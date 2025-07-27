Top 10 des agents IA pour l'immobilier : automatisez la gestion des prospects et les équipes commerciales

L'IA dans l'immobilier n'est pas seulement un effet de mode, elle change la donne pour les agents, les acheteurs et les vendeurs.

Selon le sondage Delta Real Estate Leadership AI, les leaders du secteur ont évalué l'importance actuelle de l'IA à 5,9 sur 10, contre 5,0 en 2024. Quelles sont les attentes concernant l'importance future de l'IA ? Une forte hausse à 7,2 sur 10, soit une augmentation de 22 % par rapport aux niveaux actuels.

Le rapport souligne que l'IA est en train de transformer les agences immobilières, des annonces et du marketing au service client, en passant par les équipes commerciales et les opérations administratives.

Grâce à l'IA qui simplifie les flux de travail et améliore l'efficacité, les professionnels de l'immobilier adoptent plus rapidement que jamais des solutions de pointe. Vous devriez en faire autant !

Si vous souhaitez automatiser votre gestion des prospects et votre processus commercial, ce guide peut vous aider. Nous vous présentons les meilleurs agents IA qui aident les professionnels de l'immobilier à garder une longueur d'avance.

Les meilleurs agents IA pour l'immobilier en un coup d'œil

Que rechercher dans un agent IA pour l'immobilier ?

Tous les logiciels d'IA pour l'immobilier ne répondront pas forcément à vos besoins spécifiques. Certains excellent dans la génération de prospects, tandis que d'autres sont plus performants dans la communication avec les clients.

Mais les meilleurs ? Ils s'occupent de tout, du premier contact à la conclusion de la vente, sans que votre entreprise ait l'impression d'être gérée par un robot.

Voici les critères à prendre en compte lors du choix d'un outil d'IA pour les agents immobiliers :

Génération de prospects : votre outil d'IA pour l'immobilier doit savoir faire la différence entre un simple navigateur et un acheteur sérieux, afin que vous ne perdiez pas de temps avec des prospects sans issue ✅

Suivi automatisé : lorsque le suivi ralentit, les clients potentiels perdent tout intérêt. L'IA doit intervenir avec des messages personnalisés et opportuns pour maintenir l'intérêt des prospects et faire avancer les discussions ✅

Intégration CRM sans effort : que vous utilisiez Salesforce, HubSpot ou un CRM spécifique à l'immobilier, votre agent IA doit se synchroniser sans effort ✅

Planification des rendez-vous : fini les allers-retours par e-mail ! L'IA devrait réserver les visites, envoyer des rappels et mettre à jour les calendriers automatiquement ✅

Informations sur le marché et aide à la tarification : une IA qui suit les tendances du marché et suggère des prix compétitifs ? C'est le rêve de tout professionnel de l'immobilier ✅

Sécurité et conformité : vous traitez des données sensibles de vos clients ? Assurez-vous que votre IA respecte les normes strictes en matière de protection des données et de conformité immobilière ✅

Si vous faites les bons choix, votre agent IA ne vous fera pas seulement gagner du temps, il transformera vos prospects en clients fidèles tout en permettant à votre entreprise de garder une longueur d'avance.

Maintenant, découvrons les meilleurs outils d'IA pour y parvenir !

👀 Le saviez-vous ? Selon le McKinsey Global Institute, l'IA générative pourrait créer entre 110 et 180 milliards de dollars (voire plus) de valeur pour le secteur immobilier. Cela représente énormément de transactions, de données et d'argent automatisés !

Les meilleurs agents IA pour l'immobilier

Le bon agent IA peut vous aider à exploiter ce potentiel en gérant les prospects, les suivis et la communication avec les clients pendant que vous vous concentrez sur la conclusion des ventes.

Découvrez les meilleurs moteurs d'IA capables de transformer votre entreprise immobilière.

1. ClickUp (Idéal pour les projets immobiliers et la gestion des tâches)

Vous jonglez entre les prospects, les annonces et une paperasserie sans fin ?

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

C'est également votre allié immobilier tout-en-un, qui conserve chaque transaction, chaque client et chaque contrat là où vous en avez besoin.

Que vous assuriez le suivi des prospects, gériez les détails et les annonces immobilières, planifiiez les visites ou traitiez les contrats, ClickUp regroupe tous les éléments mobiles au sein d'une seule plateforme puissante.

