les 10 meilleurs CRM avec gestion des stocks pour les entreprises

Vous avez constitué une solide base de clients, vos chiffres sont bons et vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure.

Pour maintenir cette dynamique, vous avez besoin d'outils robustes et abordables qui vous assistent dans vos ambitions sans vous submerger.

Parce que vous n'avez pas créé votre entreprise pour passer des heures à rechercher les bonnes applications de gestion des stocks. 💁🏽‍♂️

Nous avons donc fait le plus gros du travail pour vous.

Après avoir évalué plusieurs options pour gérer les stocks, nous avons sélectionné les meilleures solutions logicielles de gestion des stocks qui sont simples, rentables et parfaitement adaptées aux petites et moyennes entreprises.

Ces 11 CRM avec solutions de gestion des stocks s'intègrent également bien aux outils de planification des stocks, suivent les niveaux de stock, simplifient la gestion des stocks et augmentent l'engagement des clients.

les 10 meilleurs CRM avec gestion des stocks en un coup d'œil

Commençons par un tableau comparatif rapide des 10 meilleurs CRM avec outils de gestion des stocks. Certains proposent même une gestion automatisée des stocks !

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp Application tout-en-un pour travailler avec la gestion CRM et des stocks Équipes ayant besoin d'un CRM + gestion des stocks, gestion de projet et collaboration fluides sur une seule plateforme (toutes tailles d'équipe) Forfait Free disponible Forfaits payants à partir de 7 $ Zoho CRM Plus Plateforme CX unifiée (9 applications Zoho) Engagement omnicanal Assistant IA (Zia) Alertes Sales Signals Entreprises souhaitant une expérience client unifiée, des équipes commerciales omnicanales et des analyses approfondies (équipes de taille moyenne à grande) essai gratuit de 30 jours Forfaits payants à partir de 57 $ Vtiger CRM CRM tout-en-unGestion de projetsCampagnes par e-mailChat en direct Petites entreprises ayant besoin d'outils intégrés de CRM, de gestion des stocks et d'assistance Forfait Free disponible Forfaits payants à partir de 15 $ monday. com Tableaux visuels (Kanban, Échéancier, Calendrier)Flux de travail personnalisésAutomatisationsSuivi des stocks Équipes souhaitant des flux de travail personnalisables, un suivi visuel des projets et des stocks (toutes tailles) Forfait Free disponible Forfaits payants à partir de 12 $ Odoo Suivi des stocks en temps réel, lecture de codes-barres, gestion automatisée des stocks et des fournisseurs, optimisation de la chaîne d'approvisionnement Entreprises ayant besoin d'une gestion robuste des commandes/stocks avec automatisation (toutes tailles) Forfait Free disponible Forfaits payants à partir de 7,25 $ Dolibarr CRM et ERP open source Conception modulaire Assistance communautaire Équipes soucieuses de leur budget, start-ups ou celles qui recherchent la flexibilité de l'open source Solution open source avec forfait gratuit et forfaits personnalisés Onpipeline Champs de base de données personnalisables, données clients centralisées, suivi des performances de l'équipe, rapports simples Distributeurs et équipes commerciales ayant besoin d'un CRM + inventaire facile à utiliser avec une interface utilisateur simple Essai gratuit disponible Forfaits payants à partir de 25 $ HashMicro CRM Prévisions de revenus Rapports commerciaux détaillés Intégrations modulaires Évolutif pour accompagner votre croissance Entreprises ayant besoin d'une solution CRM + gestion des stocks complète et évolutive Démonstration gratuite disponible Tarifs personnalisés CRM Creatio Automatisation des flux de travailModèles prédéfinisIntégrations à la place de marchéPersonnalisation sans code Entreprises ayant besoin d'une gestion automatisée des ventes, des stocks et des flux de travail Essai gratuit disponible Forfaits payants à partir de 25 $ Katana Optimisation des stocks, lecture de codes-barres, intégrations Shopify/QuickBooks, gestion de la production Fabricants et entreprises basées sur des produits nécessitant un contrôle de la production et des stocks Essai gratuit disponible Forfaits payants à partir de 179 $ (facturés annuellement)

Que rechercher dans un CRM avec gestion des stocks ?

