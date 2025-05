les 11 meilleurs CRM pour les professionnels de la fiscalité et les comptables

Au cours des dernières décennies, les États-Unis ont traité plus de 120 millions de déclarations de revenus par an, et rien qu'en 2023, ce nombre a grimpé à 160 millions.

Cela représente beaucoup de paperasse. Mais pour les professionnels de la fiscalité qui s'occupent de tout ? La charge de travail est encore plus importante. Et voici le véritable défi : le temps et l'efficacité.

Selon notre récent sondage, le professionnel moyen passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans les e-mails, les fils Slack et les fichiers éparpillés.

Ajoutez maintenant un suivi manqué à cela. Pour les professionnels de la fiscalité, les sanctions sont la perte de confiance et le chaos.

C'est là que les logiciels de CRM (gestion de la relation client) peuvent faire la différence. Les CRM pour les entreprises comptables et les professionnels de la fiscalité rationalisent la comptabilité, la gestion des documents, l'automatisation des flux de travail et la gestion de la relation client.

Vous souhaitez introduire les avantages ci-dessus dans votre entreprise ? Voici une liste des 11 meilleurs systèmes CRM pour les professionnels de la fiscalité afin de vous aider à faire le bon choix.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un bref aperçu de notre sélection des 11 meilleures plateformes CRM intégrées pour les professionnels de la fiscalité : Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Prix ClickUp Gestion des clients et automatisation des flux de travail personnalisables Automatisation basée sur l'IA, portail client, plus de 50 cartes de tableau de bord personnalisées Gratuit, 7 à 12 $ par utilisateur et par mois ; devis personnalisés pour les entreprises HubSpot Petits cabinets d'experts-comptables qui ont besoin d'une solution tout-en-un pour leur équipe commerciale, leur marketing et leur CRM Formulaires personnalisés, modèles d'e-mails, flux de travail d'intégration À partir de 15 $/utilisateur/mois ; jusqu'à 3 600 $/utilisateur/mois TaxDome Gestion de cabinet tout-en-un avec un portail client Automatisation de la signature électronique, portail client sécurisé, pipelines visuels 800 à 1 200 $/an par utilisateur Liscio Communication sécurisée avec les clients et automatisation des flux de travail Messagerie sécurisée, automatisation des tâches récurrentes, échéancier de communication Pro : 75 $/utilisateur/mois ; devis personnalisés pour les entreprises Pipedrive Les cabinets d'expertise comptable qui ont une équipe commerciale et qui ont besoin d'un pipeline visuel Pipeline par glisser-déposer, automatisation du suivi, suivi des e-mails 14 à 79 $/utilisateur/mois Zoho CRM Flux de travail fiscal hautement personnalisables avec intégrations comptables intégrées Intégration des livres et des salaires Zoho, règles fiscales automatisées, rapports fiscaux 20 à 65 $/utilisateur/mois Insightly Gestion efficace du pipeline et automatisation des tâches Pipelines structurés, champs personnalisés, automatisation basée sur les délais 29 $ à 99 $/utilisateur/mois Accelo Automatisation de la gestion des clients et de la prestation de services dans les cabinets d'experts-comptables Suivi du temps + facturation, historique complet des clients, système d'enregistrement consultable Tarification personnalisée Agile Gestion des clients et engagement intégrés aux médias sociaux Enrichissement des profils sociaux, suivi des e-mails, capture des prospects sociaux 29,90 $/utilisateur/mois Salesforce Les cabinets d'expertise comptable qui ont besoin d'une automatisation et d'analyses avancées Analyses IA, alertes de délais, intégrations comptables robustes 165 $ à 500 $/utilisateur/mois Méthode CRM Gestion des clients et de la facturation intégrée à QuickBooks et Xero Synchronisation de la facturation en temps réel, portail en libre-service pour les clients, suivis automatisés 25 à 74 $/utilisateur/mois

Que rechercher dans un CRM pour les professionnels de la fiscalité ?

