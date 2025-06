les 10 meilleures alternatives à Goalscape pour une gestion plus intelligente de vos objectifs en 2025

Définir des objectifs est la première étape pour rendre visible l'invisible.

Avez-vous déjà eu l'impression que vos objectifs flottaient dans l'espace, sans lien avec les objectifs généraux de l'entreprise ? Soyons réalistes : en tant que dirigeant, la gestion des objectifs ne devrait pas ressembler à l'assemblage d'un meuble IKEA sans notice.

Si vous avez dépassé les cercles concentriques vertigineux de Goalscape et que vous recherchez une solution mieux adaptée à votre flux de travail, vous êtes au bon endroit.

Dans ce guide, nous allons présenter les 10 meilleures alternatives à Goalscape pour aider votre équipe à gérer ses objectifs de manière plus intelligente. Prêt à atteindre vos objectifs ? C'est parti !

Pourquoi choisir des alternatives à Goalscape ?

Selon un rapport PWC, 77 % des équipes très performantes utilisent des outils de gestion de projet pour atteindre leurs objectifs. Un logiciel efficace de gestion de projet et d'objectifs est donc essentiel pour réussir. Bien que Goalscape soit connu pour son interface visuelle de définition d'objectifs, il manque de scalabilité, de collaboration en équipe et de gestion avancée des tâches.

Voici ce que vous devez rechercher dans les alternatives à Goalscape :

Fonctionnalités robustes : d'excellentes alternatives offrent un suivi du temps intégré, des diagrammes de Gantt et des flux de travail personnalisables pour gérer des projets complexes ✅

Une meilleure coordination des équipes : des outils tels que des outils tels que ClickUp et Monday.com permettent une communication fluide et une centralisation des mises à jour des tâches ✅

Options d'intégration : Les meilleures plateformes se connectent aux CRM, calendriers, disques durs cloud et à des centaines d'applications tierces ✅

Plus de flexibilité : les alternatives prennent souvent en charge plusieurs vues de travail (Kanban, échéanciers, listes) pour s'adapter au style de n'importe quelle équipe ✅

Forfaits économiques : Plusieurs outils offrent une valeur ajoutée grâce à des niveaux gratuits généreux ou des modèles de tarification forfaitaire pour les équipes en pleine croissance ✅

Les alternatives à Goalscape en un coup d'œil

Avant d'entrer dans les détails, voici un aperçu des alternatives à Goalscape, leurs cas d'utilisation, leurs structures commerciales et les tarifs de chaque plateforme.

Alternatives à Goalscape Idéal pour Cas d'utilisation Prix de départ ClickUp Gestion de projet et d'objectifs tout-en-un Équipes de toutes tailles, flux de travail personnalisés Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois Trello Gestion visuelle des objectifs (style Kanban) Particuliers et petites équipes Forfait Free disponible ; forfait payant à partir de 5 $/utilisateur/mois Asana Planification visuelle et paramètres Collaboration entre équipes interfonctionnelles Forfait Free disponible ; forfait payant à partir de 10,99 $/utilisateur/mois Wrike Gestion de projet au niveau de l'entreprise Grandes équipes et entreprises Forfait Free disponible ; forfait payant à partir de 9,80 $/utilisateur/mois Jira Suivi et développement agile de projets Équipes de développement logiciel Forfait Free disponible ; forfait payant à partir de 7,75 $/utilisateur/mois Monday. com Flux de travail visuels et planification d'équipe Équipes marketing, commerciales et opérationnelles Forfait Free disponible ; forfait payant à partir de 8 $/utilisateur/mois Weekdone Pour mesurer votre progression hebdomadaire Équipes axées sur l'alignement des objectifs Gratuit pour 3 utilisateurs ; 90 $/mois pour jusqu'à 10 utilisateurs Notion Acquisition d'habitudes et objectifs personnels Équipes ayant besoin de documents, de tâches et de notes Forfait Free disponible ; forfait payant à partir de 8 $/utilisateur/mois GoalsOnTrack Créer des plans d'action détaillés et des tableaux de visualisation Personnes axées sur des objectifs SMART Pas de forfait gratuit ; 68 $/an Basecamp Collaboration simplifiée au sein de l'équipe et définition des objectifs Petites équipes à la recherche d'une collaboration facile Forfait Free disponible ; 15 $/utilisateur/mois