Agents personnalisés Autopilot de ClickUp

Grâce aux agents automatisés personnalisés de ClickUp, vous pouvez rationaliser vos processus de gestion des prospects et de vente en automatisant les tâches répétitives et en garantissant un suivi rapide.

Automatisez la gestion des prospects immobiliers grâce à un agent Autopilot personnalisé ClickUp

Ils peuvent :

Créez et attribuez automatiquement des tâches lorsque de nouveaux prospects sont ajoutés.

Envoyez des rappels pour les suivis et les activités commerciales importantes.

Mettez à jour le statut des prospects et faites-les progresser dans le pipeline commercial en fonction de déclencheurs.

Publiez des notifications ou des commentaires lorsqu'un prospect atteint une étape spécifique.

Générez des rapports résumés sur la progression des prospects et les performances commerciales.

Configurez des agents Autopilot dans ClickUp pour répondre aux questions dans le chat

En tirant parti d'un agent automatisé, les équipes commerciales peuvent réduire le travail manuel, réagir plus rapidement aux opportunités et maintenir un flux de travail cohérent et organisé, ce qui améliore en fin de compte les taux de conversion et la satisfaction des clients.

ClickUp Brain

Vous vous demandez où se trouve l'IA ? ClickUp Brain, l'assistant IA, est votre outil immobilier intégré.

Il peut générer des descriptions de propriétés à des fins de marketing, résumer les interactions avec les clients, mettre en œuvre l'automatisation des flux de travail et même rédiger des e-mails de suivi. Il fait le travail fastidieux pendant que vous vous concentrez sur la conclusion des contrats.

Gérez votre agence immobilière plus intelligemment avec ClickUp Brain, l'IA pour la planification, le suivi et les transactions

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Gemini par une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour obtenir des informations sur vos concurrents, les changements dans la législation immobilière, et bien plus encore ClickUp Brain MAX est un assistant IA de bureau ultra-puissant qui vous comprend vraiment, car il connaît votre travail. Oubliez la prolifération des outils d'IA, utilisez votre voix pour accomplir votre travail, créer de la documentation, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore.

ClickUp AI Notetaker

Vous avez besoin de gérer les communications avec vos clients ? Utilisez ClickUp AI Notetaker pour transcrire les appels, mettre en évidence les détails clés et créer des éléments d'action.

Laissez ClickUp AI Notetaker être le cerveau derrière vos appels

Avec ClickUp, vous pouvez également automatiser les suivis, l'attribution des tâches et les approbations, afin de garder le cap sur vos transactions sans travail manuel.

ClickUp pour la gestion de projets immobiliers

Rédigez des contrats, mappez vos stratégies commerciales et collaborez sur des listes, le tout en un seul endroit avec ClickUp Docs

ClickUp pour les équipes immobilières

Mais ClickUp ne se limite pas à ses fonctionnalités d'IA. ClickUp pour la gestion de projets immobiliers est votre centre de commande pour l'immobilier, qui rassemble les projets, les calendriers et les interactions avec les clients dans un environnement de travail unifié.

Gérez votre entreprise immobilière avec ClickUp grâce à la gestion des tâches, la planification et les cartes interactives des propriétés

La suite ClickUp Real Estate comprend :

Planification budgétisée : mappez les parties prenantes, les jalons et les dépendances tout en permettant des ajustements rapides de l'échéancier

Planification tout-en-un : synchronisez vos calendriers Google et Outlook pour gérer vos réunions, vos visites et vos signatures de contrats grâce à des affichages par couleur

Outils de localisation : affichez les tâches sur une carte interactive pour montrer aux clients les annonces à proximité, les intervalles de prix et les commodités clés, idéal pour planifier efficacement des visites de maisons

Gestion de projet et d'équipe : utilisez des documents collaboratifs pour la sélection des sites, le zonage et les contrats, ainsi que des tableaux blancs pour le brainstorming et la planification de : utilisez des documents collaboratifs pour la sélection des sites, le zonage et les contrats, ainsi que des tableaux blancs pour le brainstorming et la planification de la gestion de projets immobiliers

Communication sans effort : organisez vos plannings, vos mises à jour et les discussions de votre équipe grâce à des canaux de discussion dédiés

💡 Conseil de pro : Faites avancer vos transactions sans passer d'une application à l'autre. Synchronisez ClickUp avec les calendriers Google et Outlook pour organiser sans effort vos réunions et vos visites immobilières. Utilisez Zapier pour extraire les données MLS, afin que tout ce dont vous avez besoin soit à portée de main dans votre espace de travail.