La gestion des données des clients prend déjà beaucoup de temps, et la saison des impôts ne fait qu'empirer les choses. Pour gérer les innombrables délais, e-mails et documents, les professionnels de la fiscalité doivent passer au numérique.

Les derniers rapports de l'IRS indiquent que 23,1 millions de déclarations de revenus électroniques ont été déposées, ce qui prouve que les solutions numériques sont la bonne approche.

C'est pourquoi un CRM pour les professionnels de la fiscalité est essentiel : il organise les informations sur les clients, automatise les tâches et garantit que rien ne passe entre les mailles du filet.

📌 Mais tous les CRM ne se valent pas pour les professionnels de la fiscalité. Voici donc une liste des fonctionnalités « indispensables » à rechercher lors du choix du bon logiciel CRM : Organiser la gestion des clients : Stocker l'historique fiscal, le statut de déclaration, les déductions et les données financières clés

Suivi des tâches et des délais : Envoi de rappels automatisés pour les dépôts, les audits et les suivis

Stockage et sécurité des documents : Maintenance des déclarations de revenus et des fichiers d'assistance dans un emplacement centralisé

Historique des communications du journal : Enregistrez les e-mails, les appels et les réunions pour achever les interactions avec les clients

Automatisation des flux de travail : Gestion des demandes de documents, des suivis et de l'intégration des clients avec un minimum d'effort

Intégration avec un logiciel de gestion fiscale : Synchronisation avec un logiciel de comptabilité tel que QuickBooks Online pour des mises à jour en temps réel des données

Champs personnalisés et rapports : Génération d'informations sur les tendances des clients, les processus des équipes commerciales et les performances de l'entreprise

configurez le bon portail client : *Offrez un accès en libre-service sécurisé aux documents fiscaux, factures, paiements et communications

Les 11 meilleurs CRM pour les professionnels de la fiscalité

Avec le bon CRM, les cabinets d'experts-comptables peuvent gérer les interactions avec les clients, automatiser les tâches répétitives et se concentrer sur l'essentiel : aider les clients à gérer la période des impôts sans stress. Voici notre sélection des 11 meilleurs logiciels CRM pour vous aider à gérer la période des impôts.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion personnalisable des clients et l'automatisation des flux de travail)

🔎 Le saviez-vous ? Le service à la clientèle est la qualité la plus appréciée chez un professionnel de la fiscalité, avec une évaluation quatre fois plus élevée que les autres qualités.

Si vous voulez rester sur la liste des « 10/10, je recommanderais » de vos clients, vous devez essayer le CRM de ClickUp pour les professionnels de la fiscalité. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp combine la gestion de projet, le stockage de documents et la communication d'équipe dans une seule plateforme basée sur l'IA.

Voyons comment cela peut vous aider dans votre flux de travail !

Commençons par le commencement : la chasse aux clients est épuisante, et c'est la partie que personne ne vous enseigne à l'école de fiscalité.

Alors, que pouvez-vous faire différemment ? Les formulaires ClickUp simplifient la collecte des données des clients et automatisent leur saisie dans votre système CRM.

Commencer Créez des tâches, automatisez les réponses et rationalisez les processus de collecte avec ClickUp Formulaires

Ils vous permettent également de créer instantanément des tâches exploitables basées sur les envois, que vous recueilliez des détails d'intégration de clients, des rapports de dépenses ou des données de conformité.

En utilisant les champs personnalisés du CRM ClickUp, les professionnels de la comptabilité, des finances et de la fiscalité comme vous peuvent suivre les données clés des clients comme le statut de déclaration, l'année fiscale, le statut de la facture et les délais de documentation, le tout en un seul endroit. Vous pouvez filtrer les tâches par type de client (par exemple, entreprise ou particulier), étiqueter les cas urgents et créer des flux de travail personnalisés. C'est un moyen flexible d'organiser et de hiérarchiser le travail sans se noyer dans des feuilles de calcul.

