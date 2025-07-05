Options gratuites de modèles d'e-mails commerciaux pour booster les conversions

🔎 Vérification des faits 87 % des responsables marketing estiment que le marketing par e-mail est essentiel à la réussite.

Même avec des recherches approfondies et une compréhension fine des points faibles de vos clients, il n'est pas facile d'obtenir une réponse à vos e-mails commerciaux. Et cela se comprend. Après tout, les clients reçoivent des dizaines d'e-mails par jour. Vous avez donc besoin d'un e-mail bien rédigé et adapté aux besoins de vos clients pour attirer leur attention.

C'est là que les modèles d'e-mails commerciaux entrent en jeu. Ils offrent une structure solide qui garantit clarté et engagement, tout en vous permettant de personnaliser le message principal. Utiliser le bon modèle d'e-mail commercial vous fait gagner du temps, garantit la cohérence de votre communication et améliore les taux de réponse.

Découvrez les meilleurs modèles d'e-mails commerciaux gratuits disponibles aujourd'hui pour donner un coup de pouce à vos campagnes commerciales. ⚡

Que sont les modèles d'e-mails commerciaux ?

Les modèles d'e-mails commerciaux sont des formats d'e-mails pré-rédigés qui permettent d'attirer des clients potentiels, de nourrir les prospects et de conclure des ventes efficacement. Ils fournissent un cadre structuré pour la gestion des e-mails, garantissant la cohérence tout en permettant la personnalisation.

En suivant une approche éprouvée, les modèles d'e-mails commerciaux vous aident à gagner du temps, à maintenir la cohérence de votre marque et à améliorer les taux de réponse.

Un modèle d'e-mail commercial bien structuré comprend les éléments clés suivants :

Objet de l'e-mail : 47 % des e-mails sont ouverts ou supprimés en fonction de leur objet. Un objet convaincant et concis permet d'attirer l'attention et d'encourager le destinataire à ouvrir l'e-mail ✅

Salutation personnalisée : adressez-vous au destinataire par son nom pour créer un sentiment de connexion personnelle et chaleureuse ✅

Accroche : une phrase d'introduction percutante qui suscite l'intérêt, met en évidence un point sensible ou fait référence à un e-mail ou à une interaction précédente ✅

Proposition de valeur : une explication claire et concise de quelques fonctionnalités clés d'un produit ou d'un service pertinent pour les besoins du destinataire afin d'apporter une valeur immédiate à l'e-mail ✅

Preuve sociale : lorsque les clients consultent les avis d'autres clients, ils se sentent plus en confiance vis-à-vis de vos produits ou services. L'e-mail doit inclure quelques témoignages de clients existants ✅

Appel à l'action (CTA) : un appel à l'action clair et concret, tel que planifier un appel ou une discussion rapide, s'inscrire à une démonstration ou répondre à un e-mail pour faire avancer la discussion ✅

Formule de conclusion : une conclusion polie et professionnelle avec des fichiers de clôture pertinents, laissant la porte ouverte à une communication ultérieure ✅

Signature : coordonnées, nom de l'entreprise et autres informations nécessaires ✅

Exemples et cas d'utilisation de modèles d'e-mails commerciaux

La gestion des communications commerciales prend souvent beaucoup de temps, mais avec les bons outils, cela n'est pas une fatalité.

ClickUp , l'application quotidienne pour le travail, organise l'ensemble de votre flux de travail commercial. Son assistant de travail alimenté par l'IA, ClickUp Brain, vous aide à rédiger sans effort des e-mails commerciaux percutants.

Que vous souhaitiez contacter des prospects, assurer le suivi ou conclure des ventes, ClickUp Brain génère en quelques secondes des modèles d'e-mails personnalisés et convaincants, vous permettant ainsi de gagner du temps tout en maintenant un niveau d'engagement élevé.

Voici huit cas d'utilisation efficaces et des invites ClickUp Brain pour vous aider à créer les e-mails commerciaux parfaits pour chaque scénario.