Vous avez du mal à organiser vos données immobilières, votre marketing et les mises à jour de vos clients ? Ces modèles prêts à l'emploi sont là pour vous aider : Le modèle ClickUp pour le marketing immobilier simplifie la planification et l'exécution des campagnes grâce à des flux de travail structurés. Organisez les annonces immobilières, planifiez les promotions et suivez les performances des campagnes afin d'assurer une visibilité maximale pour chaque propriété

Le modèle de feuille de calcul ClickUp pour l'immobilier vous aide à suivre les annonces, les détails des clients et les transactions en un seul endroit. Grâce à des champs personnalisés et des vues structurées, vous pouvez classer les propriétés et suivre la progression des transactions sans effort

Le modèle de newsletter immobilière ClickUp facilite la création et le partage des dernières actualités du marché, des biens immobiliers à vendre et des nouveautés du secteur. Utilisez l'IA pour rédiger du contenu convaincant, personnaliser vos messages et susciter l'intérêt de votre audience sans passer des heures à écrire

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

⭐️ Bonus : nous avons compilé une liste de modèles de gestion des clients pour vous aider à démarrer !

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour se familiariser avec les nombreuses fonctionnalités permettant de gagner du temps

L'application mobile couvre l'essentiel, mais manque de certaines fonctionnalités disponibles sur le bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

Christian Gonzalez, coordinateur administratif à la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, déclare :

C'est l'outil idéal pour gérer et surveiller différents projets à l'aide de tableaux de bord et pour travailler avec des clients en les invitant en tant qu'invités.

C'est l'outil idéal pour gérer et suivre différents projets à l'aide de tableaux de bord et pour travailler avec vos clients en les invitant en tant qu'invités.

🧠 Fait amusant : Le secteur immobilier devrait connaître une croissance annuelle de 2,69 % et atteindre 727 800 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie ! C'est le moment d'automatiser et de garder une longueur d'avance sur la concurrence.

2. ChatGPT (Idéal pour la génération de descriptions immobilières et le développement de contenu marketing par IA)

via ChatGPT

Les agents immobiliers jonglent déjà avec un million de choses à la fois, alors pourquoi ne pas laisser l'IA s'occuper d'une partie du travail ? ChatGPT peut rédiger des e-mails soignés, créer des descriptions de propriétés attrayantes et même générer des modèles de documents juridiques en quelques secondes. Vous passez moins de temps devant votre écran et plus de temps à vendre des maisons.

Mais il ne s'agit pas seulement de gagner du temps. ChatGPT peut répondre en un clin d'œil aux questions des clients, fournir des informations sur le quartier et même aider à réaliser des études de marché et des analyses de prix. C'est comme avoir un assistant virtuel qui est également un outil de marketing immobilier.

De plus, grâce à son talent pour générer du contenu de qualité pour les réseaux sociaux, vos annonces ne resteront pas inaperçues, mais seront vraiment remarquées.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Créez des annonces immobilières qui mettent en avant les fonctionnalités clés et attirent les acheteurs

Automatisez les communications avec vos clients grâce à des e-mails, des suivis et des messages personnalisés

Analysez les tendances du marché et résumez les données tarifaires pour prendre des décisions éclairées

Générez des documents juridiques tels que des contrats, des baux et des déclarations

Créez du contenu marketing, notamment des articles de blog, des newsletters et des publicités sur les réseaux sociaux

Limites de ChatGPT

Peut générer des informations biaisées ou inexactes, rendant indispensable une vérification humaine pour éviter les erreurs

Les textes générés par l'IA peuvent être fades et ne pas refléter l'identité de votre marque, ce qui les rend peu fiables pour des articles de blog complets

Tarifs ChatGPT

Gratuit pour toujours

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 720 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 120 avis)

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour la rédaction de contenu

3. Zillow (Idéal pour parcourir les annonces immobilières et estimer la valeur des maisons)

via Zillow

La réussite dans l'immobilier commence par les bons outils, et Zillow est l'un de ceux que vous ne devez pas négliger. Que vous achetiez, vendiez ou louiez, Zillow met le monde de l'immobilier à portée de main. Il est devenu un hub essentiel pour obtenir des informations sur l'immobilier, de la recherche de la maison de vos rêves à l'obtention d'estimations gratuites de la valeur de votre propriété avec Zestimates.