Les meilleures alternatives à Goalscape

1. ClickUp (Meilleur outil tout-en-un pour la gestion de projets et d'objectifs)

Soyons réalistes, le travail peut sembler un peu chaotique ces jours-ci. Les projets, les objectifs et la communication sont éparpillés un peu partout ? Cela nuit à la productivité. Si cela vous semble familier, vous avez besoin d'un outil qui rassemble tout.

Découvrez ClickUp, « l'application qui fait tout » pour le travail. Elle combine la gestion de projets, des connaissances et des objectifs dans un hub centralisé, et dispose d'une IA intelligente pour vous aider à travailler plus rapidement et plus efficacement.

💜 Gérez tous vos objectifs au même endroit avec ClickUp Goals

ClickUp Goals permet aux équipes et aux individus de définir, suivre et atteindre leurs objectifs avec clarté et précision.

Vous pouvez créer des objectifs mesurables, y compris des OKR (objectifs et résultats clés), et les décomposer en tâches, sous-tâches et checklists ClickUp faciles à gérer pour une approche plus concrète et mieux organisée.

Suivez la progression de plusieurs objectifs ClickUp en un seul endroit

Vous pouvez les surveiller à l'aide d'un suivi personnalisable de la progression avec des cibles numériques, monétaires, vrai/faux et des tâches.

Définissez des cibles mesurables dans ClickUp Objectifs

Lorsque vous gérez plusieurs objectifs au sein d'une équipe, ClickUp facilite la collaboration en vous permettant de partager des objectifs, de déléguer la propriété et de suivre la progression du groupe.

Des outils intégrés tels que le chat ClickUp en temps réel, les discussions en fil, les mentions et une boîte de réception ClickUp centralisée assurent la fluidité de la communication. De plus, vous pouvez classer vos objectifs dans des dossiers, ce qui facilite leur recherche et leur gestion.

💜 Suivez la progression de vos objectifs en temps réel avec les tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp facilitent le suivi de la progression vers vos objectifs en temps réel. Au lieu de deviner où vous en êtes par rapport à une cible, vous obtenez un aperçu clair et visuel de tout.

Commencez à suivre vos objectifs avec ClickUp Suivez la progression de vos objectifs grâce au tableau de bord ClickUp

Découvrez comment les tâches contribuent à vos objectifs, surveillez les performances de votre équipe et suivez les indicateurs clés, le tout en un seul endroit. Le meilleur ? Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord en fonction de vos objectifs. Ajoutez des widgets de suivi de progression, des diagrammes de jalons ou des cartes de charge de travail pour voir exactement où en sont les choses.

💜 Organisez vos objectifs à l'aide des modèles ClickUp

Le modèle ClickUp SMART Goals comprend des options de statut flexibles pour suivre la progression, des champs personnalisés pour organiser et visualiser clairement les objectifs, ainsi que des vues sur mesure telles que Goal Effort et SMART Goal Worksheet pour s'aligner sur votre flux de travail unique.

