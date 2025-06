les 10 meilleures applications de calendrier privé pour une planification sécurisée et cryptée

Avez-vous déjà eu l'impression que votre calendrier en savait un peu trop sur vous ?

Entre les réunions de travail, les rendez-vous chez le médecin et vos projets personnels, votre calendrier contient une carte étonnamment détaillée de votre vie. Et si vous utilisez une application de calendrier classique, toutes ces informations sensibles peuvent se trouver sur les serveurs de quelqu'un d'autre, sans protection, non cryptées et potentiellement exposées.

C'est pourquoi de plus en plus de personnes se tournent vers les applications de calendrier privées. Ces outils mettent l'accent sur des fonctionnalités axées sur la confidentialité, telles que le chiffrement de bout en bout, le stockage local des données et les politiques de suivi zéro. Que vous gériez un emploi du temps chargé ou que vous souhaitiez simplement garder vos projets privés, il existe une liste croissante d'applications de calendrier conçues dans un souci de sécurité.

Nous avons sélectionné certaines des meilleures applications mobiles de calendrier privé qui placent votre confidentialité au premier plan, sans sacrifier la fonctionnalité ou le design.

Que devez-vous rechercher dans les applications de calendrier privé ?

La plupart des gens pensent que la confidentialité se résume à ajouter la mention « chiffrement de bout en bout » et le tour est joué. Mais les applications de calendrier véritablement privées vont bien plus loin que cela.

Voici ce qui compte vraiment et ce qui manque à la plupart des autres applications de calendrier 👇

Stockage des données uniquement en local : Si les entrées de votre calendrier se trouvent exclusivement sur votre appareil (et non dans le cloud de quelqu'un d'autre), vous avez déjà une longueur d'avance. Un bon calendrier crypté devrait vous donner la possibilité de tout stocker localement ou d'utiliser votre propre fournisseur de cloud, sans synchronisation forcée avec les géants de la technologie

Protection des métadonnées : Bien sûr, vos évènements sont cryptés, mais qu'en est-il des métadonnées ? Cela inclut les titres, les heures, les invités et les emplacements. De nombreuses applications web cryptent le contenu de l'évènement, mais laissent les métadonnées exposées. Recherchez une application de calendrier privé qui crypte tout, pas seulement les notes

Contrôles de partage granulaires : si vous utilisez des applications de calendrier partagé, assurez-vous qu'elles ne vous obligent pas à ouvrir l'intégralité de votre agenda. Les meilleures applications de calendrier vous permettent de partager un seul calendrier, un seul évènement ou même simplement vos disponibilités, sans révéler avec qui vous avez rendez-vous ni pourquoi

Aucune collecte de données pour les « fonctionnalités intelligentes » : Certains calendriers proposent des fonctionnalités IA ou des « suggestions intelligentes » en collectant vos données. S'ils extraient des informations contextuelles de votre boîte de réception ou de l'historique de vos emplacements pour vous « aider » à planifier votre emploi du temps, méfiez-vous. Utile ? Peut-être. Privé ? Absolument pas

Interopérabilité sans compromis : Vous avez besoin de synchroniser d'autres calendriers (comme Google ou Outlook) tout en préservant votre confidentialité ? Recherchez une application de calendrier privé qui isole l'accès des tiers afin que vous puissiez afficher les évènements provenant d'autres plateformes sans renoncer au contrôle de votre calendrier personnel

💡 Conseil de pro : Vous ne voulez pas que vos clients ou vos collègues sachent où vous êtes ? Réglez votre calendrier sur un fuseau horaire fixe (par exemple, UTC) pour éviter de révéler vos habitudes de déplacement ou votre présence en temps réel. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les journalistes, les lanceurs d'alerte ou les nomades numériques.