1. E-mail de prospection à froid

Il est difficile d'attirer des clients potentiels qui n'ont jamais interagi avec votre entreprise ! Cela implique de contacter des clients potentiels qui ne connaissent pas votre marque. Pour briser la glace avec un e-mail à froid, vous devez capter rapidement l'attention, établir votre crédibilité et offrir une valeur immédiate, le tout en quelques phrases seulement.

via ClickUp Brain

Exemple n° 2 : modèle généré à partir de ClickUp Brain Objet : Débloquez [avantage spécifique] pour votre entreprise avec [nom de votre entreprise] Bonjour [prénom du destinataire], J'espère que vous allez bien ! Je m'appelle [Votre nom], [Votre position] chez [Nom de votre entreprise]. Nous sommes spécialisés dans [décrivez brièvement l'expertise ou l'offre de produits/services de votre entreprise] et aidons des entreprises telles que [Nom de l'entreprise du destinataire] à atteindre [avantage ou objectif spécifique]. J'ai remarqué que [observation personnalisée sur leur entreprise, leur secteur d'activité ou les défis auxquels ils pourraient être confrontés]. Avec [nom de votre entreprise], nous avons aidé des entreprises telles que [mentionnez un client ou un secteur d'activité notable] à [résultat ou réalisation spécifique]. Voici comment nous pouvons vous aider : 1. [Avantage ou fonctionnalité clé n° 1] 2. [Avantage ou fonctionnalité clé n° 2] 3. [Avantage ou fonctionnalité clé n° 3] Seriez-vous disposé à participer à un appel rapide de 15 minutes afin d'explorer comment nous pouvons aider [Nom de l'entreprise du destinataire] à atteindre [objectif spécifique ou résoudre un défi] ? N'hésitez pas à réserver un créneau qui vous convient à l'aide de ce lien : [Insérer le lien de planification]. Vous pouvez également m'indiquer vos disponibilités, et je me ferai un plaisir de m'adapter. Au plaisir de vous parler ! Cordialement, [Votre nom complet][Votre position][Nom de votre entreprise]

💡 Astuce rapide : Il existe plusieurs façons d'améliorer l'efficacité de vos e-mails en utilisant l'IA pour rédiger vos e-mails commerciaux. ClickUp Brain, par exemple, vous aide à : Automatisez les e-mails courants en apprenant votre style rédactionnel

Analysez les e-mails pour détecter les erreurs d'orthographe, de ponctuation ou de structure

Obtenez des objets attrayants grâce à l'IA native qui analyse les e-mails les plus performants pour générer un objet

Segmentez votre liste de contenu et personnalisez vos e-mails avec des détails spécifiques Rédigez des e-mails commerciaux contextuels avec ClickUp Brain

Il est essentiel de maintenir l'intérêt d'un prospect après une première discussion ou réunion. Une bonne première impression n'est qu'un début. Un e-mail de suivi bien planifié permet de maintenir l'élan et augmente les chances de conversion.

Voici comment ClickUp Brain peut vous aider :

via ClickUp Brain

Exemple n° 2 : modèle généré à partir de ClickUp Brain Objet : Suivi : débloquer [avantage spécifique] pour [nom de l'entreprise du destinataire] Bonjour [Prénom du destinataire], J'espère que vous allez bien ! Je fais suite à notre récente discussion sur la manière dont [nom de votre entreprise] peut aider [nom de l'entreprise du destinataire] à atteindre [objectif ou avantage spécifique]. Pour résumer, nous sommes spécialisés dans [répétez brièvement votre proposition de valeur] et je suis convaincu que nous pouvons avoir un impact réel grâce à [avantage ou solution spécifique]. Pour apporter une valeur ajoutée, voici une [ressource, étude de cas ou analyse] qui met en avant la manière dont nous avons aidé des entreprises telles que [mention du client ou du secteur] à atteindre [résultat spécifique] : [Insérer le lien ou la pièce jointe]. Je serais ravi de poursuivre notre discussion et d'étudier comment nous pouvons adapter notre solution à vos besoins. Seriez-vous disponible pour un rapide appel de suivi cette semaine ? Vous pouvez réserver un créneau ici : [Insérer le lien de prise de rendez-vous]. Nous sommes impatients de vous lire ! Cordialement, [Votre nom complet] [Votre position] [Nom de votre entreprise]

3. E-mail de réengagement

Il arrive souvent que vos prospects cessent de donner signe de vie. Plutôt que de les laisser disparaître, envoyez-leur un e-mail de relance soigneusement rédigé pour raviver leur enthousiasme pour votre produit ou service.