Obtenez un modèle gratuit Définissez des objectifs clairs, attribuez des tâches et restez responsable grâce au modèle ClickUp SMART Goals

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez des objectifs clairs à l'aide du cadre SMART

Attribuez des tâches et fixez des délais pour que vos objectifs restent réalisables et sur la bonne voie

Utilisez des champs personnalisés pour suivre les indicateurs clés de performance, les jalons et les indicateurs clés en un seul endroit

Suivez la progression en temps réel grâce au suivi visuel et aux mises à jour automatisées de ClickUp

Restez responsable en liant vos objectifs à des projets, des équipes et des collaborateurs individuels

Les objectifs ClickUp aident les membres de chaque service à rester concentrés sur ce qui est vraiment important, ce qui est essentiel lors du lancement d'un nouveau produit.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

L'ensemble complet de fonctionnalités peut présenter une courbe d'apprentissage plus raide pour les nouveaux utilisateurs

Les niveaux élevés de personnalisation, bien que puissants, peuvent nécessiter une installation et une configuration initiales importantes

Tarifs ClickUp/

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur G2 déclare

Nous utilisons ClickUp tous les jours pour gérer plusieurs projets. En tant qu'ingénieur, j'apprécie la façon dont ClickUp peut être utilisé pour créer de simples listes de tâches et évoluer vers un outil complet de gestion d'équipe et de gestion de projets complexes. C'est une excellente plateforme de communication qui offre diverses options pour afficher les tâches, les jalons, les décisions, les opportunités et les rappels. Ces fonctionnalités permettent de visualiser les objectifs de manière claire et attrayante et de combler les lacunes entre les différentes équipes au sein de l'organisation.

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Quels sont les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites en langage clair, résolvant ainsi les trois problèmes liés à l'adoption de l'IA tout en connectant vos discussions, vos tâches, vos documents et vos connaissances dans l'ensemble de l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

2. Trello (Idéal pour la gestion visuelle des objectifs)

via Trello

Trello est un outil de gestion de projet apprécié pour sa simplicité et son approche visuelle des tâches. Propriété d'Atlassian, il dispose d'une interface de tableau Kanban facile à comprendre.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une plateforme dédiée à la gestion des objectifs, vous pouvez utiliser Trello pour suivre votre progression vers vos objectifs. Il vous suffit de créer des tableaux dédiés, des listes pour représenter les différentes étapes et des cartes pour les étapes à suivre. Et avec les Power-Ups, vous pouvez même ajouter des intégrations de suivi des objectifs et de rapports.

Meilleures fonctionnalités de Trello

Interface Tableau Kanban simple et visuelle, avec gestion des tâches par glisser-déposer facile

Tableaux et listes personnalisables pour représenter la progression des objectifs

Des bonus pour les intégrations et des fonctionnalités améliorées telles que le suivi des objectifs

Fonctionnalités collaboratives pour la gestion des objectifs en équipe

Limites de Trello

Les fonctionnalités de base ne disposent pas de fonctionnalités dédiées à la gestion des objectifs sans Power-Ups

Peut devenir moins organisé pour les projets complexes comportant plusieurs objectifs, jalons et sous-tâches

Les fonctionnalités de rapports et d'analyse sont limitées dans la version standard

Tarifs Trello

Free

Standard : 5 $/utilisateur/mois

Premium : 10 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Trello :

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 21 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Un avis G2 dit

J'aime Trello car c'est un outil très utile et pratique pour organiser des projets, des tâches et des activités quotidiennes. Sa conception basée sur des tableaux et des cartes est intuitive, visuellement attrayante et très facile à utiliser, tant pour les débutants que pour les utilisateurs plus avancés. Il permet la collaboration en équipe en temps réel, l'attribution de tâches, la définition de délais et l'ajout rapide de commentaires ou de fichiers.

⭐️ Anecdote : la théorie de la fixation d'objectifs a été développée à la fois sur le terrain et en laboratoire. Cecil Alec Mace a mené les premières études empiriques en 1935. Edwin A. Locke, psychologue, a commencé à étudier la fixation d'objectifs au milieu des années 1960 et a poursuivi ses recherches pendant plus de 30 ans.

3. Asana (Idéal pour la planification visuelle et la définition d'objectifs)

via Asana

Asana est un outil de gestion du travail qui améliore la collaboration et l'organisation des équipes. La fonctionnalité « Objectifs » d'Asana permet aux équipes de définir, suivre et gérer des objectifs directement dans la plateforme, en les liant au travail en cours. Cela garantit que les tâches quotidiennes contribuent aux objectifs plus larges de l'entreprise.