Voici les fonctionnalités de gestion des stocks que vous devez privilégier lors de la sélection d'un système CRM:

Synchronisation en direct : assurez la mise à jour instantanée des chiffres de stock dans tous les entrepôts et canaux commerciaux grâce à des ajustements en temps réel

Lecture de codes-barres : intégrez la lecture de codes-barres pour simplifier le suivi et l'identification des produits

Notifications de stock : configurez des alertes pour les niveaux de stock bas ou les éléments à réapprovisionner afin de garantir une gestion fluide des stocks

Données et rapports en temps réel : accédez à des mises à jour en direct de vos stocks et tirez parti d'outils de reporting robustes pour éviter les surstockages ou les ruptures de stock tout en obtenant des informations sur les tendances commerciales et la rotation des stocks

Modèles d'inventaire : utilisez des modèles d'inventaire prédéfinis pour rationaliser les tâches et garantir la cohérence

Capacités d'intégration : Intégrez de manière transparente les systèmes de gestion des stocks à vos outils existants, tels que les plateformes ERP, les logiciels de gestion des stocks pour le commerce électronique et les systèmes de gestion des commandes, afin de synchroniser automatiquement les données clients et les niveaux de stock

👀 Le saviez-vous ? Environ 74 % des entreprises s'accordent à dire que les logiciels CRM les aident à consulter plus facilement les informations sur leurs clients.

Les 10 meilleurs CRM avec gestion des stocks

Voici les 10 meilleurs logiciels de gestion des stocks avec fonctionnalités CRM qui offrent une combinaison parfaite entre suivi des stocks, gestion de la relation client et intégrations fluides :

1. ClickUp (Idéal pour une intégration transparente du CRM et de l'inventaire)

Essayez-les dès maintenant ! Centralisez vos données commerciales et d'inventaire en un seul endroit avec ClickUp CRM et automatisez votre flux de travail !

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, qui permet la collaboration en équipe et le suivi et la gestion des stocks en temps réel. Au lieu de passer d'un outil à l'autre, vous pouvez compter sur ClickUp CRM pour gérer les tâches, suivre les stocks et rester organisé.

Pour commencer, utilisez la vue Tableur dans ClickUp pour organiser les données d'inventaire de manière claire et personnalisable. Vous pouvez configurer des colonnes pour suivre les numéros de référence, les quantités en stock et d'autres détails sur les produits. De plus, cela vous permet de surveiller facilement différents critères d'inventaire grâce à des statuts et des priorités personnalisés .

Visualisez vos données d'inventaire dans des structures organisées grâce à la vue Tableur de ClickUp

Ce n'est qu'un aperçu ! Qu'en est-il du travail réel ? Grâce à l'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain, et à ses agents IA, vous pouvez automatiser presque tous les aspects de votre flux de travail, de la rédaction d'e-mails personnalisés à la génération de résumés, en passant par le déclenchement d'alertes lorsque les niveaux de stock sont bas, le tout via une automatisation intelligente basée sur des déclencheurs.

Créez des automatisations ClickUp personnalisées en langage naturel à l'aide de ClickUp Brain

Une autre fonctionnalité utile de la plateforme est ClickUp Dashboards, qui vous permet de personnaliser entièrement l'interface. Grâce à elle, vous pouvez afficher toutes les données critiques relatives à l'inventaire en un coup d'œil, ce qui facilite le suivi des mouvements et de la disponibilité des stocks en temps réel.

Créez facilement des tableaux de bord personnalisés avec ClickUp. Aucun codage requis !

Il vous aide également à configurer des widgets pour accéder rapidement aux indicateurs essentiels et automatiser les tâches manuelles telles que les notifications de stock faible.

avec ClickUp, vous pouvez facilement configurer des modèles CRM pour rationaliser les livrables de vos clients et vos processus d'inventaire. Par exemple, le modèle CRM de ClickUp, adapté aux débutants, est parfait pour gérer rapidement et efficacement les relations avec les clients.

Obtenez un modèle gratuit Organisez tous vos prospects, vos relations clients et votre équipe commerciale au même endroit grâce au modèle CRM ClickUp

Il offre sept statuts personnalisés pour suivre la progression des tâches et cinq façons de visualiser votre travail, vous aidant ainsi à garder vos comptes organisés.

Grâce à la fonctionnalité pratique de glisser-déposer, vous pouvez organiser les informations des clients dans le Calendrier, le Document ou la vue Liste. Ce modèle vous aide également à conserver les détails des comptes et les transactions fermées dans des listes distinctes, ce qui clarifie votre pipeline de clients.

De même, le modèle de gestion des stocks ClickUp est conçu pour vous aider à gérer efficacement vos stocks. Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement suivre les niveaux de stock, optimiser les niveaux d'inventaire et vous assurer que votre inventaire est toujours à jour. Il vous aide également à suivre les mouvements de stock et les variations des coûts d'inventaire.