Créez la base de données clients idéale pour votre cabinet comptable grâce aux champs personnalisés de ClickUp CRM

ClickUp for Accounting permet en outre aux professionnels de stocker leurs déclarations de revenus, leurs états financiers et leurs documents de conformité dans un système centralisé et consultable qui peut être partagé avec les clients, grâce au Hub Documents de ClickUp.

Plus besoin de passer d'un dossier à l'autre ; localisez et stockez facilement vos fichiers fiscaux dans le Hub Documents de ClickUp

Mieux encore, tous vos documents ne sont pas statiques, ils sont exploitables. Vous pouvez collaborer en direct avec votre équipe et transformer les commentaires, les réactions et les mises à jour à l'intérieur d'un document en nouvelles tâches.

Qu'il s'agisse de mettre à jour une estimation fiscale ou de rechercher des données manquantes, chaque information stockée peut devenir une étape supplémentaire grâce aux tâches ClickUp.

💡 Conseil de pro : En utilisant les automatisations ClickUp, vous pouvez déclencher instantanément des tâches de suivi sans effort manuel. Par exemple, si la facture d'un client est en retard ou si un budget dépasse les limites, une tâche peut être créée automatiquement et assignée à l'aide de simples déclencheurs « si-alors ».

Voici un guide rapide sur la façon d'utiliser l'IA pour automatiser des tâches 👇🏻

Passons maintenant à l'une des fonctionnalités les plus importantes.

Passer au crible manuellement les informations sur les clients est un ticket aller simple pour l'épuisement professionnel de la saison des impôts.

ClickUp for Finance Teams permet aux professionnels de créer des rapports de haut niveau, d'effectuer instantanément des calculs clés à l'aide de champs de formule et d'être toujours en avance sur les paiements grâce à des outils de suivi en temps réel tels que les tableaux de bord ClickUp.

Visualisez les données comptables et financières en temps réel avec les tableaux de bord ClickUp

De plus, les intégrations de ClickUp avec plus de 1 000 outils tels que QuickBooks et Xero en font la plateforme tout-en-un dont vous avez besoin pour accomplir toutes vos tâches liées à la fiscalité.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tableaux de bord fiscaux personnalisés : Visualisez les données des clients, la progression des déclarations fiscales, les informations sur les revenus et le statut de conformité grâce à plus de 50 widgets de tableau de bord

Synchroniser les échéances avec l'affichage du calendrier : Suivre les dates de déclaration d'impôts, les réunions avec les clients et les tâches de conformité en intégrant ClickUp à Google Agenda et Outlook

Centralisez les e-mails pour une communication fluide avec les clients : Gérez les e-mails des clients, les demandes de renseignements fiscaux et les mises à jour des projets directement dans ClickUp

Offrez un libre-service grâce à un portail client : Offrez aux clients un accès en temps réel aux documents fiscaux, aux factures et aux statuts de leurs déclarations

*accélérez les processus grâce à l'automatisation basée sur l'IA : utilisez plus de 100 modèles d'automatisation et déclenchez des tâches grâce à l'IA pour assigner des tâches, envoyer des alertes de date limite et mettre à jour instantanément le statut des déclarations fiscales

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour découvrir toutes les fonctionnalités

Tarification ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

ClickUp a changé la donne pour mon cabinet comptable en termes de gestion des tâches, d'enregistrement des heures facturables et de tenue des dossiers. Je le recommande vivement.

ClickUp a changé la donne pour mon cabinet comptable en termes de gestion des tâches, d'enregistrement des heures facturables et de tenue des dossiers. Je le recommande vivement.

💡 Conseil de pro : si la configuration d'un CRM à partir de zéro vous semble trop intimidante, commencez par des modèles de CRM gratuits et personnalisables . Ils vous aideront à acquérir les bases et à développer la confiance nécessaire pour travailler avec des outils CRM plus sophistiqués.

2. HubSpot (Idéal pour les petits cabinets d'experts-comptables qui ont besoin d'une solution tout-en-un pour leur équipe commerciale, leur marketing et leur CRM)

via HubSpot

Personne n'en parle assez, mais la plupart des professionnels de la fiscalité passent le plus clair de leur temps à rechercher des informations sur leurs clients. Bien sûr, ce n'est pas la bonne pratique dans un secteur où les délais sont importants.