Voici comment ClickUp Brain peut vous aider :

via ClickUp Brain

Exemple n° 2 : modèle généré à partir de ClickUp Brain Objet : Reprenons contact : nouvelles passionnantes de [nom de votre entreprise] Bonjour [Prénom du destinataire], J'espère que vous allez bien ! Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas connectés, et je voulais vous contacter pour vous rappeler comment [Nom de votre entreprise] peut aider [Nom de l'entreprise du destinataire] à atteindre [objectif ou avantage spécifique]. Depuis notre dernière conversation, nous avons lancé de nouvelles offres intéressantes qui, selon moi, pourraient changer la donne pour votre équipe : [Nouvelle offre/fonctionnalité n° 1 et son avantage]

[Nouvelle offre/fonctionnalité n° 2 et ses avantages]

[Nouvelle offre/fonctionnalité n° 3 et ses avantages] Ces mises à jour sont conçues pour aider les entreprises comme la vôtre à [valeur ou résultat spécifique]. Je serais ravi de reprendre contact avec vous pour vous expliquer comment ces nouvelles fonctionnalités peuvent aider [nom de l'entreprise du destinataire] à atteindre [objectif spécifique]. Êtes-vous disponible pour un appel rapide ? Vous pouvez réserver un créneau ici : [insérer le lien vers le calendrier], ou me faire part de vos disponibilités, et je me ferai un plaisir de m'adapter. Au plaisir de vous retrouver bientôt ! Cordialement, [Votre nom complet] [Votre position] [Nom de votre entreprise]

4. Invitation à une démonstration de produit

Il faut le voir pour le croire. En tant que professionnel de la vente, vous voulez que votre client voie votre produit en action, et ce, le plus rapidement possible ! Un e-mail d'invitation à une démonstration bien rédigé aide les prospects à comprendre la valeur de votre produit et les incite à prendre une décision d'achat et à vous faire confiance

Voici comment ClickUp Brain peut vous aider :

Exemple n° 2 : modèle généré à partir de ClickUp Brain Objet : Découvrez [Nom de l'entreprise] en action — Participez à notre démonstration en direct ! Bonjour [Prénom du destinataire], Êtes-vous prêt à transformer le travail de votre équipe ? Rejoignez-nous pour une démonstration en direct de [Nom de l'entreprise], la plateforme de productivité tout-en-un qui aide les équipes à rationaliser les flux de travail, à améliorer la collaboration et à en faire plus en moins de temps. En seulement 30 minutes, vous découvrirez comment [Nom de l'entreprise] peut : [Nouvelle offre/fonctionnalité n° 1 et son avantage]

[Nouvelle offre/fonctionnalité n° 2 et son avantage]

[Nouvelle offre/fonctionnalité n° 3 et ses avantages] [Réservez votre place dès maintenant](Insérer le lien vers la démo) Vous ne pouvez pas y assister ? Pas de problème ! Inscrivez-vous quand même et nous vous enverrons l'enregistrement à la demande pour que vous puissiez le regarder quand vous le souhaitez. Au plaisir de vous y retrouver ! Cordialement, [Votre nom complet] [Votre position] [Nom de votre entreprise]

🧠 Fait amusant : Les fonctionnalités les plus recherchées et les plus appréciées dans les logiciels de gestion de projet sont le partage de fichiers, le suivi du temps, l'intégration des e-mails et la gestion du budget. Bénéficiez de tout cela et bien plus encore avec ClickUp, la seule application alimentée par l'IA dont vous aurez besoin pour votre travail !

5. E-mail de proposition ou de devis

L'envoi d'une proposition tarifaire professionnelle à des clients potentiels est une étape cruciale du parcours client. Un e-mail de proposition ne doit pas se limiter à une simple liste de chiffres ; il doit renforcer la valeur de votre offre et inciter le prospect à accepter.

Voici comment ClickUp Brain peut vous aider :

via ClickUp Brain

Exemple n° 2 : Modèle généré à partir de ClickUp Brain Objet : Proposition pour [nom de l'entreprise du destinataire] — Commençons Bonjour [Prénom du destinataire], Merci d'avoir choisi [nom de votre entreprise] comme partenaire pour vous aider à [objectif ou défi spécifique]. Vous trouverez ci-joint la proposition adaptée à [nom de l'entreprise du destinataire], qui décrit comment nous pouvons vous offrir [avantage ou solution spécifique]. Voici un résumé rapide de ce qui est inclus : Avantage clé n° 1 : [Brève explication]

Avantage clé n° 2 : [Brève explication]

Avantage clé n° 3 : [Brève explication] Détails des tarifs : [Mentionnez brièvement les tarifs ou reportez-vous à la proposition jointe pour plus de détails]. La prochaine étape est simple : planifions un appel rapide pour examiner la proposition et répondre à toutes vos questions. Vous pouvez réserver un créneau qui vous convient ici : [Insérer le lien de planification]. Nous sommes impatients d'aider [nom de l'entreprise du destinataire] à atteindre [objectif spécifique] ! Cordialement, [Votre nom complet] [Votre position] [Nom de votre entreprise]

6. E-mail de clôture de la transaction

À l'étape finale, un e-mail de clôture bien rédigé par le commercial répond aux dernières préoccupations, crée un sentiment d'urgence et permet de conclure la vente.