Meilleures fonctionnalités d'Asana

Fonctionnalité « Objectifs » dédiée pour définir, suivre et gérer vos objectifs

Possibilité de lier des objectifs à des projets et des tâches spécifiques

Plusieurs vues de projet, notamment Liste, Tableau, Calendrier et Échéancier (diagramme de Gantt)

Rapports et analyses robustes sur la progression des objectifs

Limites d'Asana

La configuration et l'apprentissage peuvent être plus complexes que pour des outils plus simples

Le forfait Free comporte des limitations quant au nombre d'utilisateurs et aux fonctionnalités

Tarifs Asana

Basique : Gratuit

Premium : 10,99 $/utilisateur/mois

Business : 24,99 $/utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,3/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 11 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Un utilisateur G2 dit

Ce que j'aime le plus chez Asana, c'est la facilité avec laquelle on peut créer, attribuer et suivre des tâches. L'interface est claire et intuitive, et elle m'aide vraiment, ainsi que mon équipe, à rester organisés. J'adore pouvoir diviser les projets en tâches plus petites, fixer des délais et tout avoir au même endroit.

📖 En savoir plus : Modèles gratuits de rapports de progression dans Excel, Word et ClickUp

4. Wrike (idéal pour la gestion de projet au niveau de l'entreprise)

via Wrike

Wrike est une puissante plateforme de gestion de projet et de collaboration connue pour son évolutivité et ses options de personnalisation. Elle fournit des outils robustes pour la planification, la programmation et le suivi des projets, ainsi que des fonctionnalités dédiées à la gestion des objectifs.

Wrike permet aux utilisateurs de définir des objectifs stratégiques, de les décomposer en étapes réalisables et de suivre leur progression grâce à des tableaux de bord et des rapports sur les projets . Ses capacités d'automatisation des flux de travail rationalisent davantage les tâches liées aux objectifs.

Meilleures fonctionnalités de Wrike

Flux de travail et structures de projet hautement personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise

Fonctionnalités puissantes de gestion des objectifs avec visualisation claire de la progression et des dépendances

Fonctionnalités avancées de rapports et d'analyse pour obtenir des informations sur les performances des projets et des objectifs

Offre des intégrations avec de nombreuses applications métier essentielles

Limites de Wrike

Courbe d'apprentissage plus raide en raison de ses fonctionnalités étendues et de ses options de personnalisation

Les tarifs peuvent être plus élevés que ceux d'autres alternatives, en particulier pour les grandes équipes

Tarifs Wrike

Forfait Free disponible

Équipe : 9,80 $/utilisateur/mois

Business : 24,80 $/utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 1 700 avis)

⭐️ Le saviez-vous ? Des preuves scientifiques démontrent que la visualisation est un moyen efficace d'améliorer les performances et la réalisation des objectifs. L'imagerie mentale active le cerveau de la même manière que l'expérience réelle, renforce les connexions neuronales, réduit l'anxiété et peut améliorer les résultats dans des domaines allant du sport à la chirurgie lorsqu'elle est associée à la pratique réelle

5. Jira (Idéal pour le suivi et le développement agile de projets)

via Jira

Jira est principalement connu comme un outil de gestion de projet et de suivi de projet pour les équipes de développement logiciel. Il offre des fonctionnalités telles que le suivi des problèmes, des tableaux agiles et la planification de sprints.

Cependant, sa nature flexible permet aux équipes de l'adapter à la gestion des objectifs en créant des projets spécifiques ou des tableaux dédiés au suivi des objectifs et des résultats clés ( OKRs ) ou d'autres cadres d'objectifs. Ses intégrations avec d'autres outils sont limitées, ce qui aurait pu améliorer ses capacités de suivi des objectifs.