HubSpot CRM comprend, cependant. Il organise parfaitement chaque dossier fiscal, chaque interaction avec les prospects et chaque suivi afin que vous ne soyez pas à la recherche de détails à la dernière minute.

Désormais, au lieu de courir après la paperasse, vous pouvez vous concentrer sur l'aide aux clients grâce aux fonctionnalités intégrées de gestion de la communication client.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Suivi de l'intégration des clients, des propositions et des offres de services fiscaux dans un tableau de bord unique

Convertissez les prospects à l'aide de formulaires personnalisables, de modèles d'e-mails et de flux de travail automatisés

Planifiez les réunions avec les clients et les échéances grâce aux calendriers et aux rappels intégrés

Limites de HubSpot

Les outils avancés nécessitent des forfaits plus élevés

Les rapports personnalisés sont limités sur les forfaits inférieurs

Tarification HubSpot

Marketing Hub Starter : 15 $/mois par utilisateur

Plateforme client Starter : 15 $/mois par utilisateur

Marketing Hub Professional : 800 $/mois par utilisateur

Marketing Hub Enterprise : 3 600 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur HubSpot

G2 : 4. 4/5 (plus de 12 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs de HubSpot ?

*HubSpot est un logiciel très complet qui nous aide à garder le contrôle et à surveiller notre entreprise. Il convient également à toute entreprise B2B ou B2C dans divers secteurs, notamment la comptabilité, le commerce, etc

*HubSpot est un logiciel très complet qui nous aide à garder le contrôle et à surveiller notre entreprise. Il convient également à toute entreprise B2B ou B2C dans divers secteurs, notamment la comptabilité, le commerce, etc

3. TaxDome (Idéal pour les professionnels de la fiscalité à la recherche d'une solution de gestion de cabinet tout-en-un avec un portail client)

via TaxDome

L'intérêt d'avoir accès à une technologie CRM avancée est de pouvoir réduire certaines tâches manuelles répétitives.

Les tâches manuelles, telles que les suivis ou les demandes de partage de documents, s'accumulent rapidement dans un cabinet fiscal. TaxDome vous décharge de cette tâche grâce à une automatisation intégrée conçue spécifiquement pour les flux de travail CRM.

De l'accueil des clients aux signatures électroniques, il fait avancer les tâches sans intervention constante, afin que votre équipe puisse se concentrer sur les tâches qui nécessitent réellement une touche humaine.

Les meilleures fonctionnalités de TaxDome

Automatisation des tâches fiscales telles que la collecte de documents, les suivis et les flux de travail de signature électronique

Offre une communication sécurisée avec les clients et le partage de documents via un portail + une application mobile

Organisez les pipelines de clients pour visualiser la progression des services fiscaux

Limites de TaxDome

Personnalisation limitée des flux de travail par rapport aux CRM plus larges

Pas idéal pour les entreprises ayant des bases de données clients volumineuses et complexes

Tarification de TaxDome

Solo : 800 $/an par utilisateur

Pro : 1 000 $/an par utilisateur

Entreprise : 1 200 $/an par utilisateur

Évaluations et avis sur TaxDome

G2 : 4. 7/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs de TaxDome dans la vraie vie ?

Il y a tellement d'outils utiles dans TaxDome ! L'utilisation de pipelines nous permet d'automatiser plusieurs éléments pour les administrateurs afin de gagner du temps, les clients adorent la facilité d'utilisation et les étiquettes permettent de tout organiser facilement.

Il y a tellement d'outils utiles dans TaxDome ! L'utilisation de pipelines nous permet d'automatiser plusieurs des éléments d'administrateur pour libérer du temps, les clients adorent la convivialité de l'outil et les étiquettes facilitent grandement l'organisation.