Voici comment ClickUp Brain peut vous aider :

via ClickUp Brain

Exemple n° 2 : modèle généré à partir de ClickUp Brain Objet : Commençons dès maintenant — Débloquez [avantage spécifique] dès aujourd'hui Bonjour [Prénom du destinataire], Je tenais à vous remercier d'avoir pensé à [nom de votre entreprise] pour aider [nom de l'entreprise du destinataire] à atteindre [objectif spécifique]. Nous comprenons que cette décision nécessite une réflexion approfondie, c'est pourquoi je souhaite répondre à vos préoccupations. Voici pourquoi [nom de votre entreprise] est le bon choix : Résultats prouvés : nous avons aidé des entreprises telles que [nom du client] à atteindre [résultat spécifique].

Solutions sur mesure : notre plateforme est conçue pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

Assistance dédiée : notre équipe vous accompagne à chaque étape pour garantir la réussite de votre projet. En agissant dès aujourd'hui, vous vous rapprocherez de [avantage ou résultat spécifique]. Ne tardez pas à saisir cette opportunité [valeur ou résultat spécifique]. Je serais ravi de vous aider à passer à l'étape suivante. N'hésitez pas à me faire part de vos dernières questions ou à planifier un appel rapide ici : [Insérer le lien de planification]. Nous sommes impatients de collaborer avec vous ! Cordialement, [Votre nom complet] [Votre position] [Nom de votre entreprise]

5 modèles d'e-mails commerciaux

Alors que ClickUp Brain génère instantanément des modèles d'e-mails, des plans d'articles de blog et du contenu adaptés à vos besoins commerciaux uniques grâce à l'IA, les modèles d'e-mails commerciaux prêts à l'emploi de ClickUp offrent un cadre structuré et prêt à l'emploi pour une communication, un suivi et des conversions fluides.

1. Modèle d'e-mail de suivi ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Automatisez les communications avec vos clients, suivez les relances et définissez des rappels grâce au modèle d'e-mail de suivi ClickUp

Suivre manuellement plusieurs discussions à la fois ou rechercher des e-mails est difficile et peut entraîner des erreurs. Le modèle d'e-mail de suivi ClickUp vous offre un moyen efficace de tout organiser et d'entretenir vos relations avec vos clients.

Grâce aux options de planification et de personnalisation intégrées, vous pouvez envoyer des rappels, renforcer les points clés et inciter gentiment vos prospects à prendre une décision, tout en conservant un ton chaleureux et authentique.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez le statut, la priorité et d'autres détails concernant les e-mails de suivi afin de ne manquer aucune opportunité

Créez des checklists pour suivre les différentes phases de l'envoi d'un e-mail de suivi avec ClickUp Docs

Planifiez vos e-mails à l'avance pour assurer la cohérence de votre communication

Automatisez les suivis pour garantir un engagement rapide sans effort manuel

Idéal pour : les professionnels de la vente, les gestionnaires de comptes, les représentants du développement commercial et toute personne ayant besoin d'e-mails de suivi structurés.

2. Modèle d'e-mail marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez des campagnes, envoyez des messages ciblés et suivez leur réussite grâce au modèle de marketing par e-mail ClickUp

Le modèle ClickUp Email Marketing fournit un cadre prêt à l'emploi pour concevoir, planifier et suivre facilement vos e-mails marketing. Ce modèle garantit l'impact de chaque e-mail, qu'il s'agisse du lancement d'un produit ou d'une promotion exclusive.