Obtenez un modèle gratuit Bénéficiez d'une visibilité complète sur votre inventaire grâce au modèle de gestion des stocks ClickUp

Ce modèle vous permet de suivre les niveaux de stock actuels afin de maintenir des quantités optimales. Vous pouvez rapidement vérifier les stocks disponibles afin de rationaliser le traitement des commandes et éviter les surstockages ou les ruptures de stock.

Surveillez les flux d'inventaire et les tendances d'utilisation afin de prendre des décisions éclairées et d'allouer vos ressources à bon escient. Vous restez également informé des fluctuations des coûts d'inventaire et gérez efficacement votre budget.

💡 Conseil de pro : utilisez les tableaux blancs ClickUp pour transformer vos idées en plans d'action détaillés. Vous pouvez collaborer en temps réel et tout organiser au même endroit. C'est un excellent moyen d'attribuer des tâches, de suivre la progression et d'aligner les responsabilités de chacun.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Définissez des déclencheurs pour les tâches récurrentes, telles que la commande de fournitures ou l'expédition de stocks, avec les automatisations ClickUp

Partagez les procédures opératoires normalisées et les processus importants liés à l'inventaire via ClickUp Docs et collaborez efficacement grâce à la révision et aux annotations

Intégrez plus de 1 000 outils tels que Google, Slack et HubSpot

Organisez facilement vos données d'inventaire grâce à plus de 10 vues CRM flexibles dans ClickUp

Limites de ClickUp

Les options de personnalisation peuvent sembler intimidantes pour certains utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Plus j'utilise ClickUp, plus il devient le point central de mon travail. Les différents éléments de communication (notes, PDF, e-mails, stockage en ligne) peuvent tous être regroupés et exploités en un seul endroit pour un accès facile pendant que je travaille sur une activité, qu'elle soit axée sur un projet ou sur un client. Cette fonctionnalité m'a permis de gagner énormément de temps, car je n'ai plus besoin de consulter différents endroits.

2. Zoho CRM Plus (meilleure plateforme d'expérience client unifiée)

via Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus est une suite commerciale qui combine CRM, gestion logistique, gestion des stocks et bien plus encore. Elle combine neuf applications Zoho pour créer un système complet de gestion de l'expérience client (CX).

La plateforme s'intègre également aux principaux canaux clients tels que l'e-mail, les réseaux sociaux, le téléphone et le chat, collectant des données omnicanales pour des informations riches et des actions personnalisées.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM Plus

Suivez les visiteurs de votre site web avec SalesIQ et interagissez avec eux grâce à un chat en direct intelligent

Recevez des alertes instantanées grâce à la fonctionnalité SalesSignals lorsqu'un client effectue une activité liée à un achat sur n'importe quel canal

Tirez parti de Zia, l'assistant IA, pour bénéficier d'alertes contextuelles, d'analyses des sentiments et d'une communication client en temps opportun

Limites de Zoho CRM Plus

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage due à des fonctionnalités étendues

Tarifs de Zoho CRM Plus

CRM Plus : 57 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Zoho CRM Plus

G2 : 4,3/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais qu'en est-il de l'utilisation d'une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte pendant que l'IA s'occupe du reste.

3. Vtiger CRM (Meilleur CRM tout-en-un pour les petites entreprises)

via Vtiger CRM

Pour les petites entreprises, Vtiger est un logiciel CRM idéal. Il organise les contacts et les transactions tout en regroupant l'inventaire, le marketing, le service d'assistance, la gestion de projet et les documents sur une seule plateforme.

Ce qui ressort, c'est la façon dont ces modules fonctionnent ensemble. Si vous concluez une affaire, vous pouvez la convertir en projet en un seul clic. L'ajout de produits ou de services fréquemment utilisés pour un client est tout aussi simple. Tout est connecté, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts.

Les meilleures fonctionnalités de Vtiger CRM

Organisez vos contacts à l'aide d'un formulaire simple pour des mises à jour rapides

Gérez les dossiers clients grâce à l'écran d'assistance et au chat en direct

Créez des campagnes par e-mail à l'aide de modèles et d'options de personnalisation

Limites de Vtiger CRM

Une personnalisation excessive crée de la complexité et nuit à la convivialité

Certaines fonctionnalités, comme le module de projet, peuvent sembler complexes et peu intuitives

Tarifs de Vtiger CRM

One Pilot : Gratuit

One Growth : 15 $/mois par utilisateur

One Professional : à partir de 42 $/mois par utilisateur

Une entreprise : à partir de 58 $/mois par utilisateur

One IA : à partir de 66 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Vtiger CRM

G2 : 4,3/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Vtiger CRM ?