Outre son site web et son application phares, Zillow possède également Zillow Rentals, Zillow Premier Agent et Zillow Home Loans. Vous avez besoin de plus d'options ? Zillow gère également HotPads et Out East pour la recherche de locations, ainsi que StreetEasy et Trulia pour les annonces immobilières.

Les meilleures fonctionnalités de Zillow

Estimez la valeur de votre maison grâce à Zestimates, un outil basé sur l'IA qui vous offre un aperçu rapide du marché

Explorez des propriétés à distance grâce à des visites 3D pour une expérience virtuelle détaillée

Trouvez plus rapidement des maisons grâce à des filtres de recherche avancés par prix, fonctionnalités et emplacement

Entrez en contact avec les meilleurs professionnels grâce à Zillow Premier Agent pour bénéficier de conseils d'experts

Gérez vos locations grâce à l'application et au système de paiement Zillow

Calculez les coûts d'un prêt avec le calculateur hypothécaire pour estimer les paiements mensuels

Limites de Zillow

Les estimations de la valeur des maisons (Zestimates) peuvent parfois être inexactes, c'est pourquoi il est toujours nécessaire de faire appel à des évaluateurs professionnels

Les annonces de vente par le propriétaire (FSBO) ne bénéficient pas d'autant de visibilité que les propriétés listées par des agents immobiliers

Tarifs Zillow

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zillow

G2 : 4,1/5 (plus de 290 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zillow ?

Un avis G2 dit :

Le site Web ou l'application est très facile à utiliser et intuitif. Le téléchargement d'annonces est également facile, vous donnant la possibilité de rechercher n'importe quel emplacement.

Le site Web ou l'application est très facile à utiliser et intuitif. Le téléchargement d'annonces est également facile, vous donnant la possibilité de rechercher n'importe quel emplacement.

4. Reonomy (Idéal pour effectuer des recherches immobilières et analyser les tendances du marché)

via Reonomy

Grâce à des informations provenant de multiples sources, Reonomy fournit des registres de propriété, l'historique des transactions et les tendances du marché pour plus de 50 millions de propriétés aux États-Unis, le tout en un seul endroit. Plus besoin de fouiller dans des informations éparpillées ; Reonomy met tout à votre portée.

Au-delà des simples données, Reonomy aide les utilisateurs à trouver des offres hors marché, à analyser les structures de dette et à entrer en contact avec les décideurs clés. Ses outils de filtrage intelligents facilitent la prospection, permettant ainsi aux investisseurs, courtiers et promoteurs immobiliers d'identifier rapidement les meilleures opportunités.

Les meilleures fonctionnalités de Reonomy

Découvrez les détails de la propriété grâce à des dossiers complets et à la transparence des SARL

Recherchez l'historique d'un bien immobilier à l'aide des enregistrements de transactions, des données hypothécaires et des tendances commerciales

Trouvez des offres hors marché grâce à l'IA pour identifier les vendeurs potentiels

Analysez les tendances du marché grâce à des informations sur la valeur des biens immobiliers, l'endettement et les activités de location

Générez des prospects grâce à des filtres par emplacement, type d'actif et données financières

Évaluez l'endettement immobilier en examinant l'historique des prêts hypothécaires et les prêts en cours

Limites de Reonomy

Les données ne sont pas toujours exactes à 100 %, il est donc indispensable de les recouper avec les documents originaux

Informations limitées sur le secteur résidentiel, car l'accent est strictement mis sur les propriétés commerciales

Tarifs Reonomy

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Reonomy

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Reonomy ?

Une critique de Capterra indique

La fonctionnalité la plus efficace est la possibilité de trouver les bonnes informations sur les propriétaires. Le produit est facile à utiliser. L'intégration avec mes processus d'entreprise existants s'est déroulée sans aucun problème.

La fonctionnalité la plus efficace est la possibilité de trouver les bonnes informations sur les propriétaires. Le produit est facile à utiliser. L'intégration avec mes processus d'entreprise existants s'est déroulée sans aucun problème.

5. Homebot (Idéal pour le suivi de la valeur des biens immobiliers, la surveillance du patrimoine et la prise de décisions immobilières intelligentes grâce à l'IA)

via Homebot

Devenir propriétaire, ce n'est pas seulement acheter une maison, c'est aussi prendre des décisions financières intelligentes tout au long du processus. C'est là qu'Homebot entre en jeu.