Que vous rédigiez des newsletters, des messages promotionnels ou des séquences de nurturing, ce modèle vous garantit que vos e-mails trouveront les bonnes personnes au bon moment.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Optimisez vos e-mails grâce à des sections de test A/B pour des améliorations basées sur les données

Visualisez les performances de vos campagnes grâce au suivi analytique intégré

Suivez la campagne, ainsi que la portée des e-mails et le public cible grâce à la liste de campagne

Déterminez la progression à l'aide de listes de campagnes codées par couleur à l'aide du calendrier de contenu, qui affiche les campagnes prévues pour le mois

Idéal pour : les équipes commerciales, les spécialistes du marketing numérique, les marques de commerce électronique, les agences et les stratèges de contenu qui cherchent à maximiser l'engagement par e-mail pour créer, planifier et envoyer des e-mails promotionnels.

💡 Conseil de pro : vous vous demandez comment améliorer vos campagnes par e-mail ? Utilisez des modèles de campagnes goutte à goutte pour fournir des informations pertinentes au bon moment. Voici comment ces modèles peuvent vous aider : Fournissez des informations pertinentes à différentes étapes du parcours client ✅️

Maintenez une communication régulière et cohérente ✅️

Obtenez des informations basées sur des données pour booster vos efforts marketing ✅️

Assurez une communication personnalisée et ciblée ✅️

3. Modèle de campagne par e-mail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez des campagnes par e-mail, suivez l'engagement et analysez les performances grâce au modèle de campagne par e-mail ClickUp

La mise en place d'une campagne d'e-mails dans le cadre du processus commercial nécessite un plan organisé et une méthode efficace pour suivre les performances. Le modèle de campagne d'e-mails ClickUp vous aide à mapper et à gérer des campagnes d'e-mails en plusieurs étapes grâce à une approche structurée et axée sur les objectifs.

Conçu pour les équipes qui ont besoin d'une collaboration fluide, ce modèle vous aide à planifier, rédiger et programmer des campagnes par e-mail dans un flux de travail organisé. En optimisant le processus de création des e-mails, vous garantissez la cohérence de vos e-mails et économisez du temps et de l'argent.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des sous-tâches et des checklists pour gérer des e-mails personnalisés et suivre le statut de chaque e-mail

Centralisez le contenu, les validations et la planification des e-mails en collaborant avec vos équipes

Suivez les indicateurs d'engagement pour affiner vos messages et optimiser vos résultats

Intégrez-les facilement à des outils d'automatisation marketing pour une exécution simplifiée

Idéal pour : les équipes marketing, les stratèges de contenu et les entreprises qui lancent des campagnes d'e-mails ciblées.

Voici ce que Philip Storry, administrateur système senior chez SYZYGY, a à dire à propos de ClickUp :

Nos équipes ont utilisé des formulaires et des modèles pour standardiser certains flux de travail. Nous avons également utilisé l'automatisation intégrée pour faciliter certains flux de travail, en particulier lorsque des champs personnalisés capturent des informations qui peuvent aider à déterminer qui doit être affecté à une tâche. Enfin, nous avons également utilisé l'intégration des e-mails et les fonctionnalités API pour générer automatiquement des tâches lorsque certaines plateformes signalent ou affichent des problèmes de performance potentiels.

4. Modèle de campagne d'e-mail marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos messages, créez des flux de travail et suivez les performances grâce au modèle de campagne d'e-mail marketing ClickUp

Pour mener une campagne d'e-mail marketing réussie, il faut trouver le bon équilibre entre stratégie, timing et contenu convaincant afin d'établir une connexion mutuelle. C'est exactement ce que vous aide à faire le modèle de campagne d'e-mail marketing ClickUp.

Ce modèle garantit que chaque e-mail de votre campagne est conforme à vos objectifs et indicateurs clés de performance en matière de marketing par e-mail, à la voix de votre marque et au parcours client. Vous obtenez ainsi un résultat cohérent pour toutes vos stratégies de gestion des campagnes par e-mail.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez des objectifs pour chaque e-mail afin de garantir leur adéquation avec les objectifs de l'entreprise

Analysez les performances pour ajuster votre stratégie à tout moment

Définissez clairement les règles du flux de travail pour chaque campagne afin d'assurer la cohérence et d'éviter toute confusion

Créez un processus complet et efficace de gestion des commentaires pour les e-mails à l'aide de la tâche Campagne d'e-mails

Idéal pour : les professionnels du marketing qui souhaitent créer des campagnes ciblées et suivre les résultats.