Un utilisateur G2 dit :

Le plus grand avantage de vtiger est de pouvoir fournir des outils de suivi aux clients afin d'améliorer leur service client. Créez des bases de données solides, attribuez des tâches et des activités pertinentes à chaque client, obtenez une vision complète au niveau organisationnel et avec différentes approches telles que commerciale, marketing, stratégique, entre autres.

4. monday. com (Idéal pour personnaliser le flux de travail et le suivi des stocks)

En tant que logiciel CRM basé sur le cloud, monday.com offre une combinaison unique d'outils CRM et de gestion de projet. Sa conception visuelle permet de visualiser facilement la situation globale tout en surveillant les activités commerciales. Les options de personnalisation vous permettent de l'adapter à différents flux de travail et d'organiser les données sur plusieurs canaux de vente.

monday. com meilleures fonctionnalités

Suivez les tâches et les problèmes à l'aide de tableaux visuels avec des alertes codées par couleur pour des mises à jour rapides

Utilisez des vues alternatives telles que des échéanciers, des tableaux Kanban et des calendriers pour gérer vos projets

Automatisez les tâches répétitives et recevez des notifications pour réduire le travail manuel

limites de monday.com

Fournit des intégrations restreintes avec moins d'options pour les outils tiers populaires

tarifs Monday

Free

Basique : 12 $/utilisateur par mois

Standard : 14 $/utilisateur par mois

Pro : 24 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

monday. com évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 12 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

5. Odoo (meilleure application d'inventaire pour la gestion des commandes)

via Odoo

Odoo, une solution complète de gestion des stocks et des commandes, accélère les opérations d'inventaire en vous offrant une visibilité en temps réel sur les niveaux de stock. Le logiciel automatise également des tâches telles que le réapprovisionnement des stocks et le suivi des fournisseurs, ce qui contribue à réduire les erreurs manuelles et les risques.

L'une des meilleures fonctionnalités d'Odoo est la possibilité de définir des rappels, ce qui vous permet de rester au fait des tâches essentielles. Cela simplifie les rapports, le traitement des commandes, la saisie manuelle des données et les intégrations système.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

Suivez les colis scellés grâce à la lecture des codes-barres

Envoyez automatiquement les produits vers les emplacements de stockage en fonction de la capacité en temps réel

Optimisez la gestion de votre chaîne d'approvisionnement grâce aux services de conseil d'Odoo

Limites d'Odoo

Offre des options de rapports limitées et une flexibilité de personnalisation réduite

Tarifs Odoo

Odoo One : Gratuit

Odoo Standard : 7,25 $/utilisateur par mois

Odoo personnalisé : 310,90 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Odoo

G2 : 4,3/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Odoo ?

Un utilisateur G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus dans Odoo CRM, c'est son interface conviviale et sa plateforme personnalisable pour gérer les opérations commerciales, en particulier la gestion de la relation client, le service client et l'intégration facile des données.

6. Dolibarr (meilleur CRM open source avec fonctionnalités d'inventaire)

via Dolibarr

Dolibarr est une solution CRM et ERP open source, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises à la recherche d'un outil économique. Elle est prise en charge par une large communauté de développeurs. La configuration de Dolibarr est assez simple et son interface conviviale le rend facile à utiliser pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas de connaissances techniques.

Les meilleures fonctionnalités de Dolibarr

Conception modulaire pour une personnalisation facile afin de répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise

Fonctionnalités complètes de CRM, d'équipe commerciale, de gestion des stocks et de comptabilité

Assistance active de la communauté via des forums et de la documentation

Limites de Dolibarr

Peut ne pas convenir aux opérations commerciales très complexes

Peut rencontrer des bugs occasionnels nécessitant un dépannage et des mises à jour

Tarifs Dolibarr

Forfait Free disponible

Tarification personnalisée pour des cas d'utilisation spécifiques/tailles d'équipe

Évaluations et avis sur Dolibarr

G2 : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

7. Onpipeline (meilleur CRM pour les distributeurs)

via Onpipeline

Grâce à son interface conviviale et à ses champs de base de données personnalisables, Onpipeline facilite et optimise la gestion des relations clients.

La plateforme simplifie le processus commercial, stimule la collaboration au sein de l'équipe et améliore la productivité. Ce qui distingue vraiment Onpipeline, c'est sa capacité à permettre des activités personnalisées, ce qui le rend adaptable à un large intervalle de besoins commerciaux.

Les meilleures fonctionnalités d'Onpipeline

Centralisez toutes les informations et l'historique de vos clients en un seul endroit pour un accès facile

Organisez vos processus commerciaux grâce à des rapports faciles à utiliser

Suivez les performances de chaque membre de l'équipe ou commercial

Limites d'Onpipeline

Il manque certaines fonctionnalités avancées présentes dans des systèmes de gestion des stocks CRM plus complexes

Tarifs Onpipeline

Pipeline : 25 $/mois par utilisateur

Standard : 39 $/mois par utilisateur

Avancé : 58 $/mois par utilisateur

Personnalisé : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Onpipeline

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Onpipeline ?