Les meilleures applications de calendrier privé en un coup d'œil

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Gestion de projet tout-en-un avec intégration d'un calendrier Suivi du temps, vue Calendrier, automatisations, vue Charge de travail, ClickUp Brain, partage basé sur les rôles Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Proton Calendar Planification cryptée et gestion d'évènements privés Chiffrement de bout en bout, ECC Curve25519, invitations cryptées, protection des métadonnées Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Tuta Calendar Accès multiplateforme et confidentialité zéro connaissance Cryptage quantique, open source, aucune donnée personnelle requise, règles de répétition avancées Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Any. do Gestion unifiée des tâches et du calendrier sur tous les appareils Dispositions multi-vues, synchronisation des tâches et du calendrier, alertes, reprogrammation par glisser-déposer Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Cal. com Planification open source avec personnalisation avancée Auto-hébergeable, installation modulaire, plus de 65 intégrations, pages de réservation de groupe Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Calendrier Apple Synchronisation fluide entre appareils pour les utilisateurs Apple Saisie naturelle, intégration Siri, calendriers partagés, synchronisation iCloud Free TimeTree Calendriers partagés entre familles, couples ou équipes Évènements partagés, discussion pendant les évènements, mémos partagés, notifications Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Calendrier Etar Calendrier open source avec accès hors ligne pour les utilisateurs Android Assistance hors ligne, plusieurs affichages, importation/exportation de fichiers ICS Free Calendrier Nextcloud Équipes soucieuses de la confidentialité et ayant besoin d'un outil auto-hébergé Synchronisation CalDAV, auto-hébergement, intégration d'outils, événements codés par couleur Free Plugin Joplin Organisez vos notes Joplin de manière visuelle Affichage des notes liées à une date, navigation au clavier, échéancier visuel des notes Free EteSync Calendrier crypté multi-appareils et synchronisation des données Synchronisation E2EE, journalisation des modifications, assistance DAVx⁵, multiplateforme Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Zoho Calendar Accès hors ligne pour les utilisateurs Android à la recherche d'un calendrier open source Calendriers de groupe, réservation de ressources, affichages multiples, périodicité et RSVP Tarification personnalisée

Les meilleures applications de calendrier privé à utiliser

Maintenant que vous savez ce qu'il vous faut, voici les meilleures applications de calendrier privé qui combinent un cryptage puissant, une conception bien pensée et un contrôle réel sur vos données :

1. ClickUp (Meilleur outil tout-en-un de gestion de projet avec intégration d'un calendrier)

La première de la liste est ClickUp (l'application qui fait tout pour le travail), car jongler entre les délais des projets, les tâches personnelles et les plannings de l'équipe ne devrait pas signifier sacrifier la confidentialité.

La plupart des calendriers de gestion de projet sont soit trop rigides, soit trop perméables (excellents pour la collaboration, mais pas pour contrôler qui voit quoi). Mais le puissant logiciel de gestion de projet Crobust vous offre des paramètres de visibilité granulaires et des permissions utilisateur.

Planifiez en toute sécurité vos rendez-vous, réunions, entretiens individuels et bien plus encore avec le nouveau calendrier ClickUp

Pour commencer, le calendrier ClickUp s'intègre parfaitement à vos tâches, documents et flux de travail tout en offrant des contrôles de confidentialité rigoureux.

Mieux encore, vous bénéficiez d'un suivi du temps, d'un défilement horizontal infini et d'une visibilité sur les emplacements et les heures de travail pour une communication améliorée au sein de l'équipe. Vous pouvez également partager des calendriers en toute sécurité à l'aide de liens privés ou publics.

Partagez votre calendrier avec des équipes et des clients externes grâce à des permissions granulaires

📌 Pour commencer à utiliser le calendrier ClickUp : Connectez votre calendrier existant : Cliquez sur l'icône du calendrier en haut pour lier votre calendrier actuel

Explorez l'interface : Familiarisez-vous avec le hub des tâches dans la barre latérale et la fonctionnalité d'aperçu quotidien

Commencez à planifier : utilisez la fonctionnalité « Rendez-vous avec » pour planifier des réunions en toute simplicité

Ajouter des tâches : Commencez à ajouter vos tâches au calendrier et utilisez la fonctionnalité de blocage automatique du temps

Ajoutez une tâche à votre liste de priorités et ClickUp vous suggérera le meilleur moment pour y travailler en fonction de votre emploi du temps. Si vous manquez une tâche, ClickUp la bloquera à nouveau. Pas de reprogrammation manuelle, pas de listes de tâches oubliées.

Avec ClickUp Brain, recevez des mises à jour en temps réel sur les tâches récentes et à venir, et bloquez du temps pour tout ce qui est en attente ou important.

Demandez à ClickUp Brain de bloquer du temps selon vos préférences

📮ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. Pour ce faire, une IA doit être capable de comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, d'exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et de mettre en place des flux de travail automatisés. La plupart des outils ont mis au point une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé les utilisateurs à regrouper plus de 5 applications grâce à notre plateforme ! Découvrez la planification alimentée par l'IA, où les tâches et les réunions sont facilement attribuées aux créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction des niveaux de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu au travail fastidieux !