Meilleures fonctionnalités de Jira

Convient à la gestion de projets complexes avec suivi détaillé des problèmes

Solides capacités d'intégration avec d'autres produits Atlassian et des applications tierces

Prend en charge les méthodologies agiles, qui peuvent être alignées sur la réalisation itérative d'objectifs pour les équipes produit et ingénierie

Limites de Jira

Conçues principalement pour le développement de logiciels, elles peuvent nécessiter une personnalisation importante pour une gestion plus large des objectifs

La configuration et l'utilisation efficace peuvent s'avérer complexes pour les équipes non techniques

Les prix peuvent rapidement grimper pour les grandes équipes

Tarifs Jira

Forfait Free pour jusqu'à 10 utilisateurs

Standard : 7,75 $/utilisateur/mois

Premium : 15,25 $/utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 14 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jira ?

Un avis G2 dit

Jira est un outil très puissant qui dispose d'outils incroyablement utiles pour la gestion de projet, le suivi des tâches et le travail d'équipe. Cependant, si vous êtes novice et n'avez aucune expérience préalable avec des outils similaires (ou ne maîtrisez pas les concepts de base des méthodologies agiles telles que Scrum ou Kanban), vous pouvez vous sentir dépassé au début. Le tutoriel initial de Jira est très technique et n'explique pas toujours « pourquoi » ou « comment » appliquer chaque fonction dans des cas réels. Par exemple, des éléments tels que les flux de travail, les épiques ou même l'utilisation de base des filtres peuvent prêter à confusion si vous manquez de contexte.

6. Monday. com (Idéal pour les flux de travail visuels et la planification d'équipe)

Monday. com est un système d'exploitation visuel qui permet aux équipes de gérer des projets, des flux de travail et des tâches à l'aide de tableaux personnalisables.

Bien qu'il ne s'agisse pas uniquement d'un outil de gestion des objectifs, la flexibilité de Monday.com permet aux équipes de créer des tableaux spécialement conçus pour suivre les objectifs, définir les étapes importantes et surveiller les progrès. Ses fonctionnalités d'automatisation peuvent rationaliser les flux de travail liés aux objectifs, et ses intégrations peuvent le connecter à d'autres outils pour un aperçu plus complet.

Monday. com meilleures fonctionnalités

Interface intuitive et visuellement attrayante avec des tableaux et des colonnes personnalisables

Très flexible et adaptable aux différents besoins et flux de travail des équipes, y compris le suivi des objectifs

De solides capacités d'automatisation pour rationaliser les tâches et les processus répétitifs.

Offre un large intervalle d'intégrations avec d'autres applications d'entreprise

Limites de Monday.com

Certains utilisateurs affirment que la collaboration en temps réel peut être plus fluide

Il n'y a pas de fonctionnalité spécifique pour prendre des notes. Cependant, vous pouvez ajouter des notes aux tâches

Tarifs Monday.com

Forfait Free disponible pour 2 utilisateurs maximum avec fonctionnalités limitées.

Basique : 9 $/utilisateur/mois

Standard : 10 $/utilisateur/mois

Pro : 16 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 12 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Monday.com ?

Un utilisateur G2 dit

J'adore le fait que nous puissions verrouiller certains champs afin que seules certaines personnes puissent les modifier. Je peux créer mes propres tableaux pour mes propres tâches et suivre ma progression vers mes objectifs. Très convivial.

⭐️ Anecdote : bien que la pression exercée par les pairs ait généralement une connotation négative, l'utiliser pour atteindre vos objectifs peut s'avérer étonnamment efficace. Partager vos objectifs avec quelqu'un et lui demander de vérifier votre progression crée un sentiment de responsabilité. Savoir que quelqu'un d'autre est à vos côtés (et pourrait vous demander comment les choses avancent !) peut vous donner le coup de pouce supplémentaire dont vous avez besoin pour rester sur la bonne voie. Cela transforme la définition d'objectifs en un sport d'équipe !