Un utilisateur G2 déclare :

J'ai utilisé de nombreux autres CRM, mais celui-ci est très simple, clair et convivial.

8. HashMicro CRM (Idéal pour une gestion complète de l'entreprise)

via HashMicro CRM

HashMicro est une solution CRM en ligne qui s'adresse à tous les types d'entreprises. Elle est idéale pour les entreprises à la recherche d'un CRM évolutif capable de s'adapter à leurs besoins spécifiques. Elle simplifie le suivi des étapes commerciales en anticipant les revenus futurs et en affinant les stratégies commerciales grâce à des informations fondées sur des données.

Les meilleures fonctionnalités de HashMicro CRM

Prévoyez les tendances futures de vos revenus grâce à des prévisions précises

Générez des rapports commerciaux détaillés pour élaborer des stratégies basées sur les données

Intégrez facilement des modules flexibles à vos systèmes existants

Limites du CRM HashMicro

Peut ne pas convenir aux petites et moyennes entreprises ayant des besoins commerciaux plus simples

Tarifs HashMicro CRM

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur HashMicro CRM

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. CRM Creatio (Idéal pour automatiser les processus commerciaux et de gestion des stocks)

via CRM Creatio

Considéré comme bien plus qu'un CRM standard, Creatio combine des outils de marketing, de vente et de service client dans une plateforme cohérente. Conçu pour des secteurs tels que la finance, la fabrication et les télécommunications, il est parfait pour gérer des flux de travail complexes et l'intégration personnalisée des clients.

Cet outil se concentre également sur la gestion des processus métier (BPM), aidant les entreprises à mapper et à créer des flux de travail uniques.

Meilleures fonctionnalités de CRM Creatio

Utilisez Creatio Studio pour créer des flux de travail et des offres commerciales personnalisées sans codage

Accédez à des modèles prédéfinis pour démarrer rapidement vos flux de travail

Explorez notre vaste marché pour intégrer des outils de vente, de marketing et de service client

Limites du CRM Creatio

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes techniques et des bugs occasionnels

Tarifs CRM Creatio

Croissance : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : 55 $/mois par utilisateur

Unlimited : 85 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur CRM Creatio

G2 : 4,7/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

10. Katana (Idéal pour la gestion de la production)

via Katana

Katana se distingue comme un logiciel d'optimisation des stocks basé sur le cloud et conçu pour la gestion de la production. Sa plateforme intuitive vous aide à garder le contrôle sur les canaux de vente, les stocks physiques, les bons de commande et les systèmes de gestion d'entrepôt, le tout à partir d'une seule plateforme.

L'intégration de Katana à des plateformes telles que Shopify est très pratique. Par exemple, lorsqu'un produit est en rupture de stock, Katana reflète ce changement dans Shopify afin que vous puissiez prendre des mesures immédiates.

Les meilleures fonctionnalités de Katana

Utilisez la lecture de codes-barres, des outils d'inventaire et des logiciels d'optimisation des stocks pour le suivi des stocks

Consolidez vos équipes commerciales en ligne et hors ligne dans un seul tableau de bord

Définissez des points de réapprovisionnement pour éviter les ruptures de stock et garantir des achats en temps opportun

Limites de Katana

Absence de fonctionnalité de sauvegarde, rendant les données d'inventaire irrécupérables en cas de perte

Tarifs Katana

Starter : 179 $/mois (facturé annuellement)

Standard : 359 $/mois (facturé annuellement)

Professionnel : 799 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Katana

G2 : 4,4/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Katana ?

Un utilisateur G2 déclare :

Nous apprécions particulièrement Katana. Nous nous y sommes habitués et il évolue avec nous depuis que nous avons commencé à l'utiliser fin 2020. Il est assez facile à utiliser. Il s'intègre à Shopify et Quickbooks. Et si vous rencontrez des problèmes, leur service client est très efficace et s'efforce de les résoudre rapidement.

Commencez avec le meilleur logiciel CRM

Qui a dit que votre système CRM devait se contenter de suivre les informations clients et de gérer des tâches simples ? Avec le bon outil, il peut faire bien plus.

ClickUp est bien plus qu'un simple logiciel de gestion de projet. Utilisé avec ClickUp CRM et la gestion des stocks, il devient un outil puissant pour gérer les relations clients et les processus d'inventaire.