📮 Insight ClickUp : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments d'action, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Qu'il s'agisse d'envoyer des notes de suivi ou d'utiliser des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

5. Modèle d'automatisation des e-mails ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez le processus d'automatisation des e-mails avec le modèle d'automatisation des e-mails ClickUp

L'automatisation des e-mails n'est pas seulement une question d'efficacité, il s'agit également de transmettre le bon message au bon moment sans intervention manuelle. Le modèle d'automatisation des e-mails ClickUp vous aide à créer des flux de travail intelligents, basés sur des déclencheurs, qui maintiennent l'intérêt de votre public tout en vous faisant gagner du temps.

De plus, que vous configuriez des séquences de maturation des prospects, des e-mails d'intégration ou des rappels de panier abandonné, ce modèle vous permet de communiquer de manière personnalisée et en temps opportun à grande échelle.

Découvrez cette vidéo sur l'utilisation des automatisations sur ClickUp :

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Surveillez les performances de l'automatisation pour optimiser l'efficacité du flux de travail avec ClickUp Automations

Définissez des déclencheurs automatiques pour envoyer les bons e-mails au bon moment en fonction d'actions spécifiques telles que les inscriptions ou les achats

Organisez vos tâches pour vous assurer de ne manquer aucune étape ni aucune opportunité

Configurez des e-mails récurrents afin que vos clients reçoivent régulièrement des mises à jour

Idéal pour : les équipes marketing qui souhaitent automatiser les e-mails commerciaux en fonction de certains déclencheurs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'e-mail commercial ?

Maintenant que vous avez vu quelques excellents exemples de modèles d'e-mails commerciaux, comment choisir celui qui vous convient ?

Voici ce que vous devez rechercher dans un modèle d'e-mail commercial :

Format structuré : optez pour un modèle d'e-mail commercial bien structuré avec un flux logique afin que le message soit facile à parcourir. Vos clients pourront ainsi comprendre rapidement les points clés sans effort

Personnalisation facile : sélectionnez un modèle d'e-mail commercial adapté, qu'il s'agisse d'un modèle d'e-mail de présentation commerciale ou d'un modèle de suivi facile à personnaliser. Il doit comporter des emplacements pour les noms de votre liste de contacts, les coordonnées de votre entreprise et les points faibles spécifiques du destinataire afin d'apporter une touche personnelle

Disposition adaptée aux mobiles : choisissez un modèle d'e-mail commercial optimisé pour les petits écrans, car : choisissez un modèle d'e-mail commercial optimisé pour les petits écrans, car 81 % des utilisateurs préfèrent ouvrir leurs e-mails sur leur mobile

Pertinence par rapport à l'objectif et au public : choisissez des modèles pour rédiger des e-mails commerciaux en fonction de leur objectif spécifique, qu'il s'agisse de générer des prospects, d'organiser une réunion ou de promouvoir une offre. Ils doivent également être adaptés aux besoins de l'entreprise de votre prospect ou du public cible

Suivi facile : privilégiez un modèle d'e-mail de prospection qui prend en charge des fonctionnalités de suivi telles que les taux d'ouverture, les taux de clics et les réponses. Cela permettra à vos équipes commerciales de mesurer l'efficacité, d'affiner les messages et d'assurer le suivi des prospects engagés au bon moment

Intégration transparente : assurez-vous que le modèle d'e-mail commercial s'intègre parfaitement aux outils que vous utilisez. Des efforts d'automatisation aux outils tiers de gestion, le modèle doit fonctionner sans heurts

💡 Conseil Pro : utilisez des outils de prospection par e-mail pour établir des relations solides avec vos clients.

Voici un aperçu rapide de la manière d'envoyer des e-mails plus efficaces :

Optimisez vos campagnes d'e-mails commerciaux avec ClickUp

Les modèles d'e-mails commerciaux sont un excellent moyen d'améliorer les taux de réponse et de communiquer avec les clients. Avec le bon modèle d'e-mail commercial, vous optimisez efficacement votre campagne d'e-mails commerciaux pour obtenir de meilleurs résultats.

ClickUp fournit une plateforme tout-en-un pour garantir que vos efforts en matière d'e-mails commerciaux correspondent à vos objectifs. Que ce soit pour créer des campagnes ou assurer le suivi de vos clients, ClickUp vous offre un cadre structuré pour planifier, organiser et suivre vos e-mails.

Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Docs, ClickUp Brain et des modèles d'e-mails de prospection personnalisables, ClickUp vous aidera à optimiser le flux de travail et à suivre la réussite de votre campagne.

Ne laissez pas des e-mails mal structurés réduire le taux de réussite de vos campagnes : inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et boostez vos efforts en matière d'e-mails commerciaux. 🤩