7. Weekdone (Idéal pour mesurer la progression hebdomadaire)

via Weekdone

Weekdone est un logiciel basé sur le cloud spécialement conçu pour la définition d'objectifs et le suivi de la progression, en particulier à l'aide du cadre OKR (Objectifs et résultats clés).

Il offre une approche structurée pour définir des objectifs, suivre la progression hebdomadaire et fournir des commentaires. Bien qu'il soit axé sur la gestion des objectifs, il peut manquer des fonctionnalités complètes de gestion de projet et de tâches que l'on trouve dans d'autres outils de gestion du travail.

Les meilleures fonctionnalités de Weekdone

Conçues pour la gestion des objectifs, en particulier avec la méthodologie OKR

Offre une visualisation claire de la progression individuelle et de l'équipe vers les objectifs

Facilite les vérifications régulières et les commentaires sur la réalisation des objectifs

Offre des rapports et des analyses axés sur la performance des objectifs

Interface simple et conviviale dédiée au suivi des objectifs

Limites de Weekdone

Manque de fonctionnalités étendues de gestion de projet

Ce produit peut ne pas convenir aux équipes qui ont besoin d'une solution entièrement intégrée de gestion du travail et des objectifs

Tarifs Weekdone

Forfait Free pour jusqu'à 3 utilisateurs

Forfaits payants : à partir de 90 $/mois pour un maximum de 10 utilisateurs

Évaluations et avis sur Weekdone

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 50 avis)

8. Notion (Idéal pour prendre de bonnes habitudes)

via Notion

Notion offre un environnement de travail qui combine des fonctionnalités de prise de notes, de gestion de projet, de base de connaissances et de base de données.

Il est flexible et permet aux équipes de créer leurs propres systèmes de gestion des objectifs, que ce soit par le biais de pages dédiées, de bases de données pour le suivi des objectifs et des résultats clés, ou de listes de tâches intégrées liées à des objectifs à long terme.

Meilleures fonctionnalités de Notion

Utilisez des bases de données flexibles pour organiser vos informations, vos objectifs et vos tâches

Créez des tableaux de bord personnalisés pour visualiser votre travail et suivre votre progression

Combine le suivi des objectifs avec la gestion de projet, la prise de notes et le partage des connaissances

Large intervalle de modèles et d'intégrations

Limites de Notion

L'interface utilisateur de l'application mobile peut parfois être difficile à utiliser

Vous ne pouvez pas automatiser la planification des tâches dépendantes

Parfois, l'outil surcharge le calendrier, rendant le calendrier trop chargé

Tarifs de Notion

Free

Plus : 12 $ par place/mois

Business : 18 $ par place/mois

Enterprise : personnalisé

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un utilisateur G2 déclare

Le plus intéressant, c'est qu'il est très facile à utiliser grâce à son interface utilisateur intuitive et à sa fonction de recherche pratique. De plus, Notion vous permet de collaborer avec d'autres personnes en temps réel, afin que vous puissiez travailler avec votre équipe où que vous soyez. Que vous soyez étudiant, freelance ou membre d'une entreprise, Notion est un excellent outil pour rationaliser vos flux de travail et accomplir vos tâches.

⭐️ Le saviez-vous ? Le comédien Jerry Seinfeld a utilisé une astuce visuelle simple pour rester cohérent dans son écriture. Il marquait d'un « X » chaque jour où il écrivait sur un calendrier, dans le but de ne jamais rompre la chaîne. Cela illustre un principe puissant : décomposer de grands objectifs en petites actions quotidiennes peut créer une dynamique et rendre même les tâches les plus intimidantes plus faciles à gérer. De plus, cette chaîne visuelle de « X » devient un puissant facteur de motivation !

9. GoalsonTrack (Idéal pour créer des plans d'action détaillés et des tableaux de visualisation)

via GoalsOnTrack

GoalsOnTrack est un logiciel dédié à la définition et à la réalisation d'objectifs qui aide les individus et les équipes à définir des objectifs SMART, à les décomposer en tâches et à suivre leur progression.