Cette plateforme alimentée par l'IA aide les propriétaires et les acheteurs à suivre la valeur de leur maison, à surveiller leur patrimoine et à découvrir des opportunités de refinancement ou d'investissement. C'est comme un tableau de bord financier personnel, mais pour l'immobilier.

Au-delà des propriétaires, Homebot est également un allié pour les agents immobiliers et les prêteurs. Grâce à des informations automatisées et basées sur des données, les professionnels peuvent rester en contact avec leurs clients et leur proposer des recommandations personnalisées sur le moment opportun pour vendre, refinancer ou investir.

Les meilleures fonctionnalités de Homebot

Suivez la valeur de votre maison grâce à des mises à jour alimentées par l'IA sur la valeur estimée et la croissance de la valeur nette

Explorez les options de refinancement avec les taux hypothécaires en temps réel et les économies potentielles

Surveillez les tendances du marché pour suivre l'évolution de la valeur des biens immobiliers dans les différents quartiers

Identifiez les opportunités d'investissement en analysant les revenus locatifs et la viabilité des résidences secondaires

Engagez vos clients grâce à des rapports personnalisés sur le financement immobilier afin de les tenir informés

Limites de Homebot

Personnalisation limitée pour les agents qui souhaitent davantage de contrôle sur leur image de marque et leurs interactions avec les clients

Cette plateforme n'est pas idéale pour l'immobilier commercial, car elle se concentre sur le marché immobilier résidentiel

Tarifs Homebot

Agent starter : 50 $/mois + 50 $ de frais d'installation uniques

Partenaire agent : 25 $/mois + 50 $ de frais d'installation uniques

Croissance : 100 $/mois pour les équipes d'agents

Évaluations et avis sur Homebot

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Autrefois, les propriétaires qui remboursaient leur prêt hypothécaire célébraient ce jalon en accrochant des plaques représentant un aigle sur leur maison, un peu comme un trophée de victoire pour avoir remboursé toutes leurs dettes ! Ces décorations, appelées « freedom flyers », peuvent encore être aperçues sur certaines maisons aujourd'hui.

6. Realtor.com (Idéal pour les annonces en temps réel, vérifiées par le MLS et les informations sur le marché)

Vous recherchez l'endroit idéal ? Vous vendez et souhaitez obtenir les dernières informations sur le marché ? Vous êtes simplement curieux de connaître la valeur de votre maison ? Realtor.com extrait des données en temps réel directement des listes MLS, afin que vous travailliez toujours avec les informations les plus récentes et les plus précises, sans surprises obsolètes, juste la réalité.

Mais cela ne se limite pas aux annonces. Les filtres de recherche basés sur l'IA aident les acheteurs à trouver la propriété idéale, les informations détaillées sur le quartier révèlent tout, du taux de criminalité au classement des écoles, et les outils d'accessibilité financière permettent de connaître en un coup d'œil le coût d'un prêt hypothécaire.

De plus, le service de mise en relation avec des agents immobiliers de Realtor.com permet aux acheteurs et aux vendeurs d'entrer en contact avec les meilleurs professionnels de l'immobilier pour la gestion de leurs biens.

Meilleures fonctionnalités de Realtor.com

Parcourez les annonces vérifiées par MLS pour obtenir des données précises et à jour sur les propriétés

Utilisez des filtres basés sur l'IA pour trouver des maisons en fonction du prix, des équipements et des besoins en matière de style de vie

Explorez les informations sur les quartiers grâce aux statistiques sur la criminalité, l'évaluation des écoles et les tendances du marché

Calculez les coûts hypothécaires grâce à des outils d'accessibilité financière et au suivi des taux en temps réel

Obtenez instantanément des estimations de la valeur des biens immobiliers grâce à l'analyse basée sur les données de RealEstimate

Entrez en contact avec les meilleurs agents grâce au service de mise en relation avec des agents pour bénéficier de conseils d'experts

Limites de Realtor.com

Les mises à jour des listes peuvent présenter de légers retards, car elles dépendent des délais de synchronisation MLS

Toutes les annonces FSBO ne sont pas incluses, ce qui peut réduire les options hors marché

Tarifs Realtor.com

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Realtor.com

G2 : 3,5/5 (plus de 90 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels de Realtor.com ?