📖 Lire aussi : Modèles de portail client

📮 ClickUp Insight : La gestion du temps est une source de stress supplémentaire pour votre personnel 92 % des travailleurs du savoir s'appuient sur des stratégies personnalisées de gestion du temps, mais la plupart des outils de gestion des flux de travail ne disposent pas de fonctionnalités intégrées de suivi du temps et de hiérarchisation des priorités. Cette lacune peut rendre plus difficile la gestion efficace des tâches. Les automatisations, la planification basée sur l'IA et les outils de suivi du temps de ClickUp éliminent les approximations en proposant des recommandations basées sur les données.

4. Liscio (Idéal pour les professionnels de la fiscalité qui privilégient la sécurité des communications avec les clients et l'automatisation des flux de travail)

via Liscio

Le CRM Liscio pour les professionnels de la fiscalité élimine les allers-retours entre votre équipe commerciale et vos clients en centralisant les interactions avec les clients sur une plateforme sécurisée.

Ce logiciel de CRM comptable offre un portail client dédié avec des fonctionnalités de suivi et de communication avec les clients, ce qui rend l'engagement client plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Liscio

Communication sécurisée avec les clients et partage de documents sur un seul portail

Automatisation des tâches récurrentes telles que les rappels, l'envoi de formulaires et les approbations de déclarations de revenus

Suivi de toutes les communications avec les clients par e-mail, appels et messages dans un seul échéancier

Limites de Liscio

Les SMS bidirectionnels entraînent des coûts supplémentaires

Tarification Liscio

Pro : 75 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contacter le service commercial

Évaluations et commentaires sur Liscio

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

5. Pipedrive (Idéal pour les cabinets d'expertise comptable axés sur les équipes commerciales et ayant besoin d'un pipeline visuel et d'un suivi des prospects)

via Pipedrive

Pendant la saison des impôts, vous êtes déjà débordé par l'intégration des clients et la gestion des prospects. Alors, comment pouvez-vous même envisager des opportunités de ventes additionnelles ?

Pour résoudre ce problème, Pipedrive offre aux professionnels de la fiscalité un pipeline visuel clair pour gérer chaque étape. De la première consultation aux honoraires de clôture, cet outil permet de voir facilement où en est chaque client et ce qui nécessite une attention particulière.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Visualisez les pipelines de services fiscaux et suivez la progression entre les étapes grâce aux fonctionnalités de glisser-déposer

Automatisation des suivis des clients grâce à une planification et des rappels intelligents

Envoi et suivi des e-mails au sein de la plateforme pour obtenir des informations sur l'engagement

Limites de Pipedrive

Les outils de rapports sont basiques par rapport à la concurrence

Certaines intégrations nécessitent une installation manuelle

Tarification de Pipedrive

Essentiel : 14 $/mois par utilisateur

Avancé : 24 $/mois par utilisateur

Professionnel : 49 $/mois par utilisateur

Puissance : 59 $/mois par utilisateur

Enterprise : 79 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4. 3/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Pipedrive ?

J'aime l'interface et la facilité d'utilisation. Il est très facile de personnaliser les pipelines en fonction de votre flux et d'ajouter des étiquettes aux contacts pour segmenter vos données.

J'aime l'interface et la facilité d'utilisation. Il est très facile de personnaliser les pipelines en fonction de votre flux et d'ajouter des étiquettes aux contacts pour segmenter vos données.

📖 Lire aussi : Comment gérer efficacement le budget d'un client pour la réussite d'un projet

6. Zoho CRM (Idéal pour les flux de travail fiscaux hautement personnalisables avec des intégrations comptables intégrées)

via Zoho CRM

L'avantage de Zoho CRM est qu'il a été conçu pour les professionnels de la fiscalité.

Zoho Books et Zoho Payroll intègrent des fonctionnalités de calcul des impôts, des règles personnalisées et des intégrations directes, réunissant ainsi la gestion des clients et les données fiscales sous un même toit.