Il offre des fonctionnalités telles que des assistants de planification d'objectifs, la visualisation de la progression, le suivi des habitudes et la création de rapports. Bien qu'il soit performant en matière de gestion des objectifs, il ne dispose pas des capacités étendues de gestion de projet offertes par d'autres alternatives.

Meilleures fonctionnalités de GoalsOnTrack

Spécialement conçues pour définir et suivre efficacement vos objectifs à l'aide du cadre SMART

Comprend des fonctionnalités telles que le suivi des habitudes et les partenaires de responsabilisation

Mappez chaque étape de vos objectifs avec des agendas et des feuilles de travail imprimables

Tableau de visualisation et journal des objectifs pour rester motivé

Planification par glisser-déposer avec un calendrier des tâches qui s'intègre à des calendriers externes tels que Google Agenda, iCal et Outlook

Limites de GoalsOnTrack

Moins axé sur la gestion de projet à grande échelle et la collaboration d'équipe que d'autres options

L'interface peut sembler moins moderne que certaines autres alternatives

Tarifs GoalsOnTrack

Essai gratuit disponible

Forfait annuel : 68 $/an

Évaluations et avis sur GoalsOnTrack

G2 : 4,2/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

10. Basecamp (Idéal pour simplifier la collaboration en équipe et définir des objectifs)

via Basecamp

Basecamp est un outil de gestion de projet et de communication d'équipe connu pour son approche simple et conviviale.

Bien qu'il n'offre pas de fonctionnalités dédiées à la gestion des objectifs, Basecamp permet aux équipes de suivre efficacement la progression vers leurs objectifs grâce à son organisation par projet, ses listes de tâches, ses tableaux d'affichage et ses outils de planification. Des jalons peuvent être utilisés pour représenter les étapes clés atteintes.

Meilleures fonctionnalités de Basecamp

Interface simple et intuitive, facile à adopter par les équipes

Efficace pour les organisations basées sur des projets et la gestion des tâches

Fonctionnalités de communication puissantes, notamment des tableaux d'affichage et une discussion en temps réel

Offre une structure tarifaire forfaitaire, qui peut être rentable pour les grandes équipes

Limites de Basecamp

Manque de fonctionnalités dédiées à la gestion des objectifs et au suivi de la progression spécifiquement pour les objectifs

Les fonctionnalités de rapports et d'analyse sont relativement basiques

Moins d'intégrations par rapport à certains autres outils de gestion de projet

Tarifs Basecamp

Free

Basecamp : 15 $/utilisateur/mois

Basecamp Pro Unlimited : 299 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 1 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Basecamp ?

Un utilisateur G2 dit :

Bodacious avec personnalisation des flux de travail. Fascinant avec sa planification d'évènements. La communication de l'équipe de projet est rationalisée. Stratégique avec les objectifs du projet, les objectifs par le suivi en temps réel des indicateurs clés de performance. Tableau de bord et interface utilisateur incroyablement flexibles. Transparence totale grâce à l'accès à la progression des projets sur le tableau de bord et aux tâches assignées.

Fixez-vous des objectifs ambitieux et suivez votre progression avec ClickUp

Le choix de la bonne alternative à Goalscape dépend des besoins et des priorités spécifiques de votre équipe. Lorsque vous prenez votre décision, tenez compte de l'importance des fonctionnalités intégrées de gestion de projet, des outils de collaboration d'équipe, des fonctionnalités dédiées à la définition d'objectifs et des tarifs.

Bien que chacune de ces 10 alternatives offre des atouts uniques, ClickUp, l'application qui fait tout, combine le suivi des objectifs, des modèles de paramètres d'objectifs, la gestion des tâches et l'automatisation des flux de travail dans une seule plateforme intuitive.

Que vous gériez des jalons personnels ou aligniez les OKR de toute une équipe, ClickUp vous donne le pouvoir de planifier, suivre et exécuter, le tout en un seul endroit.

Inscrivez-vous gratuitement et commencez à explorer !