Un avis G2 dit :

La comparaison des prix est facile. Vous pouvez également indiquer un intervalle de prix ainsi qu'une zone spécifique. Achetez ou vendez. Louez ou prenez en location. Tout est possible sur realtor.com. Tout est à portée de main.

La comparaison des prix est facile. Vous pouvez également indiquer un intervalle de prix ainsi qu'une zone spécifique. Achetez ou vendez. Louez ou mettez en location. Tout est possible sur realtor.com. Tout est à portée de main.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour les équipes commerciales

7. HouseCanary (Idéal pour les évaluations immobilières basées sur l'IA et les informations sur les investissements)

via HouseCanary

Que vous recherchiez votre prochain investissement immobilier, que vous souhaitiez rationaliser vos flux de travail en matière de prêt ou améliorer l'engagement client, HouseCanary vous fournit des informations qui vous aideront à obtenir des résultats.

HouseCanary vise à transformer les données en actions. Grâce à sa fonctionnalité IA et à ses analyses approfondies du marché, il aide les investisseurs, les prêteurs et les professionnels de l'immobilier à prendre des décisions plus intelligentes en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de HouseCanary

Obtenez des informations immobilières basées sur l'IA avec CanaryAI pour prendre des décisions plus intelligentes

Découvrez les meilleures opportunités d'investissement SFR grâce à Instant Insights

Automatisez et optimisez vos stratégies d'investissement et de prêt grâce aux données programmatiques

Engagez vos clients et fidélisez-les grâce à la plateforme d'engagement client

Prévoyez les tendances du marché et les fluctuations de la valeur des biens immobiliers grâce à la prévision avancée du marché

Limites de HouseCanary

Certains utilisateurs peuvent trouver les analyses avancées et les fonctionnalités difficiles à utiliser au début

Son prix élevé le rend particulièrement adapté aux investisseurs institutionnels et aux prêteurs

Tarifs HouseCanary

Basique : 19 $/mois

Pro : 79 $/mois

Teams : 199 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur HouseCanary

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Modèles gratuits essentiels pour la gestion immobilière

8. RealScout (Idéal pour personnaliser la recherche immobilière et renforcer la collaboration avec les clients)

via RealScout

En combinant les données MLS avec une correspondance alimentée par l'IA, RealScout aide les agents à fournir des recommandations immobilières hyper-personnalisées basées sur ce que les acheteurs veulent réellement. Il ne s'agit pas d'une simple plateforme de recherche immobilière, mais d'un outil conçu pour permettre aux agents immobiliers et à leurs clients d'être sur la même page.

Contrairement aux sites d'annonces génériques, RealScout offre aux agents un contrôle total sur l'expérience de recherche. Il leur permet d'interagir avec les clients grâce à des comparaisons de propriétés côte à côte, des informations sur le marché et des alertes automatisées.

Les meilleures fonctionnalités de RealScout

Mettez en relation les acheteurs avec des listes de recherche de maisons alimentées par l'IA et filtrées selon les préférences des clients

Fidélisez vos clients grâce à des alertes immobilières personnalisées et des mises à jour en temps réel sur le marché

Comparez les propriétés côte à côte grâce à des informations sur les tendances des prix, les fonctionnalités et les données locales

Identifiez les vendeurs potentiels avant qu'ils ne s'inscrivent grâce à l'analyse prédictive

Renforcez la collaboration entre agents et clients grâce à une expérience de recherche interactive qui renforce la confiance

Limites de RealScout

Offre limitée aux MLS participants, la disponibilité varie donc selon la région

Plateforme axée sur les agents, ce qui signifie que les acheteurs ne peuvent pas l'utiliser de manière indépendante

Tarifs RealScout

Agent : 99 $/mois/licence

Équipe : 249 $/mois pour 2 licences

Courtage : 499 $/mois

Évaluations et avis sur RealScout

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels de RealScout ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Cet outil est très utile pour les agents immobiliers qui travaillent avec des acheteurs. Il est très facile à utiliser et aide à générer des prospects.

Cet outil est très utile pour les agents immobiliers qui travaillent avec des acheteurs. Il est très facile à utiliser et aide à générer des prospects.