Cela signifie moins de solutions de contournement et plus de temps passé à servir les clients au lieu d'assembler des systèmes.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Configurez des règles fiscales automatisées et appliquez des taux spécifiques aux transactions

Intégration directe avec Zoho Books et Payroll pour rationaliser les flux de travail comptables

Générez des rapports fiscaux tels que les données démographiques des clients et les tendances en matière de déclarations

Limites de Zoho CRM

L'interface a une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Les forfaits d'entrée de gamme limitent l'accès à l'automatisation avancée

Tarification de Zoho CRM

Standard : 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : 35 $/mois par utilisateur

Enterprise : 50 $/mois par utilisateur

Ultimate : 65 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho CRM

G2 : 4. 1/5 (plus de 2 500 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 6 800 avis)

Que disent les utilisateurs de Zoho CRM ?

Zoho a développé toute une série d'applications, qu'il s'agisse de logiciels de comptabilité ou de plugins de discussion, qui fonctionnent de manière intégrée afin que vous puissiez connaître toutes les opérations de votre entreprise à partir d'un seul tableau de bord.

Zoho a développé toute une série d'applications, qu'il s'agisse de logiciels de comptabilité ou de modules permettant de discuter, qui fonctionnent de manière intégrée afin que vous puissiez connaître toutes les opérations de votre entreprise à partir d'un seul tableau de bord.

💡 Conseil de pro : La tenue de la comptabilité vous donne l'impression d'être soumis à un audit sans fin ? Gagnez du temps sur la comptabilité manuelle grâce à ces modèles gratuits

7. Insightly CRM (Idéal pour les professionnels de la fiscalité qui ont besoin d'une gestion efficace de leur pipeline et d'une automatisation des tâches)

via Insightly

Même si vous traitez des centaines de déclarations de revenus chaque semaine, cela ne change rien au fait que la déclaration de chaque client est comme un mini-projet en soi.

C'est pourquoi Insightly CRM vous aide à les gérer comme tel. Contrairement aux CRM traditionnels qui se concentrent uniquement sur le processus de vente, Insightly vous offre des pipelines structurés conçus pour les processus d'entreprise comportant de nombreuses tâches, telles que la préparation, la révision et le dépôt des déclarations.

Les meilleures fonctionnalités de Insightly CRM

Visualisez la progression de la déclaration de chaque client grâce à des pipelines structurés

Personnalisez les champs spécifiques à la fiscalité pour le suivi des déductions, du statut fiscal et des revenus

Automatisation des tâches de suivi des clients et de préparation des déclarations de revenus déclenchées par des échéances

Limites de Insightly CRM

Il existe des limites de stockage des enregistrements dans les forfaits de base

L'installation peut sembler complexe pour les petites équipes

Tarification de Insightly CRM

Plus : 29 $/mois par utilisateur

Professionnel : 49 $/mois par utilisateur

Enterprise : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires sur Insightly CRM

G2 : 4. 2/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs d'Insightly CRM ?

Il possède toutes les fonctionnalités dont une entreprise a besoin, telles que la facilité d'utilisation, des rapports et des personnalisations robustes, sans le coût élevé des autres CRM bien connus

Il possède toutes les fonctionnalités dont une entreprise a besoin, telles que la facilité d'utilisation, des rapports et des personnalisations robustes, sans le coût élevé des autres CRM bien connus

8. Accelo (Idéal pour l'automatisation de la gestion des clients et de la prestation de services dans les cabinets fiscaux)

via Accelo

Dans la plupart des CRM, la facturation est une réflexion après coup. Avec Accelo, elle est intégrée à votre flux de travail. Les cabinets d'experts-comptables peuvent suivre le temps, gérer le travail des clients et générer des factures, le tout dans le même système.

Cela signifie moins de revenus qui passent entre les mailles du filet et plus de clarté sur ce qui est facturable, ce qui est en attente et ce qui est en retard.

