iCloud dédié et le partager de manière privée. Cela permet aux deux partenaires de consulter et, s'ils en ont la permission, de faire une modification en cours des évènements. Lors du partage d'un calendrier, il est possible de décider si l'invité dispose uniquement d'un droit de lecture seule ou s'il peut également apporter des modifications. Cette flexibilité garantit que les deux partenaires peuvent contribuer au calendrier comme ils le souhaitent.

Les meilleures fonctionnalités du Calendrier d'Apple

Collaborez avec d'autres membres de votre famille, tels que vos enfants ou vos proches, sur le même calendrier

Dites à Siri « Me le rappeler que nous avons un dîner vendredi à 20 h », et cela sera instantanément ajouté à votre calendrier de partage

Reprogrammez ou réorganisez rapidement vos forfaits par simple glisser-déposer, sans avoir à effectuer de modification en cours manuellement

Limites du calendrier Apple

Les deux partenaires doivent utiliser un appareil Apple pour pouvoir utiliser ce calendrier en ligne

Apple Calendrier ne propose pas de fonctionnalités intégrées pour discuter ou pour gérer les tâches dans les évènements

Tarifs de l'application Calendrier Apple

Free

Évaluations et avis sur Apple Calendar

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

*que pensent les utilisateurs réels de l'application Apple Calendrier ?

Un avis d'utilisateur dit :

Je n'écris JAMAIS d'avis, mais j'utilise cette application depuis des années et je suis très déçu de voir ce qui lui arrive. Tout d'abord, cette application était gratuite. Un jour, ils ont décidé d'afficher des publicités, ce qui vous donne presque l'impression d'être obligé de payer l'abonnement pour conserver tout ce qui y est stocké. J'ai récemment payé l'abonnement mensuel, il a fonctionné quelques jours sans afficher de publicités, mais aujourd'hui, elles sont de nouveau présentes. Lorsque vous ouvrez l'application, vous devez attendre la fin de la publicité avant que le calendrier s'affiche. Lorsque je suis en train de prendre un rendez-vous par téléphone, cela me cause un énorme désagrément.

📖 À lire également : Les astuces Google Agenda à connaître absolument

Restez en connexion avec ClickUp

Les applications de calendrier de partage peuvent considérablement améliorer la gestion du temps des couples, réduire les malentendus et créer plus d'espace pour des moments significatifs.

Bien que chaque application de cette liste offre quelque chose d'unique, ClickUp se distingue comme la solution la plus achevée pour les couples qui veulent plus qu'un simple calendrier.

Avec ClickUp Calendar, vous pouvez afficher les évènements de partage, marquer les dates importantes par des codes couleur et gérer tout, des soirées en amoureux aux tâches quotidiennes, en un seul endroit. Ajoutez ClickUp Brain, votre assistant alimenté par l'IA, et vous pourrez générer automatiquement des rappels utiles, organiser votre semaine et même résumer vos tâches sans aucun effort.

Prêts à mieux planifier en équipe ? Essayez ClickUp gratuitement et commencez à organiser votre vie ensemble !

Foire aux questions

Quelle est la meilleure application de partage de calendrier pour les couples ?

Cupla : Conçue pour les couples, avec des vues de calendrier affichées en partage, discuter dans l'application et des rappels automatiques

*clickUp : fortement recommandé pour les couples qui recherchent un calendrier de partage intelligent et personnalisable avec automatisation des tâches grâce à l'IA, rappels et collaboration en temps réel

TimeTree : idéal pour gérer plusieurs calendriers partagés et les priorités des évènements

Between : met l'accent sur la confidentialité et la communication au sein du couple, avec un discuter privé et un suivi des anniversaires

Cozi : Idéal pour les familles et les couples, cette application propose des calendriers avec code couleur et des listes de partage

Raft, Fantastical, FamCal, Howbout et Apple Calendrier sont également d'excellentes options, chacune offrant des fonctionnalités uniques pour répondre à différents besoins

Comment créer un calendrier de partage pour les couples ?

choisissez l'application qui vous convient :* Choisissez parmi des options telles que ClickUp, Cupla ou TimeTree en fonction de vos besoins (fonctionnalités, compatibilité des appareils, confidentialité) *créer des comptes : les deux partenaires doivent s'inscrire et paramétrer des profils *configurez un calendrier partagé : utilisez la fonctionnalité de partage ou d'invitation de l'application pour donner accès aux deux partenaires *synchronisez vos calendriers existants : de nombreuses applications vous permettent d'importer vos calendriers Google, Apple ou Outlook pour afficher une vue unifiée Personnalisez : utilisez des codes couleur, des rappels et des champs personnalisés pour organiser vos évènements et vos tâches Communiquez : utilisez la messagerie instantanée ou les notes intégrées pour discuter de vos forfaits et vous tenir informés mettez régulièrement à jour :* les deux partenaires doivent ajouter et mettre à jour les évènements afin que tout soit à jour

Quelle est la meilleure application de calendrier de partage pour les familles ?

Cozi est un choix idéal pour les familles, offrant un calendrier avec code couleur, des listes de tâches partagées et la planification des repas. ClickUp est également excellent pour les familles qui souhaitent disposer de fonctionnalités plus avancées, notamment la gestion des tâches et l'automatisation. FamCal et TimeTree sont d'autres options intéressantes pour synchroniser avec la famille élargie.

Qu'est-ce que le calendrier de partage pour couples Cupla ?

Cupla est une application de calendrier destinée aux couples et axée sur les relations. Elle fusionne les emplois du temps des deux partenaires en une seule vue, ce qui permet de repérer facilement les disponibilités communes, de planifier des moments privilégiés et d'éviter les malentendus. Cupla s'intègre aux calendriers Google, Apple et Outlook, et offre des fonctionnalités telles que le discuter intégré à l'application et les rappels automatiques. Son utilisation est gratuite, mais certaines fonctionnalités peuvent être limitées sur Android ou indisponibles sur le web.

Quelles fonctionnalités les couples doivent-ils rechercher dans une application de calendrier de partage ?