9. Roof AI (Idéal pour automatiser la capture de prospects et l'engagement des clients grâce à l'IA)

via Roof IA

Conçu pour les courtiers, les gestionnaires immobiliers, les prêteurs et les équipes immobilières, Roof AI engage les visiteurs du site web, répond instantanément aux demandes et nourrit les prospects 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas seulement un chatbot, c'est aussi un agent IA immobilier, conçu pour capturer, qualifier et convertir automatiquement les prospects.

Roof IA ne s'appuie pas non plus sur des réponses toutes faites. Il comprend les intentions des acheteurs et des vendeurs, et fournit des recommandations hyper-personnalisées basées sur le comportement des utilisateurs et les conditions du marché. De plus, il s'intègre à votre CRM immobilier, ce qui vous permet d'organiser votre pipeline.

Les meilleures fonctionnalités de Roof AI

Automatisez la capture et la qualification des prospects grâce à des discussions basées sur l'IA qui identifient les acheteurs et les vendeurs sérieux

Interagissez avec les visiteurs 24 h/24 et 7 j/7 grâce à des réponses instantanées aux demandes de renseignements sur les propriétés, les questions de financement et les demandes de service

Proposez des recommandations immobilières hyper-personnalisées basées sur le comportement des utilisateurs et les données du marché

Intégrez-les facilement à votre CRM pour organiser vos prospects et améliorer l'efficacité du suivi

Analysez le comportement et les tendances des prospects grâce à des informations en temps réel afin d'affiner vos stratégies marketing

Limites de Roof AI

Options de personnalisation limitées, car les réponses suivent des modèles d'IA pré-entraînés

Nécessite une installation qui peut prendre un certain temps en fonction des systèmes existants

Tarifs de Roof AI

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Roof IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Gardez une longueur d'avance grâce aux modèles CRM pour l'immobilier, des flux de travail prédéfinis qui simplifient le suivi des prospects, la gestion des transactions et la communication avec les clients, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

10. Reimagine Home (Idéal pour créer des conceptions de maisons photoréalistes générées par l'IA pour la mise en scène, les rénovations et les transformations de décoration)

via Reimagine Accueil

Vous devez mettre en scène une maison vacante ? Redécorer un espace ? Expérimenter différents styles ? Reimagine Home est peut-être l'outil qu'il vous faut. Il suffit de télécharger une photo et, en quelques secondes, Reimagine Home vous fournit des visuels réalistes et photoréalistes qui mettent en valeur n'importe quelle propriété.

Qu'est-ce qui le distingue ? Des résultats élégants qui reflètent les dernières tendances en matière de design et une personnalisation ultime pour une perfection optimale. De plus, vous obtenez des résultats ultra-rapides qui ne vous feront pas attendre.

Qu'il s'agisse de mise en scène virtuelle, de rénovations ou de changements de disposition, Reimagine Home garantit la cohérence visuelle des annonces et la mise en vente immédiate des biens. De plus, grâce à une API évolutive, il s'intègre facilement à n'importe quelle plateforme immobilière.

Réinventez les meilleures fonctionnalités d'Accueil

Mettez en scène virtuellement des pièces vides avec des meubles et des décorations générés par l'IA pour améliorer vos annonces

Réaménagez instantanément vos intérieurs en testant différents styles, couleurs et dispositions

Visualisez les rénovations avant le début des travaux pour présenter les possibilités de transformation

Générez des options de conception adaptées aux préférences des acheteurs pour des recommandations personnalisées

Créez des images photoréalistes qui stimulent l'engagement et attirent davantage d'acheteurs

Réinventez les limites de l'Accueil

Les images générées par l'IA peuvent manquer de personnalisation, ce qui limite le contrôle sur les détails les plus fins du design

Idéal pour les visuels, car il ne fournit pas de planification architecturale ou structurelle

Réinventer la tarification de l'Accueil

Essentiel : 14 $/mois

Optimal : 29 $/mois

Avancé : 49 $/mois

Premium : 99 $/mois

Réinventez les évaluations et les avis sur Accueil

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Trouvez l'agent IA idéal pour votre entreprise immobilière

Les agents IA sont sans aucun doute la solution idéale si vous travaillez dans une agence immobilière. Mais si votre outil actuel vous semble limité, que ce soit en raison de fonctionnalités obsolètes, d'un manque de personnalisation ou d'intégrations peu pratiques, il est peut-être temps de passer à un outil plus performant.

Le bon agent d'intelligence artificielle doit rationaliser votre flux de travail, améliorer les interactions avec les clients et s'adapter aux besoins de votre entreprise.