Les meilleures fonctionnalités d'Accelo

Automatisation de la facturation, du suivi du temps et de l'attribution des tâches à partir d'un seul système

Affichez l'historique achevé du client, y compris les e-mails, les factures et les mises à jour de service

Utilisez la recherche avancée pour localiser instantanément les dossiers fiscaux et les fichiers clients

Limites d'Accelo

S'habituer à l'interface complexe nécessite une formation

Une tarification personnalisée peut dissuader les petites entreprises

Tarification Accelo

Professionnel : Tarification personnalisée

Entreprise : Tarification personnalisée

Avancé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Accelo

G2 : 4. 4/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs d'Accelo ?

J'aime les intégrations entre le logiciel et mon logiciel de comptabilité et mon logiciel de gestion à distance. Toutes les activités sont centralisées au même endroit.

J'aime les intégrations entre le logiciel et mon logiciel de comptabilité et mon logiciel de gestion à distance. Toutes les activités sont centralisées au même endroit.

🔮 Informations clés : Pourquoi jongler avec plusieurs outils alors que ClickUp peut tout faire ? Parce que la gestion de la relation client et la gestion de projet permettent ensemble d'obtenir des flux de travail fiscaux fluides et sans aucun chaos.

9. Nimble (Idéal pour la gestion et l'engagement des clients intégrés aux médias sociaux)

via Nimble

Nimble CRM pour les professionnels de la fiscalité facilite la gestion des relations avec les clients et l'automatisation des suivis, tout en récupérant les données des clients à partir des e-mails, des réseaux sociaux et d'autres plateformes.

Grâce à l'enrichissement des contacts et à la gestion du pipeline, les professionnels de la fiscalité et les experts-comptables peuvent capturer des prospects, entretenir des relations avec les clients et respecter les délais de la saison fiscale sans les tracas du travail manuel !

Les meilleures fonctionnalités agiles

Enrichissez automatiquement les profils de vos clients grâce aux intégrations avec LinkedIn, Twitter et Gmail

Suivi des e-mails et automatisation des suivis de la saison fiscale à partir d'un tableau de bord

Capturez des prospects via les réseaux sociaux ou par e-mail et affectez-les aux flux de travail fiscaux

Limites souples

La capacité de stockage des fichiers est limitée

Peu d'outils avancés de rapports pour des informations spécifiques à la comptabilité

Tarification souple

Forfait Business : 29,90 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires agiles

G2 : 4. 5/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Nimble ?

Le logiciel Nimble possède une excellente interface et des tableaux de bord étonnants qui contribuent à l'automatisation de la comptabilité et de la paie. De plus, cette plateforme a grandement amélioré la personnalisation de tous nos forfaits afin de répondre aux souhaits de nos clients.

Le logiciel Nimble dispose d'une excellente interface et de tableaux de bord étonnants qui contribuent à l'automatisation de la comptabilité et de la paie. De plus, cette plateforme a grandement amélioré la personnalisation de tous nos forfaits afin de répondre aux souhaits de nos clients.

📖 Lire aussi : Comment organiser ses finances : un guide étape par étape

10. Salesforce (Idéal pour les cabinets d'experts-comptables qui ont besoin d'une automatisation et d'analyses avancées)

via Salesforce

Si votre entreprise gère un grand nombre de clients, il peut être difficile de rester organisé. Salesforce vous aide en combinant les dossiers clients, les délais fiscaux et les rapports dans un seul système.

De plus, les tableaux de bord personnalisés et les intégrations avec les logiciels de gestion de projet comptable en font un outil parfaitement adapté aux entreprises qui ont besoin de plus de structure et de visibilité à mesure qu'elles se développent.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Paramétrez des rappels automatiques pour les échéances, les demandes de documents et les rendez-vous

Utilisez l'analyse basée sur l'IA pour la prévision des recettes fiscales et la connaissance des clients

Intégration avec les principaux outils comptables et systèmes de gestion documentaire

Limites de Salesforce

Cher pour les petites entreprises

La personnalisation et l'installation peuvent être complexes

Tarification Salesforce

Enterprise : 165 $/mois par utilisateur

Illimité : 330 $/mois par utilisateur

Einstein 1 équipe commerciale : 500 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires sur Salesforce

G2 : 4. 4/5 (plus de 23 000 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 18 000 avis)

🔮 Informations clés : La mise en œuvre d'un système de comptabilité de projet ne doit pas être un cauchemar de nombres. Suivez ce guide étape par étape pour bien faire les choses : Comment utiliser la comptabilité de projet.