Pour planifier et hiérarchiser davantage vos tâches, la vue Calendrier de ClickUp vous offre une disposition visuelle de tout ce que vous devez faire, organisée par jour, semaine ou mois.

Visualisez vos tâches et planifiez votre journée avec le calendrier ClickUp. Afficher

Elle est parfaite pour glisser-déposer et ajuster les tâches à mesure que les échéanciers changent, vous aidant ainsi à rester productif sans perdre en clarté.

Pour démarrer rapidement, utilisez le modèle de planificateur de calendrier ClickUp, idéal pour les débutants et prêt à l'emploi en quelques secondes.

Obtenez un modèle gratuit Bénéficiez d'une visibilité instantanée sur l'ensemble de votre flux de travail et de votre progression grâce au modèle de planificateur de calendrier ClickUp

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Son utilisation peut nécessiter un certain temps d'apprentissage en raison du nombre important de fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici ce qu'en dit Heath Hayden, coordinateur du développement professionnel au Tacoma Community College.

J'ai utilisé ClickUp pour organiser et gérer des évènements et des projets de grande et petite envergure dans le cadre de mon travail. J'ai trouvé la fonctionnalité de calendrier, les fonctionnalités de dépendance et les fonctions de sondage particulièrement utiles. C'est le meilleur logiciel de gestion de projet que j'ai jamais utilisé.

2. Proton Calendar (Idéal pour la planification cryptée et la gestion d'évènements privés)

via Proton Calendar

Proton Calendar est un outil de planification des tâches axé sur la confidentialité, développé par Proton Mail. Il utilise un chiffrement de bout en bout pour protéger tout, des titres des évènements aux noms des participants, de sorte que même Proton ne peut pas lire vos données.

Avec son code open source, elle est conçue pour tous ceux qui souhaitent contrôler entièrement la confidentialité de leur calendrier sans sacrifier la facilité d'utilisation. Elle est idéale pour les professionnels, les équipes et les utilisateurs soucieux de leur confidentialité qui souhaitent une planification sécurisée et sans compromis.

Meilleures fonctionnalités de Proton Calendar

Sécurisez les données de vos évènements grâce à un cryptage haute performance en temps réel utilisant la cryptographie à courbe elliptique (ECC Curve25519)

Préservez la confidentialité des participants dans l'application de calendrier grâce à un cryptage qui masque leur identité, même à Proton

Vérifiez les invitations à l'aide de signatures cryptographiques, garantissant l'authenticité de l'expéditeur et empêchant toute altération des données

Limites de Proton Calendar

Certains ont déclaré qu'elle ne prenait pas en charge la création de rendez-vous hors ligne, ce qui limite la flexibilité lors de vos déplacements

D'autres utilisateurs se plaignent de fonctionnalités basiques telles que la recherche, la saisie automatique des emplacements et la planification des temps de trajet

Tarifs de Proton Calendar

Free Forever

Mail Plus : 4,99 $/mois

Proton Unlimited : 12,99 $/mois

Proton Duo : 19,99 $/mois

Mail Essentials : 7,99 $/mois par utilisateur

Mail Professional : 10,99 $/mois par utilisateur

Proton Business Suite : 14,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Proton Calendar

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

3. Tuta Calendar (Idéal pour un accès multiplateforme et une confidentialité totale)

via Tuta Calendar

Tuta Calendar (anciennement Tutanota) est une application de calendrier zéro connaissance qui utilise un cryptage quantique pour garantir la confidentialité totale de vos rendez-vous, rappels et évènements récurrents.

Tuta garantit également l'anonymat en ne demandant aucune donnée personnelle lors de l'inscription et en fonctionnant sur une infrastructure entièrement open source. Elle est également entièrement développée en interne (sans traceurs tiers ni composants fermés).

Les meilleures fonctionnalités de Tuta Calendar

Utilisez des fonctionnalités telles que la création détaillée d'évènements, les rappels personnalisables et les règles de répétition avancées

Protégez-vous contre les futures menaces quantiques grâce à des protocoles de cryptage de nouvelle génération tels que Kyber-1024 et x25519

Surveillez et fermez à distance les sessions de votre calendrier depuis n'importe quel appareil, avec des adresses IP cryptées et supprimées automatiquement après une semaine

Limites de Tuta Calendar

Certains ont déclaré que la fonctionnalité de recherche était limitée et ne fournissait pas de résultats rapides ou complets

D'autres signalent que l'absence d'accès hors ligne rend plus difficile l'affichage ou la modification des calendriers lors de vos déplacements

Tarifs de Tuta Calendar

Free Forever

Révolutionnaire : 3,29 $/mois

Légende : 8,76 $/mois

Essentiel : 8,14 $/mois/utilisateur

Avancé : 10,85 $/mois/utilisateur

Unlimited : 16,27 $/mois/utilisateur

Évaluations et avis sur Tuta Calendar

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tuta Calendar ?

Un avis G2 dit

Tutanota est un service crypté de bout en bout que j'utilise principalement lorsque je souhaite envoyer des e-mails sensibles. Son interface est simple et son application fonctionne parfaitement sur mon appareil.

4. Any. do (Idéal pour la gestion unifiée des tâches et du calendrier sur tous les appareils)

Le calendrier Any. do se synchronise avec Google, Outlook et iCloud pour unifier votre planning et votre liste de tâches dans un espace cohérent. Vous disposez d'une interface unique où vos tâches à faire côtoient vos réunions, ce qui facilite la gestion de votre vie professionnelle et personnelle.

De plus, elle offre plusieurs vues du calendrier pour vous aider à vous concentrer sur la journée ou à zoomer pour voir la semaine ou le mois à venir. Toutes les modifications sont répercutées dans votre calendrier externe, mais vous pouvez les gérer dans cette application de calendrier privé grâce à la fonction de réorganisation par glisser-déposer, aux modifications rapides et aux alertes intégrées.

Any. do meilleures fonctionnalités

Passez de l'affichage quotidien, sur 3 jours, hebdomadaire et mensuel en fonction de vos besoins de planification

Mettez à jour les dates d'échéance, les heures, la périodicité et les détails directement depuis le calendrier.

Partagez facilement vos calendriers avec votre famille ou votre équipe à l'aide de comptes synchronisés ou de liens d'abonnement

Any. do limitations

Les utilisateurs doivent créer des évènements distincts dans le calendrier pour représenter visuellement la durée des tâches, ce qui ajoute des étapes supplémentaires

Bien que l'application iPhone prenne en charge iCloud, la version de bureau pour Mac ne prend pas en charge le calendrier Apple, ce qui limite la synchronisation entre les appareils

Tarifs Any.do

Free Forever

Premium : 7,99 $/mois

Famille : 9,99 $/mois (pour 4 membres)

Teams : 7,99 $/mois par membre

Any. do évaluations et avis

G2 : 4,2/5 (plus de 190 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 180 avis)

5. Cal. com (Idéal pour la planification open source avec une personnalisation poussée)

Cal. com est un outil de planification de calendrier open source conçu pour les particuliers, les équipes et les entreprises qui souhaitent contrôler entièrement leur expérience de réservation. Au lieu de superposer des fonctionnalités sur un système fixe, il vous offre une structure modulaire pour créer votre propre calendrier.

Elle est également axée sur la confidentialité, auto-hébergeable et s'intègre à plus de 65 outils, de Stripe à Google Agenda, ce qui en fait un choix flexible pour un usage personnel et professionnel.

Les meilleures fonctionnalités de Cal.com

Définissez des limites quotidiennes, des marges avant et après les réunions, des périodes de préavis minimales et des heures de travail

Utilisez la logique round-robin, les pages de réservation de groupe et les formulaires de routage pour simplifier la coordination

Ajoutez des blocs de planification à votre site web ou à votre produit sans rediriger les utilisateurs vers un autre site

Limites de Cal.com

Les utilisateurs signalent que l'intégration de la réservation ne s'adapte pas automatiquement à la taille des conteneurs, ce qui perturbe la disposition sur de nombreux sites

D'autres trouvent que les invitations du calendrier sont basiques et non personnalisables, ce qui nuit à l'affichage, en particulier pour les utilisateurs de Microsoft 365

Tarifs Cal.com

Free Forever

Teams : à partir de 15 $/mois/utilisateur

Organisations : à partir de 37 $/mois/utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cal.com

G2 : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cal.com ?

Un avis G2 dit

Cal. com est très utile pour planifier des réunions sans conflit. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité + qui permet d'ajouter ou de planifier plusieurs réunions à la fois.

6. Apple Calendar (idéal pour les utilisateurs de l'écosystème Apple qui souhaitent une synchronisation transparente entre leurs appareils)

Apple Calendrier est une application de planification intégrée à macOS, iOS et iPadOS. Elle est étroitement intégrée à l'écosystème Apple, ce qui signifie qu'elle fonctionne de manière transparente avec Mail, Siri et même des applications telles que Plans et Rappels.

Tous les évènements sont synchronisés automatiquement sur tous les appareils Apple via iCloud. Ainsi, si vous ajoutez un rendez-vous sur votre Mac, il apparaîtra instantanément sur votre iPhone ou votre Apple Watch.

Meilleures fonctionnalités du Calendrier Apple

Ajoutez des emplacements, des alertes, des notes et des invités directement aux évènements grâce à la saisie en langage naturel

Créez des calendriers partagés avec votre famille ou vos équipes et gérez facilement les permissions

Utilisez les commandes vocales Siri pour ajouter des évènements en mode mains libres et recevoir des rappels

Limites du calendrier Apple

Disponible uniquement sur les appareils Apple — aucune assistance officielle pour Android ou Windows

Ne dispose pas de liens de planification intégrés ni d'options de sondage pour les réunions de groupe

Tarifs du Calendrier Apple

Free Forever

Évaluations et avis sur Apple Calendrier

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Contrairement à la croyance populaire, les lundis matins ne sont pas défavorables aux réunions. Des études ont montré que 11 h le lundi est le créneau horaire le plus prisé, car les employés préfèrent organiser leurs réunions en début de semaine. ​

7. TimeTree (idéal pour les calendriers partagés entre familles, couples ou petites équipes)

via TimeTree

TimeTree est une application de calendrier collaboratif conçue pour les personnes qui planifient ensemble. Au lieu de cloisonner les agendas individuels, TimeTree permet à plusieurs utilisateurs d'afficher, d'ajouter et de modifier des évènements sur des calendriers partagés depuis n'importe quel appareil.

En effet, les utilisateurs peuvent ajouter des notes, des commentaires et des photos aux évènements, transformant ainsi chaque entrée en un hub de discussion. Elle est légère, intuitive et conçue pour le type de planification quotidienne que la plupart des applications de calendrier négligent.

Meilleures fonctionnalités de TimeTree

Commentez directement les évènements pour discuter des forfaits, des mises à jour ou de la logistique dans le calendrier

Recevez des rappels d'évènements sous forme de notifications push, d'e-mails ou d'alertes dans l'application pour une meilleure coordination

Utilisez l'espace Mémo partagé pour les discussions en cours sans rapport avec des évènements spécifiques

Limites de TimeTree

Les listes partagées peuvent être plus difficiles d'accès après les dernières mises à jour, avec des bugs empêchant l'accès direct et provoquant la perte des modifications non enregistrées

Le widget de la page d'accueil présente des problèmes d'affichage en mode sombre, rendant le texte illisible en raison d'un mauvais contraste des couleurs

Tarifs TimeTree

Free Forever

Premium : 4,49 $/mois

Évaluations et avis sur TimeTree

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de TimeTree ?

Un avis sur Google Playstore dit

L'application semble parfaitement adaptée à ma famille et elle est suffisamment fonctionnelle. Cependant, chaque fois que nous essayons de mettre à jour les photos de couverture des calendriers, de modifier les noms des calendriers ou encore de manière aléatoire, nous obtenons l'erreur « Échec de la connexion au serveur ». L'application fonctionne bien par ailleurs, mais ces bugs nuisent un peu à son ergonomie.

8. Etar Calendar (idéal pour les utilisateurs Android à la recherche d'un calendrier open source avec accès hors ligne)

via Etar Calendar

etar Calendar est une application de calendrier gratuite et open source pour les appareils Android. Elle est conçue pour offrir une alternative conviviale et respectueuse de la confidentialité aux applications de calendrier propriétaires. Mettant l'accent sur la simplicité et le respect des principes de conception modernes, Etar offre un intervalle de fonctionnalités pour aider les utilisateurs à gérer efficacement leurs emplois du temps.

Les meilleures fonctionnalités d'Etar Calendar

Choisissez parmi les affichages mensuel, hebdomadaire, quotidien et agenda pour visualiser vos évènements et vos rendez-vous

Affichez les évènements à venir directement sur l'écran d'accueil grâce à un widget

Partagez vos calendriers via des fichiers ICS et importez et exportez des données de calendrier vers et depuis une carte SD

Limites d'Etar Calendar

Certains utilisateurs signalent que l'application demande fréquemment l'accès aux contacts et à l'activité en arrière-plan, ce qui peut être frustrant pour les utilisateurs qui préfèrent un contrôle plus strict

Certains bugs connus restent non résolus depuis longtemps, ce qui affecte la facilité d'utilisation

Tarifs d'Etar Calendar

Free Forever

Évaluations et avis sur Etar Calendar

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Benjamin Franklin a été l'un des premiers à adopter le blocage de temps, planifiant sa journée en allouant des heures spécifiques aux tâches, au repos et aux loisirs. Cette méthode a amélioré la productivité et est encore préconisée aujourd'hui par de nombreux experts en efficacité !

9. Nextcloud Calendar (Idéal pour les équipes soucieuses de la confidentialité qui recherchent un outil de planification auto-hébergé)

via Calendrier Nextcloud

Nextcloud Calendar est une application de calendrier gratuite et open source qui fonctionne avec l'écosystème Nextcloud plus large. Il s'agit d'un outil auto-hébergé, vous gardez donc le contrôle total de votre agenda et de vos données sur votre propre serveur. Vous pouvez le synchroniser avec d'autres appareils à l'aide de CalDAV et gérer tous vos évènements en un seul endroit.

Cette application de calendrier simple se connecte facilement à d'autres outils Nextcloud tels que Contacts et Talk, ce qui la rend idéale pour la coordination avec des équipes ou des familles. Et comme tout reste sur votre serveur, elle offre une confidentialité renforcée sans dépendre de services tiers.

Les meilleures fonctionnalités de Nextcloud Calendrier

Synchronisez votre calendrier sur tous vos appareils et applications prenant en charge CalDAV, comme Thunderbird, Apple Calendar ou les applications Android

Intégrez Nextcloud Contacts, Talk, Mail et Tasks pour une expérience de planification unifiée

Gérez vos applications de calendrier personnel, professionnel et partagé dans un seul tableau de bord avec une séparation des évènements par code couleur

Limites de Nextcloud Calendrier

Les utilisateurs signalent que l'interface peut parfois être lente, en particulier lors de la gestion de calendriers volumineux ou d'affichages partagés

Certains ont déclaré avoir perdu leurs données en raison de problèmes de serveur, soulignant les risques liés à des installations auto-hébergées peu fiables

Tarifs de Nextcloud Calendrier

Free Forever

Évaluations et avis sur Nextcloud Calendar

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Nextcloud Calendrier ?

Un avis G2 dit

Nextcloud est l'un des outils les plus fiables pour gérer mes fichiers, mes communications et ma collaboration en direct. Facile à installer et à configurer, il offre un haut niveau de personnalisation. De la synchronisation et du transfert de documents entre appareils à la messagerie interne et à la visioconférence intégrée, Nextcloud est parfaitement adapté à mes besoins professionnels.

10. Plugin Calendrier Joplin (idéal pour organiser visuellement vos notes Joplin)

via le plugin Calendrier Joplin

Le plugin Joplin Calendar ajoute une vue simple du calendrier dans l'application de prise de notes Joplin, vous permettant de voir les notes organisées par date de création ou de dernière modification. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle date pour afficher rapidement toutes les notes liées à ce jour, ce qui facilite la gestion de votre échéancier d'écriture ou de journalisation.

C'est particulièrement utile si vous utilisez Joplin pour consigner quotidiennement vos activités, prendre des notes lors de réunions ou planifier votre emploi du temps, car cela vous donne une référence visuelle claire de l'activité de vos notes au fil du temps.

Meilleures fonctionnalités du plugin Calendrier Joplin

Affichez les jours pour lesquels des notes ont été créées ou modifiées, avec des indicateurs visuels pour le volume

Naviguez dans le calendrier et la liste des notes à l'aide de commandes clés intuitives pour un contrôle plus rapide

Affichez en option des notes qui incluent la date sélectionnée dans leur titre (selon le format de date de Joplin)

Limites du plugin Calendrier Joplin

Les notes associées sont encore une fonctionnalité expérimentale et peuvent ralentir les performances dans les carnets volumineux

Certains ont déclaré que les recherches de notes liées à une date sont limitées à un intervalle de 120 jours

Tarifs du plugin Calendrier Joplin

Free Forever

Évaluations et avis sur le plugin Calendrier Joplin

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

via EteSync

EteSync est une solution de synchronisation cryptée de bout en bout pour les calendriers, les contacts, les tâches et les notes. Contrairement à la plupart des services de synchronisation, qui stockent les données en texte simple sur des serveurs cloud, EteSync crypte tout avant que cela ne quitte votre appareil.

Vous pouvez l'utiliser sur tous vos appareils grâce à la prise en charge d'Android, d'iOS, des applications de bureau et même des extensions de navigateur. Il fonctionne avec les applications compatibles CalDAV et s'intègre à des outils open source tels que DAVx⁵. Toutes les modifications sont consignées, ce qui vous permet de suivre chaque modification ou de restaurer les entrées supprimées si nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités d'EteSync

Synchronisez en toute sécurité vos calendriers, contacts, tâches et notes grâce à une architecture zéro connaissance et un chiffrement de bout en bout

Travaillez avec toutes les applications compatibles DAVx⁵ et CalDAV/CardDAV, y compris Etar et Tasks.org

Conservez un historique inviolable de chaque mise à jour grâce à la journalisation cryptée des modifications

Limites d'EteSync

Les utilisateurs ont signalé de graves problèmes d'utilisation et de fiabilité sur diverses plateformes, notamment des conflits de synchronisation

En raison des restrictions iOS, EteSync ne peut pas créer de nouveaux comptes sur l'appareil et ne peut synchroniser que les comptes existants

Tarifs EteSync

Free Forever

Personnel : 2 $/mois (facturé annuellement)

Supporter : 4 $/mois (facturé annuellement)

Organisation : tarification personnalisée (pour les moyennes et grandes entreprises)

Évaluations et avis sur EteSync

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'EteSync ?

Un avis sur Google Playstore dit

Excellent produit et service. Cela vaut vraiment la peine de soutenir le travail du développeur en s'abonnant. J'ai essayé de mettre en place mon propre service caldav/carddav auto-hébergé à l'aide de plusieurs applications FOSS, mais chacune avait des particularités que je ne voulais pas gérer. EteSync fonctionne parfaitement pour moi et m'a permis de gagner le temps que je passais à maintenir plusieurs applications côté serveur. Merci pour cet excellent produit !

12. Zoho Calendar (idéal pour la planification interne des équipes et la synchronisation dans l'écosystème Zoho)

via Zoho Calendar

Zoho Calendar est un calendrier collaboratif en ligne conçu pour organiser vos agendas personnels et professionnels. Il permet aux utilisateurs de créer des évènements, d'inviter des participants, de gérer les permissions et de définir des rappels.

L'application offre également plusieurs vues et facilite la collaboration en équipe grâce à des fonctionnalités telles que les calendriers de groupe et la réservation de ressources.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Calendar

Visualisez vos plannings sous différents affichages : jour, semaine, mois, agenda et année

Réservez des salles de réunion et d'autres ressources directement dans le calendrier lorsque vous planifiez des évènements

Créez des évènements avec des options pour inviter des participants, définir des périodicités, gérer les réponses et ajouter des détails de conférence

Limites de Zoho Calendar

Les utilisateurs indiquent que l'invitation de groupes internes ne permet pas d'afficher la disponibilité individuelle, ce qui complique la planification des équipes

Certains ont noté que les notifications d'évènements ne parviennent pas toujours aux numéros de téléphone mobile, ce qui entraîne des alertes manquées

Tarifs de Zoho Calendar

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoho Calendar

G2 : 4,4/5 (plus de 50 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Planifiez vos réunions en toute sécurité avec ClickUp

Quand il s'agit de gérer votre temps et de protéger vos données, vous devez choisir vos outils avec soin.

Que vous soyez un travailleur indépendant souhaitant préserver la confidentialité de vos engagements personnels ou que vous fassiez partie d'une équipe à distance jonglant entre les réunions dans différents fuseaux horaires, une application de calendrier privé peut vous redonner le contrôle sans sacrifier la fonctionnalité.

Et si vous recherchez une solution tout-en-un qui combine planification, gestion des tâches, assistance IA et sécurité à toute épreuve ? ClickUp est une option très intéressante. Ce n'est pas seulement un calendrier, c'est aussi vos tâches, vos rappels, vos échéances, vos documents et la collaboration de votre équipe, le tout dans un seul endroit sécurisé.

La confidentialité est importante. La productivité aussi. Avec ClickUp, vous n'avez pas à choisir.