11. Method CRM (Idéal pour la gestion intégrée des clients et de la facturation avec QuickBooks et Xero)

via Method CRM

Lorsque votre CRM communique directement avec votre logiciel de comptabilité, tout se passe plus facilement. Method CRM s'intègre parfaitement à QuickBooks et Xero, de sorte que les coordonnées des clients, les factures et les paiements restent synchronisés, sans double entrée ni oubli de facturation.

Les meilleures fonctionnalités de Method CRM

Synchronisez les données de facturation et financières avec QuickBooks et Xero en temps réel

Permettre aux clients de gérer eux-mêmes leurs factures et leurs paiements grâce à un portail personnalisé

Automatisation des abonnés clients, des flux de travail des propositions et des renouvellements de services

Limites de CRM Method

Nécessite une formation pour mettre en œuvre l'automatisation de manière efficace

Peut présenter des difficultés d'intégration avec les systèmes hérités

Tarification de Method CRM

*gestion des contacts : 25 $/mois par utilisateur

CRM Pro : 44 $/mois par utilisateur

CRM Enterprise : 74 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires sur Method CRM

G2 : 4. 4/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4. 1/5 (plus de 100 avis)

Outre nos 11 meilleurs choix, voici quelques autres options de logiciels CRM pour les professionnels de la fiscalité qui pourraient vous convenir : Calendly : Calendly permet aux clients de réserver des consultations fiscales directement dans votre calendrier, afin que vous puissiez passer plus de temps à remplir les déclarations, ce qui facilite plus que jamais la planification des réunions avec les clients

Dext : Dext peut extraire des données clés à partir de photos de reçus, les classer par catégorie et les synchroniser avec votre logiciel de comptabilité, ce qui facilite le suivi automatisé des reçus et des dépenses

Canopy : Canopy est doté de fonctionnalités telles que des portails clients sécurisés, l'automatisation des flux de travail et la gestion des documents qui aident les experts-comptables et les cabinets comptables à gérer efficacement la fiscalité

ClickUp CRM vous aide à gérer la saison des impôts sans stress

77 % des entreprises ont augmenté leurs budgets de transformation et d'automatisation de la fiscalité au cours de l'exercice 2024, contre 67 % au cours de l'exercice 2023, ce qui montre clairement que les entreprises misent davantage sur la gestion fiscale axée sur la technologie.

Il n'est donc pas surprenant que les professionnels de la fiscalité doivent passer au numérique pour rester dans la course. Mais pourquoi se contenter d'une solution inadéquate alors que vous pouvez tout avoir ?

Kateryna Sipakova, gestionnaire de portfolio chez Trinetix, l'exprime le mieux :

Nous ne voulions pas adopter un nouvel outil pour une fonction et un outil différent pour une autre fonction. Nous voulions regrouper les projets, les opérations internes et les objectifs au même endroit. ClickUp offrait toutes les fonctionnalités dont nos équipes avaient besoin.

Nous ne voulions pas adopter un nouvel outil pour une fonction et un outil différent pour une autre fonction. Nous voulions regrouper les projets, les opérations internes et les objectifs en un seul endroit. ClickUp offrait toutes les fonctionnalités dont nos équipes avaient besoin.

C'est pourquoi le CRM de ClickUp pour les professionnels de la fiscalité est le compagnon idéal de votre flux de travail !

Il vous permet de suivre les interactions avec les clients, d'automatiser les échéances fiscales, de centraliser les documents et de les intégrer à des logiciels de comptabilité tels que QuickBooks et Xero, le tout sur une plateforme intuitive, offrant la solution la plus complète pour une période fiscale stressante.

Vous voulez cesser de vous noyer dans les difficultés liées à la fiscalité ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui!